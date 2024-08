Een QA Checklist maken en implementeren

Uw team staat op het punt een nieuwe e-commerce website te lanceren die een naadloze winkelervaring belooft met innovatieve functies en een gebruiksvriendelijk, responsief ontwerp. Zonder een degelijke QA checklist loopt u echter het risico geconfronteerd te worden met problemen zoals gebroken links, trage laadtijden van pagina's of mislukte betaalgateways - problemen die gebruikers kunnen frustreren en wegjagen.

Een goed gestructureerde checklist voor kwaliteitsborging zorgt ervoor dat u deze valkuilen vermijdt door te controleren of alle functies van de website werken zoals verwacht op verschillende apparaten en browsers en door laadtijden en responsiviteit van pagina's te testen om een soepele gebruikerservaring te garanderen. Het helpt ook om te controleren of alle interactieve elementen, zoals formulieren en knoppen, correct functioneren.

Als je dit niet doet, riskeer je de chaos van het oplossen van problemen na de lancering, wat duur kan zijn en schadelijk voor de geloofwaardigheid van je bedrijf. In dit artikel lees je hoe je een uitgebreide QA checklist opstelt die je project beschermt tegen deze risico's en de instelling geeft voor een succesvolle, soepele lancering.

Voltooide Website QA Checklist

Een gedetailleerde checklist voor website Quality Assurance (QA) is uw gids om problemen op te sporen en te verhelpen voordat ze gevolgen hebben voor uw gebruikers. In dit gedeelte zullen we elke stap van een uitgebreide checklist voor website QA uitsplitsen, waarbij we duidelijke instructies geven om u te helpen alle kritieke gebieden binnen het testen van websites QA af te dekken.

Hier is de checklist in een oogopslag:

TL;DR checklist voor het testen van websites

Fase 1: Voorbereiding

Analyseren van eisen op duidelijkheid en volledigheid

Creëer testgegevens die real-world scenario's weerspiegelen, inclusief edge cases

Fase 2: Training en rollen

Beoordeel de vaardigheden van testers en zorg voor target training

Ontwikkel een duidelijke RACI matrix voor team rollen

Fase 3: QA abonnement

Neem risicobeoordeling op in het QA abonnement

KPI's voor effectiviteit testen definiëren

Fase 4: Installatie testomgeving

Versiebeheer implementeren voor testomgevingen

Gevoelige gegevens beveiligen in overeenstemming met regelgeving

Fase 5: Testuitvoering

Prioriteit geven aan testgevallen op basis van risico en impact

Herhaalde testgevallen waar mogelijk automatiseren

Fase 6: Functioneel testen

Test in verschillende browsers en apparaten voor consistente UX

Inclusief toegankelijkheidstests voor gebruikers met een handicap

Fase 7: Prestatie testen

Simuleer belasting van gebruikers in de echte wereld om knelpunten te vinden

Limieten van het systeem testen op problemen met schaalbaarheid

Fase 8: Bruikbaarheidstesten

UI evalueren op intuïtiviteit en esthetiek

UX testen vanuit het perspectief van de target doelgroep

Fase 9: Veiligheid testen

Infrastructuur, toepassingen en netwerk controleren op zwakke plekken

Gesimuleerde aanvallen uitvoeren en ervoor zorgen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd

Fase 10: Content en SEO-beoordeling

Alle content controleren op volledigheid en nauwkeurigheid

Ervoor zorgen dat alle on-page SEO-elementen zijn verzorgd

Fase 11: Onderhoud

Regressietests uitvoeren na wijzigingen

Verzamel voortdurend bruikbaarheidsfeedback

Fase 12: Bug handling

Gebruik een systeem voor het bijhouden van defecten voor het beheer van de levenscyclus van bugs

Prioriteren en opnieuw testen van opgeloste bugs

Fase 13: Het genereren van testrapporten

Gedetailleerde testrapporten maken met resultaten van uitvoering en dekking

Resultaten analyseren op trends en verbeterpunten

Fase 1: Voorbereiding

Voordat u met het QA-proces begint, moet u de reikwijdte van het testen definiëren en de target apparaten en browsers identificeren. Je moet een staging-omgeving opzetten en ervoor zorgen dat alle functies Voltooid zijn en klaar om getest te worden. Maak tot slot een back-up van de huidige status voordat je gaat testen om verlies van waardevolle gegevens te voorkomen.

Naast het begrijpen van functies, target publiek en prestatieverwachtingen, analyseer de vereisten op mogelijke dubbelzinnigheden, conflicten of ontbrekende informatie. Deze proactieve aanpak voorkomt misverstanden later in de cyclus.

Houd bij het maken van testgegevens rekening met levensechte gegevenspatronen en edge cases. Neem bijvoorbeeld voor een formulier voor gebruikersregistratie gegevens op over geldige, ongeldige en grenswaarden (bijvoorbeeld maximale limieten voor tekens, speciale tekens, enzovoort)

Betrek belanghebbenden bij het aanmaken van testgegevens om ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met scenario's uit de praktijk, inclusief testen op positieve en negatieve waarden en grenswaarden

Fase 2: Training en rollen

Wist u dat Duidelijk gedefinieerde rollen kunnen herwerk aanzienlijk verminderen en de algehele efficiëntie van het project verbeteren. Over 80% van de projectmanagers is van mening dat projectmanagement, inclusief het definiëren van rollen, een kritieke factor is in het beïnvloeden van zakelijk succes.

Voer een grondige beoordeling uit van de vaardigheden van testers om trainingsbehoeften vast te stellen. Stem de training af op specifieke projecteisen, met de nadruk op tools, methodologieën en domeinkennis.

Creëer een duidelijkeRACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) matrix om verwarring te voorkomen en accountability te garanderen. Regelmatige communicatie en samenwerking tussen teams zijn essentieel

Fase 3: QA abonnement

Neem een risicobeoordeling op in het kwaliteitsborgingsabonnement om mogelijke uitdagingen en risicobeperkende strategieën te identificeren. Dit helpt bij het prioriteren van de testfase en het effectief toewijzen van middelen voor uitgebreide tests.

Bepaal sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) om de effectiviteit van testen te meten, zoals defectdichtheid, testgevaldekking en efficiëntie van testuitvoering

💡 Pro Tip: Herzie en update het QA abonnement regelmatig tijdens de ontwikkeling van het project om ervoor te zorgen dat het afgestemd blijft op de doelen van het project.

Fase 4: Installatie testomgeving

Implementeer een versiebeheersysteem voor testomgevingen om wijzigingen bij te houden en indien nodig rollbacks te vergemakkelijken.

Zorg ervoor dat gevoelige gegevens veilig worden behandeld in de testomgeving om te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming.

in de testomgeving om te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming Overweeg het gebruik van virtualisatie of cloud-gebaseerde omgevingen voor snellere installatie en schaalbaarheid

Fase 5: Testuitvoering

Prioriteer testgevallen op basis van risico, kriticiteit en impact op de business. Dit helpt bij het concentreren van prestatietests op gebieden met een hoge waarde.

op basis van risico, kriticiteit en impact op de business. Dit helpt bij het concentreren van prestatietests op gebieden met een hoge waarde Identificeer mogelijkheden om repetitieve testgevallen te automatiseren om de efficiëntie en testdekking te verbeteren

Verkennende tests gebruiken naast gescripte testgevallen om onverwachte problemen aan het licht te brengen

Fase 6: Functie- en compatibiliteitstesten

Onderdelen van het functioneel testen zijn het controleren van alle koppelingen (intern, extern en anker) en het identificeren en repareren van gebroken koppelingen. U moet ook invoerformulieren testen op validatie en verzenden van gegevens.

Controleer of foutmeldingen correct worden weergegeven en of de zoekfunctie correcte of verwachte resultaten oplevert. Het belangrijkste is om te controleren of de verificatie van gebruikers werkt (inloggen/uitloggen).

Test op verschillende browsers en mobiele apparaten om een consistente gebruikerservaring te garanderen. Overweeg het gebruik van testprogramma's voor browsercompatibiliteit om het proces te versnellen.

Betrek gebruikers met een handicap bij het testproces om waardevolle feedback te krijgen en ervoor te zorgen dat de toegankelijkheidsnormen worden nageleefd.

💡 Pro Tip: Voer bruikbaarheidstests uit naast functionele tests om potentiële problemen met bruikbaarheid vroeg in de cyclus te identificeren.

Fase 7: Prestatie testen

Wist u dat tot en met 74% van uw bezoekers zou uw site kunnen verlaten als het meer dan vijf seconden duurt om te laden?

Als onderdeel van prestatietests moet het team de laadtijden van elke pagina nauwgezet controleren. Optimaliseer afbeeldingen en multimedia content om snellere laadtijden te garanderen.

Simuleer gebruikersbelastingen uit de echte wereld en voer stresstests uit om prestatieknelpunten te identificeren en systeembronnen te optimaliseren. Duw het systeem over zijn limieten om het breekpunt te bepalen en potentiële problemen met de schaalbaarheid aan het licht te brengen.

Gebruik hulpmiddelen voor prestatiebewaking om de sleutelprestaties bij te houden en prestatieregressies te identificeren.

Fase 8: Testen van de bruikbaarheid

Beoordeel de gebruikersinterface van de software op intuïtiviteit, gebruiksvriendelijkheid en visuele esthetiek. Zorg ervoor dat de UI-elementen goed georganiseerd, consistent en esthetisch aantrekkelijk zijn:

Zorg voor consistentie in lettertypes, kleuren en layout

Controleer de leesbaarheid van tekst en de uitlijning van content

Hover states en klikbare elementen valideren

Modellen, pop-ups en notificaties controleren

Beoordeel de gebruikerservaring vanuit het perspectief van de target doelgroep. Identificeer eventuele bruikbaarheidsproblemen die gebruikers kunnen hinderen bij het bereiken van hun doelen op de website.

Pro Tip: Voer bruikbaarheidstests uit met een diverse groep deelnemers om een breder perspectief te krijgen. Vergeet niet de toegankelijkheid te testen voor gebruikers met speciale behoeften, inclusief naleving van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Fase 9: Testen van de veiligheid

Begin met de basis. Controleer de geldigheid van SSL-certificaten. Test op SQL-injectiekwetsbaarheden.

Controleer veilige gegevensoverdracht (HTTPS) en controleer de veiligheid van wachtwoorden.

Ga vervolgens verder met geavanceerde tests die het volgende omvatten:

Identificeren van potentiële zwakke plekken in de infrastructuur, applicaties en het netwerk om onbevoegde toegang en inbreuken op gegevens te voorkomen

Echte aanvallen simuleren om kwetsbaarheden bloot te leggen en de weerbaarheid tegen kwaadwillige bedreigingen te beoordelen

Het waarborgen van de naleving van relevante regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (bijv. GDPR, CCPA) om gegevens van gebruikers te beschermen

Verifiëren dat uw code voldoet aan de normen voor veilig coderen om kwetsbaarheden te minimaliseren

om kwetsbaarheden te minimaliseren De effectiviteit testen van verificatie en autorisatiemechanismen voor gebruikers om ongeautoriseerde toegang te voorkomen

Fase 10: Content en zoekmachineoptimalisatie (SEO) beoordelen

Betrek uw experts op het gebied van content en SEO bij deze stap om:

Tekst te controleren op spel- en grammaticafouten

Controleer of alle afbeeldingen en video's goed geladen zijn

Controleer op placeholder content die vervangen moet worden

Controleer of meta titels en beschrijvingen geoptimaliseerd zijn

Controleer op juist gebruik van kopteksten (H1, H2, etc.)

Valideer sitemap.xml en robots.txt bestanden

Controleer URL's van pagina's op juiste structuur en leesbaarheid

Fase 11: Onderhoud

Voer een subset van testgevallen uit om ervoor te zorgen dat nieuwe wijzigingen of bugfixes geen onbedoelde neveneffecten hebben geïntroduceerd.

Voer een snelle sanity check uit om de belangrijkste functies van de website te controleren na elke build of implementatie.

uit om de belangrijkste functies van de website te controleren na elke build of implementatie Verricht voortdurende bruikbaarheidstests om feedback te verzamelen over de gebruikerservaring van de website en verbeterpunten te identificeren

💡 Pro Tip: Implementeer een continu testraamwerk om regressie- en rooktests te automatiseren voor snellere feedback.

Fase 12: Bugbehandeling

Gebruik een robuust systeem voor het bijhouden van defecten om gerapporteerde bugs gedurende hun hele levenscyclus te documenteren en bij te houden.

Geef bugs prioriteit op basis van hun ernst en impact op de functie van de website en de ervaring van de gebruiker.

op de functie van de website en de ervaring van de gebruiker Herstest opgeloste bugs om er zeker van te zijn dat ze correct zijn opgelost en geen nieuwe problemen hebben geïntroduceerd

💡 Pro Tip:Gebruik een duidelijk en consistent format voor defectrapportage om efficiënte communicatie, gegevensvalidatie en bijhouden te vergemakkelijken.

Fase 13: Testrapport genereren

Maak gedetailleerde testrapporten met een samenvatting van de resultaten van de testuitvoering, details over defecten en de algehele testdekking.

Analyseer testresultaten grondig om trends, patronen en verbeterpunten in het testproces te identificeren.

om trends, patronen en verbeterpunten in het testproces te identificeren Deel testrapporten met belanghebbenden om de transparantie te vergroten en vertrouwen in het product op te bouwen

Hier is een steekproef van een checklist voor kwaliteitsborging om je op weg te helpen:

Testgebied Checklistitems Vereisten Voltooid en ondubbelzinnig? Omvat positieve, negatieve en grenswaarden? Testgevallen Afgestemd op vereisten? Testomgeving Komt deze overeen met de productieomgeving? Functioneel testen Alle kernfuncties getest? Prestatie testen Voldoet het aan de prestatie-eisen? Bruikbaarheidstesten Gebruikersvriendelijke interface? Veiligheidstesten Kwetsbaarheden geïdentificeerd en aangepakt? Bug Tracking Defecten gelogd, bijgehouden en opgelost? Testrapporten Uitgebreid en informatief?

Een QA Checklist maken en het algemene QA-proces beheren met ClickUp

Wordt u overweldigd door bovenstaande checklist, ondanks het feit dat u een meer dan competent ontwikkel- en testteam hebt? Dat is heel normaal, er is tenslotte zoveel om over na te denken en voor te abonneren.

Maar je hoeft het niet alleen te doen. De juiste tools kunnen het proces zodanig vereenvoudigen dat het bijna volledig geautomatiseerd aanvoelt.

Horen we je vragen welke tools?

Het antwoord is ClickUp is een veelzijdige tool voor projectmanagement die u helpt om op de hoogte te blijven van QA checklists en uw hele QA-proces (en andere cross-functionele workflows) op één plaats te stroomlijnen.

ClickUp-taak Checklists ClickUp-taak Checklists zijn krachtige hulpmiddelen voor het maken en beheren van QA checklists, die een gestructureerde en efficiënte manier bieden om

kwaliteitsborging te garanderen in projecten.

Maak uitgebreide checklists voor kwaliteitsborging met de functie ClickUp-taakchecklists

Dit is hoe u deze toekomst kunt gebruiken voor maximaal nut:

Maak gedetailleerde checklists met subtaken en geneste subtaak om QA-processen op te splitsen in beheersbare stappen. Voor QA kun je een hoofd checklistitem maken zoals 'Test functionaliteit' en subtaken toevoegen zoals 'Unit testen' en 'Gebruikersacceptatie testen'

om QA-processen op te splitsen in beheersbare stappen. Voor QA kun je een hoofd checklistitem maken zoals 'Test functionaliteit' en subtaken toevoegen zoals 'Unit testen' en 'Gebruikersacceptatie testen' Wijs specifieke checklistitems toe aan teamleden en stel deadlines in om ervoor te zorgen dat ze verantwoordelijk zijn en op tijd worden voltooid. Zo kun je bijvoorbeeld 'Code beoordelen' toewijzen aan een ontwikkelaar met een deadline om ervoor te zorgen dat de code wordt beoordeeld voor de release-deadline

en stel deadlines in om ervoor te zorgen dat ze verantwoordelijk zijn en op tijd worden voltooid. Zo kun je bijvoorbeeld 'Code beoordelen' toewijzen aan een ontwikkelaar met een deadline om ervoor te zorgen dat de code wordt beoordeeld voor de release-deadline Stel afhankelijkheid in tussen checklistitems om ervoor te zorgen dat taken in de juiste volgorde worden voltooid. Maak 'Deploy to Staging' afhankelijk van de voltooiing van 'Integration Testing' om ervoor te zorgen dat het testen Nog te doen is voor de implementatie

om ervoor te zorgen dat taken in de juiste volgorde worden voltooid. Maak 'Deploy to Staging' afhankelijk van de voltooiing van 'Integration Testing' om ervoor te zorgen dat het testen Nog te doen is voor de implementatie Aangepaste velden toevoegen aan checklistitems om extra informatie vast te leggen, zoals prioriteit, status of type QA-test. Gebruik een aangepast veld om de prioriteit van elke QA taak aan te geven, zodat het team zich eerst kan concentreren op items met een hoge prioriteit

toevoegen aan checklistitems om extra informatie vast te leggen, zoals prioriteit, status of type QA-test. Gebruik een aangepast veld om de prioriteit van elke QA taak aan te geven, zodat het team zich eerst kan concentreren op items met een hoge prioriteit Voeg opmerkingen toe en voeg bestanden toe aan checklistitems voor gedetailleerde instructies en documentatie. Voeg uw testscript toe en voeg opmerkingen met specifieke testinstructies toe aan het checklistitem 'Functioneel testen'

toe aan checklistitems voor gedetailleerde instructies en documentatie. Voeg uw testscript toe en voeg opmerkingen met specifieke testinstructies toe aan het checklistitem 'Functioneel testen' Volg de voortgang van de voltooiing van de checklist in realtime. Bewaak de algehele voortgang van het QA proces via het percentage voltooide checklisten

Voeg een toegewezen persoon toe aan actie-items op de checklist van uw QA-team die een actie vereisen van een specifiek teamlid op ClickUp-taakchecklists

Hier is een voorbeeld van een scenario. Laten we zeggen dat u het kwaliteitsborgingsproces voor een softwarerelease beheert.

Uw ClickUp-taak Checklist zou er als volgt uit kunnen zien:

Creëer QA Abonnement

Scope en doelstellingen definiëren

Wijs QA rollen en verantwoordelijkheden toe

Checklist vóór het testen

Vereisten beoordelen

Testomgeving instellen

Testgegevens voorbereiden

Checklist testen

Unit testen Toewijzen aan ontwikkelaar Bijvoegen testscripts

Integratie testen Afhankelijkheid instellen Aangepast veld voor prioriteit toevoegen

Testen voor gebruikersacceptatie Belanghebbenden uitnodigen Feedback verzamelen



Checklist na het testen

Documenteer testresultaten

Rapporteren van bugs en problemen

Opgeloste problemen opnieuw testen

ClickUp Brain

U kunt zelfs ClickUp Brein de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain brainstormen over de mogelijke taken en subtaken in uw checklist. Vraag het met commando's in natuurlijke taal (zoals in de afbeelding hieronder) en pas de gegenereerde checklist aan uw werkstroom aan.

Genereer binnen enkele seconden volwaardige checklists in ClickUp met ClickUp Brain

ClickUp's softwareplatform voor projectmanagement voor teams

Wat is er nog meer? ClickUp's platform voor projectmanagement voor softwareteams vereenvoudigt de hele ontwikkelingscyclus door multifunctioneel teamwerk, tools en kennis in één hub onder te brengen.

Met functies zoals AI-aangedreven tools voor het versnellen van abonnementen, flexibele, agile workflows, duidelijke visuele stappenplannen en gestroomlijnd bijhouden van bugs, helpt ClickUp softwareteams bij het sneller en efficiënter plannen, bouwen en verzenden van producten - allemaal binnen één platform.

Sneller werken met flexibele workflows in ClickUp Software Team Software voor projectmanagement

Lees ook:_ ClickUp verandert het spel voor softwareontwikkelingsteams U kunt ook de ClickUp Project Checklist Sjabloon en pas het aan om te voldoen aan de vereisten van uw QA checklist in plaats van een checklist vanaf nul op te schrijven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-323.png Maak gedetailleerde lijsten van alle noodzakelijke QA taken met de ClickUp Project Checklist Template https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1w5kn&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon biedt een gestructureerde aanpak voor het organiseren van QA taken, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Je kunt de checklist aanpassen aan de specifieke behoeften van je QA proces, inclusief verschillende fasen en criteria.

Elk item op de checklist kan worden behandeld als een taak, waardoor het gedetailleerd kan worden bijgehouden en beheerd. Teams kunnen naadloos samenwerken, waarbij elk lid de checklist kan bijwerken en de voortgang kan bijhouden.

Zo gebruik je dit sjabloon:

Gebruik aangepaste velden om onderscheid te maken tussen kritieke en niet-kritieke QA taken , zodat prioriteiten kunnen worden gesteld

, zodat prioriteiten kunnen worden gesteld Creëer afhankelijkheid om te voorkomen dat een QA taak gestart wordt voordat de voorafgaande taken Voltooid zijn

om te voorkomen dat een QA taak gestart wordt voordat de voorafgaande taken Voltooid zijn Voeg testgevallen toe rapporten over bugs , of referentiedocumenten aan QA Taken voor gemakkelijke toegang

rapporten over bugs aan QA Taken voor gemakkelijke toegang Gebruik tijdsregistratie gegevens om de toewijzing van middelen te optimaliseren en toekomstige QA processen te verbeteren

ClickUp gebruiken als een hulpmiddel voor het bijhouden van bugs en projecten bij het stroomlijnen van QA checklists

Visualiseer je werk en verbeter projectmanagement met de Board-weergave in ClickUp

ClickUp's aanpasbare platform, samenwerkingsfuncties en realtime rapportage stroomlijnen bug tracking en probleembeheer:

Geschikte werkstromen: Bouw aangepaste processen met flexibele functies zoals aangepaste velden, statussen voor taken en ClickApps

Bouw aangepaste processen met flexibele functies zoals aangepaste velden, statussen voor taken en ClickApps Verbeterde samenwerking: Werk effectief samen met digitale Whiteboards, documenten, opmerkingen en realtime chatten

Werk effectief samen met digitale Whiteboards, documenten, opmerkingen en realtime chatten Duidelijke overzichten: Maak aangepaste dashboards voor een weergave van uw QA proces in vogelvlucht

Maak aangepaste dashboards voor een weergave van uw QA proces in vogelvlucht Agile-vriendelijk: GebruikClickUp's Board weergave voor bug bashes, Taakbeheer en Sprint abonnementen

GebruikClickUp's Board weergave voor bug bashes, Taakbeheer en Sprint abonnementen Efficiënte bug intake: Stroomlijn bug rapportage met aangepaste Formulieren voor softwareteams *Gebruiksklaarsjablonen voor checklists: Gebruik kant-en-klare sjablonen voorbug bijhouden en oplossen van problemen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-325.png Stimuleer functieoverschrijdende samenwerking met ClickUp Bug and Issue Tracking Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen biedt een uitgebreide oplossing voor het beheren, rapporteren en bijhouden van taken voor softwareteams. Deze sjabloon helpt projectteams voortgang te beheren, risico's te beperken en middelen te optimaliseren.

Het is een gecentraliseerde hub voor het oplossen van bugs en problemen en bevordert de samenwerking tussen afdelingen voor consistente communicatie, tijdige oplossing en betere zichtbaarheid van het project. Gebruik dit sjabloon om het aanmaken van bugwachtrijen, rapporten, aantekeningen voor de sprint en productbriefings te vereenvoudigen.

Bonus:_ 10 beste automatiseringstools voor QA-testen in 2024 /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-326.png Ontwikkel voor elk project een aangepast document met het ClickUp Test Case Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6108264&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Op dezelfde manier kan de ClickUp Testgevallen sjabloon biedt een gestructureerde en georganiseerde manier om en testgevallen bij te houden .

Zo helpt het je team voor kwaliteitsborging:

Stelt QA teams in staat om testcases systematisch te organiseren , zodat elke testcase goed gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk is

, zodat elke testcase goed gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk is Laat QA teams het maken, toewijzen en bijhouden van testcases stroomlijnen . Dit vermindert de tijd die wordt besteed aan administratieve Taken en zorgt ervoor dat men zich meer kan richten op de eigenlijke testactiviteiten

. Dit vermindert de tijd die wordt besteed aan administratieve Taken en zorgt ervoor dat men zich meer kan richten op de eigenlijke testactiviteiten Helpt bij het onderhouden van een duidelijke traceerbaarheidsmatrix, die testgevallen koppelt aan hun respectievelijke vereisten en ervoor zorgt dat de testgevallen alle vereisten dekken. Dit is cruciaal voor het voltooien van testen

Snelle tips

Begin met het instellen van de ClickUp Testcasesjabloon in uw ClickUp-werkruimte.Pas de sjabloon aan uw specifieke testbehoeften aan door aangepaste velden, checklists en Taak-afhankelijkheid toe te voegen

Gebruik het sjabloon om elke testcase te maken en te documenteren, inclusief alle relevante details zoals teststappen, verwachte resultaten en daadwerkelijke resultaten. Zorg ervoor dat elke testcase gekoppeld is aan de bijbehorende vereiste

Als het testen is voltooid, bekijk dan de resultaten en analyseer de gegevens met behulp van de functies voor rapportage en dashboards. Identificeer eventuele problemen of hiaten in het testen en neem indien nodig corrigerende maatregelen

De ClickUp sjabloon voor testrapportage is een ander geweldig hulpmiddel om u te helpen uw testprocessen te stroomlijnen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-327.png Vat de resultaten van de test van uw website, software of een ander product samen met behulp van het sjabloon ClickUp Testrapport https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6082408&department=other Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Hier ziet u hoe QA teams baat hebben bij deze sjabloon:

Het biedt één plek om alle testrapporten op te slaan , waardoor het voor leden van het team eenvoudig wordt om testgegevens in te zien, te beoordelen en bij te werken

, waardoor het voor leden van het team eenvoudig wordt om testgegevens in te zien, te beoordelen en bij te werken Makkelijkt betere communicatie tussen QA teams en andere belanghebbenden door duidelijke en gedetailleerde testrapporten te leveren die gemakkelijk gedeeld kunnen worden

door duidelijke en gedetailleerde testrapporten te leveren die gemakkelijk gedeeld kunnen worden Integreert naadloos met ClickUp's functies voor taakbeheer en het bijhouden van bugs, zodat bugs die tijdens het testen worden gevonden, efficiënt worden bijgehouden en opgelost

zodat bugs die tijdens het testen worden gevonden, efficiënt worden bijgehouden en opgelost Zorgt voor uitgebreide testdekking door een gestructureerd format te bieden voor het documenteren van testgevallen, resultaten en observaties

Snelle tips

Pas velden aan aan de specifieke behoeften van uw project . Neem velden op zoals ID van testcase, beschrijving, verwacht resultaat, werkelijk resultaat, status en ernst

Neem velden op zoals ID van testcase, beschrijving, verwacht resultaat, werkelijk resultaat, status en ernst Gebruik het sjabloon om elke testcase te documenteren, inclusief gedetailleerde stappen, verwachte resultaten en noodzakelijke installatie- en afbraakprocedures

Werk tijdens de testuitvoering de testgevallen bij met actuele resultaten s , aantekeningen en gevonden defecten. Koppel defecten aan de relevante testgevallen om ze gemakkelijk te kunnen bijhouden

, aantekeningen en gevonden defecten. Koppel defecten aan de relevante testgevallen om ze gemakkelijk te kunnen bijhouden Gebruik verschillende weergaven om de voortgang van testen te bewaken . Gebruik bijvoorbeeld de Board weergave om testgevallen door verschillende fases te laten bewegen (bijv. Nog te doen, In uitvoering, Voltooid)

Gebruik bijvoorbeeld de Board weergave om testgevallen door verschillende fases te laten bewegen (bijv. Nog te doen, In uitvoering, Voltooid) Moedig leden van het team aan om opmerkingen en vermeldingen te gebruiken om testgevallen en defecten te bespreken, zodat iedereen op de hoogte blijft en problemen snel worden opgelost

Tot slot wordt de ClickUp sjabloon voor testbeheer is essentieel voor softwareontwikkelingsteams om ervoor te zorgen dat hun product betrouwbaar en release-klaar is.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-328.png Gebruik het sjabloon ClickUp Testbeheer om een paar handmatige tests of een uitgebreid geautomatiseerd systeem te beheren https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon vereenvoudigt testbeheer door u in staat te stellen de voortgang bij te houden, testschema's te beheren, resultaten te controleren en samen te werken aan bugs en functieverzoeken.

Zorgen voor softwarekwaliteit en tevredenheid van gebruikers

Door een uitgebreide, goed gestructureerde checklist voor QA te volgen en de juiste hulpmiddelen te gebruiken, kunnen QA teams de efficiëntie verhogen, de samenwerking verbeteren en producten van hoge kwaliteit leveren. Zo'n checklist is een levend document dat voortdurend moet worden herzien en bijgewerkt om te voldoen aan veranderende projecteisen.

ClickUp's veelzijdige functies en vooraf gebouwde sjablonen voor checklists maken dit proces eenvoudiger en efficiënter. Probeer ClickUp zelf uit en voer naadloos kwaliteitscontroletesten uit!