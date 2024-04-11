Hoe ontwikkel je een goed presterend team in 8 bewezen stappen?

Rond 51% van de organisaties hebben hun teams geherstructureerd in 2023.

Het is dan ook geen verrassing dat managers zich richten op het resetten van teams in 2024.

Teamontwikkeling is niet voor niets een continue oefening. Teams blijven veranderen, evolueren en groeien door verschillende factoren. Het resultaat is dat je je moet blijven richten op de verschillende aspecten van teamontwikkeling om ervoor te zorgen dat het team goed presteert en gemotiveerd is.

Een goed geleid team:

Stimuleert creativiteit en communicatie tussen de leden van het team

Verbetert de besluitvaardigheid van het team

Doorbreekt silo's tussen afdelingen en teams

Biedt verbeterde leermogelijkheden waarbij juniors leren van hun seniors

Vermindert vermoeidheid en verbetert de betrokkenheid, wat leidt tot succesvolle resultaten

Stelt managers in staat het volledige potentieel van het team te benutten

Verhoogt het welzijn van werknemers op de werkplek en de verbinding met elkaar

Stelt organisaties in staat (50%) om hun operationele doelen te bereiken

A Stanford studie beweert dat samenwerken kan een team kan motiveren werk in plezier veranderen. Deze gids neemt je mee door acht eenvoudige en bewezen stappen om een goed presterend team te ontwikkelen.

Hoe ontwikkel je een team in acht gemakkelijk te volgen stappen

We kennen allemaal de uitdrukking: "Teamwork makes the dream work"

Maar hoe bereik je dat? Het opbouwen van een team is een proces - en dan ook nog met aandacht.

Laten we eens duiken in wat er nodig is om een gezond, goed presterend agile team te ontwikkelen.

Stap 1: Stel doelen op om mensen te synchroniseren

Vage doelen laten ruimte voor verkeerde interpretaties.

Zorg er dus voor dat u, voordat u uw werknemers in groepen indeelt:

Schets nauwkeurige organisatorischedoelen te schetsen die het team moet volgen

Communiceer de doelen van de Taak (wat er gedaan moet worden) en de Procesdoelen (hoe het werk gedaan moet worden) meteen aan het begin

Benadruk de individuele verantwoordelijkheden voor elke rol, use-cases, enhoe cross-functionele teams werken zullen samenwerken

Stem het vermogen van het team af op de algemene doelen van de organisatie

Goed geformuleerde en duidelijke doelen maken het leven van iedereen eenvoudiger - medewerkers zitten op dezelfde pagina en een teamleider kan de voortgang effectief bijhouden.

Deze afstemming zorgt ervoor dat iedereen van begin tot eind aan dezelfde overkoepelende doelen werkt.

Als je een helpende hand nodig hebt bij de instelling van effectieve teamdoelstellingen, probeer dan eens ClickUp Doelen .

Gebruik ClickUp Goals om uw doelstellingen in kaart te brengen met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden:

creëer traceerbare doelen in verbinding met uw werk met ClickUp Goals_

Geef doelen weer in het format van je keuze en sorteer ze in specifieke mappen om het werk te stroomlijnen.

Neem de volgende aanrakingspunten op wanneer u uw doelen schrijft:

Sleutelactiviteiten

Onvoorziene omstandigheden en back-up abonnementen

Checkpoints voor het bijhouden van werk

Regels om belanghebbenden op de hoogte te houden

Wie is waarvoor verantwoordelijk

Deadlines voor elke taak/actie

Metriek om voortgang te meten

Stap 2: Denk na: hoe ziet de bedrijfscultuur eruit?

Uw team moet te allen tijde weten wat er van hen wordt verwacht.

Natuurlijk moet het vaststellen van uw bedrijfscultuur hoog op uw agenda staan.

Gebruik deze tips om een positieve bedrijfscultuur te ontwikkelen:

Positief gedrag: Bespreek openlijk wat positief gedrag is en stel richtlijnen op voor best practices voor je team. Gebruik ClickUp Documenten om deze benchmarks direct te delen en het team op dezelfde pagina te krijgen:

verbind ClickUp Docs onmiddellijk met uw workflows_

Oefeningen voor teambuilding: Om de leden van het team elkaar beter te leren kennen, kunt u de 'artefactoefening' proberen. Hierbij vraagt u elke medewerker om een persoonlijk verhaal van 5 minuten te vertellen over een uitdaging en prestatie die ze in hun carrière hebben geleverd. Je moet de medewerker ook vragen om een artefact te laten zien dat hun prestatie symboliseert (trofee, certificaat, enz.). Als iedereen zijn verhaal heeft voltooid, begin dan een discussie over hoe de leden van het team zich voelden na het horen van de anekdotes en welke specifieke vaardigheden elk lid toevoegt aan de tabel

