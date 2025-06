ENFP vs. INFP: de contrasten in persoonlijkheidstypes onthuld

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidsbeoordelingstool die is ontwikkeld door het moeder-dochterduo Katharine Cook Briggs en Isabella Briggs Myers en is gebaseerd op de psychologische typenleer van Carl Jung.

Het categoriseert individuen in een van de 16 persoonlijkheidstypes op basis van hun voorkeuren in vier dichotomieën:

Extraversie (E) — Introversie (I) Zintuiglijk (S) — Intuïtie (N) Denken (T) — Voelen (F) Oordelen (J) — Waarnemen (P)

Deze voorkeuren resulteren in combinaties zoals ENFP (Extravert, Intuïtief, Voelend, Perceiving) of INFP (Introvert, Intuïtief, Voelend, Perceiving). Elk type heeft zijn eigen cognitieve functies, kenmerken, sterke en zwakke punten die hen onderscheiden.

Het concept is nuttig in moderne bedrijfsscenario's waarin leiders een diverse groep mensen moeten aansturen. Als u weet of uw teamleden ENFP of INFP zijn, kunt u hen beter begrijpen en kunt u taken voor hen op maat plannen.

In dit artikel gaan we in op de belangrijkste verschillen tussen ENFP's en INFP's en manieren om samenwerkingsstrategieën in te stellen die aansluiten bij hun unieke behoeften.

ENFP- en INFP-persoonlijkheidstypes in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen ENFP en INFP.

Verschillen:

Functie ENFP INFP Gedragsvoorkeur Beschouwd als extraverte personen, omdat zij de voorkeur geven aan hun belangrijkste naar buiten gerichte functie (extraverte intuïtie) boven hun introspectieve functie (introverte gevoel) Beschouwd als introverte personen, omdat zij de voorkeur geven aan hun belangrijkste introspectieve functie (introvert gevoel) boven extravert denken Sociale voorkeur Energie halen uit sociale interacties Energie halen uit eenzaamheid en introspectie Besluitvorming Impulsieve beslissingen nemen Worstelen met besluiteloosheid Concentratie Moeite om focus te behouden Kan gemakkelijk focus behouden Natuur Van nature assertief Word assertief wanneer je getriggerd wordt

Overeenkomsten:

Beiden willen de wereld verbeteren

Beiden hebben een talent voor out-of-the-box denken

Beiden worden gedreven door hun persoonlijke waarden en overtuigingen

Beide delen dezelfde cognitieve functies (maar in een andere bestelling)

We zullen de discussie over INFP versus ENFP straks voortzetten, maar laten we eerst eens kijken naar elk persoonlijkheidstype.

Wat is een ENFP-persoonlijkheidstype?

Extraverte en levenslustige ENFP's zijn het middelpunt van het feest. Dankzij hun dominante extraverte functies voelen ze zich energiek in het gezelschap van anderen. Als creatieve individuen houden ze van hun vrijheid en streven ze ernaar om iets innovatiefs aan tafel te brengen.

Als natuurlijke leiders vinden ENFP-persoonlijkheden geluk in het beste in anderen naar boven halen. Vanwege deze eigenschap worden ze vaak kampioenen genoemd.

Sleutelkenmerken van een ENFP

ENFP's zitten vol enthousiasme en charisma

Ze geven er de voorkeur aan zich te concentreren op de toekomst in plaats van te werken aan routinematige dagelijkse taken

Ze begrijpen mensen goed

Ze hebben natuurlijke leiderschapskwaliteiten

Ze zoeken goedkeuring en lof van anderen

Sterke en zwakke punten van ENFP

Sterke punten:

Beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

Assertieve en zelfverzekerde leiders worden

Originele en creatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen

Kom op voor waar je in gelooft

Zwakke punten:

Vindt u het moeilijk om gefocust en gedisciplineerd te blijven?

