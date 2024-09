Hoe maak je een People Analytics Dashboard (met voorbeelden)?

Stel je voor dat je een algemeen manager bent in het honkbal. Traditioneel scout je spelers op basis van hun fysieke eigenschappen, prestaties uit het verleden en instinct. Je geeft misschien de voorkeur aan spelers die homeruns slaan of veel slagmensen uitschakelen.

Billy Beane, de algemeen manager van de Oakland Athletics in het begin van de jaren 2000, daagde deze traditionele aanpakuit. Hij wendde zich tot Sabermetrics, een statistische analyse van honkbalgegevens. In plaats van zich te richten op flitsende statistieken zoals homeruns, keek hij naar statistieken die nauwkeuriger de algehele bijdrage van een speler aan het winnen maten, zoals het honkpercentage.

Door gebruik te maken van Sabermetrics was Beane in staat om ondergewaardeerde spelers te identificeren en zo met een krap budget een competitief team op te bouwen.

Op dezelfde manier kun je met een people analytics dashboard je team managen met gegevens en niet alleen met intuïtie. Het biedt duidelijke inzichten in kritieke gebieden zoals teambetrokkenheid, risico's op verloop en groeikansen, allemaal op één plek. 71% van de HR-managers die gebruik maken van people analytics rapporteert dat het essentieel is voor de HR-strategie van hun organisatie.

Het maken van dit dashboard lijkt misschien ingewikkeld, maar met de juiste tools en een gegevensgedreven aanpak wordt het een krachtig middel om weloverwogen beslissingen te nemen. In dit artikel begeleiden we je bij het maken van een dashboard voor personeelsanalyse en geven we voorbeelden om je op weg te helpen.

Wat is een People Analytics Dashboard?

People analytics houdt in data en statistische methoden te gebruiken om te begrijpen en te verbeteren hoe organisaties medewerkers beheren . Het helpt HR-professionals bij het nemen van gegevensgestuurde beslissingen op het gebied van werving, prestaties en medewerkerstevredenheid.

Een people analytics dashboard is een visueel hulpmiddel dat vitale HR-gegevens en statistieken consolideert en weergeeft. Het doel is om een duidelijke, realtime weergave te geven van personeelsgerelateerde gegevens, zodat snelle en weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden op basis van het workforce dashboard.

People analytics is van vitaal belang in HR omdat het organisaties helpt hun personeelsbestand te optimaliseren. Het biedt inzicht in:

werknemersprestaties,

werknemersbetrokkenheid en

personeelsverloop

Het stelt HR-professionals in staat om problemen proactief aan te pakken en de algehele effectiviteit van de organisatie te verbeteren.

Een veelgestelde vraag is hoe people analytics dashboards verschillen van traditionele rapportages.

Rapporten bieden meestal gedetailleerde, statische momentopnames van gegevens, die prestaties uit het verleden samenvatten met een uitgebreide analyse. Een voorbeeld: een jaarlijks HR-rapport kan diepgaande gegevens bevatten over personeelsverloop, beloning en betrokkenheid, meestal in een vast format zoals een PDF of afgedrukt document.

Dashboards voor personeelsanalyses bieden daarentegen dynamische, realtime visualisaties van sleutelgegevens. Ze maken interactieve gegevensverkenning mogelijk, zodat u trends kunt zien terwijl ze zich ontwikkelen en snel weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Een HR-dashboard kan bijvoorbeeld live gegevens tonen over de tevredenheidsscores van werknemers, verloopcijfers en wervingscijfers, met functies waarmee u kunt inzoomen op specifieke details of tijdsbestekken.

Een effectief People Analytics Dashboard bouwen

Het maken van een effectief people analytics dashboard begint met het begrijpen van uw gegevens en hoe u deze op een zinvolle manier kunt presenteren. Ruwe gegevens kunnen overweldigend zijn, vooral als het gaat om complexe HR statistieken.

