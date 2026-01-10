Aantekeningen maken bij een video als een professional

Er was een tijd dat het bijwonen van persoonlijke lezingen en het maken van aantekeningen van een schoolbord de norm was.

Maar vandaag de dag? Digitale schermen, Zoom-lessen en online video's zijn overal om ons heen. Toch blijft de kunst van het maken van aantekeningen bloeien.

Zoals de Amerikaanse auteur Ben Casnocha zo treffend zei: “Als je niet opschrijft wat je hoort en leert, hoe groot is dan de kans dat je het onthoudt?”

Maar het zit zo: het maken van aantekeningen is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd.

Tegenwoordig kunnen AI-aangedreven tools video's automatisch samenvatten en ons helpen om beknoptere aantekeningen te maken.

Maar wat is het verschil tussen goede en geweldige aantekeningen, en hoe kun je AI-tools inzetten om het maximale uit video's te halen? Laten we dit onderzoeken door eerst te begrijpen hoe je effectief aantekeningen maakt bij een video en waarom dit nog steeds een essentieel onderdeel van leren is. ✍️

Waarom is het maken van aantekeningen bij video's nog steeds essentieel voor het leerproces?

Van oudsher werd het maken van aantekeningen altijd gezien als een teken van een aandachtige, serieuze leerling of luisteraar. Maar bevordert het maken van aantekeningen het leren daadwerkelijk? Dit is wat de wetenschap zegt:

Volgens onderzoek van Audrey van der Meer en Ruud van der Weel aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU) maken mensen aantekeningen zonder erbij na te denken.

“Het is erg verleidelijk om alles wat de docent zegt op te schrijven. Het gaat als het ware je oren binnen en komt via je vingertoppen weer naar buiten, maar je verwerkt de binnenkomende informatie niet,” merkte ze op.

In 2022 bracht het YouTube-kanaal Koi een video uit met de titel “ Waarom je slechte aantekeningen je cijfers verpesten . ” In de video legt de verteller een concept uit dat ‘cognitieve belasting’ heet. ’

Hij vergelijkt onze hersenen met een telefoon, waarbij de cognitieve belasting de batterij vertegenwoordigt. Hij benadrukt dat onze hersenen niet zijn gebouwd voor multitasking, wat ze overbelast.

De verteller vertelt over een persoonlijke ervaring uit zijn tweede jaar op de medische faculteit, waar zijn obsessie met het maken van aantekeningen hem belemmerde om zich op patiënten te concentreren. In plaats van cruciale informatie te onthouden, had hij moeite om relevante vragen te stellen. Toen hij overstapte van overmatig aantekeningen maken naar actief luisteren, verbeterde zijn vermogen om een verbinding met patiënten te maken aanzienlijk.

Maar hoe werkt het maken van aantekeningen bij andere media, zoals video's? Kun je AI inzetten om je te helpen bij het maken van aantekeningen terwijl je een video bekijkt? (Hint: ja, ClickUp helpt je daarbij!)

Hoe kun je betere aantekeningen maken van elke video?

Aantekeningen maken tijdens het bekijken van een video werkt het beste als je je van tevoren voorbereidt, het afspelen regelt en de informatie gaandeweg structureert – zonder te proberen alles woord voor woord vast te leggen.

Bepaal je format voor aantekeningen, methode en de lengte van de video voordat je gaat kijken

Gebruik ondertitels, transcripties en afspeelknoppen om de cognitieve belasting te verminderen

Pauzeer, spoel terug en vat de sleutelideeën in je eigen woorden samen

Organiseer aantekeningen met koppen, opsommingstekens, tijdstempels en markeringen

Enquête: Wat is je grootste uitdaging bij het maken van aantekeningen bij een video? 🎥 Bijblijven met snel veranderende content (waarbij je niet tegelijkertijd aantekeningen kunt maken en luisteren) Geconcentreerd blijven tijdens langere video's Je aantekeningen effectief ordenen (tijdens of na de video) Belangrijke details onthouden nadat de video is afgelopen Wat je antwoord ook is, wij hebben een oplossing voor alle bovenstaande uitdagingen. Lees verder 🙂

Voordat je begint met het maken van aantekeningen bij een video, moet je eerst het volgende doen om je voor te bereiden:

Bepaal waar de aantekeningen komen te staan. Maak je aantekeningen op papier of digitaal? Gebruik je een app voor aantekeningen of gewoon een document op je laptop?

Kies een methode voor het maken van aantekeningen die bij je past. Je kunt kiezen voor de overzichtmethode , de grafiekmethode of misschien zelfs een Cornell-notitiesjabloon gebruiken

Bekijk de video waarvan je aantekeningen gaat maken. Bepaal hoe lang deze is en of er al transcripties of bladwijzers voor beschikbaar zijn

Nu je er klaar voor bent, volgen hier enkele beproefde strategieën om aantekeningen te maken bij elke video:

1. Schakel gesloten ondertiteling in

Een eenvoudige oplossing voor het dilemma rond het maken van aantekeningen is het gebruik van ondertitels.

Schakel bijvoorbeeld bij het bekijken van YouTube-video's de functie voor ondertiteling in. Zo kun je de tekst op het scherm lezen terwijl je kijkt. Dit verbetert je begrip aanzienlijk en houdt je meer betrokken.

Onthoud dat ondertitels iets anders zijn dan gesloten ondertitels. Gesloten ondertitels bevatten achtergrondgeluiden en non-verbale signalen, waardoor ze ideaal zijn voor mensen met een gehoorbeperking, terwijl ondertitels bedoeld zijn voor kijkers die mee willen lezen.

2. Zoek naar video-transcripties

Sommige educatieve video's bieden transcripties, wat erg handig kan zijn bij het maken van aantekeningen. In tegenstelling tot ondertitels kun je met een transcriptie de content in je eigen tempo lezen.

👀 Hier is een tijdbesparende techniek voor YouTube-video's waarvoor een transcript beschikbaar is Ga naar de beschrijving van de video Scroll naar beneden en klik op ‘Transcript weergeven’. Rechts van de video verschijnt een transcript met tijdcodes Blader door de relevante secties en maak je aantekeningen

Als je een drukke student bent die meerdere vakken moet combineren, is dit een uitkomst.

In plaats van hele colleges opnieuw te bekijken voor een tentamen, kun je snel door het transcript zoeken om de meest relevante delen te vinden en te herhalen. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je je concentreert op de belangrijkste informatie.

Stress? Weg. 🙌

💡Pro-tip: Met ClickUp Brain kun je je opnames binnen enkele minuten automatisch laten transcriberen met AI. ClickUp biedt een doorzoekbaar transcript met tijdcodes dat je eenvoudig kunt annoteren of markeren. Dit maakt het documenteren van belangrijke punten uit video's overzichtelijker en efficiënter.

Transcribeer moeiteloos je opnames met ClickUp Brain

3. Pas de afspeelsnelheid van de video aan

Als de content te snel gaat, vertraag dan de video-weergave tot 0,75x snelheid (of een lagere snelheid als je dat liever hebt).

Zo heb je meer tijd om de informatie tot je te nemen en aantekeningen te maken, zoals notulen van de vergadering, zonder dat je je opgejaagd voelt.

💡Pro-tip: Gebruik de Pomodoro-techniek 🍅 Probeer tijdens het bekijken van langere video's (video's van 1-3 uur of lezingenreeksen die tientallen uren duren) de Pomodoro-techniek om je concentratie vast te houden. Bekijk de video 25 minuten, neem een pauze van 5 minuten en herhaal dit. Dit helpt je om fris te blijven en meer informatie te onthouden.

4. Pauzeer de video om aantekeningen te maken

Bij video-colleges is actief luisteren naar sleutelwoorden en concepten cruciaal voor effectief maken van aantekeningen. Het gebruik van ondertiteling kan je begrip en betrokkenheid vergroten, waardoor je de stof grondiger begrijpt.

Kunt u de video niet bijhouden? Geen probleem: pauzeer de video zo vaak als nodig is om belangrijke informatie te noteren.

🟒Pro-tip: Met ClickUp Clips kun je je scherm opnemen, je eigen commentaar toevoegen om later terug te kijken, en de opname op elk moment pauzeren om gedetailleerde aantekeningen te maken. Zo kun je essentiële punten uit video's vastleggen en clips naadloos delen of rechtstreeks in je ClickUp Docs insluiten voor documentatie en evaluatie.

Deel je ideeën visueel en auditief met ClickUp Clips

🏷️ Voorbeeld: Stel je voor dat je een student bent die zich voorbereidt op de eindexamens. In plaats van moeite te hebben om de snelle video’s bij te houden, kun je pauzeren en de tijd nemen om ervoor te zorgen dat je elk belangrijk punt noteert. Bekijk later, tijdens het nakijken, de specifieke Clips en aantekeningen die je hebt gemaakt nog eens, zodat je niets belangrijks over het hoofd ziet.

