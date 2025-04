Effectief steno aantekeningen maken

Als je de handgeschreven aantekeningen van een journalist bekijkt, is de kans groot dat je pagina's en pagina's met willekeurige krassen tegenkomt.

Dat is geen slecht handschrift. Het is steno en zo hoort het eruit te zien.

Ooit een onmisbare vaardigheid voor studenten, verslaggevers, journalisten en secretaresses overal ter wereld, zijn aantekeningen met de hand verouderd door de komst van digitale opnamemechanismen.

Maar het is nog steeds handig, vooral als de technologie het laat afweten en je alleen pen en papier hebt om aantekeningen te maken. Trouwens, zou het niet cool zijn om een vaardigheid te kennen die gebruikt wordt door minder dan 1% van de wereldpopulatie ?

Dus, hoe bouw je je eigen steno systeem? Laten we beginnen met de basis.

60-seconden samenvatting

Steno is een snelle, efficiënte manier om aantekeningen te maken met behulp van symbolen en afkortingen

Het verbetert de snelheid waarmee je aantekeningen maakt en het geheugen en vermindert rommel in aantekeningen

Kies uit de populaire systemen Gregg, Pitman en Teeline of maak je eigen systeem

Veelgebruikte technieken zijn het gebruik van symbolen voor woorden, het afkorten van standaardtermen en het focussen op fonetische spelling

Om te oefenen, kies je een steno, maak je een aangepast woordenboek en vereenvoudig je afkortingen om sneller te schrijven

Verbeter uw stenovaardigheden met de functies van ClickUp die u helpen bij het aantekeningen maken en uw algehele werkstroom optimaliseren

Wat zijn aantekeningen in steno?

Steno-aantekeningen zijn een snelle en beknopte manier om informatie vast te leggen, waarbij symbolen en afkortingen worden gebruikt om ideeën snel vast te leggen in plaats van volledige zinnen te schrijven.

Het helpt je om je te concentreren op de sleutelinformatie in plaats van onnodige onzin op te schrijven. Zie het als Marie Kondo-en van je aantekeningen, waarbij je alleen de relevante stukken bewaart.

Bij steno schrijven gaat het er ook om de dingen eenvoudig te houden. Het gebruik van symbolen en afkortingen kan tijd en energie besparen, zodat je je meer op de content kunt concentreren dan op het schrijven zelf.

voorbeeld

Als u deelneemt aan een vergadering over een nieuwe marketingcampagne, ziet u uw aantekeningen in steno er als volgt uit.

john: → op TMR tegen vrij_

Emma: ? Bf voor CL? scdl vergadering voor woensdag"

Gebruikte stenografische symbolen:

→ = Follow-up

TMR = Rapport doelmarkt

Fri = vrijdag

? = Vraag

Bf = Briefing

CL = Campagne lancering

Scdl vergadering = vergadering plannen

Woensdag

Dit is wat deze aantekeningen betekenen:

_"Volg John vrijdag op over de rapportage over de target markt

vraag Emma om een briefing voor de lancering van de campagne. Plan een vergadering met haar voor woensdag."_

💡Pro Tip: Een van de beste manieren om steno te gebruiken is om een steno te leren dat bij jou en je collega's past maak je eigen aantekeningstrategie . Schrijf steno op een manier die voor jou logisch is.

Waarom steno handig is voor aantekeningen maken

Als je het in een zin zou moeten beschrijven, is steno een soort spiekcode voor het schrijven. Het verandert je aantekeningen maken van een trage kruipgang tot een sprint van hazen en in dit geval win jij!

Met steno overbrug je de kloof tussen gesproken en geschreven communicatie, waardoor je sneller en gemakkelijker kunt transcriberen, wat vooral handig is tijdens vergaderingen en lezingen.

Een andere reden waarom steno van onschatbare waarde is, is het vermogen om de focus te verbeteren. In plaats van te verzanden in het opschrijven van elk woord, dwingt steno je om je te concentreren op de kern van de boodschap.

Tiro, de secretaris van Cicero, de beroemde Romeinse redenaar, creëerde een van de eerste steno systemen, genaamd 'Tironian Notes', om snel speeches en debatten op te schrijven. Zijn methode was zo goed dat het de standaard werd voor Romeinse senatoren.

We gaan nu verder en steno is geëvolueerd naar systemen zoals Gregg en Teeline steno (we zullen het hier zo meteen over hebben!), perfect voor iedereen die wel eens heeft gedacht: "..." Er moet een snellere manier zijn om dit op te schrijven !"

Wie gebruikt er steno?

Steno is niet alleen voor rechtbankverslaggevers en journalisten; het is voor iedereen toegankelijk:

Instance:

Studenten: Met steno kun je snelle colleges bijhouden. De snelheid waarmee je aantekeningen maakt is belangrijk bij het bijwonen van lange colleges of bij het schrijven van stenoaantekeningen maken van een video Professionals: Belangrijke vergaderingen gaan vaak snel en steno helpt je om bij te blijven. Het helpt udie notulen van vergaderingen gemakkelijk te noteren Liefhebbers: Steno kan een fascinerende uitdaging zijn voor wie houdt van het oplossen van taalpuzzels. Het is ook een geweldige manier om creatieve processen te documenteren, een combinatie van taalkundige kunstzinnigheid, een beetje geschiedenis en veel plezier voor je hersenen!

Met steno kun je snelle colleges bijhouden. De snelheid waarmee je aantekeningen maakt is belangrijk bij het bijwonen van lange colleges of bij het schrijven van stenoaantekeningen maken van een video

Voordelen van het maken van aantekeningen in steno

De voordelen van aantekeningen in steno zijn talrijk. Dit is wat je bereikt als je er vandaag mee begint.

Snelheid: Schrijf tot 200+ woorden per minuut met genoeg oefening. Snelheid is vooral cruciaal als je in korte tijd gedetailleerde informatie moet vastleggen

Schrijf tot 200+ woorden per minuut met genoeg oefening. Snelheid is vooral cruciaal als je in korte tijd gedetailleerde informatie moet vastleggen Duidelijkheid: Leer met minder woorden te schrijven, wat leidt tot minder rommel en duidelijkere aantekeningen. Steno dwingt je om informatie te distilleren tot de essentie, wat betekent dat je aantekeningen nauwkeuriger en gerichter zijn

Leer met minder woorden te schrijven, wat leidt tot minder rommel en duidelijkere aantekeningen. Steno dwingt je om informatie te distilleren tot de essentie, wat betekent dat je aantekeningen nauwkeuriger en gerichter zijn Professioneel voordeel: Wees degene die tijdens vergaderingen altijd alle details weet. In elke professionele instelling kan het missen van sleutel details schadelijk zijn. Met steno legt u alle belangrijke informatie vast

Wees degene die tijdens vergaderingen altijd alle details weet. In elke professionele instelling kan het missen van sleutel details schadelijk zijn. Met steno legt u alle belangrijke informatie vast Geheugenboost: Steno helpt informatie beter te onthouden door te focussen op wat belangrijk is

Steno helpt informatie beter te onthouden door te focussen op wat belangrijk is Gebruiksvriendelijk: Alles wat u nodig hebt is pen en papier om te beginnen - handig voor als er eenapp voor aantekeningen maken niet gemakkelijk toegankelijk is

Populaire steno systemen

Steno is in de loop der eeuwen geëvolueerd en heeft geleid tot verschillende systemen die zijn ontworpen met het oog op snelheid en efficiëntie. Laten we ze eens nader bekijken:

1. Gregg steno

Gregg steno is gemaakt door John Robert Gregg aantekenmethode die **Het is vooral nuttig voor studenten en professionals die gesproken woorden snel moeten overschrijven.

voorbeeld: Het schrijven van het woord 'fotografie' in Gregg steno zou zich kunnen vertalen naar symbolen voor 'f-t-o-g-r-f', waarbij de nadruk ligt op klanken, niet op schrijfwijzen.

2. Pitman steno

Dit systeem, ontwikkeld door Sir Isaac Pitman, gebruikt verschillende diktes van streken voor verschillende klanken. Dikkere strepen zijn voor stemhebbende medeklinkers en dunnere voor stemloze medeklinkers.

Pitman steno wordt vaak gebruikt door mensen die precisie nodig hebben.

voorbeeld: Stemhebbende medeklinkers zoals 'b' worden geschreven met dikke streken, terwijl stemloze medeklinkers zoals 'p' dunner zijn.

3. Teeline steno

Teeline is ontworpen voor journalisten en vereenvoudigt het alfabet om sneller te kunnen schrijven. Het is vooral handig voor mensen die snel en efficiënt aantekeningen moeten maken.

voorbeeld: Het woord 'vergadering' kan worden geschreven als 'mtg', met alleen de essentiële klanken en letters.

Elk stenografisch systeem heeft zijn eigen unieke flair, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel je aantekeningen vereenvoudigen .

Basistechnieken en symbolen in steno

Om aan de slag te gaan met steno, vindt u hier enkele basistechnieken die u nodig hebt:

Symbolen: Geef hele woorden weer met symbolen om te voorkomen dat u te veel schrijft. Maak uzelf vertrouwd met veelvoorkomende symbolen, zoals het gebruik van een eenvoudige lijn of kromme om een veelvoorkomend woord als 'de' of 'en' weer te geven 🔣

Geef hele woorden weer met symbolen om te voorkomen dat u te veel schrijft. Maak uzelf vertrouwd met veelvoorkomende symbolen, zoals het gebruik van een eenvoudige lijn of kromme om een veelvoorkomend woord als 'de' of 'en' weer te geven 🔣 Afkorting: Kort gewone woorden af zoals "w/" voor "met" of "b/c" voor "omdat" Afkortingen verminderen de schrijftijd, wat vooral handig is in snelle omgevingen 🖊️

Kort gewone woorden af zoals "w/" voor "met" of "b/c" voor "omdat" Afkortingen verminderen de schrijftijd, wat vooral handig is in snelle omgevingen 🖊️ **Let op hoe woorden klinken, niet op hun spelling. "Nacht" kan bijvoorbeeld "nyt" worden. Fonetiek gaat over het vereenvoudigen van de spelling, wat het schrijfproces helpt versnellen 🎶

Snelheidstechnieken: Het uiteindelijke doel is het opbouwen van een snelle steno. Lijst al je symbolen in een document zodat je ze kunt kopiëren en plakken wanneer dat nodig is. Als je voor de ouderwetse handgeschreven manier gaat, oefen dan handbewegingen voor snelle streken 🏃

Hoe steno effectief oefenen

Om steno onder de knie te krijgen, heb je de juiste aanpak en hulpmiddelen nodig. Hier is een stap-voor-stap handleiding:

Stap #1: Kies uw systeem

Kies een systeem dat bij u past. Als je het voor de journalistiek gebruikt, wil je misschien het Teeline-systeem gebruiken. Als student wil je misschien het relatief eenvoudigere Gregg- of Pitman-systeem gebruiken.

Stap #2: Leer de basis

Maak uzelf vertrouwd met de belangrijkste technieken en symbolen. Oefening is de sleutel tot het leren van steno. U kunt zelfs samenwerken met een partner om in realtime te oefenen, waardoor het leren interactiever wordt.

Gebruik hulpmiddelen zoals een Gregg steno woordenboek of oefengidsen om de basisbeginselen onder de knie te krijgen. Als u een eigen steno-systeem wilt ontwikkelen, moet u de basis goed onder de knie hebben.

Ook lezen: 10 beste gratis sjablonen voor aantekeningen maken in Google Documenten, Word en ClickUp

Stap 3: Gebruik hulpmiddelen voor efficiëntie

Schrijven in steno gaat snel, maar hulpmiddelen zoals ClickUp het efficiënter maken. Of u nu AI voor aantekeningen maken of wilt samenwerken met uw collega's, ClickUp heeft het allemaal!

🗒️ Aantekeningen maken met Kladblok

Uw aantekeningen worden uiteindelijk taken en abonnementen, dus waarom zou u het proces niet vereenvoudigen? ClickUp Blocnote helpt u naadloos je aantekeningen organiseren in checklists of elk aangepast format.

Organiseer uw aantekeningen en zet ze om in traceerbare Taken met ClickUp Notepad

Wilt u een actie triggeren? Zet uw snelle krabbels eenvoudig om in traceerbare Taken met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten.

Bovendien maken de bewerkingsfuncties van ClickUp uw aantekeningen duidelijk en visueel aantrekkelijk. Altijd en overal toegankelijk - mobiel of desktop - dit is de perfecte tool om slimmer aantekeningen te maken!

📃 Strategiseer en werk samen met Docs

Laten we eerlijk zijn; samenwerking maakt alles gemakkelijker ! Maar is het decoderen van andermans krabbels geen probleem bij steno schrijven? Niet met ClickUp!

Maak en deel een steno woordenboek of spiekbriefje voor het hele team met ClickUp Documenten zodat er geen verwarring meer is over symbolen of afkortingen.

Vereenvoudig teamwerk en strategie in steno met ClickUp Docs

Invoer aanpassen, samenwerken in realtime en aantekeningen koppelen aan taken om iedereen op één lijn te houden.

Leuk weetje: Onder stenotypisten heeft G.D. Bist, een Indiase stenotypist en typist geboren in 1920, het wereldrecord snelste stenotypist met 250 woorden per minuut.

Samenwerken met behulp van Visual Notes met Whiteboards

Wil je nog een stap verder gaan in de samenwerking? De ClickUp Whiteboards functie is een virtueel canvas voor uw team om visueel te brainstormen over stenografische strategieën. Breng werkstromen in kaart, breng ideeën met elkaar in verband en zet concepten onmiddellijk om in uitvoerbare Taken zonder heen en weer gepraat.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-441-1400x935.png ClickUp Whiteboard: aantekeningen met de korte hand /%img/

Brainstorm strategieën met uw team met behulp van ClickUp Whiteboards

Automatiseer uw werkstroom met Brain

Denkt u dat AI en steno samen werken? Nou, ze gedijen goed samen! ClickUp Brein is uw persoonlijke AI 'ask-me-anything'-tool die uw taken, documenten en teamkennis met elkaar verbindt om direct antwoorden te geven en repetitief werk te automatiseren.

Een samenvatting nodig van de aantekeningen van de vergadering van vorige maand? Check. Wil je content uit een document omzetten in een duidelijk overzicht voor een rapport? Dubbel-check! Het enige wat je hoeft te doen is het vragen.

Krijg direct antwoord op al uw query's over werkstroom met ClickUp Brain

Koppel Brain met ClickUp Automatiseringen u hoeft zich geen zorgen te maken over het missen van taken of het triggeren van follow-ups. Geen details verloren, geen tijd verspild!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-443.png ClickUp Automatiseringen /%img/

ClickUp Automatiseringen gebruiken voor follow-ups

ClickUp helpt u niet alleen bij het steno aantekeningen maken, maar verbetert ook uw werkstroom.

Zet aantekeningen om in traceerbare Taken

Zet aantekeningen van vergaderingen om in duidelijke, bruikbare samenvattingen

Bewerken, bijwerken en verfijnengedeelde aantekeningen in realtime

Bewaar al je aantekeningen, taken en updates op één overzichtelijke plaats

Ook lezen: 15 Beste AI-apps en -tools voor aantekeningen maken

Stap #4: Stel doelen voor verbetering

Discipline is belangrijk bij het leren van steno, vooral om professionele redenen. Stel duidelijke, meetbare doelen om de voortgang van uw steno bij te houden.

Of het nu gaat om het verhogen van de snelheid of het onder de knie krijgen van nieuwe symbolen, maak uw doelen gameplay en evalueer ze regelmatig om gefocust en gemotiveerd te blijven.

💡Pro Tip: Richt u op het onder de knie krijgen van één steno tegelijk om verwarring te voorkomen. Als u het eenmaal onder de knie hebt, kunt u experimenteren met het combineren van meerdere systemen in uw unieke mix voor nog meer efficiëntie.

Beste praktijken voor effectief aantekeningen maken in steno

Om het meeste uit steno te halen, moet u deze best practices in gedachten houden:

📝 Oefen regelmatig

Zoals bij elke vaardigheid geldt: oefening baart kunst! Regelmatig oefenen helpt u te versterken wat u hebt geleerd. Maak elke dag tijd vrij om steno te oefenen, al is het maar 15 minuten.

Hoe meer u oefent, hoe sneller en nauwkeuriger u wordt.

Ontwikkel een persoonlijk woordenboek

Een persoonlijk woordenboek is van onschatbare waarde, vooral als je met een gespecialiseerde woordenschat werkt. Maak een steno woordenboek met aangepaste symbolen voor veelvoorkomende termen en namen die specifiek zijn voor jouw behoeften. Dit maakt het maken van aantekeningen gemakkelijker en jouw steno persoonlijker en efficiënter.

Houd het eenvoudig

Maak uw aantekeningen niet te ingewikkeld met te veel afkortingen. Eenvoud is de sleutel tot effectief steno.

Veelvoorkomende fouten bij het aantekeningen maken in steno vermijden

Hoewel steno ontzettend nuttig kan zijn, is het makkelijk om in deze valkuilen te trappen:

❌ Te dichte aantekeningen maken

Maak steno niet te ingewikkeld met te veel afkortingen. Houd het eenvoudig voor de duidelijkheid, want aantekeningen met een hoge dichtheid zijn later moeilijk te ontcijferen. Het doel is om informatie snel op te schrijven en geen top-secret code te maken. Dit maakt professionele samenwerking gemakkelijker.

Alleen op het geheugen vertrouwen

Het is makkelijk om steno-symbolen te vergeten, vooral als je er nog nooit mee hebt gewerkt. Houd je steno woordenboek altijd bij de hand.

Aantekeningen niet nakijken

Niet nagekeken steno kan later een puzzel zijn. Door steno aantekeningen onmiddellijk door te nemen, vergeet u geen belangrijke details.

Verbeter uw stenovaardigheden met ClickUp

Of u nu kiest voor het Gregg, Pitman of Teeline systeem of u maakt uw eigen steno aantekeningen, steno draait om oefening, eenvoud en het gebruik van de juiste hulpmiddelen.

ClickUp voegt een extra dimensie toe aan steno als een software voor documentbeheer waarmee u aantekeningen kunt vastleggen, ze kunt omzetten in uitvoerbare taken en ze moeiteloos kunt bijhouden.

Hebben we al vermeld dat dit allemaal gratis is? Beter dan dit wordt het niet!

Klaar om je aantekeningen te koppelen aan productiviteit? Meld u nu aan voor een gratis ClickUp account !