11 beste alternatieven voor Resource Guru: functies, prijzen en beoordelingen

Resource Guru is cloudgebaseerde software voor resourcebeheer voor projectmanagers.

Van planning tot tijdsregistratie: het biedt een uitgebreide reeks functies om het proces te stroomlijnen. Dit resulteert in geoptimaliseerde werkstroom, hogere productiviteit, minder vertragingen en geen onder- of overtoewijzing van middelen.

Resource Guru heeft echter ook een aantal beperkingen, met name op het gebied van veelzijdigheid. Daarom werkt het goed voor bepaalde sectoren, zoals professionele dienstverlening, en heeft het moeite met andere.

Als iemand die veel tijd heeft besteed aan het vergelijken van verschillende softwareprogramma's voor resourcebeheer, heb ik een lijst samengesteld met de beste Resource Guru-alternatieven die momenteel beschikbaar zijn. Bekijk deze lijst om de beste software voor resourcebeheer voor uw Business in 2024 te vinden.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Resource Guru?

Dit zijn de factoren waarmee u rekening moet houden bij het vergelijken van verschillende alternatieven voor Resource Guru:

Functies: Het eerste aspect waarmee u rekening moet houden, is het bereik aan functies van de software. Een robuuste tool voor resourcebeheer moet uitgebreide mogelijkheden bieden voor het toewijzen van resources , het opstellen van roosters, planning en tijdsregistratie.

Gebruiksgemak: Een andere factor die van invloed is op de efficiëntie van de software, is of deze gebruiksvriendelijk is. Zoek naar een intuïtieve tool die op het gebied van gebruiksgemak een voorsprong heeft op andere oplossingen.

Integratiemogelijkheden: Als leidinggevende hebt u een aantal aanvullende tools en software nodig om uw middelen soepel te beheren. Kies daarom voor software die integratie met andere tools van derden biedt

Beoordelingen: Eerdere beoordelingen en scores bieden meer inzicht in de prestaties van de software. Bekijk daarom de beoordelingen van elke software op internet om de betrouwbaarheid, gebruikerstevredenheid en andere belangrijke factoren te beoordelen.

Prijzen: Kies de software die binnen uw budget past. Zorg er daarbij voor dat deze alle functies bevat die u nodig hebt voor uw dagelijkse businessactiviteiten.

De 10 beste alternatieven voor Resource Guru om te gebruiken in 2024

Bekijk deze lijst met de 10 beste alternatieven voor Resource Guru die in 2024 beschikbaar zijn:

1. ClickUp – Het beste voor middelenbeheer

ClickUp Resource Management Software is een uitgebreide tool om al uw middelen vanuit één centrale locatie te beheren.

Voor mij is zichtbaarheid het belangrijkste onderdeel van het beheer van mijn resource-allocatieproces. Met ClickUp Views kan ik het taakbeheer aanpassen aan mijn unieke behoeften. Dit betekent dat ik projecten kan bijhouden, werkstroomvisualisaties kan maken en roadmaps kan maken – en dat alles met behulp van meer dan 15 aangepaste weergaven!

Ik kan bijvoorbeeld de ClickUp werklastweergave gebruiken om de totale werkcapaciteit van mijn team te plannen en te monitoren. Maar als je de werklast van een individuele medewerker moet beheren, biedt de ClickUp teamweergave uitkomst.

Bekijk en beheer de werklast van uw hele team om taken zo efficiënt mogelijk toe te wijzen met ClickUp werklastweergave

Vanuit ClickUp Dashboard hebt u toegang tot aangepaste sprintkaarten om al uw middelen in één keer te beheren. Dit is bijzonder handig wanneer u de tool direct wilt gebruiken.

Maar dat is nog niet alles. Als je werkstroom meer aangepast maatwerk vereist, kun je dat eenvoudig doen met de ClickUp API. Heb je een aangepaste app nodig om de tijd bij te houden voor een specifiek project? Wij hebben de oplossing voor je!

Geen tijd om vanaf nul een werkstroom op te zetten? Download meer dan 1000 kant-en-klare, aanpasbare sjablonen van ClickUp Templates. Van activiteitenrapport tot auditprogramma: er is een sjabloon voor al uw behoeften, direct klaar voor gebruik.

Downloaden dit sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor resourceplanning om resources te identificeren, de beschikbaarheid te beoordelen en een tijdlijn op te stellen

Een van mijn favoriete sjablonen is het ClickUp-sjabloon voor resourceplanning. De intuïtieve, visuele layout helpt me bij het plannen, bijhouden en optimaliseren van mijn resources. Met dit sjabloon kan ik ook afhankelijkheden of planningsconflicten bijhouden om te voorkomen dat ik mijn resources over- of onderbezet.

De beste functies van ClickUp

Taakbeheer: Verdeel projecten in kleinere taken met Verdeel projecten in kleinere taken met ClickUp-taaken

Tijdbeheer: Houd de projecttijd bij, maak schattingen en wijs tijd toe aan elke projecttaak met de Houd de projecttijd bij, maak schattingen en wijs tijd toe aan elke projecttaak met de ClickUp -functie voor tijdbeheer

Gestroomlijnde communicatie: Gebruik Gebruik ClickUp Chat om onderweg vragen te beantwoorden en een naadloze werkstroom te garanderen

Samenwerkingstools: Organiseer de interne communicatie binnen uw team door e-mails rechtstreeks vanuit Organiseer de interne communicatie binnen uw team door e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp te versturen

Automatisering: Gebruik de AI-aangedreven tools van ClickUp Brain om projectstatussen, updates en samenvattingen te automatiseren

ClickUp-integraties: Koppel ClickUp aan meer dan 1000 tools, zoals Slack, GitHub, HubSpot en Google Drive

Limieten van ClickUp

Niet alle functies zijn beschikbaar in de mobiele app van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Onderneming : Aangepaste prijzen

ClickUp Brain: Beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 5 per maand of per lid

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

2. Productiviteit.io – Het beste voor bureauactiviteiten

Productive.io is een PSA-platform (Professional Services Automation) dat speciaal is ontwikkeld voor bureaus en dienstverlenende bedrijven die behoefte hebben aan volledig zichtbaarheid in projecten, middelen en financiën.

Wat Productive.io onderscheidt, is hoe nauw het budgettering, resourcing, projectuitvoering en facturering in één systeem met elkaar verbinden. Van de eerste offerte of begroting, via de projectuitvoering tot en met de facturering, blijven alle relevante gegevens met elkaar verbonden – waardoor het veel gemakkelijker wordt om kostbare fouten te voorkomen. Ik vind deze end-to-end zichtbaarheid vooral waardevol voor groeiende bureaus die jongleren met meerdere klanten en complexe werkstroomen.

Het platform maakt het ook eenvoudig om huidige en toekomstige personeelsbehoeften in kaart te brengen, de bezettingsgraad bij te houden en de winstgevendheid in realtime te monitoren. Met ingebouwde tijdsregistratie, onkostenbeheer en geavanceerde rapportage geeft Productive.io teams een duidelijk beeld van hoe het werk daadwerkelijk presteert ten opzichte van de plannen.

De beste functies van Productive.io

Blijf bij projecten van begroting en inzet van middelen tot oplevering en facturering

Plan en voorspel de capaciteit van uw team met weergaven voor resourceplanning en -benutting

Houd de winstgevendheid in de gaten met realtime rapportages waarin het budget wordt vergeleken met de werkelijke cijfers

Beheer tijdsregistratie, onkosten en goedkeuringen in één systeem

Maak geavanceerde rapporten met groepering, draaitabellen en valuta-conversie

Integreer met tools zoals HubSpot, Slack en boekhoudsystemen via API's en native integraties

Beperkingen van Productive.io

Dit kan overweldigend zijn voor zeer kleine teams

Installatie en configuratie vergen enige inspanning vooraf

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Productive.io voor productiviteit

Gratis proefversie beschikbaar

Essential: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 10 gebruikers)

Professional: $ 25 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal 10 gebruikers)

Ultimate: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – Het beste voor voorspellende planning

via LiquidPlanner

LiquidPlanner is projectmanagementsoftware die vooral bekend staat om zijn functie voor voorspellende planning. Als uw team aan meerdere projecten tegelijk werkt, raad ik dit alternatief voor Resource Guru aan om uw werkstroom beter te optimaliseren.

Met deze tool kunt u alle verschillende projecten bijhouden. Dankzij de op prioriteiten gebaseerde planningsmogelijkheden houdt u hoogwaardige projecten goed in de gaten. De tool kan ook worden geïntegreerd met documentbeheertools zoals Google Drive en Dropbox, en u kunt via de open API uw eigen aangepaste tools maken.

De beste functies van LiquidPlanner

Maak prognoses voor tijdlijnen van projecten en opleveringen met Predictive Scheduling

Optimaliseer teamroosters met Balanced Workload

Geef projecten prioriteit op basis van hun belang met Perfect Prioritization

Houd onzekerheden of risico's in uw plan bij met Ranged Estimation

Verkrijg realtime prestatiegegevens en inzichten met Intelligent Insights

Limieten van LiquidPlanner

Het opzetten van projecten kost veel tijd

Bepaalde essentiële facturerings- en budgetteringsfuncties ontbreken

Er zit een flinke leercurve als bijlage aan vast

Prijzen van LiquidPlanner

Gratis proefversie van 14 dagen

Essentials : $ 15 per maand per gebruiker

Professional : $ 28 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 42 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (667 beoordelingen)

4. Float – Het beste voor het plannen van middelen

via Float

Float is een ander degelijk alternatief voor Resource Guru, met een mensgerichte aanpak van resourceplanning.

De tool biedt u een live, gecentraliseerde tijdlijn van uw projecten en personeel, zodat u taken systematisch kunt toewijzen. U kunt het gebruiken om taken toe te wijzen met een live weergave van vaardigheden, capaciteit en beschikbaarheid binnen uw team. Ik vind de op vaardigheden gebaseerde toewijzingen bijzonder nuttig voor gespecialiseerde taken.

Met deze tool kunt u ook budgetten plannen en beheren op basis van uren of tarieven om de capaciteit in te schatten en uitgaven te voorspellen. Bovendien helpen de vooraf ingevulde urenregistraties u om uw uitgaven in realtime bij te houden en te begroten.

De beste functies van Float

Stel aangepaste werktijden en locaties in

Stel een aangepast budget op basis van tijd/kosten op

Plan en monitor de werklast via de functie Resource Scheduling

Synchroniseer andere tools voor projectmanagement zoals Asana en Trello

Vergelijk geschatte en werkelijke uren met behulp van functies voor tijdbeheer

Integreer met tools van derden, zoals Asana en Slack

Limieten van Float

Er is geen prognose voor de inkomsten van het project beschikbaar

Niet geschikt voor mobiele apparaten

Moeilijk te navigeren

Float-prijzen

Gratis proefversie van 14 dagen

Starter : $ 7,50 per maand per gebruiker

Pro : $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Float beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (1.240 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.592 beoordelingen)

5. Teamwork – Het beste voor projectenamenwerking

via Teamwork

Teamwork is dynamische projectmanagementsoftware die gebruikers helpt bij het beheren van alle aspecten van clientactiviteiten.

Hiermee kunt u projecten plannen, middelen toewijzen en samenwerken met uw team om het proces te versnellen. Van dagelijkse capaciteitsplanning en kostenbeheer tot langetermijnprognoses: de functies van Teamwork dekken elk aspect van uw middelenallocatie.

Functies van Teamwork, zoals de efficiëntie-indicator, zijn van onschatbare waarde bij het plannen van tijdlijnen – op basis van hoe snel of hoe langzaam een bepaald team of een individu de toegewezen taken kan afwerken.

De tool is compatibel met iOS, Android, Windows en macOS.

De beste functies van Teamwork

Houd tijd, tarieven en uitgaven bij

Gebruik kant-en-klare sjablonen en intakeformulieren

Pas uw werklastweergaven en werkstroomen aan

Voorspel toekomstige resourcebehoeften op basis van huidige projecten en pijplijnen

Identificeer afhankelijkheden tussen taken om planningsconflicten te voorkomen

Integreer met tools zoals HubSpot en Google Drive

Limieten van Teamwork

Geen live chat-ondersteuning

Voldoet niet aan de behoeften van grote ondernemingen

Ingewikkeld in gebruik

Teamwork prijzen

Free Forever

Deliver : $ 13,99/maand per gebruiker

Grow : $ 25,99/maand per gebruiker

Scale: Aangepaste prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (1.121 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (859 beoordelingen)

6. Monday.com – Het beste voor beheer van werkstroom

Monday.com is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement. Het biedt een uitgebreide reeks functies die zowel uw projectplanning als uw middelenbeheer vergemakkelijken.

De zeer intuïtieve en aanpasbare dashboards van Monday.com maken het voor teams gemakkelijk om meerdere projecten tegelijk te beheren. Het is een krachtige tool die ook helpt bij het bedenken van strategieën, het plannen en de uitvoering van projecten.

Met functies zoals meer dan 10 aangepaste weergaven, 30 verschillende widgets voor het weergeven van informatie en blokken waarvoor geen code nodig is, is Monday.com een van de meest betrouwbare alternatieven voor Resource Guru.

De beste functies van Monday.com

Wijs wordt rechtstreeks toegewezen aan teamleden met People Columns

Kies uit meer dan 200 sjablonen voor automatisering

Krijg specifieke prestatie-inzichten met behulp van aangepaste dashboards

Aangepaste werkstroom

Integreer met tools zoals Slack, Gmail en Outlook

Limieten van Monday.com

Geen offline toegang

Voor sommige functies moet extra worden betaald

Prijzen van Monday.com

Free Forever

Basic : $ 12/maand per zetel

Standaard : $ 14/maand per zetel

Pro : $ 24 per maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (10.730 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.794 beoordelingen)

7. Accelo – Het beste voor automatisering van professional services (PSA)

via Accelo

Met Accelo kunnen gebruikers projecten en middelen beheren met een combinatie van traditionele en agile methodologieën. Het staat vooral bekend om zijn innovatieve functies voor tijdsregistratie. Het helpt u bijvoorbeeld om projectbudgetten onder controle te houden door factureerbare en niet-factureerbare uren bij te houden.

Het platform ondersteunt filteren op basis van vaardigheden bij het toewijzen van taken. U kunt het toewijzen van taken aan specifieke teamleden ook automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde regels. Zodra de taken zijn toegewezen, kan het uw timers automatiseren om uw team te helpen elke minuut optimaal te benutten.

Het biedt ook naadloze integratie met belangrijke tools zoals MailChimp, Google Workspace, Salesforce, enz. , om het proces verder te stroomlijnen.

Accelo beste functies

Gebruik geautomatiseerde urenregistraties voor het bijhouden van projecttijd en middelen

Aangepaste statussen en werkstroom

Ontvang projecttriggers en notificaties

Weergave van rapporten met werkelijke versus geschatte tijden voor soepel capaciteitsbeheer

Maak facturen op basis van budget en voortgang

Limieten van Accelo

Te complex voor kleine bedrijven

De mobiele app heeft geen volledige functie

Accelo prijzen

Gratis proefversie van 7 dagen

Professional : Aangepaste prijzen

Business : Aangepaste prijzen

Geavanceerd : Aangepaste prijzen

Elite: Aangepaste prijzen

Accelo beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (502 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (172 beoordelingen)

8. Wrike – Het beste voor veelzijdig projectmanagement

via Wrike

Wrike is een tool voor werkbeheer waarmee u kunt kiezen uit een reeks aangepaste sjablonen, het binnenhalen van werk kunt automatiseren met dynamische aanvraagformulieren en nog veel meer.

Met deze tool kunt u de werklast van het team in één oogopslag zien, beschikt u over functies voor realtime samenwerking (denk aan opmerkingen en tags) en kunt u eenvoudig aanpassingen doorvoeren met een simpele drag-and-drop-functie.

Wrike kan ook worden geïntegreerd met meer dan 400 tools en software van derden die nodig zijn voor projectmanagement, zoals Adobe, Jira en OneDrive.

De beste functies van Wrike

Sla terugkerende taken, projecten en mappen op

Bekijk de individuele capaciteiten van elk teamlid voor een optimale benutting van middelen

Maak aanpasbare dashboards

Automatiseer terugkerende werkstroomen

Bekijk auditrapporten op aanvraag

Open de tool via de mobiele app

Limieten van Wrike

De gratis versie beschikt niet over functies voor tijdsregistratie

Geen ingebouwde factureringstool

Er zit een leercurve als bijlage aan vast

Wrike prijzen

Free Forever

Team : $ 9,80/maand per gebruiker

Business : $ 24,80/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (3.679 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (2.629 beoordelingen)

9. Asana – Het beste voor werkbeheer

via Asana

Asana is een door AI aangestuurde oplossing voor werkbeheer. Deze tool helpt managers om alle lopende projecten binnen de onderneming nauwlettend bij te houden.

Alle functies zijn gericht op het plannen, organiseren en faciliteren van werkstroomprocessen om de efficiëntie te maximaliseren. Met een van de unieke functies van Asana – Doelen – kunt u grote doelstellingen opsplitsen in kleinere taken, zodat u deze efficiënter kunt uitvoeren en bijhouden.

Bij het beheren van complexe projecten of meerdere teams kan de Portfolios-functie van Asana nuttig zijn. Hiermee kunt u het totaaloverzicht bekijken, de voortgang van gekoppelde projecten bijhouden en de toewijzing van middelen strategisch plannen voor optimale resultaten.

Asana kan ook worden geïntegreerd met grote platforms zoals Microsoft Teams, Nave, MailChimp en Mosaic.

De beste functies van Asana

Drag en drop taken om de werklast te beheren

Vergelijk de werkelijke tijd van het project met de geschatte tijd van het project

Deel gegevens via meer dan 270 tools, zoals Slack en Microsoft Teams

Krijg toegang tot realtime grafieken en inzichten

Gebruik de functie voor taakafhankelijkheden om planningsconflicten bij te houden en te voorkomen

Limieten van Asana

De interface is moeilijk te navigeren

Er is geen offline toegang beschikbaar

Prijzen van Asana

Free Forever

Starter : $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $30,49 per maand per gebruiker

Onderneming : Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2 : 4,3/5 (9.988 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (12.612 beoordelingen)

10. ClickTime – Het beste voor het beheer van urenregistratie

via ClickTime

Als u op zoek bent naar software voor het beheer van urenregistraties, is ClickTime een optie die u zeker moet overwegen.

ClickTime biedt geavanceerde functies voor tijdsregistratie en budgettering. Van het beheer van individuele projecten tot algemene middelen: ClickTime maakt het allemaal mogelijk.

Het biedt ook geavanceerde instellingen en inzichten binnen uw werkstroom. U kunt bijvoorbeeld unieke factureringstarieven definiëren voor leden van teams, rollen of projecten op basis van hun specifieke vaardigheden. De tool houdt vervolgens de factureerbare uren bij en helpt u de winstgevendheid van projecten te monitoren, waardoor budgetoverschrijdingen worden voorkomen.

ClickTime heeft ook een mobiele app voor zowel Android- als iOS-gebruikers.

De beste functies van ClickTime

Houd de werklast van uw medewerkers in de gaten om taken effectief te verdelen

Prognose van de beschikbaarheid van personeel

Krijg realtime zichtbaarheid voor de voortgang van projecten

Krijg inzicht in prestaties en winstgevendheid

Integreer met tools zoals Slack, Sage en BambooHR

Limieten van ClickTime

Oplossingen voor resourceplanning zijn beschikbaar in het Premiere-abonnement en hogere abonnementen

Moeilijk te navigeren voor een beginner

Prijzen van ClickTime

Gratis proefversie van 14 dagen

Starter : $ 12 per maand per gebruiker

Team : $ 15 per maand per gebruiker

Premier : $ 27 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickTime beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (791 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (207 beoordelingen)

11. Kantata – Het beste voor projectmanagement

via Kantata

Kantata is een alles-in-één tool voor het stroomlijnen van verschillende activiteiten op het gebied van resource-, financieel en projectmanagement binnen een organisatie. De belangrijkste USP van deze software is de innovatieve functie voor resourceprognoses.

Hiermee krijgt u inzicht in de werkelijke kosten van middelen ten opzichte van de totale opbrengst van het project, voor een winstgevende taakverdeling.

Kantata vereenvoudigt ook het proces van het werk met externe medewerkers, zoals freelancers of aannemers. U kunt externe medewerkers uitnodigen als 'partners' en hen rechtstreeks binnen het platform taken toewijzen.

Kantata kan ook worden geïntegreerd met een breed bereik aan tools en platforms, zoals Salesforce, Netsuite en Xero. Kortom, het is een betrouwbaar alternatief voor Resource Guru.

De beste functies van Kantata

Beheer projecttijdlijnen, vereisten en opbrengsten

Plan en verdeel de werklast beter met het matchen van vaardigheden

Configureer aanbevelingen voor middelen op basis van gegevens

Gebruik visuele hulpmiddelen zoals tijdlijnen, kalenders en projectborden

Limieten van Kantata

De gebruikersinterface is traag

De invoer van de tijd is zwak en slecht ontworpen

Volledige prijsinformatie is niet beschikbaar

Kantata prijzen

Aangepaste prijzen

Kantata beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (1.401 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (613 beoordelingen)

Begin met het efficiënt beheren van uw middelen met ClickUp

Resourcebeheer is een dynamische businessactiviteit. De kans op onder- of overbenutting is groot als u geen weloverwogen beslissingen neemt.

Hoewel Resource Guru tot op zekere hoogte helpt, schiet het op een aantal punten tekort.

