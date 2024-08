15 Beste ChatGPT Alternatieven om te schrijven in 2024

Sinds de lancering heeft ChatGPT de manier waarop we denken over schrijven en content genereren veranderd. De geavanceerde mogelijkheden, aangedreven door OpenAI's geavanceerde taal AI-modellen, hebben het een populaire keuze gemaakt voor verschillende schrijftaken, van het opstellen van e-mails tot het genereren van complexe code.

Naarmate de markt voor AI-tools en chatbots zich uitbreidt, zijn er echter tal van alternatieven opgedoken, die elk unieke functies en mogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan uiteenlopende gebruikersbehoeften.

Hoewel ChatGPT een uitstekende keuze is, schiet het op bepaalde gebieden tekort, zoals gespecialiseerde functies, kosteneffectiviteit en betere prestaties bij bepaalde taken.

Dit is waar het team van ClickUp en ik op reis gingen om alternatieve oplossingen te onderzoeken AI-schrijftools . In deze blogpost deel ik enkele van de beste ChatGPT-alternatieven in 2024 die we tijdens onze zoektocht hebben ontdekt.

We verkennen de sterke en zwakke punten van elke tool, zodat je de perfecte tool kunt vinden AI-inhoud genereren voor uw behoeften.

ChatGPT Beperkingen

Een korte uitweiding: Onlangs heeft het team van ClickUp ChatGPT aan verschillende tests onderworpen om te zien hoe het kon helpen bij coderingstaken. Hoewel het in sommige opzichten nuttig bleek, stuitten we op beperkingen die belangrijk zijn om in overweging te nemen:

Complexe codeerproblemen oplossen: Stel je voor dat je aan een web scraping-project werkt en een lastige logische fout moet oplossen. Hoewel ChatGPT een startpunt kan zijn voor het brainstormen over oplossingen, kan het moeite hebben om de specifieke logische stroom van je code volledig te begrijpen, waardoor het moeilijk wordt om het exacte probleem te lokaliseren

Stel je voor dat je aan een web scraping-project werkt en een lastige logische fout moet oplossen. Hoewel ChatGPT een startpunt kan zijn voor het brainstormen over oplossingen, kan het moeite hebben om de specifieke logische stroom van je code volledig te begrijpen, waardoor het moeilijk wordt om het exacte probleem te lokaliseren **Laten we zeggen dat u een datavisualisatieproject maakt in R. ChatGPT kan syntactisch correcte code genereren om een basisgrafiek te maken, maar het kan de specifieke datamanipulatie die nodig is voor uw unieke visualisatiebehoeften niet vastleggen

Beperkte taalondersteuning: Niet alle codeertalen zijn gelijk! Als je je waagt aan een niche programmeertaal zoals Go, kunnen de suggesties van ChatGPT irrelevant zijn, simpelweg omdat de kennisbank niet zo uitgebreid is voor die specifieke taal

Ondanks deze beperkingen kan ChatGPT nog steeds een waardevol AI-hulpmiddel zijn in de gereedschapskist van een programmeur. Het blinkt uit in het genereren van pseudocode, wat een high-level overzicht kan geven van de structuur van een programma.

Maar als je complexe coderingsuitdagingen aangaat of met minder gangbare programmeertalen werkt, kan het verstandig zijn om alternatieve AI-tools te onderzoeken die gespecialiseerde functionaliteiten bieden, zoals meerdere programmeertalen.

Veel van deze lessen zijn van toepassing op het zoeken naar ChatGPT-alternatieven voor schrijven. Laten we er eens in duiken.

ChatGPT alternatieven voor schrijven in een oogopslag

15 Beste ChatGPT Alternatieven voor Schrijven in 2024

Op basis van uitgebreide tests en onderzoek heb ik de 15 beste ChatGPT alternatieven voor schrijven op een rijtje gezet:

1. ClickUp ClickUp gaat verder dan de traditionele

projectmanagement . Het biedt een robuust pakket functies voor het maken, bewerken en samenvatten van inhoud.

Dit is hoe de functies het doen in vergelijking met ChatGPT:

Samenwerkingsdocumenten ClickUp's Documenten functie maakt co-auteurschap en bewerken in realtime mogelijk, wat naadloos teamwerk bij schrijfprojecten bevordert.

Verbeter de creativiteit en stroomlijn de teamsamenwerking met ClickUp's Docs

In tegenstelling tot ChatGPT's focus op individuele creatie, staat ClickUp meerdere schrijvers toe om gelijktijdig bij te dragen, waardoor het bewerken, samenvatten en verfijnen van complexe informatie tot impactvolle inhoud in teamverband wordt vereenvoudigd. Dit vergemakkelijkt het schrijfproces en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit.

Dit is hoe het u kan helpen:

Bouw documenten voor elk type werk, zoals draaiboeken, wiki's of kennisbanken

voor elk type werk, zoals draaiboeken, wiki's of kennisbanken Gebruik geneste pagina's , stylingopties en sjablonen om goed georganiseerde inhoud te creëren

, stylingopties en sjablonen om goed georganiseerde inhoud te creëren Gebruik Hub voor documentenom gemakkelijk informatie te vinden

Hub voor documentenom gemakkelijk informatie te vinden Maak, bewerk, deel en werk samen aan verschillende documenttypes, waaronder tekst, afbeeldingen, emoji's, video's en tabellen

AI-ondersteunde samenvatting ClickUp Brein , de AI-tool en schrijfassistent, vereenvoudigt het maken van inhoud door lange documenten, e-mails en taakbeschrijvingen automatisch samen te vatten.

Verbeter uw schrijven en productiviteit met ClickUp Brain

In tegenstelling tot ChatGPT bevat deze ingebouwde AI-assistent twee krachtige functies om je te helpen bij het schrijven:

AI Knowledge Manager:

Direct juiste antwoorden krijgen op basis van de context van elk werk binnen en verbonden met ClickUp

krijgen op basis van de context van elk werk binnen en verbonden met ClickUp Vraag over taken, documenten, mensen, bedrijfswiki's, plannen en inzichten

AI Project Manager:

Automatiseer projectoverzichten , voortgangsupdates en stand-ups

, voortgangsupdates en stand-ups Bespaar tijd door het automatiseren van actie-items, deeltaakplanning en het automatisch invullen van gegevens

AI Schrijver voor werk:

Verbeter naadloos uw schrijfwerk met een geïntegreerde assistent die getraind is in werkgerelateerde inhoud

met een geïntegreerde assistent die getraind is in werkgerelateerde inhoud Ingebouwde spellingscontrole voor documenten en taken zonder plugins of extensies

voor documenten en taken zonder plugins of extensies Schrijf snelle antwoorden met de perfecte toon

met de perfecte toon Creëer tabellen met rijke gegevens en inzichten

met rijke gegevens en inzichten Genereer direct sjablonen voor taken, documenten en projecten

voor taken, documenten en projecten Stem automatisch omzetten in tekst en vragen beantwoorden uit vergaderingen en clips

sjabloon voor vragen

Gebruik ChatGPT-prompts voor uw marketingcampagnes met ClickUp's ChatGPT-prompts voor marketingsjabloon

De ClickUp ChatGPT-prompts voor marketingsjabloon bevat 600+ prompts om u te helpen met uw marketingplannen en -campagnes.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Aanpassen en aanpassen: Voel je vrij om prompts aan te passen, toe te voegen of te verwijderen om ze af te stemmen op je specifieke marketingdoelen. Vergeet niet dat relevantie essentieel is. Zorg ervoor dat uw prompts aansluiten bij de stem van uw merk en uw publiek

Voel je vrij om prompts aan te passen, toe te voegen of te verwijderen om ze af te stemmen op je specifieke marketingdoelen. Vergeet niet dat relevantie essentieel is. Zorg ervoor dat uw prompts aansluiten bij de stem van uw merk en uw publiek Laat uw creativiteit de vrije loop: Mix en match prompts, combineer verschillende ideeën en creëer iets unieks. Of het nu gaat om een geestige post op sociale media of een onderwerpregel voor een e-mail die de aandacht trekt, laat uw creativiteit de vrije loop

Mix en match prompts, combineer verschillende ideeën en creëer iets unieks. Of het nu gaat om een geestige post op sociale media of een onderwerpregel voor een e-mail die de aandacht trekt, laat uw creativiteit de vrije loop Houd het leuk en levendig: Voeg humor toe, gebruik emoji's en experimenteer met verschillende indelingen. Hoe boeiender je inhoud, hoe meer je publiek het zal waarderen

ClickUp beste eigenschappen

Werkruimten maken

2. Jasper

via Jasper AI Na het experimenteren met ChatGPT en Jasper, kan ik met een gerust hart zeggen dat hoewel elke AI-tool voorziet in verschillende schrijfbehoeften, Jasper eruit springt als een overtuigend alternatief. Het maakt gebruik van de kracht van machine learning om boeiende inhoud te produceren.

Jasper blinkt uit in het schrijven van marketingteksten, e-mails, website-inhoud en posts op sociale media. De sjablonen en recepten (kant-en-klare workflows) zijn specifiek ontworpen voor marketingdoelen.

**Je kunt Jasper bijvoorbeeld gebruiken om een Facebook-advertentiecampagne met hoge conversie voor een klant te maken, met een doorklikpercentage van 30%.

Met de 'AI Boss Mode' functie kun je naadloos een heel stuk schrijven door alleen een titel en een schets in te typen.

Jasper beste functies

Gebruik Jaspers naadloze integratie met SEO-tools zoals Surfer SEO, om inhoud te optimaliseren voor specifieke zoekwoorden voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines

zoals Surfer SEO, om inhoud te optimaliseren voor specifieke zoekwoorden voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines Test verschillende variaties van je content om te zien wat het beste aanslaat met behulp van Jasper's ingebouwde A/B-testfunctie

om te zien wat het beste aanslaat met behulp van Jasper's ingebouwde A/B-testfunctie Fine-tune de inhoudstemperatuur om te bepalen hoe creatief of conservatief u de gegenereerde inhoud wilt hebben

Jasper beperkingen

De gebruikersinterface is niet zo eenvoudig als ChatGPT en kan een leercurve inhouden

Jasper-gegenereerde inhoud vereist een waakzaam oog voor feitelijke juistheid omdat het sterk vertrouwt op zijn trainingsgegevens

Jasper prijzen

Creator : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Pro : $69/maand per seat

: $69/maand per seat Zakelijk: Prijzen op maat

Jasper's beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper.ai?

Het helpt mijn productiviteit te verhogen - bespaart tijd en energie door me te helpen geweldige website-inhoud en marketingideeën te schrijven voor mijn kleine bedrijf en ik ben er volledig tevreden over. Jasper is een geweldige software om te proberen - het is slim en doelgericht.

Ferent L. op Capterra

3. Kopiëren.ai

via Kopiëren.ai Van andere AI-tools is Copy.ai een sterke kanshebber voor verkoop- en marketingautomatisering, maar niet noodzakelijk een directe vervanging voor ChatGPT in alle gebruikssituaties voor het maken van inhoud.

Copy.ai biedt 90+ waardevolle sjablonen voor het maken van landingspagina's en verkoopscripts. Deze sjablonen zijn het meest geschikt voor freelancers of budgetbewuste marketeers die misschien niet de volledige contentcreatiesuite van ChatGPT nodig hebben.

De sjablonen bevatten aanwijzingen om u te helpen de pijnpunten, behoeften en uitdagingen van uw doelgroep te identificeren en aan te pakken.

Copy.ai beste eigenschappen

Verklein het risico op onbedoeld plagiaat met de geïntegreerde plagiaatdetectietool

Genereer SEO-geoptimaliseerde content voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines

voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines Maak gebruik van de A/B-testfunctionaliteit die speciaal is ontworpen voor verkoop- en marketingteksten en test verschillende koppen, CTA's of e-mailonderwerpen

Copy.ai beperkingen

Voor toegang tot specifieke functies is een abonnement nodig

Door de beperkte kennis is Copy.ai niet ideaal voor het produceren van long-form content

Copy.ai prijzen

**Gratis

Starter: $49/gebruiker per maand

$49/gebruiker per maand Geavanceerd: $249/maand voor maximaal 5 seats

$249/maand voor maximaal 5 seats Enterprise: Prijzen op maat

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Copy.ai?

Het schrijft letterlijk betere content dan ik zelf schrijf in 1/10 van de tijd en is al geoptimaliseerd voor trefwoorden.

Stephen G. B. op G2

Lees ook:_ 10 Beste kopieeralternatieven en concurrenten 2024

4. Writesonic

via Schrijftonic Writesonic heeft een gebruiksvriendelijke interface en een groot aantal functies die ontworpen zijn om snel en efficiënt inhoud van hoge kwaliteit te genereren.

Of u nu blogberichten maakt, marketingteksten ontwikkelt of de inhoud van sociale media plant volgens uw inhoudskalender het AI-gestuurde platform van Writesonic levert consequent indrukwekkende resultaten.

Wat onderscheidt het van andere Writesonic alternatieven is de veelzijdigheid in het produceren van inhoud in verschillende tonen en stijlen, catering aan verschillende schrijfbehoeften.

Writesonic beste eigenschappen

Optimaliseer uw productpagina's en blogberichten met goed gestructureerde meta titels en beschrijvingen voor betere zoekmachine rankings

voor betere zoekmachine rankings Integreer probleemloos met tools zoals Google Drive, HubSpot en Canva, om gegenereerde inhoud naadloos over te zetten in uw bestaande workflow

zoals Google Drive, HubSpot en Canva, om gegenereerde inhoud naadloos over te zetten in uw bestaande workflow Doorbreek taalbarrières en vergroot uw bereik met behulp van Writesonic's geavanceerde AI-modellen die meerdere talen ondersteunen

Writesonic beperkingen

Het onder de knie krijgen van samenwerkings- en SEO-functies kan tijd kosten, wat zoekmachineoptimalisatie in de weg staat

Het gratis niveau heeft beperkingen op functies, terwijl de betaalde plannen misschien niet geschikt zijn voor alle budgetten

Writesonic prijzen

Gratis : Omvat 25 credits (eenmalig)

: Omvat 25 credits (eenmalig) Chatsonic : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Individueel : $20/gebruiker per maand

: $20/gebruiker per maand Standaard: $99/gebruiker per maand

$99/gebruiker per maand Professioneel: $249/gebruiker per maand

$249/gebruiker per maand Geavanceerd: $499/gebruiker per maand

$499/gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

4.7/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Writesonic?

Mijn ervaring met Writesonic is uitstekend. Het is een betrouwbare tool voor content creators, marketeers, en iedereen die behoefte heeft aan geschreven inhoud efficiënt te produceren. De klantenservice is ook responsief en behulpzaam._

Rishabh P. op Capterra

5. Claude

via Claude Claude blinkt uit in natuurlijke taalverwerking, -begrip en -generatie. Dit maakt het perfect voor het opstellen van e-mails, het creëren van inhoud, het beantwoorden van vragen en het geven van gedetailleerde uitleg. De ongelooflijk intuïtieve AI-modellen zijn krachtig, vooral voor complexe projecten.

Het is perfect voor taken als samenvatten, bewerken, vraag-en-antwoord (Q&A), besluitvorming en het schrijven van code. Het biedt precisie en betrouwbaarheid die ChatGPT's kunstmatige intelligentie model en andere Claude alternatieven moeilijk te evenaren vinden.

**Ik heb Claude bijvoorbeeld gebruikt om ingewikkelde e-mails op te stellen voor een marketingcampagne, wat uren werk bespaarde en de betrokkenheid verhoogde - iets wat ik niet zo gemakkelijk kon bereiken met ChatGPT. De gebruiksvriendelijke interface maakt het invoeren van prompts en het krijgen van antwoorden van hoge kwaliteit eenvoudig en efficiënt.

Claude beste eigenschappen

Gebruik aanpasbare persoonlijkheden, stemmen en achtergrondverhalen, aanpassen van de chatbot aan je voorkeuren

aan je voorkeuren Afbeeldingen , PDF's, .docx en andere bestanden transcriberen en analyseren

, PDF's, .docx en andere bestanden transcriberen en analyseren Zorg voor beveiliging via AWS en GCP, SOC 2 Type II-certificering en opties voor HIPAA-compliance

Claude beperkingen

Claude AI heeft enkele beperkingen, waaronder een beperkte berichtenlimiet op het gratis plan

Gebruikers kunnen ook prestatieproblemen tegenkomen, zoals herhalende reacties

Claude prijzen

Gratis

Pro : $20/persoon per maand

: $20/persoon per maand Team: $30/persoon per maand

Claude's beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Claude AI?

Claude's output is relatief beter dan die van andere LLM tools. Ik heb Claude gebruikt voor het schrijven van content en voor programmeren. Claude's probleemoplossend vermogen is echt goed en is in staat om complexe problemen op te lossen.

Keshav M. op G2

6. Rytr

via Rytr Rytr is een cloudgebaseerde AI-artikelgeneratorsoftware die vooral bruikbaar is voor eigenaren van kleine bedrijven, marketeers en freelance schrijvers.

Het kan helpen bij het maken van lange en korte content zoals e-mails, productomschrijvingen, blogs, artikelen, rapporten, social media posts, productomschrijvingen en functieomschrijvingen. Het biedt ook een gebruiksvriendelijk dashboard waarmee je de voortgang van je werk kunt bijhouden contentmarketingprojecten .

Rytr heeft een 'Magic Command' functie om u te helpen direct goed gestructureerde content te genereren. Het ondersteunt 35+ talen en heeft een ingebouwde plagiaatcontrole.

Rytr kan tijd besparen voor degenen die hulp nodig hebben bij hun SEO-inspanningen om de zichtbaarheid in zoekmachines te vergroten. Ik heb Rytr bijvoorbeeld gebruikt om een paar LinkedIn-posts te maken die een hoge engagementratio hadden.

Rytr beste functies

Versnel je schrijfproces door suggesties te krijgen terwijl je typt

door suggesties te krijgen terwijl je typt Gebruik kant-en-klare sjablonen om snel content te genereren

om snel content te genereren Produceer content in slechts vier eenvoudige stappen: selecteer de taal, kies de toon, kies de use case en voeg uw input toe

Rytr beperkingen

Lange content kan soms onhandig en repetitief overkomen

De SERP-analyse en keyword research tools vereisen verbetering

Rytr prijzen

Gratis : Afgetopt op 10k tekens

: Afgetopt op 10k tekens Unlimited : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium: 29$/maand per gebruiker

Rytr beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rytr?

Toen ik voor het eerst begon met Rytr, was ik gewoon op zoek naar wat hulp bij het schrijven van wat advertentieteksten voor een paar klanten. Wat me echt schokte was toen ik de Landing Page & Website Copy ontdekte. Allemachtig. Ik was in staat om de conversie op een aantal nieuwe landingspagina's drastisch te verbeteren. Daarna heb ik in slechts een paar uur content voor een paar weken gemaakt (en bestaande content verbeterd). Ik blijf nieuwe functies uitproberen en ben er helemaal weg van._

Jack L. op G2

7. Concept AI

via Begrip AI Notion AI onderscheidt zich als een overtuigend alternatief voor ChatGPT. Hiermee kun je inhoud genereren, projecten beheren en ideeën brainstormen op één platform.

Het integreert naadloos in de werkruimte van Notion, waardoor de productiviteit en taakorganisatie worden verbeterd. Deze AI-tool kan je helpen bij het opstellen van documenten, het samenvatten van notities en het geven van creatieve schrijfaanwijzingen, wat je werkstroom vereenvoudigt.

Notion AI's intuïtieve en veelzijdige interface kan zich aanpassen aan verschillende taken, zodat jij je kunt richten op creatief, strategisch werk terwijl het routinetaken afhandelt. De belangrijkste functies van Notion zijn naadloze integratie en uitgebreide mogelijkheden voor projectbeheer.

De beste functies van Notion AI

Overal en altijd toegang tot je dashboard , want de tool is online beschikbaar op elk apparaat

, want de tool is online beschikbaar op elk apparaat Vertaal in verschillende talen , waardoor het eenvoudiger wordt om in verschillende regio's te communiceren

, waardoor het eenvoudiger wordt om in verschillende regio's te communiceren Verbeter je documenten door ze te vereenvoudigen, details uit te breiden of de toon aan te passen met ingebouwde functies

Notion AI beperkingen

Inhoud in lange vorm is vaak repetitief en mist diepgang

Soms mist de gegenereerde inhoud een natuurlijke menselijke toon

Notion AI prijzen

Gratis

Plus : $12/zitplaats per maand

: $12/zitplaats per maand Zakelijk : $18/zitplaats per maand

: $18/zitplaats per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Notion AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5400+ beoordelingen)

4.7/5 (5400+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Notion AI is als ChatGPT ingebouwd in Notion. Het biedt zoveel functies dat het maken in Notion gestroomlijnd is. Het bespaart ZOVEEL tijd. Ik heb documenten kunnen maken met embeds en opmaak die ik anders niet zou kunnen maken. Het is een game changer.

Christopher E. op Capterra

8. Vereenvoudigd

via Vereenvoudigd Simplified AI is een all-in-one tool ontworpen om het marketingproces te stroomlijnen. Het is alsof je een digitale assistent hebt die je helpt met alles van het maken van ontwerpen tot het schrijven van teksten en het produceren van video's.

De AI-functies kunnen veel taken automatiseren, waardoor marketingteams efficiënter en effectiever worden. Het beschikt ook over samenwerkingsfuncties, zodat je met je team aan projecten kunt werken en feedback kunt delen.

de beste functies van #### Simplified

Creëer grafisch ontwerpmateriaal voor sociale media, advertenties of andere marketingbehoeften

voor sociale media, advertenties of andere marketingbehoeften Verander onbewerkt beeldmateriaal in boeiende video's met functies op basis van kunstmatige intelligentie

met functies op basis van kunstmatige intelligentie Beheer uw sociale media-accounts en plan uw berichten in

de beperkingen van ####

Kan last hebben van langzame laadtijden en andere problemen tijdens drukke uren

Biedt soms onnauwkeurige vertalingen

Beperkte integraties

Vereenvoudigde prijzen

Pro: $14,99/maand per vestiging

$14,99/maand per vestiging Vereenvoudigde One: $29,99/maand per plaats

$29,99/maand per plaats Enterprise: Aangepaste prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4500+ beoordelingen)

4.6/5 (4500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Simplified AI?

Eerlijk gezegd wist ik eerst niet zeker of ik het wel of niet moest proberen. Ik weet nog dat ik naar de site keek en dacht dat het gewoon weer zo'n nep A.I. schrijfprogramma zou zijn. Persoonlijk schrijf ik graag alles zelf, maar met de hulp van deze A.I. kreeg ik ideeën waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou kunnen ontwikkelen. Over het algemeen is het gewoon een goed programma. Ik kan zien dat ze er hard aan gewerkt hebben en daarom kom ik terug om het opnieuw uit te proberen!

Geverifieerde gebruiker op G2

9. QuillBot

via QuillBot QuillBot is een veelzijdig schrijfgereedschap met een reeks functies om de efficiëntie en kwaliteit van het schrijven te verbeteren.

De belangrijkste functies zijn tekst parafraseren met behoud van de oorspronkelijke betekenis, grammaticale fouten identificeren en corrigeren, controleren op plagiaat, lange inhoud samenvatten en vertalen.

QuillBot biedt tools om de toon van tekst aan te passen en synoniemen te vinden. Het biedt zelfs een co-schrijfmodus voor gestroomlijnd schrijven. QuillBot wil een allesomvattende schrijfassistent helpt gebruikers de duidelijkheid, nauwkeurigheid en schrijfeffectiviteit te verbeteren.

QuillBot beste eigenschappen

Integreert naadloos met Google Docs en Microsoft Word om je werkstroom te vereenvoudigen

naadloos met Google Docs en Microsoft Word om je werkstroom te vereenvoudigen Creëer citaten in verschillende formaten (APA, MLA, Chicago, etc.)

in verschillende formaten (APA, MLA, Chicago, etc.) Combineer meerdere QuillBot tools voor een meer gestroomlijnde schrijfervaring

QuillBot beperkingen

QuillBot beperkt parafraseren voor gratis gebruikers

Sommige gebruikers melden een inconsistente uitvoerkwaliteit en problemen met de navigatie door de tools

QuillBot prijzen

**Gratis

Premium: $4.17/maand (jaarlijks gefactureerd)

QuillBot's beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuillBot?

QuillBot is een fantastisch hulpmiddel om te schrijven, en ik vond het vooral handig bij het schrijven van onderzoekspapers tijdens mijn postdoctorale studie. De applicatie is vrij nauwkeurig en vermijdt tegelijkertijd grammaticale fouten. Woorden worden snel en efficiënt geparafraseerd met behulp van de parafraser en we kunnen ook het synoniemniveau wijzigen. Het heeft ook zoveel andere functies en er is een substantieel gratis plan, wat erg gunstig is voor studenten.

Mohd Daniyal H. op G2

10. Wordtune

via Wordtune Ik vind Wordtune een uitstekende optie. Wordtune biedt contextbewuste suggesties die de toon en stijl verbeteren en de inhoud afstemmen op een specifiek publiek. In tegenstelling tot andere schrijftools met kunstmatige intelligentie biedt Wordtune realtime feedback en kan het worden geïntegreerd met Google Docs en Microsoft Word.

Een functie die ik waardeer is zijn vermogen om complexe ideeën te vereenvoudigen zonder de essentie ervan te verliezen. In tegenstelling tot ChatGPT, helpt Wordtune me de juiste toon te vinden voor professionele e-mails, blog posts en rapporten.

Wordtune is veelzijdig en betrouwbaar. Het kan concepten verfijnen, zorgen voor een soepele tekststroom en je woordenschat verbeteren. Je kunt het ook gebruiken om je inhoud op te poetsen voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines.

Wordtune beste eigenschappen

Gebruik maken van specifieke stijlgidsen (APA, Chicago, MLA, enz.)

(APA, Chicago, MLA, enz.) Ondersteunt 10+ talen om de veelzijdigheid voor niet-Engelse schrijvers te vergroten

om de veelzijdigheid voor niet-Engelse schrijvers te vergroten Woorden toevoegen of verwijderen uit de woordenschat van de tool

Wordtune beperkingen

Wordtune beperkt het aantal herschrijvingen in de gratis versie

Gebruikers noemen af en toe onnauwkeurigheden, privacyproblemen en technische storingen

Wordtune prijzen

Gratis

Plus: $13,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$13,99/maand (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $19,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$19,99/maand (jaarlijks gefactureerd) Zakelijk: Aangepaste prijzen

Wordtune's beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra:4.4/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wordtune?

Wij gebruiken Wordtune al enkele jaren. De oplossing is een fantastisch hulpmiddel voor het schrijven, bewerken en herformuleren van tekstblokken op een unieke manier. We gebruiken de software altijd. Hun supportteam is altijd beschikbaar, maar de oplossing is heel eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk op te starten._

Michael B. op G2

11. Anyword

via Elk woord Anyword is een geavanceerd platform dat is ontworpen om marketingteksten te optimaliseren. De kernfunctionaliteit draait om het genereren van goed presterende teksten voor verschillende marketingkanalen.

Anyword maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om de prestaties van teksten te voorspellen aan de hand van een voorspellende score en stelt gebruikers in staat om verschillende opties te A/B-testen. Daarnaast biedt het tools om toon en stijl aan te passen, content te optimaliseren voor SEO en samen te werken met teams.

Anyword beste functies

Integreer naadloos met tools zoals Google Ads en Facebook Ads Manager

met tools zoals Google Ads en Facebook Ads Manager Samenwerken met meerdere gebruikers om samen aan projecten te werken

om samen aan projecten te werken Ontdek de pijnpunten en demografische gegevens van uw doelgroep via de analyse van elke tekst of website-URL

Anyword beperkingen

De beperkte kennisbank van Anyword leidt tot onnauwkeurigheden en een grotere kans op fouten

Bepaalde functies, zoals de Predictive Performance Score, zijn alleen beschikbaar met enkele van de betaalde plannen

Anyword prijzen

Starter : $49/gebruiker per maand

: $49/gebruiker per maand Gegevensgestuurd : $99/gebruiker per maand

: $99/gebruiker per maand Zakelijk : $499/maand

: $499/maand Enterprise: Prijzen op maat

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1100+ beoordelingen)

4.8/5 (1100+ beoordelingen) Capterra:4.8/5 (390+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Anyword?

Ik werk bij een reclamebureau waar deadlines strak zijn en er altijd werk van klanten binnenkomt. Anyword helpt mijn team en mij om de brainstormfase achter ons te laten en overtuigende teksten te genereren in slechts een paar klikken. We hebben vooral tijd bespaard bij het schrijven van advertenties, en de mogelijkheid om een tone of voice te creëren heeft hier aanzienlijk bij geholpen. Anyword is een waardevol hulpmiddel dat ik elke copywriter, elk marketingteam en elk bureau zou aanraden.

Ren H. op G2

12. WordAi

via WordAi WordAi is een AI-gestuurde tekstherschrijver en is ontworpen om unieke inhoud van menselijke kwaliteit te produceren. Het maakt gebruik van geavanceerde machine learning-algoritmen en grote taalmodellen om artikelen te herschrijven met behoud van hun oorspronkelijke betekenis.

WordAi's vermogen om context en nuance te begrijpen maakt het een goed ChatGPT alternatief om te overwegen. De naadloze integratie met verschillende platforms kan je workflow stroomlijnen en de productiviteit verhogen.

WordAi beste eigenschappen

Gebruik geavanceerde voorspellende analyse om met AI gegenereerde artikelen van hoge kwaliteit te produceren

om met AI gegenereerde artikelen van hoge kwaliteit te produceren Scan bestaande inhoud met de Grammaticacontrole op toon en fouten

op toon en fouten Verwerk meerdere artikelen tegelijkertijd

WordAi beperkingen

Gevoelig voor plagiaat en grammaticale fouten

Creëert repetitieve tekst

WordAi prijzen

Starter : $57/maand

: $57/maand Jaarlijks : $27/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $27/maand (jaarlijks gefactureerd) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (Niet genoeg beoordelingen)

3.8/5 (Niet genoeg beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (Niet genoeg beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Word.ai?

Gemakkelijk te gebruiken, eenvoudige interface, geen ingewikkelde obstakels waar je doorheen moet om een artikel of e-mail te laten herschrijven. Ik vind het geweldig dat je zoveel tekst als je wilt in één keer kunt invoeren, zonder dat je het in kleinere stukjes hoeft op te splitsen.

David I. op G2

13. Snelschrift

via Speedwrite Speedwrite is goed in het genereren en verfijnen van inhoud voor professionals en studenten. Het kan goed overweg met het schrijven van blogberichten, updates voor sociale media en essays.

Een opvallende functie van Speedwrite is het vermogen om ervoor te zorgen dat de content uniek blijft en niet op andere kopieën lijkt.

Ik heb Speedwrite bijvoorbeeld gebruikt om een blogpost van een jaar oud bij te werken met nieuwe informatie, en de originele toon en intentie bleven behouden, zonder dat het klonk als elke andere post over het onderwerp.

Speedwrite beste eigenschappen

Gebruikmaken van verschillende schrijfstijlen voor verschillende doeleinden

Eenvoudig tekst importeren en exporteren voor een naadloze workflow

Gebruik automatische tekstgeneratie met stijl- en grammaticaverbetering om concepten snel te verfijnen

Speedwrite-beperkingen

Speedwrite heeft bestaande tekst nodig om te kunnen werken en kan uitvoer produceren die nog verder moet worden bewerkt voor nauwkeurigheid

Prijzen Speedwrite

Gratis :

: maandelijks : $7,99/maand

: $7,99/maand Halfjaarlijks : $6,66/maand

: $6,66/maand Jaarlijks: $4,99/maand

Speedwrite beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

14. SpinBot

via SpinBot Tijdens het testen ontdekte ik dat Spinbot AI moeiteloos tekst herschrijft en parafraseert. Het kan van onschatbare waarde zijn bij het maken van inhoud en je helpen om binnen enkele seconden unieke versies van artikelen en blogs te genereren.

Spinbot AI onderscheidt zich door zijn simpliciteit en snelheid. Zijn natuurlijke taalverwerkingskracht is onverslaanbaar. Hij herschrijft content snel zonder dat er uitgebreide aanwijzingen of aanpassingen nodig zijn. Of het nu gaat om het hergebruiken van bestaande inhoud of het vinden van nieuwe manieren om ideeën uit te drukken, Spinbot AI verhoogt de productiviteit en creativiteit.

Spinbot beste functies

Gebruik de grammaticacontrole om je geschreven tekst op te schonen

om je geschreven tekst op te schonen Profiteer van gratis toegang tot de basisversie

tot de basisversie Maak gebruik van het snelle artikel-spinproces van Spinbot

Spinbot beperkingen

Spinbot begrijpt niet altijd de nuances van complexe teksten

De kwaliteit van de uitvoer kan variëren en produceert soms onhandige of onduidelijke zinnen

Spinbot prijzen

Gratis

Spinbot beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

15. Grammarly

via Grammarly Grammarly is het best bekend voor het opsporen van grammaticale fouten, het suggereren van betere formuleringen en het verbeteren van de duidelijkheid. De machine learning-gestuurde correcties en suggesties zijn ongelooflijk nauwkeurig en kunnen je helpen om je schrijven te polijsten en professioneel te maken.

Grammarly's real-time feedback op e-mails, rapporten en creatieve projecten kan je helpen om effectiever te communiceren. Het integreert ook naadloos met Google Docs en Microsoft Word.

Grammarly kan interpunctiefouten opsporen en corrigeren, een belangrijke functie die ChatGPT mist. Het biedt ook gedetailleerde uitleg bij elke correctie.

Grammarly beste eigenschappen

Gebruik de AI-functie om inhoud af te stemmen op de passende toon voor je publiek

Controleer je tekst met een uitgebreide database om per ongeluk plagiaat te voorkomen

Zorg ervoor dat je tekst voldoet aan specifieke stijlgidsen (APA, Chicago, MLA, etc.)

Grammarly beperkingen

Heeft moeite met complexe zinnen, interpreteert de bedoelde betekenis soms verkeerd

Vertoont hiaten in personalisatie, wat van invloed is op schrijfervaringen op maat

Grammarly prijzen

Gratis

Premium : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Zakelijk : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Grammarly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8500+ beoordelingen)

4.7/5 (8500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Grammarly is gemakkelijk te gebruiken in alle opzichten, helpt bij het verbeteren van onze woordenschat en helpt ons bij het verbeteren van onze schrijfvaardigheid. Een tool die het ding gemakkelijk maakt door het parafraseren van de details voor meer transparantie om te helpen begrijpen van de informatie in een meer betere manier. Het gebruik van Grammarly is een must win & win voor iedereen. Ik gebruik Grammarly elke 2 uur. API-configuratie van Grammarly met behulp van de extensie maakt het werk ook gemakkelijk als we nodig hebben om in te loggen met de website opnieuw en opnieuw.

Himanshu D op G2

De perfecte AI-assistent vinden buiten ChatGPT

Als je een keuze moet maken tussen deze verschillende AI-schrijfassistenten, onthoud dan dat het 'beste' alternatief afhangt van je specifieke behoeften en prioriteiten.

Verlang je naar efficiëntie en het creëren van lange content? Of gaat je prioriteit uit naar veiligheid, transparantie en verantwoord AI-gebruik? Misschien hecht je meer waarde aan creatieve flexibiliteit en een gebruiksvriendelijke interface.

Hoewel AI-schrijfassistenten krachtige hulpmiddelen kunnen zijn, mag je het belang van projectbeheer niet vergeten om je contentcreatie georganiseerd en op schema te houden.

ClickUp is een projectbeheerplatform dat naadloos integreert met veel AI-schrijftools, zodat je taken kunt centraliseren, kunt samenwerken met je team en de voortgang moeiteloos kunt bijhouden - allemaal binnen één platform. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!