Een uitgebreide handleiding voor het maken van een Power BI Gantt Grafiek

Heb je wel eens een autorit gemaakt naar een plek waar je nog nooit eerder bent geweest? Je wist de weg niet of waar je moest stoppen langs de route, dus je pakte een kaart om je de weg te wijzen. 🗺️

Net zoals een kaart de reis visualiseert zodat je weet wat je nu moet doen, visualiseren Gantt grafieken projecten.

Wat is een Gantt grafiek? Het is de visuele routekaart van je project. Met duidelijke balken en tijdlijnen houden Gantt-diagrammen alles bij en helpen ze je echt om deadlines te halen.

Gantt grafieken combineren met robuuste software voor bedrijfsinformatie zoals Power BI van Microsoft kan uw superkracht op het gebied van visualisatie zijn. Daar gaat dit artikel over.

Van het maken van Gantt grafieken in Power BI tot oplossingen die beter bij je passen, dit artikel leidt je door alles heen.

Hoe maak je een Gantt-diagram in Power BI?

Stap 1: Maak uw werkstructuur

creëer je gegevensset en geef je tabel een naam_

Deze grafiek brengt je project en de ontwikkeling van de tijdlijn in kaart. Met dit in gedachten is de eerste stap het maken van een tabel met je werkstructuur.

Dit zijn de essentiële velden die je nodig hebt in deze tabel:

Taken

Startdatum

Einddatum

Verantwoordelijk team

Pro Tip: Je kunt ook aspecten zoals duur, kosten en afhankelijkheid van taken opnemen. Dit kan tenslotte je routinetabel voor het bijhouden van projecten zijn.

Zodra de gegevens klaar zijn, selecteer je de optie 'format as table' en converteer je ze naar een tabel met naam.

Stap 2: Power BI aan de gang

De volgende stap is het openen van de Power BI-toepassing. U kunt dit doen met de desktop-app of een browser.

Log eerst in en selecteer hoe u uw gegevens wilt toevoegen.

Microsoft geeft je vier opties: Excel, CSV, gegevens plakken of een gepubliceerd semantisch model kiezen. In dit voorbeeld kiezen we ervoor om gegevens te plakken.

Als je 'Excel' selecteert, is het enige verschil dat je het gegevensbestand moet uploaden.

na een zoekopdracht in het visualisatievenster ziet u Microsoft's Gantt visualisatie_

Stap 5: Selecteer de Gant grafiek visualisatie

Zodra u deze visualisatie hebt toegevoegd, verschijnt deze in het visualisatievenster.

We selecteren hem en gaan aan de slag.

Sleep het gewenste veld van het gegevensvenster naar het visualisatievenster

Pro Tip: Voeg 'Verantwoordelijk Team' toe aan 'Legends' om elke taak een kleurcode te geven (staafdiagram), zodat elke projectmanager ze gemakkelijk kan identificeren.

Stap 7: Herzien en opslaan

Uw visualisatie is klaar voor beoordeling. In een paar minuten zal je grafiek je helpen om risico's en verbeterpunten in de tijdlijn van je project te vinden.

Misschien hebt u uw werk al opgeslagen, maar we nemen deze stap om u er toch aan te herinneren.

Verloren gegevens zijn geen gegevens, toch?

de visualisatie van uw Gantt grafiek is klaar voor weergave in Power BI_

Beperkingen van Power BI voor Gantt-grafieken

Hoewel onze uitsplitsing het maken van Gantt grafieken in Power BI tot een fluitje van een cent maakt, heeft de applicatie zelf een aantal beperkingen die een doorslaggevende factor kunnen zijn voor uw bedrijf.

Voordat u Power BI kiest als uw hulpmiddel voor gegevensvisualisatie hier zijn een paar limieten die je moet overwegen om een weloverwogen beslissing te nemen:

Compatibiliteitsproblemen met apparaten: De grafische weergave van de Gantt grafiek van Power BI wordt mogelijk niet goed weergegeven op kleinere schermen (smartphones of tablets). Dit maakt het een uitdaging om projecten onderweg te beheren. Bovendien is de Power BI desktop-applicatie beperkt tot Windows, en de web-versie mist bepaalde geavanceerde functies in de desktop-app

De grafische weergave van de Gantt grafiek van Power BI wordt mogelijk niet goed weergegeven op kleinere schermen (smartphones of tablets). Dit maakt het een uitdaging om projecten onderweg te beheren. Bovendien is de Power BI desktop-applicatie beperkt tot Windows, en de web-versie mist bepaalde geavanceerde functies in de desktop-app Strenge registratievereisten: Om Power BI en de functies voor gantt grafieken te gebruiken, moeten gebruikers zich registreren met een e-mail ID van het werk of de organisatie. Bovendien werken databronnen het beste met Office 365 apps, waardoor het beperkend is. Dit is een slechte match voor freelancers, enthousiastelingen en ondernemers

Om Power BI en de functies voor gantt grafieken te gebruiken, moeten gebruikers zich registreren met een e-mail ID van het werk of de organisatie. Bovendien werken databronnen het beste met Office 365 apps, waardoor het beperkend is. Dit is een slechte match voor freelancers, enthousiastelingen en ondernemers Navigatie en interface: De interface en functionaliteit van de app zijn complex en overweldigend voor nieuwe gebruikers. Er is zelfs een steile leercurve om de Power BI service voor Gantt grafieken onder de knie te krijgen. Bovendien is de interface lang niet zo interactief en aanpasbaar als die van concurrerende tools

De interface en functionaliteit van de app zijn complex en overweldigend voor nieuwe gebruikers. Er is zelfs een steile leercurve om de Power BI service voor Gantt grafieken onder de knie te krijgen. Bovendien is de interface lang niet zo interactief en aanpasbaar als die van concurrerende tools Limieten voor de grootte en de werkstroom van gegevens: Power BI wordt trager bij het verwerken van gegevenssets die groter zijn dan 1 GB. Hoewel dit niet betekent dat er een bovengrens is, dwingt het analisten om hun uploads en gegevenssets te abonneren. Power BI heeft ook een verversingslimiet van 3 uur per werkstroom. Dit betekent dat als je dataset groot is en het langer duurt om te verversen, Power BI Pro zal falen

Power BI wordt trager bij het verwerken van gegevenssets die groter zijn dan 1 GB. Hoewel dit niet betekent dat er een bovengrens is, dwingt het analisten om hun uploads en gegevenssets te abonneren. Power BI heeft ook een verversingslimiet van 3 uur per werkstroom. Dit betekent dat als je dataset groot is en het langer duurt om te verversen, Power BI Pro zal falen Beperkte deelbaarheid: Power BI rapporten en dashboards kunnen alleen worden gedeeld met gebruikers met dezelfde e-mail domeinen of die vermeld staan in uw Office 365 tenant. Dit maakt het moeilijk om naadloos samen te werken en uw werk te delen in presentaties buiten uw interne organisatie

Ook lezen: Soorten grafieken voor het visualiseren van gegevens

Gantt grafieken maken met ClickUp

Power BI Gantt grafieken hebben hun sterke punten en zijn vrij populair bij grote organisaties. Ze voldoen echter niet precies aan de criteria voor flexibiliteit en efficiëntie in projectmanagement.

Wanneer je een tool nodig hebt om projectmanagement visualisaties zoals Gantt grafieken te maken, ClickUp -een veteraan op het gebied van projectmanagement- springt er gemakkelijk uit als de superieure keuze.

Wilt u weten hoe? Hier volgt een korte kijk op ClickUp als tool voor projectmanagement en Gantt grafiek alternatief :

Functie Power BI ClickUp Het is een GRATIS Gantt grafiek tool! Gebruiksgemak ❌(Omslachtig) ✅ 🏆(Vier klikken voor een grafiek!) Samenwerking ❌(Niet beschikbaar) ✅ 🏆(Live bewerking van content en beheer van taken voor meerdere gebruikers) Aanpassen ✅ 🏆(Gemakkelijker en sneller, zelfs in aangepaste configuraties) Dataflow en vernieuwingsfrequentie ❌(Elke 2 uur) ✅ 🏆(Real-time!) Compatibel met apparaten ❌(Grafieken zijn niet geschikt voor mobiele apparaten en ondersteunen alleen Windows) ✅ 🏆(Compatibel met iOS, MacOS, Android en Windows! Flexibiliteit voor gebruikers ❌(Alleen organisaties kunnen het gebruiken) ✅ 🏆(Voor iedereen!) Integratie ❌(Alleen Office 365) ✅ 🏆(Meer dan 1000+ tools!) Functionaliteiten voor projectmanagement ❌(Alleen beperkt tot visualisaties) ✅ 🏆(30+ ingebouwde tools voor projectmanagement!)

Er is niet veel ruimte voor discussie, of wel? Nu dat duidelijk is, laten we eens begrijpen hoe ClickUp het aanmaken van grafieken stroomlijnt.

visualiseer roadmaps, pas projectstrategieën aan en zorg voor tijdige oplevering met de ClickUp grafiekweergave_ ClickUp Gantt Grafieken is een go-to hulpmiddel voor projectvisualisatie dat perfect is voor elk bedrijf of elke professional. Met een opvallende interface die gemakkelijk te gebruiken is, hebben projectmanagers geen scrum-certificaat nodig om tijdlijnen te sturen.

Hier zijn een paar functies om de impact te benadrukken:

Maak en pas eenvoudig een Gantt grafiek aan op de visuele, intuïtieve interface van ClickUp

van ClickUp Deel Gantt grafieken en project abonnementen met iedereen tussen teams, clients of externe belanghebbenden. Hier gelden geen beperkingen voor e-mail domeinen

Gantt grafieken en project abonnementen Bekijk mijlpalen en voltooide taken in realtime op uw Gantt grafiek

in realtime op uw Gantt grafiek Tik leden van je team in een taak om alle inspanningen bij te houden

Zoek en filter met één klik als u door een enorme lijst met taken moet zeven

met één klik als u door een enorme lijst met taken moet zeven Vat de Gantt grafiek samen met de ingebouwde AI functieClickUp Brein Niet alleen overtreffen deze functies met gemak bijna elke oplossing voor Gantt Chart, het creëren van de grafiek met ClickUp omvat slechts vier eenvoudige stappen.

Om dit te demonstreren, laten we een Gantt grafiek maken met dezelfde gegevensset die we eerder hebben behandeld.

Stap 1: Meld u aan, maak een ruimte en maak een lijst van uw taken

Nadat u zich hebt aangemeld bij uw account, maakt u een ruimte voor het bijhouden van uw projecten.

We hebben het 'Applicatieontwerp en -oplevering' genoemd.

definieer projecttaken op je ClickUp-taaklijst_

Stap 3: Klik op de weergave Gantt

De tweede stap is om naar Weergave toevoegen te gaan en Gantt te selecteren.

navigeer naar het tabblad Weergave toevoegen in ClickUp en selecteer Gantt_

In een paar seconden zal ClickUp de gegevens van de taken en tijdlijnen gebruiken om een perfecte grafiek te genereren.

Stap 4: Opslaan en controleren

Uw Gantt grafiek is klaar!

Sla dit op en begin met het bijhouden van uw project Taken!

ga aan de slag met het bijhouden van projecten met ClickUp's Gantt Chart_

Ook lezen: ClickUp Gantt vs. Tijdlijn om de nuances van ClickUp's tools voor projectvisualisatie beter te begrijpen.

Naast deze gids in drie stappen biedt ClickUp ook talrijke Sjablonen voor gantt grafieken die klaar zijn voor gebruik met een enkele klik.

Vereenvoudiging op een heel nieuw niveau, toch?

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png ClickUp eenvoudig sjabloon voor ganttgrafiek https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-180546792&department=overig&\_gl=1\*14dpcli\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je een snel maar toch uitgebreid visualisatieraamwerk nodig hebt, dan is de ClickUp eenvoudig sjabloon voor gantt is alles wat u nodig hebt. Dit sjabloon voor Gantt grafieken zorgt ervoor dat uw project vooruitgang boekt van het in kaart brengen van taken tot het bijhouden van mijlpalen.

Dit sjabloon wordt geleverd met ingebouwde afhankelijkheid, zodat u direct de relaties tussen taken kunt bekijken. Het biedt ook real-time voortgangsupdates, zodat u met minimale inspanning op schema blijft.

Het ClickUp Simple Gantt framework wordt ook geleverd met intuïtief slepen en neerzetten. Dit zorgt ervoor dat tijdlijnaanpassingen en het opnieuw toewijzen van taken slechts enkele seconden in beslag nemen. Automatisch bijhouden van de voortgang en kleurgecodeerde statussen van taken geven u een duidelijk beeld van de gezondheid van uw project.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp gaat verder dan Gantt grafieken en biedt een volwaardig platform voor projectmanagement. Dit omvat krachtige functies voor het naadloos plannen, bijhouden en uitvoeren van projecten.

Wilt u iets meer weten? Hier zijn de functies die essentieel zijn voor een efficiënte en naadloze oplevering van elk project:

Traceer, koppel en bereik individuele en team doelen metClickUp Doelen* Maak, beheer en delegeer zelfs naadloos uw Taken aan respectievelijke Teams metClickUp Taken. Dit zorgt ook voor transparant en verantwoordelijk Taakbeheer

Werk aan het bijwerken van gegevenssets of aangepaste visualisaties met het hele team door middel van real-time samenwerking met behulp van gedeeldeClickUp Whiteboards of bewerkbareClickUp Documenten* Automatiseer gewone Taken en verkrijg onmiddellijk inzicht in projecten met de ClickUp AI functie van het platform, ClickUp Brain

Lees meer: 20 Gantt Grafiek Voorbeelden voor Projectmanagement

Verbeter de visualisatie van de tijdlijn van een project met ClickUp

Gantt grafieken zijn het icoon van projectmanagement. Ze helpen programma's en projectplanningen te visualiseren en projecttaken efficiënt uit te voeren.

Hoewel deze gids uitgebreid heeft uitgelegd hoe je een Power BI Gantt grafiek maakt, is het belangrijk om te overwegen of de beperkingen ervan je projectmanagement proces belemmeren.

Met ClickUp kunt u projecten visualiseren in Gantt-grafieken, uw taken bijhouden, doelen bereiken en samenwerken met teams. Uw projecten worden gegarandeerd op tijd opgeleverd en efficiënt uitgevoerd.

Dus aarzel niet. Meld u aan op ClickUp vandaag nog!