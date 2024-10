Een wervingscampagne voeren: Strategieën en tools

Om toptalent aan te trekken is meer nodig dan alleen een personeelsadvertentie plaatsen!

Je hebt een wervingscampagne nodig die de beste kandidaten kan overtuigen om op jouw vacatures te solliciteren.

Wat is een wervingscampagne?

Een wervingscampagne is een strategische, doelgerichte inspanning om gekwalificeerde kandidaten voor open posities binnen een organisatie aan te trekken, te binden en in dienst te nemen.

Een goed uitgevoerde wervingscampagne versnelt de werving en vervult posities snel tegen lage wervingskosten. Nog belangrijker is dat de campagne door middel van berichtgeving en outreach-processen de cultuur, waarden en voordelen van het bedrijf onder de aandacht brengt, waardoor de reputatie als favoriete werkgever wordt versterkt.

Lees verder om te ontdekken hoe u een succesvolle wervingscampagne voert die resulteert in geweldige aanwervingen

Het raamwerk van wervingscampagnes

Werving is marketing. > Als je tegenwoordig recruiter bent en je ziet jezelf niet als marketeer, dan zit je in het verkeerde vak.

Matthew Jeffrey, Global Head of Sourcing & Employment Brand @ SAP

Het voeren van een succesvolle wervingscampagne kan een exacte wetenschap zijn als je begrijpt dat de essentie van een goede campagne ligt in het creëren van merkbekendheid.

Uw bedrijfscultuur moet de grootste aantrekkingskracht van uw campagne zijn. Patagonia blinkt hierin uit wanneer het zichzelf aan potentiële werknemers verkoopt . Elk jaar sturen ze 150 werknemers op pad om vrijwilligerswerk te doen voor milieugerichte non-profits. Dit soort initiatieven trekt het soort mensen aan dat ze willen aannemen: mensen die veel waarde hechten aan duurzaamheid en graag de natuur verkennen - mensen wiens waarden overeenkomen met het merk en hun klanten.

Het aantrekken van kandidaten die op één lijn liggen met de cultuur en waarden van uw organisatie is een essentieel onderdeel van een succesvolle wervingscampagnestrategie. Dit is hoe je dat kunt bereiken:

Doelen en doelstellingen : Definieer wat u met de campagne wilt bereiken (bijv. aantal aanwervingen, naamsbekendheid).

: Definieer wat u met de campagne wilt bereiken (bijv. aantal aanwervingen, naamsbekendheid). Definieer je target doelgroep : Identificeer duidelijk de specifieke demografische gegevens en kenmerken van de kandidaten die je wilt aantrekken

: Identificeer duidelijk de specifieke demografische gegevens en kenmerken van de kandidaten die je wilt aantrekken Market het merk van uw werkgever : Promoot de cultuur, waarden en voordelen van je bedrijf om te laten zien waarom het een geweldige plek is om te werken

: Promoot de cultuur, waarden en voordelen van je bedrijf om te laten zien waarom het een geweldige plek is om te werken Adverteer op de juiste plaatsen : Kies de meest effectieve platforms en kanalen om uw ideale kandidaten te bereiken, voor maximale zichtbaarheid en betrokkenheid

: Kies de meest effectieve platforms en kanalen om uw ideale kandidaten te bereiken, voor maximale zichtbaarheid en betrokkenheid Tijdlijn en meetgegevens: Stel een schema op voor campagneactiviteiten en bepaal hoe succes zal worden gemeten (sollicitaties, betrokkenheid, enz.)

Door alle wervingsactiviteiten systematisch op elkaar af te stemmen, kunt u de efficiëntie en effectiviteit van uw wervingsmarketing optimaliseren.

Stappen naar een effectieve wervingscampagne

Na de instelling van het kader is het tijd voor de details van een spectaculaire wervingscampagne.

Stap 1: Stel duidelijke doelen

Begin met het uitzoeken welke rollen u moet vervullen en waarom.

zoekt u nieuw talent of probeert u een specifieke leemte in uw vaardigheden op te vullen?

Stel duidelijke doelen, zoals het aantal nieuwe mensen dat u nodig hebt, de tijdlijn enzovoort.

