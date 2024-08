We hebben de beste HR-software in Malta getest

Malta is een land met een opwaartse trend in de HR-sector. Er is een groeiende vraag naar getalenteerde HR-professionals en organisaties zijn bereid een premie te betalen voor de besten. Er is ook een snel evoluerende focus op integratie van kunstmatige intelligentie en strategisch personeelsbeheer.

Maar de sector kent nog steeds uitdagingen.

Uit een onderzoek van Lovin Malta bleek dat 20% van de respondenten voelde zich opgebrand op het werk - dit benadrukt de toenemende stress waarmee HR-medewerkers in Malta te maken hebben.

Er zijn veel redenen die een De verantwoordelijkheden van een HR-manager en een burn-out veroorzaken:

Bedrijven kunnen overgaan tot grote aanwervingen, wat leidt tot een golf van onboarding en papierwerk

Werknemers verwachten misschien meer dan alleen een salaris, zoals een meer inclusieve werkomgeving

De opkomst van externe en hybride werkmodellen kan ertoe leiden dat HR nieuw beleid en nieuwe procedures moet ontwikkelen

Wereldwijde aanwerving kan HR-processen complexer maken door factoren als naleving van betalingsverplichtingen en belastingbeheer

Maar het goede nieuws is dat veel HR-platforms deze problemen kunnen oplossen.

In deze blogpost hebben mijn team en ik 10 van de beste HR-software in Malta onderzocht om u te helpen de meest urgente HR-uitdagingen op te lossen en te begrijpen welke het beste bij uw processen past.

Wat moet je zoeken in HR-software?

Als er één team is dat universeel vastloopt door administratief werk en operationele workflows, dan is het wel de HR-afdeling. Als u te veel tijd besteedt aan het jongleren met spreadsheets en documenten, dan kunnen wij u helpen.

Tijdens het testen van deze HR-softwareplatforms hebben we ons vooral gericht op deze vijf must-have factoren die u tijd kunnen besparen:

Werknemersportaal : Werknemers hebben toegang tot hun loonstrook en kunnen gegevens zoals aanwezigheid en verlofaanvragen bijwerken zonder dat u tussenpersoon hoeft te spelen

: Werknemers hebben toegang tot hun loonstrook en kunnen gegevens zoals aanwezigheid en verlofaanvragen bijwerken zonder dat u tussenpersoon hoeft te spelen Automatisering : Probeer repetitieve taken uit te besteden zodat u niet vast komt te zitten in handmatige processen

: Probeer repetitieve taken uit te besteden zodat u niet vast komt te zitten in handmatige processen Gegevens en rapportage : Gedetailleerde rapporten geven u direct toegang tot belangrijke statistieken zoals aanwezigheidstrends, salarisbenchmarks en diversiteitspercentages

: Gedetailleerde rapporten geven u direct toegang tot belangrijke statistieken zoals aanwezigheidstrends, salarisbenchmarks en diversiteitspercentages GDPR naleving : Aangezien Malta deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en daarom onderhevig is aan GDPR, hebben mijn team en ik prioriteit gegeven aan platforms die een stap verder gaan om te voldoen aan de laatste regelgeving

: Aangezien Malta deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en daarom onderhevig is aan GDPR, hebben mijn team en ik prioriteit gegeven aan platforms die een stap verder gaan om te voldoen aan de laatste regelgeving Gebruiksgemak: Met zoveel op je bord is het laatste wat je nodig hebt een platform met een steile leercurve. Idealiter zou het gebruiksvriendelijk moeten zijn en geen extra training vereisen. Maar als dat niet zo is, dan moet het in ieder geval goede ondersteuning bieden bij het inwerken

We hebben ook een aantal opvallende functies van elk platform uitgelicht, zoals AI-mogelijkheden en locatiespecifieke ondersteuning, zodat je de beste tool kunt kiezen op basis van je bedrijfsstructuur en de behoeften van je bedrijf HR-team .

De 10 beste HR-software voor gebruik in 2024

Laten we eens kijken naar de top 10 HR-software in Malta en begrijpen hoe ze je kunnen helpen je workflows te verbeteren en tijd te besparen.

1. ClickUp: Het beste voor HR projectmanagement

Voer enquêtes uit, beheer uw wervingspijplijn en centraliseer werknemersgegevens met ClickUp

Ik heb in mijn carrière geleerd dat het veel tijd bespaart als u het meeste werk op één plek beheert. En ClickUp doet precies dat!

ClickUp is een gecombineerd project-, document- en communicatiebeheerplatform dat u kan helpen HR-professionals bij het plannen van projecten , houden hun doelen bij en documenteren hun werkstromen.

Omdat ClickUp datasilo's vermindert en alle bedrijfs- en werknemersinformatie samenbrengt, verloopt ook het inwerken van nieuwe medewerkers soepeler.

Hier zijn enkele manieren waarop ClickUp's HR-oplossing en sjablonen kunnen u helpen:

Uw processen te documenteren

Maak openbare en privépagina's en wiki's, werk samen met teams aan aanwervingsprotocollen en creëer gecentraliseerde HR-middelen zoals personeelshandboeken met ClickUp Docs

Om te beginnen kunt u uitgebreide wiki's maken voor verschillende aspecten van uw wervingsproces, zoals het sollicitatieproces, inwerken en prestatiebeoordelingen, met behulp van ClickUp Documenten . Deze documentbeheerfunctie zorgt voor transparantie en geeft alle teams een idee van hoe aanwerving in uw bedrijf gebeurt en wie ze moeten benaderen.

Ook de samenwerkingsfuncties van ClickUp Docs, zoals co-creatie, co-editing en commentaars, maken het gemakkelijk om deze documenten te delen met de leiding voor beoordeling en goedkeuring. Een andere manier waarop u Docs kunt gebruiken is door een werknemershandboek te maken -met details zoals bedrijfsprotocollen, verlofbeleid, afdelingsfuncties en voordeelregelingen.

Pas de ClickUp Knowledge Base-sjabloon aan met uw bedrijfsgegevens en deel deze met werknemers en nieuwe medewerkers

De ClickUp Kennis Base Sjabloon is hiervoor een van onze favorieten! Het stelt onze HR-afdeling in staat om bedrijfsbeleid op te stellen en kernwaarden te definiëren op een centrale en gemakkelijk toegankelijke locatie. Het helpt u:

Een volledig aangepaste werknemershandboek met details zoals gedragsregels, verlofbeleid en wettelijke vereisten

met details zoals gedragsregels, verlofbeleid en wettelijke vereisten Samenwerken met uw financiële team of afdelingshoofden zodat zij specifieke details kunnen toevoegen, zoals uw salarisadministratie of reisbeleid

zodat zij specifieke details kunnen toevoegen, zoals uw salarisadministratie of reisbeleid Maak de kennisbank openbaar en deel deze met potentiële kandidaten om een idee te krijgen van de bedrijfscultuur Deze sjabloon downloaden #### Centraliseer werknemersgegevens

Als u verschillende personeelsmanagement-, wervings-, cloudgebaseerde salarissoftware en boekhoudsoftware gebruikt, is de kans op datasilo's, duplicatie en verwarring groot. Maar omdat ClickUp integreert met de meeste HRIS-systemen en automatiseringsmogelijkheden heeft, kunt u alle gegevens naar één dashboard brengen en zo een centrale werknemersdatabase creëren.

U kunt bijvoorbeeld een automatische trigger instellen om nieuwe werknemers toe te voegen aan uw personeelsdirectory of organigram in ClickUp wanneer ze worden toegevoegd aan uw salarisadministratieplatform. Onze ervaring is dat de ClickUp Werknemersdirectory Sjabloon is hier een geweldige bron.

Centraliseer alle werknemersgegevens door een gemakkelijk doorzoekbare database te maken met behulp van de ClickUp Employee Directory Template

Met deze sjabloon kunt u:

Aangepaste tags maken voor verschillende typen werknemers voltijd, freelancer, stagiair

Persoonlijke details toevoegen, zoals de verjaardag van de werknemer, de verjaardag van het werk en meer (en automatisering plannen om hen op die dagen te feliciteren)

(en automatisering plannen om hen op die dagen te feliciteren) Geef uw werknemers een manier om snel de juiste DRI te vinden in verschillende teams voorcross-functionele samenwerkingDeze sjabloon downloaden #### Uw wervingspijplijn beheren

Maak taken, subtaken en checklists om de wervingsfasen van verschillende rollen bij te houden met ClickUp Tasks ClickUp Taken is geweldig voor het beheren van alle HR-taken op één plaats, opgesplitst in projecten of stadia van voltooiing. Gebruik deze functie om projecten aan te maken voor verschillende rollen, samen met subtaken en checklists. U kunt ook automatiseringen gebruiken om kandidaten door verschillende fasen van het interviewproces te leiden of om interviewers aan de volgende stappen te herinneren.

