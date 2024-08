10 tools om uw HR Tech Stack te bouwen

Weet je nog hoe HR-management vroeger draaide om torenhoge stapels papier en archiefkasten die elk moment konden omvallen?

Nou, nu niet meer. Elk aspect van human resources wordt digitaal. En hier bij ClickUp omarmen we die verandering.

We hebben gemerkt dat professionals die op zoek zijn naar een baan niet alleen een baan willen, maar ook een goede ervaring.

Vanaf het moment dat ze op 'solliciteren' drukken tot hun eerste werkdag, moet het soepel verlopen. Ze door de deur loodsen is niet meer genoeg: Je moet ze betrokken houden met ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groeiplannen die hun unieke ambities weerspiegelen.

Maar dit is het belangrijkste: Al die gegevens van cv's, prestatiecijfers en loonstrookjes kunnen een hoop werk zijn. Erfenis HR-software het is alsof je de nieuwste kaskraker probeert te streamen met een inbelverbinding.

Dat is waar het bouwen van een solide digitale HR-technologie om de hoek komt kijken.

Ik kan de waarheid bevestigen: met de juiste tools werk je slimmer, niet harder. Ze helpen je als een professional te werven, nieuwe medewerkers in een handomdraai in te werken, de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en met realtime feedback te weten te komen hoe iedereen zich voelt.

Wat is een HR Tech Stack?

Een HR Tech Stack is een verzameling softwaretools en technologieën die samenwerken om alle aspecten van human resources digitaal te beheren.

Deze tools omvatten verschillende functionaliteiten, zoals:

Recruiting platforms om toptalent te vinden en aan te trekken

om toptalent te vinden en aan te trekken Onboarding-systemen om het inwerken van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken

om het inwerken van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken Software voor prestatiemanagement om de voortgang en doelen van werknemers te volgen

om de voortgang en doelen van werknemers te volgen Benefits administration tools om gezondheidszorg en financiële welzijnsprogramma's te vereenvoudigen

Een HR-technologiestack is een complete digitale gereedschapskist die bedoeld is om het volledige scala aan HR-processen te behandelen.

Door van een goed op elkaar afgestemde HR-technologiestack een samenhangend systeem te maken, kunnen HR-afdelingen terugkerende administratieve taken automatiseren, waardevolle inzichten krijgen in het personeelsbestand en zich richten op strategische initiatieven die de betrokkenheid van werknemers en het algehele bedrijfssucces vergroten.

Voordat we onze robuuste HR Tech Stack creëerden, controleerden we of deze geschikt was voor de hele levenscyclus van werknemers. HR Tech Stacks moeten tools bevatten voor het aantrekken van talent, het vergroten van hun groei, het garanderen van een geweldige werknemerservaring en ervoor zorgen dat hun salaris volledig volgens de regels is.

Hier zijn de belangrijkste elementen om naar te zoeken in een ultieme HR-stack:

Talentacquisitiesysteem: Ga op zoek naar systemen voor het volgen van sollicitaties (ATS) die meer doen dan alleen sollicitaties beheren: ze moeten je talentmagneten zijn, die de beste kandidaten aantrekken met een slimme planning van sollicitatiegesprekken en haarscherpe vaardigheidsbeoordelingen

Ga op zoek naar systemen voor het volgen van sollicitaties (ATS) die meer doen dan alleen sollicitaties beheren: ze moeten je talentmagneten zijn, die de beste kandidaten aantrekken met een slimme planning van sollicitatiegesprekken en haarscherpe vaardigheidsbeoordelingen Onboarding en offboarding: Kies voor platforms die papierwerk tot een fluitje van een cent maken en de reis van een nieuwe medewerker onvergetelijk. Voor offboarding is efficiëntie essentieel - zorg voor een waardig en soepel afscheid

Kies voor platforms die papierwerk tot een fluitje van een cent maken en de reis van een nieuwe medewerker onvergetelijk. Voor offboarding is efficiëntie essentieel - zorg voor een waardig en soepel afscheid Prestatiemanagement: Kies voor tools die het stellen van doelen en prestatiebeoordelingen veranderen in een dialoog over groei, uitgerust met feedbackmechanismen die het gesprek levendig houden

Kies voor tools die het stellen van doelen en prestatiebeoordelingen veranderen in een dialoog over groei, uitgerust met feedbackmechanismen die het gesprek levendig houden HRIS of een kernsysteem voor HR-management: Uw HRIS moet de ruggengraat van uw technologie zijn, een centrale opslagplaats voor alle personeelsgegevens die goed samenwerkt met andere systemen voor naadloze informatie-uitwisseling

Uw HRIS moet de ruggengraat van uw technologie zijn, een centrale opslagplaats voor alle personeelsgegevens die goed samenwerkt met andere systemen voor naadloze informatie-uitwisseling Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat uw tools probleemloos kunnen meegroeien met de groei van uw bedrijf en voorkom dat u uit uw technische garderobe groeit

Zorg ervoor dat uw tools probleemloos kunnen meegroeien met de groei van uw bedrijf en voorkom dat u uit uw technische garderobe groeit Veiligheid: Geef prioriteit aan tools die uw gegevens veilig houden, zodat de privacy van uw werknemers nooit in gevaar komt

Geef prioriteit aan tools die uw gegevens veilig houden, zodat de privacy van uw werknemers nooit in gevaar komt Integratie: Streef naar tools die zo soepel integreren dat ze een naadloze gegevensstroom creëren, waardoor uw gehele HR-proces efficiënter wordt

Streef naar tools die zo soepel integreren dat ze een naadloze gegevensstroom creëren, waardoor uw gehele HR-proces efficiënter wordt Gebruiksvriendelijkheid: Kies interfaces die intuïtief zijn voor zowel HR-professionals als werknemers

We hebben een geweldige lijst met opties samengesteld waaruit u kunt kiezen. Afhankelijk van de behoeften van je organisatie kun je een set geweldige digitale en mobiele tools bouwen of een alles-in-één systeem dat net zo functioneert als een HR tech stack.

Moderne HR-teams moeten een uitgebreide HR Tech Stack bouwen om hun taken efficiënt te beheren. Op basis van de nieuwste informatie en rigoureuze tests zijn hier de 10 beste tools die we hebben samengesteld voor HR-teams om te gebruiken in 2024!

1. ClickUp-De beste alles-in-één HR projectmanagementsoftware

Creëer een centrale hub voor werknemersinformatie en beheer HR-workflows beter met de juiste ClickUp Views

U kunt toevoegen ClickUp aangepaste velden aan elke weergave om informatie over werknemers en kandidaten bij te houden, documentbijlagen toe te voegen en koppelingen naar externe bronnen te maken. U kunt ook workflows creëren met ClickUp Custom Statuses, waardoor het bijhouden van taken en projectvoortgang eenvoudig wordt voor verschillende initiatieven op het gebied van werving, onboarding en ontwikkeling.

Open de communicatie tussen leiderschap, managers en directieleden met taakcommentaren, tags en vertrouwelijke kanalen via ClickUp Chat ClickUp's Chatweergave maakt het gemakkelijker om verschillende taken te coördineren, vragen te stellen en updates async en in realtime te delen. Praat één-op-één met uw team of maak speciale communicatiekanalen of teams voor specifieke afdelingen of projectgroepen.

Als u deel uitmaakt van een snelgroeiend bedrijf, vindt u het misschien eenvoudiger om te beginnen met gesjabloneerde HR-processen en -documenten dan om alles vanaf nul op te zetten. ClickUp heeft verschillende functies gratis HR-sjablonen voor verschillende gebruikssituaties.

In plaats van een volwaardige software voor werknemershandboeken , kunt u de ClickUp HR Handboek Sjabloon om de kernwaarden van uw organisatie uit te leggen aan nieuwe en oude werknemers.

Maak een uitgebreid handboek op maat van de behoeften van uw organisatie met ClickUp's HR-handboeksjabloon

De sjabloon is ontworpen om duidelijke verwachtingen vast te stellen en het beleid voor werknemers te communiceren. Met behulp van deze sjabloon konden ClickUp werknemers:

De nieuwste richtlijnen en protocollen op één scherm bekijken

De verwachte normen voor gedrag en prestatiemeting van werknemers begrijpen

Een duidelijk begrip krijgen van werknemersrechten, inclusief voordelen en verlofbepalingen Deze sjabloon downloaden Een andere handige sjabloon is de ClickUp HR Kennisbank Sjabloon . Een kennisbank zorgt ervoor dat alle werknemers gemakkelijk toegang hebben tot nauwkeurige en actuele informatie over alle HR-beleidsregels, -procedures en -nalevingsvoorschriften.