Dit is hoe je ervoor zorgt dat het werkt:

Visualisatie van gegevens is belangrijk: Het omzetten van gegevens in visuele formats maakt interpreteren en handelen gemakkelijker. Gebruik grafieken, grafieken en heatmaps om de sleutel trends en patronen te benadrukken

Het omzetten van gegevens in visuele formats maakt interpreteren en handelen gemakkelijker. Gebruik grafieken, grafieken en heatmaps om de sleutel trends en patronen te benadrukken Inzichtelijke visuals verbeteren de analyse: Een lijngrafiek die het personeelsverloop in de loop van de tijd bijhoudt, kan bijvoorbeeld trends onthullen die niet duidelijk zijn in een spreadsheet. Een heatmap kan gebieden met een lage of hoge betrokkenheid laten zien

Ondanks het belang van personeelsanalyse, slechts 22% van de HR-professionals van mening dat hun organisatie er effectief gebruik van maakt. Hier ligt een belangrijke kans om datavisualisatietools te gebruiken om gegevens om te zetten in bruikbare inzichten.

Door gegevens duidelijk te presenteren en u te richten op de sleutelgegevens, kunt u weloverwogen beslissingen nemen die leiden tot betere resultaten op het gebied van personeelszaken zonder u te verliezen in de details.

Hoe selecteert u belangrijke HR-gegevens voor het dashboard?

Het kiezen van de juiste HR-gegevens is van cruciaal belang om een HR-dashboard te maken dat echt waarde toevoegt. Begin met na te denken over welke business vragen je moet beantwoorden:

Wil je het verloop verminderen?

Wil je de betrokkenheid van werknemers verbeteren?

Kun je werknemers met een hoog potentieel identificeren?

Voor elk doel heb je andere meetcriteria nodig.

Als je je bijvoorbeeld richt op het behouden van werknemers, dan wil je statistieken bijhouden zoals verloopcijfers, tevredenheidsscores van werknemers en anciënniteit. Voor het dashboard van de talentstroom zijn statistieken als aanstellingsduur, promotiepercentages en beoordelingen van prestaties misschien relevanter.

De sleutel is om statistieken te selecteren die in lijn liggen met de strategische doelstellingen van uw organisatie, zodat het dashboard niet alleen een verzameling gegevens is, maar een hulpmiddel voor het nemen van zakelijke beslissingen.

Het HR-dashboard ontwerpen voor betere inzichten in gegevens

Zodra u de sleutelgegevens hebt geselecteerd, is de volgende stap het ontwerpen van het HR-dashboard om het inzicht in de gegevens te maximaliseren.

Een goed ontworpen people analytics dashboard moet intuïtief zijn, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren en de gepresenteerde informatie begrijpen. Groepeer gerelateerde statistieken, gebruik kleurcodes om belangrijke gegevens te markeren en zorg ervoor dat de meest kritieke informatie duidelijk wordt weergegeven.

Gebruik een mix van visualisaties voor verschillende soorten gegevens. Staafdiagrammen kunnen effectief verschillende groepen of periodes vergelijken, terwijl cirkeldiagrammen verhoudingen laten zien.

Het ontwerp moet ook interactieve dashboards mogelijk maken, zodat gebruikers kunnen inzoomen op specifieke gegevenspunten voor diepere inzichten. Het doel is om het dashboard niet alleen informatief, maar ook bruikbaar voor actie te maken.

De strategie voor personeelsanalyse koppelen aan doelen en resultaten van de business

Om uw HR-dashboards effectief te maken, moet u de HR-gegevens direct koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie. Gebruik de onderstaande tabel om de sleutel HR statistieken in kaart te brengen met relevante bedrijfsresultaten, zodat elk inzicht bijdraagt aan het bereiken van deze doelen.

Voorbeeld:

Productiviteit van medewerkers: Leidt tot hogere omzet

Behoud van personeel: Vermindert aanwervingskosten

Diversiteit: Verhoogt innovatie en creativiteit

Het koppelen van deze meetgegevens aan zakelijke doelen toont hun impact aan en helpt leiderschap te overtuigen door te laten zien hoe people analytics tastbare resultaten oplevert.

Stappen voor het implementeren van een datagestuurde HR-functie

Het implementeren van een datagestuurde personeelsafdeling klinkt misschien als een grote Taak, maar het is cruciaal voor het maken van verstandigere beslissingen en het behalen van betere resultaten. Hier volgt een eenvoudige aanpak om u op weg te helpen:

Bepaal uw visie: Begin met het verduidelijken van uw doelen op het gebied van personeelsanalyse. Deze visie moet aansluiten bij de bredere doelen van uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld een target stellen om het personeelsverloop binnen een jaar met 10% te verlagen, om zo het doel van de organisatie om een gewilde werkgever te worden te bevorderen Kies de juiste tools: Rust je team uit met de tools om HR-gegevens te verzamelen, analyseren en visualiseren. Denk aan dashboards en analysesoftware waarmee je realtime statistieken kunt bijhouden, zoals scores voor werknemersbetrokkenheid Bouw analytische vaardigheden op: Zorg ervoor dat je HR team de vaardigheden heeft om gegevens te interpreteren en zinvolle conclusies te trekken. Dit kan training in tools zoals SPSS of andere statistische software inhouden Governance van gegevens implementeren: Stel beleidsregels op om de nauwkeurigheid, privacy en veiligheid van gegevens te handhaven. Regelmatige audits van je databronnen zijn essentieel om te voldoen aan regelgeving zoals GDPR Bevorder een datagestuurde cultuur: Stimuleer een verschuiving naar het nemen van beslissingen op basis van gegevens in plaats van intuïtie of traditie. Gebruik bijvoorbeeld voorspellende analyses om uw aanwervingsstrategieën vorm te geven in plaats van te vertrouwen op onderbuikgevoelens

HR Teams vertrouwen vaak op meerdere HR-software hRMS voor gegevensbeheer, BI-software voor analyses en Excel voor HR-rapportage. Hoewel deze tools praktisch zijn, kunnen ze lastig te beheren zijn. ClickUp integreert meerdere HR functies in één platform, waardoor het beheren en analyseren van de gegevens van je team eenvoudiger wordt. Het is een software voor personeelsbeheer die verder gaat dan projectmanagement en u helpt effectieve dashboards voor personeelsanalyses te maken en te onderhouden. ClickUp's Human Resource Team Management Platform kan u helpen het ultieme systeem op te zetten om het aannemen, inwerken en ontwikkelen van werknemers te stroomlijnen.

Gebruik ClickUp's HR Management Platform voor alles wat u nodig hebt voor HR, alles op één plek

U kunt dit platform gebruiken om:

Kandidaatbeheer automatiseren met sjablonen en aangepaste workflows

Taken, documenten en feedback bijhouden voor een naadloze onboarding

Centraliseer het bijhouden van werknemersprestaties en betrokkenheid met aanpasbare weergaven

Lees hier hoe u ClickUp kunt gebruiken om uw personeelsanalyses te verbeteren:

U kunt het gebruiken om de statistieken in realtime te volgen en geautomatiseerde waarschuwingen in te stellen voor kritieke drempels, zodat u snel kunt reageren op belangrijke veranderingen in de dynamiek van uw personeelsbestand.

Zo kunt u bijvoorbeeld ClickUp Dashboards gebruiken om projectgegevens te visualiseren via grafieken en HR sleutel prestatie-indicatoren (KPI's) ), zoals de wervingspijplijn en indiensttredingstijd, tevredenheidsscores van werknemers, voltooiingspercentages van opleidingen en statistieken over diversiteit en inclusie.

Verbeter de zichtbaarheid van projecten met de aanpasbare Dashboards van ClickUp voor real-time monitoring

U kunt ze gebruiken om

de voortgang van taken en cyclus van prestatiebeoordelingen te bewaken

budgetten en uitgaven voor verschillende HR-initiatieven bijhouden

trends in personeelsverloop analyseren per afdeling, rol of locatie

analyses van hiaten in vaardigheden en voortgang in leren en ontwikkelen visualiseren

erkenningsprogramma's voor werknemers en de verdeling van beloningen bijhouden.

de effectiviteit van welzijnsinitiatieven en programma's voor hulp aan werknemers analyseren

2. ClickUp Brein

Gebruik ClickUp Brein om trends te analyseren en bruikbare personeelsanalyse . Deze AI-tool kan u helpen patronen te identificeren in de prestaties van werknemers verlooptrends voorspellen en verbeteringsstrategieën voorstellen.

U kunt een stijgende trend in het personeelsverloop identificeren en de afdelingen of rollen aanduiden die het meeste risico lopen. Met ClickUp Brain geïntegreerd in uw HR dashboard, kunt u gepersonaliseerde rapportages ontvangen waarin deze trends nauwkeurig worden aangegeven, zodat uw team gerichte actie kan ondernemen voordat problemen escaleren.

