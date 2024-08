Netwerken op een conferentie: Tips voor netwerken om je voor te bereiden

Of het nu een virtueel of persoonlijk evenement is, een conferentie kan van cruciaal belang zijn voor je professionele groei. Het is een uitstekende gelegenheid om op de hoogte te blijven van trends in de sector en om wederzijds voordelige relaties op te bouwen met gelijkgestemden.

Een conferentie bijwonen kan echter intimiderend zijn voor nieuwkomers. wat als mijn onhandigheid elk gesprek verstikt? Of erger nog, wat als ik een mosterdvlek op mijn shirt heb en niemand me dat laat weten?

Hoewel deze zorgen vaak voorkomen en legitiem zijn, moet je je er niet door laten weerhouden om te netwerken. De waarheid is dat je geen speciale netwerkvaardigheden nodig hebt om je conferentie-ervaring vruchtbaar te maken, je hoeft je alleen maar voor te bereiden.

Als je een groot evenement voor de boeg hebt, lees dan onze gids over netwerken op een conferentie. Je leert de do's en don'ts van netwerken en ontdekt enkele hulpmiddelen om je voor te bereiden en zoveel mogelijk waarde uit het evenement te halen.

Voorbereiden op netwerken tijdens een conferentie

Voordat het evenement begint, zijn er veel stappen die je kunt nemen om een positieve conferentie-ervaring te garanderen. Zelfs een beetje voorbereiding kan je al helpen om het meeste uit het netwerkevenement te halen. Hoe beter je je voorbereidt, hoe minder stressvol de conferentiedagen zullen zijn en hoe zelfverzekerder je je zult voelen. 💪

Pro tip: Zie netwerken op een conferentie als een professioneel ontwikkelingsproject. Behandel het als een opdracht en plan elke stap zorgvuldig. A projectmanagement hulpmiddel zoals ClickUp kan een alles-in-één database voor je conferentieplannen, notities en nieuwe contacten. Het maakt voorbereiding moeiteloos en helpt je om overal bovenop te blijven, waar je ook bent.

Gebruik ClickUp om notities te maken, inzichten te delen en gemakkelijk te communiceren.

Volg de zes onderstaande strategieën om u voor te bereiden op uw conferentie en bereid u voor op succes.

1. Heb duidelijke doelen

Bedenk waarom je naar de conferentie gaat. Kies de belangrijkste voordelen die je eruit hoopt te halen. Maak ze je doelen en gebruik ze als leidraad voor je planning en activiteiten op locatie. 🧭

Conferenties zijn snel en zitten vol sociale evenementen. Misschien wilt u ze allemaal bijwonen, maar dat is onmogelijk. U zult sommige activiteiten voorrang moeten geven boven andere en het stellen van doelen zal u daarbij helpen.

Pro tip: Je kunt je Doelen in ClickUp en stel meetbare doelen in voor elk doel. Markeer uw voortgang als u taken voltooit en ClickUp berekent automatisch uw voortgang.

Verduidelijk je conferentiedoelen en volg je voortgang met ClickUp

2. Verblijf in het conferentiehotel

Conferenties laten meestal veel ruimte over om te netwerken (pun intended). Je kunt medebezoekers ontmoeten tijdens pauzes, aangewezen netwerksessies en feestjes.

Om nog een stapje verder te gaan, boek je je kamer in het conferentiehotel (als het een hotel is). Op die manier krijg je meer netwerkkansen en kom je andere deelnemers tegen tijdens je vrije tijd. Als je in hetzelfde hotel verblijft, is het gemakkelijker om samen een snelle kop koffie te drinken of te lunchen en zinvolle contacten te leggen.

Pro tip: Bedenk snel je reisschema met de ClickUp Reisplanner Sjabloon . Verzamel alle informatie over uw reis, zoals accommodatie, vervoer en inpakbenodigdheden, zodat u niet verdwaalt in verschillende apps en notities.

Leg alle cruciale details van uw conferentiereis vast met ClickUp's Reisplanningssjabloon

3. Een vergaderschema maken

Bekijk het tijdschema van de conferentie op de officiële website. Bestudeer het zorgvuldig om het optimale tijdschema te bepalen, en zorg ervoor dat er ook netwerkevenementen zijn. 📆

Als je ten volle wilt profiteren van het conferentieprogramma, is de kans groot dat je agenda overvol zit gedetailleerde agenda . Noteer naast de tijdschema's ook de locaties van de conferentiesessies.

Als je aankomt op de locatie, maak je er dan vertrouwd mee zodat je niet op het laatste moment verwoed naar collegezalen hoeft te zoeken. Op die manier kun je je zenuwen sparen en je pauzes besteden aan netwerken. Vergeet niet om je zo snel mogelijk in te schrijven voor netwerksessies, meetups, diners en andere evenementen met beperkte capaciteit.

Pro tip: Gebruik ClickUp's Kalenderweergave , Gantt-weergave of Tijdlijnweergave om je vergaderschema te visualiseren en het bijhouden van evenementen te vereenvoudigen.

Plan al uw conferentieactiviteiten met de kalenderweergave van ClickUp

4. Oefen uw introductie

Als het niet natuurlijk voor u is, moet u ook voorbereiden om te communiceren . Op een bepaald moment tijdens het evenement zul je jezelf moeten voorstellen. Tenzij je gewend bent om dit te doen, kan het zijn dat je stottert en mompelt, wat gênant kan zijn. Met wat oefening kun je deze hindernis overwinnen.

Dit wil niet zeggen dat je een lange TED-talk over jezelf moet voorbereiden. Een eenvoudige elevator pitch is genoeg om zeker van jezelf te zijn en een positieve eerste indruk achter te laten bij andere aanwezigen. 🗣️

Als je bang bent om een gesprek op gang te brengen, kan het nuttig zijn om een paar ijsbrekervragen voor te bereiden. Hier zijn een paar suggesties:

naar welk deel van de conferentie kijk je het meest uit?

wat is je favoriete deel van de conferentie tot nu toe?

gaat u vaak naar conferenties?

Zorg ervoor dat je visitekaartjes of virtuele kaartjes up-to-date zijn en sla ze in voor het evenement.

5. Klaar voor succes

Kleren maken niet wie je bent, maar ze kunnen je wel een goed gevoel geven. In plaats van je gebruikelijke T-shirt en spijkerbroek, kun je overwegen om iets formelers te dragen naar de conferentie om je zelfvertrouwen een boost te geven. De outfit moet wel comfortabel zijn, want conferenties kunnen vermoeiend zijn. 👔

Je kunt ook een badge dragen om je bedrijf te vertegenwoordigen. Badges kunnen uitstekende gespreksonderwerpen zijn, vooral als de andere partij uw bedrijf kent.

6. Breng uw zelfvertrouwen mee

Het bedriegerssyndroom en een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen je saboteren op netwerkevenementen, waardoor je niet merkt wat je waard bent en dat niet met anderen kunt delen. Als je wilt netwerken op een conferentie en zinvolle connecties wilt opbouwen, moet je de kracht opbrengen en je zelftwijfel opzij zetten.

Ja, niet iedereen zal je aardig vinden - maar sommige mensen misschien wel. Door je in jezelf terug te trekken, geef je anderen geen kans om je te leren kennen en aardig te vinden. Onthoud: Je kunt altijd over de conferentie en je branche praten- met deze onderwerpen kun je niet de fout in gaan.

Door jezelf naar buiten te brengen en deel te nemen aan gesprekken, open je een hele wereld aan mogelijkheden. Wie weet kom je wel een paar managers tegen en kun je je volgende geweldige baan binnenhalen! 🤩

Doel van professionele netwerken en visitekaartjes

Je hoeft niet op de conferentie te wachten om andere deelnemers te ontmoeten. Zoek de evenementpagina op professionele netwerken zoals LinkedIn of sociale mediaplatforms zoals Facebook en kijk wie erover praat. Misschien herken je mensen met dezelfde interesses of realiseer je je zelfs dat je sommige deelnemers al kent. Als het goed voelt, kun je hen toevoegen of contact opnemen om het komende evenement te bespreken.

Om je zichtbaarheid te vergroten, kun je de volgende stappen nemen:

Post over de conferentie: Wees actief op netwerken of sociale media en voeg relevante hashtags toe. Op die manier kunnen anderen je opmerken en misschien zelfs met je in contact komen, wat de basis legt voor persoonlijk netwerken Werk je profielen bij: Zorg ervoor dat je profielen je professionele expertise en interesses goed weergeven. Ze helpen je jezelf zo goed mogelijk te presenteren en trekken de aandacht van gelijkgestemde collega's 👥 Installeer een conferentie app: Als de app beschikbaar is, installeer deze dan voor het evenement en sluit je aan bij andere online communities. De conferentie app kan je ervaring verbeteren en heeft meestal netwerkfuncties, waardoor deelnemers profielen kunnen aanmaken

Hoewel het uitwisselen van sociale contacten tegenwoordig een gebruikelijke manier is om met elkaar in contact te komen, moet je de kracht van een visitekaartje niet negeren. Het vergemakkelijkt het netwerken na afloop van het evenement en zorgt ervoor dat je professioneel en doelgericht overkomt, wat vooral belangrijk is als het aankomt op ondernemerschap conferenties . Vermeld op de kaart uw functietitel, contactgegevens en sociale mediaprofielen .

Als je liever geen stapel kaartjes bij je draagt, kun je een digitaal visitekaartje maken met een van de vele online tools. Met digitale visitekaartjes kun je meer informatie opnemen die je op elk moment kunt bewerken.

6 tips voor effectief netwerken tijdens conferenties

Voorbereiding vooraf is belangrijk, maar het echte netwerken gebeurt tijdens de conferentie. Volg onze tips hieronder om optimaal te profiteren van de netwerkkansen.

1. Begin op de juiste voet

Als je binnenkomt, zeg dan hallo tegen de groep en geef panelleden en moderators een hand. Zo kom je vriendelijk over, laat je een positieve indruk achter op anderen en maak je de weg vrij voor toekomstige gesprekken. 👋

2. Initieer en neem deel aan gesprekken

In sommige gevallen kunnen andere aanwezigen een gesprek met je beginnen, maar je moet zelf ook het initiatief nemen. Grijp elke gelegenheid aan om dat te doen.

Bijvoorbeeld, terwijl je wacht tot een presentatie begint, kun je de persoon die naast je zit leren kennen. Vraag hoe het met ze gaat en gebruik de gespreksstarters die je hebt voorbereid. Later kun je vertellen over je bedrijf, projecten waar je aan werkt en zelfs enkele anekdotes. 😁

Als je een gesprek voert, zorg er dan voor dat je het niet domineert - het moet immers tweerichtingsverkeer zijn. luister actief_ in plaats van voor te bereiden wat je gaat zeggen. stel relevante vragen en houd het gesprek gaande. Op die manier toon je oprechte interesse, bouw je een betekenisvolle relatie op en vermijd je ongemakkelijke stiltes.

3. Vertak voor meer connecties

Als het klikt met iemand, ben je misschien geneigd om de hele conferentie bij die persoon te blijven. Dat is prima, maar het beperkt je kansen om nieuwe connecties en professionele relaties op te bouwen. Je kunt altijd contact houden na het evenement, aangezien conferenties maar eens in de zoveel tijd plaatsvinden.

Ook als je naar het evenement komt met collega's of klasgenoten, beperk je dan niet tot het volgende communicatie op de werkplek alleen met hen. Probeer andere conferentiegangers te ontmoeten. Je kunt ook mensen die je kent vragen om je aan hun kennissen voor te stellen en zo je netwerk uit te breiden. 🔗

4. Heb een exit-strategie voor gesprekken

Behalve dat je moet weten hoe je een gesprek gaande houdt, moet je ook weten wanneer en hoe je het moet beëindigen. Zelfs als de ontmoeting boeiend is, beperk het dan tot ongeveer 15 minuten om ervoor te zorgen dat zowel jij als de andere partij tijd effectief wordt gebruikt . Hier zijn enkele suggesties voor uw exit-strategie:

Wacht op een pauze in het gesprek

Excuseer uzelf met een komende sessie waar u naartoe moet

Wees eerlijk en leg uit dat u zich wilt mengen, hoewel u het leuk vond hen te ontmoeten

Stel hen voor aan een andere persoon en laat hen het gesprek voortzetten

Vraag om later bij te praten en misschien zelfsplan een ontmoeting Wat je ook zegt, vergeet niet visitekaartjes uit te wisselen, eindig positief en bedank de persoon voor zijn tijd. 🙏

Naast visitekaartjes kunt u ClickUp gebruiken om notities te maken en al uw nieuwe contacten bij te houden . ClickUp's hiërarchie biedt een eenvoudige manier om contactpersonen te organiseren en informatie over hen toegankelijk te maken. Maak een taak aan voor elke contactpersoon, voeg afbeeldingen, bestanden en beschrijvingen toe en sorteer ze in Lijsten en Ruimtes. Met meer dan 15 weergaven, waaronder de ClickUp Tabelweergave en Raad van bestuur je kunt je werkruimte aanpassen op elke manier die voor jou werkt.

Noteer uw nieuwe verbindingen en relevante informatie over hen met de tabelweergave van ClickUp

Als u weinig tijd hebt, kunt u de ClickUp Contactlijst Sjabloon en begin meteen met netwerken! De sjabloon bevat aangepaste velden waarin u de gegevens van uw contactpersonen kunt invoeren:

Functietitels

Locaties

E-mailadressen

Sociale-mediaprofielen

Het beste is dat je de sjabloon naar wens kunt aanpassen.

5. Notities maken

Met zoveel netwerken vergeet je misschien waar de conferentie eigenlijk over ging. Noteer daarom de belangrijkste punten van presentaties, panels en workshops. Je kunt dit efficiënt doen met ClickUp Documenten en hun uitgebreide opmaakopties.

Noteer waardevolle conferentie-inzichten met ClickUp Docs

Geen zin om alle aantekeningen na te lezen? Vraag ClickUp Brein , de AI-assistent van de app, om ze voor u samen te vatten zodat u het grotere geheel kunt zien. In het geval dat een collega vraagt om uw volledige notities omdat ze niet naar de conferentie konden komen, laat ClickUp AI de notities proeflezen en ordenen voordat u ze doorstuurt. 🤖

Gebruik ClickUp Brain om uw notities binnen enkele seconden samen te vatten

Net zoals u de meest waardevolle inzichten van een keynote-spreker zou noteren, maakt u aantekeningen van de gesprekken die u hebt gevoerd. Aangezien u veel nieuwe connecties zult maken tijdens de conferentie, kunt u sommige vergeten als u ze niet documenteert.

Schrijf alles op wat je kan helpen om de persoon te herinneren - waar je hem hebt ontmoet, waar je over hebt gepraat en misschien wat grappige momenten. Je kunt ook foto's maken om de herinnering vast te houden.

In plaats van notities te maken op de achterkant van visitekaartjes of in de notitie-app van uw telefoon, kunt u de contactenlijst die u in ClickUp hebt gemaakt gebruiken om alle info en foto's te verzamelen. Het zal uw werk later veel gemakkelijker maken wanneer u opvolgt. 📓

Herinner elke interactie door aantekeningen te maken in ClickUp

6. Opvolgen

U moet uw connecties na de conferentie opvolgen om professionele relaties te onderhouden. Laat wat tijd om te rusten, maar neem contact op terwijl ze nog een verse herinnering aan je hebben. Binnen een dag of twee na het evenement is ideaal. Je kunt een herinnering instellen in ClickUp om ervoor te zorgen dat u het niet vergeet. ⏰

Als je beloftes hebt gedaan, zorg er dan voor dat je die ook nakomt. Op die manier kun je vertrouwen opbouwen en potentiële zakelijke kansen benutten.

Hoe netwerken op een virtuele conferentie

Bij virtuele evenementen is er misschien geen oogcontact mogelijk zoals bij persoonlijke evenementen, maar ze kunnen evenveel mogelijkheden tot netwerken bieden als je de juiste aanpak hebt. 🧑‍💻

De meeste richtlijnen in dit artikel zijn van toepassing op virtuele evenementen en conferenties maar hier volgen enkele specifieke netwerktips voor virtuele communicatie :

Post op sociale media voordat de zakelijke conferentie begint en erna

Maak een deelnemersprofiel aan op het platform en verbind je sociale contacten

Stel jezelf voor bij binnenkomst en zet je camera aan

Wees niet bang om vragen te stellen en actief deel te nemen aan discussies

Neem deel aan de groepschat en stuur deelnemers privéberichten als je een band hebt opgebouwd

5 veelvoorkomende netwerkfouten die je moet vermijden

Als je een groentje bent op het gebied van conferenties en netwerken, zorg er dan voor dat je deze vijf blunders niet maakt:

Vergeten om contactgegevens te vragen: Uit verlangen om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten, vergeet je misschien een gesprek te beëindigen zonder visitekaartjes of contactgegevens uit te wisselen. Hierdoor kun je het contact verliezen met een aantal geweldige professionals of zelfs potentiële klanten en werkgevers Alleen contact leggen met mensen met meer anciënniteit: Mensen met een hogere functie hebben veel invloed en kunnen je veel leren. Je moet echter niet alle anderen onderschatten. Wie weet waar je volgende baan ligt Boasten over je prestaties: Hoewel je trots moet zijn op je werk en het moet delen, moet je het met mate doen om niet egocentrisch over te komen. Geef iedereen een gelijke kans om zijn prestaties te delen en lof te ontvangen Vragen om vacatures: Conferenties brengen mensen met een gemeenschappelijke interesse met elkaar in contact. Het zijn geen vacaturebanken. Hoewel netwerken kan leiden tot een baanaanbieding, moet je er niet naar gaan zoeken bij mensen die je een paar minuten geleden hebt ontmoet. Je moet eerst een band opbouwen en hulp aanbieden voordat je erom vraagt Onbenaderbaar zijn: Als je de hele conferentie in een hoekje naar je telefoon zit te staren, zul je waarschijnlijk niemand ontmoeten. Je komt ongeïnteresseerd en gesloten over, wat je kansen op contact beperkt

Breid uw professionele netwerk uit met ClickUp

Of u nu een grote leider of een kleine vis in de oceaan, het bijwonen van evenementen en netwerken kan belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je carrière. Na verloop van tijd wordt het gemakkelijker, maar als je niet zeker weet hoe je moet netwerken op een conferentie, kun je altijd onze richtlijnen raadplegen.

Als je de eerste keer niet veel connecties maakt, wanhoop dan niet! Analyseer wat er fout ging, blijf het proberen en gebruik de kennis voor toekomstige conferenties.

Met een tool zoals ClickUp is het voorbereiden op en navigeren door conferenties minder intimiderend. Meld u vandaag gratis aan en maak van uw volgende conferentie een groot succes! ✨