ChatGPT-statistieken die de evolutie van dit technologische wonder ontrafelen

ChatGPT is een naam die de digitale wereld stormenderhand heeft veroverd.

Van techneuten tot gewone internetgebruikers, iedereen is onder de indruk van deze zeer toegankelijke en fascinerende technologie die menselijke reacties nabootst. Menselijke interacties zijn echter slechts een van de vele dingen die je kunt doen met ChatGPT.

Na verloop van tijd kwamen er verschillende ChatGPT-hacks op de markt, die inzicht gaven in wat ChatGPT allemaal kan. Deze perspectieven wekten de rente van iedereen nog meer, terwijl ChatGPT verschillende sectoren bleef ontwrichten.

Dit artikel gaat in op opmerkelijke statistieken van ChatGPT om te laten zien hoe het is getransformeerd van een eenvoudig kunstmatig intelligentie-algoritme tot een transformatieve kracht.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een geavanceerd kunstmatig intelligentie (AI) model dat tekst genereert door gebruik te maken van technologieën zoals Natural Language Processing (NLP), Deep Learning (DL) en Machine Learning (ML).

Deze generatieve AI-technologie maakt gebruik van enorme trainingsdatasets over uiteenlopende onderwerpen om contextuele, relevante en mensachtige reacties op vragen te geven.

Als zodanig kan het verschillende functies vervullen: vragen beantwoorden, creatief schrijven, gesprekken voeren, berekeningen uitvoeren of andere taalgerelateerde taken uitvoeren.

Wie is de eigenaar van ChatGPT?

ChatGPT is ontwikkeld door de briljante geesten van OpenAI. Open AI is een onderzoekslaboratorium dat zich toelegt op het bevorderen van kunstmatige intelligentie ten behoeve van de mensheid. Het werd in 2015 opgericht als non-profitorganisatie door Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman en andere technocraten. In 2019 werd de organisatie echter geherstructureerd tot een bedrijf met winstbeperking (LP).

Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT maakt gebruik van grote taalmodellen om menselijke tekst te begrijpen en te genereren. Deze capaciteit dankt het aan grote hoeveelheden trainingsdata uit diverse tekstbronnen, die het gebruikt om context, patronen en taalkundige nuances te leren.

Gewapend met deze kennis accepteert ChatGPT een prompt of invoer om coherente en contextueel relevante tekst te genereren. Het hele proces omvat het analyseren van de invoer, het voorspellen van de intentie of volgorde van woorden en het genereren van een passend antwoord.

Dat is nog niet alles: ChatGPT maakt gebruik van iteratief leren om de kwaliteit van de reacties in verschillende scenario's te verbeteren.

Dat is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg.

In onze gedetailleerde blogpost leggen we uit hoe ChatGPT werkt.

De evolutie van ChatGPT door de generaties heen

ChatGPT werd gelanceerd in november 2020.

Het onderliggende model, Generative Pre-trained Transformer (GPT), heeft echter voor en na 2020 verschillende wijzigingen ondergaan. Om dit te begrijpen, volgt hier een overzicht van hoe GPT-modellen zich in de loop der generaties hebben ontwikkeld:

Generatie ChatGPT-model Parameters voor trainingsgegevens Beschrijving 1e GPT 1 117 miljoen De eerste generatie GPT, gelanceerd in 2018, toonde de effectiviteit aan van grote taalmodellen bij het genereren van mensachtige tekst. 2e GPT 2 1. 5 miljard De tweede generatie, gelanceerd in 2019, vertoonde opmerkelijke vorderingen op het gebied van generatieve AI. Met hogere parameters en geavanceerde algoritmen leverde het overtuigende, door AI gegenereerde tekst die vergelijkbaar was met die van menselijke schrijvers. 3e GPT 3 175 miljard GPT 3 betekende een enorme sprong voorwaarts in de schaal en prestaties van generatieve AI. Met 175 miljard parameters was het het grootste taalmodel ooit gemaakt. GPT 3 kon context begrijpen, coherente reacties genereren en taalgerelateerde functies uitvoeren, zoals samenvatten, vertalen en vragen beantwoorden. 4e GPT 4 1 biljoen GPT 4 is de nieuwste versie, uitgebracht in maart 2023. Het is ook het grootste en meest veelzijdige GPT-model, met een prijs van $ 20 per gebruiker per maand. GPT 4 is creatiever en betrouwbaarder en kan genuanceerde instructies van gebruikers verwerken. Het wordt ook geleverd met Vision, waarmee GPT 4 visuele input kan verwerken.

