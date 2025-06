10 gratis sjablonen voor pitchdecks om overtuigende pitches te maken

Een overtuigende pitch deck helpt een bedrijf leads te genereren, deals met klanten te sluiten en financiering van investeerders te verkrijgen. Een slechte pitch deck heeft het tegenovergestelde effect.

Maar hoe vind je de perfecte pitchdeck die elke keer weer aan je behoeften voldoet? Maak kennis met pitchdeck-sjablonen!

Het gebruik van kant-en-klare en aanpasbare sjablonen voor pitchdecks maakt het proces sneller en eenvoudiger. Het goede nieuws is dat er online veel van dergelijke gratis sjablonen beschikbaar zijn.

In dit artikel hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste sjablonen voor pitchdecks voor verschillende platforms. Laten we beginnen!

Wat zijn sjablonen voor pitchdecks?

Pitch Deck-sjablonen zijn kant-en-klare, aanpasbare decks of presentaties die bedrijven gebruiken om verkooppitches voor clients of financieringspitches voor investeerders te maken.

U kunt sjablonen voor pitchdecks maken met verschillende presentatietools, zoals Microsoft PowerPoint en Google Slides. Deze bevatten doorgaans layouts voor het maken van dia's over verschillende onderwerpen die aan bod komen in verkoop- of investeringspresentaties.

Wat maakt een goede sjabloon voor een pitchdeck?

Pitch deck-sjablonen kunnen kort of uitgebreid zijn, afhankelijk van de specifieke zakelijke vereisten.

In sommige gevallen hebt u korte sjablonen voor elevator pitches nodig om uw bedrijf of product aan een potentiële klant of investeerder te presenteren tijdens een ongeplande vergadering. Voor geplande zakelijke vergaderingen hebt u sjablonen nodig voor gedetailleerde presentaties aan klanten.

Pitch deck-sjablonen moeten een aantal essentiële elementen van een verkooppitch bevatten, ongeacht de lengte en het format. Gebruikers kunnen deze elementen geheel of gedeeltelijk gebruiken, maar ze moeten wel aanwezig zijn.

Hier zijn enkele sleutels die in een goede sjabloon voor een pitchdeck niet mogen ontbreken:

Productoverzicht : Wat is uw kernproduct of business idea, en wie is uw target markt?

Productvoordelen : De sleutel functies, voordelen en unieke waardepropositie van uw product die potentiële klanten een reden geven om te kopen

Pijnpunten van klanten : een duidelijke lijst met problemen van klanten die het product helpt oplossen

Bedrijfsoverzicht : Een kort overzicht van het bedrijf en wat het te bieden heeft

Business model : Een uitleg van het bedrijfsmodel van het bedrijf; dit is vooral nuttig voor een sjabloon voor een pitchdeck voor start-ups

Marktaandeel van het bedrijf : cijfers over het huidige en beoogde marktaandeel van het bedrijf, bij voorkeur in vergelijking met de belangrijkste concurrenten

Benchmarking van concurrenten : een paar dia's waarin het bedrijf wordt vergeleken met zijn concurrenten op het gebied van functies, waardepropositie, prijs en meer

Groeistrategie en financieel plan: Het strategische en financiële groeiplan en de financiële prognoses van het bedrijf

Naast sjablonen voor pitchdecks kunt u ook AI-tools gebruiken om sales pitch-presentaties te maken.

ClickUp Mindmaps zijn ook handig om uw groeiplan voor potentiële investeerders te visualiseren. Voeg knooppunten toe, verwijder ze of herschik ze, maak verbindingen en schets werkstromen om uw verkoopprocessen te demonstreren.

Geef een gedetailleerd overzicht van verkoopprocessen en pitches met behulp van ClickUp Mind Maps

Pro tip: Gebruik ClickUp voor startups om verschillende soorten pitches voor clients en investeerders te maken. Van het brainstormen over ideeën voor verkooppraatjes tot het opstellen van gedetailleerde verkoopwerkstromen, het helpt bij alle aspecten van uw startende onderneming en is daarmee een van de beste tools voor startups.

