Slack versus ClickUp: welke tool voor teamcommunicatie is het beste?

Tijdens een brainstormsessie een paar maanden geleden zei een lid van het team gekscherend: ‘Slack is waar we praten over dingen die we nog gaan doen; ClickUp is waar we ze daadwerkelijk doen.’ Het leverde gelach op, maar zette me ook aan het denken over hoe verschillend deze tools werken.

Als iemand die met beide heeft gewerkt, begrijp ik hoe hun doelen van elkaar verschillen.

Bij het maken van een keuze gaat het echter niet alleen om het vergelijken van functies. Het is net zo belangrijk om te begrijpen wat uw team nodig heeft.

Na een grondige evaluatie van beide tools heb ik een korte Slack vs. ClickUp-gids opgesteld om je te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor je team. 🎯

Wat is ClickUp?

Communiceer en houd je werk bij in ClickUp Breng werk en communicatie naadloos samen met ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Ontworpen om teams en individuen te helpen hun taken op één plek te organiseren, bij te houden en te beheren, biedt het een flexibele reeks tools die tegemoetkomen aan uiteenlopende projectbehoeften. Het platform integreert het stellen van doelen, tijdsregistratie, visualisatie en samenwerking om werkstroom(s) aan te passen.

De uitgebreide functies voor projectmanagement van ClickUp, zoals realtime chat, Whiteboard en robuuste rapportage, verminderen de noodzaak van meerdere tools voor verschillende toepassingen, zoals softwareontwikkeling, marketing en klantbeheer.

Van het beheren van dagelijkse taken tot grootschalige initiatieven: het elimineert inefficiënties, vermindert silo's en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft.

🔍 Wist je dat? 53% van de thuiswerkers zegt dat het door thuiswerken moeilijker is om zich verbonden te voelen met collega's. Dit onderstreept de cruciale rol van effectieve online communicatietools zoals ClickUp bij het overbruggen van de kloof tussen teamleden die op afstand werken.

Functies van ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, gaat verder dan projectmanagement met een reeks functies die zijn afgestemd op de behoeften van moderne teams.

Laten we eens kijken naar enkele specifieke functies die ClickUp tot de perfecte tool maken om het werk te vereenvoudigen en de efficiëntie te maximaliseren. 👇

Functie #1: Chatten

ClickUp Chat geeft een nieuwe invulling aan de manier waarop teams met elkaar communiceren en samenwerken, door realtime berichtenuitwisseling samen te voegen met taak- en projectmanagement in één krachtig platform.

Herinner je je nog hoe lastig het was om steeds te moeten schakelen tussen chat-apps en werktools? ClickUp Chat maakt daar helemaal een einde aan. Hiermee kun je ideeën bespreken, taken beheren en projecten bijhouden zonder het gesprek te verlaten.

Elke lijst, map of ruimte in ClickUp heeft automatisch een eigen kanaal, waardoor de communicatie direct gekoppeld is aan het werk dat het ondersteunt. Elke wijziging die je aanbrengt in het kanaal is van toepassing op die ruimte, map of lijst.

Om de veiligheid te waarborgen, kunt u in Chat de toestemmingen aanpassen naar openbaar of privé. Bovendien kunt u met FollowUps chatberichten toewijzen als actiepunten, zodat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien.

Op zoek naar een specifiek onderwerp of bestand in een lange thread? Met de functie Locatiedetails zie je alles in één oogopslag: chatonderwerpen, beschrijvingen, volgers en alle bestanden die in de chat zijn gedeeld.

Bovendien kun je aan elke chat een koptekst en beschrijving toevoegen om het doel ervan te definiëren. Of het nu gaat om brainstormen, voortgang bijhouden of updates delen: kopteksten houden belangrijke updates centraal, terwijl duidelijke beschrijvingen teamleden helpen om direct te begrijpen waar de focus ligt.

Ontvang AI-aangedreven samenvattingen met ClickUp Brain tijdens het chatten

ClickUp Brain ondersteunt de functies van Chat, zoals het direct aanmaken van taken vanuit berichten, samenvattingen van gesprekken en snelle antwoorden uit je werkruimte. Dit betekent dat je op de hoogte en productief kunt blijven, zelfs als je eerdere gesprekken hebt gemist.

Je kunt direct tijdens het chatten audio- of video-gesprekken starten om vragen op te lossen of projecten face-to-face te bespreken – er zijn geen extra apps nodig.

Chat integreert elk onderdeel van je werkruimte, of je nu taken koppelt, updates synchroniseert of SyncUp-gesprekken organiseert voor samenwerking via video en audio.

🔍 Wist je dat? 68% van de mensen denkt dat AI de komende vijf jaar een aanzienlijke invloed zal hebben op de communicatiesector.

Zet opmerkingen om in taken met ClickUp Assign Comments

ClickUp Assign Comments zet feedback of verzoeken in discussiethreads om in uitvoerbare taken. In plaats van essentiële details over het hoofd te zien, kunt u specifieke opmerkingen toewijzen aan teamleden of zelfs aan uzelf. Dit zorgt ervoor dat elk stukje feedback wordt bijgehouden en opgevolgd, wat de verantwoordelijkheid binnen het team vergroot.

En het beste? Het is heel gebruiksvriendelijk; met slechts een paar klikken kun je opmerkingen rechtstreeks vanuit discussies of in ClickUp Docs toewijzen, zonder dat je door lange threads of documenten hoeft te spitten.

💡 Pro-tip: Stel een duidelijk communicatieplan op waarin staat hoe en wanneer je team moet communiceren. Bepaal welke kanalen je gaat gebruiken en zorg ervoor dat iedereen weet hoe hij of zij op de hoogte blijft.

Functie #3: Clips

Deel schermopnames vanuit je werkruimte met ClickUp Clips

ClickUp Clips maakt teamcommunicatie en samenwerking moeiteloos, zodat je ideeën, feedback en updates op een duidelijke en boeiende manier kunt delen. Sla die lange tekstberichten over – neem gewoon video's op en deel ze rechtstreeks binnen ClickUp.

Hiermee kun je eenvoudig een projectplan delen, een Taak doorlopen of feedback geven. Het is een snelle, visuele manier om je ideeën over te brengen – perfect voor asynchrone videocommunicatie.

De integratie met ClickUp Brain is een uitstekende aanvulling op het veelzijdige platform. De AI-aangedreven assistent transcribeert automatisch elke opname. De transcripties zijn doorzoekbaar en bevatten tijdstempels, zodat je snel specifieke details kunt vinden zonder de hele video opnieuw te hoeven bekijken.

Bovendien kun je op elk willekeurig moment in de Clip opmerkingen achterlaten, waardoor discussies gericht en actiegericht blijven. Je kunt deze opnames insluiten in taken, documenten of opmerkingen, of een openbare link maken voor externe belanghebbenden.

Prijzen van ClickUp

💡 Pro-tip: Houd je ClickUp-chat overzichtelijk door threads te gebruiken voor specifieke onderwerpen of projecten.

Wat is Slack?

Slack is een berichtenplatform voor op de werkplek dat teamsamenwerking en interne en externe communicatie centraliseert.

Het fungeert als een hub waar teams kunnen chatten via 'kanalen', speciale ruimtes voor specifieke onderwerpen of projecten, of via directe berichten. De tool voor samenwerking op afstand vereenvoudigt discussies op de werkplek en vermindert de afhankelijkheid van e-mail.

De veilige, overzichtelijke en flexibele omgeving van Slack helpt teams bovendien om verbonden, op één lijn en efficiënt te blijven.

🧠 Leuk weetje: Slack staat voor ‘Searchable Log of All Communication and Knowledge’. Het werd in 2009 opgericht door Stewart Butterfield.

💡 Pro-tip: Een succesvolle communicatiestrategie is gebaseerd op regelmatige check-ins, duidelijke verwachtingen en open feedback. Zorg ervoor dat je team op één lijn blijft door gestructureerde communicatieschema's op te stellen en ervoor te zorgen dat belangrijke updates voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Functies van Slack

Slack is in de eerste plaats een communicatieplatform dat de efficiëntie van de werkstroom verbetert en een verbonden werkruimte creëert. Laten we eens kijken naar de functies, van kernmogelijkheden zoals kanalen en directe berichten tot geavanceerde integraties. 👇

Neem deel aan of start een huddle vanuit DM's of kanalen

Slack maakt gebruik van kanalen om gesprekken rond specifieke onderwerpen, projecten of teams te centraliseren. Deze speciale ruimtes organiseren discussies, waardoor het vinden van relevante informatie of beslissingen eenvoudiger wordt. Openbare kanalen maken samenwerking binnen de hele organisatie mogelijk, terwijl privékanaal gerichte ruimtes bieden voor gevoelige discussies.

Slack heeft 'directe berichten' (DM's) voor privé, directe gesprekken, geschikt voor één-op-één-gesprekken of gesprekken in kleine groepen. Deze functie is ideaal voor snelle, informele communicatie.

Bovendien heeft Slack een 'huddle'-functie voor audio- en videovergaderingen, die informele kantoorgesprekken nabootst. Het ondersteunt schermdeling en live samenwerking, waardoor gebruikers snel problemen kunnen oplossen of kunnen brainstormen over ideeën.

🠠 Leuk weetje: Slack kan worden geïntegreerd met meer dan 2.600 applicaties, waaronder Google Drive, Zoom, Trello, Jira en nog veel meer.

Functie #2: Zoekfunctionaliteit en aanpasbare meldingen

Vind relevante bestanden en berichten

Met de zoekfunctie van Slack kun je snel berichten, bestanden en kanaalcontent terugvinden. Dankzij de mogelijkheid om in alle communicatie binnen de werkruimte te zoeken, raak je geen informatie kwijt, zelfs niet in omgevingen met veel verkeer.

Bovendien beschikt het over aanpasbare instellingen voor notificaties waarmee gebruikers berichten kunnen prioriteren. De modus 'Niet storen' zorgt ervoor dat je je ongestoord kunt concentreren door notificaties tijdens bepaalde tijden te dempen.

Slack heeft ook een functie voor 'gebruikersgroepen' waarmee gerichte notificaties naar meerdere mensen binnen een werkruimte kunnen worden gestuurd. Deze functie is handig voor teamleiders die met specifieke groepen moeten communiceren zonder iedereen afzonderlijk te taggen.

🧠 Leuk weetje: Een handige Slack-tip is om op de ‘pijl omhoog’ te drukken om je laatste bericht snel te bewerken, terwijl je met Option + klikken (Mac) of Alt + klikken (PC) een bericht als ongelezen markeert.

Functie #3: AI

Ontvang eenvoudige samenvattingen van threads met AI

Het Enterprise-abonnement van Slack bevat AI-mogelijkheden om threads, kanalen en gedeelde bestanden samen te vatten, zodat u snel op de hoogte bent van belangrijke informatie.

Het verbetert ook de zoekfunctie, waardoor je vragen in natuurlijke taal kunt stellen en beknopte antwoorden krijgt op basis van relevante berichten of bestanden binnen het platform. Voor je vrije dagen biedt Slack AI dagelijkse samenvattingen die de activiteit in geselecteerde kanalen weergeven.

📮 ClickUp Insight: 12% van de werknemers zegt dat volledig werken op afstand ideaal is, terwijl 48% de voorkeur geeft aan hybride werkvormen. Om samenwerking op afstand of in hybride omgevingen te laten slagen, heb je echter de juiste tools nodig. Als de alles-in-één-app voor werk maakt ClickUp een einde aan silo's. Houd je taken, documenten, chats en projecten gecentraliseerd en doorzoekbaar binnen één werkruimte, zodat teams op één lijn blijven – waar ze ook werken! 💫 Echte resultaten: STANLEY Veiligheid zag de tevredenheid over het teamwerk met 80% stijgen dankzij de naadloze samenwerkingstools van ClickUp.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business+Pro: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise Grid-abonnement: Aangepaste prijs

ClickUp vs. Slack: functies vergeleken

Hoewel zowel ClickUp als Slack unieke functies bieden voor teamsamenwerking, onderscheidt ClickUp zich als een alles-in-één platform voor taakbeheer, projectopvolging en het stimuleren van de productiviteit van het team.

Slack richt zich daarentegen voornamelijk op communicatie en biedt kanalen, directe berichten en integraties.

Laten we de belangrijkste functies vergelijken om te zien welke tool het beste aansluit bij de behoeften van uw team. 💁

Criteria ClickUp Slack Belangrijkste functies Uitgebreid taak- en projectmanagement met uitgebreide samenwerkingsfuncties Realtime communicatie en samenwerking Taakbeheer Geavanceerde functies, waaronder gantt-grafieken, afhankelijkheden en aangepaste werkstroomen Beperkt taakbeheer; afhankelijk van integraties Aangepast Zeer aanpasbare werkstroomen, dashboards en velden Aanpasbare kanalen en notificaties Gebruikersinterface Intuïtief, gebruiksvriendelijk en boordevol functies Gebruiksvriendelijk voor een snelle start Functies voor samenwerking Opmerkingen binnen taken, documentbewerking en gezamenlijke doelvolging Kanalen, directe berichten en het delen van bestanden Het meest geschikt voor Teams die behoefte hebben aan robuuste tools voor projectmanagement Teams die zich richten op eenvoudige communicatie

Functie #1: Aanpassing en flexibiliteit

Laten we het eerst hebben over aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit. Hieronder zie je hoe ClickUp en Slack zich tot elkaar verhouden als het gaat om het vormen van werkstroomprocessen en het aanpassen van het platform aan de behoeften van je team.

ClickUp

ClickUp biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waardoor teams werkstroom, velden en dashboards precies kunnen afstemmen op hun processen. Van gepersonaliseerde statusen voor taken en aangepaste velden tot gedetailleerde dashboards: u kunt een omgeving creëren die uw unieke werkstroom weerspiegelt.

Slack

Slack laat gebruikers aspecten zoals kanalen, notificaties en integraties aanpassen, wat helpt om de communicatie te stroomlijnen. De aanpassingsmogelijkheden zijn echter voornamelijk beperkt tot deze communicatiegerichte functies. Het ontbreekt aan de diepgaandere aanpassing van de werkstroom van het project die ClickUp biedt.

🟏� Winnaar: ClickUp wint deze ronde met zijn aanpasbare en robuuste functies voor projectmanagement.

Functie #2: Samenwerking

Vervolgens kijken we naar samenwerking. Hoe helpen deze tools je team om verbinding te houden en samen te werken?

ClickUp

ClickUp is een samenwerkings- en projectmanagementtool die het delen van documenten, reactiethreads en chat rechtstreeks in het platform integreert. Discussies zijn gekoppeld aan specifieke projecten, zodat teams op één lijn blijven. Met de chatfunctie van ClickUp kun je taken direct in gesprekken koppelen, zodat de context niet verloren gaat tussen tools – een veelvoorkomend probleem in Slack.

Slack

Hoewel Slack uitstekend geschikt is voor realtime gesprekken en directe berichten, ontbreken er diep geïntegreerde samenwerkingsfuncties. Taken, documenten en werkstroomen maken geen inherent onderdeel uit van de functionaliteit van Slack, waardoor het minder geschikt is voor teams die alles op één plek nodig hebben.

🟏🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding met zijn geïntegreerde samenwerkingsfuncties, waardoor alles, van taken tot discussies, op één plek blijft.

🧠 Leuk weetje: Het klassieke 'open-deurbeleid', dat ooit populair was in instellingen om de communicatie tussen medewerkers en het management te stimuleren, is in het digitale tijdperk geëvolueerd. Met tools als ClickUp kunnen leidinggevenden nu een 'open digitale deur' hebben, waardoor ze beter bereikbaar zijn voor snelle feedback of advies.

Functie #3: Gebruikerservaring

Of je nu iets eenvoudigs en intuïtiefs nodig hebt of een platform met veel functies en uitgebreide mogelijkheden, we zullen bekijken welk platform het voor je team het gemakkelijkst maakt om aan de slag te gaan.

ClickUp

De functieset van ClickUp biedt veel meer mogelijkheden, maar heeft een steile leercurve. Het kan wat meer tijd kosten om de geavanceerde tools voor taakbeheer en werkstroom onder de knie te krijgen, waardoor het beter geschikt is voor teams die op zoek zijn naar een uitgebreid alles-in-één-platform.

Slack

Dankzij de eenvoudige en intuïtieve interface van Slack kunnen teams snel aan de slag. De focus op een gebruiksvriendelijk ontwerp stimuleert informele interacties en bevordert het gemeenschapsgevoel.

🟏🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Als je op zoek bent naar een eenvoudige tool voor informele gesprekken, kun je voor Slack kiezen. Als je daarentegen een tool met veel functies nodig hebt die alle werkgerelateerde gesprekken stroomlijnt, is ClickUp de juiste keuze.

Functie #4: Doelen stellen en bijhouden

Laten we Slack en ClickUp vergelijken op het gebied van het stellen van doelen en het bijhouden van de voortgang van taken.

ClickUp

ClickUp blinkt uit in het helpen van teams om gefocust te blijven op hun doelstellingen met ingebouwde functies voor het stellen en bijhouden van doelen. Teams kunnen duidelijke doelen definiëren, deze opsplitsen in kleinere doelen en de voortgang in realtime volgen.

Deze functie is handig om langlopende projecten bij te houden en ervoor te zorgen dat je deadlines haalt.

Slack

Slack biedt geen speciale tools voor het bijhouden van doelen. Hoewel het de communicatie rond doelen vergemakkelijkt, mist het de structuur die ClickUp biedt voor het definiëren, beheren en meten van succes.

🟏🏆 Winnaar: ClickUp wint deze ronde dankzij de robuuste tools voor het stellen en bijhouden van doelen, waardoor je team op één lijn blijft en op koers blijft.

🔍 Wist je dat? Als je team Slack gebruikt, zul je blij zijn te horen dat ClickUp naadloos hiermee kan worden geïntegreerd. Dankzij de integratie tussen ClickUp en Slack kun je beide platforms met elkaar verbinden, zodat je team op één lijn blijft.

Functie #5: Herinneringen en notificaties

Laten we tot slot eens kijken naar herinneringen en notificaties en hoe elke tool uw team helpt om taken en deadlines bij te houden.

ClickUp

De herinneringsfuncties van ClickUp helpen je om taken bij te houden. Je kunt ze instellen voor deadlines of aangepaste tijdschema's, zodat je altijd weet wat er daarna komt en je team op koers houdt.

Slack

Hoewel Slack een efficiënte app voor teamcommunicatie is, richt het zich voornamelijk op notificatie-instellingen voor berichten en vermeldingen. Het biedt geen functies voor taakherinneringen zoals ClickUp.

🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding met zijn krachtige systeem voor herinneringen, waardoor je team taken en deadlines goed in de gaten kan houden.

Slack versus ClickUp op Reddit

We hebben op Reddit gekeken om te zien wat gebruikers vinden van Slack versus ClickUp. Hoewel er geen specifieke threads zijn waarin de twee worden vergeleken, gaan we toch eens kijken wat gebruikers erover zeggen.

Op het eerste gezicht doet Slack eenvoudige taken op een eenvoudige manier… Het product heeft diepgang, maar die blijft op de achtergrond als je alleen een eenvoudige communicatietool wilt.

De nieuwe ClickUp Chat bevindt zich bovenaan, zowel op desktop als op mobiel. Het is heel eenvoudig om even in te haken en te chatten, om te zien of er dingen zijn waarop je moet reageren, enz.

Toen mij werd gevraagd of Slack de moeite waard was.

We hebben Slack vorig jaar geprobeerd, maar dat werkte niet. Er waren enorme problemen omdat mensen geen notificaties kregen.

Een Reddit-gebruiker deelde zijn enthousiasme over de nieuwe ClickUp Chat-functies:

Hé! ClickUp Chat bevat de functies die je hierboven vermeldde en nog veel meer. Tot de belangrijkste functies behoren chats en kanalen, directe berichten, threads, spraak- en video-gesprekken, een activiteitenfeed, push-notificaties, herinneringen, een aangepaste zijbalk, concepten en verzonden berichten, integraties en nog veel meer!

🔍 Wist je dat? 74% van de recruiters zegt dat vaardigheid in digitale communicatietools en video-conferenties essentieel is voor sollicitanten.

Welke communicatietool is de beste?

De resultaten zijn binnen en we hebben een duidelijke winnaar. 💪

Het is ClickUp! 🤩

Hoewel Slack een populaire keuze is voor communicatie, richt het zich uitsluitend op berichtenverkeer. Het blinkt uit in het behouden van de verbinding tussen teams, maar kan niet tippen aan de concurrentie als het gaat om projectmanagement, het bijhouden van taken en het integreren van werkstroom.

ClickUp is een alles-in-één-app voor werk, communicatie en projectmanagement. Het is een uitgebreide oplossing, van het stellen van doelen tot het delen van documenten en de automatisering van werkstroomprocessen.