Regelmatige gebruikers van ChatGPT zullen misschien opmerken dat we GPT 3. 5 in onze lijst hebben overgeslagen. Dat komt omdat GPT 3. 5 een iets verfijndere subklasse is van GPT 3. Dat gezegd hebbende, verschilt GPT 3. 5 van GPT 3 en is het geavanceerder dan de vorige versie. Het bevat indrukwekkende updates en verbeteringen op het gebied van prestaties, ethische overwegingen en Reinforcement Learning from Human Preferences (RLHF).

ChatGPT-statistieken bieden een kijkje in de snelle opkomst

Volgens een update van Sam Altman heeft ChatGPT in slechts 5 dagen tijd een miljoen gebruikers gekregen. Ter vergelijking: Instagram had 2,5 maanden nodig om 1 miljoen gebruikers te bereiken, terwijl Spotify dit in 5 maanden voor elkaar kreeg. Het lukte zelfs om sneller dan TikTok 100 miljoen gebruikers te bereiken – en we weten allemaal hoe snel TikTok is gegroeid!

De opkomst van ChatGPT is razendsnel gegaan.

Om dit punt te illustreren, brengen we deze reis in kaart met feiten en cijfers, verspreid over verschillende parameters.

Topstatistieken van ChatGPT

Laten we beginnen met enkele sleutelstatistieken over ChatGPT om de basisprincipes van ChatGPT op te frissen.

ChatGPT-gebruikers en gebruik

Laten we ChatGPT analyseren aan de hand van parameters zoals het aantal gebruikers dat het platform gebruikt, demografische gegevens van gebruikers en andere details.

Webverkeer van ChatGPT per land via SimilarWeb

Demografische gegevens van het publiek van ChatGPT via SimilarWeb

ChatGPT-verkeer

Hoewel het verkeer op ChatGPT eb en vloed kent, is er een cumulatieve opwaartse trend. Hier is een overzicht van de ChatGPT-statistieken met betrekking tot het verkeer:

De ChatGPT-website trok in februari 2024 1,6 miljard bezoekers op desktop en mobiel, een stijging van 1,05% ten opzichte van januari 2024

Populaire zoekwoorden zijn onder andere ChatGPT ( 50 miljoen ), ChatGPT (34,3 miljoen) en ChatGPT login (1 miljoen), wat de aanwezigheid van het merk aangeeft

Zoek trefwoorden voor ChatGPT via SimilarWeb

ChatGPT-verkeer en betrokkenheid via SimilarWeb

Naast direct verkeer zijn de grootste bijdragers aan het verkeer van ChatGPT organisch verkeer (13,21%) van zoekmachines, sociale media (0,52%) en verwijzingen (0,35%)

YouTube (65,3%), Facebook (7,84%) en WhatsApp (6,25%) zijn de drie belangrijkste bronnen van ChatGPT's socialemediaverkeer

ChatGPT-app

Hoewel de lancering van de ChatGPT-app onverwacht was, was het weer een ware sensatie die ChatGPT-gebruikers enthousiast maakte. Hier zijn enkele ChatGPT-statistieken over de app:

De ChatGPT-app is gratis beschikbaar op Android- en iOS-apparaten

De app accepteert invoer via tekst, afbeeldingen en spraak

ChatGPT-app voor Android via Google Play

ChatGPT-inkomsten

ChatGPT geniet ongetwijfeld een enorme populariteit. Maar vertaalt deze rente zich ook in inkomsten voor OpenAI? Is OpenAI winstgevend? Hier zijn enkele ChatGPT-statistieken om uw vragen te beantwoorden:

Statistieken ChatGPT 4

Aangezien ChatGPT 4 een premium versie van de AI-tool is, wordt het aangeprezen als 10 keer beter op het gebied van creativiteit, logica, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het draait ook op het meest recente GPT-model, GPT 4. Hier is een overzicht van ChatGPT 4:

De gratis versie draait op GPT 3. 5, maar ChatGPT Plus wordt geleverd met GPT 4, DALL-E, browsen en meer. Het kost $ 20 per gebruiker per maand

GPT 4 kan tot 25.000 woorden verwerken, wat 8 keer zoveel is als het oorspronkelijke ChatGPT-model

GPT 4 is verkrijgbaar in drie varianten: de 8K-versie, de 32K-versie en de 128K-versie (Turbo), waarbij de contextlengte in tokens wordt aangegeven

Als multimodaal model accepteert het tekst- en beeldinvoer en genereert het tekstuitvoer in maar liefst 26 talen

Het vertoont een 82% lagere en 29% hogere neiging om te reageren op ongeoorloofde content en verzoeken om gevoelige content

Afbeelding bijschrift: Evolutie van GPT 4-reacties via Open AI

Het heeft de prestaties van GPT 3. 5 omhooggeschoten van het 90e percentiel naar het 10e percentiel in enkele van de moeilijkste examens, zoals de balk, LSAT, SAT, GRE en meer

GPT 4 Turbo is getraind met datasets die dateren van april 2023 en kan gedetailleerde antwoorden genereren van wel 300 pagina's tekst in reactie op één enkele prompt. Het is momenteel echter alleen beschikbaar voor ontwikkelaars

De waardepropositie van ChatGPT voor persoonlijk en professioneel gebruik

De snelle groei van het aantal ChatGPT-gebruikers geeft aan dat de AI-tool van grote waarde is. We hebben gezien hoe ChatGPT-gebruikers het voornamelijk gebruiken voor leren, werk en entertainment. Om dit punt verder uit te werken, zetten we enkele veelvoorkomende gebruikssituaties van ChatGPT in persoonlijke en professionele instellingen op een rijtje:

Digitale assistentie : virtuele AI-assistenten helpen bij taken zoals het instellen van herinneringen, het plannen van afspraken, het beheren van takenlijsten, het beantwoorden van vragen en het maken van reserveringen

Content aanmaken : Als generatieve AI-tool is het aanmaken van content een van de bekendste toepassingen van ChatGPT. Marketeers kunnen in een mum van tijd een beroep doen op ChatGPT om contentmarketingmateriaal te genereren, zoals blogs, artikelen, posts voor sociale media, nieuwsbrieven, scripts, enz.

Schrijfhulp : Maak je je zorgen over het schrijven van een e-mail of wil je dat iemand anders nog eens naar je tekst kijkt? ChatGPT biedt uitkomst. ChatGPT genereert niet alleen tekst, maar helpt je ook je schrijfstijl te verbeteren en geeft feedback en ideeën

Creatief schrijven: Als u vastloopt, kunt u ChatGPT vragen om creatieve ideeën voor verhalen, gedichten en scripts te delen. Vraag ChatGPT om scenario's te bedenken om te zien welke het beste bij uw verhaal passen

Gebruik ChatGPT voor je creatieve schrijfprojecten

Coderen en debuggen : ChatGPT begrijpt verschillende programmeertalen, zoals Python, JavaScript, SQL, C++, C# en meer. Met deze achtergrond kunnen gebruikers van ChatGPT het gebruiken om codefragmenten te genereren, codes te voltooien, problemen op te lossen, code-bloat te minimaliseren en codesegmenten te debuggen voor betere prestaties

Talen leren : Wil je een nieuwe taal leren en oefenen? Wil je een marketingcampagne lokaliseren? ChatGPT kan talen vertalen, gesprekken voeren, het leerproces versterken en grammatica en woordenschat uitleggen of corrigeren

Kennisbeheer : Van AI-aangedreven aantekeningen maken tot tekstsamenvatting, opslagruimte voor documenten en het beantwoorden van veelgestelde vragen, ChatGPT voert verschillende functies uit om kennis te organiseren en toegankelijk te maken

Entertainment: ChatGPT kan menselijke gesprekken voeren om je bezig te houden. Van informele gesprekken en grappen vertellen tot het vertellen van verhalen en het spelen van tekstspelletjes, ChatGPT is je metgezel voor entertainment

Van grappen tot spelletjes, ChatGPT levert

Therapeutische ondersteuning : ChatGPT is geen vervanging voor professionele zorg, maar fungeert als een vertrouwenspersoon en luistert naar uw gevoelens. Het bevestigt uw emoties, biedt empathie en biedt diverse perspectieven aan mensen die begeleiding zoeken

Gezondheid en patiëntenzorg : U kunt ChatGPT gebruiken om aanvullende informatie over medische aandoeningen te verkrijgen, nuttige bronnen te vinden, de patiëntenzorg te optimaliseren en diagnoses te begrijpen

Onderzoek naar onderwerpen : Gebruik ChatGPT als uw virtuele onderzoeksassistent om onderwerpen te ontdekken die uw rente wekken, meer te weten te komen over verschillende onderwerpen, informatie te verzamelen, antwoorden op uw vragen te vinden, enz.

Business intelligence : ChatGPT kan tekstgegevens analyseren, inzichten extraheren en rapporten genereren om datagestuurde business intelligence te delen. Door inzicht te krijgen in markttrends, feedback van klanten en andere variabelen, maakt ChatGPT AI-aangestuurde besluitvorming mogelijk voor meer efficiëntie, productiviteit en nauwkeurigheid

Klantgerichte processen: AI-chatbots en conversational agents op basis van ChatGPT helpen bij klantenservice, verkoop en ondersteunende functies. Ze ontcijferen vragen van klanten, geven relevante antwoorden, peilen de stemming van klanten en voeren natuurlijke gesprekken om de algehele klantervaring te verbeteren

ChatGPT, een revolutionaire evolutie of een hype: een uitgebreide beoordeling

ChatGPT-gebruikers zweren bij de AI-tool; de laatste statistieken ondersteunen dit sentiment. Maar hoe presteert ChatGPT op het gebied van prestaties?

Hier volgt een gedetailleerd overzicht.

Veelzijdigheid

ChatGPT heeft 100 miljoen actieve gebruikers. We hebben ook gezien dat het gebruikersbestand zeer divers is, variërend van ontwikkelaars tot tieners. Het enorme aantal gebruikers dat voor verschillende doeleinden naar ChatGPT grijpt, bewijst hoe veelzijdig het is.

ChatGPT kan tekst genereren voor verschillende doeleinden, van creatieve schrijfprojecten tot rapporten op basis van gegevens. De geavanceerde mogelijkheden voor gegevensanalyse, het vermogen om tekst te vertalen of samen te vatten, het voeren van gesprekken in natuurlijke taal, het optreden als uw virtuele assistent, het bieden van entertainment, enz. maken het een zeer flexibele oplossing. Dit aanpassingsvermogen maakt het zeer veelzijdig voor persoonlijk en professioneel gebruik, waardoor de lijst met toepassingen vrijwel eindeloos is!

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn een twistpunt voor ChatGPT-gebruikers. Enerzijds vertonen ChatGPT-reacties een hoge mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het genereren van tekst. Anderzijds kunnen de resultaten wisselend zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is:

ChatGPT's antwoord op het noemen van landen die beginnen met V

ChatGPT heeft bekende namen zoals Venezuela en Vietnam over het hoofd gezien!

Sommige studies ontdekten zelfs variaties in de trends rond de mogelijkheden van de verschillende GPT-modellen. Zo daalde de prestatie van GPT 4 voor sommige queries van een nauwkeurigheid van 97,6% in maart naar 2,4% in juni, terwijl die van GPT 3,5 verbeterde van 7,4% naar 86,8%.

Men moet er rekening mee houden dat de kwaliteit van het antwoord afhankelijk is van de kwaliteit van de input, de complexiteit van de query, de specificiteit van het domein en de trainingsdata. Bovendien blijft het een feit dat ChatGPT een taalmodel is en geen kennismodel dat feitelijk correct is. De variaties zijn echter niet erg geruststellend.

Gebruikerservaring

De gebruikerservaring van ChatGPT is over het algemeen positief. Het vereist immers minimale cognitieve inspanning en is relatief eenvoudig te gebruiken: u typt uw vraag en ChatGPT geeft antwoord. De responsiviteit en conversatiestijl verbeteren de gebruikerservaring.

We hebben AI-promptsjablonen geraadpleegd om de prestaties van ChatGPT zelf te testen. We hebben een marketingprompt voor een cold DM genomen, en dit is wat ChatGPT ons gaf:

ChatGPT's Cold DM voor een zonnebrandcrème

Vervolgens hebben we prompts uit sjablonen voor projectmanagement gebruikt voor een projectcharter. Hier is een voorbeeld van de interactie:

Lijst met beperkingen van ChatGPT in een projectcharter

De gebruikerservaring was geweldig, totdat zelfs de eenvoudigste queries problemen begonnen te vertonen. Hier begon het allemaal bergafwaarts te gaan:

Het onvermogen van ChatGPT om de gewenste actie uit te voeren

Dit mondde uit in een oneindige lus en de AI-chatbot had het probleem niet eens door!

Kosten-batenanalyse

In februari 2023 lanceerde OpenAI ChatGPT Plus, een betaald abonnement voor GPT 4 dat $ 20 per gebruiker per maand kost. Het was een aanzienlijke upgrade ten opzichte van de gratis versie, met snellere responstijden, prioriteitstoegang, internettoegang en ondersteuning voor plug-ins. Aan de andere kant volgt de ChatGPT API een pay-per-use-model met meerdere configuraties.

Dat gezegd hebbende, GPT 3. 5 blijft gratis en je kunt nog steeds veel gedaan krijgen met de gratis versie.

De kosten voor het gebruik van ChatGPT zijn afhankelijk van uw gebruiksschaal, specifieke gebruikssituaties en beschikbare middelen. Ze hangen ook af van hoe ChatGPT in uw werkstromen wordt geïntegreerd om automatisering, efficiëntie en productiviteit te bevorderen. Houd rekening met eventuele bijkomende kosten, infrastructuurvereisten en onderhoudskosten.

Gebruik een sjabloon voor een kosten-batenanalyse om een dergelijke uitgebreide evaluatie uit te voeren.

Toepassing en integratie

ChatGPT kreeg in slechts vijf dagen tijd 1 miljoen gebruikers, wat aantoont hoe gemakkelijk het te gebruiken is. Het bewustzijn rond het taalmodel is ongetwijfeld vrij groot bij jongeren. Maar ook 9% van de 45- tot 64-jarigen en 5% van de 65-plussers gebruikte ChatGPT in januari 2023, wat de indrukwekkende acceptatiegraad aantoont.

Op professioneel vlak heeft 80% van de Fortune 500-bedrijven gekozen voor ChatGPT Enterprise voor verschillende toepassingen. In dezelfde lijn meldde 8,2% van de werknemers van internationale bedrijven dat ze ChatGPT op de werkplek hadden gebruikt om een taak uit te voeren.

De release van ChatGPT API heeft integratie vereenvoudigd, wat goed samengaat met de veelzijdigheid en het aanpassingsvermogen van het platform. Houd er echter rekening mee dat een succesvolle integratie en acceptatie afhankelijk zijn van de kennis en technische vaardigheden van de belanghebbenden, de aanpassing van oplossingen en optimalisatie om aan specifieke zakelijke vereisten te voldoen.

Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy zijn een doorn in het oog van ChatGPT.

Meer dan de helft van de Zuidoost-Aziaten noemde gegevensprivacy en veiligheid als een punt van zorg, waardoor ze werden ontmoedigd om de dienst te gebruiken.

ChatGPT werd tijdelijk verboden in Italië omdat het gegevens uit boeken, het internet, Reddit-berichten enz. verzamelde voor trainingsdoeleinden. Deze databronnen bevatten waarschijnlijk persoonlijke informatie die niet expliciet met OpenAI was gedeeld, wat in strijd is met de AVG.

Ars Technica meldde ook hoe een ChatGPT-gebruiker beweerde dat zijn gesprekken waren gelekt. Hoewel OpenAI volhoudt dat het account mogelijk is gehackt, werpt dit toch een schaduw over hoe weinig we weten over de privacy en veiligheid van ChatGPT.

Het privacybeleid van OpenAI is vrij standaard en geeft aan dat het accountgegevens, ingevoerde informatie en andere identificatiegegevens van het apparaat of de browser verzamelt. Het feit dat het transcripties van uw gesprekken opneemt en opslaat, kan voor sommigen echter verontrustend zijn.

Ethische overwegingen

Ethische bezwaren tegen ChatGPT hebben betrekking op vooringenomenheid, eerlijkheid en verantwoord gebruik van de AI-tool. AI-ethici hebben hun bezorgdheid geuit over de rol van ChatGPT bij het in stand houden van stereotypen, het verspreiden van desinformatie of het genereren van schadelijke content. ChatGPT is in het nieuws gekomen omdat het heeft geholpen bij het schrijven en verspreiden van kwaadaardige code of omdat het werd misbruikt om een stapsgewijs plan te delen om de mensheid te vernietigen.

We hebben gezien dat OpenAI deze zorgen erkent en geleidelijk aan gevoelige en niet-toegestane content op GPT 4 aan het verfijnen is. Onze ervaring is tot nu toe vrij positief.

ChatGPT toont een verhoogde gevoeligheid bij het beantwoorden van queries

Natuurlijk dekken de bovenstaande voorbeelden niet het volledige bereik van ethische kwesties en nemen ze niet alle zorgen weg. Ethiek in AI is echter een langdurige discussie.

Wat bedrijven of individuen wel kunnen doen, is ethische overwegingen vooropstellen bij het gebruik of de implementatie van ChatGPT.

Alternatieven en concurrenten van ChatGPT

We hebben alle nieuwste ChatGPT-statistieken behandeld, die erg populair zijn. Dat wil echter niet zeggen dat dit de enige speler op de markt is! Hier is onze lijst met ChatGPT-alternatieven voor verschillende toepassingen:

1. ClickUp Brain: End-to-end projectmanagement

Blogpost van ClickUp Brain over de toekomst van projectmanagement

ClickUp Brain is een platform-native AI-tool die beschikbaar is in het hele ClickUp-ecosysteem. Je kunt het gebruiken om projectgerelateerde details te beheren (AI Knowledge Manager), content te genereren (AI Writer for Work) en projecten te beheren (AI Project Manager), allemaal in één keer. Het ondersteunt teamwork en samenwerking om je organisatie te helpen haar doelen te bereiken.

Met ClickUp Brain kun je: Taken en subtaak efficiënt creëren

Stel vragen over taken

Documenten, opmerkingen, threads, taken, wiki's en meer samenvatten

Genereer periodiek bruikbare StandUps

Deel teamupdates met één klik

Maak aangepaste automatisering met NLP

Taakupdates, voortgang en samenvattingen importeren in verschillende weergaven

Verbeter geschreven content

Ontwikkel of personaliseer sjablonen

Transcribeer spraak- en videoclips

Het belangrijkste is dat ClickUp uw persoonlijke gegevens niet gebruikt om zijn AI-modellen te trainen. U profiteert dus van alle voordelen van AI zonder u zorgen te maken over de privacy en veiligheid van uw gegevens. Bovendien is ClickUp Brain meer dan een taalmodel: het is een neuraal netwerk dat zakelijke kennisbronnen, taken, documenten enz. met elkaar verbindt om feitelijk correcte en betrouwbare informatie te bieden.

Hier is bijvoorbeeld wat ClickUp Brain zei toen we het vroegen naar de landen die beginnen met de letter V:

ClickUp Brain presteert beter dan ChatGPT

Het presteerde beter dan ChatGPT!

2. Google Gemini: probleemoplossende en multimodale mogelijkheden

Gemini, voorheen bekend als Google's Bard, is een multimodaal AI-model dat informatie uit tekst, afbeeldingen, video's en code kan verwerken. Gemini richt zich op het verhogen van de productiviteit door middel van robuuste probleemoplossing, in plaats van zijn rol te beperken tot een groot taalmodel zoals ChatGPT.

Gemini presteert beter dan GPT 3.5 en Gemini Ultra overtreft GPT 4 in de Massive Multitask Language Understanding (MMLU)-test.

Om dit te testen, hebben we dezelfde vraag gesteld over landen die beginnen met een V, en dit is wat Gemini te zeggen had:

Terwijl ChatGPT twee opties gaf, gaf Gemini er zes – best goed!

Een ander belangrijk USP van Gemini is de native integratie met Google Werkruimte, zodat u kunt werken aan Documenten, Spreadsheets, Presentaties, enz. Zo kunt u documenten opstellen, gegevens verwerken, presentaties maken en nog veel meer zonder dat u uw vertrouwde omgeving hoeft te verlaten.

3. Microsoft Copilot: interactie met Microsoft-suite

Wat Gemini is voor Google Workspace, is Microsoft Copilot voor de Microsoft Suite.

U kunt Microsoft Copilot gebruiken met Microsoft 365 om de productiviteit te verhogen en te werken in uw dagelijkse apps zoals Word, Excel en Outlook. Het draait op de GPT 4-architectuur, wat betekent dat u een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid krijgt dan de gratis versie van ChatGPT. Het accepteert ook multimodale invoer.

Microsoft Copilot heeft echter een dagelijkse limiet voor prompts, die snel kan slinken! Als u geen Microsoft 365-gebruiker bent, kan het aanmelden voor Microsoft Edge of Bing ook behoorlijk onhandig zijn wanneer u Microsoft Copilot wilt gebruiken.

We stelden onze klassieke vraag en Microsoft Copilot deed het veel beter dan ChatGPT:

Er werden ook nuttige links en andere bronnen gedeeld die nuttig kunnen zijn voor onderzoek.

4. Claude: natuurlijke en creatieve contentgeneratie

Claude is de naam van de AI-chatbot en het onderliggende grote taalmodel dat is ontwikkeld door Anthropic AI. Het blinkt uit in het voeren van natuurlijke, mensachtige gesprekken via tekst en heeft een genuanceerd begrip van taal. Naast het uitvoeren van reguliere taken zoals bewerking, samenvatting, besluitvorming, enz. , biedt het gedetailleerde mogelijkheden voor het configureren van de toon en creativiteit van de geschreven content.

Claude is nu toe aan de derde generatie, met de introductie van Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet en Claude 3 Opus door Anthropic. Elk daarvan boekt voortgang in het vermogen om menselijk begrip en schrijven te repliceren. Het meest interessante is dat het een enorme contextlengte ondersteunt die gelijk staat aan 150.000 woorden (200.000 tokens), wat betekent dat u met lange documenten en boeken kunt werken!

5. GitHub Copilot: code schrijven en automatisch aanvullen

via GitHub

GitHub Copilot is ontwikkeld door GitHub in samenwerking met OpenAI en is de AI-chatbot voor ontwikkelaars. Het is een tool voor het schrijven en voltooien van code, bedoeld om ontwikkelaars te helpen.

GitHub Copilot krijgt context door middel van opmerkingen, codestructuur, variabelenamen, enz. en beveelt relevante codefragmenten aan terwijl u code schrijft! Dergelijke nuttige suggesties maken het voor ontwikkelaars gemakkelijker om tijd te besparen, efficiënte codes te schrijven en bugs te minimaliseren.

Het werkt op basis van het GPT 4-taalmodel en is getraind om codestructuren en -patronen in verschillende programmeertalen te begrijpen.

6. Semrush ContentShake AI: geoptimaliseerde contentgeneratie

ContentShake AI doet twee dingen goed. Ten eerste genereert het razendsnel contentideeën of kwalitatieve concepten, en ten tweede zorgt het ervoor dat de content geoptimaliseerd is voor zoekmachines.

Door AI te combineren met realtime inzichten over concurrenten kunnen marketeers zonder uitgebreid onderzoek een solide contentkalender opstellen.

Van brainstormen tot publicatie, ContentShake helpt je bij het genereren van SEO-vriendelijke artikelen die zijn afgestemd op het aantrekken van organisch verkeer en het stimuleren van betrokkenheid.

Hoewel het samenwerkingsfuncties en naadloze integratie biedt, zoals het schrijven of bewerken van content in Google Documenten en rechtstreeks publiceren op WordPress, ontbreekt integratie met cruciale schrijftools zoals Grammarly. Door de inflexibiliteit van de eerste prompt is ContentShake soms ook lastig om mee te werken.

7. Perplexity: realtime browsen en feiten controleren

Perplexity AI is ontwikkeld door de wetenschappers van OpenAI en de breinen achter GPT 3.

Perplexity is een AI-aangedreven zoek- en antwoordmachine die betrouwbare antwoorden biedt op vragen van gebruikers. Het maakt gebruik van NLP om vragen te begrijpen, zoekt op het web of put uit zijn kennisbank en geeft een antwoord in de vorm van een gesprek. De antwoorden van Perplexity zijn nauwkeurig en uitgebreid in vergelijking met zoekmachinegiganten zoals Google.

Wat het tekort aan contentgeneratie en probleemoplossende capaciteiten compenseert, maakt het goed door gedetailleerd en grondig onderzoek te doen. Het is veel nauwkeuriger dan andere grote taalmodellen, maar ook niet immuun voor incidentele hallucinaties.

De toekomst van ChatGPT

Hoewel de lancering van ChatGPT een keerpunt in de geschiedenis is geweest, is het slechts het begin.

Dit is wat wij denken dat de toekomst voor ChatGPT in petto heeft: OpenAI en Microsoft kunnen manieren vinden om de technologie goedkoper te maken met behulp van geavanceerde chips en datacenters. Dit zal de LLM nog beter beheersbaar maken

Het herhaaldelijke gebruik van de technologie zal de prestaties, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ervan versterken. De verbeterde mogelijkheden zullen ChatGPT-gebruikers aanmoedigen om de technologie te adopteren en aan te bevelen totdat deze universeel mainstream wordt

We zouden wel eens getuige kunnen zijn van de vertakking van ChatGPT naar gespecialiseerde domeinen en sectoren zoals gezondheidszorg, verzekeringen, financiën, enz. , om gerichte oplossingen te bieden voor sectorspecifieke uitdagingen

De release van ChatGPT 5 en, binnenkort, ChatGPT 6 zal de rente in AI-technologie nieuw leven inblazen

Kortom, ChatGPT zal zijn opwaartse trend voortzetten als de juridische, ethische en regelgevende overwegingen gunstig blijven voor de promotie ervan.

Conclusie

Dat was het dan, het einde van de reis van ChatGPT door statistieken, cijfers en getallen.

ChatGPT heeft ongetwijfeld een revolutie teweeggebracht in de publieke perceptie van AI en het toegankelijker gemaakt voor iedereen met een stabiele internetverbinding. Het heeft mensen ook geholpen om te accepteren dat AI er niet is om banen te stelen. Het zal de menselijke vaardigheden juist aanvullen en op meer dan één manier verbeteren.

Hoewel ChatGPT een pionier is, is het niet de enige AI-tool die de markt op zijn kop zet. Oplossingen zoals ClickUp Brain, Gemini, Perplexity, enz. dragen op hun eigen unieke manier bij aan hun respectievelijke velden.

Neem contact met ons op om te leren hoe u ClickUp Brain kunt gebruiken om projectmanagement te stroomlijnen!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Hoeveel mensen gebruiken ChatGPT?

Momenteel zijn er 180,5 miljoen gebruikers geregistreerd op ChatGPT, terwijl 100 miljoen gebruikers het actief gebruiken.

2. Is ChatGPT goed in statistiek?

ChatGPT is redelijk goed in gegevensverwerking en statistische analyse. Het kan berekeningen uitvoeren en algemene informatie geven over statistische concepten.

3. Hoeveel data gebruikt ChatGPT?

ChatGPT is getraind met behulp van 45 TB aan gegevens, die zijn gecomprimeerd tot 570 GB aan datasets.