Maak onboarding probleemloos

Verbeter het inwerken door voor elke nieuwe medewerker een nieuw inwerkproject te maken met een checklist met taken in ClickUp -de tools waartoe ze toegang moeten hebben, de documenten die ze moeten lezen en meer.

Nieuwe werknemers (en hun managers) kunnen ook gebruik maken van de ClickUp Doelen functie om hun inwerktaken bij te houden. Ik gebruik deze functie bijvoorbeeld om ja/nee doelen in te stellen die nieuwe werknemers in mijn team kunnen afvinken terwijl ze bezig zijn met hun inwerkproces.

Een ander idee is om een gemeenschappelijk doel te maken voor elke nieuwe medewerker om een cumulatief beeld te krijgen van hun voortgang.

Stel eenvoudige ja/nee of percentage-gebaseerde doelen om de onboarding-voortgang van nieuwe werknemers te volgen met ClickUp Goals

Verminder het werk met AI

Inhoud opstellen, informatie vinden en communicatie lokaliseren met ClickUp Brain ClickUp Brain's AI-mogelijkheden kunnen HR-teams tijd besparen en workflows stroomlijnen. Je kunt het gebruiken om lange documenten samen te vatten, beleidsregels op te stellen door de details aan te geven die aan bod moeten komen en snel de juiste informatie te vinden uit je taken en projecten.

Wereldwijde teams kunnen ook de vertaalmogelijkheden gebruiken om gelokaliseerde beleidsregels, facturen en formulieren te maken. Hier zijn nog enkele manieren waarop ClickUp Brain de productiviteit van uw HR-team kan verhogen:

Verbeterde zelfbediening voor werknemers: Rust werknemers uit met een AI-gestuurde kennisbank. Het brein kan veelgestelde vragen over secundaire arbeidsvoorwaarden, beleidsregels en inwerkprocessen beantwoorden, waardoor HR minder wordt belast met routinevragen

Creëer een zelfbedieningskennisbank die uw werknemers meer mogelijkheden biedt met ClickUp Brain

Slimmere onboarding : Gebruik Brain om inwerktaken te automatiseren en te personaliseren. Het kan aangepaste welkomstmails genereren, nieuwe werknemers door onboardingstappen begeleiden en relevante trainingsmaterialen voorstellen

: Gebruik Brain om inwerktaken te automatiseren en te personaliseren. Het kan aangepaste welkomstmails genereren, nieuwe werknemers door onboardingstappen begeleiden en relevante trainingsmaterialen voorstellen Minder vooroordelen bij werving : Het brein kan helpen bij het screenen van cv's en sollicitaties op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor onbewuste vooroordelen in de eerste fasen van de werving tot een minimum worden beperkt

: Het brein kan helpen bij het screenen van cv's en sollicitaties op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor onbewuste vooroordelen in de eerste fasen van de werving tot een minimum worden beperkt Proactief problemen oplossen: ClickUp Brain kan het sentiment onder werknemers analyseren op basis van interne enquêtes en feedback. Hierdoor kan HR potentiële problemen in een vroeg stadium identificeren en stappen ondernemen om ze aan te pakken voordat ze escaleren

ClickUp beste functies

Volg wervingsprocessen : GebruikClickUp hiërarchie om uw werkruimte aan te passen met speciale mappen of lijsten voor verschillende functies, zoals werving en indiensttreding, loonlijstbeheer, prestatiebeheer, offboarding, enz. Bouw hierop voort door specifieke taken te maken en deze toe te wijzen aan relevante teamleden om ervoor te zorgen dat u niets mist

: GebruikClickUp hiërarchie om uw werkruimte aan te passen met speciale mappen of lijsten voor verschillende functies, zoals werving en indiensttreding, loonlijstbeheer, prestatiebeheer, offboarding, enz. Bouw hierop voort door specifieke taken te maken en deze toe te wijzen aan relevante teamleden om ervoor te zorgen dat u niets mist Werknemers aan boord nemen : Maak werknemershandboeken, organigrammen en aangepaste inwerkprojecten voor elke werknemer om het inwerkproces soepel te laten verlopen

