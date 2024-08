Eet de kikker techniek: Ga van vrezen naar doen!

Heb je ooit een eindeloze to-do lijst gezien die zo overweldigend was dat je niet wist waar je moest beginnen? Je hebt moeite om je te concentreren op elke taak op de lijst, maar je kunt de energie niet opbrengen. Tegelijkertijd komen je deadlines steeds dichterbij, waardoor je je gestrest en uitgeput voelt.

Als je je ooit zo hebt gevoeld, weet dan dat er hulp voor je is. We hebben een effectieve manier om zo'n ontmoedigende situatie te overwinnen: de Eat The Frog techniek.

De Eet De Kikker techniek is een snelle oplossing die je uit de uitstel sleur haalt! Sta ons toe om je het een en ander te laten zien over de Eet De Kikker techniek en hoe je het kunt gebruiken om je dag te veranderen van chaotisch naar rustig en productief.

**Wat is de Eet De Kikker Techniek?

Eat The Frog is een prioriterings- en productiviteitsmethode die mensen aanmoedigt om de moeilijkste taak eerst te doen.

Het doel is om één uitdagende taak voor de dag te herkennen (de kikker) en deze af te ronden (op te eten), bij voorkeur als eerste in de ochtend; dan ben je helemaal klaar voor een productieve dag. Als je twee dringende taken hebt, identificeer dan de meest dringende, d.w.z. de grotere kikker, en verover die eerst.

Deze aanpak gaat de drang tegen om de grote en belangrijke taken uit te stellen. Immers, hoe langer ze blijven liggen, hoe overweldigender ze worden - soms tot het punt waarop je helemaal geen zin meer hebt om ze aan te pakken!

De Eat The Frog techniek helpt je mentale barrières te overwinnen en zet je in een positieve mindset, zodat je de dag aankunt.

Geschiedenis van de Eet De Kikker Techniek

Het verhaal over de oorsprong van de Eet De Kikker methode is nogal duister, maar we hebben wat rondgesnuffeld om het uit te zoeken.

In de volksmond wordt aangenomen dat de Franse schrijver Nicolas Chamfort in de jaren 1790 schreef:

M. de Lassay, een zeer toegeeflijk man, maar met een grote kennis van de maatschappij, zei dat we elke ochtend een pad moeten inslikken om ons te wapenen tegen de afkeer van de rest van de dag, wanneer we die in de maatschappij moeten doorbrengen.

Vertaald van Frans naar Engels

Sommigen geloven dat de Amerikaanse schrijver Mark Twain iets soortgelijks zei met een extra voetnoot:

Als je een kikker moet eten, kijk dan niet te lang. Als je twee kikkers moet eten, eet dan niet eerst de kleinste.

Hoe dan ook, de essentie van deze citaten werd de inspiratie achter de productiviteitsbeweging.

Snel vooruit naar 2001, toen auteur Brian Tracy van persoonlijke ontwikkeling deze productiviteitsmethode populariseerde in zijn boek Eat That Frog! Hij werkte het concept verder uit en deelde bruikbare strategieën om de ideologie in praktijk te brengen. Tot op de dag van vandaag staat dit boek in de frontlinie van het stimuleren van productiviteit.

Aanbevolen lectuur: Eet Die Kikker! Door Brian Tracy

Cover van Eet die kikker! door Brian Tracy via Goodreads Het boek Eat That Frog! van Brian Tracy is kort, no-nonsense en bevat een heleboel specifieke, bruikbare tips die iedereen kan implementeren. Dit is wat opvalt aan Eat That Frog!:

Eenvoudig en impactvol : De hele metafoor 'de kikker opeten' is niet iets dat je actief kunt vergeten. Het is een duidelijke, gedenkwaardige en krachtige techniek om de belangrijkste taken als eerste aan te pakken

: De hele metafoor 'de kikker opeten' is niet iets dat je actief kunt vergeten. Het is een duidelijke, gedenkwaardige en krachtige techniek om de belangrijkste taken als eerste aan te pakken Overwin uitstelgedrag : Tracy deelt zijn inzichten over de psychologie van uitstelgedrag en biedt praktische strategieën om het te overwinnen.

