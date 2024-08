10 ijsbrekervragen waar teams echt van zullen genieten

Stel je dit eens voor: Je zit in een Zoom-gesprek met 17 nieuwe collega's en de gastheer zegt: "Laten we beginnen met een ijsbreker!"

Is jouw reactie:

"Yay!"

🔲 "NEE."

Toen ik intensief onderzoek deed voor deze blog, voerde ik een zoekopdracht uit die de meest betrouwbare sentimenten van de populatie voor ijsbrekers zou opleveren: Ik Google op "work icebreaker memes" en concludeerde dat mensen niet van ze houden .

Als Klaar echter goed wordt uitgevoerd, slagen ijsbrekers in een paar grote dingen gekoppeld aan teambuilding :

Individuen helpen zich op hun gemak te voelen bij het spreken voor nieuwe mensen

Het hele team rente laten krijgen voor de mensen met wie ze gaan werken

Ze hun individualiteit en persoonlijkheid laten ontdekken

Dit artikel zal je niet alleen voorzien van een aantal solide, memorabele ijsbrekervragen, maar het zal ook helpen bij het inwerken leiders begrijpen wat een prompt kan maken of breken. 🧊

Warner Bros. via GIPHY

De Do's en Don'ts van Succesvolle Icebreakers

Om me door de toendra te loodsen die ijsbrekers voor teams zijn, raadpleegde ik ClickUp's koningin van onboarding , Kathryn Reccia nog te doen over een aantal basis do's en don'ts van het vak.

Warner Bros. via GIPHY

Bij het bepalen van de beste ijsbrekervragen, DOEN:

❄️ Ben specifiek...genoeg.

Volgens Kathryn is de echte kunst van het kiezen van een effectieve ijsbreker het vinden van de balans tussen breedheid en specificiteit. "Een goede ijsbreker is vrolijk en target op een specifiek onderwerp. Het algemene onderwerp moet bekend zijn, maar misschien kan de omlijsting iets uitlokken dat heel uniek is voor die persoon."

❄️ Zijn leuk.

IJsbrekers moeten worden gezien als middelen om de echte persoon achter de titel van de baan te laten zien, en de gemakkelijkste manier om dat te doen is door de nadruk te leggen op plezier. Mensen hebben plezier als ze geen druk voelen en even kunnen ontsnappen naar een leuke mentale plek, dus houd dat in gedachten!

❄️ Ben persoonlijk.

Kathryn zegt: "Een goede ijsbreker kan iemand aanzetten tot het delen van een persoonlijke herinnering of verhaal, en op onze beurt leren we veel meer over die persoon!"

Bij het kiezen van een ijsbreker moet u NIET:

💧 Creëer een wedstrijd.

"Je wilt niet vragen: 'Wat is een leuk feitje?' want dan zijn mensen te bezorgd om een interessant feit te bedenken dat ze geen aandacht besteden aan de andere mensen die aan het woord zijn," zegt Kathryn, "Het veroorzaakt ook alleen maar angst voor de persoon die antwoordt!"

💧 Be exclusionary.

Vragen als "Wat is je favoriete happy hour drankje?" vervreemden mensen die niet drinken, zinnen als "geestendier" kunnen ongevoelig zijn voor de cultuur van sommige mensen - wees gewoon attent.

wees mechanisch

Als jij de ijsbreker bent, is het jouw taak om de sfeer van persoonlijkheid te stimuleren. Stel een vervolgvraag op de antwoorden van mensen of deel een oprechte reactie op hun antwoord. Laat het niet lijken alsof elk antwoord slechts een middel is om de sessie sneller te beëindigen.

/$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/0d9ab76c-870a-4c52-84b9-b10806be82ab/alright%20chill.gif mr. freeze "oké iedereen, chill!"

/%img/

Warner Bros. via GIPHY

Probeer deze ijsbrekers uit!

"Wat was het eerste concert waar je naartoe ging?" Mensen hoeven niet lang na te denken over hun antwoord, plus het is een kans om een zeer persoonlijke herinnering te tonen zonder schlemielig te zijn. Dit of dat: Hulu of Netflix?" Dit is een gemakkelijke manier om mensen een favoriete originele film of programma te laten noemen. vragen als "Dit of dat" nodigen ook de rebellen uit om een derde optie te kiezen. "Wat is je favoriete Disney-film? Marvel films tellen ook." Iedereen heeft wel eens een Disneyfilm gezien en ze hebben echt alle genres die verschillende smaken aanspreken. Het geeft mensen ook de kans om een sentimentele en/of nerdy kant te laten zien in goed gezelschap! Zou je liever: Thuis werken of vanuit de dierentuin werken?" Het is een vraag waarmee mensen hun deel kunnen delen werkstijl en voorkeuren voor hun omgeving kunnen delen, wat waardevol is om te weten - en door de dierentuin wordt het niet te saai. "Wat staat er op je bucket lijst?" Antwoorden op deze vraag kunnen ons veel vertellen over wat die persoon waardeert in het leven en wat hij of zij als bevredigend beschouwt. Het kan ook zo vreemd of traditioneel zijn als ze zelf willen. *Wat was je favoriete speelgoed toen je opgroeide? Nostalgie werkt, periode. Dit is ook een gemakkelijke manier om erachter te komen wie er precies in hun leeftijdscategorie zit! "Welke gênante fase maakte je door als tiener?" Mensen horen graag over de gênante verhalen van anderen, maar voor een ijsbreker willen we het snel en luchtig houden. Sommige van de beste werkvriendschappen ontstaan door een band te smeden over iets waar je al sinds je tienerjaren van houdt. Deel een impopulaire mening Dit is iets waar iedereen naar wil luisteren, periode. Dit geeft mensen de kans om zo ongegeneerd brutaal ("Star Wars wordt overschat") of volkomen veilig ("Die Hard is een kerstfilm") te zijn als ze willen. *Zomer of winter? Je zult hier waarschijnlijk snel doorheen zijn terwijl mensen vrijwillig een reden opgeven voor hun stem, wat veel inzicht kan geven in hun stemming en rente. "Wat is iets waar je graag aan uitgeeft?" Het maakt niet uit wat we ons kunnen veroorloven, we geven allemaal wel eens iets uit en waar we wat meer aan uitgeven zegt vaak veel over waar we het meest om geven.

creëer meer ijsbrekervragen met onze verzameling van AI-aanwijzingen voor teamvergaderingen ._

Warner Bros. via GIPHY

Ga nu wat ijs schoppen.

Ga verder en herdefinieer wat het betekent om een ijsbrekende sessie te organiseren. Wees de leider die percepties verandert en mensen verenigt. Houd de gemeenschapsgeest hoog en samenwerking .

Sorry voor alle Mr. Freeze gifs.

Warner Bros. via GIPHY