: Maak werknemershandboeken, organigrammen en aangepaste inwerkprojecten voor elke werknemer om het inwerkproces soepel te laten verlopen Bespaar tijd met ClickUp Automatiseringen: Stel automatiseringen in om aanwervingsmanagers te informeren over de interviewfase, gegevens uit HRIS-tools te synchroniseren en zelfs werknemers hun verjaardag te wensen

ClickUp Automatiseringen: Stel automatiseringen in om aanwervingsmanagers te informeren over de interviewfase, gegevens uit HRIS-tools te synchroniseren en zelfs werknemers hun verjaardag te wensen Voer functioneringsgesprekken : GebruikClickUp's gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken om jaarlijkse beoordelingen te plannen en het carrièretraject van een werknemer te volgen

: GebruikClickUp's gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken om jaarlijkse beoordelingen te plannen en het carrièretraject van een werknemer te volgen Verzamel feedback van werknemers: GebruikClickUp Formulieren om enquêtes uit te voeren en de stemming onder werknemers te peilen over de werkcultuur, het organisatiebeleid, de werkomgeving en meer

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben een steile leercurve gemeld

ClickUp Brain kan nog geen complexe numerieke analyses uitvoeren

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $7 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

2. Paychex Flex: het beste voor bedrijven die het beheer van zakelijke verzekeringen nodig hebben

via Paychex Flex Paychex Flex is een HR-beheerplatform dat zich onderscheidt door de ondersteuning van verzekeringsbeheer. Het ondersteunt niet alleen verzekeringsdekking voor de gezondheid van werknemers, maar ook voor bedrijfsactiviteiten, zoals algemene en cyberaansprakelijkheid.

Ik heb uit de eerste hand gezien hoe dit klanten heeft geholpen om grote hoofdpijn te voorkomen. Een datalek kan verwoestend zijn voor een klein bedrijf, maar ze konden snel en zonder financiële ondergang herstellen omdat ze een cyberaansprakelijkheidsverzekering hadden via Paychex Flex.

Paychex Flex biedt ook veel functies als add-ons, zoals een leerbeheersysteem, tool voor pensioenplanning en dekking voor werknemerscompensatie. Dit maakt het een kosteneffectief platform voor kleine bedrijven, en je kunt de functies kiezen die je nodig hebt als je groeit.

Paychex Flex's beste functies

Salarisadministratie en belastingaangifte vanaf je desktop en mobiele telefoon

Genereer rapporten zoals kasbehoeften en job costing met slechts een klik

Rapporteer nieuwe aanwervingen aan overheidsinstanties en voeg ze toe aan je werknemersvoordelen en pensioenplannen

Paychex Flex beperkingen

Tijdregistratie en aanwezigheidsbeheer zijn twee verschillende functies die kunnen leiden tot een onsamenhangende gebruikerservaring

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten en je kunt ze ook niet downloaden naar Excel

Paychex Flex prijzen

Aangepaste prijzen

Paychex Flex beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1500+ beoordelingen)

3. Justworks: Het beste voor kleine bedrijven die een ongecompliceerd platform voor salarisbeheer nodig hebben

via Justworks Justworks is een alles-in-één people experience management platform voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit is geschikt voor een bedrijf met de meeste medewerkers op één locatie, maar dat ook internationale freelancers of consultants inhuurt, zoals bureaus en creatieve bedrijven.

Justworks maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker voor Amerikaanse bedrijven om Maltese werknemers en freelancers in dienst te nemen door hen in staat te stellen de inwerkervaring op maat te maken en standaard te voldoen aan het Maltese socialezekerheids- en verlofbeleid.

Twee functies van het platform die mij bevielen waren de tijdsregistratie en de op kleine bedrijven gerichte secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten. Je kunt tijd bijhouden vanuit Slack, de mobiele app en zelfs geautomatiseerde geofencing opties, wat betekent dat de klok start zodra een werknemer het kantoor binnenkomt.

Het geeft je ook toegang tot voordeelrijke ziektekostenverzekeringsplannen met diensten zoals geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnsgezondheidszorg en vruchtbaarheid zonder extra kosten. Dit kan een enorm voordeel zijn voor het aantrekken en behouden van toptalent, zeker gezien de stijgende kosten van ziektekostenverzekeringen.

