Hoe het 9-Box Grid gebruiken voor talentmanagement

In het begin van de jaren 1970 introduceerde McKinsey & Company het 9-box grid framework om bedrijfsleiders te helpen bij het prioriteren van investeringen binnen een bedrijfsportfolio.

Wat ooit een strategisch hulpmiddel voor investeringen was, is nu geƫvolueerd tot een veelgebruikt HR-instrument voor het meten en beoordelen van de prestaties en het potentieel van werknemers binnen een organisatie.

De 9-box grid verdeelt werknemers in negen groepen op basis van huidige prestaties en toekomstig potentieel. Het biedt HR-professionals, managers en leidinggevenden een uitgebreid beeld van de prestaties van werknemers, zodat ze talent beter kunnen managen en hun opvolging beter kunnen plannen.

In deze gids gaan we dieper in op het aanmaken en de voordelen van een 9-box grid. We onderzoeken ook hoe u een 9-box grid met sjablonen kunt implementeren binnen uw organisatie. Tot slot bespreken we andere, meer holistische manieren om het resultaat van uw talentmanagementpraktijken te maximaliseren.

Laten we beginnen met de basis.šŸ‘‡

Wat is het 9-Box raster?

Het 9-vaksrooster is een talentmanagementtool die uw werknemers categoriseert op basis van twee dimensies: prestaties en potentieel. Het is een raster van 3Ɨ3, waarbij elk van de 9 vakjes een specifieke combinatie van deze dimensies vertegenwoordigt.

Een van de kernelementen van het 9-vaksraster is prestatie management. Door prestatiegegevens te analyseren, kunt u bepalen hoe goed werknemers hun rollen en verantwoordelijkheden vervullen.

De andere factor is potentieel. Hierbij gaan we verder dan de huidige prestaties en beoordelen we het vermogen van een medewerker om te groeien, extra verantwoordelijkheden op zich te nemen en door te groeien binnen de organisatie. Hierbij houden we rekening met factoren zoals vaardigheden, leervaardigheid, leiderschapskwaliteiten en ambitie.

In tegenstelling tot

de stapelranglijst voor werknemersprestaties

(wat een Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n evaluatiemethode is die velen als controversieel en verouderd beschouwen), beoordeelt het 9-vaks rooster de prestaties en het potentieel van elke werknemer op een samenhangende manier.

Structuur van het 9-vaksrooster in termen van prestatie en potentieel

De 9 boxes zijn meestal gerangschikt in een 3Ɨ3 format, met een mix van prestaties en potentieel op verschillende niveaus.

Hieronder staat een voorbeeld van een 9-box grid matrix die is ontwikkeld voor HR functies. šŸ‘‡

Een visuele weergave van een 9-vaks raster

Laten we het opsplitsen.

In dit rooster hebben we elk vakje gelabeld en een mix van prestatie- en potentieelniveaus toegewezen waaraan werknemers zullen worden afgemeten.

Er zijn drie prestatieniveaus:

Hoog: Overtreft consequent de verwachtingen

Overtreft consequent de verwachtingen Middelmatig: Voldoet aan de verwachtingen

Voldoet aan de verwachtingen Laag: Voldoet niet aan de verwachtingen

Voor potentieel zijn er ook drie niveaus:

Hoog: Kan uitblinken in senior rollen

Kan uitblinken in senior rollen Medium: Potentieel voor groei binnen huidige rol of geleidelijke en gematigde groei naar meer senior posities

Potentieel voor groei binnen huidige rol of geleidelijke en gematigde groei naar meer senior posities Laag: Beperkt potentieel voor groei binnen de organisatie

Het labelen van de boxes helpt ons een duidelijk beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten en de ontwikkelingsbehoeften van onze werknemers. Simpel gezegd helpt het talentmanagers, waaronder die van ClickUp,

een goed presterend team te ontwikkelen

.

Wil je een 9-box prestatierooster bouwen dat hetzelfde presteert? Lees dan verder.

Het proces van het maken van een 9-Box Talent Grid?

Als u zich afvraagt hoe u een 9-box rooster voor uw organisatie kunt maken, volgt hier een stap voor stap uitleg:

Stap 1: Definieer uw prestatieniveaus

Begin met het vaststellen van duidelijke en meetbare prestatieniveaus voor werknemers.

Hoge prestaties: Overtreft consequent de verwachtingen, bereikt of overtreft doelen, toont uitzonderlijke probleemoplossende vaardigheden en draagt bij aan de prestaties van het team/organisatie

Overtreft consequent de verwachtingen, bereikt of overtreft doelen, toont uitzonderlijke probleemoplossende vaardigheden en draagt bij aan de prestaties van het team/organisatie Middelmatige of matige prestaties: Voldoet aan de verwachtingen, vervult consequent zijn taken, toont adequate probleemoplossende vaardigheden en draagt bij aan de doelen van het team

Voldoet aan de verwachtingen, vervult consequent zijn taken, toont adequate probleemoplossende vaardigheden en draagt bij aan de doelen van het team Lage prestaties: Voldoet niet aan de verwachtingen, heeft moeite om doelen te bereiken, slechte probleemoplossende vaardigheden en heeft een negatieve invloed op de prestaties van het team/organisatie

Overweeg samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, zoals managers en materiedeskundigen, om een prestatieraamwerk te ontwikkelen dat is afgestemd op de doelen, doelstellingen en cultuur van uw organisatie.

Stap 2: Bepaal beoordelingscriteria om het potentieel te bepalen

Laten we nu eens nadenken over toekomstig groeipotentieel. Zoek naar indicatoren zoals:

Vaardigheden: Bezit de werknemer technische en zachte vaardigheden die waardevol kunnen zijn in een hogere rol?

Bezit de werknemer technische en zachte vaardigheden die waardevol kunnen zijn in een hogere rol? **Hoe snel kan de medewerker nieuwe concepten begrijpen en zich aanpassen aan veranderende situaties?

Leiderskwaliteiten: Toont de medewerker het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren?

Toont de medewerker het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren? Ambitie: Verlangt de medewerker naar groei en ontwikkeling binnen de organisatie?

Gebruik deze indicatoren om het potentieel in te delen in verschillende niveaus: Hoog, Gemiddeld en Laag.

Stap 3: Verzamel gegevens en werk samen

Verzamel relevante gegevens om uw rooster te vullen. Functioneringsgesprekken, vaardigheidsbeoordelingen en feedback van managers zijn allemaal waardevolle informatiebronnen.

ClickUp formulieren

komen goed van pas bij het verzamelen van cruciale informatie en feedback van collega's. U kunt het formulier aanpassen voor elk intakeproces en voorwaardelijke logica gebruiken om het dynamisch bij te werken op basis van de reacties die u ontvangt.

Aangezien u automatisch reacties kunt verzamelen in ClickUp's CRM, kunt u de bespaarde tijd gebruiken om open discussies en samenwerking aan te moedigen met managers die de sterke punten en ambities van hun teamleden goed begrijpen. Dit kan ook een goed moment zijn om inzicht te krijgen in de tevredenheid van uw werknemers.

Stap 4: Breng uw werknemers in kaart

Begin met het beschrijven van elke box in het 9-grid met behulp van uw gedefinieerde prestatieniveaus (hoog, gemiddeld, laag) voor de horizontale as en potentiƫle niveaus (hoog, gemiddeld, laag) voor de verticale as.

Label elk raster met een naam, zoals 'Onderpresteerder' of 'Toptalent' om een duidelijk kader te creƫren voor de plaatsing van werknemers.

plaats uw werknemers | ruw talent laag presteert, hoog potentieel | rijzende ster middelmatig presteert, hoog potentieel | toptalent hoog presteert, hoog potentieel | | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | | Onderbenut Talent Laag Performer, Medium Potentieel | Kernspeler Medium Performer, Medium Potentieel | Stevige Performer Hoog Performer, Medium Potentieel | | Bijdrager Hoog Performer, Laag Potentieel | Bijdrager Medium Performer, Laag Potentieel | Ervaren Bijdrager Hoog Performer, Laag Potentieel | Bijdrager Hoog Performer, Laag Potentieel | Bijdrager Hoog Performer, Laag Potentieel

Laten we als voorbeeld eens kijken wat onze rasterbeschrijvingen in dit geval weergeven:

**Een kandidaat met minder prestaties en potentieel. Blijft waarschijnlijk stagneren of wordt vervangen door een nieuwe medewerker

Steady Contributor: Een gemiddelde presteerder die baat zou kunnen hebben bij opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten

Een gemiddelde presteerder die baat zou kunnen hebben bij opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten Experienced Contributor: Een consistente performer in de huidige rol, maar heeft training en begeleiding nodig om promotie te maken naar hogere posities

Een consistente performer in de huidige rol, maar heeft training en begeleiding nodig om promotie te maken naar hogere posities Solid Performer: Een werknemer die uitzonderlijke prestaties levert en potentieel heeft voor groei en ontwikkeling via de juiste training en begeleiding

Een werknemer die uitzonderlijke prestaties levert en potentieel heeft voor groei en ontwikkeling via de juiste training en begeleiding Kernspeler: Een potentiƫle kandidaat voor toekomstige progressie, een duwtje in de rug voor training en mentoring kan wonderen doen

Een potentiƫle kandidaat voor toekomstige progressie, een duwtje in de rug voor training en mentoring kan wonderen doen Onderbenut talent: Een kandidaat met onbenut potentieel die baat zou kunnen hebben bij een test met meer autoriteit en verantwoordelijkheden

Een kandidaat met onbenut potentieel die baat zou kunnen hebben bij een test met meer autoriteit en verantwoordelijkheden Toptalent: Een uitzonderlijke kandidaat en een consistente presteerder met sterk kritisch denken en people management vaardigheden

Een uitzonderlijke kandidaat en een consistente presteerder met sterk kritisch denken en people management vaardigheden Rising Star: Laat een groot potentieel zien, presteert uitstekend in zijn rol en kan hogerop komen met de juiste stretching doelen

Laat een groot potentieel zien, presteert uitstekend in zijn rol en kan hogerop komen met de juiste stretching doelen **Een doorgewinterde professional met uitzonderlijke people management vaardigheden; toont het vermogen voor een uitgebreide rol met enige coaching en mentoring

Plaats elke werknemer in de box die het beste zijn huidige prestatieniveau en toekomstig potentieel weergeeft zodra je alle gegevens hebt. Maar vergeet niet dat dit een momentopname is en geen permanent label. Behandel ieders box label als een startpunt voor discussies over groei en ontwikkeling.

Stap 5: Kalibreren en verfijnen

Als u eenmaal een voorlopig raster hebt, plan dan een kalibratievergadering met de belangrijkste belanghebbenden.

Bespreek en kom tot een wederzijdse overeenkomst voor de plaatsing van elke werknemer. Zorg ervoor dat iedereen het eens is over de gebruikte criteria. Pas vervolgens het rooster aan.

Stap 6: Documenteren en communiceren

Deel het rooster (met namen van medewerkers indien nodig geanonimiseerd) met relevante managers. Maak van de gelegenheid gebruik om gesprekken te voeren over individuele ontwikkelingsplannen, strategieƫn voor opvolgingsplanning en target trainingsprogramma's.

Onthoud: De 9-box grid is een dynamisch hulpmiddel. Bekijk het regelmatig en werk het bij naarmate de prestaties van werknemers verbeteren, vaardigheden zich ontwikkelen en doelen van de organisatie evolueren. Op die manier blijft de grid relevant en blijft hij informatie verschaffen over effectieve en mensgerichte talentmanagementpraktijken. Het is de bedoeling om uw medewerkers te helpen hun potentieel te bereiken en zich voortdurend te verbeteren, dus behandel het rooster als een levend document.

Hoe industriĆ«le en organisatiepsychologie het aanmaken van een 9-box rooster beĆÆnvloedt

De industriƫle en organisatiepsychologie (I/O) is een belangrijke informatiebron voor een effectief 9-boxenraster. Door gebruik te maken van deze principes kunt u toekomstige high performers identificeren en verborgen juweeltjes in uw personeelsbestand vinden.

Dit is hoe:

Prestatiebeoordeling

I/O-psychologie helpt bij het ontwerpen van prestatiebeoordelingsmethoden die verder gaan dan 'onderbuikgevoelens'. Het richt zich op de instelling van duidelijke, objectieve doelen voor elke rol

gebruik van hulpmiddelen voor bedrijfsevaluatie

zodat u werknemers op dezelfde criteria beoordeelt en talent op een transparante manier koestert en beheert.

De I/O-psychologie maakt ook gebruik van 360-graden feedback, waarbij rekening wordt gehouden met de input van collega's, rapportages en supervisors, zodat u een goed afgerond beeld krijgt van de prestaties van een medewerker.

In het voorbeeld van een marketingmanager kan I/O-psychologie doelen voorstellen als 'het websiteverkeer met 20% verhogen zonder het team groter te maken' en 'met succes twee nieuwe marketingcampagnes lanceren binnen het budget' Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit over hoe 'goed presteren' eruit ziet in die specifieke rol.

Verborgen juweeltjes ontdekken

Naast het analyseren van huidige prestaties helpt I/O-psychologie bij het identificeren van eigenschappen die wijzen op toekomstig potentieel.

Het houdt rekening met factoren zoals het vermogen van een werknemer om nieuwe dingen te leren (leervaardigheid) of hun charisma en invloed op anderen (leiderschapskwaliteiten).

Dit helpt je bij het identificeren van medewerkers die consequent aan de verwachtingen voldoen (een solide performer) en die er aanleg voor hebben om complexe concepten snel te begrijpen en hun teams te inspireren.

Kortom, de invloed van I/O-psychologie op je 9-box grid helpt je om werknemers met een hoog potentieel te herkennen en te investeren in hun ontwikkeling voor toekomstige leiderschapsrollen.

šŸ’”Pro Tip: Overweeg voor langetermijnontwikkeling

carriĆØre kaarten in te bouwen

voor uw werknemers. Veel mensen voelen zich verloren of onzeker over hun volgende stappen op hun professionele reis en een loopbaankaart kan een krachtig hulpmiddel zijn om deze onzekerheid te bestrijden.

Excel sjabloon voor het maken van een 9-vaks rooster

Excel is gemakkelijk beschikbaar op apparaten en is daarom een goede keuze onder HR-professionals en bedrijven die een 9-box grid willen maken.

Voordelen van een Excel-sjabloon:

Efficiƫntie: Een Excel-sjabloon bespaart u tijd en moeite in vergelijking met handmatig aanmaken. Vooraf gedefinieerde lay-outs met vervolgkeuzemenu's en formules kunnen berekeningen en de organisatie van gegevens automatiseren

Een Excel-sjabloon bespaart u tijd en moeite in vergelijking met handmatig aanmaken. Vooraf gedefinieerde lay-outs met vervolgkeuzemenu's en formules kunnen berekeningen en de organisatie van gegevens automatiseren Gegevensanalyse: Met de ingebouwde functies van Excel kunt u uw talentpool effectief analyseren. U kunt gegevens sorteren en filteren op basis van verschillende criteria, trends vaststellen en statistieken berekenen zoals het percentage werknemers in elk vak

Met de ingebouwde functies van Excel kunt u uw talentpool effectief analyseren. U kunt gegevens sorteren en filteren op basis van verschillende criteria, trends vaststellen en statistieken berekenen zoals het percentage werknemers in elk vak Samenwerking: Excel sjablonen vergemakkelijken de samenwerking tussen HR-professionals en managers. U kunt de spreadsheet delen, zodat iedereen de gegevens kan inzien en bijwerken als dat nodig is

Deel's 9-box grid Excel sjabloon

biedt een uitgebreide aanpak voor het evalueren van de prestaties en het potentieel van werknemers.

Het heeft geavanceerde beoordelingen, gedetailleerde beoordelingsschalen, geautomatiseerde compilatie van resultaten en veel richtlijnen en advies voor een betere opvolgingsplanning.

Via:

Deel

Dit sjabloon downloaden

šŸ’­Let op: Behoud de vertrouwelijkheid van gegevens door de namen van werknemers te anonimiseren als u het rooster deelt met een breder publiek

Met Excel-sjablonen kunt u een dynamisch en informatief 9-box raster maken, waarmee u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen en uw talentmanagement kunt optimaliseren.

U kunt ook

software voor competentiebeheer gebruiken

om de vaardigheden van een werknemer op te slaan, te ontwikkelen en efficiƫnt bij te houden in de loop van de tijd.

**Hoe implementeer je het 9 Box raster in talentmanagement?

Hier lees je hoe je een 9-box raster implementeert in je talentmanagement strategie:

Inwerken

Door de 9-box grid te implementeren in uw inwerkproces, kunt u een talentpool van hoge kwaliteit voor uw organisatie creƫren. Het helpt nieuwe werknemers ook om te begrijpen op welke criteria ze worden beoordeeld en welke stappen ze moeten nemen om voortgang te boeken.

Bovendien identificeren deze 9 Boxen al in een vroeg stadium de sterke punten en het potentieel van elke kandidaat, wat helpt bij gerichte opleidings- en mentorschapsprogramma's. En wanneer het tijd is voor opvolgingsplanning, beschikt uw organisatie over een op maat gemaakte pool van hoogwaardige kandidaten. Algemeen Elektrisch (GE) maakt van oudsher gebruik van het 9-Box Grid om werknemers met een hoog potentieel te identificeren en te ontwikkelen, wat helpt bij beslissingen over het plannen van opvolging. Deze methode stelt GE in staat om een pijplijn van talent te onderhouden die klaar is voor kritieke rollen binnen de organisatie.

Mentorschap

Gebruik een rooster met 9 boxen om goed presterende werknemers (met sterke leiderschapskwaliteiten) te koppelen aan werknemers met een hoog potentieel. Nog te doen kan helpen om een wederzijds voordelige en lonende relatie tussen werknemers te creƫren.

Een wereldwijd adviesbureau kan bijvoorbeeld het 9-box raster gebruiken om een programma te lanceren dat ervaren partners (goed presterende medewerkers, sterk leiderschap) verbindt met medewerkers met een hoog potentieel. Dit programma helpt toekomstige leiders op te leiden en bevordert de gemeenschap en kennisoverdracht binnen de organisatie.

Leiderschapsontwikkeling

De 9-box grid-benadering helpt toekomstige leiders te identificeren. Werknemers in de box rechtsboven (hoge prestaties, hoog potentieel) tonen het potentieel en de capaciteiten om leiderschapsrollen op zich te nemen.

U kunt hen voorbereiden op toekomstige leiderschapsposities door in hun ontwikkeling te investeren via leiderschapstrainingsprogramma's en strategische blootstelling aan senior management.

Voorbeeld: u kunt het 9-vaks rooster gebruiken om een productiemanager te identificeren met een consistente staat van dienst in het overtreffen van targets (hoge prestaties) en een natuurlijke neiging om nieuwe vaardigheden te leren (hoog potentieel). Schrijf hem of haar in voor een programma voor leiderschapsontwikkeling en rust hem of haar uit met de nodige vaardigheden om de komende jaren door te stromen naar een senior managementrol.

Retentie van werknemers

De 9-box grid speelt een cruciale rol bij het behouden van werknemers. Door de best presterende medewerkers in het rooster te identificeren, kunt u retentiestrategieƫn afstemmen op hun behoeften en ambities.

U kunt bijvoorbeeld carriĆØremogelijkheden bieden, concurrerende beloningspakketten of erkenning en waardering. PricewaterhouseCoopers (PwC) gebruikt een 9-box talent grid voor talentmanagement. Op basis van hoe werknemers in de talentmatrix zijn gemarkeerd, ontwikkelt PwC strategieĆ«n zodat werknemers in elke groep op een bepaalde manier worden behandeld.

**Hoe introduceer je het 9 Box Grid in een organisatie?

Hier volgt een stappenplan voor een soepele invoering en implementatie van dit model in uw bedrijf:

1. Communicatie

Wees transparant: Leg het doel en de voordelen van het 9-boxenraster duidelijk uit aan uw HR team, managers en werknemers. Zie het als een hulpmiddel voor ontwikkeling, niet voor evaluatie, zodat er een positieve en op samenwerking gerichte sfeer ontstaat

Leg het doel en de voordelen van het 9-boxenraster duidelijk uit aan uw HR team, managers en werknemers. Zie het als een hulpmiddel voor ontwikkeling, niet voor evaluatie, zodat er een positieve en op samenwerking gerichte sfeer ontstaat Open communicatiekanalen: Stimuleer vragen en zorgen van managers en medewerkers. Ga hier transparant op in en gebruik deze feedback om je implementatieaanpak te verfijnen

2. Collaboratieve ontwikkeling

Betrek de belangrijkste belanghebbenden: Verzamel input van HR-professionals, managers en zelfs werknemersvertegenwoordigers. Dit zorgt ervoor dat het rooster aansluit bij de behoeften van uw organisatie en de doelen van talentmanagement

Verzamel input van HR-professionals, managers en zelfs werknemersvertegenwoordigers. Dit zorgt ervoor dat het rooster aansluit bij de behoeften van uw organisatie en de doelen van talentmanagement Bepaal duidelijke criteria: Stel duidelijke en meetbare definities op voor zowel prestatieniveaus (hoog, gemiddeld, laag) als potentiƫle indicatoren (leervermogen, leiderschapskwaliteiten, enz.). Consistentie is cruciaal voor een nauwkeurige plaatsing binnen het raster

3. Top-down benadering

Leid managers op en geef ze de bevoegdheid: Voorzie ze van een grondig begrip van het 9-boxenraster en de toepassing ervan. Train ze om het rooster te gebruiken voor prestatiegesprekken, ontwikkelingsplannen en het identificeren van talent

Voorzie ze van een grondig begrip van het 9-boxenraster en de toepassing ervan. Train ze om het rooster te gebruiken voor prestatiegesprekken, ontwikkelingsplannen en het identificeren van talent Management buy-in is cruciaal: C-level executives moeten het gebruik van de 9-box grid promoten en integreren in hun managementpraktijken. Hun actieve deelname en ondersteuning effenen het pad voor een succesvolle implementatie

4. Technologie als bondgenoot

Hoewel Excel-sjablonen een goed uitgangspunt zijn, kun je overwegen om een prestatie- en HR-managementtool zoals ClickUp te gebruiken om je ervaring met het 9-vaksrooster te verbeteren.

ClickUp is een krachtige software voor talentmanagement die u helpt om effectief een 9-box raster te implementeren.

Aanpasbare statussen: Definieer aangepaste statussen binnenClickUp's Lijst die uw prestatieniveaus (hoog, gemiddeld, laag) en potentiƫle categorieƫn (hoog, gemiddeld, laag) weerspiegelen

Definieer aangepaste statussen binnenClickUp's Lijst die uw prestatieniveaus (hoog, gemiddeld, laag) en potentiƫle categorieƫn (hoog, gemiddeld, laag) weerspiegelen Afhankelijkheid en subtaken: Gebruik de afhankelijkheid functie van ClickUp om individuele ontwikkelingsplannen (subtaak) te koppelen aan werknemersprofielen binnen het 9-vaks rooster (hoofdtaken). Dit vergemakkelijkt het aanmaken van gerichte ontwikkelingsschema's op basis van de plaats van elke werknemer in het rooster

Gebruik de afhankelijkheid functie van ClickUp om individuele ontwikkelingsplannen (subtaak) te koppelen aan werknemersprofielen binnen het 9-vaks rooster (hoofdtaken). Dit vergemakkelijkt het aanmaken van gerichte ontwikkelingsschema's op basis van de plaats van elke werknemer in het rooster Dashboards en rapportage:Dashboards van ClickUp stellen u in staat om uw talentpoolgegevens effectief te visualiseren. Ze stellen u in staat om inzicht te krijgen in de verdeling van werknemers over het net, trends te identificeren en de voortgang in de tijd bij te houden.

Voordelen en beperkingen van het gebruik van een 9-Box Grid

Het 9-vaksrooster is een krachtig instrument voor talentmanagement, maar zoals elk instrument heeft het zijn sterke en zwakke punten. Hier worden de voordelen en de beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden nader bekeken:

Voordelen van het 9-boxenraster

Verhoogde motivatie: Door werknemers met een hoog potentieel te identificeren en te erkennen, stimuleert u ontwikkelingsmogelijkheden en carriĆØrepaden, wat hen kan motiveren om effectiever bij te dragen

Door werknemers met een hoog potentieel te identificeren en te erkennen, stimuleert u ontwikkelingsmogelijkheden en carriĆØrepaden, wat hen kan motiveren om effectiever bij te dragen Gerichte training en ontwikkeling: Met het rooster kunt u op maat gemaakte trainingsprogramma's en ontwikkelingsmogelijkheden uitvoeren om lacunes in vaardigheden te dichten en het volledige potentieel te ontsluiten

Met het rooster kunt u op maat gemaakte trainingsprogramma's en ontwikkelingsmogelijkheden uitvoeren om lacunes in vaardigheden te dichten en het volledige potentieel te ontsluiten Strategische werving en opvolgingsplanning: De 9-boxen grid helpt u bij het identificeren van hiaten in talent binnen uw organisatie. Het ondersteunt het plannen van opvolging door uw wervingsinspanningen te richten op het aantrekken van kandidaten met de specifieke vaardigheden en het potentieel dat uw organisatie mist

Limieten van de 9-box grid (en hoe ze te overwinnen)

Subjectiviteit: De afhankelijkheid van de 9-box grid van subjectieve beoordelingen door managers kan leiden tot inconsistenties in de plaatsing van werknemers. Persoonlijke vooroordelen, verschillende prestatienormen en verschillende percepties van potentieel kunnen de resultaten beĆÆnvloeden

šŸŽÆ Oplossing: Implementeer een 360-graden feedbacksysteem om meerdere perspectieven op de prestaties en het potentieel van werknemers te verzamelen. Introduceer gestandaardiseerde prestatiemaatstaven en gegevensgestuurde evaluatiecriteria voor potentieel. Voer regelmatig kalibratie- en talentbeoordelingssessies uit onder managers om percepties op elkaar af te stemmen en vooroordelen te verminderen.

De afhankelijkheid van de 9-box grid van subjectieve beoordelingen door managers kan leiden tot inconsistenties in de plaatsing van werknemers. Persoonlijke vooroordelen, verschillende prestatienormen en verschillende percepties van potentieel kunnen de resultaten beĆÆnvloeden Implementeer een 360-graden feedbacksysteem om meerdere perspectieven op de prestaties en het potentieel van werknemers te verzamelen. Introduceer gestandaardiseerde prestatiemaatstaven en gegevensgestuurde evaluatiecriteria voor potentieel. Voer regelmatig kalibratie- en talentbeoordelingssessies uit onder managers om percepties op elkaar af te stemmen en vooroordelen te verminderen. Oversimplificatie: De simplistische structuur van de 9-box grid omvat niet de volledige complexiteit van werknemersprofielen. Het gaat voorbij aan unieke sterktes, zwaktes en loopbaanaspiraties. Te veel vertrouwen op het rooster kan leiden tot een beperkte focus op talentmanagement

šŸŽÆSolution: Combineer het 9-vaksrooster met andere hulpmiddelen voor talentbeoordeling, zoals persoonlijkheidsbeoordelingen, matrices van vaardigheden en onderzoeken naar loopbaanaspiraties, om een uitgebreid werknemersprofiel te creĆ«ren. Overweeg het gebruik van competentieraamwerken om specifieke vaardigheden en gedragingen te identificeren die nodig zijn voor succes.

De simplistische structuur van de 9-box grid omvat niet de volledige complexiteit van werknemersprofielen. Het gaat voorbij aan unieke sterktes, zwaktes en loopbaanaspiraties. Te veel vertrouwen op het rooster kan leiden tot een beperkte focus op talentmanagement Combineer het 9-vaksrooster met andere hulpmiddelen voor talentbeoordeling, zoals persoonlijkheidsbeoordelingen, matrices van vaardigheden en onderzoeken naar loopbaanaspiraties, om een uitgebreid werknemersprofiel te creƫren. Overweeg het gebruik van competentieraamwerken om specifieke vaardigheden en gedragingen te identificeren die nodig zijn voor succes. Focus op plaatsing, niet op ontwikkeling: Het 9-vaksrooster kan een statisch instrument worden dat de nadruk legt op plaatsing in een bepaald vakje in plaats van op groei. Dit kan de ontwikkeling van werknemers belemmeren en de flexibiliteit van de organisatie limieten

šŸŽÆOplossing: Gebruik het als een startpunt voor het maken van geĆÆndividualiseerde ontwikkelingsplannen. Integreer het 9-vaksrooster in een breder kader voor talentontwikkeling en benadruk de rol van het rooster in loopbaantrajecten in plaats van werknemers simpelweg in categorieĆ«n in te delen.

Alternatieven voor het 9-vaksrooster onderzoeken

De 9-box grid biedt een waardevol kader om de prestaties van werknemers te evalueren, maar het is niet de enige optie om de prestaties van werknemers te beoordelen. Hier volgt een vergelijking met enkele alternatieven:

Prestatiebeheersystemen (PMS)

Deze bieden een gestructureerde aanpak van het prestatieverbeteringsplan, met instelling van doelen, feedbackmechanismen en ontwikkelingsplannen. Een PMS biedt meer detail dan het 9-vaks rooster, maar heeft ook een steile leercurve om te beheren.

Vaardigheidsmatrices

Deze richten zich op het identificeren van specifieke vaardigheden en competenties die nodig zijn voor organisatorische rollen. Ze kunnen waardevol zijn voor

het ontwikkelen van strategieƫn voor talentontwikkeling

en personeelsplanning

Successieplanningsmodellen

Deze modellen identificeren werknemers met een hoog potentieel om toekomstige senior leiderschapsposities in te vullen. Hoewel het 9-box raster kan bijdragen aan het plannen van opvolging, kunnen speciale modellen dieper ingaan op het beoordelen van leiderschapskwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften.

Human Resources van ClickUp

ClickUp's Personeelszaken

biedt robuuste prestatiebeheer- en HR-software die u helpt een frisse, effectieve, holistische benadering van talentbeheer te implementeren.

Gebruik de tabel weergave in ClickUp's Human Resources om uw taken in een tabel format weer te geven

Hier zijn enkele functies waar HR-professionals dol op zijn:

Doelen instellen en bijhouden

ClickUp Doelen

helpt u bij het bijhouden van Sprint cycli, OKR's, wekelijkse werknemersscorekaarten en meer om de prestaties van werknemers in de loop van de tijd te meten.

Hoewel derden

doelen bijhouden apps

de allesomvattende interface en rapportagemogelijkheden van ClickUp helpen u ook om SMART-doelen voor uw werknemers in te stellen en zorgen voor duidelijke communicatie en eenvoudige bewaking van individuele en teamdoelen.

Werving en inwerken

Gebruik

ClickUp voor werving en selectie

processen. Eenvoudig alle binnenkomende sollicitaties bijhouden en centraliseren. Evalueer kandidaten via scorekaarten of aangepaste evaluatiecriteria.

De planning van sollicitatiegesprekken en inwerkprocessen stroomlijnen via

ClickUp Gantt grafieken

en

ClickUp Weergave kalender

.

Lees meer: Meer informatie over hoe Pigment de efficiƫntie van onboarding verhoogt door 88% met ClickUp terwijl de cyclustijd wordt verkort en de samenwerking wordt verbeterd._

Professionele ontwikkeling

ClickUp vergemakkelijkt professionele ontwikkeling door u in staat te stellen trainingsmaterialen toe te wijzen, de voortgang van het leren bij te houden en ontwikkelingsabonnementen voor uw team binnen het platform te beheren.

360-graden feedback

Stimuleer een cultuur van 360-graden feedback met ClickUp. Verzamel uitgebreide input van collega's, managers en zelfs directe rapportages om werknemers een goed afgerond beeld te geven van hun sterke punten en verbeterpunten.

Hier zijn er een paar sjablonen voor functioneringsgesprekken die je zullen helpen om beter feedback te verzamelen:

Sjabloon voor functioneringsgesprek van ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken is ontworpen om u te helpen bij het evalueren van de prestaties van werknemers en het beheren van beoordelingen.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&_gl=1\*kmuj9p*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprek

biedt functies zoals aangepaste statussen om de voortgang van beoordelingen bij te houden, aangepaste velden voor organisatie en aanpasbare weergaven voor efficiƫnt beoordelingsbeheer.

Projectmanagement tools zoals commentaarreacties en automatisering zorgen voor een soepele en efficiƫnte ervaring voor alle betrokkenen. Ze zorgen ook voor follow-up na een recensie met terugkerende taken.

Dit sjabloon stelt HR-professionals in staat om consistente en eerlijke functioneringsgesprekken te voeren en is een geweldig alternatief voor andere sjablonen software voor functioneringsgesprekken tools op de markt.

Sjabloon voor functioneringsgesprekken van ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-63.png ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken helpt u duidelijke doelen te stellen en de voortgang bij te houden op Ć©Ć©n plek https://app.clickup.com/signup?template=t-900601867492&department=hr-recruiting&_gl=1\*1m575c3\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken

heeft secties die u kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van uw organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld secties toevoegen voor specifieke vaardigheden, competenties of projecten die relevant zijn voor uw branche.

ClickUp's sjabloon voor beoordelingsgesprekken is gebruiksklaar, zodat u meteen aan de slag kunt met een soepel en eenvoudig implementatieproces. Bovendien bevat het veel functies en essentiƫle elementen voor grondige en effectieve functioneringsgesprekken.

Met de sjabloon kun je schakelen tussen bordweergave en lijstweergave, afhankelijk van je voorkeur. Het wordt geleverd met voorgedefinieerde statussen-Open en Voltooid om het bijhouden van taken te stroomlijnen.

Bovendien heeft de sjabloon aangepaste velden zoals Kwartaal, Afdeling, Voortgang, Manager, Verzoeker, Aanvraagcategorie en Regio, waardoor een uitgebreid kader ontstaat voor gedetailleerde en georganiseerde functioneringsgesprekken.

Sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek van ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-495.png ClickUp's sjabloon voor driemaandelijkse functioneringsgesprekken is ontworpen om u te helpen de functioneringsgesprekken voor uw team bij te houden.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304&department=hr-recruiting&_gl=1*pj7xup*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp's sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek

stroomlijnt het beoordelingsproces, zodat u doelen kunt bijhouden, gestructureerde feedback kunt geven en de voortgang kunt bewaken met realtime gegevens.

Managers kunnen constructieve feedback geven op een georganiseerde manier, ondersteund door real-time gegevens die continu leren voor iedereen vergemakkelijken. Dit sjabloon rust je team uit voor succes, van de instelling van duidelijke verwachtingen tot het bewaken van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's).

Dit is een geweldig sjabloon om je te helpen doelen te stellen voor beoordelingsgesprekken door middel van functioneringsgesprekken .

Voordelen van het gebruik van ClickUp voor Talentmanagement

Gecentraliseerde hub: Beheer al uw talentmanagementactiviteiten binnen Ć©Ć©n platform, elimineer gegevenssilo's en stroomlijn workflows

Beheer al uw talentmanagementactiviteiten binnen Ć©Ć©n platform, elimineer gegevenssilo's en stroomlijn workflows Geavanceerde datagestuurde beslissingen: ClickUp's rapportage- en analysetools bieden waardevolle inzichten in uw talentenpool, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw personeelsbestand

ClickUp's rapportage- en analysetools bieden waardevolle inzichten in uw talentenpool, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw personeelsbestand Verbeterde samenwerking: ClickUp verbetert de samenwerking tussen HR-professionals, managers en werknemers, zodat iedereen op Ć©Ć©n lijn zit wat betreft de doelen van talentmanagement

Met de uitgebreide reeks functies van ClickUp kunt u de limieten van het 9-vaksrooster overstijgen en een dynamische en holistische talentmanagementstrategie voor uw organisatie creƫren.

ClickUp stelt u ook in staat om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden

toptalent te behouden

een sterk personeelsbestand opbouwen voor succes op lange termijn.

Potentieel ontsluiten en prestaties stimuleren met ClickUp

Het 9-vaksrooster biedt een waardevol uitgangspunt voor talentmanagement, maar het is slechts Ć©Ć©n stukje van de puzzel. Door de voordelen, limieten en alternatieven te begrijpen, kunt u het effectief inzetten binnen uw bredere talentmanagementstrategie.

ClickUp, met zijn krachtige functies en intuĆÆtieve interface, kan uw talentmanagementpraktijken revolutioneren.

Van het instellen van SMART doelen en het bijhouden van de voortgang van uw prestaties tot het geven van zinvolle feedback en het beheren van ontwikkelingsplannen, ClickUp stelt u in staat om het maximale uit uw talentmanagement te halen.

Klaar om het volledige potentieel van uw mensen te ontsluiten?

Meld u aan voor uw gratis account

vandaag nog!