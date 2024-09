De beste enquêtesoftware voor ondernemingen in 2024

De meeste bedrijven verwijzen naar hun resultaat om te kwantificeren hoe ze het als bedrijf doen. Maar ik denk niet dat dit een volledig beeld geeft.

De betere manier om te begrijpen hoe je merk het eigenlijk doet, is te kijken hoe klanten en werknemers over je denken. En de beste manier om dat te meten? Feedback-enquêtes!

Enquêtetools helpen je om feedback van belanghebbenden te verzamelen en datagestuurde beslissingen te nemen. Ik ben het er echter mee eens dat het veel moeilijker is om uit te voeren in grote organisaties.

De oplossing ligt in enquêtesoftwaretools voor ondernemingen die geavanceerde analyses bieden om de inzichten te destilleren tot bruikbare resultaten.

In dit artikel bespreek ik de beste enquêtesoftware voor ondernemingen om sentimentanalyses uit te voeren en de klantloyaliteit te verbeteren.

Wat moet u zoeken in software voor Enterprise-enquêtes?

Als u te maken hebt met complexe hiërarchieën en veel contactmomenten, moet een enquêtetool voor ondernemingen deze functies hebben:

Brandingaanpassing: tools waarmee u het uiterlijk van formulieren en de URL kunt aanpassen voor merkconsistentie op uw lijst

Gegevensintegratie: Controleer of de tool naadloos aansluit op uw bestaande klantgegevens en uw technische stapel ondersteunt

Veiligheid van gegevens: Kies een tool die de veiligheid en privacy van gegevens handhaaft om te voldoen aan GDPR, CASL, CCPA en andere protocollen voor gegevensbescherming.

Automatisering: Zoek naar tools die uw werkstroom automatiseren door enquêtereacties te verbinden met taken en toegewezen personen

Analyse en dashboard: Zorg ervoor dat het proces voor het verzamelen van enquêtegegevens u in staat stelt geavanceerde analyses uit te voeren via een visueel dashboard

Zorg ervoor dat het proces voor het verzamelen van enquêtegegevens u in staat stelt geavanceerde analyses uit te voeren via een visueel dashboard Gebruiksgemak: Zorg ervoor dat de geselecteerdesoftware voor werknemersenquêtes een lage invoerbarrière heeft en een eenvoudige gebruikersinterface voor het verzamelen van gegevens. Dit bespaart u een hoop tijd in de toekomst

De 12 beste softwarehulpmiddelen voor Enterprise-enquêtes die u kunt gebruiken

Op basis van mijn grondige onderzoek en jaren van feedback verzamelen, zijn dit de beste tools die ik kan aanbevelen:

1. ClickUp (het beste voor het verzamelen en visualiseren van enquêtegegevens) ClickUp staat bovenaan de lijst van enquêtesoftware voor ondernemingen omdat het is ontworpen met het oog op schaalbaarheid. Grote organisaties hebben te veel belanghebbenden. Dus geven ze de voorkeur aan een tool die de wrijving niet vergroot en de feedback overzichtelijk houdt.

Relevante gegevens vastleggen met de weergave ClickUp Formulier ClickUp formulieren is een volledig aanpasbare module voor rapportage en gegevensverzameling die werkstromen stroomlijnt. Dit zijn de functies:

Aangepaste formulieren aanmaken: Maak formulieren op maat voor verschillende doeleinden, zoals enquêtes, het verzamelen van feedback of het verzenden van Taken. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de formulieren voldoen aan specifieke organisatorische behoeften

Maak formulieren op maat voor verschillende doeleinden, zoals enquêtes, het verzamelen van feedback of het verzenden van Taken. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de formulieren voldoen aan specifieke organisatorische behoeften Sleep-en neerzet-interface: Voeg velden toe en rangschik ze volgens de vereisten van de gebruiker. Deze eenvoud vermindert de leercurve voor nieuwe gebruikers en verbetert de prestaties van de enquête

Voeg velden toe en rangschik ze volgens de vereisten van de gebruiker. Deze eenvoud vermindert de leercurve voor nieuwe gebruikers en verbetert de prestaties van de enquête Voorwaardelijke logica: Maak relevantere en boeiendere enquêtes met voorwaardelijke logica, wat betekent dat bepaalde vragen kunnen verschijnen of veranderen op basis van eerdere antwoorden

Maak relevantere en boeiendere enquêtes met voorwaardelijke logica, wat betekent dat bepaalde vragen kunnen verschijnen of veranderen op basis van eerdere antwoorden Variatie in veldtypen: Verzamel uitgebreide gegevens voor verschillende scenario's, omdat de weergave Formulier verschillende veldtypen ondersteunt, waaronder velden voor Taken en aangepaste velden

Verzamel uitgebreide gegevens voor verschillende scenario's, omdat de weergave Formulier verschillende veldtypen ondersteunt, waaronder velden voor Taken en aangepaste velden Deelopties voor het publiek: Deel formulieren publiekelijk of sluit ze in op websites, zodat u gemakkelijk een breder publiek kunt bereiken voor enquêtes of feedback

Deel formulieren publiekelijk of sluit ze in op websites, zodat u gemakkelijk een breder publiek kunt bereiken voor enquêtes of feedback Aanpassingsopties: Pas de esthetiek van formulieren aan, inclusief kleuren en branding, om ze in lijn te brengen met de bedrijfsidentiteit

Dit is wat een klant te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp is zeer geschikt voor vergaderingen, het invullen van formulieren, het verzamelen van gegevens, het beheren van dagelijkse taken, het beheren van de bandbreedte van het team, het beheren van werk wanneer de leden van het team niet op kantoor zijn voor vakanties of ziektedagen, historische gegevens, en goed om te zien hoeveel geld en campagnes ons team heeft aangeraakt gedurende het jaar.

Chrissie Boyle, Senior Campagne Manager, Penske Media Corporation

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-624.png ClickUp Dashboard /%img/

Analyseer enquêtegegevens en neem op basis daarvan beslissingen met ClickUp Dashboards

Nadat u Klaar bent met het verzamelen van feedback, analyseert u deze met behulp van ClickUp Dashboards . Dit zijn de belangrijkste functies:

Aanpasbare widgets: Visualiseer enquêteresultaten en statistieken met behulp van gepersonaliseerde dashboards met widgets die gegevens weergeven in formats zoals grafieken, lijsten en lijsten.

Visualiseer enquêteresultaten en statistieken met behulp van gepersonaliseerde dashboards met widgets die gegevens weergeven in formats zoals grafieken, lijsten en lijsten. Realtime gegevensupdates: Toegang tot de meest actuele enquêtegegevens met real-time updates zodat u tijdig beslissingen kunt nemen op basis van feedback

Toegang tot de meest actuele enquêtegegevens met real-time updates zodat u tijdig beslissingen kunt nemen op basis van feedback Integratie van gegevens: Voeg enquêtegegevens uit meerdere databronnen samen in één dashboard voor een uitgebreide analyse

Voeg enquêtegegevens uit meerdere databronnen samen in één dashboard voor een uitgebreide analyse Prestatie bijhouden: Houd belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) bij die verband houden met enquêtereacties, zoals responspercentages en tevredenheidsscores, zodat u beter inzicht krijgt in de algemene prestaties

Houd belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) bij die verband houden met enquêtereacties, zoals responspercentages en tevredenheidsscores, zodat u beter inzicht krijgt in de algemene prestaties Tools voor samenwerking: Sta leden van het team toe om inzichten te delen en bevindingen direct binnen het platform te bespreken, wat het teamwork verbetert

ClickUp heeft nog een manier om uw werk gemakkelijker te maken: sjablonen! Een van onze populairste sjablonen voor feedbackformulieren is ClickUp's sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-625.png Verzamel feedback van klanten met het sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152&department=support Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Deze sjabloon helpt bedrijven te begrijpen hoe klanten denken over hun producten en diensten. De meeste vragen zijn Klaar voor u - u hoeft alleen maar de beschrijvingen aan te passen en een logische werkstroom toe te voegen om ze uw eigen te maken.

Gebruik aangepaste velden om parameters van de enquête te bewerken en vier aangepaste weergaven om de gegevens te verwerken; visualiseer ze vervolgens in een dashboard om weloverwogen stappen te nemen.

Voor ondernemingen die zich richten op verschillende bedrijfstakken en klantsegmenten is een georganiseerd proces voor het verzamelen van feedback de beste manier om tijd te besparen en de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-626.png Verbeter de betrokkenheid van werknemers en verlaag het personeelsverloop door de uitdagingen en feedback van werknemers te segmenteren met het sjabloon voor werknemersfeedback van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Een andere effectieve manier om als bedrijf te verbeteren is door uw werknemers om ideeën te vragen. ClickUp's sjabloon voor feedback van werknemers kan een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid creëren, terwijl werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen.

Verzamel gedetailleerde, gerichte feedback en maak Taken in ClickUp van de actie-items. Organiseer en bijhoud ze met behulp van Weergaven ClickUp Board om ervoor te zorgen dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van feedback.

Ook lezen: Effectieve feedbackvoorbeelden voor werknemers om objectieve input te geven en het moreel op te krikken U kunt ook specifieke problemen onderzoeken met sjablonen voor vragenlijsten . Voorbeeld, Sjabloon voor productfeedbackenquête van ClickUp is ideaal voor productteams om te weten hoe gebruikers denken over functies en bugs.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-627.png Gebruik ClickUp's sjabloon voor productfeedbackenquêtes om functies te testen en publieksonderzoek uit te voeren https://app.clickup.com/signup?template=t-182181294&department=support Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De verzamelde gegevens van klanten kunnen worden gebruikt om roadmaps voor producten te definiëren en ontwikkelingsstrategieën aan te passen. Neem aangepaste velden op zoals de gebruiksfrequentie, duur en algemene tevredenheid van het product om gebruikers te kwalificeren.

ClickUp beste functies

Voorwaardelijke logica: Voeg dynamische gebruikssituaties toe in één enkel formulier door voorwaardelijke logica op te nemen voor elke vraag

Voeg dynamische gebruikssituaties toe in één enkel formulier door voorwaardelijke logica op te nemen voor elke vraag Dashboards: Filter enquêtegegevens en visualiseer resultaten voor betere besluitvorming

Filter enquêtegegevens en visualiseer resultaten voor betere besluitvorming Door AI aangestuurde nudges: Verwerk dashboardgegevens viaClickUp Brein om onmiddellijk antwoorden te krijgen en inzichten te vinden voor de volgende stappen

Verwerk dashboardgegevens viaClickUp Brein om onmiddellijk antwoorden te krijgen en inzichten te vinden voor de volgende stappen Hecht ecosysteem: Gebruik Taken, Kanban-borden, documenten, kalenders en andere ClickUp-tools zonder uw werkruimte te verlaten

Gebruik Taken, Kanban-borden, documenten, kalenders en andere ClickUp-tools zonder uw werkruimte te verlaten Automatisering: Stuur feedbackverzoeken in bulk en trigger Taken op basis van respons

ClickUp limieten

Er zijn veel functies en het kan tijd kosten om ermee vertrouwd te raken

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Jotform (Beste voor vereenvoudigde enquêtes)

via Jotform Jotform heeft indruk op me gemaakt met zijn gebruiksvriendelijke, no-nonsense formulierbouwer, die ideaal is voor bedrijven die willen beginnen met het verzamelen van feedback. Je kunt reacties met één klik omzetten in rapporten en ervoor kiezen om PDF's te delen of ze in te sluiten op je website voor realtime updates. U kunt ook offline reacties verzamelen.

Jotform beste functies

Reacties op enquêtes weergeven in een spreadsheetachtige database die vergelijkbaar is met andere kantoortools

Verzamel feedback op beurzen en conferenties met de eigen kioskmodus

Integreer betalingsgateways rechtstreeks in formulieren om geld te accepteren via enquêtes

Jotform beperkingen

Gebrek aan aanpasbare e-mailsjablonen die standaard kunnen worden gebruikt

Veel belangrijke functies zijn geprijsd achter duurdere abonnementen, waardoor kleinere teams er niet optimaal gebruik van kunnen maken

Jotform prijzen

Starter: Free Forever

Free Forever Brons: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Zilver: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Goud: $129/maand per gebruiker

$129/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Qualtrics CoreXM (Beste voor AI-gestuurde verwerking van enquêtegegevens)

via Qualtrics CoreXM Qualtrics CoreXM is een tool voor stakeholderervaring en strategiebeheer die AI gebruikt om gegevens te verzamelen en intern onderzoek te vereenvoudigen. Het is volledig gericht op ondernemingen die behoefte hebben aan krachtige feedbacktools voor werknemers die werken met hun bestaande technologie.

De drag-and-drop aanpak voor het ontwerpen van enquêtes en de samenvatting van video feedback door generatieve AI zullen je waardevolle uren op het werk besparen.

Qualtrics CoreXM's beste functies

Laat video- en audiorespons toe in enquêtes om respondenten maximale flexibiliteit te geven

Tools voor business intelligence gebruiken voor gegevensanalyse, feedbacksamenvattingen en best practices voor ontwerp

Enquêtegegevens exporteren naar dashboards op wel 30 manieren

Qualtrics CoreXM beperkingen

Kan complex zijn om te gebruiken tenzij je een Qualtrics expert tot je beschikking hebt

Qualtrics CoreXM prijzen

Strategisch onderzoek: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Strategische UX: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Strategisch merk: Aangepaste prijzen

Qualtrics CoreXM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

4.4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. QuestionPro (Beste voor enquêtepanels)

via QuestionPro QuestionPro is solide software voor klantenonderzoek en enquêtes voor ondernemingen. Het biedt een antwoord op de schaalbaarheidsuitdagingen van ondernemingen door meer dan 22 miljoen panelleden aan te bieden die klaar staan om feedback over producten en diensten te delen.

De tool zorgt ervoor dat de panelleden dubbel worden geselecteerd en van verschillende achtergronden komen. De authentieke en unieke antwoorden zijn ideaal voor het testen van nieuwe aanbiedingen voordat ze aan klanten worden aangeboden.

QuestionPro beste functies

Voer enquêtes uit in verschillende regio's en demografieën met ondersteuning voor meertalige enquêtes

E-mail automatisering triggeren voor herinneringen en follow-ups op basis van enquêtereacties

Antwoorden en deelnemergegevens beschermen met GDPR- en CCPA-compliance

QuestionPro limieten

E-mail is de enige manier om enquêtes te delen, terwijl de meeste andere enquêtetools functies voor het delen van koppelingen bieden

Afhankelijk van uw technische kennis kan QuestionPro een steile leercurve vereisen

QuestionPro prijzen

Essentials: Free Forever

Free Forever Geavanceerd: $99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Team Editie: $83/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$83/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Onderzoekseditie: Aangepaste prijzen

QuestionPro beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (500+ beoordelingen)

4,5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

5. Birdeye (Beste voor het verzamelen van enquêtes op basis van tekst)

via Vogeloog Birdeye is een prachtig ontworpen beheertool voor klantenfeedback dat aan alle boxen voor software voor enquêtes voor ondernemingen voldoet. Het is gemakkelijk te gebruiken, biedt visuele aanwijzingen voor interactie tussen dashboards en heeft responsgebaseerde regels voor vervolgvragen.

Het onderscheidt zich echter op het gebied van gespreksteksten. De op tekst gebaseerde feedbackverzameling verbetert de open- en voltooiingspercentages van enquêtes terwijl het de minste wrijving creëert bij respondenten van ondernemingen.

Birdeye beste functies

Gebruik de speciaal aangepaste NPS-enquêtes om klanten te identificeren die merkkampioenen kunnen worden

Scroll door reacties en routeer negatieve feedback naar tickets - alles binnen een eenduidige inbox

Demografische gegevens begrijpen met segmentatie en inzichten op basis van locatie

Birdeye beperkingen

Gebruikers hebben geklaagd dat nieuwe functies vaak worden uitgerold zonder de juiste implementatie, waardoor gegevens en de stabiliteit van het systeem in gevaar komen

Birdeye prijzen

Starter: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Domineren: Aangepaste prijzen

Birdeye beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.500+ beoordelingen)

4.8/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

6. Typeform (Beste voor sjablonen van enquêtes)

via Typeform Typeform is een van de populairste toevoegingen aan de lijst en ik moet zeggen dat zijn roem welverdiend is. Typeform heeft zich vanaf dag één gericht op formulieren en enquêtes en dat heeft het geholpen om functies te verfijnen en zijn positie in het segment te consolideren.

Dit gebruiksvriendelijke platform heeft een groeiend aantal gebruikers voor zijn form builder workflows en onderzoekstrategieën voor ondernemingen.

De belangrijkste functie is echter het verbijsterende aantal sjablonen. De kant-en-klare sjablonen zijn prachtig ontworpen, eenvoudig aan te passen en snel te implementeren.

Typeform beste functies

Kies een van de vele sjablonen zoals360-graden feedbacksjabloon voor enquête over consumentengedrag, sjabloon voor verkooponderzoek, sjabloon voor verloopenquête, enz.

Ga aan de slag met enquête- en formulierbouwers om feedbackkanalen te creëren die bij uw doelen passen

Integreer met meer dan 300 andere tools om uw bestaande werkstroom te verbeteren

Typeform beperkingen

U moet vragen één voor één beantwoorden omdat respondenten niet alle vragen tegelijk kunnen zien

Prijzen Typeform

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Plus: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

TypeForm beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (750+ beoordelingen)

4.5/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (850+ beoordelingen)

7. SurveyMonkey Enterprise (Beste voor veiligheid op ondernemingsniveau)

via Onderneming SurveyMonkey SurveyMonkey Enterprise gebruikt de kerncompetentie van SurveyMonkey en bepantsert deze met gegevensverwerking op ondernemingsniveau om ervoor te zorgen dat grote bedrijven zich op hun gemak voelen met enquêtegegevens. In wezen functioneert het als een superieure alternatief voor het oorspronkelijke SurveyMonkey .

De SurveyMonkey AI-assistent biedt suggesties en tips voor de werkstroom om je te helpen bij het maken van formulieren. Je kunt deze enquêtes delen via koppelingen, e-mail en zelfs website-insluitingen. Het hulpmiddel voor enquêteanalyse helpt je bij het uitvoeren van sentimentanalyse, het maken van woordwolken en het categoriseren van reacties.

SurveyMonkey Enterprise's beste functies

Aangepaste notificaties maken en uitvoeren voor het voltooien van enquêtes en direct resultaten leveren voor gamified enquêtes zoals quizzen

Versleutel respondentgegevens en beveilig enquêtedashboards met single sign-on (SSO), HIPAA- en GDPR-naleving

Het interne IT-team inzetten om SurveyMonkey Enterprise accounts te bewaken door uw identity provider te koppelen

Beperkingen van SurveyMonkey Enterprise

De geavanceerde analyses kunnen gebruikers overweldigen die niet technisch onderlegd zijn of niet gewend zijn aan het ecosysteem van SurveyMonkey

Prijzen SurveyMonkey Enterprise

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies SurveyMonkey Enterprise

G2: 4,4/5 (22.000+ beoordelingen)

4,4/5 (22.000+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

8. Survicate (Beste voor multi-channel enquêtes)

via Survicate Hebt u ooit in één keer enquêtes willen maken en implementeren voor verschillende producten, e-mails en apps? Survicate doet iets soortgelijks met zijn multi-channel automatisering, die geschikt is voor elke fase van het traject van de gebruiker.

Van het meten van productervaringen door middel van gebeurtenissen getriggerde enquêtes tot het uitvoeren van websiteonderzoek door het configureren van bezoekeigenschappen, Survicate is ideaal voor ondernemingen die grootschalige feedbackverzamelingscampagnes lanceren over alle touchpoints.

Survicate beste functies

Voeg code bijhouden toe aan apps, websites en koppelingen om meerdere enquêtes te implementeren en te monitoren

Gebruik geavanceerde logica om relevante vragen voor te stellen aan respondenten op basis van eerdere reacties

Breng gebruikers van sociale media naar enquêtecampagnes via directe delen van links en QR-codes

survicate limieten ####

Ondanks het feit dat het verzamelen van enquêtes via meerdere kanalen wordt gepromoot, voegt het dashboard de resultaten van enquêtes niet samen over verschillende kanalen, wat de inzichten beperkt

Survicate prijzen

Free Forever: 25 antwoorden/maand

25 antwoorden/maand Business: Vanaf $99/maand

Vanaf $99/maand Schaal:Vanaf $299/maand

Survicate beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (35+ beoordelingen)

9. Qualaroo (Beste om gebruikers om feedback te vragen)

via Qualaroo Qualaroo lost een groot probleem op bij het verzamelen van feedback: gecontextualiseerde vragen. Het gebruikt een eigen 'Nudge' functie om de content van het scherm en de intentie van de gebruiker te analyseren. Hierdoor kan Qualaroo relevante en unieke vragen stellen die de gebruikerservaring en het responspercentage verbeteren.

Om optimaal gebruik te maken van Qualaroo, moet je de installatie code insluiten in Google Tag Manager, vragen bewerken en inzichten verzamelen door middel van nudges.

Qualaroo beste functies

Integreer geavanceerde targeting parameters zoals subdomeinen, regex matching, identiteiten, scroll locatie en exit intent in formulieren

Voer Qualaroo Nudge uit in Figma, InVision en Adobe XD prototypes om productontwikkeling te verfijnen

Krijg sentimentanalyse en inzichten via IBM Watson

Qualaroo beperkingen

De sjablonen zijn georganiseerd op basis van doelen in plaats van afdelingen, waardoor het voor teams moeilijk is om het juiste sjabloon te vinden

Qualaroo prijzen

Free: Tot 50 reacties

Tot 50 reacties Business: $39.99/100 reacties per maand

Qualaroo beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

10. Suzy Insights (Beste voor geavanceerde enquêtemethoden)

via Suzy Inzichten Suzy Insights is een AI-ondersteunde onderzoekstool waarmee u eenvoudig vragenlijsten voor medewerkerstevredenheid en merkelementen toe te voegen aan formulieren. Het zet reacties om in AI-trainingen zodat je de gegevens meteen kunt implementeren.

Als enquêtesoftware voor ondernemingen onderscheidt Suzy Insights zich echter door verschillende soorten ondersteuning van enquêtes. Van monadisch testen tot TURF-analyse en heat mapping, als je wilt experimenteren met verschillende methodologieën, dan is Suzy Insights jouw tool.

Suzy Insights beste functies

Maak van normale enquêtes een krachtige gegevensverzamelingspijplijn met retargeting, enquêtelogica en profileringspunten

Automatiseer PowerPoint- en Excel-exports om tijd te besparen en te blijven werken met uw bestaande stack

Enquêtes uitvoeren voor vooraf gedefinieerde use cases zoals concept testing, concurrentieanalyse en consumentenprofilering

Suzy Insights limieten

In tegenstelling tot het samenvatten van resultaten, moet je handmatig kruistabelgegevens invoeren in PowerPoint

Steile leercurve voor mensen die net beginnen met consumentenonderzoek

Suzy Insights prijzen

Aangepaste prijzen

Suzy Insights beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (125+ beoordelingen)

4.7/5 (125+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

11. Sogolytics (Beste voor gebundeld beheer van enquêtes en feedback)

via Sogolytica Sogolytics biedt een suite van tools voor het beheren van enquêtes en ervaringen die samen werken om u een uitgebreide oplossing voor het verzamelen van gegevens te bieden. SogoSurvey en SogoCore zijn twee paradepaardjes die ik samen heb gebruikt om de beste resultaten te krijgen.

SogoSurvey helpt je bij het maken en delen van eenvoudige online enquêtes, terwijl SogoCore de werkstroom verbetert met multi-channel verdeling, AI-gestuurde rapportage en gegevensbeheer.

Sogolytics beste functies

Genereer uitgebreide maar afzonderlijke onderzoeksrapporten voor elk team en elke demografische groep

Exporteer gegevens terug naar Sogolytics voor verdere analyse en bruikbare inzichten

Automatiseer enquêteduren, uitnodigingen en herinneringen om de doelen van uw enquêtes te bereiken

Sogolytics limieten

Het kan even duren voordat u gewend bent aan alle tools en functies van Sogo

Sogolytics prijzen

SogoCore: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen SogoCX: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen SogoEX: Aangepaste prijzen

Sogolytics beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

12. SurveyLegend (Beste voor visueel aantrekkelijke enquêtes)

via SurveyLegend Terwijl verschillende andere enquêtesoftware voor ondernemingen gebukt gaan onder complexe workflows, kiest SurveyLegend voor een andere aanpak.

Het democratiseert het maken van enquêtes door de stappen te vereenvoudigen en visuele aanwijzingen te gebruiken die u helpen prachtige formulieren te ontwerpen. Je krijgt alle essentiële functies zoals branding, delen van koppelingen, insluiten en uitstekende analyses.

SurveyLegend beste functies

Maak en monitor enquêtes op verschillende apparaten met vlotte cross-platform ondersteuning

Voeg logische werkstromen en vertakkingen toe om enquêtes in verschillende paden te verdelen voor eenvoudige segmentatie

Enquêtes van rechts naar links maken met native ondersteuning voor RTL-taal, -ontwerp en -analyse

SurveyLegend beperkingen

De gratis versie heeft geen optie voor het exporteren van gegevens

Prijzen SurveyLegend

Starters: Gratis

Gratis Pro: $19/maand

$19/maand Business: $39/maand

$39/maand Legendary: Aangepaste prijzen

SurveyLegend beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

4.4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

Verwerking van enquêtegegevens voor Enterprise vereenvoudigen met ClickUp

De meeste hierboven vermelde software voor Enterprise-enquêtes helpt bij onderzoek en analyse, maar vereenvoudigt het proces zelden. ClickUp onderscheidt zich doordat u geen aparte tool nodig hebt voor feedback te vragen en het verwerken van de verzamelde gegevens.

ClickUp Forms maakt deel uit van een slim ontworpen enquêteplatform voor ondernemingen dat bestaat uit formulieren, documenten, visuele dashboards en rapporten. Het biedt u een gebruiksvriendelijke interface om aangepaste enquêtes te maken, reacties te verzamelen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen op basis van gedetailleerde inzichten.

Probeer ClickUp voor een alles-in-één oplossing voor het verzamelen, segmenteren en analyseren van enquêtegegevens van werknemers, klanten en andere belanghebbenden. Begin vandaag nog met ClickUp!