: Tracy deelt zijn inzichten over de psychologie van uitstelgedrag en biedt praktische strategieën om het te overwinnen. Uitvoerbare stappen : Hoewel het boek een aantal theoretische concepten verkent, bevat Tracy ook uitvoerbare stappen die je meteen kunt toepassen. Of het nu de ABCDE prioriterings- en productiviteitsmethode is of tijd blokkeren vooreffectief tijdmanagement (een redder in nood bij sommige projecten!)

: Hoewel het boek een aantal theoretische concepten verkent, bevat Tracy ook uitvoerbare stappen die je meteen kunt toepassen. Of het nu de ABCDE prioriterings- en productiviteitsmethode is of tijd blokkeren vooreffectief tijdmanagement (een redder in nood bij sommige projecten!) Snel en gemakkelijk te lezen: Laten we eerlijk zijn, sommige zelfhulp- of productiviteitsboeken gaan maar door en worden prekerig. Als je gemotiveerd zou zijn om een heel boek te lezen, zou je dan überhaupt wel over uitstelgedrag lezen? Daarom zul je de beknoptheid van het boek waarderen; de 120 pagina's vliegen voorbij

Is het een wondermiddel voor alle problemen? Waarschijnlijk niet. Je moet je immers blijven inzetten voor het eten van kikkers. Je zult dus actief moeten meewerken aan het implementeren van technieken om uitstelgedrag te overwinnen en productiviteit te stimuleren. Maar het is een geweldige gids om je op weg te helpen.

In deze blog vind je een aantal citaten uit het boek. Deze zijn krachtig en inzichtelijk en zullen hopelijk een snaar bij je raken.

Kernprincipes van de Eet De Kikker Techniek

De manier waarop de Eet de Kikker werkt komt neer op de volgende kernprincipes:

Het prioriteren van taken: Eat The Frog is een prioriteringstechniek. Dus zeg maar dag tegen je lukrake takenlijst! Identificeer de belangrijkste taak - die ene taak - je grootste, lelijkste kikker die al je aandacht opslokt. Haal dan diep adem en pak die als eerste aan. Zodra je de moeilijke taken achter de rug hebt, zal de rest van je lijst gemakkelijk, luchtig en citroenachtig aanvoelen

Gebruik hulpmiddelen zoals ClickUp om taken te prioriteren en eet dan de kikker

Als je twee kikkers moet eten, eet dan eerst de lelijkste. Dit is een andere manier om te zeggen dat als je twee belangrijke taken voor je hebt, begin dan eerst met de grootste, moeilijkste en belangrijkste taak.

Brian Tracy

Uitstel overwinnen : Je moet uitstelgedrag overwinnen om de kikker te kunnen eten. Als je vecht tegen de drang om dingen uit te stellen, elimineer je de dreigende angst die de hele dag om je heen kan hangen. Zie het als het afscheuren van de pleister, een snelle uitbarsting van ongemak gevolgd door een stortvloed van pure opluchting. Je hebt nu de mentale bronnen die nodig zijn om andere taken te overwinnen

: Je moet uitstelgedrag overwinnen om de kikker te kunnen eten. Als je vecht tegen de drang om dingen uit te stellen, elimineer je de dreigende angst die de hele dag om je heen kan hangen. Zie het als het afscheuren van de pleister, een snelle uitbarsting van ongemak gevolgd door een stortvloed van pure opluchting. Je hebt nu de mentale bronnen die nodig zijn om andere taken te overwinnen Een momentum opbouwen : Als je eenmaal een kikker hebt gegeten, kun je gewoon niet meer stoppen (met kikkers bedoelen we natuurlijk de belangrijke taken). De mentale euforie van het voltooien van een moeilijke taak bouwt een momentum op zoals niets anders. Het zet een positieve toon voor de dag, soms voor het hele project, waardoor de andere taken minder ontmoedigend lijken. Het doel is om dit momentum te voeden terwijl je vooruitgang blijft boeken in de kleinere taken

: Als je eenmaal een kikker hebt gegeten, kun je gewoon niet meer stoppen (met kikkers bedoelen we natuurlijk de belangrijke taken). De mentale euforie van het voltooien van een moeilijke taak bouwt een momentum op zoals niets anders. Het zet een positieve toon voor de dag, soms voor het hele project, waardoor de andere taken minder ontmoedigend lijken. Het doel is om dit momentum te voeden terwijl je vooruitgang blijft boeken in de kleinere taken Focus behouden : De kikker opeten is niet voor ongeconcentreerden of mensen die snel afgeleid zijn. Je moet je tot de laatste hap blijven inzetten voor die ene belangrijke taak. De andere kikkers zullen uit miljoenen richtingen kwaken en je aandacht opeisen. Bouw de mentale weerstand op om je volledig te concentreren op die ene kikker op je bord; de rest zal moeten wachten

: De kikker opeten is niet voor ongeconcentreerden of mensen die snel afgeleid zijn. Je moet je tot de laatste hap blijven inzetten voor die ene belangrijke taak. De andere kikkers zullen uit miljoenen richtingen kwaken en je aandacht opeisen. Bouw de mentale weerstand op om je volledig te concentreren op die ene kikker op je bord; de rest zal moeten wachten Het managen van tijd: Als eentijdmanagementstrategiemoet je realistisch zijn over hoe lang het duurt om die kikker op te eten. Leer hoe je je dag zo kunt plannen dat je je aan je prioriteiten houdt zonder taken te onderschatten of het gevoel te hebben dat je een race tegen de klok voert

beheer uw tijd en werklast met de tijdlijn-werklastweergave in ClickUp_

Consequent blijven: Niemand wordt van de ene op de andere dag een kikker-eet-kenner. Het kost mensen weken, zo niet maanden, oefening om de belangrijke taken te identificeren, de binnenkomende berichten te negeren, een praktische tijdlijn op te bouwen, de vaart erin te houden, enz. Maar hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Door consequente vooruitgang zal het al snel een tweede natuur voor je worden. Blijf er dus aan werken, ook al kost het tijd

Regel: Voortdurend leren is de minimumvereiste voor succes op elk gebied.

Brian Tracy

**Wie moet de kikker eten?

We zouden je een vroege ochtenddosis kikker eten voorschrijven als je:

Wilt stoppen met uitstellen

Veel werk gedaan krijgt zonder een deuk te maken in de taken met een hoge impact en prioriteit

Het moeilijk vindt om je aan een productiviteitssysteem of -routine te houden

Moeite hebben om te beslissen wat u op een bepaald moment gaat doen

Overweldigd raken, verlammende besluiteloosheid ervaren, ofwerklastverlamming bij het zien van uw takenlijst

Een van de slechtste manieren om tijd te gebruiken is om iets heel goed te doen dat helemaal niet gedaan hoeft te worden.

Brian Tracy

**Hoe eet je de kikker?

Zo, nu begrijp je de drijvende principes achter de Eet de Kikker techniek en of het eten van de kikker geschikt is voor jou. Dit brengt ons bij de volgende vraag: hoe eet je die kikker eigenlijk?

Hier is een no-nonsense gids in drie stappen om aan de slag te gaan met deze prioriteiten- en tijdmanagementtechniek:

Stap 1: Taken identificeren

Eerst moet je de kikker identificeren. Dit is je meest uitdagende en belangrijkste taak op de to-do-lijst van die dag. Het hoeft echter niet per se de meest urgente te zijn. Een ideale kikker is een evenwicht tussen belangrijkheid, urgentie en complexiteit. Zoek dus een moeilijke taak die meer focus en energie vraagt en een positief domino-effect heeft op je dag. Kijk ook uit naar die ene taak die de grootste kans heeft om uitgesteld te worden.

Hier zijn een paar vragen die je jezelf kunt stellen bij het doornemen van de takenlijst van de dag om deze moeilijke taak te identificeren:

Welke van deze taken voelt het meest als een strijd?

Welke taak zou, als hij als eerste zou worden uitgevoerd, de grootste positieve impact hebben op je dag of project?

Welke taak zal, als hij niet wordt uitgevoerd, later op de dag de meeste stress of angst veroorzaken?

Welke taak vereist de hoogste mate van mentale helderheid en focus?

Welke taak ben je het meest geneigd om gedurende de dag uit te stellen?

Welke taak sluit nauw aan bij je hoofddoel voor die dag?

Als je nog steeds met veel taken zit, maak dan een lijst met prioriteiten. Degene die bovenaan staat is je kikker. Beperk jezelf tot één kikker per dag. Onthoud dat focus hier de sleutel is, dus leer taken te deprioriteren waar je maar kunt.