Om de leden van het team elkaar beter te leren kennen, kunt u de 'artefactoefening' proberen. Hierbij vraagt u elke medewerker om een persoonlijk verhaal van 5 minuten te vertellen over een uitdaging en prestatie die ze in hun carrière hebben geleverd. Je moet de medewerker ook vragen om een artefact te laten zien dat hun prestatie symboliseert (trofee, certificaat, enz.). Als iedereen zijn verhaal heeft voltooid, begin dan een discussie over hoe de leden van het team zich voelden na het horen van de anekdotes en welke specifieke vaardigheden elk lid toevoegt aan de tabel Werkstijl: Als verantwoordelijke manager is het essentieel om te weten te komen hoe je team het beste werkt: Werken medewerkers graag zelfstandig? Werken ze graag samen in een hybride model?

Als verantwoordelijke manager is het essentieel om te weten te komen hoe je team het beste werkt:

Stel directe vragen en creëer een werkstijl die voor iedereen werkt. U kunt gebruik maken van ClickUp Brein om de discussiepunten op te schrijven en iedereen bij de les te houden.

gebruik ClickUp Brain om content snel te bewerken in Docs_

Stap 3: Focus op training

Het is van cruciaal belang om de huidige vaardigheden van uw team te beoordelen en taken rond deze vaardigheden te ontwerpen.

Maar als je je team naar een hoger niveau wilt tillen, concentreer je dan op vaardigheden die ze nodig hebben om morgen een aanwinst te zijn.

Mogelijkheden om voortdurend te leren maken de weg vrij voor een beter moreel en betere prestaties.

Dit is hoe je coaching en leren een intrinsiek onderdeel kunt maken van de leercultuur van je organisatie:

Strategie en nieuwe uitdagingen voor de toekomst om je team geïnteresseerd te houden

Maak leermodules voor unieke vaardigheden

Ontwikkel een kader dat de trainingen bijhoudt

Experimenteer met nieuwe leerideeën om betere resultaten te behalen en leden van het team te helpen groeien

Stap 4: Maak een veelzijdig ontwikkelingsplan

Bij het samenstellen van een nieuw team spelen meerdere factoren een rol.

U moet ervoor zorgen dat elk lid van het team zich gerespecteerd en gehoord voelt.

Je moet georganiseerd en kalm zijn als er dingen misgaan.

Je moet regelmatig controleren hoe het met je werknemers gaat.

Het managen van al deze aspecten vereist uitzonderlijke vaardigheden op het gebied van projectmanagement en tijdmanagement.

Houd dus rekening met al deze factoren bij het opstellen van een samenhangend teamontwikkelingsplan.

Als je abonnement klaar is, is het tijd om het in de praktijk te brengen en deze vier fasen van teamontwikkeling te volgen:

Fase 1: Ontmoet het team en organiseer ijsbrekersessies waarin mensen elkaar leren kennen en leren hoe elk lid wil werken

Ontmoet het team en organiseer ijsbrekersessies waarin mensen elkaar leren kennen en leren hoe elk lid wil werken Fase 2: Voer teambuildingoefeningen uit om vertrouwen en probleemoplossende vaardigheden op te bouwen onder collega's

Voer teambuildingoefeningen uit om vertrouwen en probleemoplossende vaardigheden op te bouwen onder collega's Fase 3: Bereid het team voor op hun eerste opdracht, die uitdagend moet zijn. Moedig de leden van het team aan om samen te werken en buiten de box te denken

Bereid het team voor op hun eerste opdracht, die uitdagend moet zijn. Moedig de leden van het team aan om samen te werken en buiten de box te denken Fase 4: Hergroepeer en analyseer de resultaten; kijk naar wat er fout ging bij de uitdaging en vier de overwinningen

Stap 5: Zorg voor 24×7 communicatie en moeiteloze samenwerking

Gebruik maken van elkaars vaardigheden levert betere resultaten op dan wat je alleen kunt bereiken.

En gebruik maken van de collectieve sterke punten van het team begint met een goed hulpmiddel voor projectmanagement binnen handbereik.

ClickUp biedt robuuste samenwerking in teams en communicatiefuncties om teams op de hoogte te houden van elkaars taken, updates en voortgang.

Neem bijvoorbeeld, ClickUp's e-mail functie, waarmee u essentiële e-mails met één klik kunt verzenden:

e-mails verzenden en ontvangen zonder ClickUp te verlaten_

De ClickUp Weergave chatten functie komt ook van pas als u wilt samenwerken met een geografisch verspreid team en live updates wilt delen.

Een andere functie die u misschien handig vindt, is de ClickUp Samenwerkingsdetectie functie, waarmee u:

Documenten samen in realtime bewerken

Direct feedback ontvangen over statuswijzigingen, nieuwe opmerkingen en andere belangrijke Taakdetails

Met ClickUp Docs kunt u in realtime schrijven, bewerken en samenwerken en opmerkingen toevoegen om met teamleden te communiceren

Naast de bovenstaande functies helpt het om

Kickoff teamvergaderingen plannen voordat een taak of project begint

Uit te leggen wat de rollen zijn en wat andere leden van het team moeten doen om succes te hebben

Het team aan te moedigen om indringende vragen te stellen en query's te verduidelijken

Zonder goede communicatie kan het zijn dat je team werk moet overdoen en deadlines mist.

Stap 6: Investeer in 360-graden software voor projectmanagement

Je team heeft ondersteuning nodig als het meerdere projecten tegelijk moet aanpakken.

Dit is waar de ClickUp projectmanagement platform wordt een game-changer.

De tool biedt een reeks functies om je teams dichter bij elkaar te brengen, zoals:

Verbonden werkstromen en documenten die gemakkelijk in realtime te bekijken zijn ClickUp dashboards:

Bekijk de status van projecten, uitstaande taken en teamdoelen in één keer met ClickUp Dashboards

Genereer automatisch subtaken op basis van taakbeschrijvingen, samengevatte threads met opmerkingen, enz. dankzij de AI-projectmanager:

Hoe thread samenvatten werkt in ClickUp AI

Ontvang geprioriteerde abonnementen en actie-items met onmiddellijke zichtbaarheid in projectdetails en hoe deze zijn afgestemd op de doelen van het bedrijf met behulp van Gantt grafieken :

prioriteiten sorteren wordt een fluitje van een cent met de ClickUp grafiekweergave_

Breng procesworkflows in kaart en verhoog de samenwerking bij strategische initiatieven met behulp van ClickUp Whiteboards , een visueel canvas voor alle doeleinden:

zet de ideeën van uw teams om in gecoördineerde acties met ClickUp Whiteboards_

Stap 7: Ondersteunen, niet micromanagen

Vanuit het oogpunt van de werknemer worden managers vaak gezien als micromanagers van projecten in plaats van ondersteuners.

Om een einde te maken aan de micromanagement stijl van leidinggeven:

Leer loslaten: Delegeer werk op een intelligente manier, vooral je taken met weinig belang, en laat het team niet ondermaats functioneren

Delegeer werk op een intelligente manier, vooral je taken met weinig belang, en laat het team niet ondermaats functioneren Omarm een mentaliteitsverandering: Schakel over van een doener naar een leider door meer vertrouwen te tonen in het team

Schakel over van een doener naar een leider door meer vertrouwen te tonen in het team Blijf leren: Net als uw medewerkers moet u als manager uw leiderschapsvaardigheden blijven aanscherpen en nieuwsgierig zijn

Net als uw medewerkers moet u als manager uw leiderschapsvaardigheden blijven aanscherpen en nieuwsgierig zijn Neem doordacht personeel aan: In plaats van gedachteloos rollen in te vullen, neem je een diverse groep mensen aan die harmonieus en doortastend kunnen werken

In plaats van gedachteloos rollen in te vullen, neem je een diverse groep mensen aan die harmonieus en doortastend kunnen werken Denk aan zachte vaardigheden: Naast het focussen op de harde vaardigheden, moet je eigendom nemen van het gedrag van het team en zachte vaardigheden stimuleren, zoals meer samenwerking, empathie en vertrouwen

Naast het focussen op de harde vaardigheden, moet je eigendom nemen van het gedrag van het team en zachte vaardigheden stimuleren, zoals meer samenwerking, empathie en vertrouwen Stimuleer de formule van 85% inzet: Volgens de Harvard Business Review moeten managers, om goed presterende Teams te creëren, leden van het team aanmoedigen om te geven85% inzet te geven (in tegenstelling tot 100% inzet de hele tijd) en burn-out te voorkomen

Stap 8: Vraag: is uw feedback visueel gedreven?

Gebruik objectieve feedbacksessies en productieve conflictoplossing:

**Visuele feedback laat mensen zien wat ze moeten verbeteren, net als een voetbalteam dat naar zichzelf kijkt terwijl ze spelen. Een hulpmiddel dat dit proces erg leuk en boeiend kan maken is ClickUp mindmaps waarmee u verbindingen kunt leggen tussen taken en ideeën:

visualiseer uw volgende grote idee en feedback met ClickUp Mindmaps_

Houd de tijd bij om te beoordelen hoe goed uw team samenwerkt: Door bij te houden hoe uw team zijn tijd besteedt, krijgt u waardevolle inzichten in wat werkt en wat niet. Let goed op de timemanagementvaardigheden van je team

Door bij te houden hoe uw team zijn tijd besteedt, krijgt u waardevolle inzichten in wat werkt en wat niet. Let goed op de timemanagementvaardigheden van je team Tools voor prestatiebeheer: Voer regelmatig functioneringsgesprekken met uw medewerkers mettools voor prestatiebeheer ensjablonen voor gratis functioneringsgesprekken om te beoordelen hoe goed uw werknemers werken en hierop verbeterplannen te ontwikkelen. Gebruik kant-en-klaresjablonen voor prestatieverbeteringsplannen en help je teams om hun prestaties onderweg te verbeteren

Als je toch bezig bent, geef dan een beschrijvende feedback die het volgende moet omvatten:

Het gedrag van je team, niet hun persoonlijkheid

De vaardigheden van je team om de taak nog te doen

Of de teams al dan niet over de nodige middelen beschikken om te slagen

Wat motiveert elk lid van het team?

De acties van het team - gebaseerd op feiten, niet op veronderstellingen

Duidelijke, specifieke voorbeelden van wat het team goed doet (en waar het fout gaat)

Waar het team nu naartoe zou moeten gaan

Met wie ze moeten praten als ze tegen obstakels aanlopen

Wat ieders doel is in het grotere geheel der dingen

Het idee is om een veilige ruimte te creëren waar werknemers eerlijk hun mening kunnen geven.

De belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van een succesvol team

Als je team het moeilijk heeft, is het niet meer dan normaal dat je wilt ingrijpen.

Maar het ontwikkelen van een succesvol team is om vele redenen een lastige Taak:

Het kan zijn dat niet iedereen evenveel rente wil betalen om bij te dragen aan het succes van het team

Het ontbreekt leden van het team vaak aan vertrouwen in de verbinding met elkaar en met de teamleiders

Te veel gesprekken via achterkamertjes en nevengesprekken kunnen leiden tot hiaten in de informatievoorziening

Het is mogelijk om deze uitdagingen te elimineren en een succesvol team op te zetten met zes essentiële kenmerken.

6 gemeenschappelijke kenmerken van een goed presterend team

Het decoderen van de teamdynamiek van een goed presterend team is haalbaarder dan het lijkt.

De volgende zes kenmerken zijn waarneembaar, meetbaar en kwantificeerbaar, waardoor het gemakkelijker is om ze in de loop van de tijd aan te leren.

Integreer deze kwaliteiten in je team en versterk hun band vanaf de eerste dag:

1. Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI)

Is er een duidelijke link tussen je DEI-strategie en de bedrijfsstrategie? Zo niet, dan moet u:

In een vroeg stadium systematischer te werk gaan en uw organisatorische doelstellingen koppelen aan het gewenste impactniveau van uw DEI-programma

Mogelijkheden identificeren om de juiste infrastructuur te hebben voor uw DEI aspiraties - een realiteit voor slechts47% van de organisaties van vandaag

Diverse werknemers aannemen met een veelheid aan vaardigheden en perspectieven

2. Energie niveaus

Vertoont uw team een hoger energieniveau en een groter verantwoordelijkheidsgevoel? Dit zijn allebei directe indicatoren voor de mate van betrokkenheid van het team. Hoe hoger de energie, hoe meer betrokkenheid en vice versa

3. Creatieve en doelgerichte mentaliteit

Elk lid van het team moet de doelen van het bedrijf als zijn ware Poolster beschouwen en met creativiteit en ondersteuning werken

4. Gedeelde toewijding aan de bedrijfscultuur

Uw werknemers moeten begrijpen wat de organisatie drijft in termen van visie, cultuur en overtuigingen

5. Lerende mentaliteit

Elk lid van het team dat u kiest, moet leergierig zijn en zich aanpassen aan veranderende situaties. McKinsey beweert dat de hoogste presteerders in een rol zijn 800% productiever dan gemiddelde presteerders in dezelfde rol!

6. Communicatie

De communicatie van je team in kaart brengen is net zo essentieel als begrijpen wat ze bespreken. Het vormt de manier waarop je team beslissingen neemt en samenwerkt als een goed geoliede machine. Aanteken daarom het volgende bij het beoordelen van de communicatievaardigheden van het team:

Wat is de toon van de stem van elk lid?

Staan de leden van het team tegenover elkaar als ze praten, virtueel of persoonlijk?

Wat voor gebaren laten de leden zien?

Hoe vaak praten de leden van het team, luisteren ze en onderbreken ze elkaar?

Hoe tonen de leden van het team extraversie en empathie?

Engineer betere Teams met de juiste oplossing

Zo ontwikkel je een flexibel en productief team.

Gebruik de hier beschreven inzichten om goed presterende teams te combineren met veelzijdige vaardigheden - individuele intelligentie, communicatie, empathie en talent.

Het is ook een goede gewoonte om het team te wapenen met de juiste hulpmiddelen, strategieën en technieken die je in de loop der jaren onder de knie hebt gekregen.

Overweeg te investeren in een hulpmiddel voor projectmanagement zoals ClickUp en stel je team in staat het beste uit zichzelf te halen.

Een alles-in-één tool als ClickUp stroomlijnt werkstromen, houdt de voortgang bij, stimuleert samenwerking en leidt het team naar een gemeenschappelijk doel.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de beste manier om een team te ontwikkelen?

Het ontwikkelen van een team is een proces van acht stappen dat geduld en tijd vereist:

Stap 1: Werk aan uw doelen voor taken en processen om mensen te synchroniseren

Stap 2: Richt u op het creëren van uw bedrijfscultuur, inclusief team waarden, overtuigingen, enz.

Stap 3: Zorg bij elke stap voor mogelijkheden om medewerkers en teams te laten leren

Stap 4: Stel een holistisch abonnement op voor teamontwikkeling, met aandacht voor de harde en zachte vaardigheden van de leden van het team

Stap 5: Stimuleer directe communicatie en samenwerking met de juiste tools

Stap 6: Investeer in software voor projectmanagement om de productiviteit van je team te verhogen

Stap 7: Verander uw leiderschapsstijl van micromanagement naar ondersteunen

Stap 8: Geef feedback visueel voor een beter begrip

2. Wat zijn de vijf fasen van teamontwikkeling?

Volgens het model van Tuckman bestaat de ontwikkeling van teams uit vijf fasen:

Vorming: De leden van de groep zijn beleefd en proberen elkaar te leren kennen; ze zijn in deze fase vaak onzeker over hun rollen en doelstellingen

De leden van de groep zijn beleefd en proberen elkaar te leren kennen; ze zijn in deze fase vaak onzeker over hun rollen en doelstellingen Storming: Conflicten en competitie ontstaan wanneer de leden van de groep hun mening beginnen te uiten en tegen de grenzen in gaan die in de vormende fase zijn vastgesteld

Conflicten en competitie ontstaan wanneer de leden van de groep hun mening beginnen te uiten en tegen de grenzen in gaan die in de vormende fase zijn vastgesteld Norming: De normen en waarden van de groep vormen zich, waardoor een gevoel van eenheid en samenwerking ontstaat. Bovendien worden rollen en verantwoordelijkheden duidelijker en begint er vertrouwen te ontstaan tussen de leden van de groep

De normen en waarden van de groep vormen zich, waardoor een gevoel van eenheid en samenwerking ontstaat. Bovendien worden rollen en verantwoordelijkheden duidelijker en begint er vertrouwen te ontstaan tussen de leden van de groep Prestaties: De groep is zeer functioneel, met duidelijke doelen en een gevoel van gedeeld doel. De leden werken effectief samen om hun objectieven te bereiken

De groep is zeer functioneel, met duidelijke doelen en een gevoel van gedeeld doel. De leden werken effectief samen om hun objectieven te bereiken **In deze fase wordt de groep ontbonden naarmate de doelen worden bereikt. Bij extensie kunnen de leden een gevoel van verlies of verdriet voelen wanneer de groep uiteenvalt

**3. Hoe ontwikkelen we teamwerk?

Het ontwikkelen van teamwerk kan enige tijd duren. Het vereist een systematische aanpak en voortdurende inspanning om: