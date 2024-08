15 leuke ideeën voor ijsbrekers in kleine groepen

Prietpraat vormt vaak de basis voor diepere verbindingen. Ben je ooit een gesprek begonnen over het weer op het werk en ontdekte je onverwacht dat je de grote vragen van het leven over je doel aan het onderzoeken was?

Een gesprekje over koetjes en kalfjes komt op het werk echter niet altijd vanzelf tot stand, vooral niet bij introverten of mensen die op afstand werken. Om deze kloof te overbruggen, raden deskundigen op het gebied van teambuilding vaak gestructureerde activiteiten aan die ongedwongen gesprekken stimuleren en collega's helpen om persoonlijk contact te maken.

Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van een ijsbreker, een gestructureerde interactie die oppervlakkige koetjes en kalfjes omzet in oprechte gesprekken die een diepere band stimuleren teams bouwen die goed presteren .

In deze blogpost bespreken we 15 leuke ijsbrekerspellen en -activiteiten om je team samen te brengen zonder de ongemakkelijkheid die er meestal mee gepaard gaat.

Wat is een ijsbreker?

Een ijsbreker is een korte, interactieve activiteit die ontworpen is om een groep mensen kennis met elkaar te laten maken en op hun gemak te stellen. Het wordt vaak gebruikt aan het begin van vergaderingen, workshops en sociale gebeurtenissen en is een geweldige manier om een ontspannen sfeer te creëren.

Hier zijn wat weetjes (je kunt ze zelfs delen bij je volgende ijsbreker): de uitdrukking 'het ijs breken' komt van de Latijnse uitdrukking scindere glaciem, wat 'de weg vrijmaken en als eerste een Taak uitvoeren' betekent

Activiteiten om het ijs te breken doen precies dat - ze creëren een gastvrije ruimte voor open en natuurlijke gesprekken.

Hoe kleine teams baat hebben bij ijsbrekers

IJsbrekers zijn vooral nuttig voor kleinere teams vanwege de hechte aard van de werkomgeving, omdat minder interacties kunnen leiden tot misverstanden of conflicten.

Door uw team in staat te stellen de 'persoon' achter het 'beroep' te leren kennen, kunt u een meer empathische en collaboratieve werkplek -een die is gebaseerd op gedeelde persoonlijke rente en sterke interpersoonlijke banden.

IJsbrekers zijn ook geweldige 'moderators' die iedereen aan de tabel een kans geven om te spreken. Deze inclusieve aanpak komt zowel introverte als extraverte mensen ten goede.

Tot slot kan de luchtige aard van ijsbrekers ook helpen om de eentonigheid van vergaderingen te doorbreken en een leuk element toevoegen aan Monday Morning Standups.

Soorten ijsbrekers voor kleine groepen

Deze 15 ideeën voor ijsbrekers helpen je teams samenwerken beter. Transformeer die paar momenten in je vergaderingen, sessies voor teambuilding en zelfs inwerkgesprekken tot kansen voor zinvolle betrokkenheid.

tip: Een tool voor werkbeheer zoals ClickUp kan u helpen bij het organiseren van leuke ijsbrekeractiviteiten!

Ijsbreker vragen Vragen voor ijsbrekers zijn niet voor niets de klassieke methode om gesprekken op gang te brengen. Ze zijn eenvoudig, kunnen worden aangepast en vereisen geen speciale voorbereiding.

Of het nu gaat om een informele teambijeenkomst of een formele zakelijke vergadering, een eenvoudige vraag - zeg, 'Wat is een film die je steeds weer kijkt?' - kan het ijs breken en interessante gesprekken op gang brengen.

Hier zijn echter enkele tips voor het kiezen van ijsbrekervragen:

Stem de vragen af op de rente, leeftijd en achtergrond van de groep

Kies vragen die open antwoorden stimuleren en gesprekken aanmoedigen

Mix luchtige vragen met vragen die tot nadenken stemmen om tegemoet te komen aan verschillende interesses

Houd ten slotte de vragen 'naar binnen gericht' Dit vermindert de angst door druk voor het 'beste' antwoord te vermijden. Bijvoorbeeld, in plaats van 'Wat is je droombaan?' kun je beter vragen 'Wat voor werk geeft je het meeste voldoening?