Justworks beste eigenschappen

Automatiseer het salarisbeheer voor zowel werknemers als internationale contractanten met functies zoals terugkerende en eenmalige betalingen en ondersteuning voor belastingaangifte

Medewerkers in staat stellen hun secundaire arbeidsvoorwaarden via het selfserviceportaal te kiezen en te beheren

Beleidsregels instellen en verlofsaldi direct vanuit de mobiele app bijhouden

Justworks beperkingen

Ondersteunt fulltime, internationale werknemers niet

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de mobiele app bugs bevat

Justworks prijzen

Payroll : $50 basiskosten + $8/werknemer per maand

: $50 basiskosten + $8/werknemer per maand PEO Basic : $59/werknemer per maand

: $59/werknemer per maand PEO Plus: $109/werknemer per maand

Justworks beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

4. Rippling: Het beste voor bedrijven die een alles-in-één oplossing nodig hebben voor personeels-, IT- en salarisbeheer

via Kabbelend Als je alles-in-één zakelijke tools nodig hebt die de end-to-end vereisten van HR-, salarisadministratie- en IT-beheerteams aanpakken, overweeg dan Rippling. Mijn ervaring is dat het een redder in nood is voor bedrijven die worstelen met complexe wereldwijde activiteiten.

Je hebt toegang tot een groot aantal functies, variërend van globale werving, wereldwijde salarisverwerking en prestatiebeoordelingen naar apparaatbeheer en een leerbeheersysteem om cursussen over naleving te hosten.

Rippling maakt het ook super eenvoudig om lokale aannemers in Malta in te huren. Van het correct classificeren in de Employment Status National Standard Order tot het registreren van je bedrijf bij de Malta Inland Revenue Department (IRD), het doet alles. En de inwerktijd voor nieuwe aannemers is minder dan vijf minuten.

Vooral de laatste functie kan handig zijn voor bedrijven met strenge compliance- en beveiligingsprocessen en -richtlijnen. Je kunt werknemers vragen om cursussen te volgen over onderwerpen als veiligheidstraining, gegevensprivacy en afdelingsspecifieke nalevingsprotocollen, deelname bijhouden en badges toekennen.

Rippling beste eigenschappen

Apparaten toewijzen aan werknemers op afstand en ze overal instellen, zodat onboarding een fluitje van een cent wordt

Bekijk werknemers, contractanten en openstaande rollen in één dashboard en voorspel eenvoudig aanwervingsplannen

Feedback van werknemers krijgen met behulp van geautomatiseerde enquêtes met op regels gebaseerde triggers, zoals na het afronden van de inwerkperiode of bij het beoordelen van de prestaties van werknemers

Rimpelende beperkingen

Het doorlopen van meerdere implementatiecycli voor elk land kan tijdrovend zijn

De lijst met werknemers kan alleen worden gesorteerd als er wordt gefilterd, waardoor de standaardlijst onoverzichtelijk wordt

Sommige gebruikers vinden de prijsstructuur van Rippling ingewikkeld

Rippling prijzen

Aangepaste prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (2300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (2300+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3000+ beoordelingen)

5. Vermenigvuldiger: Het beste voor wereldwijde bedrijven die relocatiediensten en salarisbeheer nodig hebben

via Vermenigvuldiger Of u nu gebruik maakt van freelancers, fulltimers lokaal aanwerft of ze van hun thuisland naar het uwe overplaatst, Multiplier stroomlijnt het hele proces. Multiplier is een HR-managementplatform voor starters en middelgrote bedrijven die snel willen uitbreiden naar wereldwijde markten.

De Employer of Record (EOR) service is beschikbaar in 150+ landen, en de VISA-ondersteuningsdiensten zijn beschikbaar in 140+ landen. In beide gevallen zorgt hun team van experts voor alle regionale processen en administratie. Het enige wat jij hoeft te doen is de voortgang bijhouden op het dashboard.

Plus, als u lokale belastingen overhevelt naar Multiplier, blijft u standaard compliant. Deze gemoedsrust is voor velen van onschatbare waarde geweest bij het opbouwen van hun internationale team.

Multiplier beste eigenschappen

Genereer wereldwijde, grensoverschrijdende, ESOP-compenserende beloningspakketten

Ervoor zorgen dat uw verlof- en aanwezigheidsbeleid voldoet aan de Maltese arbeidswetgeving

Kosteneffectieve en Malta-specifieke verzekeringspakketten aanbieden

Stuur werknemers hun bedrijfslaptops en andere apparaten voordat ze aan boord komen

Start visumaanvragen met slechts een paar klikken in Multiplier

Multiplier beperkingen

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met terugkerende betalingen en late betalingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld geen uitgaven in vreemde valuta indienen

Vermenigvuldigingsprijzen

Werkgever van record : Begint bij $400/maand

: Begint bij $400/maand Onafhankelijke contractanten : Vanaf $40/maand

: Vanaf $40/maand Wereldwijde salarisadministratie: Prijzen op maat

Multiplier beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

6. Papaya Global: het beste voor bedrijven met grote werknemers die Agent-of-Record-services nodig hebben

via Papaja Wereldwijd Papaya Global is speciaal ontworpen voor bedrijven in de nutssector en de maritieme sector met duizenden werknemers, waarvan een groot deel in het buitenland. Daarom heeft het ook juridische adviseurs in dienst in lokale regio's om ervoor te zorgen dat de contracten voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.

Een van de grootste uitdagingen voor deze industrieën is het garanderen van tijdige en nauwkeurige loonlijsten over de grenzen heen. Papaya Global pakt dit probleem aan door grensoverschrijdende directe stortingen en lokale betalingsgateways te ondersteunen.

Papaya Global is ook een van de weinige HR-oplossingen die ik heb gevonden met AI-mogelijkheden. De AI-oplossing voor nalevingscontrole kan problemen signaleren, de betalingsrouting optimaliseren en toekomstige betalingen voorspellen.

Een andere coole functie is de 'landdatumverplichting', die garandeert dat werknemers hun geld op tijd ontvangen.

De beste functies van Papaya Global

Stort betalingen rechtstreeks op werknemersrekeningen in lokale landen zonder dat ze via verschillende banken lopen

Ontvang uitgebreide rapporten over trends in personeelsverlof, financiële prognoses en diversiteitsgegevens

Betaal nieuwe werknemers en aannemers binnen twee dagen nadat ze zijn aangenomen op het platform

Beperkingen van Papaya Global

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor facturen

Het bijwerken van personeelsgegevens is omslachtig en je moet hiervoor contact opnemen met hun klantenserviceteam

Papaya Global prijzen

Payroll Plus Grow Global: begint vanaf $25/werknemer per maand Schaalgrootte wereldwijd: begint vanaf $20/werknemer per maand Onderneming wereldwijd: begint vanaf $15/werknemer per maand

Betalingen en beheer van contractanten: $30/contractant per maand

$30/contractant per maand Werkgever of Record (EOR): Begint vanaf $599/werknemer per maand

Begint vanaf $599/werknemer per maand Global Workforce Payments : Begint vanaf $2,5/transactie

: Begint vanaf $2,5/transactie Agent of Record (AOR): Begint vanaf $200/contractant per maand

Papaya Global beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (31+ beoordelingen)

: 4.5/5 (31+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

7. Patriot Payroll: Het beste voor kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 500 werknemers

via Patriot loonlijst Patriot Payroll is ontworpen voor bedrijven met basis HR-behoeften zoals salarisadministratie, aanwezigheid en onkostenbeheer. Het is een platform zonder franje dat gebruiksgemak vooropstelt.

Ik vond het vooral handig voor kleine HR-teams. Functies zoals emailmeldingen om werknemers te attenderen op timesheets en bulkgoedkeuringsmogelijkheden voor timesheets en onkosten kunnen veel tijd besparen voor HR-teams van één of twee personen.

De beste functie is echter time card management. Werknemers kunnen hun timesheets maken en delen met het salaristeam, tijdoverzichten goedkeuren en automatisch overuren berekenen. Je kunt ook een aangepast overwerkbeleid maken voor verschillende soorten werknemers, zoals tijdelijke werknemers, stagiairs en vaste werknemers.

De beste functies van Patriot Payroll

Administratieve taken stroomlijnen door werknemers in staat te stellen hun betalingsgegevens bij te werken en managers in staat te stellen compensatiepakketten en urenoverzichten bij te werken

Beheer salarisadministratie, aanwezigheid en factureerbare uren vanaf één platform

Gedetailleerde rapporten over uw financiële gezondheid met AR-agingrapporten, betalingsgeschiedenis en balansen

Patriot Payroll beperkingen

Het instellen van verschillende betalingscycli voor werknemers (tweewekelijks, maandelijks, enz.) is een handmatig proces dat op individuele basis moet worden uitgevoerd

Als je W2-werknemers hebt, moet je de 'per-werknemer'-kosten voor een heel jaar betalen, zelfs als de werknemer halverwege ontslag neemt

Patriot Payroll prijzen

Basisloon : $17 (vast bedrag) + $4 per werknemer/contractant per maand

: $17 (vast bedrag) + $4 per werknemer/contractant per maand Full-service salarisadministratie: $37 (vast bedrag) + $4 per werknemer/contractant per maand

Patriot Payroll beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (500+ beoordelingen)

: 4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (3400+ beoordelingen)

8. Deel: Het beste voor wereldwijde ondernemingen met complexe HR-activiteiten en compliance-eisen

via Deel Deel is een one-stop people platform voor grote bedrijven met wereldwijde uitbreidingsplannen. Je kunt gelokaliseerde contracten opstellen, belastingen indienen in verschillende regio's en wereldwijde achtergrondcontroles uitvoeren. Dit maakt Deel een geweldige optie voor bedrijven met strikte compliance-gerelateerde processen. Sterker nog, Deel belooft een inwerkperiode van vijf dagen voor Malta, dus het is een geweldige optie voor bedrijven die snel willen beginnen.

Deel voldoet aan de Maltese lokale regelgeving en verwerkt de belasting out of the box. Het werkt ook samen met twee verzekeringsaanbieders in Malta-Unisure en Allianz, wat het makkelijker maakt om je werknemers een ziektekostenverzekering aan te bieden.

Hoewel ik de salarisadministratie niet direct via Deel heb beheerd, heb ik tijdens mijn evaluatie wel de functies bekeken. Een functie die me opviel was de Deel Slack plugin. Hiermee kun je geautomatiseerde Slack workflows maken vanuit Deel, zoals het delen van aankondigingen, het bijhouden van betrokkenheid en het opzetten van wekelijkse check-ins. Gaaf, toch?

Dit betekent echter ook dat Deel een van de duurdere loonbeheer- en EOR-services op de markt is.

Deel beste eigenschappen

Voldoen aan de lokale Maltese regelgeving met betrekking tot minimumlonen, overuren, vakantiedagen en belastingen

Beheer alle salarisactiviteiten - loonstroken, goedkeuringen, facturen en meer - vanaf één enkel platform

Automatiseer de softwaretoegang door werknemers toegang te geven tot de tools die ze nodig hebben zodra ze in dienst treden

In realtime de lokale arbeidswetgeving bijhouden en dure boetes voorkomen

Deelbeperkingen

Deel biedt slechts beperkte rapportagefuncties

De mobiele app is slechts in enkele landen beschikbaar

Werknemers en aannemers kunnen hun tegoeden niet langer dan 30 dagen in het Deel platform bewaren

Deel prijzen

Deel Aannemersbeheer : $49/maand

: $49/maand Deel EOR : $599/maand

: $599/maand Deel Loonlijst : $29/werknemer per maand

: $29/werknemer per maand Deel US Payroll: $19/werknemer per maand

$19/werknemer per maand Deel US PEO: $79/werknemer per maand

$79/werknemer per maand Deel HR : Gratis

: Gratis Deel Engage: $20/werknemer per maand

Deel beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (3300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (3300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

9. OnPay: Het beste voor boekhoudkantoren die alles-in-één people ops-software nodig hebben

via OnPay OnPay is ontwikkeld voor bedrijven die meestal op locatie werken, met name accountants en andere middelgrote bedrijven zoals advocatenkantoren, tandartsen, restaurants en non-profits.

Een functie die ik indrukwekkend vond in OnPay - voornamelijk omdat het handmatig werk vermindert - is de geautomatiseerde synchronisatie tussen beloningspakketten en salarisadministratie.

Stel dat je een nieuwe medewerker in dienst neemt of de secundaire arbeidsvoorwaarden van een bestaand personeelslid aanpast- alle wijzigingen die je aanbrengt in de HR-module worden automatisch bijgewerkt in de salarisadministratie. Dit kan HR-teams veel tijd besparen en de nauwkeurigheid over de hele linie waarborgen.