Hebben de neiging om te veel na te denken

ENFP's op het werk

ENFP's doen het goed in creatieve rollen waarin ze zich kunnen uitdrukken via hun artistieke gevoeligheid. Laten we eens kijken naar hun werkstijlen en voorkeuren als leiders en werknemers:

ENFP's in leiderschap

ENFP's zijn als leiders zeer toegewijd aan de groei van hun teamleden. Ze bieden de teams die ze leiden veel flexibiliteit en vrijheid en moedigen medewerkers aan om buiten de gebaande paden te denken. Omdat ze echter sterk gericht zijn op idealen, verwaarlozen ze vaak de praktische uitvoering. Ze zouden baat kunnen hebben bij teamleden die uitblinken in uitvoering.

ENFP's als werknemers

Als werknemers houden ENFP's niet van routineus, alledaags werk – ze geven de voorkeur aan nieuwe taken die verbeeldingskracht vereisen en hun nieuwsgierigheid prikkelen. Ze motiveren anderen om goed te presteren en moedigen creativiteit aan. Hoewel ze uitstekend zijn in het bedenken van nieuwe ideeën, hebben ze moeite om een plan van aanpak af te ronden en vooruitgang te boeken.

ENFP-carrièrepaden

ENFP's kunnen hun ware potentieel ontplooien in de volgende loopbaantrajecten:

Human resource manager

Marktonderzoeksanalist

Verkoopmanager

Training- en ontwikkelingsspecialist

Public relations manager

Psycholoog

Leraar/docent

Grafisch ontwerper

Schrijver

Interieurontwerper

Wat is een INFP-persoonlijkheidstype?

Ook bekend als De Idealist, wordt het INFP-persoonlijkheidstype gedreven door hun idealen, waarden en gevoelens. Het zijn ruimdenkende, creatieve en naar binnen gerichte individuen die graag tijd alleen doorbrengen. Ze hebben hun blik gericht op het grote geheel en zoeken naar manieren om de wereld positief te beïnvloeden.

INFP's worden vaak bemiddelaars genoemd vanwege hun zachte en empathische benadering van mensen. Net zoals teams voor klantensucces empathiekaarten gebruiken om hun klanten te begrijpen, gebruiken INFP's hun intuïtie om de mensen om hen heen te begrijpen en betekenisvolle verbindingen te vormen. Ze vinden vreugde in het empoweren van anderen.

Sleutelkenmerken van een INFP

INFP's geven om anderen en begrijpen hen op een dieper niveau

Ze willen de wereld verbeteren

Ze hebben een creatieve en artistieke inslag

Ze verliezen vaak het contact met de realiteit

Ze stellen hoge verwachtingen aan zichzelf en zoeken naar manieren om continu te groeien

Sterke en zwakke punten van INFP

Sterke punten

Beschikt over een hoge intellectuele en morele integriteit

Streef ernaar een positieve impact op de wereld te hebben

Overweeg ieders standpunten met een open geest

Persoonlijke ontwikkeling voor zichzelf en anderen bevorderen

Zwakke punten

Hoog idealisme maakt hen overgevoelig

Gebrek aan een pragmatische benadering van problemen in het echte leven

INFP's op het werk

Op de werkplek staan INFP's open voor samenwerking en geven ze de voorkeur aan werk dat aansluit bij hun waarden en doelstellingen. Laten we eens kijken naar hun unieke werkstijlen als leiders en teamleden:

INFP's in leiderschap

INFP's in leidinggevende posities herkennen het latente talent van hun teamleden en moedigen hen aan om verder te denken dan de limieten van beproefde oplossingen.

INFP's hebben een vooruitziende blik, waardoor ze impactvolle langetermijnstrategieën voor de organisatie kunnen bedenken. Ze gedijen goed in een team met coöperatieve leden en hebben vaak moeite met tegengestelde meningen.

INFP's als werknemers

Als werknemers worden INFP's zelden aangetrokken door geld of status alleen. Ze werken liever met gelijkgestemden die dezelfde visie delen en zich inzetten voor een groter doel.

Als het gaat om het oplossen van problemen, genereren ze creatieve en innovatieve input nadat ze ieders standpunten hebben overwogen. Ze hebben de neiging om zeer competitieve werkomgevingen te vermijden.

