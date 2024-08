10 Beste Software voor het bijhouden van bronnen voor bedrijven in 2024

Als projectmanager kan je dagelijkse routine aanvoelen als geblinddoekt jongleren met een dozijn taken. Dat is wat middelen beheren zonder bijhouden van software voelt als.

Software voor het bijhouden van resources fungeert als uw ogen en geeft u een duidelijk beeld van de vaardigheden, beschikbaarheid en werklast van uw team voor projecten, apparatuur en financiën.

Zonder deze software loopt u het risico dat u werknemers overboekt, beschikbare middelen onderbenut en onverwachte obstakels tegenkomt die projecten vertragen en de winst doen dalen.

Dus, in plaats van dingen aan het toeval over te laten en te hopen dat je resources perfect op elkaar zijn afgestemd, zoek je een van de 10 beste resource-tracking software.

Maak je geen zorgen! Wij zijn er om je te helpen. Maar laten we eerst bepalen wat je nodig hebt.

Wat moet je zoeken in software voor het bijhouden van bronnen?

Software voor het bijhouden van resources is handig om de planning van projecten, de toewijzing van teams en de algemene efficiëntie te optimaliseren. Maar wat maakt de ideale software voor het bijhouden van resources? Hier volgt een overzicht van de sleutelelementen waarop u moet letten:

Gecentraliseerde weergave: Het fungeert als een enkele bron van waarheid en biedt een duidelijk overzicht van al uw resources, inclusief mensen, apparatuur en budget

Het fungeert als een enkele bron van waarheid en biedt een duidelijk overzicht van al uw resources, inclusief mensen, apparatuur en budget Realtime bijhouden: Het helpt bij hetresource planningmet inbegrip van menselijke expertise, apparatuur, budget en zelfs fysieke ruimte. Met deze holistische weergave kunt u weloverwogen beslissingen nemen

Het helpt bij hetresource planningmet inbegrip van menselijke expertise, apparatuur, budget en zelfs fysieke ruimte. Met deze holistische weergave kunt u weloverwogen beslissingen nemen Beheer van vaardigheden en beschikbaarheid: Deze functie brengt de vaardigheden en beschikbaarheid van uw team in kaart, zodat u de juiste resources aan de juiste taken kunt koppelen en overboeking of onderbezetting kunt voorkomen

Deze functie brengt de vaardigheden en beschikbaarheid van uw team in kaart, zodat u de juiste resources aan de juiste taken kunt koppelen en overboeking of onderbezetting kunt voorkomen Forecasting en analyse: Deze functie stelt u in staat om toekomstige behoeften aan middelen te voorspellen en mogelijke knelpunten te identificerencapaciteit te plannen en toewijzing van middelen

Deze functie stelt u in staat om toekomstige behoeften aan middelen te voorspellen en mogelijke knelpunten te identificerencapaciteit te plannen en toewijzing van middelen Rapportage en samenwerking: De door u gekozen tool moet inzichtelijke rapporten genereren om de voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren, terwijl naadloze samenwerking tussen de leden van het team wordt bevorderd

De door u gekozen tool moet inzichtelijke rapporten genereren om de voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren, terwijl naadloze samenwerking tussen de leden van het team wordt bevorderd Integratie: Naadloze integratie met bestaande tools, zoals projectmanagement software en communicatieplatforms, bevordert een uniforme werkstroom en elimineert datasilo's

Naadloze integratie met bestaande tools, zoals projectmanagement software en communicatieplatforms, bevordert een uniforme werkstroom en elimineert datasilo's Intuïtief en gebruiksvriendelijk: Een gebruiksvriendelijke interface is cruciaal voor een naadloze acceptatie door uw team. Eenvoudige planning van taken, drag-and-drop functies en mobiele toegang zijn belangrijke functies om het proces te stroomlijnen en de leercurve te minimaliseren

De 10 beste software voor het bijhouden van resources in 2024

Software voor het bijhouden van resources is een eenmalige investering die uw productiviteit en werkbeheer zal verbeteren. Je moet ervoor zorgen dat de gekozen software goed aansluit bij de grootte van je team, je budget en de bestaande tools.

Nu je de voordelen kent van een tool voor resourcebeheer en software voor het bijhouden van resources, gaan we de 10 beste software voor resourcebeheer op de markt bekijken.

1. ClickUp

Houd de werklast van uw team bij, delegeer taken op een verstandige manier en beheer wegversperringen met ClickUp Dashboards ClickUp Software voor middelenbeheer is een tool voor het bijhouden van resources en een uitgebreid samenwerkings- en productiviteitsplatform.

U kunt uw dagelijkse werkstromen verbeteren met een gecentraliseerde weergave van al uw activiteiten met 15+ flexibele ClickUp weergaven . Dit omvat werklastbeheer, rapportage, analyses, toegewezen taken en de tijd die aan elke taak is besteed, toegankelijk via verschillende apparaten.

Met ClickUp Dashboards kunt u uw missiecontrolecentrum bouwen met 50+ widgets zoals aangepaste grafieken, Sprints, grafieken voor voortgangsregistratie, tijdsregistratie, werklast, projectoverzicht en meer. ClickUp API stelt u in staat om merkelementen toe te voegen en de software uw eigen te maken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-185.png Visualiseer taken en beheer resources, optimaliseer werklasten en anticipeer op potentiële problemen met het sjabloon voor resourceplanning ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200533044 Download dit sjabloon /cta/

1000+ toevoegen ClickUp sjablonen aan de bestaande software om middelen toe te wijzen, een project te plannen, taken binnen verschillende afdelingen te beheren, een gebeurtenis te plannen of om het even welk project te beheren!

Om het plannen van uw middelen te vereenvoudigen, gebruikt u ClickUp's sjabloon voor resourceplanning . Dit sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het plannen, bijhouden en optimaliseren van uw resources.

Met deze sjabloon kunt u taken maken voor elk doel van resourceplanning, taken toewijzen aan teamleden, tijdlijnen aangeven en de voortgang van taken bijhouden met vijf statussen.

U kunt ook instellingen maken voor notificaties om op de hoogte te blijven, regelmatige vergaderingen houden om wegversperringen te verminderen en taken monitoren of analyseren om maximale productiviteit te garanderen.

ClickUp beste functies

Creëer uw werkstroom voor het beheren van bedrijfsmiddelen, inventaris, kantoorruimte, bedrijfsuitrusting en teamtaken

GebruikClickUp BreinaI-hulpmiddelen om projectsamenvattingen, projectupdates en statusrapporten te automatiseren en sjablonen te maken voor elk gebruik

Direct e-mail verzenden en ontvangen vanuit het programma ClickUp e-mail om de communicatie met uw partners, leveranciers en clients te organiseren

Deel projecten op in werkbareClickUp-taak en subtaken, wijs ze toe aan uw team en voeg checklists en afhankelijkheid toe voor duidelijke processen en acceptatiecriteria

Voeg opmerkingen toe om te verduidelijken wat er gedaan moet worden, deel bijlagen, wijs actiepunten toe aan teamleden en maak kanalen inClickUp chatten om gesprekken in realtime te voeren en inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van resources

Houd tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe, bekijk rapporten en wijs tijd toe voor elke taak van uw teams vanaf elke locatie met deClickUp tijdsregistratiefunctie

Integreer 1000+ tools en apps metClickUp integraties zoals Asana, Trello, Airtable en Jira Software

ClickUp beperkingen

Het volledige potentieel van de tool gebruiken kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers door een overvloed aan functies

Niet alle functies zijn doorgedrongen tot de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Kantata

via Kantata Kantata gaat verder dan het bijhouden van basisresources en fungeert als een PSA-krachtcentrale (Professional Services Automation) die expliciet is ontworpen voor bureaus, adviesbureaus en andere PSA-organisaties.

Deze software richt zich op het optimaliseren van de hele levenscyclus van een project, van het laden van bronnen en toewijzing aan financieel beheer en relaties met de client.

Kantata beste functies

De juiste mensen koppelen aan geschikte projecten op basis van hun specifieke vaardigheden en expertise

Krijg een duidelijk, real-time beeld van de werklast van je team, de voortgang van projecten en het gebruik van resources

Toekomstige behoeften aan resources voorspellen en proactief de capaciteit van projecten plannen

Projectbudgetten, kosten en winstgevendheid in realtime bijhouden, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen en de financiële controle kunt verbeteren

Clienten veilige toegang bieden tot projectupdates, documenten en communicatietools

Kantata limieten

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface verouderd en niet zo intuïtief als andere moderne softwareoplossingen

Sommige gebruikers rapporteren gemengde ervaringen met de klantenservice en geven aan af en toe problemen te ondervinden bij het verkrijgen van tijdige en effectieve hulp

Kantata prijzen

Aangepaste prijzen

Kantata beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1000+ beoordelingen)

4.2/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

3. Zweef

via Float Float is een hulpmiddel voor middelenbeheer ontworpen om de planning van projecten, de planning en de toewijzing van middelen te stroomlijnen voor bedrijven van elke grootte.

Het helpt organisaties hun capaciteit van de teams en ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment aan de juiste Taken werken.

Float beste functies

Krijg een duidelijke weergave vanbeschikbaarheid van bronnen, vaardigheden en huidige werklast via de interactieve interface

Taken en middelen plannen via een drag-and-drop interface

Creëer verschillende projectscenario's en voorspel de potentiële behoefte aan middelen

Houd de tijd die aan Taken wordt besteed direct bij

Krijg een gecentraliseerde werkstroom en gegevensuitwisseling door het platform te integreren met verschillende projectmanagement- en communicatietools

Float limieten

De prijsstructuur is misschien niet geschikt voor alle bedrijven, vooral kleinere teams of bedrijven met een krap budget

Hoewel Float een mobiele app biedt, vinden sommige gebruikers deze minder functie-rijk en gebruiksvriendelijk in vergelijking met de desktop-app

Float prijzen

Starter: $7.50/gebruiker per maand

$7.50/gebruiker per maand Pro: $12.50/gebruiker per maand

$12.50/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Float beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Saviom

via Saviom Saviom wil een futuristische oplossing zijn voor bedrijven die het volledige potentieel van hun personeel willen ontsluiten.

Saviom is opgericht door visionaire ondernemers en kan bogen op meer dan 22 jaar ervaring en een klantenkring die Fortune 500-bedrijven omvat.

Naast het bijhouden van resources biedt Saviom geavanceerde functies zoals projectmanagement op vaardigheden gebaseerde toewijzing, prognosemogelijkheden en real-time rapportage.

Saviom beste functies

Configureer roosters op basis van verschillende factoren, waaronder team, rol, locatie, projecttype en beschikbare vaardigheden

Gebruik maken van prognose en capaciteit planning tools om proactief potentiële hiaten aan te pakken en ervoor te zorgen dat u de juiste middelen beschikbaar heeft op het juiste moment

Krijg een duidelijk en dynamisch beeld van uw resourcegebruik met realtime dashboards en aanpasbare rapportages

Voorspel factureerbaar gebruik van resources en identificeer mogelijkheden om resources te mobiliseren van niet factureerbaar naar factureerbaar werk

Saviom limieten

Geavanceerde functies kunnen gepaard gaan met een steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere tools voor resource management

Sommige gebruikers rapporteren dat de aanpassingsmogelijkheden beperkt zijn in vergelijking met hun verwachtingen

Saviom prijzen

Aangepaste prijzen

Saviom beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

5. Hub Planner

via Hub Planner Hub Planner gaat uit van een resource-gerichte benadering en benadrukt het belang van het optimaliseren van individuele vaardigheden en het maximaliseren van het potentieel van teams.

Het is geschikt voor bedrijven van elke grootte, van kleine starters tot grote ondernemingen, en biedt een gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies.

In tegenstelling tot tools die projectmanagement als prioriteit hebben, richt Hub Planner zich op het versterken van je team door duidelijk zichtbaarheid te geven in hun beschikbaarheid, vaardigheden en werklast.

Deze mensgerichte aanpak helpt bedrijven bij het creëren van balans tussen werk en privé, voorkomt burn-out en verbetert de productiviteit van werknemers.

Hub Planner's beste functies

Visualiseer de beschikbaarheid van je team in real-time met een dynamische heat map, een intuïtief systeem in kaart gebracht met kleur

Stroomlijn het proces van het aanvragen en goedkeuren van verlof met een speciale functie voor vakantie- en PTO-beheer

De juiste mensen aan de juiste Taken koppelen op basis van hun unieke vaardigheden en ervaring

Pas het platform aan uw specifieke werkstromen aan door aangepaste velden toe te voegen en ontdek geavanceerde functies zoals factureringstarieven en budgetbeheer, slimme groepen en wereldwijde feestdagen via de extensiebibliotheek

Toegang tot planningen, tijdsregistratie en communicatie met je team, allemaal vanaf je mobiele apparaat

Hub Planner limieten

Sommige gebruikers vinden de interface visueel minder aantrekkelijk of minder aanpasbaar

Gebruikers die grote teams of complexe projecten managen, rapporteren dat ze tegen schaalbaarheidsbeperkingen aanlopen

Hub Planner prijzen

Plug & Play: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Premium: $18/gebruiker per maand,

$18/gebruiker per maand, Business Leader: Aangepaste prijzen

Hub Planner beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

6. Mozaïek

via Mozaïek Mosaic App is een geavanceerde AI-oplossing die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop bedrijven hun meest waardevolle bezit beheren: mensen.

Het doel is om de limieten van traditionele spreadsheets en generieke software te overstijgen met kunstmatige intelligentie voor een verbeterde zichtbaarheid, controle en efficiëntie bij het toewijzen van middelen.

Van het stroomlijnen van de toewijzing van projectresources en het stimuleren van de productiviteit van teams tot nauwkeurige facturering en het voorspellen van toekomstige behoeften, Mosaic App helpt projectmanagers als hun strategische partners in resourcemanagement.

Mosaic beste functies

Krijg realtime inzicht in de beschikbaarheid van teamleden, de verdeling van werklast, lacunes in vaardigheden en potentiële knelpunten in projecten

Projectkosten bijhouden, de winstgevendheid van resources analyseren en nauwkeurige facturen genereren, allemaal binnen één platform

Aanpasbare dashboards, rapporten en velden met gegevens gebruiken die ervoor zorgen dat relevante informatie direct beschikbaar is voor geïnformeerde besluitvorming op alle niveaus van de organisatie

Blijf op de hoogte, op één lijn en productief met realtime updates, functies voor samenwerking en mobiele toegankelijkheid

Mosaic limieten

Sommige gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid en privacy van gegevens

Er is mogelijk extra configuratie of maatwerk nodig om te voldoen aan de specifieke behoeften van bepaalde industrieën met unieke werkstromen

Mosaic prijzen

Startersplan: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pro Plan: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Mosaic beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (Te weinig beoordelingen)

4.4/5 (Te weinig beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

7. Grondstoffen goeroe

via Bron Goeroe Resource Guru staat bekend om zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid en stelt bedrijven van elke grootte in staat, van eenmanszaken tot grote ondernemingen. U kunt deze tool gebruiken om de toewijzing van middelen te stroomlijnen en de efficiëntie van projecten te optimaliseren.

Het heeft een minimalistische aanpak en concentreert zich op de kernfuncties die nodig zijn voor effectieve resourceplanning en teambeheer. De intuïtieve interface en drag-and-drop functionaliteit maken het makkelijk om te leren en te gebruiken, waardoor teams snel bedreven raken in het beheren van hun planningen en werklasten.

Resource Guru's beste functies

Beschik over een duidelijke interface en drag-and-drop functionaliteit die van de software een gebruiksvriendelijk platform maken, zelfs voor niet-technische gebruikers

Genereer aanpasbare rapporten en inzichtelijke dashboards om waardevolle inzichten te krijgen in het gebruik van resources, de voortgang van projecten en de prestaties van teams

Werkstroom voor goedkeuring boeken om het proces van het aanvragen van resources voor specifieke projecten te vereenvoudigen door een transparante goedkeuringsketen op te zetten

Integreer het met verschillende populaire zakelijke tools, waaronder kalenders, boekhoudsoftware en tools voor projectmanagement

Resource Guru limieten

Gebruikers die op zoek zijn naar sterk aangepaste rapportages of diepgaande gegevensanalyse missen mogelijk geavanceerde functies

Sommige gebruikers vinden dat de interface te weinig aanpassingsmogelijkheden heeft in vergelijking met andere moderne softwareoplossingen

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper Abonnement: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Blackbelt Plan: $8/gebruiker per maand

$8/gebruiker per maand Master Plan: $12/gebruiker per maand

Resource Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

8. Paymo

via Paymo Paymo overstijgt de beperkingen van tools met slechts één facet door een uitgebreid pakket functies aan te bieden dat onder meer taakbeheer, teamplanning, tijdsregistratie en facturering van clients omvat.

Het is een alles-in-één platform waarmee u uw hele projectlevenscyclus kunt beheren vanuit een centrale hub. Door deze gestroomlijnde aanpak hoef je niet meer met meerdere tools te jongleren, worden gegevenssilo's geminimaliseerd en wordt de efficiëntie en samenwerking binnen teams bevorderd.

Paymo beste functies

Consolideer essentiële functies zoals het beheer van taken, teamplanning, tijdsregistratie en facturering van clients in een centrale hub

Taken effectief organiseren met visuele Kanban-borden. Taken slepen en neerzetten tussen verschillende fasen (zoals Nog te doen, In uitvoering en Klaar) om de werkstroom te visualiseren, knelpunten te identificeren en de voortgang in één oogopslag bij te houden

Gebruik verschillende opties voor tijdsregistratie, waaronder handmatige timers, automatisch bijhouden en offline invoer

Facturen genereren met behulp van automatisering en betalingsverwerking op basis van bijgehouden tijd en onkosten en online betalingen van clients direct binnen het platform accepteren

Paymo limieten

Is mogelijk niet zo robuust als speciale tools voor projectmanagement bij grootschalige projecten met complexe afhankelijkheid

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele app minder functies en functionaliteiten heeft in vergelijking met het webgebaseerde platform

Paymo prijzen

Free Forever

Starters: $9.9/gebruiker per maand

$9.9/gebruiker per maand Klein Kantoor: $15.9/gebruiker per maand

$15.9/gebruiker per maand Business: $23,9/gebruiker per maand

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

9. ClickTime

via ClickTime Sinds 1999 heeft ClickTime een plaats veroverd in het landschap van tijdsregistratie en resourcebeheer. Het gaat verder dan eenvoudige urenregistratie en biedt een robuust pakket functies, waaronder tijdsregistratie, projectmanagement, onkostenbeheer en inzichtelijke rapportage.

ClickTime onderscheidt zich door zijn aanpasbare dashboards en geautomatiseerde workflows, die de invoer en analyse van gegevens stroomlijnen terwijl u kostbare tijd bespaart en het risico op fouten minimaliseert.

ClickTime beste functies

Maak gepersonaliseerde dashboards om sleutelgegevens te visualiseren en realtime inzicht te krijgen in de voortgang van projecten, de prestaties van teams en het gebruik van resources

Werkstromen automatiseren, de invoer en analyse van gegevens stroomlijnen, tijd besparen en fouten tot een minimum beperken

Integreer ClickTime met verschillende populaire zakelijke tools, waaronder boekhoudsoftware, projectmanagementplatforms en CRM's

Tijd nauwkeurig bijhouden met verschillende methoden, waaronder handmatige timers, automatische tijdsregistratie en integratie met mobiele apps

Bijhouden van bonnetjes en beheren van vergoedingen voor nauwkeurig bijhouden van onkosten en gestroomlijnd financieel beheer

ClickTime beperkingen

Het is misschien niet zo robuust als speciale tools voor projectmanagement

Business die uitgebreide samenwerking met clients nodig heeft, mist misschien specifieke functies voor naadloze communicatie met clients

ClickTime prijzen

Starters: $13/gebruiker per maand

$13/gebruiker per maand Team: $17/gebruiker per maand

$17/gebruiker per maand Premier: $28/gebruiker per maand

$28/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

4.6/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

10. Parallax

via Parallax Parallax is een strategisch en datagestuurd platform dat speciaal is ontworpen voor digitale serviceorganisaties. Het stelt bureaus, adviesbureaus en ontwikkelstudio's in staat om hun resource management toekomstbestendig te maken door middel van prognoses, optimalisatie en financiële inzichten.

Parallax hanteert een holistische aanpak die naadloos integreert met uw bestaande workflows, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van teams, vaardigheden, projecteisen en financiële doelen.

Deze gegevensgerichte aanpak is de instelling waarin Parallax zich onderscheidt. Het maakt gebruik van historische gegevens, realtime inzichten en prognosemogelijkheden om proactief projecten te abonneren, potentiële tekorten in de capaciteit van resources te identificeren en te zorgen voor een optimale toewijzing van projecten.

Parallax beste functies

Creëer verschillende projectscenario's en voorspel de potentiële behoefte aan resources

Projectbudgetten, kosten en winstgevendheid in realtime bijhouden

Duidelijke zichtbaarheid krijgen in het gebruik van uw team in realtime

Genereer aanpasbare rapporten en inzichtelijke dashboards om waardevolle inzichten te krijgen in het gebruik van resources, de prestaties van het project en de productiviteit van het team

Transparantie en samenwerking met clients opbouwen door gebruik te maken van client portals en zichtbaarheidopties voor projecten

Parallax beperkingen

De datagestuurde aanpak en geavanceerde functies kunnen een steilere leercurve met zich meebrengen in vergelijking met eenvoudigere tools voor resource management

In tegenstelling tot algemene resource management software, is Parallax specifiek ontworpen voor digitale dienstverlenende organisaties

Parallax prijzen

Aangepaste prijzen

Parallax beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Productiviteit van uw team verhogen met ClickUp

Nu u de 10 beste oplossingen voor human resource management hebt vergeleken, kunt u beter begrijpen hoe deze tools en apps werken en hoe ze u kunnen helpen om werkstromen te optimaliseren, verbeterpunten te identificeren en gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk te maken.

Maar als je gebruik wilt maken van software die integreert met je bredere tool voor projectmanagement, overweeg dan ClickUp! Met ClickUp geniet u van extra functies zoals Taakbeheer, Communicatietools en Delen van documenten. Aanmelden op ClickUp vandaag! Kies voor een allesomvattende oplossing voor het beheren en optimaliseren van de werklast van uw team en voor een efficiënt gebruik van resources!