Hoe je Sora AI gebruikt om tekst-naar-video-inhoud te maken

Noot: Sora AI is nog niet vrijgegeven voor het grote publiek. Op dit moment geeft Open AI toegang aan een selecte groep kunstenaars, ontwerpers en filmmakers om de tool te testen.

De fundamentele belofte van generatieve AI-technologie is de mogelijkheid om iets nieuws te maken als reactie op aanwijzingen van gebruikers. Tools zoals ChatGPT, Google's Gemini, Microsoft Copilot, enz. zijn AI-tekstgeneratoren .

DALL-E en Midjourney genereren afbeeldingen als reactie op tekst. Open AI's Sora belooft realistische video's te maken van tekstinstructies. Het is een van de weinige AI-programma's die tekst-naar-video biedt, en het wekt enorme interesse op bij creatieven.

Laten we eens kijken hoe het werkt en hoe je het kunt gebruiken voor je video-inhoud.

**Wat is Sora AI?

Sora AI is een generatieve AI-tool die realistische video's maakt op basis van tekstinvoer/prompts. Het is gemaakt door Open AI en kan personages, dieren, landschappen, perspectieven, stop-motion beelden, enz. creëren op basis van de tekstuele beschrijving van de gebruiker.

Screengrab van demonstratievideo op openai.nl/sora

Hoe werkt Sora: De wetenschap achter de AI

Zoals AI schrijfgereedschappen (ChatGPT) en gereedschappen voor het genereren van afbeeldingen (DALL-E), maakt Sora video's in plaats van tekst/afbeeldingen.

Het model van Sora AI wordt getraind op video's met alt-tekst die uitlegt wat er in de video gebeurt. Op basis hiervan associeert Sora woorden met afbeeldingen, die het vervolgens gebruikt om video's te genereren volgens aanwijzingen. Enkele van de belangrijkste functies van Sora AI zijn als volgt.

Belangrijkste functies van Sora AI

Sora, vernoemd naar het Japanse woord voor lucht, wordt verondersteld een grenzeloos creatief potentieel te bezitten. Enkele van Sora's mogelijkheden zijn:

1. Tekst-naar-video

In principe is Sora een AI hulpmiddel voor het maken van inhoud dat invoer in de vorm van slechts een paar woorden aanneemt en video's maakt als uitvoer.

Je zou kunnen zeggen, "Laat een vliegende schotel zien die rond het Vrijheidsbeeld cirkelt tijdens de middag" en die video wordt vrijwel direct gemaakt.

2. Hoge definitie

Sora kan high-definition video's maken met specifieke soorten bewegingen, onderwerpen en achtergronden.

3. Een minuut lang

Op dit moment is Sora een AI inhoud generator voor video's van maximaal één minuut.

4. Meerdere opnamen in één video

Sora AI kan een verhaal vertellen of een meeslepende video maken met meerdere shots, zoals inzoomen, uitpannen, close-ups, enzovoort, die een consistente stijl en karakters hebben.

Sora AI prijzen

Sora AI is nog niet openbaar gemaakt. We zullen u op de hoogte houden van de prijzen zodra we meer weten.

Hoe Sora AI te gebruiken

Als algemeen publiek kun je Sora AI niet gebruiken omdat het nog niet is vrijgegeven. Op dit moment geeft Open AI toegang aan een selecte groep kunstenaars, ontwerpers en filmmakers om de tool te testen.

Je kunt echter wel een uitgebreid verslag lezen over hoe Sora werkt op hun website. Het bevat een aantal technische aspecten, zoals:

Gebruik van LLM's en visuele gegevens

Duur, resoluties en beeldverhoudingen

Kadering en compositie

Mogelijkheid om afbeeldingen en video's (en tekst) te gebruiken

3D-simulatiemogelijkheden

Potentiële toepassingen van Sora en gebruikssituaties

Generatieve AI heeft enorme mogelijkheden gecreëerd in verschillende industrieën en gebruikssituaties en heeft de productie van content exponentieel versneld. Sora AI zou niet minder zijn. Enkele van de use cases die momenteel worden onderzocht zijn:

Productdemo's en advertenties

Merken kunnen productdemo's en videoadvertenties maken tegen een fractie van de kosten en tijd die vandaag de dag nodig zijn. Filmmakers kunnen het AI-model voeden met hun speelfilms en fantasierijke filmtrailers maken met belangrijke elementen.

Sociale video's

Instagram influencers en creatieve professionals kunnen op grote schaal video's van hoge kwaliteit maken voor promotie- en entertainmentdoeleinden.

Films

Films, met name fantasy- of historische fictiefilms, kunnen net zo direct tot leven worden gebracht als ze worden ingebeeld.

Prototyping

Filmmakers en beeldend kunstenaars kunnen ambitieuze projecten presenteren door korte, door AI gegenereerde videoprototypes te maken. Deze techniek kan ook worden toegepast op prototypes voor klanttrajecten, online training, architectonisch ontwerp, enz.

Gezien de opkomende volwassenheid van Sora AI zijn de bovenstaande punten slechts het begin. Het potentieel van een tekst-naar-video tool zoals Sora AI kan een grote snelheid en schaal in videoproductie mogelijk maken.

Voordelen van het gebruik van Sora AI

Sora AI maakt videoproductie mogelijk, wat veel tijd, energie en investeringen heeft gekost. Enkele van de grootste voordelen van tools zoals Sora AI voor het genereren van video's zijn:

Snelheid: Sora AI kan korte video's maken in een paar minuten, waar je anders minstens een paar weken over zou doen.

Schaal: Sora AI kan tientallen video's maken zonder beperkingen van vaardigheden of tijd, zoals tekstgebaseerde AI paragraaf generatoren waarmee je in enkele minuten inhoud kunt maken.

Flexibiliteit: De tool kan opnames maken in groothoek, close-up, verticaal, horizontaal en diverse andere formaten, waarvoor anders meerdere apparatuur en heropnames nodig zijn. Je kunt ook bestaande video's uitbreiden zonder extra productie-inspanningen.

Opnieuw doen: Bij het maken van video's met Sora AI is het makkelijker om fouten te corrigeren of delen van de video opnieuw te doen totdat we een bevredigend niveau hebben bereikt met behoud van visuele kwaliteit.

Beeldvorming: Sora AI stelt je in staat om het onmogelijke te visualiseren door fantasierijke scènes en fantasiefiguren te creëren. Het is ook een geweldige AI-tool voor presentaties maakt creativiteit en betrokkenheid mogelijk bij wat vroeger alledaags was.

Screengrab van een "klein, rond, pluizig wezen met grote expressieve ogen" video van openai.nl/sora

Veelvoorkomende pijnpunten waar Sora AI gebruikers mee te maken hebben

Het meest kritieke pijnpunt met Sora AI is dat het nog niet beschikbaar is voor het publiek om te gebruiken. Daarnaast heeft het model verschillende tekortkomingen, zoals:

Het onvermogen om de fysica van een complexe scène te simuleren

Het weergeven van causaliteit

Ruimtelijke details onderscheiden

Misleidende inhoud in AI-gegenereerde video's

Beoordelingen van Sora AI op Reddit

Terwijl het publiek wacht op de lancering van Sora AI, hebben enkele materiedeskundigen de kans gehad om ermee te spelen. Hier zijn enkele beoordelingen van Reddit.

De beperkingen van Sora's vermogen om originele inhoud te creëren worden aangetoond door een Reddit gebruiker zegt , "Een cartoon kangoeroe disco danst. Je kunt duidelijk zien dat het een opname uit een film is. De dans is geen toeval (niets is dat); het is de exacte dans of een zeer vergelijkbare dans uit een specifiek shot.

Hetzelfde gebeurt met elk videovoorbeeld dat daar wordt getoond. Je zou denken dat het een origineel gegenereerde video is, maar het is gewoon gemixte input. Je kunt niet verder gaan dan de beelden die je voor de training hebt gebruikt. Nooit."

Over de kwaliteit van de film gesproken, Air Head door verlegen kinderen , a Reddit gebruiker zegt , "Absoluut ongelooflijk. Ik ben nog maar halverwege, maar dit is wat ze bedoelen met een goede verstoring.

Dit kwaliteitskaliber, met zo'n lage moeilijkheidsgraad om te produceren, zal zoveel onvertelde verhalen het daglicht laten zien. Ik heb goede hoop."

Zelfs terwijl de hoop borrelt, hebben gewone gebruikers nog geen toegang tot Sora AI. Dus in de tussentijd zijn hier een paar alternatieven.

Hoewel Sora de meeste buzz heeft gecreëerd, is het niet de enige tekst-naar-video tool die vandaag beschikbaar is. Make-A-Video van Meta en Lumiere van Google zijn in verschillende stadia van ontwikkeling.

Synthesia is AI-software voor het maken van video's die je meteen kunt gebruiken. Hoewel het alleen video's kan maken met AI-avatars en voice-overs, maakt het schaal en snelheid mogelijk bij het maken van video's voor demo's, verkooppraatjes, trainingsvideo's, enz.

Verschillende tools gebruiken AI-mogelijkheden om het maken en openen van video's te ondersteunen.

ClickUp Brein is een krachtigAI-transcriptietool voor bestaande video's, vergaderingen, webinars en meer

ClickUp Clips hiermee kunt u moeiteloos schermopnamen maken en delen

Met ClickUp hebt u toegang tot een breed scala aan projectbeheer- en AI-functies

Als je een animator of producent bent, zijn hier de beste projectmanagementsoftware voor videoproductie .

Generatieve AI aan het werk zetten

De opwinding en anticipatie rond het generatieve AI tekst-naar-videomodel zijn op een hoogtepunt. Naarmate gebruikers meer vertrouwd raken met tools als ChatGPT en Midjourney, zal Sora AI snel deel gaan uitmaken van de tool-stack van de organisatie.

We zijn er echter nog niet. Geen van de langverwachte tools, zoals Sora, Make-A-Video, Lumerire, enzovoort, zijn openbaar beschikbaar.

Dus laten we, totdat de technologie toegankelijk en functioneel is, de krachtige AI-tools die momenteel beschikbaar zijn.

ClickUp Brain is 's werelds eerste neurale netwerk dat taken, documenten, mensen en de kennis van uw bedrijf met AI verbindt.

Stel vragen, maak tekstcontent, automatiseer stand-ups, maak sjablonen en meer met ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .