Hoe beheer en voorkom je technische schuld in Scrum?

Tijdens een werkdag nemen softwareontwikkelingsteams tientallen beslissingen waarbij complexe afwegingen moeten worden gemaakt. Elke programmeertaal die u kiest, elke integratiecode die u schrijft en elke automatiseringstool die u implementeert, heeft gevolgen voor de toekomst.

Deze gevolgen staan bekend als technische schuld. In het traditionele watervalmodel van softwareontwikkeling kwam technische schuld zeer vaak voor. Agile Scrum-methodologieën hebben processen ontwikkeld om deze tot een minimum te beperken.

In deze blogpost gaan we dieper in op waarom technische schuld ontstaat en hoe u dit in uw projecten kunt voorkomen.

Technische schuld begrijpen in Scrum

Traditionele softwareontwikkelingsprocessen waren gebaseerd op zeer langlopende projecten, waarvan de implementatie jaren in beslag nam. Tegen de tijd dat het project was voltooid, was de markt veranderd, waren de eisen van klanten geëvolueerd en was de technologie zelf verouderd, waardoor technische schuld ontstond.

Wat is technische schuld?

Technische schuld verwijst naar de kosten van extra herwerkingen die worden veroorzaakt door de keuze voor een redelijke, kortetermijnoplossing in plaats van een betere aanpak die meer tijd zou vergen.

In wezen is het alsof u nu een snelkoppeling neemt, wat de ontwikkeling op korte termijn kan versnellen, maar vaak leidt tot hogere kosten op de lange termijn, omdat de schuld moet worden 'afgelost' door problemen op te lossen die voortvloeien uit het oorspronkelijke compromis.

Wat is een voorbeeld van technische schuld?

Het eenvoudigste voorbeeld van een bestaande technische schuld is wanneer ontwikkelaars met strakke deadlines code naar productie pushen zonder deze grondig te controleren en te testen. Wanneer de functie wordt gelanceerd, zal deze buggy en onbruikbaar zijn, of in het ergste geval een cyberbeveiligingsrisico vormen.

Hoe helpt Scrum bij technische schuld?

Als reactie op de inefficiëntie van de watervalmethode is het agile Scrum-model voor softwareontwikkeling ontstaan.

Scrum-projectmanagementprocessen zijn ontworpen om technische schuld te beheren.

Productbacklog is gericht op het duidelijk maken van vereisten

Definities van user stories vereisen volledige acceptatiecriteria

Scrum masters en product eigenaren besteden in elke Sprint tijd aan het aflossen van technische schuld

Code review-processen zijn ontworpen met het oog op het aflossen van technische schuld

Ondanks alle inspanningen is technische schuld onvermijdelijk. Laten we eens kijken waarom.

Wat veroorzaakt technische schuld in Scrum?

Er zijn een aantal interne en externe factoren die technische schuld veroorzaken in Scrum-softwareontwikkelingsprojecten. Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

Markt-/technologische evolutie

Na verloop van tijd kan technologie verouderd raken en kunnen marktbehoeften veranderen. Dit betekent dat de keuzes die u eerder hebt gemaakt, mogelijk moeten worden herzien. Dit is normaal en Scrum-teams verwachten dit als onderdeel van hun agile softwareontwikkelingsproces.

Niet alle oorzaken zijn echter natuurlijk.

Haast om deadlines te halen

Scrum-teams werken in sprints van vaste duur, die meestal 1-2 weken duren. De druk om toegewezen taken binnen deze strakke deadlines te voltooien, kan technische schuld veroorzaken doordat teamleden worden gedwongen om te kiezen voor snellere, minder optimale oplossingen.

Onvoldoende definitie van 'klaar'

De definitie van klaar (DoD) is een cruciaal artefact in Scrum. Het schetst de acceptatiecriteria voor elke taak die als voltooid wordt beschouwd. Scrum-teams definiëren dit duidelijk nog voordat ze een taak aan de sprint toevoegen.

Onvoldoende definities leiden echter vaak tot code debt. Als het DoD bijvoorbeeld geen prestatietests vereist, kan het team prestatieproblemen negeren die later veel moeite kosten om op te lossen.

Incrementele veranderingen zonder holistisch abonnement

Hoewel incrementele updates een snelle levering van nieuwe functies mogelijk maken, kunnen ze soms leiden tot een gebrek aan een uitgebreid ontwerp of abonnement. Omwille van de snelheid kunnen teams sjablonen voor softwareontwikkeling gebruiken die geen totaalbeeld geven.

Elk onderdeel van de software wordt dus in stappen ontwikkeld en toegevoegd, waarbij niet altijd rekening wordt gehouden met de architectuur van het hele systeem. Na verloop van tijd kan dit resulteren in een fragmentarische architectuur die inefficiënt en moeilijk te onderhouden is en veel compatibiliteitsproblemen met zich meebrengt.

Uitgestelde refactoring

In de iteratieve aanpak is er altijd een volgende iteratie om de bestaande implementatie te repareren of te verbeteren. Deze mentaliteit kan ertoe leiden dat noodzakelijke refactoring wordt uitgesteld in de misplaatste hoop dat u dit later wel kunt afhandelen.

Naarmate u meer functies toevoegt aan onvoldoende geherstructureerde code, nemen de complexiteit en kosten van het aanbrengen van wijzigingen toe, waardoor de technische schuld verder stijgt.

Zelfs in Scrum-projecten kunnen verschillende vormen van technische schuld ontstaan op basis van de samenwerking tussen business-, engineering- en klantrelatieteams. Deze technische schuld kan aanzienlijke gevolgen hebben.

Wat zijn de gevolgen van technische schuld in Scrum?

Het directe gevolg van technische schuld is dat er een overeenkomstige financiële schuld ontstaat in de vorm van herwerk, tijd en geschoolde middelen. De indirecte effecten van technische schuld zijn echter talrijk en veel vernietigender.

Verminderde ontwikkelingssnelheid: Agile teams die gebukt gaan onder technische schuld besteden meer tijd aan het oplossen van bugs en problemen uit eerdere Sprints dan aan het werken aan nieuwe functies. Dit betekent minder tijd om nieuwe functies te bouwen en langere levertijden in het algemeen.

Toegenomen complexiteit: Naarmate de technische schuld toeneemt, wordt de codebase complexer en moeilijker te beheren. Elke keer dat er iets moet worden gewijzigd, zal de ontwikkelaar tijd besteden aan het ontrafelen van de complexiteit voordat hij eventuele aanpassingen kan doorvoeren.

Onderwijskosten: Een complexe codebasis verhoogt de cognitieve belasting van bestaande teamleden, waardoor het moeilijk wordt om snel en effectief wijzigingen door te voeren. Bovendien moeten Scrum-teams meer tijd besteden aan het inwerken van nieuwe teamleden.

Slechte softwarekwaliteit: Technische schuld heeft een aanzienlijke invloed op de softwarekwaliteit doordat het onderhoudsgemak afneemt, de kans op bugs toeneemt en de algehele prestaties verslechteren.

Technische reputatie: Als productteam kan uw reputatie als technische organisatie enorm lijden als uw code voortdurend moet worden herwerkt om technische schulden af te lossen. Dit zou ook van invloed zijn op uw vermogen om nieuw talent aan te trekken.

Om deze uitdagingen te vermijden en simpelweg betere software voor de wereld te bouwen, moet u technische schuld minimaliseren, zo niet volledig elimineren. Hier leest u hoe.

Strategieën om technische schuld te minimaliseren en aan te pakken

Een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om technische schuld te minimaliseren, is het opzetten van consistente processen. Gratis projectmanagementsoftware kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Hier leest u hoe.

1. Voer grondige code reviews uit

Code review is het proces waarbij een collega de code van een lid van zijn team controleert op kwaliteitsnormen. Meestal wordt code review uitgevoerd door een senior collega of een technisch manager.

Code coverage en reviewprocessen verminderen technische schuld door ervoor te zorgen dat coderingsnormen worden nageleefd en problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd voordat ze worden samengevoegd in de hoofdcodebase.

Een projectmanagementtool zoals ClickUp kan u helpen dit moeiteloos te operationaliseren. Met de aangepaste statussen van ClickUp kunt u 'code review' toevoegen aan de werkstroom.

Maak aangepaste statussen in ClickUp om technische schuld te monitoren en bij te houden

Met ClickUp Automations kunt u taken automatisch toewijzen aan code review wanneer het coderen is voltooid. U kunt ook ClickUp Checklists gebruiken om ervoor te zorgen dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan.

Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, vindt u hier het agile Scrum-managementsjabloon van ClickUp, een volledig aanpasbaar raamwerk om projecten met minder fouten op te leveren en technische schulden in de kiem te smoren.

2. Automatiseer controles van de code kwaliteit

De komst van AI, in combinatie met volwassen testautomatisering, biedt grote mogelijkheden om technische schuld te elimineren. Zo helpt het gebruik van no-code apps om handmatig coderen te verminderen, waardoor de kans op bugs afneemt.

U kunt AI-codetools en code-editors ook gebruiken om:

Fouten in code identificeren

Zie aanbevolen alternatieven voor de fouten

Controleer of de best practices worden nageleefd

Voeg opmerkingen toe en deel kennis met andere leden van het team

Codebeoordelingen en automatisering spelen een cruciale rol in de verschuiving naar links van kwaliteitsprocessen. Als een ontwikkelaar bijvoorbeeld een potentieel veiligheidslek ontdekt in een nieuwe verificatiefunctie, kan hij dit lek verhelpen voordat het onderdeel wordt van de software, waardoor dure toekomstige reparaties en veiligheidsrisico's worden voorkomen.

ClickUp Brain kan uw efficiëntie verder verbeteren door uw Scrum-projectmanagementtaken te versnellen. Met de AI Knowledge Manager en AI Project Manager van ClickUp kunt u in een handomdraai vragen stellen, antwoorden krijgen en taken automatiseren.

Krijg realtime antwoorden en inzichten op uw queries met ClickUp Brain

3. Maak technische schuld transparant

Noem een spade een spade. Geef technische schulditems in uw projectmanagementsysteem duidelijk als zodanig aan, zodat deze problemen tijdens de Sprint planning de nodige aandacht en middelen krijgen.

Met de flexibele taakbeheersoftware van ClickUp kunt u een taak markeren als functie, defect, mijlpaal of feedback. Door uw werk op de juiste manier te categoriseren, kunt u betere prioriteitsbeslissingen nemen.

Pas naamgevingsconventies en taaktypes aan met ClickUp

4. Zichtbaarheid van technische schuld creëren

De producteigenaar moet op elk moment de vraag kunnen beantwoorden: Hoeveel technische schuld hebben we?

Om dat te doen, moet u een duidelijk en gedetailleerd overzicht hebben van uw taken. De projectmanagementsoftware van ClickUp is ontworpen om u die vrijheid te geven. Met meer dan 35 ClickApps en meer dan 15 weergaven kunt u taakbeheer, het bijhouden van bugs en de visualisatie van werkstromen aanpassen aan de manier die voor u het beste werkt.

U kunt ook een aangepaste weergave voor technische schuldtaken maken, compleet met een eigen dashboard om de voortgang te bewaken.

Kies de aangepaste weergave die het beste bij uw behoeften past met ClickUp

5. Betrek de producteigenaar

De rol van een producteigenaar is van fundamenteel belang om de kloof tussen zakelijke vereisten en technische uitvoering te overbruggen. Zij hebben het meeste zeggenschap in beslissingen over wanneer en hoeveel technische schuld in elke sprint moet worden aangepakt.

Werk als softwareontwikkelingsteam nauw samen met de producteigenaar. Stel hen in staat om:

Begrijp de omvang en implicaties van technische schuld

Communiceer met zakelijke stakeholders

Zorg voor de nodige buy-ins en budgetten

Bouw systemen om toekomstige technische schuld te elimineren

Het sjabloon voor technische schuldregistratie van ClickUp is een krachtige hulpmiddel voor het beheer van end-to-end-activiteiten. Dit volledig aanpasbare sjabloon fungeert als een grootboek voor het documenteren, beheren, meten en oplossen van alle technische schulden.

Beheer al uw technische schulden met het sjabloon voor technische schuldregistratie van ClickUp

6. Stel processen in om technische schuld af te lossen

Gegevens vastleggen: Leg binnen elke taak gedetailleerde beschrijvingen van technische schulden vast, inclusief de oorsprong, impact en mogelijke oplossingen, zodat deze problemen systematisch kunnen worden aangepakt.

Planning: Plan tijdens Sprint-vergaderingen het aanpakken en oplossen van technische schuld met dezelfde nauwkeurigheid als nieuwe functies of bugfixes.

Refactor code regelmatig: Plan regelmatig refactoring in om de codebasis te consolideren en te stroomlijnen.

Stel bijvoorbeeld dat een ontwikkelingsteam merkt dat verschillende functies in hun applicatie vergelijkbare code gebruiken om gebruikersgegevens uit de database op te halen. Ze zullen deze functies herstructureren door één hulpprogramma te maken dat database-oproepen afhandelt en dat door alle andere functies kan worden gebruikt. Dit vereenvoudigt de codebase, maakt deze gemakkelijker te onderhouden en minder foutgevoelig.

Bevrijd uzelf van technische schulden met ClickUp

Elke projectgerelateerde beslissing heeft voor- en nadelen. Optimaliseren voor voordelen op korte termijn leidt tot technische schuld op lange termijn. Zelfs teams die dit heel goed weten, worden soms gedwongen om suboptimale beslissingen te nemen.

Daarom is het omgaan met technische schuld in Scrum-projecten een continu en iteratief proces. Het is een integraal onderdeel van elk Sprint-planningsproces. De projectmanagementsoftware van ClickUp begrijpt dit. Het zit boordevol flexibele en aanpasbare functies en AI-tools die elk Scrum-team nodig heeft.

Veelgestelde vragen over technische schuld

1. Wat veroorzaakt technische schuld in Scrum?

Technische schuld in Scrum kan ontstaan door veranderende markten, haast om Sprint deadlines te halen, wat leidt tot snelle oplossingen in plaats van duurzame oplossingen. Onvoldoende definities van 'klaar' die geen strenge kwaliteitscontroles omvatten, kunnen ook bijdragen aan het opbouwen van schuld.

Vanuit het perspectief van de client kunnen frequente wijzigingen in vereisten en prioriteiten leiden tot herwerk en inconsistenties in de codebase.

2. Wat gebeurt er als de technische schuld in Scrum toeneemt?

Wanneer de technische schuld in Scrum toeneemt, neemt de ontwikkelingssnelheid af omdat u meer tijd besteedt aan het oplossen van bugs en het aanpakken van verouderde problemen dan aan nieuwe functies.

Dit resulteert vaak in een lagere productkwaliteit, het risico dat projecten mislukken en een slechte teamgeest, omdat leden zich overweldigd kunnen voelen door de groeiende achterstand in onderhoudstaken.

3. Hoe voorkom je technische schuld in agile?

Om technische schuld in agile te voorkomen, moet u zorgen voor een strikte naleving van een uitgebreide definitie van 'klaar', die kwaliteitsnormen zoals codebeoordelingen en testen omvat.

Geef prioriteit aan regelmatige refactoring en reserveer tijd voor het aanpakken van technische schuld in de Sprint planning. Zorg daarnaast voor duidelijke en continue communicatie binnen het team en met stakeholders om verwachtingen en prioriteiten effectief te beheren.