1. Dit of dat vragen

Hier presenteer je twee keuzes, dwing deelnemers om snel te beslissen en hun redenering uit te leggen. En natuurlijk zullen sommige rebellen voor een derde (totaal onverwachte) keuze gaan, maar dat is het leukste.

Hier zijn enkele vragen:

Kamperen of glamping?

Analoog of digitaal?

Een trouwe hond of een wijze uil?

Unlimited geld of onbeperkte tijd?

Marvel of DC?

2. leer mij kennen' vragen

Zoals de naam al zegt, helpen deze ijsbrekervragen je om meer te weten te komen over de leden van je groep. Ze werken het best bij 'teambuilding'-activiteiten in plaats van gewone vergaderingen, zodat je diepere gesprekken kunt voeren.

Sommige leer-me-kennen vragen die je kunt stellen zijn:

Wat is je favoriete jeugdherinnering?

Wat is het verhaal van je naam?

Hoe zou je je memoires noemen en waarom?

Wat is je favoriete ijssmaak?

Activiteiten voor ijsbrekers

Ijsbrekers zijn 'semi-gestructureerde' oefeningen die actieve betrokkenheid en samenwerking vereisen. In tegenstelling tot informele gespreksstarters zijn dit meestal geplande activiteiten die meer voorbereiding vereisen.

Daarom werken ze het best in situaties die actief gericht zijn op teambuilding, zoals kick-off vergaderingen voor projecten, waar u nieuwe leden van het team aan elkaar voorstelt.

3. Twee waarheden en een leugen

Een klassieke activiteit waarbij je drie uitspraken over jezelf deelt: twee waarheden en een leugen. De rest van de groep mag dan proberen te raden welke uitspraak de leugen is.

4. De menselijke knoop

Wil je een ijsbreker waarbij je niet alleen met elkaar praat? Probeer dan de menselijke knoop. Zo werkt het:

Vorm een cirkel: Laat iedereen in een cirkel gaan staan, met de gezichten naar elkaar toe

Laat iedereen in een cirkel gaan staan, met de gezichten naar elkaar toe Grijp elkaars handen: Iedereen steekt zijn hand uit en pakt de handen van twee verschillende mensen in de kring (niet de mensen direct naast hen)

Iedereen steekt zijn hand uit en pakt de handen van twee verschillende mensen in de kring (niet de mensen direct naast hen) **Werk samen om de knoop te ontwarren zonder iemands handen los te laten

Het doel is om een nieuwe cirkel te vormen zonder gekruiste armen.

5. Weinig bekend feit

Nog een eenvoudige maar effectieve ijsbreker: Je moedigt leden van het team aan om een verrassend of ongewoon feit over zichzelf te delen. Het is een geweldige manier om interessante weetjes over collega's te weten te komen, en wie weet, misschien kom je zelfs wel je beste vriend op het werk vinden .

6. Speurtocht

In tegenstelling tot andere ijsbrekeractiviteiten vereist deze activiteit enige strategie en planning omdat je je team aanwijzingen moet geven zodat ze een aantal objecten kunnen 'zoeken' (en verzamelen). Je kunt een competitief element toevoegen door je team in paren te verdelen, een limiet aan de tijd toe te voegen en zelfs een prijs uit te loven.

De speurtocht wordt meestal gebruikt tijdens persoonlijke bijeenkomsten, zoals een energizersessie op kantoor halverwege de woensdag of tijdens teamuitjes.

Maar je kunt deze ook gebruiken voor virtuele vergaderingen. Vraag gewoon aan je aangewezen moderator om een item aan te kondigen en iedereen kan racen om het te vinden en op het scherm te tonen.

Ijsbrekerspellen

In tegenstelling tot traditionele ijsbrekeractiviteiten die gebaseerd zijn op gesprekken en dialoog, gebruiken deze activiteiten leuke spelletjes en gezonde competitie om verbindingen tot stand te brengen. Aangezien een ijsbrekerspel vaak specifieke rekwisieten vereist, moet u een plan maken.

We raden je aan een speciale opslagruimte te maken voor vaak gebruikte spelmaterialen, zodat ze snel beschikbaar zijn voor toekomstige gebeurtenissen in het kader van teambuilding.

7. Snel LEGO bouwen

Begin met het verdelen van de leden van het team in kleinere groepen van gelijke grootte. Stel een timer in en moedig de leden van de groep aan om een gebouw in vrije vorm te bouwen. De groep met het hoogste gebouw wint.

Wil je dit leuke ijsbrekerspel niet competitief maken? Geef elk teamlid een minuut om de LEGO te bouwen en geef het dan door aan het volgende lid. Zo doe je het samen.

Benodigdheden: LEGO stenen

8. Jenga

Stapel houten blokken in een toren, waarbij de richting van elke rij wordt afgewisseld. Vraag de spelers om de beurt een blok te verwijderen en bovenop te plaatsen zonder de toren om te laten vallen - de laatste speler die een blok verwijdert zonder dat de toren omvalt, wint.

Je kunt ook een vraag toevoegen aan elk Jenga-blok, zodat de speler de vraag beantwoordt voordat hij het blok bovenop plaatst.

Benodigdheden: Een Jenga set

9. Marshmallow uitdaging

Geef elke groep 20 spaghettistokjes, 1 meter tape, een reeks en een marshmallow. Vraag hen vervolgens om een zelfvoorzienend bouwwerk te maken met de marshmallow bovenop. Het snelste team wint.

via LinkedIn Verplichte attributen: Spaghettistokjes, plakband, reeks, marshmallows

Ijsbreker-quizzen

Dit is nog een leuke manier om je collega's te leren kennen en interessante gesprekken te beginnen. En omdat de antwoorden meestal uit één woord bestaan, zijn ze een uitstekende optie voor teams met introverten (of mensen die niet van langere gesprekken houden).

10. Trivia quizzen

Hier kun je de kennis van je team over belangrijke (of interessante) feiten testen. Ze kunnen over verschillende onderwerpen gaan, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende instellingen.

Hier zijn enkele voorbeelden:

Algemene kennis : Wat is de populatie van de hoofdstad van Australië?

: Wat is de populatie van de hoofdstad van Australië? Geschiedenis : Wie was de eenentwintigste president van de Verenigde Staten?

: Wie was de eenentwintigste president van de Verenigde Staten? Wetenschap : Wat is de naam van de grootste maan van de grootste planeet in ons zonnestelsel?

: Wat is de naam van de grootste maan van de grootste planeet in ons zonnestelsel? Geografie: Wat is de hoogte van de hoogste berg ter wereld?

Je kunt gebruik maken van GenAI tools zoals ClickUp Brein om eindeloze triviavragen te genereren.

Trivia-vragen over popcultuur voorgesteld door ClickUp's AI-assistent, ClickUp Brain

Een ander idee is om een trivia gebeurtenis rond grote gebeurtenissen in uw land (of stad) te organiseren, zoals een Taylor Swift Trivia Night (of Afternoon) tijdens de rondleiding van Eras, een Oscars-thema quiz tijdens de weken voorafgaand aan de prijsuitreiking, of een Superbowl feest met een voetbal trivia uitdaging.

11. Persoonlijkheidsquizzen

Dit zijn quizzen waarbij je de persoonlijkheidskenmerken, voorkeuren of rente van je teamgenoten ontdekt. Het goede nieuws: er zijn zo veel opties online.