Lees ook: Hoe je aantekeningen kunt delen en samenwerken

5. Spoel terug als iets niet duidelijk is

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is cruciaal: als je iets niet begrijpt, spoel de video dan terug en bekijk hem opnieuw. Blijf terugspoelen en opnieuw afspelen totdat het concept duidelijk is.

Dat is een van de grootste voordelen van opgenomen video's: je kunt ze in je eigen tempo bekijken. Het materiaal goed begrijpen is essentieel om nauwkeurige en effectieve aantekeningen te maken.

Ook hier kan ClickUp Clips ongelooflijk handig zijn. Je kunt essentiële delen van de video opnemen en vastleggen en deze zo vaak als nodig is bekijken terwijl je aantekeningen maakt.

Zet je ClickUp-clips eenvoudig om in uitvoerbare taken

6. Organiseer aantekeningen met koppen en subkoppen

Maak een overzicht door kopjes en subkopjes toe te voegen op basis van de belangrijkste onderwerpen die in de video aan bod komen. Deze structuur helpt je om je gedachten te ordenen en maakt het gemakkelijker om de informatie later door te nemen.

Hoewel Google Documenten of andere digitale tools het notitieproces kunnen stroomlijnen en tijdrovende bewerkingen kunnen verminderen, is ClickUp Docs een beter alternatief. Het biedt taakbeheer, aanpasbare opmaak en de mogelijkheid om video's en andere bronnen rechtstreeks in je aantekeningen in te sluiten.

Je kunt je aantekeningen formatteren met koppen, subkoppen en opsommingstekens, terwijl je rechtstreeks gekoppeld bent aan taken of andere relevante documenten binnen je werkstroom.

Aangepaste documenten met opmaakopties, sjablonen en ingesloten video's en tabellen

🟏️ Exemplaar: Professionals met een drukke agenda kunnen ClickUp Docs gebruiken om hun projectaantekeningen en belangrijke documenten te ordenen en er gemakkelijk toegang toe te krijgen. Wanneer het tijd is om je voor te bereiden op een vergadering of een projectdeadline te halen, kun je direct aan de slag met de belangrijkste taken zonder tijd te verspillen aan het doorzoeken van verspreide bestanden.

💡 Pro-tip: Geef je aantekeningen een kleurcode door verschillende markeringen te gebruiken om belangrijke concepten, vragen en ideeën terug te vinden. Dit zorgt voor visuele overzichtelijkheid en helpt bij het doornemen. 🎨

7. Gebruik opsommingstekens voor belangrijke details

Noteer bij het maken van aantekeningen elk belangrijk detail als een opsommingsteken. Maak ook aparte opsommingstekens voor:

Nieuwe woorden of termen die je niet kent

Belangrijke personen

Data

Belangrijke concepten

Opsommingstekens maken je aantekeningen duidelijker en overzichtelijker. Door je te concentreren op de belangrijkste concepten en deze in opsommingstekens te ordenen, kun je je aantekeningen effectief omzetten in beknopte kernpunten.

💡 Pro-tip: Met de functies Docs en Notepad van ClickUp kun je opsommingen maken en je aantekeningen effectief ordenen, zodat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden en bekijken.

🏷️ Voorbeeld: Ingenieurs die softwaredemo's bekijken, kunnen AI-samenvattingen gebruiken om ingewikkelde uitleg over code op te splitsen in begrijpelijke punten.

Maak snel aantekeningen, noteer ideeën en stel herinneringen in met ClickUp Notepad

Lees ook: De beste software voor schermdeling voor vergaderingen op afstand

8. Houd je zinnen kort en eenvoudig

Onthoud: je maakt aantekeningen, je schrijft geen uitgebreid essay.

Gebruik korte zinnen, fragmenten en afkortingen om de belangrijkste ideeën snel over te brengen, zonder tijd te verspillen aan het uittypen van lange zinnen.

Je kunt altijd tijdcodes in je aantekeningen vermelden om relevante delen van de video later nog eens te bekijken.

9. Gebruik je eigen woorden

Maak altijd aantekeningen van video's in je eigen woorden. Deze werkwijze helpt de informatie te verankeren en maakt het makkelijker om deze later te onthouden.

Vermijd het letterlijk overnemen van de woorden van de spreker – verwerk de informatie op een manier die voor jou het meest logisch is en maak het leerproces persoonlijk.