Bespaar tijd met ClickUp Brain's AI-gestuurde updates en rapporten voor Taken, Documenten en Teams in ClickUp

3. HR dashboards en sjablonen

HR-taken beheren kan overweldigend zijn, maar de sjablonen van ClickUp-taak maken het makkelijker zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen. ClickUp's HR SOP Template instance helpt u bijvoorbeeld bij het documenteren van standaard werkprocedures, zodat er consistentie en duidelijkheid is binnen uw HR functies.

Standaardiseer uw HR-processen met het ClickUp HR SOP-sjabloon

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Aangepaste statussen zoals Open en Voltooid toe te wijzen aan taken, zodat u de voortgang van elke stap in uw proces kunt bewaken

Taken organiseren en toewijzen met aangepaste velden, zodat u verschillende HR-procedures gemakkelijker kunt beheren en visualiseren

Tot zes weergaven in ClickUp gebruiken, waaronder configuraties voor Offboarding, Recruitment, Performance Evaluation, Training en een Aan de slag-handleiding, om uw processen vanaf het begin te stroomlijnen

Verbeter het bijhouden van HR-processen met functies zoals tagging, geneste subtaak, meerdere toegewezen personen en labels voor prioriteit

Vervolgens kunt u ClickUp's sjabloon voor werknemerslijsten om een georganiseerd en uitgebreid dossier van uw werknemers bij te houden. Het helpt u bij het beheren van werknemersinformatie, het bijhouden van rollen en zorgt voor eenvoudige toegang tot contactgegevens.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-109.png Beheer uw personeelsbestand efficiënt met het ClickUp Employee Directory sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik deze sjabloon om:

Actieve werknemers bij te houden door statussen te markeren zoals Contractant, Met verlof, Ziek, Beëindigd, Reizen en meer binnen het HR-systeem van het bedrijf

Essentiële werknemersinformatie op te slaan en gegevens eenvoudig te visualiseren met 21 aangepaste kenmerken zoals Bonus, Werkdienst, Werknemersstatus, Verjaardag en Locatie

Toegang tot zeven weergaven in ClickUp configuraties, zoals Overzicht werknemer, Momenteel aan het werk, Werkstatus, Afdelingen en Kalender voor contractoropdrachten, zodat alle informatie georganiseerd en direct beschikbaar is

Werknemers beter bijhouden met functies zoals tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en meer

Voorbeelden van belangrijke statistieken voor het People Dashboard

Een goed samengesteld dashboard voor personeelsanalyses zet ruwe gegevens om in bruikbare inzichten, zodat organisaties weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Hier is een overzicht van de sleutelgegevens die je moet opnemen:

1. Personeelsverloop en voorspellende analyses

Het personeelsverloop is een indicator voor de gezondheid van de organisatie. Een hoog personeelsverloop kan wijzen op onderliggende problemen zoals slecht management of een slechte werkcultuur. Maar het bijhouden van het personeelsverloop is nog maar het begin. Met voorspellende analyses kun je het potentiële verloop voorspellen en risicomedewerkers identificeren, zodat je proactieve retentiestrategieën kunt ontwikkelen.

2. Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) bijhouden

DEI is niet zomaar een vakje dat je kunt aanvinken, het is cruciaal voor het bevorderen van een eerlijke en inclusieve werkplek. De sleutelcijfers om bij te houden zijn genderdiversiteit, vertegenwoordiging van minderheidsgroepen en gelijke beloning.

Door de DEI-gegevens regelmatig bij te houden in een diversiteitsdashboard, kunt u de effectiviteit van uw inclusie-initiatieven beoordelen en waar nodig strategieën aanpassen om een meer rechtvaardige werkomgeving te bevorderen.

Houd de werklast van teams en het aantal voltooide taken in één oogopslag in de gaten via ClickUp Dashboards

💡Pro Tip: U kunt tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers om prestaties bij te houden, doelen te stellen en werkstromen te optimaliseren, zodat uw team op koers blijft en vergaderingen efficiënt uitvoert.

4. Metriek voor talentmanagement

Effectief personeelsbeheer is de sleutel tot de groei van organisaties. Metrics zoals time-to-hire, voortgang in de ontwikkeling van werknemers en interne mobiliteitscijfers laten duidelijk zien hoe goed u talent beheert en koestert.

Het bijhouden van deze sleutelcijfers helpt om hiaten in vaardigheden te identificeren, trainingsprogramma's te verbeteren en robuuste carrièrepaden te creëren, zodat uw toptalent betrokken blijft en voortgang boekt.

via Netsuite

5. Metriek personeelsbehoud

Het behouden van toptalent is cruciaal voor stabiliteit, vooral voor startups in een vroege fase. Metriek zoals scores voor werknemersbetrokkenheid, retentiepercentages per afdeling en redenen om te vertrekken bieden diepgaand inzicht in de effectiviteit van je retentiestrategieën.

Een goed begrip van deze statistieken maakt gerichte retentiestrategieën mogelijk - verbeterde secundaire arbeidsvoorwaarden, een beter evenwicht tussen werk en privéleven of een sterker gemeenschapsgevoel - om je personeel tevreden te stellen en te binden.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie monitoren in people analytics dashboards

Als het gaat om Diversity, Equity and Inclusion (DEI) in people analytics, gaat het om meer dan alleen tokenisme. DEI-monitoring helpt organisaties inzicht te krijgen in de werkelijke samenstelling van hun personeelsbestand en de dynamiek die daarbij een rol speelt.

Lees hier hoe je je HR dashboard kunt gebruiken om DEI inspanningen te verbeteren:

Bewaak de vertegenwoordiging van verschillende groepen op verschillende organisatieniveaus om belemmeringen voor promotie te identificeren en aan te pakken, zoals loonverschillen tussen mannen en vrouwen en glazen plafonds

Analyseer beloningsgelijkheid om eerlijke en onpartijdige beloningspraktijken te garanderen

Gegevens over werknemersbetrokkenheid gebruiken om te controleren of alle medewerkers zich gewaardeerd en opgenomen voelen, ongeacht hun achtergrond

Uitdagingen overwinnen bij de implementatie van People Analytics Dashboards

Het implementeren van een people analytics dashboard gaat gepaard met het waarborgen van data privacy en het omgaan met data onnauwkeurigheden. Hier lees je hoe je deze problemen effectief aanpakt:

Problemen met privacy en veiligheid van gegevens aanpakken

Het niet beveiligen van gevoelige werknemersgegevens kan leiden tot inbreuken, het vertrouwen van werknemers ondermijnen en uw organisatie blootstellen aan juridische sancties. De gevolgen reiken verder dan de onmiddellijke juridische problemen; ze kunnen de reputatie van uw bedrijf schaden en het moreel van uw werknemers ondermijnen.

Oplossing

Implementeer sterke versleuteling voor gegevens in ruste en in doorvoer

Voer strikte toegangscontroles uit om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel gevoelige informatie kan weergeven

Voer regelmatig veiligheidsbeoordelingen uit om kwetsbaarheden te identificeren en te beperken

Stel een duidelijk beleid op voor het gebruik van gegevens en zorg ervoor dat GDPR, CCPA en andere voorschriften worden nageleefd

Omgaan met onnauwkeurigheden en inconsistenties in gegevens

Onnauwkeurige of inconsistente gegevens kunnen leiden tot verkeerde beslissingen, verkeerde inzichten en ineffectieve strategieën. Dit resulteert in operationele inefficiëntie en verkeerd afgestemde doelen van het bedrijf, wat van invloed is op de algehele prestaties.

Oplossing

Voer een data-audit uit om foutbronnen te identificeren en aan te pakken

Implementeer validatiecontroles om fouten in een vroeg stadium op te sporen

Standaardiseer data formats en labels in alle systemen

Werk gegevens regelmatig bij en reinig ze om de nauwkeurigheid te behouden

Wijs speciale datastewards aan om toezicht te houden op de datakwaliteit en zorg voor voortdurende betrouwbaarheid

HR transformeren met datagestuurde inzichten

Met een dashboard voor mensen verzamel je niet alleen gegevens; je geeft je HR team de tools die ze nodig hebben om personeelsstrategieën te optimaliseren, personeelsbehoud te verbeteren en betere resultaten te behalen.

Real-time inzichten in sleutelgegevens zoals personeelsverloop, productiviteit en diversiteit stellen HR-afdelingen in staat om uitdagingen proactief aan te pakken, trends te voorspellen en beslissingen te nemen die bijdragen aan het algehele succes van de organisatie.

Klaar om uw HR te transformeren met datagestuurde inzichten? Meld u aan voor ClickUp en begin vandaag nog met het benutten van de kracht van de gegevens van uw mensen!