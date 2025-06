Hoe u een verkoopteam effectief kunt opschalen in 2025

Het afgelopen jaar hebben we onze verkooporganisatie verdubbeld. Ons doel is om zowel efficiëntie als effectiviteit te bereiken in de hele verkooporganisatie. Om de efficiëntie te verbeteren, hebben we belemmeringen voor de verkoop verwijderd, bureaucratische rompslomp bij het sluiten van deals geëlimineerd en metrics ingesteld die onze teams elke dag moeten halen.

Om effectief te zijn, hebben we ons verkoopproces gestroomlijnd zodat het consultatief en waardegericht is, hebben we een gedetailleerd draaiboek opgesteld op basis van de best practices van onze topverkopers en hebben we een erkenningsprogramma opgezet dat onze teams elke dag weer motiveert. Om het plaatje compleet te maken, hebben we een cultuur van uitmuntendheid gecreëerd, met onder meer erkenningsprogramma's voor topverkopers en specifieke prestaties, en hebben we een verkoopraad opgericht die namens hun collega's kansen benut.