Als je een accountantskantoor bent dat de salarisadministratie voor verschillende bedrijven beheert, kan OnPay een geweldige keuze zijn. Hiermee kun je al je klanten vanaf één plek beheren en werk delegeren aan verschillende mensen binnen jouw team of dat van je klant.

OnPay beste functies

Geef werknemers de optie om hun betalingen te splitsen naar meerdere bankrekeningen

Maak een openbaar organigram met personeelsgegevens en rapportagehiërarchieën

Aangepaste onboarding workflows instellen om ervoor te zorgen dat elke nieuwe medewerker een persoonlijke ervaring heeft op basis van zijn carrièreniveau en afdeling

OnPay beperkingen

OnPay heeft geen mobiele app voor Android gebruikers

Je kunt payroll maar voor één maand tegelijk instellen

OnPay heeft een 'DIY' mentaliteit en biedt niet veel onboarding ondersteuning

OnPay prijzen

Totale kosten: $40/maand (basis) + $6/persoon per maand

OnPay beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

10. Oyster HR: Het beste voor bedrijven op afstand die op zoek zijn naar een werkgeversdienst

via Oester HR Ik heb met talloze teams op afstand gewerkt en ik kan met een gerust hart zeggen dat Oyster HR zeer geschikt is voor bedrijven die een gedistribueerd personeelsbestand willen opbouwen en beheren.

Oyster HR is voornamelijk een Employer of Record (EOR) service voor bedrijven op afstand en gedistribueerde teams. Het bedrijf ondersteunt meer dan 180 landen (waaronder Malta) en biedt volledig beheer van personeelsactiviteiten, waaronder salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en aandelenbeheer. Dit betekent dat hun team de juridische processen afhandelt, zoals het sturen van het FS4-rapport van een nieuwe werknemer naar de Belastingdienst (IRD).

Ik vond het werknemersportaal ook erg sterk. Het was makkelijk te gebruiken met een eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface en kon alle basistaken afhandelen, zoals aanwezigheid markeren, vergoedingen indienen en loonstrookjes van contracten inzien.

Een geweldige functie van Oyster HR is het Talent Network, waarmee je je personeelswerving kunt uitbesteden aan partners in lokale regio's. Het is een probleemloze manier om je personeel in te huren. Het is een probleemloze manier om geweldig talent te vinden!

De beste functies van Oyster HR

Met een paar muisklikken van contractanten fulltimers maken

Voer wereldwijde salarisadministratie uit zonder u zorgen te maken over lokale wet- en regelgeving

Uitgebreide beloningspakketten samenstellen die rekening houden met voordelen, eigen vermogen en zelfs salarisverschillen naar toptalent te behouden Oyster HR beperkingen

Het gebrek aanHRIS platform integraties betekent dat u gegevenssilo's kunt vinden tussen salarisgegevens en basisgegevens van werknemers

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de klantenservice van Oyster HR traag reageert

Oyster HR prijzen

Contractor : $29/contractant per maand (EUR 27/contractant per maand)

: $29/contractant per maand (EUR 27/contractant per maand) Globale salarisadministratie : $50/werknemer per maand (EUR 47/contractant per maand)

: $50/werknemer per maand (EUR 47/contractant per maand) Recordwerkgever : $699/maand (EUR 649 per maand)

: $699/maand (EUR 649 per maand) Schaal: Prijzen op maat

Oyster HR beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

Verbeter uw personeelszaken met ClickUp

HR-platforms kunnen administratieve taken verbeteren en de algehele communicatie en samenwerking verbeteren. Ze kunnen ook de bandbreedte van uw HR-team vrijmaken, zodat ze zich kunnen richten op andere belangrijke taken, zoals het welzijn van werknemers en het creëren van een positieve werkomgeving.

Maar met het kiezen van een willekeurig HR-technologieplatform ben je er nog niet. Om de juiste tools te kiezen, moet je je specifieke behoeften en teamdynamiek kennen. Het is ook belangrijk om platforms te kiezen die je met meerdere functies kunnen helpen, zodat je geen tijd verliest met het jongleren met verschillende tools.

Hier komt ClickUp om de hoek kijken: een alles-in-één oplossing voor project-, communicatie- en documentbeheer (samen met gratis HR-sjablonen en AI-mogelijkheden) kunt u de meeste van uw activiteiten op het gebied van personeelservaring vanaf één plek beheren. Aanmelden bij ClickUp en geniet van functies en automatiseringen om uw werk beter en sneller te doen!