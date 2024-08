10 beste personeelsanalysesoftware voor datagestuurde beslissingen

In deze datagestuurde wereld is 'kennis is macht' niet zomaar een gezegde, maar het geheim van uitstekend personeelsbeheer. Als u de prestaties van uw werknemers wilt verbeteren, de planning van uw toekomstige personeelsbestand wilt afstemmen en betere bedrijfsresultaten wilt behalen, is het implementeren van software voor personeelsanalyse uw strategische troef.

Deze tool, een onderdeel van HR-analysesoftware, helpt u om zowel interne als externe personeelsgegevens te doorzoeken en complexe statistieken om te zetten in inzichten. Met de beste software voor personeelsanalyses kunt u de productiviteit van werknemers optimaliseren, het behoud van werknemers verbeteren en impactvolle zakelijke beslissingen nemen.

Laten we eens kijken hoe u tools voor personeelsanalyse kunt gebruiken om de toekomst van uw organisatie te voorspellen en vorm te geven.

Wat moet u zoeken in personeelsanalysesoftware?

Bij het zoeken naar de beste software voor personeelsanalyses moet u zich richten op functies die niet alleen de prestaties van werknemers bijhouden, maar ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Hier zijn de sleutelmogelijkheden die u in overweging moet nemen:

Alomvattend prestatiebeheer: Kies voor analysesoftware met een uitgebreid aanbod van functiestool heeft om de productiviteit van werknemers bij te houden zodat u de best presterende medewerkers kunt identificeren en de gebieden kunt aanwijzen die verbetering behoeven

Kies voor analysesoftware met een uitgebreid aanbod van functiestool heeft om de productiviteit van werknemers bij te houden zodat u de best presterende medewerkers kunt identificeren en de gebieden kunt aanwijzen die verbetering behoeven Voorspellende analyses: Kies softwareoplossingen die kunnenKAN BEREKENEN op basis van trends in de huidige personeelsgegevens. Deze voorspellende functie helpt u om voorop te blijven lopen, zodat u nooit onder- of overbezet raakt

Kies softwareoplossingen die kunnenKAN BEREKENEN op basis van trends in de huidige personeelsgegevens. Deze voorspellende functie helpt u om voorop te blijven lopen, zodat u nooit onder- of overbezet raakt Aanpasbare rapportages: Zorg ervoor dat de workforce suite u in staat stelt omaanpasbare dagelijkse rapportages kunt maken. Deze flexibiliteit betekent dat u zich kunt richten op de HR-gegevens die er het meest toe doen voor betere bedrijfsresultaten, waardoor het eenvoudiger wordt om bruikbare informatie te delen met belanghebbenden en snel weloverwogen beslissingen te nemen

Zorg ervoor dat de workforce suite u in staat stelt omaanpasbare dagelijkse rapportages kunt maken. Deze flexibiliteit betekent dat u zich kunt richten op de HR-gegevens die er het meest toe doen voor betere bedrijfsresultaten, waardoor het eenvoudiger wordt om bruikbare informatie te delen met belanghebbenden en snel weloverwogen beslissingen te nemen De levenscyclus van werknemers bijhouden: Optimaliseer betrokkenheidsstrategieën en retentieprogramma's met een functie die het hele traject van werknemers bijhoudt - van indiensttreding tot vertrek - om patronen te identificeren. Dit biedt HR teams onschatbare inzichten in de werknemerservaring

Optimaliseer betrokkenheidsstrategieën en retentieprogramma's met een functie die het hele traject van werknemers bijhoudt - van indiensttreding tot vertrek - om patronen te identificeren. Dit biedt HR teams onschatbare inzichten in de werknemerservaring Segmentatiemogelijkheden: Segmenteer personeelsgegevens op demografische gegevens, functies of afdelingen. Dit helpt HR-managers en bedrijfsleiders een diepere diagnostische analyse uit te voeren en strategieën af te stemmen op verschillende groepen binnen uw organisatie. Dit verbetert op zijn beurt de werknemerservaring en helpt de medewerkerstevredenheid te verhogen

Segmenteer personeelsgegevens op demografische gegevens, functies of afdelingen. Dit helpt HR-managers en bedrijfsleiders een diepere diagnostische analyse uit te voeren en strategieën af te stemmen op verschillende groepen binnen uw organisatie. Dit verbetert op zijn beurt de werknemerservaring en helpt de medewerkerstevredenheid te verhogen Benchmarking tools: Kies software die robuuste benchmarking tools biedt. Hiermee kunt u de sleutel prestatie-indicatoren en statistieken van uw bedrijf vergelijken met industriestandaarden of collega's. Benchmarking is cruciaal om te begrijpen waar uw bedrijf staat. Benchmarking is cruciaal om te begrijpen waar uw bedrijf staat qua prestaties en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht

Kies software die robuuste benchmarking tools biedt. Hiermee kunt u de sleutel prestatie-indicatoren en statistieken van uw bedrijf vergelijken met industriestandaarden of collega's. Benchmarking is cruciaal om te begrijpen waar uw bedrijf staat. Benchmarking is cruciaal om te begrijpen waar uw bedrijf staat qua prestaties en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht Analyse van de betrokkenheid van werknemers: Zorg ervoor dat de software de betrokkenheid van werknemers kan meten en analyseren. Deze functie moet inzicht geven in wat uw werknemers motiveert, wat hun pijnpunten zijn en hoe betrokken ze zich voelen bij het werk

Zorg ervoor dat de software de betrokkenheid van werknemers kan meten en analyseren. Deze functie moet inzicht geven in wat uw werknemers motiveert, wat hun pijnpunten zijn en hoe betrokken ze zich voelen bij het werk Risicoanalyse personeelsbehoud: Ga op zoek naar functies die het personeelsverloop helpen voorspellen en werknemers met een verhoogd risico identificeren. Tools voor risicoanalyse van werknemersbehoud gebruiken HR-gegevens zoals werknemersprestaties, tevredenheidsscores, werknemersactiviteiten en persoonlijke omstandigheden om trends te herkennen en potentiële uitdiensttredingen te voorspellen

De 10 beste personeelsanalysesoftware voor gebruik in 2024

Ontdek de toptools die zijn ontworpen om personeelsgegevens om te zetten in bruikbare inzichten die bedrijven helpen bij het behalen van zakelijk succes.

1. ClickUp

Vereenvoudig HR-gerelateerde processen met ClickUp's HR Management Platform

ClickUp is een veelzijdige workforce analytics tool ontworpen om bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en productiviteit te verbeteren. De ClickUp Dashboards de functie fungeert als een centrale hub die u kan helpen uw activiteiten bij te houden en te stroomlijnen en snel resources aan te passen naarmate de bedrijfsbehoeften evolueren. Het helpt u een uitgebreid overzicht te krijgen van resources en werklasten. ClickUp Brein , de geïntegreerde AI-assistent, versnelt de besluitvorming en verscherpt uw strategisch inzicht door trends en kansen te identificeren binnen personeelsgegevens. Daarnaast kan de ClickUp Project tijdsregistratie app zorgt ervoor dat uw projecten op schema blijven en dat al uw middelen efficiënt worden gebruikt. ClickUp's functies voor het instellen van doelen kunnen u helpen de voortgang in realtime bij te houden en de doelstellingen zo nodig aan te passen om de vaart erin te houden en succes te boeken.

Met ClickUp's functies voor HR-beheer kunt u eenvoudig werknemersrecords, wervings- en inwerkprocessen beheren. Dit zorgt voor een soepelere werkstroom en een betere naleving van het organisatiebeleid. Maak gebruik van het diverse bereik van ClickUp's vooraf ontworpen sjablonen om uw activiteiten te versnellen - pas ze aan aan uw specifieke bedrijfsbehoeften, verbeter de productiviteit en stem ze af op uw bedrijfsdoelstellingen.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor dagelijks activiteitenrapport van werknemer om de dagelijkse activiteiten efficiënt te controleren en een gedetailleerd beeld te krijgen van hoe werknemers hun tijd tijdens werktijd indelen. Met dit sjabloon kunt u:

Prestaties, aanwezigheid en deadlines bijhouden om gebieden voor werknemersgroei te identificeren

Werkstromen bewaken om de effectiviteit van teams en individuele ontwikkeling te optimaliseren

De kwaliteit van het werk en de naleving van schema's analyseren om verbeteringsmogelijkheden aan te wijzen

De beste functies van ClickUp

AI-gestuurd kennisbeheer: Faciliteer directe, context-gestuurde antwoorden op vragen over taken, documenten en team leden met ClickUp Brain

teamdoelen beheren met ClickUp Dashboard_s

Diverse sjablonen: Stroomlijn uw projectmanagement en personeelsplanning met de vooraf ontworpen kaders van ClickUp die kunnen worden aangepast aan uw specifieke bedrijfsbehoeften

Stroomlijn uw projectmanagement en personeelsplanning met de vooraf ontworpen kaders van ClickUp die kunnen worden aangepast aan uw specifieke bedrijfsbehoeften Inzichtelijke tijdsregistratie van projecten: Verkrijg inzicht in hoe elke projectfase tijd in beslag neemt om de productiviteit van teams te optimaliseren en ervoor te zorgen dat projecten op schema blijven

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Track-time.png ClickUp 3.0 Taak weergave Tijd bijhouden /%img/

volg de tijdlijn van uw project met de ClickUp-taakweergave_

Doelstellingen instellen en afstemmen: Volg de voortgang in real-time en pas de doelstellingen aan als dat nodig is om het momentum te behouden en succes te behalen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-in-clickup-goals.png targets in ClickUp doelen /%img/

doelen instellen en bijhouden met ClickUp Goals_

Volledig HR-beheer: Beheer personeelsdossiers, wervings- en inwerkprocessen voor een soepelere werkstroom en betere naleving van het organisatiebeleid

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers rapporteren een steile leercurve bij de eerste implementatie van de software

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Acendre (HireRoad)

via Huurweg Acendre, onlangs omgedoopt tot HireRoad, biedt een uitgebreid platform voor talentacquisitie en gestroomlijnde oplossingen voor werving, onboarding en analyse. De rebranding heeft vooral gevolgen voor gebruikers buiten Australië, waar het product Acendre blijft.

De beste functies van Acendre/HireRoad

Houd kandidaten betrokken en geïnformeerd met consistente, on-brand en tijdige berichten. Met het mobielvriendelijke dashboard kunnen recruiters de pijplijn overal in de gaten houden en zich snel aanpassen aan veranderingen

Bespaar tijd en geld door herhaalbare processen te automatiseren. Geplande notificaties helpen kandidaten op het juiste moment aan te nemen, waardoor een soepele werkstroom ontstaat

Verwerf inzichten met duidelijke, bruikbare statistieken, zodat u berekende beslissingen kunt nemen en gegevens gemakkelijk kunt delen

Profiteer van veilige en uitgebreide oplossingen voor overheidsinstanties en stroomlijn werving en onboarding voor gereguleerde sectoren, waardoor het ideaal is voor entiteiten in de publieke sector

Beperkingen van Acendre/HireRoad

Reviews geven aan dat klantenservice soms trager reageert dan nodig, waardoor spoedeisende activiteiten worden belemmerd

Prijzen van Acendre/HireRoad

Aangepaste prijzen

Acendre/HireRoad beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4.6/5 (46 beoordelingen)

3. Inzichtelijk

via Insightful Insightful is ontworpen om de productiviteit van uw teams te verhogen door het aanbieden van een uitgebreide reeks functies die een beter geïnformeerde en efficiëntere werkomgeving bevorderen, of het nu op kantoor, op afstand of hybride is. Gebruik productiviteitstrends, activiteiten/tijdlijnen, enz. om diepgaand inzicht te krijgen in de werkstromen van medewerkers en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Insightful beste functies

Ontvang gedetailleerde productiviteitsanalyses om te begrijpen hoe je team dagelijks werkt. Gebruik deze gegevens om de concentratietijd te verbeteren, productiviteitspatronen te detecteren, burn-out te voorkomen en de prestaties van je team dynamisch te ondersteunen

Verenig uw personeel, ongeacht de locatie, met tools die de invloed van verschillende werkomgevingen op de prestaties meten. Zichtbaarheid krijgen in de dynamiek van werk op afstand en tijd en aanwezigheid naadloos beheren

Stroomlijn tijdsregistratie en dienstroosters om duidelijk zicht te houden op wanneer en hoe je team werkt. Deze automatisering bespaart administratieve tijd en integreert naadloos met salarisadministratiesystemen

Maak gebruik van functies voor het analyseren van taken en processen om knelpunten te identificeren en werkstromen te optimaliseren. Deze inzichten helpen je om je resources effectiever te beheren en de operationele wendbaarheid te vergroten

Inzichtelijke limieten

De responstijden voor query's bij klanten zijn langzamer dan nodig is voor dringende zakelijke behoeften

De wachttijd van zeven dagen die Insightful hanteert om gedeactiveerde accounts te reactiveren, belemmert de bedrijfsvoering, vooral bij een groot personeelsverloop

Inzichtelijke prijzen

Productiviteitsbeheer: $6,40/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$6,40/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Tijdsregistratie: $8/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$8/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Procesverbetering: $12/maand per zetel voor teams met meer dan 50 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

$12/maand per zetel voor teams met meer dan 50 gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Enterprise oplossing: Aangepaste prijzen voor teams van meer dan 100 gebruikers

Inzichtelijke beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (183 beoordelingen)

4.7/5 (183 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (96 beoordelingen)

4. ActivTrak

via ActivTrack ActivTrak biedt een moderne oplossing om direct zichtbaarheid te krijgen in de productiviteit en betrokkenheid van werknemers. Met functies die ontworpen zijn om productiviteit op afstand en op kantoor te vergelijken, snel burn-out en betrokkenheid te ontdekken en processen en technologiegebruik te optimaliseren, biedt ActivTrak de inzichten die u nodig hebt om zelfverzekerd beslissingen te nemen.

Of u nu capaciteit aan het plannen bent werklasten in evenwicht te brengen of gewoon de nuances van de productiviteit van uw werknemers te begrijpen, ActivTrak geeft u de middelen om weloverwogen, gegevensgestuurde beslissingen te nemen.

De beste functies van ActivTrak

Bewaken enuw personeelsbestand beheren effectief door inzicht te krijgen in productiviteitsverschillen per locatie en werkpatronen van werknemers

Productiviteitsmetingen implementeren om de manier waarop uw team werkt te ondersteunen en te verbeteren, zodat u de productiviteit kunt meten en verhogen, trends kunt vaststellen en burn-out kunt voorkomen

Gedetailleerd inzicht krijgen in hoe werknemers hun werkdagen doorbrengen, wat helpt bij het afstemmen van processen en het verhogen van de algehele efficiëntie

Datagestuurde inzichten gebruiken voor robuuste personeelsabonnementen, zodat u goed voorbereid bent op toekomstige personeelsbehoeften op basis van actuele gegevens over productiviteit en betrokkenheid

Tekenen van ontslag en burn-out bijhouden en analyseren, zodat u vroegtijdig kunt ingrijpen en een gezonde werkomgeving kunt behouden

ActivTrak limieten

Bij het interpreteren van ActivTrak-gegevens moet zorgvuldig te werk worden gegaan om bevooroordeelde aannames over de productiviteit van werknemers te voorkomen

Tools kunnen productieve activiteiten verkeerd labelen als "niet-productief", waardoor de nauwkeurigheid van de gegevens wordt beïnvloed

ActivTrak prijzen

Gratis

Essentials: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Professioneel: $17/maand per gebruiker

$17/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (246 beoordelingen)

4.4/5 (246 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (547 beoordelingen)

5. Paylocity

via JobScore Paylocity combineert de belangrijkste HR-functies met moderne technologie en biedt een uniform softwarepakket dat uw HR- en payrollprocessen vereenvoudigt. Dit platform is niet alleen ontworpen voor operationele efficiëntie, maar met een scherpe focus op het verbeteren van de werknemerservaring.

De beste functies van Paylocity

Consolideer uw HR-activiteiten met de geïntegreerde suite van Paylocity, die onder andere salarisadministratie, voordelenadministratie, HR-analyse en talentmanagement omvat

Verhoog de algehele interactie van werknemers met het platform door middel van een intuïtief ontwerp en gebruiksvriendelijke functies die betrokkenheid en tevredenheid stimuleren

Toptalent aantrekken, ontwikkelen en behouden met tools die elke fase van de levenscyclus van een werknemer ondersteunen, van werving tot pensionering

Het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden vereenvoudigen met een gestroomlijnde interface die inschrijving en updates eenvoudig maakt voor zowel beheerders als werknemers

Paylocity limieten

Sommige gebruikers hebben incidentele vertragingen bij de gegevenssynchronisatie aangetroffen enrapportage tijdens piekuren

Het kan geen betalingen doen aan onafhankelijke aannemers

Paylocity prijzen

Aangepaste prijzen

Paylocity beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.537 beoordelingen)

4.4/5 (2.537 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (832 beoordelingen)

6. Werkdag

via Workday Workday combineert best-in-class applicaties voor financiën en human capital management met geavanceerde technologieën zoals AI om de efficiëntie en groei van ondernemingen te stimuleren. Hun 'Enterprise Management Cloud' platform is op maat gemaakt om uw organisatie te helpen zich snel aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften, door samenwerking en continue abonnementen te vergemakkelijken.

Workday beste functies

Stuw uw bedrijf vooruit met een platform dat continue, collaboratieve planning ondersteunt, zodat u zich snel kunt aanpassen aan veranderingen in de bedrijfsomgeving

Integreer uw financiële en HR-abonnementen met geïntegreerde AI die de prestaties verbetert en realtime inzichten biedt

AI inzetten om de vaardigheden van je personeelsbestand in kaart te brengen en te ontwikkelen, zodat je team klaar is voor de banen van morgen

Neem vol vertrouwen beslissingen met behulp van een uniforme bron voor financiële, personele en operationele gegevens, zodat iedereen toegang heeft tot realtime inzichten

Workday limieten

Aanpassing en integratie met bestaande systemen kan complex zijn en kan extra ondersteuning vereisen

Het is mogelijk niet betaalbaar voor kleine bedrijven

Workday prijzen

Aangepaste prijzen

Workday beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (1514 beoordelingen)

4.0/5 (1514 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.349 beoordelingen)

7. Paycor

via betaalcor_ Paycor transformeert de manier waarop u uw personeelsbestand beheert door alle facetten van HR en payroll te integreren in één efficiënt platform. Deze allesomvattende aanpak vereenvoudigt processen en verhoogt de productiviteit door routinetaken te automatiseren en strategische analyses aan te bieden.

De beste functies van Paycor

Een voltooide set tools om alle aspecten van HR te beheren, van salarisadministratie en talentmanagement tot compliance en benefits administration.

Optimaliseer uw wervingsproces met geautomatiseerde software voor het zoeken naar talent en onboarding, zodat u het beste talent kunt aantrekken en behouden

Houd de arbeidskosten onder controle en verhoog de productiviteit met software voor tijdregistratie en dynamische roostermogelijkheden

Maak gebruik van Paycor's learning management systemen en loopbaanmanagementsoftware om de continue groei en tevredenheid van uw werknemers te bevorderen

Paycor limieten

Integratie met externe systemen kan soms extra maatwerk vereisen, wat extra kosten of ondersteuning met zich mee kan brengen

Gebruikers hebben gerapporteerd ontevreden te zijn over hun klantenservice

Paycor prijzen

Aangepaste prijzen

Paycor beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (720 beoordelingen)

3.9/5 (720 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2776 beoordelingen)

8. SAP SuccessFactors

via SAP Gemeenschap SAP SuccessFactors verbetert het beheer van menselijk kapitaal met een uitgebreide suite van AI-tools voor de belangrijkste HR-gebieden, zoals salarisadministratie, werving en selectie, onboarding, leren en ontwikkelen en meer. Ontworpen om datagestuurde inzichten te bieden en de personeelsplanning te verbeteren sAP SuccessFactors ondersteunt organisaties bij het creëren van optimale werknemerservaringen en het vergroten van de wendbaarheid van organisaties op wereldwijde schaal.

De beste functies van SAP SuccessFactors

Beschik over een bereik van modules die elk aspect van HR omvatten, van salarisadministratie tot prestatiebeheer

Maak gebruik van krachtigeanalysetools om in personeelsgegevens te duiken, trends te ontdekken en inzichten toe te passen voor strategische besluitvorming

Integreer AI in de hele suite om de besluitvorming en efficiëntie te verbeteren en krijg voorspellende inzichten om proactieve HR-strategieën aan te sturen

Individuele talenten afstemmen op de behoeften van de organisatie met behulp van AI-gestuurde aanbevelingen om loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit te stimuleren

SAP SuccessFactors limieten

Notificaties zijn gekoppeld aan elke fase in de talentpijplijn en worden getriggerd wanneer een kandidaat een nieuwe fase bereikt