10 sjablonen voor pitchdecks om te gebruiken in 2024

Of u nu een seed-ronde of een serie financieringsrondes wilt doen, een goede pitchdeck kan potentiële investeerders overtuigen. We behandelen verschillende soorten sjablonen voor pitchdecks voor clients en investeerders, zodat u kunt kiezen wat voor u het beste werkt. Zelfs als u uw eigen pitchdeck wilt maken, kunt u inspiratie opdoen uit deze beproefde voorbeelden van pitchdecks om de aandacht van uw publiek te trekken.

1. ClickUp Elevator Pitch-sjabloon

Download deze sjabloon Maak een elevator pitch die meteen de aandacht trekt en mensen ertoe aanzet om verder met u in gesprek te gaan met behulp van de ClickUp Elevator Pitch-sjabloon

Een elevator pitch is een korte en intrigerende beschrijving van een idee, merk of product. Het doel is om een pitch te maken die u kunt geven aan iemand die u tijdens een ritje in de lift ontmoet en die hen voldoende intrigeert om er later uitgebreid over te praten.

Met de ClickUp Elevator Pitch Template kunt u eenvoudig een pitch maken door met uw team te brainstormen over ideeën. Het maakt gebruik van een eenvoudige tabel om ideeën van verschillende teamleden te verzamelen. Vervolgens bespreekt u de ideeën en maakt u een pitch die in twee minuten of minder een grote impact maakt.

De sjabloon is volledig aanpasbaar, zodat u deze kunt afstemmen op uw behoeften. Als u op zoek bent naar sjablonen van één pagina, dan is dit de beste optie.

Belangrijkste functies

Brainstorm met uw team en noteer de belangrijkste punten van uw verkooppitch

Maak een korte verkooppitch die u kunt gebruiken voor alle zakelijke leads, potentiële klanten of potentiële zakenpartners die u onderweg tegenkomt

Pas het sjabloon aan en stem het af op uw bedrijf

Gebruiksscenario: Om een korte verkooppitch te maken die u in twee minuten of minder kunt geven aan mensen die u onderweg ontmoet (bijvoorbeeld in de lift).

Pro tip: Elevator pitches vereisen meer dan een overtuigend argument ten gunste van uw bedrijf. Het gaat niet alleen om de pitch, maar ook om hoe u deze brengt. Als u vindt dat uw presentatievaardigheden wat roestig zijn, zijn hier enkele boeken die u kunt lezen om weer op het goede spoor te komen.

2. ClickUp-sjabloon voor verkooppitch

Download deze sjabloon Maak een overtuigende verkooppitch waarmee u klanten voor uw bedrijf kunt winnen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor verkooppitches

De ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes is perfect voor salesprofessionals die snel en effectief gepersonaliseerde verkooppraatjes voor vergaderingen met klanten willen maken.

Het maakt gebruik van een eenvoudige haak, content en call-to-action-structuur om overtuigende verkooppraatjes te creëren die klanten overtuigen. Door de onderdelen van een goed verkooppraatje op een lijst te zetten, wordt het schrijven ervan een stuk eenvoudiger.

Als je toch hulp nodig hebt bij het maken van een pitch, kun je gebruikmaken van generatieve AI met ClickUp Brain. Dit genereert automatisch een perfecte verkooppitch op basis van jouw specifieke aanwijzingen.

Met de ClickUp-sjabloon voor verkooppitches kunt u ook verschillende stappen in het verkoopproces omzetten in uitvoerbare taken. U kunt deze taken toewijzen aan specifieke teamleden, deadlines instellen en de voortgang van elke lead bijhouden.

Belangrijkste functies

Brainstorm met je team en werk samen aan deze sjabloon van ClickUp Docs

Schrijf overtuigende verkooppraatjes met een duidelijke hook om de aandacht van potentiële klanten te trekken

Gebruiksscenario: Om overtuigende verkooppitches te maken met een duidelijke hook en call-to-action.

3. ClickUp-presentatiesjabloon

Download deze sjabloon Gebruik de ClickUp-presentatiesjabloon om overtuigende pitches voor klantpresentaties te maken

De ClickUp-presentatiesjabloon is perfect voor het maken van verbluffende presentaties voor vergaderingen met klanten. Zoals elke verkoper weet, kunnen presentaties deals binnenhalen of waardevolle leads doen mislopen.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig gedetailleerde verkoopspresentaties maken om de waarde van uw product aan potentiële klanten over te brengen. Het biedt u voldoende ruimte om de marktkansen en uw groeipotentieel duidelijk te benadrukken. U kunt het zelfs gebruiken om uw marktintroductiestrategie en financiële prognoses te bespreken.

Het biedt aanpasbare ontwerpen voor verschillende elementen die in presentaties voor clients moeten worden opgenomen, zoals een intro-pagina, een agenda voor de vergadering en de pagina's met de belangrijkste content voor het product of het onderwerp van de discussie.

Belangrijkste functies

Gebruik kleurcodes voor verschillende soorten dia's om goed gestructureerde presentaties te maken

Werk met de weergave Presentatie Whiteboard om uw presentatie te plannen en te organiseren

Maak een volledig aangepaste presentatie met behulp van de verschillende ontwerpopties

Gebruiksscenario: Dit is handig voor het voorbereiden van gedetailleerde klantpresentaties in dia's. Het biedt gedetailleerde instructies voor het maken van een klantpresentatie, waardoor het zelfs voor beginners toegankelijk is.

4. ClickUp-sjabloon voor een jaarlijks overzicht

Download deze sjabloon Geef uw bedrijf een strategische richting en stel zakelijke prioriteiten voor het jaar vast met behulp van de ClickUp Annual One Pager Template

De strategie en waarden van uw bedrijf zijn cruciale onderdelen die in de verkooppraatjes moeten worden opgenomen, omdat ze potentiële klanten helpen begrijpen waar uw bedrijf voor staat.

De ClickUp Annual One Pager Template is handig om de waarden, strategie en jaarlijkse prioriteiten van uw bedrijf te communiceren. Alle updates van de kernstrategie en -richting van een bedrijf moeten worden gedocumenteerd en toegankelijk zijn; deze sjabloon kan daarbij helpen.

Bij het maken van een verkooppitch moeten salesprofessionals zich bewust zijn van de algemene bedrijfsdoelen en prioriteiten. Deze sjabloon helpt u uw strategie te communiceren en deze informatie aan uw salesteam te verstrekken.

Het biedt ook de mogelijkheid om de kernwaarden van het bedrijf op te sommen en deze indien nodig te verfijnen.

Belangrijkste functies

Houd jaarlijkse vergaderingen en gebruik dit sjabloon om de korte- en langetermijnstrategie van het bedrijf te bespreken

Zet de waarden, visie en missie van uw bedrijf op een rijtje, zodat uw verkoopteams duidelijk weten waar u voor staat

Geef een overzicht van de jaarlijkse doelen en prioriteiten van uw bedrijf

Gebruiksscenario: Dit sjabloon is perfect voor het communiceren van de algemene strategie, jaarlijkse doelen en richtlijnen van een bedrijf.

5. PowerPoint-sjabloon voor een verkooppresentatie

Eenvoudige sjabloon voor een PowerPoint-verkooppresentatie via Microsoft

Deze PowerPoint-sjabloon voor een sales pitch deck bevat 13 dia's om een gedetailleerde sales pitch voor clients te maken. Het omvat onder andere een overzicht van het bedrijf, een productoverzicht, productvoordelen en de groeistrategie van het bedrijf.

Het ontwerp is eenvoudig maar elegant. Bovendien kan het worden aangepast aan de eisen van uw merk. U kunt bijvoorbeeld uw merkkleuren gebruiken en uw branding zonder gedoe toevoegen.

Belangrijkste functies

Pas de deck aan met duizenden foto's, afbeeldingen en lettertypen uit de bibliotheek van Microsoft

Toon potentiële klanten de waarde van uw product door uitgebreide slides te maken over de problemen die het oplost

Gebruiksscenario: Om een op PPT gebaseerde verkooppitch te maken, met een minimaal ontwerp, voor vergaderingen met clients waar u een gedetailleerde presentatie nodig hebt om verkoopovereenkomsten te sluiten.

6. PowerPoint-sjabloon voor technische pitchdecks

PowerPoint-sjabloon voor pitchdeckpresentaties voor techbedrijven via Microsoft

Deze PowerPoint Tech Pitch Deck-sjabloon van Microsoft is speciaal ontworpen voor techbedrijven. Het maakt gebruik van het probleem- en oplossingsformat om potentiële investeerders te laten zien welke uitdagingen een product oplost en waarom ze erin zouden moeten investeren.

Hiermee kunt u de innovatieve functies en belangrijkste voordelen van uw technische product duidelijk benadrukken.

Het tweede deel van het sjabloon richt zich op het verstrekken van informatie over het bedrijf, waaronder het bedrijfsmodel, concurrenten en marktbenchmarkgegevens.

Het beste is dat u een format krijgt om een duidelijke groeistrategie en een tweejarig actieplan voor het bedrijf te presenteren, wat ideaal is om investeerders te overtuigen van het potentieel ervan.

Belangrijkste functies

Maak gebruik van de hoogwaardige technische beelden en thema's en voeg eenvoudig content toe om gedetailleerde verkooppitches te creëren

Gebruik het om de gedetailleerde financiële en groeiplannen van uw bedrijf te laten zien

Gebruiksscenario: Ideaal voor het maken van PowerPoint-presentaties voor technologiebedrijven om financiering van investeerders te verkrijgen.

7. PowerPoint-sjabloon voor pitchdeck voor de detailhandel

PowerPoint-sjabloon voor pitchdecks voor retailbedrijven via Microsoft

De derde PowerPoint-sjabloon voor pitchdecks op onze lijst is afgestemd op de behoeften van retailbedrijven. De PowerPoint-sjabloon voor pitchdecks voor de detailhandel lijkt qua structuur sterk op de hierboven genoemde sjabloon voor de tech-industrie, maar maakt gebruik van kleuren, afbeeldingen en boodschappen die zijn afgestemd op retailbedrijven.

Het begint met een beschrijving van een probleem in de branche en belicht vervolgens uw product als ideale oplossing. Vervolgens zijn er dia's met productfuncties en voordelen, waarna het overzicht van het bedrijf volgt.

Het laatste deel bevat details over het bedrijf, een marktoverzicht, de marktpositie van het bedrijf, de groeistrategie en het toekomstige abonnement.

Over het algemeen is het een gedetailleerde sjabloon voor een pitchdeck die alle informatie bevat die een investeerder nodig heeft.

Belangrijkste functies

Maak indrukwekkende presentaties met de uitgebreide visuele bibliotheek van PowerPoint

Gebruik het thema en de afbeeldingen zoals ze zijn als uw bedrijf actief is in de kledingretail, of pas ze aan met afbeeldingen van uw merk

Gebruiksscenario: Om uitgebreide PowerPoint-presentaties voor investeerders te maken voor retailbedrijven om bedrijfsfinanciering te verkrijgen.

8. Google Slides Tech Startup Pitch Deck Template door SlidesGo

Sjabloon voor pitchdeck voor tech-startups via SlidesGo

De Google Slides Tech Startup Pitch Deck Template van SlidesGo is ontworpen met tech startups in gedachten. De kleuren, visuele elementen en het algehele ontwerp weerspiegelen dat het een deck is voor een technologiebedrijf.

Het verschilt van de meeste andere sjablonen voor pitchdecks in deze lijst doordat het gericht is op het ontwerp en niet op de content. Je krijgt meerdere ontwerpopties voor het maken van een type dia, maar geen referentie voor de content.

Het bevat alle essentiële dia's die u in een pitchdeck wilt hebben, zoals een productoverzicht, een marktoverzicht en informatie over concurrenten, en biedt voor elk daarvan 2-3 ontwerpopties voor dia's.

Andere nuttige dia's zijn onder meer een SWOT-analyse van het bedrijf, casestudy's, klantbeoordelingen en prijzen die het bedrijf of product heeft gewonnen. Dit is een van de beste voorbeelden van een pitchdeck voor start-ups, ongeacht in welke fase van het traject u zich bevindt.

Belangrijkste functies

Kies uit blauwe, groene, roze, paarse en oranje kleurenschema's

Kies uit meerdere ontwerpopties voor elk type dia

Maak gebruik van meer dan 500 pictogrammen, Flaticons en andere visuele hulpmiddelen om de deck aan te passen

Zorg dat alle essentiële elementen van een goede verkooppitch aan bod komen door te kiezen uit 25 dia-opties

Citeer uitspraken van experts uit de branche of klantbeoordelingen om te laten zien wat mensen zeggen over uw bedrijf of producten met behulp van de 'citaten'-dia's

Gebruiksscenario: Ideaal voor verkoopteams van tech-startups om hun innovatieve productideeën of -concepten aan potentiële kopers uit te leggen. Het kan ook worden aangepast voor een pitch aan investeerders.

9. Google Slides Real Life Startup Pitch Deck Template door SlidesGo

Sjabloon voor een pitchdeck voor start-ups uit het echte leven via SlidesGo

De sjabloon voor een pitchdeck voor startups in het echte leven is perfect voor mensen die enige ontwerpkennis hebben en graag aangepaste pitchdecks maken.

Aan het einde van de deck vindt u een volledige lijst met lettertypes, kleuren en visuele elementen die in de dia's zijn gebruikt, plus meer opties. U kunt deze bronnen gebruiken om de deck aan te passen of deze gebruiken zoals hij is.

Het bevat alle essentiële dia's over een bedrijf en zijn product, evenals de problemen die het oplost. Het omvat ook marktanalyse en informatie over concurrenten. Over het algemeen laat dit voorbeeld van een pitchdeck veel ruimte voor experimenten.

Belangrijkste functies

Pas de 34 dia's aan en gebruik ze voor uitgebreide informatie over het bedrijf, het product en de markt

Geef een videodemonstratie van uw product tijdens uw presentatie

Profiteer van een bibliotheek met visuele bronnen aan het einde om de deck aan te passen

Gebruiksscenario: Deze sjabloon is handig voor start-ups om gedetailleerde verkooppraatjes voor potentiële klanten te maken. Hij is het meest geschikt voor gevorderde gebruikers die gebruik willen maken van de bronnen aan het einde.

10. Google Slides eenvoudige sjabloon voor pitchdecks van SlidesGo

Google Slides eenvoudige sjabloon voor pitchdecks via SlidesGo

Deze eenvoudige sjabloon voor pitchdecks van SlidesGo kan door verschillende soorten bedrijven worden gebruikt, omdat deze niet voor één specifiek type is ontworpen.

Het bevat meer dan 20 dia's met informatie over het product, het bedrijf en de markt om potentiële klanten te overtuigen om bij een bedrijf te kopen. Met enkele aanpassingen kan het ook worden omgezet in een pitch voor investeerders om financiering voor het bedrijf te verkrijgen.

Net als de twee vorige sjablonen voor pitchdecks van SlidesGo bevat ook deze sjabloon bronnen om het deck aan het einde aan te passen.

Belangrijkste functies

Gebruik de 20 diaontwerpen om presentaties te maken in Google Slides of Microsoft PowerPoint

Presenteer een diepgaande benchmark van concurrenten, inclusief een vergelijking van functies

Laat de groei van uw bedrijf tot nu toe zien met behulp van verschillende diaontwerpen

Pas de deck aan met behulp van de uitgebreide bibliotheek met meer dan 500 pictogrammen en Flaticons

Gebruiksscenario: Handig voor verschillende soorten bedrijven om gedetailleerde verkoop- of investeringspresentaties te maken in Google Slides.

Win met de juiste sjabloon voor een pitchdeck

Alle hierboven vermelde sjablonen zijn ideaal voor het maken van succesvolle pitchdecks. Sommige zijn gericht op bedrijven binnen een specifieke niche, terwijl andere een breder toepassingsgebied hebben.

We hebben sjablonen voor pitchdecks van ClickUp, PowerPoint en Google Slides in een lijst opgenomen, zodat u de juiste kunt kiezen op basis van uw behoeften.

Als u een ClickUp-account hebt, kunt u deze sjablonen integreren met verschillende andere functies, zoals ClickUp CRM, automatisering en nog veel meer, om verkoopteams te helpen productiever te zijn, overtuigende pitches te maken en werkstromen te beheren.

Waar wacht je nog op? Meld je vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account.