Iedereen treuzelt. Het verschil tussen goede en slechte presteerders wordt grotendeels bepaald door wat ze uitstellen.

Brian Tracy

Hier is een snel voorbeeld om je te helpen bij het identificeren van de kikker.

Stel je voor dat je morgen een presentatie moet geven. Natuurlijk is het afmaken van de dia de meest dringende taak. Maar je voelt je overweldigd door de gedachte om een openingszin te schrijven. Immers, de openingszin maakt het publiek enthousiast en zet de toon voor de hele presentatie. Dus dat is de kikker waarmee je moet beginnen.

zodra u de moeilijke taak hebt geïdentificeerd, gebruikt u Aangepaste statussen in ClickUp om het als een Kikker te markeren_

Stap 2: Taakuitvoering

Nu u de kikker hebt gevangen, is het tijd om ervan te smullen!

Hier is wat je kunt doen om de kikker-eet-sessie draaglijker te maken:

Begin gewoon: Soms is beginnen het moeilijkste deel (we hebben het allemaal meegemaakt). Denk er niet te lang over na, stress er niet over en twijfel niet aan jezelf. Haal gewoon diep adem en duik er meteen in

De meest waardevolle taken die je elke dag kunt doen, zijn vaak het moeilijkst en het meest complex. Maar de beloning voor het efficiënt uitvoeren van deze taken kan enorm zijn.

Brian Tracy

Practice tijd blokkeren: Probeer de eerste paar werkuren van je dagelijkse schema te blokkeren om de kikker 's ochtends als eerste aan te pakken. Deze timemanagementstrategie levert maximale energie en ononderbroken focus om aan de cruciale taak te besteden

de 5-minutentruc brengt je weer op het juiste spoor via *[hagengroei](https://hagengrowth.com/5-minute-rule/)*

We hebben het gehad over het eten van een levende kikker als eerste in de ochtend - dat zou kunnen werken als je een ochtendmens bent, maar het is niet universeel waar. We hebben allemaal momenten van de dag waarop onze focus en energie op hun hoogtepunt zijn. Identificeer deze kikker-etende zone en kapitaliseer op je natuurlijke energiepatronen om productiviteit te stimuleren

om productiviteit te stimuleren Maak je niet alleen zorgen over de resultaten. Soms kan een ongewenst resultaat ervoor zorgen dat je je focus op een positief gedrag of een positieve gewoonte verliest. Vier deze ook om positief gedrag te versterken, ongeacht de uitkomst

**Kan ClickUp u helpen de kikker op te eten?

Die gevreesde kikkers overwinnen kan vermoeiend zijn, maar ClickUp kan u helpen er doorheen te komen! Dit is hoe:

Taakbeheer

Taken weergeven en prioriteiten toewijzen op ClickUp

ClickUp is een krachtige software voor taakbeheer .

Weet je nog wat we zeiden over het leren prioriteren en deprioriteren van taken terwijl je deze techniek omarmt? Het is allemaal een fluitje van een cent met ClickUp Taken . U kunt het volgende toewijzen taakprioriteiten toewijzen aan ClickUp in slechts een paar klikken om de kikker snel te identificeren. Deze prioriteitsvlaggen zetten de taak bovenaan uw takenlijst, zodat u er meteen aan herinnerd wordt dat u hem 's ochtends meteen moet opeten.

Uitgesplitste werkstructuur

Creëer subtaken om het eten van de kikker te vergemakkelijken

ClickUp maakt het gemakkelijker om de kikker voor te bereiden voordat u hem opeet. In plaats van te stikken in één grote hap, kunt u hem opdelen in kleinere, beter beheersbare hapjes-subtaken. Maak checklists voor elke deeltaak en koppel ze aan een slimme toewijzing van middelen. Zo heb je alles bij de hand wanneer het tijd is om de taak te volbrengen.

Tijd blokkeren

tijdschattingen toevoegen aan taken met ClickUp_

Laten we eerlijk zijn: we houden allemaal van doem-scrollen op sociale media! Maar ClickUp is de keeper die voorkomt dat afleidingen uw focuszone binnendringen. Gebruik ClickUp om een realistische schatting te maken van hoe lang het zal duren om die kikker op te eten. Zodra je die duidelijkheid hebt, maak je een gewijd tijdsblok in je agenda en ga je zonder onderbrekingen aan de slag met het kikker-eten.

