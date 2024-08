Wat’s de werkelijke kosten van personeelsverloop voor uw bedrijf?

Stel je voor dat je een werknemer zes maanden lang traint en dat hij dan in de zevende maand zijn ontslag indient. Frustrerend, toch? Tot overmaat van ramp start hun ontslag een kettingreactie waarbij andere werknemers hetzelfde doen. Deze cyclus ontstaat als je het personeelsverloop niet controleert en beheert.

Het personeelsverloop verwijst naar het aantal werknemers dat een organisatie binnen een bepaalde tijd verlaat.

Er zijn vier soorten personeelsverloop: vrijwillig, onvrijwillig, pensionering en interne overplaatsingen.

Terwijl de andere typen nog beheersbaar zijn, treedt vrijwillig verloop plotseling op. De gevolgen zijn verstrekkend: een hoog personeelsverloop verlaagt het moreel, de omzet en de productiviteit, verstoort de stabiliteit van de organisatie en wijst vaak op slecht management.

Het belangrijkste vrijwillige personeelsverloop van de moderne tijd vond plaats in 2021 - de Grote Ontslagname.

Lage lonen, geen carrièremogelijkheden en een gebrek aan flexibele werkstructuren na de pandemie zorgden ervoor dat miljoenen Amerikanen hun baan opzegden en deze trend zette zich voort in 2022.

De Grote Ontslagpiek piekte tussen november 2021 en april 2022, toen meer dan 4.5 miljoen mensen elke maand hun baan op. Deze uittocht zorgde ervoor dat bedrijven zich zorgen maakten over hun resultaten en stimuleerde hen om nieuwe strategieën te ontwikkelen om talent aan te trekken en te behouden.

De echte kosten van personeelsverloop

Elke werkgever begrijpt dit intuïtief en de arbeidsstatistieken zijn het ermee eens: Een personeelsverloop is duur. Het behouden van een bestaande, goed opgeleide werknemer die weet hoe dingen werken, kost veel minder dan het aannemen en opnieuw opleiden van nieuwe werknemers.

Maar hoe bereken je de exacte kosten van het personeelsverloop? Jack Altman van Huffington Post bedacht een formule die als volgt gaat:

| Personeelsverloop = (Aanwervingskosten + Onboardingkosten + Ontwikkelingskosten + Onbezette tijd) X (Aantal werknemers X Jaarlijks personeelsverloop)

Stel bijvoorbeeld dat uw bedrijf 50 werknemers heeft met een jaarlijks personeelsverloop van 20%. De kosten van het aanwervingsproces, inwerken, training en productiviteitsverlies bedragen $100.000.

In dat geval zouden de kosten van het personeelsverloop = $100.000 X 50 X 20% of $1.000.000 zijn.

Om de berekening te vereenvoudigen, worden alleen kwantificeerbare kosten in deze formule opgenomen, zoals kosten voor nieuwe werknemers, het inwerken van werknemers, training en ontwikkeling, en de ongebruikte tijd tussen het vertrek van een werknemer en de indiensttreding van een nieuwe werknemer.

Volgens Gallup's onderzoek is het vervangen van een werknemer de helft tot twee keer het jaarsalaris van de werknemer. Nu de arbeidskosten de pan uit rijzen, blijft dit nummer alleen maar stijgen

De werkelijke kosten van het personeelsverloop gaan echter verder dan het geldelijke verlies. Het omvat ook immateriële kosten die je niet in nummers kunt meten.

Directe en indirecte kosten in verband met personeelsverloop

We kunnen de kosten van het personeelsverloop onderverdelen in twee grote koppen: directe kosten en indirecte kosten.

Directe kosten

Directe kosten zijn kosten die je kunt berekenen in nummers, zoals:

Wervingskosten: Dit omvat de kosten van tijd en geld voor het publiceren van advertenties, het plannen van gesprekken met potentiële kandidaten, het maken van shortlists en het werk van de beheerder

Dit omvat de kosten van tijd en geld voor het publiceren van advertenties, het plannen van gesprekken met potentiële kandidaten, het maken van shortlists en het werk van de beheerder Opleidingskosten: Dit zijn de kosten voor de opleiding en ontwikkeling van een nieuwe medewerker, zodat deze goed in uw ecosysteem past

Indirecte/niet-monetaire kosten

Deze kosten zijn niet in cijfers uit te drukken, maar hebben een blijvend effect op de bedrijfscultuur, zoals:

Lage werknemersmoraal: Onverwachte veranderingen in de teamstructuur leiden vaak tot een lage werknemersbetrokkenheid en een lage werknemersmoraal, waardoor het risico toeneemt dat meer mensen het bedrijf verlaten

Onverwachte veranderingen in de teamstructuur leiden vaak tot een lage werknemersbetrokkenheid en een lage werknemersmoraal, waardoor het risico toeneemt dat meer mensen het bedrijf verlaten Productiviteitsverlies: Uw team verliest productiviteit tijdens het vinden, inwerken en trainen van de vervanger

Daarom zijn steeds meer bedrijven gevoelig voor personeelsverloop en implementeren ze programma's voor personeelsbehoud die de tevredenheid en betrokkenheid van hun personeel vergroten.

Oorzaken van een hoog personeelsverloop

Er zijn verschillende factoren die verantwoordelijk zijn voor een hoog personeelsverloop, zowel op individueel als op organisatieniveau:

Slechte compensatie en loonsverhoging: Als bedrijven geen passende compensatie en loonsverhoging bieden die passen bij de vaardigheden van de werknemer, de verantwoordelijkheden en de kosten van levensonderhoud, zal het personeel geneigd zijn het schip te verlaten

Als bedrijven geen passende compensatie en loonsverhoging bieden die passen bij de vaardigheden van de werknemer, de verantwoordelijkheden en de kosten van levensonderhoud, zal het personeel geneigd zijn het schip te verlaten Gebrek aan secundaire arbeidsvoorwaarden: Het niet aanbieden van essentiële secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ziektekostenverzekering, pensioen, kinderopvang, bonussen, flexibel werk en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke reden voor een groot personeelsverloop

Het niet aanbieden van essentiële secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ziektekostenverzekering, pensioen, kinderopvang, bonussen, flexibel werk en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke reden voor een groot personeelsverloop Lage werktevredenheid: Zonder een goed salarispakket en extraatjes verliezen werknemers hun motivatie en vliegen werktevredenheid en loyaliteit het raam uit. Ze worden 'stille opgevers', doen alleen het minimale om hun baan te behouden en veranderen van bedrijf zodra ze een betere kans vinden

Zonder een goed salarispakket en extraatjes verliezen werknemers hun motivatie en vliegen werktevredenheid en loyaliteit het raam uit. Ze worden 'stille opgevers', doen alleen het minimale om hun baan te behouden en veranderen van bedrijf zodra ze een betere kans vinden Geen balans tussen werk en privéleven: Het gebrek aan een gestructureerd werkrooster beïnvloedt de balans tussen werk en privéleven van de werknemer. Door lange werktijden hebben ze weinig tijd voor hun gezin of andere rente. Een installatie als deze dwingt leden van het team om ontsnappingsroutes te zoeken

Het gebrek aan een gestructureerd werkrooster beïnvloedt de balans tussen werk en privéleven van de werknemer. Door lange werktijden hebben ze weinig tijd voor hun gezin of andere rente. Een installatie als deze dwingt leden van het team om ontsnappingsroutes te zoeken Giftig leiderschap en bedrijfscultuur: Leiders die micromanagen, een gebrek aan empathie hebben en het goede werk van hun teamleden niet erkennen, creëren een uitdagende werkomgeving, waardoor het beste talent geneigd is te stoppen

Leiders die micromanagen, een gebrek aan empathie hebben en het goede werk van hun teamleden niet erkennen, creëren een uitdagende werkomgeving, waardoor het beste talent geneigd is te stoppen Gebrek aan groei: Mogelijkheden voor bijscholing en prestatiegerichte promoties stimuleren de tevredenheid van werknemers en bevorderen loyaliteit. Zonder deze mogelijkheden voelen werknemers zich vastgelopen en ondergewaardeerd en verlaten ze de werkplek op zoek naar meer bevredigende rollen

Strategieën om personeelsverloop te verminderen

Als uw bedrijf moeite heeft om werknemers te behouden, is het tijd om dieper te graven en het anders te doen.

Als eigenaar van een bedrijf of HR-manager moet je een werkruimte creëren waar werknemers goed worden betaald, zich gewaardeerd voelen en voldoende mogelijkheden krijgen voor persoonlijke en professionele groei, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze weg moeten.

Het kan een uitdaging zijn om onvrijwillig verloop tegen te gaan, maar volg deze strategieën om een bloeiende werkcultuur te creëren en vrijwillig verloop te verminderen:

1. Vernieuw inwerkprocessen

Dezelfde oude voorgeformatteerde e-mails en saaie handboeken zijn genoeg om je werknemers in slaap te sussen (vooral als ze Gen Z zijn). Je moet de zaken vanaf het begin opfrissen voor een aantrekkelijke werknemerservaring.

Stuur gepersonaliseerde e-mails, breng je reis in kaart, plan een-op-een gesprekken en zorg voor een soepele onboarding. Vernieuw je inwerkprogramma met interactieve sessies, ijsbrekers, mentorschapprogramma's en een duidelijke instelling van doelen voor een betere retentie van je werknemers.

Wat documentatie betreft, kunt u inspiratie halen uit sjablonen voor werknemershandboeken om uw inwerkprocessen opnieuw vorm te geven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-19.png Breng belangrijke boodschappen over in een niet zo saai format met ClickUp's sjabloon voor het werknemershandboek https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15061 Download deze sjabloon /$$$cta/

Voorbeeld, Sjabloon voor het werknemershandboek van ClickUp kunt u informatie over de achtergrond van uw bedrijf, gedragscode, communicatiebeleid en meer communiceren op een aangepaste manier die uw unieke employer brand weerspiegelt.

U kunt zelfs afbeeldingen, emoji's en GIF's toevoegen om de lange muren van beleidsteksten op te breken, zodat werknemers enthousiast zijn om het door te nemen.

2. Ontwikkelings- en trainingsprogramma's voor werknemers verbeteren

In plaats van kant-en-klare opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voert u een grondige behoeftenevaluatie uit om de vaardigheidstekorten van uw werknemers te identificeren. Maak een lijst van veelvoorkomende problemen in specifieke afdelingen en probeer deze aan te pakken tijdens uw trainingssessies.

45% van de leden van uw content marketing team heeft moeite met technische SEO. Om dit aan te pakken, kun je samenwerken met experts uit de branche en gepersonaliseerde trainingsmodules maken over technische SEO.

Je hebt ook krachtige trainingssoftware voor werknemers zodat werknemers hun voortgang kunnen bijhouden, toegang hebben tot het programma vanaf een apparaat naar keuze en feedback kunnen geven over de training. En dat is het: je hebt een programma gemaakt dat waarde toevoegt aan de vaardigheden van je team.

Met ClickUp Docs kunt u in realtime schrijven, bewerken en samenwerken en opmerkingen toevoegen om met teamleden te communiceren

Snelle tip: Gebruik ClickUp Documenten om een gecentraliseerde institutionele kennisbank of leerwiki te bouwen waar werknemers toegang hebben tot trainingsmateriaal, tutorials en best practices, om zo een cultuur van voortdurend leren te bevorderen.

Maak een speciale ruimte of map in ClickUp Docs voor uw trainingsmateriaal. Binnen deze ruimte/map kunt u afzonderlijke documenten maken voor verschillende onderwerpen, modules of categorieën van uw trainingsprogramma. Deze hiërarchische structuur zal u helpen om uw content logisch te organiseren.

ClickUp Docs ondersteunt ook de opmaak van rijke tekst, zodat u de inhoud van uw training op een aantrekkelijke en visueel aantrekkelijke manier kunt presenteren. Gebruik koppen, opsommingstekens, blokken code en andere opmaakopties om uw content effectief te structureren. Bovendien kunt u afbeeldingen, video's en andere multimedia-elementen opnemen om de leerervaring te verbeteren.

Met zoeken in de volledige tekst kunnen werknemers gemakkelijk specifieke informatie of onderwerpen in uw trainingsmateriaal vinden. U kunt ook de toestemming voor toegang regelen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen de inhoud van de training kunnen weergeven of bewerken.

3. Werknemers erkennen

Erkenning en beloning, zoals het verhogen van het salaris van een werknemer, moedigen werknemers aan om het nog beter te doen, zorgen ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen en stimuleren de loyaliteit.

U kunt uw werknemers op verschillende manieren stimuleren, zoals:

Financiële stimulansen in de vorm van loonsverhogingen, bonussen, winstdeling, aandelen, cadeaukaarten, reisbonnen, studiebeurzen en collegegeldvergoedingen

in de vorm van loonsverhogingen, bonussen, winstdeling, aandelen, cadeaukaarten, reisbonnen, studiebeurzen en collegegeldvergoedingen Niet-financiële stimulansen zoals trainingsprogramma's voor professionele ontwikkeling,beloningsprogramma's voor werknemers om prestaties te vieren en extra vrije tijd

Het erkenningssysteem voor uw werknemers moet een perfect evenwicht vinden tussen monetaire en niet-monetaire voordelen. Deze aspecten zijn noodzakelijk om de algemene tevredenheid en het moreel van je personeel te verhogen.

4. Identificeer blokkades vroegtijdig

Wegversperringen zijn normaal. Maar als u ze laat ophopen, kunnen ze uw werkstroom verstoren.

Gebruik een controlesysteem voor werknemers om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee uw werknemers worden geconfronteerd. Deze kunnen betrekking hebben op vaardigheden, middelen, tijdlijnen of iets anders. Als u deze wegversperringen in een vroeg stadium identificeert, kunt u uw werknemers de nodige middelen geven om ze effectief aan te pakken.

Als een nieuwe medewerker bijvoorbeeld moeite heeft om projecten op tijd af te leveren, wijs dan een projectpartner aan om hem de kneepjes van het vak te leren en hem te helpen efficiënter te werken.

Identificeer capaciteiten en wijs resources efficiënt toe om over- en onderbezetting van resources te voorkomen met de werklastweergave van ClickUp

Met De werklastweergave van ClickUp en de Pulse ClickApp kunt u bijhouden wie aan welke taken werkt, visualiseren hoeveel werk elk teamlid krijgt toegewezen tijdens een specifieke periode en de werklast van elke persoon vergelijken met de voor hem ingestelde capaciteit.

Dit kan je helpen om realtime feedback en sentiment van je team te verzamelen, zodat je problemen kunt identificeren en aanpakken voordat ze escaleren.

5. Bied flexibel werk Een studie van McKinsey staat dat 87% van de werknemers op afstand gaat werken als ze de kans krijgen. In een andere

McKinsey-onderzoek is flexibiliteit op de werkplek de belangrijkste reden waarom werknemers terugkeren naar hun werk.

Het is veilig om te zeggen dat het aanbieden van flexibele werkregelingen u zal helpen bij het behouden en aantrekken van nieuwe werknemers.

Je kunt werknemers volledig op afstand laten werken of hybride installaties aanbieden om het beste van twee werelden te combineren. Geef prioriteit aan het algehele welzijn en de tevredenheid van werknemers en laat hen een werkmodus kiezen die hun productiviteit maximaliseert.

En als u zich zorgen maakt over inefficiënte of ineffectieve samenwerking op afstand, probeer dan eens ClickUp's weergave chatten .

Breng teamcommunicatie onder één dak met ClickUp Chat om updates te delen, bronnen te koppelen en naadloos samen te werken

Met de weergave Chat kunnen teams op afstand in realtime met elkaar communiceren en wordt een gevoel van verbondenheid en directheid bevorderd via instant messaging, opmerkingen en @mentions.

Het beste deel? Alle gesprekken in de weergave Chat zijn taakgericht. Dit zorgt ervoor dat alle relevante discussies, beslissingen en informatie worden gedocumenteerd en toegankelijk zijn binnen de scope van de taak of het project.

Bovendien kun je taakgerelateerde bestanden delen binnen de threads van de chat, wat het proces van werk delen, feedback geven en revisies maken stroomlijnt zonder dat je externe tools nodig hebt.

6. Een feedbackproces instellen

Constructieve feedback over prestaties helpt werknemers in de juiste richting: het maakt hen bewust van wat ze goed doen en wat er verbeterd moet worden. Een enquête van Workleap zegt dat 83% van de werknemers graag feedback ontvangt, of die nu positief of negatief is.

Sjablonen voor functioneringsgesprekken kunnen u helpen een transparant feedbacksysteem op te zetten op uw werkplek en de professionele ontwikkeling van uw werknemers te bevorderen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-1.jpeg Beoordeel de prestaties van uw werknemers over een bepaalde periode met de sjabloon voor functioneringsgesprekken van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646 Download deze sjabloon /$$$cta/

Voorbeeld, ClickUp's sjabloon voor prestatiebeoordeling maakt zelfevaluatie mogelijk en verzamelt beoordelingen van collega's en hogere leidinggevenden. Pas deze sjabloon aan en voer driemaandelijkse, tweejaarlijkse of jaarlijkse beoordelingen uit.

7. Exit-interviews voeren

Als een werknemer besluit te vertrekken, plan dan een exitgesprek met hem of haar. Na het overhandigen van de ontslagbrief is de kans groter dat werknemers eerlijk vertellen met welke problemen ze in uw organisatie werden geconfronteerd en wat hen ertoe aanzette om het schip te verlaten.

Gebruik deze informatie om uw bestaande systemen te verfijnen en een betere werkomgeving te bieden voor de overgebleven werknemers, waardoor het verloop uiteindelijk afneemt.

Gebruik aanpasbare formulieren op ClickUp om peilingen en enquêtes te maken

Gebruik ClickUp's formulier weergave om sjablonen voor exitgesprekken te maken, zodat u waardevolle feedback op een consistente en gestructureerde manier kunt vastleggen.

U kunt ook andere polls, verzoeken en onderzoeken voor feedback van werknemers maken, de reacties van werknemers bijhouden en de inzichten gebruiken om betere beslissingen te nemen.

8. Implementeer strategieën voor personeelsbehoud met een uniform HR-platform

Het correct beheren en implementeren van deze strategieën kan een uitdaging zijn, vooral in bedrijven met een groot personeelsbestand.

Om het eenvoudiger te maken, heb je een krachtig HR-managementsysteem nodig met de tools om strategieën voor personeelsbehoud op maat van je bedrijf of organisatie te plannen, creëren en implementeren.

En wat is een betere optie dan ClickUp? ClickUp's Human Resource Management Platform stroomlijnt aanwerving, onboarding, training, ontwikkeling en andere HR-processen en helpt u het personeelsverloop te verminderen. Laten we eens kijken hoe u het meeste uit deze software kunt halen:

Organiseer sollicitaties en kandidaatgegevens met dezesoftware voor werknemersdatabases. Automatiseer outreach en stel aangepaste statussen in om sollicitaties door de wervingspijplijn te laten lopen met weinig of geen handmatig werk

ClickUp helpt je bij het beheren van grote aantallen sollicitaties en gerelateerde bestanden in een gestructureerd format

Verdeel grote trainingsmodules in hapklare brokken met Taken en voeg gerelateerde documenten en andere bronnen toe aan Taken voor snelle toegang. Medewerkers kunnen hun voortgang bijhouden, samenwerken met leden van het team en query's verduidelijken met behulp van opmerkingen

Overstelp werknemers niet met enorme hoeveelheden trainingsmateriaal - verdeel ze in kleine traceerbare acties en voeg waar nodig aangepaste statussen toe met ClickUp-taaken

Pas het HR-systeem aan uw behoeften aan met aangepaste velden, statussen, checklists en herinneringen

Aangepaste velden instellen en ClickUp's HR-platform aanpassen aan uw unieke bedrijfsbehoeften

Stel een gemakkelijk te begrijpen bestelling in voor aanwerving, onboarding en training met afhankelijkheden

Wanneer uw taak afhankelijk is van andere taken, gebruik dan Afhankelijkheden op ClickUp-taak om taken te markeren als Wachten op, Blokkeren of Gekoppeld

Houd de betrokkenheid, prestaties en werklast van werknemers in de gaten met aanpasbare dashboards, genereer rapporten in real-time en identificeer potentiële knelpunten in een vroeg stadium

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-22-1400x935.png ClickUp Rapporten /$$$img/

ClickUp genereert rapporten in real-time om u te helpen beslissingen te nemen op basis van gegevens

Synchroniseer uw Google, Outlook, Zoom of iCal agenda's met ClickUp, verbind ze met uw Taken en beheer uw planning effectief. Mis nooit meer een interview, één-op-één of team vergadering

ClickUp integreert met een kalendertool naar keuze en houdt je op de hoogte van je planning

Bovendien is ClickUp's software voor personeelsbeheer biedt kant-en-klare, aanpasbare HR sjablonen . HR-managers kunnen deze gebruiken om hun dagelijkse werkstromen te versnellen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUps-Corrective-Action-HR-Template-1.png Identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, definieer wegversperringen en hun onderliggende oorzaken, maak een lijst van oplossingen, houd prestatiecijfers bij en beheer tijdlijnen voor projecten met het HR sjabloon voor corrigerende maatregelen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193373674&_ga=2.180582375.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Download deze sjabloon /$$cta/

Als een project bijvoorbeeld niet volgens uw abonnement verloopt, gebruik dan de Sjabloon corrigerende actie HR om te begrijpen wat er fout is gegaan en een abonnement te bedenken om het op te lossen.

De rol van ziektekostenverzekeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het is niet genoeg om het werk voor uw werknemers gemakkelijker te maken. U moet er ook voor zorgen dat ze alles hebben wat ze nodig hebben om hun productiviteit op peil te houden.

Werknemers waarderen een compleet ziektekostenverzekeringspakket voor het hele gezin te midden van de kosten van levensonderhoud en medische inflatie. Bied naast de gebruikelijke dekking ook een abonnement aan dat psychische problemen, een oogverzekering en een tandartsverzekering omvat.

Voor kleine organisaties die worstelen met de hoge tarieven van ziektekostenverzekeringen kan een ziektekostenvergoedingsregeling (HRA) een haalbaar alternatief zijn. Hiermee kunt u de in aanmerking komende medische kosten van de werknemer belastingvrij vergoeden.

Een andere optie is een fiscaal ziektekostenforfait, waarmee je de medische dekking kunt uitbreiden naar internationale werknemers en onafhankelijke aannemers.

Je kunt ook bedrijfsabonnementen of vergoedingen voor welzijnsprogramma's aanbieden, zoals lidmaatschappen van sportscholen of sportclubs.

Het toevoegen van deze voordelen aan je werknemerspakket zal een klein bedrag toevoegen aan de totale kosten voor het bedrijf. Toch zullen ze een blijvende positieve invloed hebben op de werkcultuur, het welzijn van je werknemers en het behoud van personeel.

Personeelsverloop verminderen: De weg vooruit

De omzet krijgt de grootste klap, maar het gevolg van een hoog personeelsverloop gaat veel verder. Het tast de reputatie van het bedrijf aan, waardoor nieuwe talenten aarzelen om zich bij uw organisatie aan te sluiten. De bestaande werknemers verliezen hun moreel en zijn van plan te vertrekken, wat resulteert in een vicieuze cyclus.

Leiders moeten een stap verder gaan en werknemersvriendelijk beleid en praktijken ontwikkelen om verdere uittocht te voorkomen en een gelukkig en gezond personeelsbestand te behouden dat vrijwillig op het werk verschijnt. Token gebaren volstaan niet - uw retentiestrategieën moeten worden afgestemd op de veranderende normen op de werkplek.

Als een software voor talentbeheer clickUp stelt u in staat om op maat gemaakte retentiestrategieën voor uw organisatie te abonneren en op de juiste manier toe te passen. U kunt uw werknemers efficiënter beheren, onboarding en training stroomlijnen, inzicht krijgen in hun verwachtingen en uitdagingen en hen betrekken bij beloningsprogramma's via één platform. Begin vandaag nog met ClickUp!

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de kostenimplicaties van personeelsverloop?

De kosten van het personeelsverloop omvatten zowel materiële als immateriële kosten. De materiële kosten omvatten gederfde inkomsten en wervings- en opleidingskosten, terwijl de immateriële kosten verwijzen naar een laag werknemersmoreel, productiviteitsverlies en een slechte bedrijfsreputatie.

2. Hoe meet je de kosten van het personeelsverloop?

Je kunt de kosten van het personeelsverloop meten met de formule van Jack Altman:

| Personeelsverloop = (indienstneming + inwerken + ontwikkeling + niet-opgevulde tijd) X (aantal werknemers X jaarlijks personeelsverloop)

3. Wat zijn de kosten van personeelsverloop?

De kosten van personeelsverloop zijn onder andere een duikvlucht in het bedrijfsresultaat, een lage productiviteit, een dalende teammoraal en moeite om nieuw talent aan te trekken.