Creëer een georganiseerde opslagplaats van informatie die u zal helpen de curve voor te blijven als het gaat om naleving en regelgeving met ClickUp's HR Kennisbank Sjabloon

Met deze sjabloon kunnen HR-teams alle essentiële informatie effectief beheren en opslaan binnen één enkel, gemakkelijk toegankelijk platform. Hiermee kunt u:

Een opslagplaats opzetten die snel en eenvoudig toegang biedt tot een schat aan kennis

Alle essentiële HR-documenten samenbrengen op één georganiseerde locatie

Alle wijzigingen in beleid of documenten gedetailleerd bijhouden Deze sjabloon downloaden ClickUp beste eigenschappen

Maak HR-handboeken, beleidsregels en trainingsmateriaal binnenClickUp Documenten. Naadloos teamwerk mogelijk maken met gezamenlijke bewerking en gecentraliseerde informatieopslag

GebruikClickUp @Mentions om specifieke teamleden of afdelingen op de hoogte te stellen van updates, vragen of taakopdrachten, zodat het hele HR-team op de hoogte blijft

GebruikClickUp Automatisering om geautomatiseerde workflows in te stellen om terugkerende taken te vereenvoudigen. Stuur bijvoorbeeld automatisch onboardingClickUp Checklists naar nieuwe werknemers of meldingen triggeren voor komende functioneringsgesprekken

GebruikClickUp integraties met verschillende HRIS-systemen en andere tools voor een naadloze gegevensstroom

Houd de uren bij die het team besteedt aan HR-taken met ingebouwde timers of handmatige invoer metClickUp's projecttijdregistratie. Zie waar de tijd naartoe gaat, voor een betere projectplanning en toewijzing van middelen

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben een leercurve gemeld als gevolg van een verscheidenheid aan functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Zakelijk: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. BambooHR-Beste voor HRIS en integratie van onboarding

via BambooHR Talent- en inwerkmanagement moeten een integraal onderdeel zijn van je HR-technologie, vooral voor kleinere bedrijven die snel personeel aannemen. BambooHR is een cloudgebaseerd human resource informatiesysteem (HRIS) dat speciaal is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB).

Met deze tool kon ik een gecentraliseerde database maken voor het beheer van onze teaminformatie. Met deze database konden we profielen van werknemers bijhouden, inclusief persoonlijke gegevens, voordelen, salaris, vrije tijd en documenten, en dankzij de selfservicefuncties konden de werknemers de informatie zelf bekijken en bijwerken. Dat scheelt mijn HR-team een hoop werkuren!

Vergeleken met complexe software voor talentmanagement bambooHR is gebouwd voor grote ondernemingen en biedt een gebruiksvriendelijke interface die minimale training vereist voor HR-professionals.

BambooHR beste eigenschappen

Werkuren bijhouden, secundaire arbeidsvoorwaarden beheren en salarisadministratie uitvoeren vanuit één gegevensbron

Automatisch activiteiten voor werknemers per uur registreren, urenstaten goedkeuren en rapporten genereren

Een sollicitantvolgsysteem en inwerktaken gebruiken

Direct rapporten maken, geautomatiseerde workflows gebruiken en analyses raadplegen

De ervaring en prestaties van werknemers bewaken door feedback te verzamelen en de voortgang naar doelen bij te houden

beperkingen van BambooHR ####

Hoewel het gebruiksvriendelijk is, biedt het beperkte aanpassingsopties voor workflows en rapportage

Het ingebouwde ATS mist de geavanceerde functies van speciale wervingssoftware

BambooHR prijzen

Core: Prijzen op maat

Prijzen op maat Pro: Prijzen op maat

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

3. Rippling - Personeelsbeheer en onboarding

via Kabbelend Rippling biedt een uitgebreid pakket HR-, IT- en financiële tools die zijn ontworpen om het beheer van de levenscyclus van werknemers te vereenvoudigen voor bedrijven van elke omvang. Tijdens de gehele levenscyclus van een werknemer kunt u inschrijvingen voor ziektekostenverzekeringen uitvoeren, aanbiedingsbrieven versturen, achtergrondcontroles uitvoeren, papierwerk voor nieuwe werknemers beheren, werknemers toevoegen aan de loonlijst en nog veel meer.

In tegenstelling tot conventionele software voor personeelsbeheer Rippling richt zich alleen op het beheer van werknemersgegevens, maar hanteert een holistische aanpak en integreert verschillende HR-functies met IT-apparaatbeheer en financiële tools zoals onkostenbeheer en salarisadministratie.

Dankzij deze integratie kan mijn HR-team apparaten van werknemers beheren, onkosten bijhouden, salarisverwerking stroomlijnen en meer binnen één app.

Rippling beste eigenschappen

Sla alle personeelsgegevens, van contactgegevens en functietitels tot salarisinformatie en voordeelkeuzes, op één veilige locatie op

Terugkerende taken automatiseren, zoals het inwerken van nieuwe medewerkers, verzoeken voor vakantieverlof en herinneringen voor functioneringsgesprekken

Medewerkers in staat stellen hun eigen HR-gegevens te beheren, persoonlijke informatie bij te werken, verlof aan te vragen en belangrijke documenten in te zien via een selfserviceportal

Naleving vereenvoudigen door het beheren van fiscale inhoudingen, salarisinhoudingen en wettelijke aangiften binnen het platform

Doelen bijhouden, functioneringsgesprekken voeren en feedback geven aan werknemers

Rippling beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de interface en functies niet flexibel genoeg zijn om uitgebreid aan te passen

Rippling prijzen

Begint bij $8/maand, per gebruiker

$8/maand, per gebruiker Aangepaste prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3.000+ beoordelingen)

4. Visier-HR analyses en inzichten

via Visier Visier is geen typische HRMS-software : Het is een cloudgebaseerd People Analytics-platform dat is ontworpen om bedrijven datagestuurd inzicht te geven in hun personeelsbestand.

Toen ik met een aantal functies aan de slag ging, ontdekte ik dat het verder gaat dan het beheren van basisgegevens over werknemers. Je krijgt functies om trends in het personeelsbestand te analyseren, patronen te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen die je HR-processen optimaliseren.

De geavanceerde analysemogelijkheden van Visier maken voorspellende modellen mogelijk. Met deze inzichten kunt u anticiperen op potentiële problemen en deze aanpakken voordat het grote problemen worden.

Visier beste functies

Complexe personeelsgegevens omzetten in heldere en visueel aantrekkelijke dashboards, rapporten en infographics

Identificeer potentiële risico's en kansen met betrekking tot uw personeelsbestand met functies zoals voorspellende analyses en machine learning

Creëer datagestuurde verhalen die inzichten omzetten in bruikbare strategieën

Integreer naadloos met verschillende HRIS-systemen, salarisadministratieplatforms en andere bedrijfsapplicaties

Visier beperkingen

Voor kleinere bedrijven kan het een onbetaalbare oplossing zijn

Geavanceerde analysemogelijkheden vereisen mogelijk speciale gegevensanalisten of HR-professionals met veel kennis van gegevens

Visier prijzen

Prijzen op maat

Visier beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

via Naar Voor grotere organisaties wordt talent intelligence een belangrijk onderdeel van het garanderen van een goede werknemerservaring en het aannemen van het beste talent. Entelo is een krachtig platform voor talentintelligentie dat speciaal is ontworpen om bedrijven te helpen toptalent te vinden en met hen in contact te komen.

Het gaat verder dan de basisfuncties die worden aangeboden door inwerksoftware door gebruik te maken van AI/ML om verborgen talentpools te ontdekken en ideale kandidaten te identificeren die mogelijk niet actief op zoek zijn naar nieuwe kansen.

Mijn use case was heel bijzonder. Met Entelo hebben we vooruitgang geboekt in het opbouwen van een diverser team door kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen te identificeren en hulpmiddelen aan te bieden om onbewuste vooroordelen bij het aannemen te verminderen.

Entelo beste eigenschappen

Begrijp de vaardigheden die nodig zijn voor een baan en match deze met de werkelijke vaardigheden en ervaringen van kandidaten met behulp van NLP-aangedreven tools

Toegang tot een robuuste Boolean builder voor het maken van zeer gerichte zoekopdrachten met complexe filters

Personaliseer berichten, plan sollicitatiegesprekken en volg interacties met kandidaten rechtstreeks op het platform

Krijg inzicht in uw talentenpool en wervingspijplijn en identificeer verbeterpunten met ingebouwde analyse- en rapportagefuncties

Entelo beperkingen

De effectiviteit van de AI- en machine learning-algoritmen van het platform hangt af van de kwaliteit en verscheidenheid van de gegevens waartoe het toegang heeft

Biedt geen uitgebreide ATS-functionaliteiten (applicant tracking system) voor het beheren van sollicitaties tijdens het wervingsproces

Entelo prijzen

Prijzen op maat

Entelo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. GoodHire-Achtergrondcontroles en verificatie

via GoodHire GoodHire is geen HRIS-systeem of trainingssoftware maar is een gespecialiseerde achtergrondcontroleservice op onze lijst. Het is ontworpen om het proces van het verifiëren van de juistheid en legitimiteit van informatie die potentiële werknemers verstrekken te vereenvoudigen en te verbeteren.

Mijn team heeft de functies getest, waaronder opleidingsverificaties, controles van de arbeidsgeschiedenis, bevestiging van licenties en certificeringen en zelfs strafrechtelijke achtergrondcontroles. Het uitvoeren van deze controles op de achtergrond terwijl je bezig bent met het aannameproces geeft je een aanzienlijke gemoedsrust.

GoodHire kunt u ook automatiseren het verificatieproces end-to-end. U kunt elimineren de noodzaak om handmatig verifiëren van informatie zoals opleiding, arbeidsverleden, en licenties.

GoodHire beste eigenschappen

Verzamel informatie uit verschillende bronnen en presenteer het in een duidelijk en beknopt rapport

Toegang tot verificatieservices in meer dan 200 landen en gebieden, waardoor het ideaal is voor bedrijven met een wereldwijd personeelsbestand

Blijf op de hoogte van de naleving van regelgeving met betrekking tot achtergrondcontroles, zodat uw wervingspraktijken binnen de wettelijke grenzen blijven

Integratie met verschillende ATS-systemen (applicant tracking systems), waardoor het achtergrondcontroleproces binnen uw bestaande wervingsworkflow wordt gestroomlijnd

GoodHire beperkingen

Biedt een gestandaardiseerd verificatieproces. Bedrijven met specifieke verificatiebehoeften missen mogelijk aanpassingsopties

GoodHire prijzen

Minder dan 10 controles

Basis+ : $29.99/check

: $29.99/check Essential: $54,99/check

$54,99/check Professioneel: $79,99/check

Meer dan 10 controles

Prijzen op maat

GoodHire beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (270+ beoordelingen)

4.6/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

7. LinkedIn: werving en selectie van talent

via LinkedIn Elk Talent Acquisition team zal je vertellen dat LinkedIn bijna ongeëvenaard is voor outreach en rekrutering, vooral in een markt met evenveel vraag als aanbod van talent. De enorme talentenpool, die een breed scala aan industrieën en specialisaties omvat, is een geweldige bron voor HR-teams om gekwalificeerde kandidaten te vinden naast degenen die actief solliciteren.

De geavanceerde zoekfilters met opties voor vaardigheden, ervaring, locatie en zelfs bedrijfscriteria zorgen voor een gericht bereik, waardoor tijd en middelen worden bespaard in vergelijking met een breder net.

Bovendien kunt u met functies als contentmarketing en wervingsadvertenties een zeer relevant publiek van potentiële kandidaten bereiken, uw employer brand promoten en vacatures openstellen voor een vooraf gekwalificeerde pool van professionals.

LinkedIn beste functies

Toegang tot een enorm gebruikersbestand van professionals in verschillende sectoren en vaardigheden

Richt u op kandidaten met specifieke vaardigheden, ervaringsniveaus en locaties met behulp van geavanceerde zoekfilters

Verkrijg waardevolle inzichten tijdens het evaluatieproces met gedetailleerde profielen die de vaardigheden, ervaring en aanbevelingen van collega's weergeven

Boeiende bedrijfspagina's maken die hun cultuur, waarden en carrièremogelijkheden laten zien om toptalent aan te trekken

Toegang krijgen tot gerichte wervingsadvertenties, zodat u een zeer relevant publiek van potentiële kandidaten kunt bereiken

LinkedIn beperkingen

Niet alle profielen worden zorgvuldig bijgewerkt. HR-professionals moeten voorzichtig zijn met mogelijk verouderde informatie of verfraaide vaardigheden

Hoewel LinkedIn profielen aanbiedt, biedt het geen uitgebreide screening tools zoals ATS-systemen (applicant tracking systems) met vaardigheidsbeoordelingen of mogelijkheden om interviews in te plannen

LinkedIn prijzen

Gratis voor altijd

LinkedIn Premium Carrière: $29.99/maand

$29.99/maand LinkedIn Premium Business: $59.99/maand

$59.99/maand LinkedIn Recruiter Lite: $170/maand

$170/maand LinkedIn Recruiter: $835/maand

LinkedIn beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

8. HireVue-Video interviewen en beoordelen

via HireVue HireVue is geen standaard vacaturebank of sollicitantvolgsysteem. Het is een cloudgebaseerd platform dat speciaal ontworpen is om het traditionele sollicitatieproces te transformeren door middel van video-interviewtechnologie.

Mijn team heeft een aantal testgesprekken gevoerd met HireView. We ontdekten dat het het screeningsproces vereenvoudigt en het inhuren op afstand vergemakkelijkt. We konden de zachte vaardigheden, communicatieve vaardigheden en culturele geschiktheid van kandidaten bijna net zo effectief beoordelen als persoonlijke interviews en veel beter dan telefonische interviews.

Het platform biedt ook geavanceerde analyses om toptalent te helpen identificeren, waardoor het hele wervingsproces wordt gestroomlijnd. Tijdens ons testinterview waren we bijvoorbeeld onder de indruk van HireVue's mogelijkheid om de reacties van de kandidaat op te nemen en te analyseren, waardoor we gedetailleerde inzichten kregen in hun lichaamstaal, toon en betrokkenheid.

Dankzij deze datagestuurde aanpak konden we beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke kandidaten we tijdens het wervingsproces moesten volgen, wat uiteindelijk leidde tot betere aanwervingen die beter bij onze organisatie pasten.

HireVue beste eigenschappen

Biedt een gestructureerde indeling voor video-interviews. Kandidaten beantwoorden dezelfde vooraf opgenomen vragen, wat zorgt voor een consistent evaluatieproces voor alle sollicitanten

Elimineert het heen-en-weer geloop van persoonlijke interviews. Kandidaten kunnen video-interviews afwerken wanneer het hen uitkomt binnen een bepaalde tijdspanne

Gesprekken met geografisch verspreide kandidaten vergemakkelijken, locatiebarrières wegnemen en uw talentbereik vergroten

Toegang tot optionele AI-functies die gezichtsuitdrukkingen, stemtonaliteit en taalgebruik in video-interviews analyseren, waardoor er extra gegevens voor evaluatie beschikbaar zijn die verder gaan dan alleen de inhoud van de antwoorden

Genereer rapporten die kunnen helpen bij het identificeren van interviewtrends en het beoordelen van de effectiviteit van de interviewer

HireVue-beperkingen

Video-interviews kunnen niet volledig de aspecten van persoonlijke interviews nabootsen die een goede verstandhouding opbouwen

AI-functies houden het risico in dat vooroordelen in het wervingsproces blijven bestaan

Prijzen van HireVue

Aangepaste prijzen

HireVue beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (200+ beoordelingen)

4.1/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (45+ beoordelingen)

9. Gusto-Loon-/ en salarisadministratie

via Gusto Gusto is een waardevolle HR-oplossing voor veel KMO's. De gebruiksvriendelijke interface, geautomatiseerde functies en geïntegreerde salaris- en secundaire arbeidsadministratie vereenvoudigen HR-processen aanzienlijk, waardoor kleinere teams tijd en middelen besparen.

Gusto's applicant tracking system (ATS) is verrassend robuust voor een alles-in-één platform. Je kunt vacatures plaatsen op belangrijke boards, cv's screenen en samenwerken met je team tijdens het hele wervingsproces. Hoewel het misschien niet kan concurreren met speciale ATS-oplossingen voor grotere bedrijven, is het een geweldige pasvorm voor het MKB.

Het biedt ook een selfserviceportaal voor werknemers waar ze salarisstroken kunnen bekijken, persoonlijke gegevens kunnen bijwerken en verlof kunnen aanvragen. Hierdoor hoeft HR geen steeds terugkerende vragen meer te beantwoorden en kan het zich richten op meer strategische initiatieven, terwijl het de tevredenheid van werknemers verbetert.