Als je bijvoorbeeld een fan bent van 'The Office' (geen woordspeling bedoeld), dan is hier een quiz van BrainFall die je het volgende vertelt met welke Dunder Mifflin-werknemer u en uw collega's het meest te maken hebben .

via BrainFall

Activerende ijsbrekers

Als je op zoek bent naar een leuke ijsbreker om mensen wakker te schudden (of op te warmen) voor de vergadering, zijn energizers een goede optie. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn energizers niet beperkt tot fysieke activiteiten.

mentale uitdagingen en spellen voor kleine groepen* , zoals hints of vertelkettingen, kunnen net zo stimulerend en boeiend zijn*

Hier zijn enkele ideeën:

12. Menselijke steen, papier, schaar

Dit is een grootschalige versie van het gewone steen, papier, schaar-spelje gebruikt je hele lichaam om de vormen hier te maken. Bijvoorbeeld:

Hurken om een steen voor te stellen

Armen wijd uitstrekken om papier te symboliseren

Raak je linkerarm aan je rechterbeen om een schaar na te bootsen

De regels blijven hetzelfde: steen verslaat schaar, schaar verslaat papier en papier verslaat steen.

13. Bruisend gezoem

Dit is het spel met nummers uit de kindertijd dat je misschien al kent. Je telt om de beurt op vanaf één. Maar in plaats van nummers deelbaar door 3 zeg je 'fizz' en in plaats van nummers deelbaar door 5 zeg je 'buzz' Voor nummers die deelbaar zijn door zowel 3 als 5 zeg je "fizz buzz."

Zo werkt het: De eerste persoon zegt één, de volgende persoon zegt twee en de derde zegt Fizz. De reeks gaat door: -4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16, enzovoort.

Als iemand aarzelt of een fout maakt, verliest hij. De laatst overblijvende speler is de winnaar.

IJsbrekers voor teams op afstand

Door de opkomst van werk op afstand en hybride werk zijn teaminteracties verschoven van conferentiezalen naar gesprekken via Zoom. Dit betekent ook meer schermmoeheid, waardoor ijsbrekers des te belangrijker zijn om lange virtuele vergaderingen minder vervelend te maken.

Maar je kunt virtuele ijsbrekers niet benaderen als een IRL-activiteit. Virtuele ijsbrekers moeten bijvoorbeeld korter zijn - als het langer dan 20 minuten duurt, verlies je misschien de rente van je team.

Als je een wereldwijd team bent, moet je ook rekening houden met deelnemers uit verschillende tijdzones, culturen en achtergronden.

De ClickUp Fun Agenda Sjabloon voor vergaderingen is precies wat u nodig hebt om deze overwegingen aan te pakken en uw ideeën te organiseren, samen met details zoals de prioriteit (of het niveau van rente) voor elke ijsbreker, welk lid van de groep er verantwoordelijk voor is en wanneer het zal gebeuren.

Catalogiseer uw ideeën voor ijsbrekers samen met de DRI's met het ClickUp Fun Agenda Template voor vergaderingen

Het sjabloon bevat ook aangepaste velden voor het benoemen van een:

Facilitator : De moderator of host

: De moderator of host Aanwezigen : De teamgenoten die aanwezig zijn

: De teamgenoten die aanwezig zijn Notetaker : De persoon die feedback krijgt van de aanwezigen en de retro schrijft

: De persoon die feedback krijgt van de aanwezigen en de retro schrijft Timekeeper: De persoon die ervoor zorgt dat je niet over de limiet van de tijd gaat

Er is ook een veld voor Verontschuldigingen voor de mensen die niet aanwezig waren (en hun redenen daarvoor)

Kortom, dit sjabloon helpt je bij het maken van een agenda en het instellen van een commissie voor elke ijsbreker (of teambuilding) sessie-om je te helpen het proces mindful te benaderen.

Hier zijn een aantal niet-gênante, niet geforceerde ideeën voor virtuele ijsbrekers:

14. Achtergrond van vergadering hints

Een eenvoudige activiteit die weinig moeite kost: geef de leden van het team een thema en vraag hen om een passende achtergrond in te stellen. Het is vrij eenvoudig, want met de meeste tools voor videoconferenties kun je met één klik aangepaste achtergronden toevoegen.

Zodra de vergadering van het team begint, kan iedereen om de beurt raden wat elkaars achtergrond betekent. Hier zijn wat thema-ideeën om je op weg te helpen:

Hypothetische werelden

Kunststijlen

Muziekgenres

Mode decennia

15. Async whiteboarden

Steek je hand op als je om 2:00 's nachts bent opgestaan om deel te nemen aan het virtuele happy hour van je team op afstand. ✋

Hoewel realtime teambuildingactiviteiten geweldig zijn, kunnen verschillen in tijdzones ze meer tot een klus maken dan tot een leuk spel om naar uit te kijken. Dus waarom maak je je virtuele teambuildingactiviteiten asynchroon?

En het beste is: je hebt alleen een whiteboard nodig.

Een idee is om een gratis tool te gebruiken zoals de ClickUp Whiteboards tool om 'teken je stemming' te spelen.

Maak een async wekelijkse stemmingsmeter voor uw team met ClickUp Whiteboard

Dit is hoe het werkt:

Stel een gedeeld ClickUp Whiteboard in - laten we het 'Mood Meter' noemen

in - laten we het 'Mood Meter' noemen Stel een terugkerende taak in waarbij elk lid van het team wordt gevraagd om elke week op een vast tijdstip - bijvoorbeeld woensdagmiddag, 15.00 uur, hun lokale tijd - zijn of haar stemming op het Whiteboard te tekenen

in waarbij elk lid van het team wordt gevraagd om elke week op een vast tijdstip - bijvoorbeeld woensdagmiddag, 15.00 uur, hun lokale tijd - zijn of haar stemming op het Whiteboard te tekenen De volgende dag kan de moderator een schermafbeelding van het gezamenlijke Whiteboard delen, waardoor er een discussie ontstaat over de uiteindelijke tekening binnen een aangewezen kanaal in uw interne berichtentool

Whiteboards zijn ook een geweldige optie voor ijsbrekervragen met een open einde. De ClickUp Icebreaker Whiteboard Sjabloon maakt dit super eenvoudig. Kopieer het sjabloon gewoon voor elke week, voeg je vragen toe en deel het met je team.

Uw team kan dan hun antwoorden typen (of tekenen) en commentaar geven op de antwoorden van anderen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-486.png Faciliteer async ijsbreker vragen met de ClickUp Icebreaker Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-176200736&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We raden aan om voor elke sessie een andere gastheer aan te wijzen. Hij of zij kan het thema bepalen, vragen toevoegen en, het allerbelangrijkste, ingaan op de antwoorden van je team en discussies op gang brengen.

Hoe kies je de perfecte ijsbrekers voor je kleine groep?

Er zijn eindeloos veel manieren om het ijs te breken tijdens vergaderingen en bijeenkomsten van teams, maar niet alle ijsbrekeractiviteiten werken het beste in alle situaties.

Bijvoorbeeld, een spel als Human Bingo (waarbij spelers mensen zoeken die overeenkomen met beschrijvingen op een 5×5 bingokaart) of speed networking werkt geweldig voor grote, persoonlijke bijeenkomsten. Maar het is geen ijsbreker voor virtuele of kleine groepen.

Hier zijn enkele tips om je te helpen de juiste ijsbrekers te kiezen voor jouw kleine groep:

Ken je publiek: Houd rekening met de persoonlijkheden, energieniveaus en comfortzones van je team. Introverte mensen geven misschien de voorkeur aan introspectieve vragen met een open einde, terwijl mensen met een handicap zich misschien buitengesloten voelen van fysieke activiteiten of activiteiten met veel prikkels

Houd rekening met de persoonlijkheden, energieniveaus en comfortzones van je team. Introverte mensen geven misschien de voorkeur aan introspectieve vragen met een open einde, terwijl mensen met een handicap zich misschien buitengesloten voelen van fysieke activiteiten of activiteiten met veel prikkels Doelen van de vergadering : Stem de ijsbreker af op het doel van uw vergadering. Is het een teambuildingactiviteit, of heeft u een snelle oppepper van 10 minuten nodig voor trainingssessies?

: Stem de ijsbreker af op het doel van uw vergadering. Is het een teambuildingactiviteit, of heeft u een snelle oppepper van 10 minuten nodig voor trainingssessies? **Streef naar ijsbrekers die leuk zijn, maar die mensen ook aanmoedigen om zinvolle verbindingen op te bouwen. Om terug te komen op een eerder voorbeeld van Jenga: gewoon een vraag toevoegen aan elk blok maakt het leuk en creëert een dialoog

Overweeg het format van de vergadering : Zoals we al eerder vermeldden, moeten ijsbrekers anders worden benaderd in virtuele en IRL-situaties

: Zoals we al eerder vermeldden, moeten ijsbrekers anders worden benaderd in virtuele en IRL-situaties Krijg feedback: Vraag ten slotte aan je team hoe ze de activiteit vonden en of ze hem zouden willen herhalen. Op die manier kun je betere opties kiezen voor toekomstige sessies

We raden je aan een lijst met ijsbrekeractiviteiten voor verschillende scenario's op te stellen in je projectmanagementsoftware. Op die manier hoef je het onderzoeksproces niet te herhalen. ClickUp vergaderingen is een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om de organisatie van vergaderingen en samenwerking te vereenvoudigen.

Eenvoudig vergaderingen voor teams organiseren met ClickUp Meetings

ClickUp Meetings kan u onder andere op de volgende manieren helpen:

Realtime samenwerking: Werk samen aan agenda's, aantekeningen en actie-items tijdens de vergadering

Werk samen aan agenda's, aantekeningen en actie-items tijdens de vergadering Aantekeningen maken: Leg sleutelpunten en beslissingen vast in een gestructureerd format

Leg sleutelpunten en beslissingen vast in een gestructureerd format Actiepunten bijhouden: Zet aantekeningen van vergaderingen om in uitvoerbare taken

Zet aantekeningen van vergaderingen om in uitvoerbare taken Bestanden delen: Deel relevante documenten en bronnen direct tijdens de vergadering

Deel relevante documenten en bronnen direct tijdens de vergadering Integraties: Verbind met andere tools zoals Zoom voor naadloze video conferencing vanuit ClickUp

Verbind met andere tools zoals Zoom voor naadloze video conferencing vanuit ClickUp Gecentraliseerde kalender: Plan vergaderingen eenvoudig in, verzet de planning en beheer ze op één plaats

Plan vergaderingen eenvoudig in, verzet de planning en beheer ze op één plaats Terugkerende vergaderingen: Regelmatige vergaderingen instellen met automatische herinneringen

Regelmatige vergaderingen instellen met automatische herinneringen Aangepaste velden: Voeg specifieke details toe aan vergaderingen, zoals deelnemers, doelen of resultaten

Also Read: 15 Gratis sjablonen voor communicatieplannen voor projecten

Plan (en voer) uw ijsbrekeractiviteiten uit met ClickUp

IJsbrekers zijn geweldige middelen om een goede verstandhouding op te bouwen, het moreel van het team te verhogen en een positieve toon te zetten voor elke bijeenkomst. Het enige voorbehoud: u moet activiteiten kiezen die passen bij de persoonlijkheid en de rente van uw team.

Door een ijsbreker-toolkit met verschillende opties te maken, kunt u zich aanpassen aan verschillende groepsdynamieken en doelstellingen van vergaderingen.

Hier kunt u profiteren van een tool voor werkbeheer zoals ClickUp. De ingebouwde tools kunnen u helpen uw ideeën voor ijsbrekers te centraliseren, een formulier te maken om feedback van het team te krijgen en zelfs een commissie te vormen om nieuwe activiteiten te brainstormen.

Het beste deel: U kunt zelfs een aantal ijsbrekerspellen spelen, zoals trivia en leuke whiteboard-activiteiten vanuit ClickUp. Aanmelden bij ClickUp gratis en zorg ervoor dat je nooit zonder ideeën voor ijsbrekers (of triviavragen) komt te zitten.