Minigids: Hoe blijf je gefocust terwijl je aantekeningen maakt bij een video 🟔 Vermijd afleiding: sluit irrelevante tabbladen en schakel notificaties uit 🎯 Gebruik de Focusmodus: Als je aantekeningen maakt in ClickUp-documenten, gebruik dan de Focusmodus om afleiding te minimaliseren en je volledig te concentreren op het maken van aantekeningen ⏸️ Neem pauzes: Pauzeer de video en neem elke 20 minuten een korte pauze om meer informatie te onthouden. Onderzoek toont aan dat pauzes de concentratie en productiviteit verbeteren 📝 Maak elke 5 minuten een samenvatting: Stop elke 5-10 minuten om in je eigen woorden samen te vatten wat je zojuist hebt geleerd

10. Markeer sleuteltermen, personen en concepten

Let op sleutelwoorden, belangrijke cijfers, data en belangrijke concepten in de video. Deze worden vaak zowel visueel als verbaal benadrukt.

Markeer of onderstreep deze in je aantekeningen om ze te laten opvallen.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Brain, een slimme AI-assistent, kun je AI-samenvattingen van video's genereren. Deze kun je vervolgens aangepast en herschreven krijgen voor een beter begrip.

ClickUp Brain doorzoekt de transcripties van je Clips op zoek naar antwoorden op je vragen

11. Maak eenvoudige diagrammen op basis van de video

Als de video belangrijke diagrammen of afbeeldingen bevat, pauzeer dan even en neem deze over in je aantekeningen.

Als je digitale aantekeningen maakt, maak dan schermafbeeldingen met ClickUp Clips en voeg ze direct in ClickUp documenten in.

Om nog een stap verder te gaan, gebruik je ClickUp Whiteboards om mindmaps te tekenen en verbindingen tussen belangrijke concepten te visualiseren.

Breng je ideeën tot leven met ClickUp mindmaps

Volgens een onderzoek is het maken van visuele aantekeningen een betere leerstrategie dan de traditionele manier.

🏷️ Voorbeeld: Als je een webinar over contentmarketingtrends bekijkt, kun je de Whiteboard-functie van ClickUp gebruiken om ideeën en observaties visueel in kaart te brengen. Zo kun je naast je aantekeningen brainstormen en inzichten uit de video omzetten in bruikbare strategieën.

12. Let op signalen zoals toon en achtergrondmuziek

Video heeft een uniek voordeel: non-verbale signalen zoals intonatie, achtergrondmuziek en geluidseffecten benadrukken vaak belangrijke punten.

Met ClickUp Clips kun je deze nuances moeiteloos vastleggen. Als gratis Chrome-extensie stelt Clip je in staat om moeiteloos je scherm op te nemen en heldere berichten van hoge kwaliteit te versturen via een link, e-mail of rechtstreeks binnen ClickUp.

Deel hoogwaardige schermopnames met iedereen, waar dan ook, via Clip by ClickUp

13. Gebruik tijdcodes in de video om je aantekeningen te structureren

Sommige video's bevatten tijdcodes of hoofdstukken, wat een uitstekende leidraad kan zijn voor het ordenen van je aantekeningen. Gebruik deze tijdcodes als kopjes in je aantekeningen en maak een lijst met de belangrijkste details onder elk kopje.

Deze methode zorgt ervoor dat je aantekeningen de logische opbouw van de video volgen.

Met ClickUp Brain kun je videoclips automatisch transcriberen, voltooid met tijdcodes. Later kun je je aantekeningen eenvoudig doorzoeken en ordenen op basis van belangrijke momenten.

💡 Pro-tip: Organiseer je aantekeningen met tags en labels In ClickUp Documenten kun je tags of labels toevoegen aan specifieke delen van je aantekeningen. Gebruik tags zoals 'Belangrijk', 'Later bekijken' of 'Sleutelbegrip' om je aantekeningen effectief te categoriseren. Dit is handig wanneer je bepaalde delen snel opnieuw wilt bekijken.

Welke mindset helpt je om betere aantekeningen te maken van video's?

De tips die we tot nu toe hebben besproken, maken het maken van aantekeningen efficiënter en effectiever.

Onthoud om te beginnen altijd dat aantekeningen je eigen persoonlijke verslag zijn van wat je hebt gezien. Ze zijn bedoeld om je te helpen bij het terugkijken en onthouden. Het zijn geen transcripties!

Zo pak je het maken van aantekeningen het beste aan:

Concentreer je op de belangrijkste concepten, niet op elk klein detail

Gebruik opsommingstekens of mindmaps

Gebruik geheugentriggers

Maak je aantekeningen persoonlijk

Maak aantekeningen die ook maanden later nog nuttig (en begrijpelijk) zijn

Nadat je deze strategieën hebt toegepast, moet je je aantekeningen nakijken en bijschaven.

Hoe bekijk en verbeter je aantekeningen na het bekijken van een video?

Door aantekeningen kort na het bekijken te bekijken, kun je hiaten opsporen, ideeën verduidelijken en je geheugen versterken. Door samenvattingen te herschrijven, opsommingstekens te herschikken en de taal te vereenvoudigen, blijven aantekeningen ook weken of maanden later nog bruikbaar.

Het nakijken van je aantekeningen is het belangrijkste onderdeel van het maken van aantekeningen (behalve het daadwerkelijk bekijken van de video of het bijwonen van het seminar, enz. ).

Dit helpt je om hiaten, verkeerd geplaatste informatie of punten die verduidelijking behoeven te identificeren.

Hier zijn de stappen die je kunnen helpen je aantekeningen van de video te verfijnen en deze informatie goed te onthouden:

1. Herzie en controleer je aantekeningen

Bekijk alle aantekeningen die je tijdens de video hebt gemaakt. Let op:

Ontbrekende informatie

Punten waarover je meer informatie wilt

Belangrijke ideeën en woorden die je moet onderstrepen of markeren

Zaken die in opsommingstekens moeten worden omgezet

Opsommingstekens die in een aparte paragraaf moeten staan voor een beter begrip

Alle informatie die je nu overbodig vindt

Onderbrekingen in de werkstroom

Zoals we hierboven al hebben voorgesteld, kun je ClickUp Brain uitproberen om je aantekeningen te verfijnen door automatisch AI-samenvattingen van je video-content te genereren.

🏷️ Voorbeeld: stel je voor dat een projectmanager een opgenomen teamvergadering bekijkt. Met behulp van ClickUp Brain transcribeert en vat hij de discussie samen, waarbij hij de belangrijkste actiepunten en genomen beslissingen markeert. Zo kan hij zijn aantekeningen snel verfijnen en ervoor zorgen dat alle cruciale punten worden vastgelegd en effectief aan het team worden gecommuniceerd.

2. Schrijf de informatie opnieuw op (of typ deze) om deze beter te onthouden

Ja, je hoort het goed. Door wat je hebt geleerd in je eigen woorden te herhalen, kun je het beter begrijpen en onthouden.

Dus of je nu aantekeningen op papier of digitaal hebt gemaakt, schrijf er een samenvatting van in je eigen woorden om te versterken wat je hebt geleerd.

Als de informatie complexe ideeën bevat, probeer dan een mindmap te maken om verschillende onderwerpen met elkaar te koppelen.

Hoe kan AI je helpen om automatisch aantekeningen te maken van video's?

Hoewel goed aantekeningen maken een vaardigheid is die we allemaal moeten hebben, zou je soms willen dat je gewoon kon luisteren naar het deel dat wordt gedeeld zonder je druk te maken over aantekeningen.

Nou, dat kan nu!

Probeer AI Notetaker Ontvang automatische transcripties van vergaderingen met duidelijke sprekerslabels met behulp van ClickUp AI Notetaker

De AI-notulist van ClickUp zorgt ervoor dat elk punt uit de discussie wordt vastgelegd en omgezet in een bruikbaar transcript en een lijst met dingen die nog te doen zijn.

Voeg de notulist gewoon toe aan je Zoom-, Google- of Teams-vergadering. Aan het einde van de vergadering krijg je een samenvatting en een transcript. Een fluitje van een cent!

Bovendien worden de aantekeningen opgeslagen in ClickUp, zodat je AI kunt gebruiken om ze door te zoeken en je vragen op elk moment te beantwoorden, zelfs weken later.

En dat is nog niet alles. Met slechts één klik kun je elk deel van de aantekeningen met behulp van AI omzetten in een taak in ClickUp. Met nog een klik kun je ze delen in een chatkanaal, zodat iedereen die de informatie nodig heeft, erover beschikt.

Daar bestaat geen twijfel over. Aantekeningen kunnen ons allemaal helpen om beter te leren. Maar aantekeningen maken is niet zomaar alles opschrijven wat je in een video hoort. Het is een vaardigheid die, mits goed toegepast, kan dienen als een uitstekend geheugensteuntje en tijdbesparing voor toekomstige herhaling.

ClickUp kan je helpen om effectief en efficiënt aantekeningen te maken. Gebruik ClickUp Brain om bestaande video's samen te vatten met AI, ClickUp Clips om videoclips te maken voor gedetailleerde aantekeningen, ClickUp Docs om videoclips in te sluiten en aantekeningen in het format te maken, en ClickUp Whiteboards om concepten te visualiseren. Of voeg gewoon ClickUp AI Notetaker toe aan het gesprek en krijg direct bruikbare aantekeningen.