Tot slot verwerkt Gusto niet alleen uw HR-gegevens, maar biedt het ook waardevolle inzichten. U kunt eenvoudig rapporten genereren over alles van payroll trends tot het gebruik van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gusto beste eigenschappen

Elimineer handmatige berekeningen en zorg voor een accurate en tijdige salarisverwerking voor werknemers en aannemers

Berekeningen en aangiften van federale, staats- en lokale belastingen, waardoor uw HR-team wordt ontlast

Onderbrengen van verschillende loonschema's voor uw werknemers, zodat iedereen op tijd betaald krijgt

Gestroomlijnde onboarding-workflows creëren en beheren met geautomatiseerde taken en documentverzameling

Diverse ziektekostenverzekeringen, pensioenspaarplannen en andere voordelen voor uw werknemers instellen en beheren

Gusto beperkingen

Hoewel gebruiksvriendelijk, biedt Gusto mogelijk niet hetzelfde niveau van maatwerk als sommige HRIS-systemen voor complexe workflows of unieke bedrijfsbehoeften

Prijzen van Gusto

Eenvoudig: begint bij $40/maand

begint bij $40/maand Plus: Begint bij $80/maand

Begint bij $80/maand Premium: Aangepaste prijzen

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

10. Workday - Uitgebreide suite voor HR-beheer

via Workday Workday is een uitgebreide cloud-gebaseerde enterprise resource planning (ERP) oplossing speciaal ontworpen voor human resources en financiële afdelingen. Dit creëert één enkele bron van waarheid voor de gegevens van uw mensen en stroomlijnt afdelingsoverschrijdende workflows.

Zijn USP? Het kan een groot en divers personeelsbestand aan op meerdere locaties, in verschillende valuta en met verschillende regels.

Workday biedt een uniform platform voor het beheren van essentiële HR-functies, financiële processen en personeelsanalyses, allemaal op één plek. Vergeleken met de alternatieven is Workday de activiteiten gestroomlijnd en de besluitvorming op onze HR- en financiële afdelingen verbeterd.

Workday beste functies

Stroomlijn HR- en financiële activiteiten door gegevens en functionaliteiten te centraliseren binnen één gebruiksvriendelijk platform

Toegang tot een breed scala aan HR-functionaliteiten, waaronder talentacquisitie en onboarding, salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden, prestatiebeheer, leren en ontwikkelen, personeelsanalyses en selfserviceportal voor werknemers

HR-professionals en bedrijfsleiders in staat stellen datagestuurde beslissingen te nemen met betrekking tot talentmanagement, beloningsstrategieën en personeelsplanning

Workday-beperkingen

Implementatiekosten kunnen ook aanzienlijk zijn vanwege mogelijke aanpassingsbehoeften en trainingseisen

Uitgebreide functies kunnen een steilere leercurve hebben voor gebruikers die gewend zijn aan eenvoudigere HRIS-systemen

Workday prijzen

Prijzen op maat

Workday beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.500+ beoordelingen)

4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

Maak uw HR Tech Stack klaar voor een soepeler wervingsproces

Zoals elke HR-professional weet, is HR-technologie voortdurend in ontwikkeling. Er komen nieuwe oplossingen en functionaliteiten, maar om HR-activiteiten te optimaliseren is het essentieel om de ontwikkelingen voor te blijven.

Geen enkele oplossing kan al onze HR-technologiebehoeften oplossen. Door zorgvuldig de beste beschikbare oplossingen te selecteren, kun je een toekomstbestendige, solide HR-stack bouwen die je team versterkt en je bedrijf vooruithelpt.

De sleutel ligt in het bouwen van een strategische stack met geïntegreerde tools die samenwerken.

Neem bijvoorbeeld ClickUp.

Hoewel het geen puur HRIS-systeem is, kunnen de robuuste projectmanagementfuncties van ClickUp een waardevolle aanwinst zijn voor HR-teams. U kunt ClickUp gebruiken om HR-managementtaken toe te wijzen, de voortgang bij te houden, naadloos samen te werken en informatie te centraliseren - en dat alles met behoud van transparantie en verantwoordelijkheid. Probeer ClickUp vandaag uit!