INFP-loopbaantrajecten

De volgende carrièremogelijkheden stellen INFP's in staat om hun potentieel optimaal te benutten:

Modeontwerper

Grafisch ontwerper

Psycholoog

Schrijver

Editor

Human resource manager

School-/loopbaanadviseur

Maatschappelijk werker

Logopedist

Leraar speciaal onderwijs

Een snelle tip: Wil je meer weten over INFP's? Bekijk dan deze lijst met INFP-boeken voor diepgaande inzichten.

Sleutelverschillen en overeenkomsten tussen ENFP en INFP

Hoewel INFP's en ENFP's een paar gemeenschappelijke kenmerken delen, hebben ze ook enkele duidelijke verschillen.

Sleutel verschillen

De twee persoonlijkheden worden beheerst door dezelfde vier cognitieve functies (mentale processen die we gebruiken om de wereld waar te nemen of beslissingen te nemen). Ze hebben elk twee introverte functies en twee extraverte functies. De functies werken echter in een andere volgorde, wat leidt tot verschillen.

De cognitieve functies die door elk persoonlijkheidstype worden geprefereerd, zijn als volgt:

Cognitieve functies ENFP INFP Dominante functie Extraverte intuïtie (Ne) Introvert gevoel (Fi) Hulp functie Introvert gevoel (Fi) Extraverte intuïtie (Ne) Tertiaire functie Extravert denken (Te) Introverte waarneming (Si) Inferieure functie Introverte waarneming (Si) Extravert denken (Te)

Laten we eens kijken naar de belangrijkste verschillen tussen de twee persoonlijkheidstypes:

Omgaan met anderen

ENFP's zijn extraverte personen die zich gelukkig en energiek voelen door interactie met anderen. Ze zeggen wat ze denken en komen vaak met snelle antwoorden die een gesprek vooruit helpen.

Ze hebben ook af en toe tijd voor zichzelf nodig, maar lange periodes van eenzaamheid en een gebrek aan externe prikkels vervelen hen.

Aan de andere kant worden INFP's beheerst door dominante introverte functies en keren ze zich naar binnen om energie te zoeken. Ze brengen graag tijd alleen door en voelen zich vaak uitgeput in sociale situaties waarin ze met grote groepen moeten omgaan.

Ze zijn zelden spraakzaam in gezelschap, maar kunnen op een dieper niveau contact maken met een kleine groep gelijkgestemde vrienden.

Aanpak van actie

ENFP's zijn actiegericht. Ze denken niet twee keer na voordat ze aan een taak beginnen – ze doen het eerst en denken er later over na. Ze nemen eerder snelle en impulsieve beslissingen. Ze houden van nieuwe ervaringen en avonturen.

Aan de andere kant vertonen INFP's een neiging tot besluiteloosheid. Ze denken lang na voordat ze een beslissing nemen en actie ondernemen. Ze worden gedreven door verbeeldingskracht, introspectie en reflectie op hun innerlijke wereld. Ze zetten elke stap weloverwogen en voorzichtig.

Focus

ENFP's zijn zeer enthousiast, beginnen vaak meerdere projecten tegelijk en slagen er vervolgens niet in om deze volledig af te ronden. Ze vinden het moeilijk om zich langdurig op één ding te concentreren. Daarom hebben ze moeite om de taken die ze zijn begonnen ook af te maken.

Aan de andere kant zijn INFP's diepe denkers die gefocust blijven op de taak die voor hen ligt. Ze laten zich niet afleiden en als ze aan een taak beginnen, is de kans groot dat ze die ook afmaken.

Assertiviteit

ENFP's voelen zich comfortabel en zelfverzekerd met hun extraverte denkfunctie (Te), waardoor ze van nature assertief zijn. Ze kunnen moeiteloos een team leiden en assertiviteit uitoefenen op een vriendelijke, niet-bedreigende manier.

Aan de andere kant hebben INFP's de neiging om plotseling assertief te worden wanneer ze door een persoon of een situatie worden getriggerd. Dit kan gebeuren wanneer iets in strijd is met hun waarden en overtuigingen, waardoor omstanders denken dat de persoon overdreven reageert.

Sleutelovereenkomsten

ENFP's en INFP's lijken op elkaar in de volgende opzichten:

1. Innovatief denken

Beide persoonlijkheden denken vanuit innovatieve perspectieven, waardoor ze unieke, out-of-the-box oplossingen kunnen bedenken voor complexe problemen.

2. Waardenstelsel

ENFP's en INFP's leiden hun leven door trouw te blijven aan hun waarden en overtuigingen. Ze hechten weinig waarde aan logica of vaste verwachtingen.

3. De wereld verbeteren

Beide persoonlijkheden hebben een diep verlangen om een positieve impact op de wereld te hebben. Ze doen dit door empathisch te zijn, anderen aan te moedigen om goed te doen en een leven te leiden dat in lijn is met het grotere doel.

Samenwerkingsstrategieën voor ENFP en INFP

Sommigen werken liever alleen, terwijl anderen goed presteren in een samenwerkingsomgeving – verschillende MBTI-types hebben verschillende voorkeuren. Wanneer hun kijk op het leven, besluitvormingsstijlen en werkwijze echter mijlenver uit elkaar liggen, wordt het een uitdaging om samen te werken.

Om dit probleem aan te pakken, kunnen HR-managers en teamleiders samenwerkingsstrategieën implementeren die rekening houden met de voorkeuren van alle persoonlijkheidstypes en deze onder één paraplu brengen.

Hier zijn enkele strategieën om te overwegen:

1. Stroomlijn de communicatie voor alle persoonlijkheidstypes

Creëer een werkomgeving waarin elk persoonlijkheidstype – introvert, extravert of iemand daar tussenin – zich thuis voelt en tot bloei komt. Een manier om dit te bereiken is door de communicatiekanalen te diversifiëren, zodat teamleden met elkaar kunnen communiceren op de manier die zij het prettigst vinden.

Werkbeheertools zoals ClickUp bieden meerdere manieren om te communiceren, allemaal binnen een gecentraliseerd platform. Medewerkers kunnen deze kanalen gebruiken om in realtime met anderen te communiceren of asynchroon te werken, afhankelijk van hun voorkeur. Laten we eens kijken hoe dat werkt:

Neem uw scherm op met ClickUp Clips en deel snel ideeën met teamleden. Zet Clips om in taken, wijs ze toe aan eigenaren, geef feedback en houd het werk op gang. Van het onboarden van klanten, het delen van productdemo's, het rapporteren van bugs en het delen van feedback over ontwerpen tot het geven van projectupdates: Clips is de gemakkelijkste manier om te communiceren

Zeg vaarwel tegen lange commentaarthreads en onnodige vergaderingen – bespaar tijd en communiceer sneller met ClickUp Clips

Beheer alle teamcommunicatie op één plek met de chatweergave van ClickUp en maak in realtime contact met teamleden. Gebruik de functie @vermelding in taakopmerkingen om teamleden rechtstreeks aan te spreken, hulp te vragen, verduidelijking te krijgen, updates te geven of op te volgen

Breng alle projectgerelateerde communicatie samen met ClickUp Chat View en blijf in contact met teamleden via taakopmerkingen

Download deze sjabloon Breng de juiste boodschappen over aan de juiste belanghebbenden met de sjabloon voor een communicatieplan voor het whiteboard van ClickUp

Gebruik het om uw target audience te schetsen voor het overbrengen van een boodschap, doelstellingen, content, leveringsmethoden en frequentie, en maak interacties meer doelgericht en effectief.

2. Zorg dat iedereen op dezelfde pagina zit

Creëer een transparante werkruimte waar iedereen op de hoogte blijft van projectdoelstellingen, voortgang en deadlines. Wanneer teamleden weten wie waar aan werkt, is het gemakkelijker om planningsconflicten te voorkomen en het team als één geheel vooruit te helpen.

Met meer dan 15 aanpasbare opties is ClickUp Views een handig hulpmiddel om deze strategie uit te voeren. Of teams nu een overzicht van hun projecten willen of zich willen verdiepen in een bepaalde taak, ze kunnen dit eenvoudig doen. Laten we eens kijken hoe:

Sleep taken, visualiseer voortgang en identificeer obstakels vroegtijdig met behulp van Kanban-borden met ClickUp's Board View

Bekijk in één oogopslag de status van uw taken en verplaats voltooide taken snel naar de volgende fase met de bordweergave van ClickUp

Stel een flexibel schema op met behulp van de tijdlijnweergave in ClickUp, prioriteer taken op basis van deadlines en houd interne en externe belanghebbenden op de hoogte

Werk samen aan prioriteiten en blijf op schema met deadlines met behulp van de tijdlijnweergave van ClickUp

Weet waar uw teamleden aan werken, welke taken zijn voltooid en schat de capaciteit van de werklast met de ClickUp-teamweergave

Meet de capaciteit van het werk, sleep taken om middelen te herschikken en houd de voortgang naadloos bij met de teamweergave van ClickUp

Als app voor teamcommunicatie biedt ClickUp ook aanpasbare, kant-en-klare sjablonen voor communicatieplannen om de transparantie binnen teams en hiërarchieën te behouden.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de sjabloon voor communicatiematrixrapportage van ClickUp.

Download deze sjabloon Krijg een uitgebreid overzicht van de communicatiekanalen van uw organisatie met de sjabloon voor communicatiematrixrapportage van ClickUp

Dit sjabloon biedt een visueel overzicht van welke teams met elkaar verbonden zijn en samen aan projecten werken.

Gebruik het om te schetsen welke teamleden met wie en hoe vaak communiceren, communicatiekloven te identificeren en overbodige communicatiekanalen te elimineren voor meer efficiëntie en snellere besluitvorming.

Pas het sjabloon aan uw werkstroom aan en stuur berichten op het juiste moment naar de juiste belanghebbenden.

Als regelmatige teamvergaderingen essentieel zijn in uw werkstroom, kunt u de sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen van ClickUp gebruiken om georganiseerd te blijven.

Download deze sjabloon Verbeter de manier waarop teamleden met elkaar communiceren, zorg voor een probleemloze planning van vergaderingen en verbeter de productiviteit met ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen

Het helpt teams om:

Rollen en verantwoordelijkheden voor taken definiëren

Tijdlijnen vaststellen voor aankomende projecten

Vergaderplanningen opstellen

De doelstellingen/doelen van de vergadering schetsen

Richtlijnen opstellen voor regelmatige stand-ups

Naast het verbeteren van de communicatie, optimaliseert dit sjabloon het delen van informatie tussen teams, verhoogt het de verantwoordelijkheid en verhoogt het de productiviteit.

3. Naadloze samenwerking bieden

Het communicatiesysteem moet voldoende ruimte bieden voor zowel samenwerken als zelfstandig werk, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren van verschillende persoonlijkheidstypes.

Hoewel onafhankelijke taken gemakkelijk te beheren zijn, is samenwerking in cross-functionele teams op afstand geen sinecure. U moet een virtuele ruimte bieden waar teams hun creativiteit kunnen aanboren en nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen, net als tijdens een persoonlijke brainstormsessie.

Dit is waar ClickUp Whiteboards kunnen helpen.

Het is een visueel samenwerkingsplatform waar teamleden in realtime met elkaar kunnen werken en hun ideeën kunnen omzetten in zinvolle acties, zelfs als ze zich in verschillende delen van de wereld bevinden.

Hier volgt hoe:

Brainstorm, maak aantekeningen en bedenk samen met uw team innovatieve oplossingen

Schets productontwikkeling, klantenwerving, inkomende groei of een andere kernstrategie met een visuele routekaart

Organiseer teamretrospectieven en houd grip op agile werkstromen

Taken rechtstreeks vanuit Whiteboards aanmaken

Voeg links naar andere taken, documenten en bestanden toe om context aan uw actie-items toe te voegen

Werk samen met uw team aan ideeën, breng werkstromen in kaart en zet visies om in acties met ClickUp Whiteboards

4. Werk sneller met AI

Verschillende persoonlijkheden benaderen werk op verschillende manieren en hebben verschillende niveaus van focus. ENFP's hebben bijvoorbeeld de neiging om snel hun focus te verliezen als het werk niet bevredigend genoeg is. INFP's kunnen daarentegen gefocust blijven op een taak, maar deze moet wel aansluiten bij hun waarden en doel.

Als HR-manager of teamleider kunt u met AI werkprocessen optimaliseren, zodat medewerkers geen tijd verspillen aan alledaagse, repetitieve taken.

Een handige AI-copiloot zoals ClickUp Brain kan een geweldige aanvulling zijn op uw werkstroom, waardoor teamleden productief blijven en hun energie kunnen richten op kerntaken die het verschil maken.

Zo kan ClickUp Brain uw werklast verlichten en u kostbare tijd besparen:

Zoek taken, documenten en mensen in uw werkruimte en krijg nauwkeurige antwoorden. U hoeft niet met teamgenoten te communiceren voor snelle queries (tenzij u dat echt wilt!)

Maak geautomatiseerde taakoverzichten en stand-ups om op de hoogte te blijven van de voortgang van uw team

Samenvatting van aantekeningen van vergaderingen zonder handmatig werk

Stel berichten en e-mails op in de gewenste toon zonder uren te besteden

Automatiseer het schrijven van projectbeschrijvingen, blogposts en de bewerking van content

Voeg uw specifieke vereisten toe en genereer projectbeschrijvingen in enkele seconden met ClickUp Brain

5. Professionele groei stimuleren

Sommige persoonlijkheidstypes, met name ENFP's, worden gedreven door persoonlijke en professionele groei. Leiders kunnen dit stimuleren door middelen voor leren en ontwikkeling beschikbaar te stellen, regelmatig trainingen te organiseren en mentorprogramma's aan te bieden.

Als manager of HR-professional kunt u sjablonen voor loopbaanplanning aan werknemers verstrekken en hen helpen een stappenplan op te stellen om hun professionele doelen te bereiken.

U kunt bijvoorbeeld de sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor werknemers van ClickUp gebruiken om uw personeel te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven en hen voor te bereiden op hogere posities binnen het bedrijf.

Met dit kant-en-klare raamwerk kunt u individuele en uitgebreide ontwikkelingsplannen opstellen, de voortgang naar doelen bijhouden en de beste talenten behouden.

Download deze sjabloon Geef uw team nieuwe vaardigheden en toon uw toewijding aan hun groei met het sjabloon voor het ontwikkelingsplan voor werknemers van ClickUp

Met voldoende ruimte voor groei en leren voelen werknemers zich gemotiveerd en ontwikkelen ze een productieve mindset. De sjabloon is ontworpen om het beste potentieel van uw personeel te ontsluiten, zodat de nieuwe vaardigheden hen individueel verrijken en hun bijdrage aan de organisatie maximaliseren.

6. Breng cross-functionele teams onder één dak

Het geheim van succesvolle samenwerking is om iedereen op één lijn te brengen met de grotere organisatiedoelen en hen een integraal onderdeel van een ecosysteem te maken. Dit is niet eenvoudig voor teams die op afstand werken en verschillende functies vervullen. U hebt een tool voor werkbeheer en samenwerking nodig, zoals ClickUp Teams.

Van productontwikkeling, marketing, verkoop, projectmanagement en human resources tot klantenservice en meer, ClickUp Teams zit boordevol functies die zijn ontworpen voor elke afdeling op uw werkplek.

Met de gecentraliseerde software kunnen uw teams hun werklast vanaf één platform beheren. Ze kunnen communiceren met interne en externe stakeholders, afgestemd blijven op persoonlijke en professionele targets en alle werkgerelateerde documenten, gesprekken en middelen op één plek beheren.

U hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende apps: ClickUp doet het allemaal!

Eén platform voor meerdere persoonlijkheidstypes

Als je de nuances van de persoonlijkheidstypes INFP en ENFP begrijpt, wordt het makkelijker om met mensen om te gaan en het beste in hen naar boven te halen.

Implementeer de strategieën die we hierboven hebben besproken met de uitgebreide projectmanagementsoftware van ClickUp en maak de weg vrij voor een betere en efficiëntere samenwerking.

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp!