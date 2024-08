10 beste software voor personeelsoptimalisatie 2024

Het managen van een groeiend team bij een snelle startup kan heel leuk zijn. Maar weet je wat onze grootste uitdaging is?

Tijdlijnen van projecten, roosters van werknemers, arbeidskosten en prestatiemanagement bijhouden zonder gek te worden. Ik herinner me dagen begraven in spreadsheets en eindeloze vergaderingen terwijl ik mijn best deed om georganiseerd en efficiënt te blijven.

Toen besloten we om software voor personeelsoptimalisatie in onze routine op te nemen. Plotseling kon ik rustig ademhalen met een duidelijke weergave van de taken, deadlines van projecten en de productiviteit van het hele team. En hoewel het werk nog steeds intensief is, hoeven mijn team en ik nooit meer een late avond door te brengen met het handmatig afstemmen van gegevens.

In deze blog put ik uit mijn eigen ervaringen om u wegwijs te maken in de beste tools voor personeelsoptimalisatie die er zijn.

Laten we beginnen. ⬇️

**Wat moet u zoeken in software voor personeelsoptimalisatie?

Wanneer software voor personeelsbeheer selecteren is het belangrijk om te focussen op functies die de efficiëntie en productiviteit van je team onmiddellijk zullen verhogen.

De juiste software moet processen stroomlijnen, het personeelsbeheer verbeteren en strategische besluitvorming ondersteunen.

Hier zijn een paar functies die volgens mij onmisbaar zijn in software voor personeelsoptimalisatie:

Het bijhouden van werknemersprestaties: Bewaakt individuele en teamprestaties, stelt benchmarks in en geeft feedback voor voortdurende verbetering

Bewaakt individuele en teamprestaties, stelt benchmarks in en geeft feedback voor voortdurende verbetering Automatisch roosteren: Automatiseert het aanmaken van verschuivingen en aanpassingen op basis van de beschikbaarheid en werklast van werknemers, waardoor er minder fouten worden gemaakt bij het roosteren

Automatiseert het aanmaken van verschuivingen en aanpassingen op basis van de beschikbaarheid en werklast van werknemers, waardoor er minder fouten worden gemaakt bij het roosteren Loonlijstbeheer: Vergemakkelijkt loonberekeningen, beheert inhoudingen en zorgt voor tijdige en nauwkeurige betalingen aan werknemers

Vergemakkelijkt loonberekeningen, beheert inhoudingen en zorgt voor tijdige en nauwkeurige betalingen aan werknemers Regelbeheer: Definieert en handhaaft bedrijfsbeleid en wettelijke voorschriften om naleving en consistentie te garanderen

Definieert en handhaaft bedrijfsbeleid en wettelijke voorschriften om naleving en consistentie te garanderen Planning van prognoses: Voorspelt toekomstige personeelsbehoeften op basis van gegevens en trends om voorbereid te zijn op veranderende personeelsbehoeften

Voorspelt toekomstige personeelsbehoeften op basis van gegevens en trends om voorbereid te zijn op veranderende personeelsbehoeften **Maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om trends te voorspellen, Taken te automatiseren en bruikbare inzichten te bieden voor datagestuurde beslissingen

De 10 beste software voor personeelsoptimalisatie voor gebruik in 2024

Met zoveel beschikbare opties kan het kiezen van de juiste software voor personeelsbeheer lastig zijn.

Ik heb de 10 beste tools voor je op een rijtje gezet om je te helpen de beste te vinden om de productiviteit van je team te verbeteren.

1. ClickUp (Beste voor HR projectmanagement en personeelsoptimalisatie)

ClickUp for HR Teams verbetert de optimalisatie van het personeelsbestand door het efficiënt beheren van planningen en gebeurtenissen, waardoor onboarding en jaarplanning naadloos en effectief verlopen

Ik heb gekozen voor ClickUp voor HR Teams als mijn eerste keuze omdat het een alles-in-één projectmanagementoplossing is die elk aspect van personeelsbeheer verbetert. Het vereenvoudigt je wervingspijplijn door sollicitaties van kandidaten en wervingsinspanningen te organiseren.

Wat ik zo geweldig vind aan ClickUp is de mogelijkheid om prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling efficiënt bij te houden met behulp van 15+ aanpasbare ClickUp weergaven zoals Kalenderweergave, Lijstweergave, Ganttgrafiekweergave en Tabelweergave. Nog te doen: alle werknemersinformatie wordt veilig op één plaats bewaard.

Houd uw team op koers met de functie voor slepen en neerzetten van ClickUp Calendar View om deadlines snel aan te passen

Om mijn documenten, wiki's en kennisbanken te maken en te beheren, gebruik ik altijd ClickUp Documenten . U kunt geneste pagina's en rijke opmaakopties gebruiken om uw content te structureren en te delen met teamleden.

Werk naadloos samen met ClickUp Docs door documenten in realtime te bewerken, teamleden te taggen met opmerkingen en uitvoerbare taken toe te wijzen voor een beter kwaliteitsbeheer

Ik vind het het handigst om te beginnen met kant-en-klare sjablonen voor essentiële HR-taken en deze aan te passen aan mijn unieke behoeften. Dus of u nu wervingsprocessen wilt stroomlijnen, inwerkprocedures wilt verfijnen of de prestaties van werknemers wilt bijhouden, er is altijd een ClickUp sjabloon dat aan uw eisen voldoet.

Hier zijn twee ClickUp sjablonen waar ik bij zweer:

ClickUp Employee Directory Sjabloon

Mijn favoriet voor het organiseren en bijhouden van werknemersinformatie is de ClickUp sjabloon voor personeelsdirectory . Hiermee kunt u werknemersgegevens in meerdere formats beheren en weergeven, zodat u gemakkelijk kunt zien tot welke afdeling elke persoon behoort en wie er momenteel op kantoor is.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-107.png ClickUp's Employee Directory Template is ontworpen om u te helpen uw werknemers en hun voortgang bij te houden.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139&department=hr-recruiting&_gl=1\*5zpfs8\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Alle werknemersinformatie op één plaats te consolideren

Moeiteloos zoeken naar informatie over collega's en contactpersonen

Ervoor te zorgen dat personeelsgegevens accuraat en up-to-date zijn

Het sjabloon maakt het managen van je team moeiteloos door de communicatie te stroomlijnen, het inwerkproces te vereenvoudigen en gevoelige gegevens te beveiligen - alles op één plek.

ClickUp HR SOP Sjabloon

Een andere geweldige optie voor het perfectioneren van personeelsmanagementprocessen is de ClickUp HR SOP sjabloon . Dit sjabloon dient als centrale opslagplaats voor alle HR-documenten, zodat beleidsregels en procedures consistent en up-to-date zijn.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-426.png ClickUp's HR SOP-sjabloon is ontworpen om u te helpen HR-processen en -procedures te creëren, beheren en bijhouden.

https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations&_gl=1\*1ndatv1\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met aangepaste statussen en velden kunt u taken efficiënt beheren, terwijl meerdere weergaven op maat voor specifieke HR-functies, zoals offboarding, werving en prestatie-evaluatie, gestroomlijnd, probleemloos taakbeheer mogelijk maken.

Pro Tip: Je kunt ook sjablonen voor capaciteitsabonnementen proberen en pas ze aan zodat ze perfect aansluiten op uw behoeften.

Volgende, ClickUp Dashboards zijn een geweldig hulpmiddel voor het bijhouden en rapporteren van werknemersprestaties, klanttevredenheid, betrokkenheid en voltooiingspercentages van beoordelingen. Ze worden in realtime bijgewerkt, waardoor het gemakkelijk is om uw HR-prioriteiten in de gaten te houden.

Met 50+ widget opties, kunt u ClickUp Dashboards op maat maken om operationele statistieken te laten zien, zoals ingevulde posities, tijd tot aanname, teamprestaties en nog veel meer

De beste functies van ClickUp

Aanpasbare velden: Leg gedetailleerde werknemersinformatie vast metClickUp aangepaste veldenbijlagen en externe koppelingen om alle relevante gegevens georganiseerd en toegankelijk te houden

Leg gedetailleerde werknemersinformatie vast metClickUp aangepaste veldenbijlagen en externe koppelingen om alle relevante gegevens georganiseerd en toegankelijk te houden Aangepaste statussen: GebruikClickUp-taak aangepaste statussen om werkstromen voor aanwerving, onboarding en personeelsontwikkeling te visualiseren en te beheren, zodat de voortgang in elke fase duidelijk wordt bijgehouden

GebruikClickUp-taak aangepaste statussen om werkstromen voor aanwerving, onboarding en personeelsontwikkeling te visualiseren en te beheren, zodat de voortgang in elke fase duidelijk wordt bijgehouden Herinneringen: Eenmalige of terugkerende herinneringen instellenClickUp Herinneringen voor kritieke HR-activiteiten zoals sollicitatiegesprekken, follow-ups en functioneringsgesprekken om op de hoogte te blijven van uw planning en nooit een belangrijke Taak te missen

Eenmalige of terugkerende herinneringen instellenClickUp Herinneringen voor kritieke HR-activiteiten zoals sollicitatiegesprekken, follow-ups en functioneringsgesprekken om op de hoogte te blijven van uw planning en nooit een belangrijke Taak te missen Checklists: ImplementerenClickUp-taak Checklists om HR-processen te stroomlijnen en foutloos te maken, zodat elke stap, van werving tot inwerken, grondig wordt Voltooid

ImplementerenClickUp-taak Checklists om HR-processen te stroomlijnen en foutloos te maken, zodat elke stap, van werving tot inwerken, grondig wordt Voltooid Afhankelijkheid: Stel vastClickUp-taak afhankelijkheden om de volgorde van aanwervings-, inwerk- en ontwikkelingsactiviteiten te beheren, zodat de Taken in de juiste volgorde worden Voltooid

Stel vastClickUp-taak afhankelijkheden om de volgorde van aanwervings-, inwerk- en ontwikkelingsactiviteiten te beheren, zodat de Taken in de juiste volgorde worden Voltooid Integraties: Verbind ClickUp met uw favoriete tools en apps om HR-activiteiten te verbeteren, workflows te stroomlijnen en naadloze gegevenssynchronisatie mogelijk te maken

ClickUp limieten

De mobiele app mist mogelijk enkele desktop-apps, waardoor de functionaliteit onderweg beperkt is

De uitgebreide functies kunnen een leercurve veroorzaken voor sommige gebruikers

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Workday (Beste voor geavanceerd HR en financieel beheer)

Via: Werkdag Workday is een uniforme, cloudgebaseerde oplossing die populair is bij HR-professionals in grote en middelgrote organisaties.

Deze software voor personeelsplanning brengt financiën, HR en planning samen en biedt één enkele bron van waarheid voor real-time rapportage en end-to-end processen, van onboarding tot salarisadministratie tot verlofaanvragen en meer. De integratie zorgt voor een intuïtieve gebruikerservaring en helpt bedrijven hun activiteiten te stroomlijnen en groei te realiseren.

Of je nu een klein bedrijf bent of een grote onderneming met meerdere systemen, Workday biedt een robuuste management cloud voor ondernemingen die geschikt is voor organisaties van elke grootte.

Workday beste functies

Talent aantrekken en ontwikkelen met datagestuurde inzichten met Workday Skills Cloud

Identificeer trends, risico's en kansen om leiders en managers te begeleiden met op maat gemaakte abonnementen

De toegang tot informatie en het voltooien van taken stroomlijnen met gebruiksvriendelijke selfservice en slim casemanagement

De werving van diversiteit verbeteren en personeelsabonnement door vaardigheden te categoriseren met geavanceerde ontologie

Verminder handmatige werklast en fouten met automatisering om strategische focus en efficiëntie te verbeteren

Workday limieten

Sollicitanten moeten vaak opnieuw gegevens invoeren voor verschillende rollen en oplossingen voor automatisch invullen zijn niet algemeen beschikbaar

Handmatig opslaan van concepten is nodig om te voorkomen dat wijzigingen verloren gaan

De rapportage tool is niet flexibel en bevat geen query compiler voor Human Capital Management (HCM)

Workday prijzen

Aangepaste prijzen

Workday beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1300+ beoordelingen)

4/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1300+ beoordelingen)

3. Workofo (Beste voor AI-gestuurde planning en personeelsoptimalisatie)

Via: Workofo Workofo is een AI-gestuurde software voor personeelsoptimalisatie die planning en beheer verbetert door werklasten te voorspellen en op maat gemaakte planningen te maken voor uw bedrijf.

Ik vond de mobiele app handig omdat deze zorgt voor een soepele communicatie en eenvoudige toegang onderweg.

Workofo combineert geavanceerde AI-technologie met deskundig advies en interactieanalyse, waardoor het ideaal is voor middelgrote tot grote bedrijven in de detailhandel, horeca en verdeling.

De beste functies van Workofo

Meer dan 60 miljoen planningsvariaties analyseren om de beste oplossing te bieden

AI gebruiken om werklast te voorspellen en roosters te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 15 minuten

Integreer ongeveer 80 parameters, waaronder voorschriften en interne regels, voor optimalisatie op maat

Verschuivingen opsplitsen, serviceniveaus over locaties verdelen en uren aanpassen op basis van voorspellend verkeer en bedrijfsbehoeften

5% tot 15% van de tijd van werknemers besparen door onnodige overuren te schrappenmiddelen te herschikken voor meer productiviteit

Werk van beperkingen

De effectiviteit van de AI-functies is sterk afhankelijk van nauwkeurige en voltooide invoergegevens

Integratie met bestaande HR- of payroll-systemen kan extra diensten vereisen

De prijzen van Workofo

Aangepaste prijzen

Workofo beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

4. Ultimate Kronos Group (Beste voor uitgebreid personeelsbeheer en werknemersbetrokkenheid)

Via: UKG UKG is toegewijd aan het verbeteren van het succes van organisaties door zich te richten op mensen, werkcultuur en vertrouwen. Het is ontworpen om een divers personeelsbestand te ondersteunen, werknemers te betrekken en zinvolle Business resultaten te stimuleren.

UKG biedt een bereik van krachtige oplossingen ontworpen om de personeelsplanning te verbeteren en personeelsbeheer, waaronder UKG Pro Workforce Management, InTouch DX en Talk.

UKG beste functies

Optimaliseer werknemersschema's met actuele informatie voor optimale efficiëntie

Automatiseer en stroomlijn de belastingverwerking met nauwkeurige berekeningen en functies om aan de regels te voldoen

Vereenvoudig eenvoudig de wereldwijde salarisadministratie en zorg via UKG One View voor een nauwkeurige verloning in meer dan 160 landen

Compliant bedrijfsprocessen opbouwen en onderhouden met functies die voldoen aan de wettelijke vereisten

UKG limieten

Frequente verificaties kunnen omslachtig en tijdrovend zijn

Zelfs snelle reactielijnen kunnen lange wachttijden hebben van 2-3 dagen

Betaalde serviceverzoeken kunnen langere doorlooptijden hebben

Af en toe optredende bugs beïnvloeden de functie en vereisen probleemoplossing

UKG prijzen

Aangepaste prijzen

UKG beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1490+ beoordelingen)

4.2/5 (1490+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (590+ beoordelingen)

5. Papaya Global (Beste voor wereldwijd salarisbeheer en compliance)

Via: Papaja Wereldwijd Papaya Global vereenvoudigt het salaris- en nalevingsbeheer voor organisaties met diverse teams en biedt één enkele oplossing in meer dan 160 landen. Met Papaya kunt u payroll in meerdere valuta's afhandelen en de lokale regelgeving naleven zonder te verzanden in administratieve details.

De realtime inzichten in personeelsgegevens helpen u te focussen op het behouden van toptalent -een dringende behoefte voor wereldwijde bedrijven in zeer concurrerende industrieën.

Het platform beheert werknemers, contractanten en EOR-werknemers (Employer of Record) en ondersteunt uw inspanningen op het gebied van werknemersbetrokkenheid en werktevredenheid.

De beste functies van Papaya Global

Zorg ervoor dat wereldwijde personeelsbetalingen nauwkeurig en tijdig zijn, met volledige naleving, veiligheid en betrouwbaarheid

Naadloze verbinding met HCM/HRIS-systemen, onkosten, T&A en ERP voor efficiënte werkstroom van gegevens

Ontvang persoonlijke service met Papaya 360 Support, inclusief een toegewijde accountmanager en payroll-experts

Stroomlijn de loonadministratie met JE Reconciliation, automatiseer foutloze journaalposten en bespaar 15-20 uur handmatig werk per cyclus

Papaya wereldwijde limieten

U moet de aanmeldknop uit de oorspronkelijke e-mail gebruiken om in te loggen. Opgeslagen links of bladwijzers werken niet

Schakelen tussen salaristabbladen kan standaard naar het eerste project in alfabetische volgorde gaan in plaats van uw selectie

Facturen kunnen te weinig details bevatten en het PTO-importsysteem moet worden verbeterd

Papaya wereldwijde prijzen

Grow Global: $25/maand per werknemer (101-500 werknemers)

$25/maand per werknemer (101-500 werknemers) Schaal wereldwijd: $20/maand per werknemer (501-1000 werknemers)

$20/maand per werknemer (501-1000 werknemers) Enterprise wereldwijd: $15/maand per werknemer (meer dan 1000 werknemers)

Papaya Global beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

6. RELEX (Beste voor AI-ondersteunde toeleveringsketen en personeelsoptimalisatie)

Via: RELEX RELEX is een geavanceerd platform voor personeelsoptimalisatie en supply chain management. Het maakt gebruik van AI en machine learning om wereldwijde retail- en productieactiviteiten te verbeteren.

RELEX is ontworpen voor veelzijdigheid en precisie en integreert verschillende aspecten van supply chain management, van vraagvoorspelling tot voorraadoptimalisatie.

Deze tool is een geweldige optie voor het beheren van vraag en aanbod, productie, detailhandel en merchandising.

RELEX beste functies

Gebruik op taken gebaseerde optimalisatie om automatisch diensten te creëren op basis van werknemerscontracten, vaardigheden, voorkeuren en lokale regelgeving

Pak potentiële personeelstekorten of -overschotten aan om het personeelsbestand in balans te houden doorgebruik te maken van capaciteit abonnement* Nauwkeurige voorspellingen van werklast toepassen om de personeelssterkte te optimaliseren, waardoor de personeelskosten met 6-10% dalen

Real-time zichtbaarheid krijgen in hoe veranderingen in vraag of aanbod de personeelsbehoeften beïnvloeden

RELEX limieten

Het is geen real-time systeem en is afhankelijk van meerdere datafeeds

Het interfaceontwerp is verouderd en biedt slechte visualisatie, beperkte aangepaste functies en een suboptimale layout

RELEX prijzen

Aangepaste prijzen

RELEX beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Verint (Beste voor automatisering van klantervaringen en operationele efficiëntie)

Via: Verint Verint is een tool voor automatisering van klantervaringen die klantinteracties verbetert. Het is een goede optie voor mensen in grote klantgerichte afdelingen of organisaties.

Verint richt zich op automatisering, inzicht in gegevens en naadloze integratie om u te helpen uw activiteiten te optimaliseren, de service te verbeteren, kwaliteitsborging te bieden en betere klantervaringen te leveren.

De beste functies van Verint

Kies voor een modulaire, toekomstbestendige CCaaS-oplossing (Contract Center as a Service) die meegroeit met uw bedrijfsbehoeften, zodat u verzekerd bent van voortdurende verbetering en ROI

Gebruik de Open Engagement Data Hub om interactiedata uit verschillende bronnen te analyseren voor bruikbare inzichten

AI-gestuurde HR-tools implementeren en andere zelfbedieningsopties in spraak- en digitale kanalen, zodat problemen efficiënt en zonder menselijke tussenkomst kunnen worden opgelost

Geavanceerde prognose- en planningstools gebruiken om de personeelsplanning te optimaliseren en de capaciteit te vergroten

Verint limieten

Als u kiest voor statische planning, moet u de verwachte tijden voor elke dag handmatig invoeren

De transcripties voor gespreksopnamen zijn niet erg nauwkeurig, wat de kwaliteit van de analyse kan beïnvloeden

Verint prijzen

Aangepaste prijzen

Verint beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (220+ beoordelingen)

4.3/5 (220+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Via: Calabrio Calabrio, voorheen bekend als Teleopti, optimaliseert de prestaties van contactcenters en verbetert de klantenservice. Het is een ander hulpmiddel dat organisaties met grote contactcenters zouden moeten overwegen.

Calabrio richt zich op de betrokkenheid van agenten en operationele efficiëntie, en verandert uw contactcentrum in een centrum van uitmuntendheid en loyaliteit, waardoor u wordt geholpen om uw HR doelen te bereiken met gemak.

Met geavanceerde spraak- en tekstanalyses stroomlijnt Calabrio het personeelsbeheer van callcenters en verbetert het strategieën voor klantbetrokkenheid.

De cloudgebaseerde suite, Calabrio ONE, integreert personeelsoptimalisatie, agentprestaties en business intelligence en biedt een flexibele oplossing voor traditionele en externe contactcenters.

De beste functies van Calabrio

Scoor elke interactie om prestaties over alle kanalen te analyseren voor diepgaand inzicht in de effectiviteit van agenten

Gebruik gamification en gerichte coaching om zelfverbetering te stimuleren en de betrokkenheid van agenten te vergroten

Zelfroostermogelijkheden bieden om agenten de flexibiliteit te geven die ze nodig hebben

Geef realtime feedback en transparantie over prestaties via gepersonaliseerde dashboards

Calabrio limieten

Sommige gebruikers ondervinden vertragingen bij het bijhouden van afspraken met agenten en het analyseren van interacties met klanten

Er is meer transparantie nodig voor de geschiedenis van roosterwijzigingen, omdat het bij realtime aanpassingen door RTA kan ontbreken aan duidelijke documentatie

Calabrio prijzen

Aangepaste prijzen

Calabrio beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (270+ beoordelingen)

: 4.4/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (260+ beoordelingen)

9. Humanity (Beste voor efficiënte personeelsplanning en databasebeheer)

Via: Mensheid TCP's Humanity is een toonaangevende oplossing voor personeelsplanning met AI-ondersteunde prognose. Het heeft ook een mobiele app met een topbeoordeling.

Het platform biedt software voor werknemersdatabases die je veel tijd bespaart bij het plannen. Je kunt het gebruiken om de efficiëntie te verhogen en de ervaringen van je personeel te verbeteren.

Humanity is ontworpen voor alle soorten organisaties en helpt je om binnen het budget te blijven en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Je kunt ook verschuiving dekking te beheren, af te roepen, en shift swaps te vergemakkelijken, het verbeteren van de algehele werkomgeving.

De beste functies van Humanity

Stroomlijn planning met het klantenportaal en automatiseer shiftbeheer

Tijdregistratie automatiseren met Time Clocks om aanwezigheidsbeheer te vereenvoudigen, accurate salarisadministratie te garanderen en kosten te beheersen

Optimaliseer de personeelsbezetting met AI-gestuurde planning die de vraag voorspelt, automatisch roosters samenstelt en automatisch aanvult voor een optimale dekking

Menselijke limieten

Recente updates hebben formatteringsproblemen veroorzaakt met afdrukbare PDF's, maar Humanity's ondersteuning kan helpen deze op te lossen

Na goedkeuring van vakanties worden slots niet automatisch vrijgegeven, waardoor handmatige aanpassingen nodig zijn

Instellingen voor notificaties kunnen automatisch gereset worden, waardoor updates gemist worden

Humanity prijzen

Aangepaste prijzen

Menselijke beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1000+ beoordelingen)

4.3/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

10. Infor (Beste voor branchespecifiek human capital management en operationele inzichten)

Via: Infor Infor biedt een bereik aan oplossingen die zijn afgestemd op branchespecifieke behoeften, waaronder financieel beheer, coördinatie van de toeleveringsketen, abonnement, planning en bestellingbeheer.

Deze software voor het beheer van menselijk kapitaal (HCM) optimaliseert de prestaties van werknemers en verbetert personeelsstrategieën.

Infor beste functies

Integreer en automatiseer processen met Infor's API Gateway voor veilige verbindingen, realtime inzicht in gegevens en een uniforme gebruikerservaring

Gebruik Infor Birst om personeelsanalyses samenvoegen met AI-gestuurde inzichten, vooraf opgestelde content voor de sector en data-integratie voor betere besluitvorming

Infor Enterprise Automation toepassen om end-to-end processen te automatiseren met geïntegreerde RPA- en back-endoplossingen

Centraliseer gegevens op verschillende platforms, waaronder Infor OS, API's en apps van derden, om uitgebreide beschikbaarheid en nauwkeurigheid te garanderen

Infor limieten

Mist functies voor e-mailmarketing, waardoor bepaalde Taken tijdrovend zijn

Gebrek aan functies zoals PTO-beheer en werving die in andere HCM-platforms te vinden zijn

Infor prijzen

Aangepaste prijzen

Infor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Maximaliseer de efficiëntie van uw personeelsbestand met ClickUp

De juiste software voor personeelsoptimalisatie selecteren is cruciaal voor het verbeteren van de productiviteit zonder de operationele kosten te verhogen. Elke tool in deze blog heeft zijn eigen sterke punten en ik hoop dat u onze opsomming nuttig vindt bij het vinden van de beste oplossing voor uw organisatie.

Van al deze geweldige opties springt ClickUp eruit als de meest veelzijdige en uitgebreide. De aanpasbare sjablonen, veelzijdige dashboards en functies helpen mensen zoals ik bij het beheren van taken, het verminderen van handmatige fouten en het afstemmen op de doelen van de organisatie. Aanmelden voor ClickUp om te zien hoe het uw strategieën voor personeelsbeheer kan transformeren.