Stap 2: Bepaal je target doelgroep

Identificeer eerst je target door een gedetailleerde functieomschrijving (JD) te maken met daarin de sleutelverantwoordelijkheden, de benodigde vaardigheden en het ervaringsniveau.

Creëer vervolgens gedetailleerde kandidaat-persona's.

Bekijk ten slotte bestaande leden van het team om eigenschappen en patronen te identificeren die overeenkomen met de rol waarvoor je solliciteert.

Stap 3: Vind uw ideale talentcommunity

Begin met het analyseren van trends in de sector om erachter te komen waar het beste talent vandaan komt en naar welke vaardigheden er vraag is.

Gebruik online platforms zoals LinkedIn en industriespecifieke fora om potentiële kandidaten te vinden.

Blader door vacaturebanken en maak gebruik van AI-wervingstools om gegevens te analyseren en opkomende talentenpools te ontdekken.

Stap 4: Definieer de waardepropositie van de werknemer

Een Employee Value Proposition (EVP) is in wezen de unieke belofte van uw bedrijf aan kandidaten. Het beantwoordt de vraag van elke potentiële werknemer: "Waarom zou iemand bij uw bedrijf komen werken?"

Een succesvolle EVP omvat concurrerende salarissen, doorgroeimogelijkheden, flexibele werkregelingen en een uitnodigende werkcultuur. Wanneer je met potentiële kandidaten praat, zorg er dan voor dat je deze voordelen benadrukt.

Stap 5: Kies de juiste trefwoorden

Trefwoorden helpen je vacatures onder de aandacht te brengen van de juiste mensen in een overvolle markt. Je belangrijkste trefwoorden benoemen de verantwoordelijkheden, vaardigheden en kwalificaties voor de rol waarvoor je solliciteert.

Tools zoals Google Keyword Planner, SEMrush of Ahrefs kunnen u helpen bij het ontdekken van populaire en effectieve zoektermen in uw branche.

Zodra u uw lijst hebt, kunt u deze trefwoorden opnemen in functiebeschrijvingen, titels en berichten op sociale media om uw zichtbaarheid te vergroten.

💡Pro Tip: Hoewel zoekwoordoptimalisatie essentieel is, is het schrijven van boeiende en informatieve content die uw target doelgroep aanspreekt net zo belangrijk. Een balans tussen beide is de sleutel tot een succesvolle wervingscampagne.

Stap 6: Verfijn uw berichtgeving

Uw wervingsboodschap is de eerste indruk die potentiële kandidaten hebben van uw bedrijf en de functie.

Spreek uw publiek rechtstreeks aan. Onderscheid uzelf van concurrenten en laat kandidaten weten hoe ze voordeel zullen hebben als ze bij u komen werken.

Stap 7: Selecteer uw media/platform

Nu u klaar bent om verbinding te maken met de juiste mensen, kiest u de juiste plaatsen om hen te bereiken.

Voorbeeld, Volkswagen verdeelde opzettelijk defecte auto-onderdelen met een geheime boodschap op het onderstel naar servicecentra in heel Duitsland. Het bericht nodigde sollicitanten uit om hun CV op te sturen en 53.705 van hen deden dat.

Met een beetje vindingrijkheid kun je ook het juiste platform selecteren voor je wervingscampagne en zo je bereik vergroten.

Stap 8: Advertentiecampagnes instellen

Zodra u de juiste kanalen hebt geselecteerd, een aantrekkelijke advertentie maken . Gebruik een pakkende kop en een sterke oproep tot actie

Voer vervolgens A/B-tests uit om te zien welke advertentievariaties en kanalen het beste presteren. Zo kun je je aanpak verfijnen op basis van actuele gegevens.

Vergeet niet om de volgende instellingen te gebruiken druppel campagnes om je leads te voeden. Op deze manier kunt u in de loop van de tijd in contact blijven met potentiële kandidaten en ze blijven interesseren voor uw mogelijkheden.

Houd ten slotte de prestaties van uw advertenties nauwlettend in de gaten. Houd statistieken bij zoals klikken, conversies en kosten per klik om te bepalen wat werkt en pas zo nodig aan.

Stap 9: Houd uw resultaten bij en optimaliseer

Als uw wervingscampagne eenmaal loopt, controleer dan regelmatig de prestaties. Stel duidelijke statistieken in, zoals doorklikpercentages (CTR), conversiepercentages, kosten-per-klik (CPC), kosten-per-aanstelling en time-to-fill.

Gebruik tools zoals Google Analytics, LinkedIn Analytics of wervingsspecifieke platforms om de prestaties van uw campagne bij te houden. Als een bepaalde advertentie of vacature niet goed presteert, aarzel dan niet om aanpassingen te maken. Door flexibel en responsief te blijven, kunt u ervoor zorgen dat uw campagne effectief blijft.

Zodra u uw target en sleutelvaardigheden hebt geïdentificeerd, is het tijd om onlinetools te gebruiken om een effectieve wervingscampagne te lanceren.

AI uw wervingsstrategie naar een hoger niveau kan tillen .

Google Ads gebruiken voor werving en selectie

Google Ads kunnen een krachtige rekruteringstool zijn. Veel kandidaten beginnen hun zoektocht naar een baan via een algemene Google-zoekopdracht en door te investeren in een Google Ad krijgt u als eerste toegang tot deze kandidaten.

Google Ads positioneert uw personeelsadvertentie bovenaan de pagina's met resultaten van zoekmachines met betrekking tot relevante zoekopdrachten.

Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een grafisch ontwerper, zal de zoekterm "vacatures voor grafisch ontwerper" uw campagne bovenaan de pagina plaatsen.

Een campagne voeren met Google Ads

Een wervingscampagne die gebruikmaakt van Google Ads moet gericht zijn op het einddoel. Volg deze stappen:

Creëer gerichte vacatures: Selecteer de juiste trefwoorden die potentiële kandidaten waarschijnlijk zullen gebruiken

Selecteer de juiste trefwoorden die potentiële kandidaten waarschijnlijk zullen gebruiken Ontwerp visueel aantrekkelijke advertentieteksten: Gebruik in het oog springende afbeeldingen, lettertypes en kleuren. Benadruk sleutel voordelen zoals doorgroeimogelijkheden of flexibele voorwaarden voor werk

Gebruik in het oog springende afbeeldingen, lettertypes en kleuren. Benadruk sleutel voordelen zoals doorgroeimogelijkheden of flexibele voorwaarden voor werk Vermeld een duidelijke Call-to-Action (CTA): Een goede CTA moedigt kandidaten aan om actie te ondernemen, zoals "Solliciteer nu!" of "Kom vandaag nog bij ons team" Dit stimuleert klikken

Instelling van het budget

Begin met een deel van je totale budget specifiek voor je Google Ads campagne opzij te zetten. Bepaal je budget voor verschillende aspecten, zoals zoekwoorden met een hoge prioriteit of concurrerende advertentieplaatsingen.

Controleer vervolgens regelmatig je uitgaven, controleer de prestatiecijfers om te zien hoe je advertenties presteren en pas je uitgaven zo nodig aan.

Effectieve advertentieteksten voor werving opstellen

Het opstellen van een aantrekkelijke vacaturetekst is de sleutel tot het aantrekken van kandidaten en het stimuleren van klikken. Houd het kort, benadruk de belangrijkste voordelen en voeg een sterke CTA toe.

De resultaten van een campagne meten en optimaliseren

Gebruik Google Analytics om de prestaties van uw wervingscampagne bij te houden. De sleutelcijfers om te controleren zijn onder andere CTR en conversiepercentages.

Door deze statistieken bij te houden, krijgt u inzicht in de prestaties van uw advertenties en kunt u op basis van gegevens aanpassingen maken om uw campagne te optimaliseren.

💡Pro Tip: Analyseer regelmatig uw campagne om onderpresterende zoekwoorden of advertenties te vinden. Als je specifieke zoekwoorden ziet die niet goed presteren, verfijn ze dan en pas je advertentietekst aan als dat nodig is. Deze voortdurende optimalisatie zal de effectiviteit van uw campagne verbeteren en betere resultaten opleveren.

Sociale media inzetten voor werving

Sociale media zijn de plaatsen waar veel van uw ideale kandidaten hun tijd doorbrengen, dus gebruik advertenties op sociale media om hen te bereiken. LinkedIn en Facebook bieden u de mogelijkheid om targeted ads te laten lopen voor mensen die aan uw ideale kandidaatprofiel voldoen.

Deel content achter de schermen, getuigenissen van werknemers, en andere boeiende posts die laten zien waarom uw bedrijf een geweldige plek is om te werken.

Reageer actief op opmerkingen, berichten en vragen. Door in gesprek te gaan met je publiek bouw je relaties op en laat je zien dat je bedrijf waarde hecht aan ambitieuze werkzoekenden.

Contentmarketing- en SEO-strategieën implementeren

Het plaatsen van willekeurige content is niet genoeg in de huidige concurrerende arbeidsmarkt. U kunt uw wervingsinspanningen een boost geven door contentmarketing in te zetten om uw bedrijfscultuur, succesverhalen en ervaringen van werknemers onder de aandacht te brengen, zodat u kandidaten aantrekt die zich kunnen vinden in uw waarden en visie.

Optimaliseer uw vacatures door er relevante trefwoorden in te verwerken. Dit helpt zoekmachines te begrijpen waar uw content over gaat en verbetert de zichtbaarheid.

De rol van SERP's (Search Engine Results Pages) begrijpen

Zoals eerder vermeld, beginnen veel jonge werkzoekenden hun zoektocht naar een baan met het intypen van een paar woorden ("jobs als softwareontwikkelaar") in een zoekmachine.

Als u softwareontwikkelaars zoekt, moet de naam van uw bedrijf hoog verschijnen - liefst als eerste - op de SERP die ze te zien krijgen.

Gebruikers scrollen meestal niet eens voorbij de eerste paar resultaten op een SERP meer dan 70% van de kliks gebeurt op de eerste pagina met resultaten van een Google zoekopdracht . Als uw campagne daar niet wordt weergegeven, drijft deze in een verlaten land van obscuriteit en de meeste kandidaten zullen hem missen.

Het zou nu duidelijk moeten zijn dat er veel komt kijken bij het beheren van een wervingscampagne . Het is een complex proces dat een nauwgezette planning, organisatie, het delegeren van taken en voortdurende controle vereist. Misstappen of gemiste stappen kunnen betekenen dat u tijd en geld verliest. Maar je hoeft het niet alleen te doen.

Met een bondgenoot als ClickUp kunt u vlot door het proces navigeren en op koers blijven.

Hoe ClickUp kan helpen bij het beheren van wervingscampagnes

Met ClickUp hebt u alles wat u nodig hebt op één plaats. Van het bijhouden van kandidaten en deadlines tot het samenwerken met uw team, ClickUp helpt u het hele proces te stroomlijnen, waardoor wervingscampagnes georganiseerder en efficiënter worden.

Een wervingscampagne is in wezen een marketinginspanning via meerdere kanalen. En u kunt ze net zo beheren in ClickUp. ClickUp voor marketing projectmanagement hiermee kunt u uw wervingscampagnestrategie gemakkelijk abonneren en uitvoeren.

Brainstorm, abonnement en uitvoering van de marketingprogramma's van uw team met ClickUp Marketing Projectmanagement

Dit is wat u kunt doen met het ClickUp Marketing Platform:

CreërenClickUp-taak en Takenlijsten voor het onderzoeken van sociale mediaplatforms, het identificeren van de juiste talentengemeenschap en het creëren van campagnecontent. Dit maakt bijhouden in realtime eenvoudig

Maak gedetailleerde taken als onderdeel van uw campagne met ClickUp-taaken

Verbind Taken metClickUp Doelen en houd hun voortgang bij

Volg de voortgang van onderling verbonden Taken en doelen met ClickUp Goals

GebruikClickUp Brein om uw marketingcampagne te versnellen en te verbeteren. Als een AI-assistent kan ClickUp Brain u direct antwoorden geven op al uw campagnegerelateerde vragen door toegang te krijgen tot informatie uit uw hele organisatie. Het kan kopieën maken voor berichten op sociale media of functiebeschrijvingen, aangepaste sjablonen genereren volgens uw specificaties en repetitieve taken automatiseren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-650.png ClickUp Brain wervingscampagne /%img/

Verbind alle kennis van uw bedrijf en krijg er snel toegang toe met ClickUp Brain ClickUp's HR-beheerplatform kan u helpen in elke fase van het rekruteringsproces. U kunt uw aanwervings-, inwerk- en ontwikkelingsprocessen stroomlijnen met dit uitgebreide HR-beheerplatform.

Geef details weer van alle huidige Taken (zoals toegewezen personen, de fase waarin ze zich bevinden en hun prioriteit) met ClickUp's Human Resources Management Platform

U kunt ook een uitzonderlijke ervaring bieden aan getalenteerde kandidaten met een systeem dat de organisatie, sollicitaties en het contact met kandidaten stroomlijnt. Bespaar tijd met sjablonen, aangepaste statussen en automatisering om kandidaten naadloos door uw pijplijn te leiden.

Deze ClickUp functies zijn slechts een steekproef van wat beschikbaar is:

ClickUp weergaven : Pas uw dashboards aan om u te richten op specifieke fasen in uw wervingscampagne (bijvoorbeeld "begonnen met Google-advertenties promoties"). Gebruik deWeergave kalender om verschillende campagneactiviteiten te plannen

Gebruik de kalenderweergave voor het plannen van activiteiten zoals het instellen van advertentiecampagnes

ClickUp Herinneringen: Herinneringen instellen voor belangrijke Taken en ze afvinken, uitstellen, opnieuw plannen of delegeren op basis van uw behoeften

Beheer ClickUp Herinneringen vanaf uw browser, desktop of mobiele apparaten

ClickUp Documenten: Maak documenten met gedetailleerde functiebeschrijvingen, persona's van kandidaten, inhoud voor sociale media en tekst voor content zoals wervingsvideo's, verhalen of foto's die uw bedrijfscultuur onder de aandacht brengen. Deze documenten kunnen in realtime worden bewerkt en becommentarieerd, zodat marketing- en HR-teams gemakkelijk kunnen samenwerken

ClickUp Dashboards: Gebruik prestatiegegevens van aanpasbare dashboards om gegevens over kandidaatbetrokkenheid te identificeren en gebruik die om uw campagnestrategie in de loop van de tijd aan te passen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-653-1400x935.png ClickUp Dashboard /%img/

Analyseer de voortgang van uw campagne met ClickUp Dashboards

ClickUp stroomlijnt de cross-functionele samenwerking tussen marketing- en HR-teams tijdens grootschalige wervingscampagnes. Functies zoals geautomatiseerde herinneringen voor deadlines, realtime chatten en speciale kanalen helpen om iedereen op één lijn te houden en snelle discussies mogelijk te maken.

Bonus: Klaar om uw marketinggame te verbeteren? Ontdek de 10 beste softwarehulpmiddelen voor campagnebeheer om uw strategieën te stroomlijnen.

Hoe ClickUp sjablonen gebruiken om wervingsstrategieën te implementeren

ClickUp biedt een verscheidenheid aan kant-en-klare campagne- en promotiesjablonen die recruiters een voorsprong geven.

De Sjabloon voor werving en selectie is ontworpen om het wervingsproces te vereenvoudigen, van het plaatsen van een vacature tot het inwerken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-654.png Stroomlijn uw volledige wervingspijplijn met ClickUp's sjabloon voor werving en selectie https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zo haalt u er het beste uit:

Creëer een wervingspijplijn: Zet fases op voor uw wervingsproces, zoals Sourcing, Screening, Interviewing en Offer, en laat kandidaten naadloos door elke fase bewegen, waarbij u een duidelijk overzicht geeft van waar elke kandidaat staat

Zet fases op voor uw wervingsproces, zoals Sourcing, Screening, Interviewing en Offer, en laat kandidaten naadloos door elke fase bewegen, waarbij u een duidelijk overzicht geeft van waar elke kandidaat staat Taken toewijzen: Wijs taken toe aan leden van uw team voor elke fase van het proces. Gebruik de taken en deadlines in het sjabloon om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en deadlines

Wijs taken toe aan leden van uw team voor elke fase van het proces. Gebruik de taken en deadlines in het sjabloon om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en deadlines Informatie over kandidaten centraliseren: Sla alle gegevens van kandidaten, cv's en feedback over sollicitatiegesprekken op één plek op

De Sjabloon voor campagne- en promotiemanagement kan ook worden aangepast voor wervingscampagnes, vooral bij het promoten van vacatures.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-655.png Promoot vacatures en bewaak het succes van de campagne met ClickUp's sjabloon voor campagne- en promotiebeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-140173020&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Uw campagne plannen: Promotieactiviteiten schetsen die u zult gebruiken om kandidaten aan te trekken, zoals berichten op sociale media, vacaturesites en e-mailcampagnes, en voor elk een tijdlijn instellen

Promotieactiviteiten schetsen die u zult gebruiken om kandidaten aan te trekken, zoals berichten op sociale media, vacaturesites en e-mailcampagnes, en voor elk een tijdlijn instellen Content aanmaken beheren: Taken aanmaken voor het schrijven van functiebeschrijvingen, het ontwerpen van promotiemateriaal en het maken van berichten op sociale media. Wijs deze Taken toe aan leden van het team en houd hun voortgang bij

Taken aanmaken voor het schrijven van functiebeschrijvingen, het ontwerpen van promotiemateriaal en het maken van berichten op sociale media. Wijs deze Taken toe aan leden van het team en houd hun voortgang bij Betrokkenheid bijhouden: Gebruik het sjabloon om de prestaties van uw promotie-inspanningen bij te houden. Dit helpt je te begrijpen welke platforms het meest effectief zijn om je specifieke target doelgroep te bereiken en stelt je in staat om je wervingsstrategie stapsgewijs aan te passen

De Sjabloon voor het bijhouden en analyseren van campagnes is perfect om de prestaties van uw wervingscampagnes te volgen. De visuele rapporten en dashboards maken het delen van inzichten met uw team en het nemen van datagestuurde beslissingen eenvoudig.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-656.png Visualiseer rapporten en verzamel inzichten met het ClickUp Campaign Tracking and Analytics-sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451769&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is hoe u het kunt gebruiken:

Stel duidelijke doelen: Begin met het definiëren van de belangrijkste doelen van uw wervingscampagne, zoals het aantal in te vullen posities, het ideale kandidaatprofiel en de beoogde tijdlijn voor aanwerving

Begin met het definiëren van de belangrijkste doelen van uw wervingscampagne, zoals het aantal in te vullen posities, het ideale kandidaatprofiel en de beoogde tijdlijn voor aanwerving Campagnemetrics bijhouden: Gebruik het sjabloon om belangrijke metrics bij te houden, zoals sollicitatiepercentages, bronnen van kandidaten en conversiepercentages in elke fase van de wervingsfunnel. Een robuuste wervingspijplijn vereist dezelfde nauwgezetheid als eenCRM-campagne *Analyseer en optimaliseer: Bekijk regelmatig de analyses van de sjabloon om trends en knelpunten te identificeren. Als u bijvoorbeeld een daling in de interviewfase opmerkt, kunt u mogelijke problemen onderzoeken en aanpakken

Het succes van wervingscampagnes meten en bijhouden

Wervingsteams moeten hun marketingstrategieën voortdurend verfijnen en leren van ervaringen uit het verleden. Het analyseren van elke campagne met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens is belangrijk om te zien wat werkt en wat niet.

Enkele kwalitatieve meetgegevens zijn:

Kwaliteit van nieuwe aanwervingen

Retentie-/uitvalpercentages

Perceptie werkgeversmerk

Feedback van aanwervende managers

Enquêtes over de ervaring van kandidaten

Kwantitatieve maatstaven zijn onder andere:

Doorlooptijd

Kosten per aanwerving

Bron van aanwerving

Conversiepercentages

Door de statistieken van verschillende campagnes te analyseren, kunt u inzicht krijgen in wat wel en niet werkt voor uw organisatie. Gebruik deze inzichten om je volgende campagne te verfijnen en je strategie te blijven aanpassen.

Creatieve wervingscampagne-ideeën ter inspiratie

De beste campagnes zijn campagnes die vanaf het begin de aandacht van je target publiek trekken. Ze zijn onconventioneel, onverwacht en leuk voor iedereen: kandidaten, recruiters en zelfs toeschouwers of klanten.

Dergelijke campagnes creëren een domino-effect: ze trekken niet alleen meteen gretige werkzoekenden aan, maar laten ook een blijvende indruk achter voor toekomstige aanwervingen.

Hier volgen enkele voorbeelden van intrigerende wervingscampagnes van bedrijven:

IKEA's "Career Instructions"-campagne IKEA's "Carrière-instructies" campagne plaatste 'loopbaaninstructies' in de doos met IKEA producten, een snelle gids om klanten te helpen bij het solliciteren bij IKEA en 'hun toekomst samen te stellen'

Deze creatieve aanpak sloot goed aan bij de speelse en innovatieve cultuur van IKEA en boorde een ingebouwde bron van talent aan: klanten die houden van doe-het-zelf projecten en een Scandinavische esthetiek.

Het resultaat? IKEA ontving 4285 sollicitaties en 280 aanwervingen met $0 mediabestedingen .

Via Advertenties van de wereld Deloitte's "Past u bij Deloitte?" campagne Deloitte's "Pas jij bij Deloitte?" campagne campagne van Deloitte gebruikte gamification om pas afgestudeerden aan te trekken. Ze creëerden een gamified video die kijkers liet kennismaken met de cultuur en de servicelines van Deloitte. Kijkers konden op keuzepunten in de video klikken, spelen dat ze nieuwe Deloitte-medewerkers waren en verschillende acties kiezen om verder te komen in het spel.

Toggl's "10 minuten, 10 vragen"-campagne

Toggl creëerde een vaardigheidstest uitdaging en adverteerde via social media met een gratis t-shirt voor kandidaten met een hoge score. Deze eenvoudige maar snelle aanpak was zeer succesvol in het bereiken van een grote groep passieve kandidaten en het vergroten van de naamsbekendheid van Toggl.

Google's "Puzzel op een Billboard"-campagne

via Animaker Google plaatste een billboard in Silicon Valley met een complexe wiskundige vraag. Het antwoord, 7427466391.com, leidde naar een andere webpagina met een nieuwe vergelijking. Het oplossen daarvan zou leiden naar een pagina op Google Labs, waar recruiters lagen te wachten!

Zoals Google het zelf formuleerde, hielp hun innovatieve campagne, gericht op het werven van ingenieurs, hen de "signaal-ruis"-ratio te verlagen: ze trokken veelbelovende kandidaten aan en filterden de kandidaten die niet helemaal voldeden eruit.

Risico's en hindernissen in wervingscampagnes

Zodra uw wervingscampagne van start gaat, kunt u hindernissen tegenkomen die uw voortgang kunnen belemmeren. Van miscommunicatie binnen het team tot onverwachte veranderingen in de rente van kandidaten, het herkennen van deze uitdagingen is de sleutel tot het aanpassen van je strategie en het op koers houden van je campagne.

Veel voorkomende risico's waarmee wervingscampagnes te maken krijgen zijn onder andere:

Budgetoverschrijdingen : Meer uitgeven dan het abonnement zonder de gewenste resultaten te behalen

: Meer uitgeven dan het abonnement zonder de gewenste resultaten te behalen Lage respons : Minder sollicitaties dan verwacht

: Minder sollicitaties dan verwacht Overeenstemming met de waarden van het bedrijf: Campagneboodschappen die niet in lijn zijn met de waarden van het bedrijf

Als u deze risico's in een vroeg stadium herkent, kunt u tegenslagen voorkomen en zorgen voor een succesvoller wervingsresultaat.

Verbeter uw wervingsspel met ClickUp

Een solide wervingsstrategie is essentieel voor het aantrekken van toptalent en het versterken van de merkreputatie van uw bedrijf. Met de juiste tactieken kunt u boeiende wervingscampagnes opzetten die echt aanslaan bij potentiële kandidaten.

De beste campagnes bestaan uit zorgvuldige abonnementen, strategische uitvoering en voortdurende optimalisatie - elementen waarin ClickUp uitblinkt door een uitgebreide wervingstechnologie .

Door gebruik te maken van ClickUp's robuuste functies kunt u gemakkelijk inzicht krijgen in uw target doelgroep en boeiende berichten opstellen, uw campagnes beheren en meet uw resultaten nauwkeurig.

Geloof ons niet op ons woord. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp account !