Er is geen gratis proefversie en klanten vinden de prijzen niet transparant genoeg

Biedt niet veel ruimte voor aanpassingen

SAP SuccessFactors prijzen

Aangepaste prijzen

SAP SuccessFactors beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (664 beoordelingen)

3.9/5 (664 beoordelingen) Capterra: 4/5 (274 beoordelingen)

9. Rooster

via rooster Lattice brengt een revolutie teweeg in HR-activiteiten met zijn AI-platform dat is ontworpen om het prestatiebeheerproces te verbeteren en de groei van werknemers te versnellen. Door prestatiebeoordelingen, compensatiebeheer en werknemersbetrokkenheid te integreren in een naadloze interface, helpt Lattice u toptalent te identificeren en uw teams af te stemmen op de sleutel bedrijfsdoelstellingen.

Lattice beste functies

Systematisch de prestaties van medewerkers bijhouden en beoordelen om toppresteerders te identificeren en slecht presterende medewerkers strategisch te ondersteunen

Stem uw organisatiedoelen af op de doelen van individuele medewerkers, zodat iedereen zich richt op wat het belangrijkst is voor het succes van uw bedrijf

AI-gestuurde inzichten gebruiken om effectief te reageren op feedback van werknemers en een cultuur te bevorderen waarin prestaties en tevredenheid voorop staan

Eerlijke en impactvolle beloningsbeslissingen nemen door beloning direct te koppelen aan prestatieresultaten, wat de transparantie en motivatie in je team bevordert

Managers veranderen in loopbaancoaches met tools die de ontwikkeling van werknemers ondersteunen en bijhouden, zodat professionele groei en personeelsbehoud worden versneld

Lattice limieten

Rapportage voor enquêtes en eindejaarsbeoordelingen is omslachtig en moeilijk te interpreteren

Er is vaak extra opschoning en voorbereiding nodig voordat de gegevens kunnen worden gedeeld

Lattice prijzen

Prestatiebeheer + OKR's & Doelen: $11/maand per gebruiker

Betrokkenheid: Extra $4/maand per gebruiker

Groeien: Extra $4/maand per gebruiker

Compensatie: Extra $6/maand per gebruiker

Rasterbeoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3.823 beoordelingen)

4.7/5 (3.823 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (121 beoordelingen)

10. Visier

via Visier Visier onderscheidt zich met krachtige oplossingen voor personeelsanalyses die kritieke inzichten direct leveren aan degenen die ze het meest nodig hebben - van HR-professionals tot leidinggevenden. Door gegevens in uw hele organisatie te integreren, maakt Visier geïnformeerde besluitvorming mogelijk die leidt tot aanzienlijke zakelijke impact.

De beste functies van Visier

Maak gebruik van Vee, de AI-gestuurde digitale assistent die complexe gegevensanalyses toegankelijk maakt voor iedereen in uw organisatie en ervoor zorgt dat inzichten slechts één gesprek verwijderd zijn

Combineer uw HR-gegevens met bedrijfsgegevens voor een holistische weergave van uw organisatie, zodat leiders beslissingen kunnen nemen die zowel geïnformeerd als impactvol zijn

Gebruikmaken van de uitgebreide database van Visier, met meer dan 15 miljoen werknemersrecords, om de prestaties van uw organisatie te vergelijken met de benchmarks in de sector en verbeterpunten te identificeren

Integreer gegevens uit verschillende databronnen in één systeem voor uitgebreide analyses die sleutelinzichten opleveren voor uw personeelsstrategieën

Visier limieten

Aanvullende training kan nodig zijn om de datageletterdheid onder gebruikers te verbeteren voor een beter begrip van analytics

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de implementatie vertraging heeft opgelopen

Prijzen van Visier

Aangepaste prijzen

Visier beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (126 beoordelingen)

4.6/5 (126 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Verhoog uw Workforce Analytics spel met de juiste tools

Als u deze topopties voor personeelsanalyses bekijkt, is het belangrijk om na te gaan hoe elke tool kan worden aangepast aan de behoeften van uw organisatie. De juiste software stroomlijnt HR-processen, verbetert de besluitvorming en verbetert de algehele efficiëntie van uw personeelsbestand. Het is tijd om de volgende stap te nemen: evalueer deze tools op basis van uw specifieke behoeften om de beste oplossing voor uw organisatie te vinden.