Samenwerken

Gebruik de samenwerkingsfuncties van ClickUp om als team de kikker op te eten

Met ClickUp kunnen gebruikers taken toewijzen, projecten delen en ideeën uitwisselen met teamgenoten. Dit helpt om kikkers aan te pakken waarvoor samenwerking nodig is. Of het nu gaat om brainstormsessies over chatten in ClickUp of concepten illustreren op interactieve ClickUp whiteboards brengt het platform iedereen op dezelfde pagina. Dergelijke intentionele communicatie zorgt voor een soepele en succesvolle kikker-eet-ervaring voor u en uw team.

Aanpasbare sjablonen

ClickUp heeft een rijke bibliotheek van aanpasbare sjablonen die een absolute game changer zijn. De tijdblokkerende sjablonen zijn een absolute redder in nood voor drukke professionals.

Plan uw planning en oefen tijd blokkeren met ClickUp's sjabloon voor tijd blokkeren

Er is de ClickUp schema blokkeer sjabloon die u kunt gebruiken om uw planning dagelijks, wekelijks of maandelijks in te plannen. Hiermee kunt u maximaal werk verzetten in een minimale hoeveelheid tijd. Je hebt vier soorten aangepaste statussen om individuele taken bij te houden en details zoals locatie, type, enz. toe te voegen met behulp van aangepaste velden. Je kunt ook de Scheduling Form View gebruiken om een realistische planning voor jezelf te maken. Deze sjabloon downloaden

Blijf op de hoogte van uw taken met de sjabloon voor taakbeheer op Clickup

Er is ook de ClickUp Taakbeheersjabloon dat u en uw team kunnen gebruiken om uw werklast te visualiseren, taken te prioriteren en samen te werken met andere teams. U kunt ook schakelen tussen zes dynamische weergaven om uw taken te visualiseren als een lijst, bord, tijdlijn en meer. Het verdeelt uw to-dos in drie lijsten met actiepunten, ideeën en een backlog, zodat u zich op één gebied tegelijk kunt concentreren. Deze sjabloon downloaden

Zet plannen om in realiteit met het Getting Things Done Framework Sjabloon op ClickUp

Naast deze is er ook de ClickUp Getting Things Done Framework . Het biedt duidelijkheid voor het plannen van uw dag terwijl u uw ideeën, gedachten en taken noteert en ze sorteert om uw werk gedaan te krijgen! Bovendien kunt u ervoor kiezen om een document of een whiteboard te gebruiken om uw ideeën op te schrijven! Deze sjabloon downloaden

Klik op brein

ClickUp Brain zet ideeën om in taken en identificeert de kikker

Het is niet overdreven - u zult het geweldig vinden om ClickUp Brein als uw persoonlijke assistent. Het is een hulpmiddel voor het implementeren van de Eet De Kikker techniek. Van het plannen van taken op basis van prioriteit tot het blokkeren van mijn agenda om die kikker te eten - ClickUp Brain kan het allemaal. Het kan zelfs discussies, vergaderingen en documenten vertalen naar taken, waardoor ze beter uitvoerbaar zijn. Noem het een mini-projectmanager, want het gaat je werk zoveel makkelijker maken!

Verander uitstelgedrag in productiviteit met de Eet-de-kikker techniek

Hoewel de kikkermetafoor misschien niet appetijtelijk klinkt, legt de Eat The Frog techniek een solide basis voor productiviteit. Sommigen zouden zelfs kunnen zeggen dat kikkers het ontbijt van kampioenen zijn.

Eet de kikker is eenvoudig maar effectief en iedereen kan het gebruiken, van verwarde studenten tot drukke professionals. Het enige wat je nodig hebt is de bereidheid om de moeilijkste taak eerst aan te pakken en de drive om dit vol te houden. En natuurlijk een beetje hulp van tools zoals ClickUp om je verder op weg te helpen.

Hadden we al gezegd dat u gratis aan de slag kunt met ClickUp? Aanmelden voor een gratis account en ontdek het zelf!