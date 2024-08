Hoe een software-ingenieur aan te nemen: Een complete stap-voor-stap gids voor managers

Het succes van elke technologische onderneming staat of valt met een getalenteerd en capabel team voor software-engineering. Het samenstellen van een A-team vereist echter een strategische aanpak voor het inhuren van softwareontwikkelaars. Je moet oog hebben voor talent en niche rollen uitkiezen. Tegelijkertijd moet je het grotere doel van softwareontwikkeling in het oog houden.

Om software van hoge kwaliteit te ontwikkelen, moet je een team samenstellen met complementaire technische vaardigheden en tegelijkertijd aandacht besteden aan zachte en interpersoonlijke vaardigheden.

Deze gids over hoe je een software engineer aanwerft kan je een stap dichter bij dit doel brengen.

**Waarom een software engineer aannemen?

Laten we beginnen met de basis: waar heb je een software engineer voor nodig?

Hoewel dit afhangt van de aard van uw bedrijf en projecten, volgt hier een overzicht op hoog niveau van wat software engineers te bieden hebben:

Technische expertise : Software engineers zijn bekwame professionals met een diepgaande kennis van programmeertalen, softwareontwikkelingsmethodologieën, digitale frameworks en de nieuwste technologieën. Deze kennis is essentieel bij het bouwen, onderhouden en verbeteren van het digitale ecosysteem van een organisatie

: Software engineers zijn bekwame professionals met een diepgaande kennis van programmeertalen, softwareontwikkelingsmethodologieën, digitale frameworks en de nieuwste technologieën. Deze kennis is essentieel bij het bouwen, onderhouden en verbeteren van het digitale ecosysteem van een organisatie Innovatie : Softwareontwikkelaars zijn vaak het brein achter innovatie en technologische vooruitgang. Of ze nu een nieuwe oplossing bouwen of een bestaande verbeteren, ze helpen bedrijven concurrerend te blijven door hun tools en technologieën te upgraden

: Softwareontwikkelaars zijn vaak het brein achter innovatie en technologische vooruitgang. Of ze nu een nieuwe oplossing bouwen of een bestaande verbeteren, ze helpen bedrijven concurrerend te blijven door hun tools en technologieën te upgraden Probleemoplossende mentaliteit : Hun technische en analytische vaardigheden maken van software-ingenieurs natuurlijke probleemoplossers. Door hun aangeboren logische, systematische en gestructureerde aanpak zijn ze van onschatbare waarde bij het oplossen van technische problemen om de productiviteit en efficiëntie te verhogen

: Hun technische en analytische vaardigheden maken van software-ingenieurs natuurlijke probleemoplossers. Door hun aangeboren logische, systematische en gestructureerde aanpak zijn ze van onschatbare waarde bij het oplossen van technische problemen om de productiviteit en efficiëntie te verhogen Productontwikkeling: Of u nu softwareproducten voor clients ontwikkelt of een oplossing op maat wilt maken voor specifieke bedrijfsbehoeften, u hebt een softwareontwikkelaar nodig. Ze spelen een cruciale rol in de hele cyclus van ontwikkeling, van initieel ontwerp tot ontwikkeling, testen, implementatie en onderhoud

De bovenstaande lijst is indicatief en geenszins uitputtend, aangezien de deliverables kunnen veranderen afhankelijk van de ingestelde doelen voor software-ingenieurs .

Tekenen dat u een software-ingenieur moet inhuren

Natuurlijk hebben softwareontwikkelaars veel te bieden. Maar hoe sluit hun expertise aan bij de overkoepelende doelen van de organisatie? Hoe weet je wanneer je een software-engineer moet inhuren?

Om je te helpen deze vragen te beantwoorden, hebben we de signalen verzameld die aangeven dat het tijd is om een softwareontwikkelaar in te huren:

Het bestaande team wordt voortdurend overladen met werk en vertoont tekenen van burn-out

Vertragingen in de tijdlijnen van projecten door problemen zoals het niet beschikbaar zijn van resources of andere beperkingen

Frequente bugs, fouten of problemen met de prestaties die duiden op een gebrek aan vaardigheden

Inflexibele softwareoplossingen die niet kunnen worden aangepast aan de eisen van de business

Gebruik van verouderde systemen of verouderde technologieën die prestaties of veiligheid in de weg staan

Niet-tech teams die de werklast dragen voor technische problemen

Hoog verloop in het ontwikkelingsteam gevolgd door een langdurig wervingsproces

Gebrek aan innovatie die de business in gevaar brengt in termen van product, functies of prestaties

De bovenstaande symptomen moeten uw jacht op software-ontwikkelingstalent activeren, hetzij als individu of als team, om deze uitdagingen aan te pakken voordat ze zich verergeren.

Gemeenschappelijke vaardigheden en kwalificaties om te zoeken in een software-ingenieur

Als je eenmaal hebt ingezien dat het nodig is om software-engineers in dienst te nemen, breng dan de lacunes in vaardigheden of andere vereisten in kaart. Deze analyse biedt zichtbaarheid in de vaardigheden en kwalificaties die tijdens het aanvraagproces aan de functiebeschrijving kunnen worden toegevoegd.

Om u een idee te geven van de verschillende vereiste parameters, kunt u de volgende lijst met veelvoorkomende vaardigheden en kwalificaties voor software engineering als referentie gebruiken:

Technische vaardigheden

De technische vaardigheden van de softwareontwikkelaar kunnen variëren afhankelijk van de ontwikkelomgeving. Maar meestal kijkt u naar:

Programmeertalen : Technische vaardigheid in een of meerdere programmeertalen, zoals Java, JavaScript, C++, Python, Scala, enz. Het moet overeenkomen met de programmeertalen die worden gebruikt in uwtechnische stapel *Object-georiënteerd ontwerp (OOD): Begrip van OOD concepten zoals inkapseling, abstractie, overerving, generalisatie en decompositie

: Technische vaardigheid in een of meerdere programmeertalen, zoals Java, JavaScript, C++, Python, Scala, enz. Het moet overeenkomen met de programmeertalen die worden gebruikt in uwtechnische stapel *Object-georiënteerd ontwerp (OOD): Begrip van OOD concepten zoals inkapseling, abstractie, overerving, generalisatie en decompositie Webontwikkeling : Kennis van front-end, back-end of full-stack webontwikkelingstechnologieën, frameworks en bibliotheken

: Kennis van front-end, back-end of full-stack webontwikkelingstechnologieën, frameworks en bibliotheken Databasebeheer en administratie : Bekendheid met databasemanagementsystemen zoals MongoDB, PostgreSQL, MySQL, etc.

: Bekendheid met databasemanagementsystemen zoals MongoDB, PostgreSQL, MySQL, etc. Versiebeheer : Ervaring met versiebeheersystemen zoals Git voor coderen in samenwerkingsverband

: Ervaring met versiebeheersystemen zoals Git voor coderen in samenwerkingsverband Softwareontwikkelingsmethoden : Inzicht in Agile, Scrum, DevOps of andere methodologieën voor softwareontwikkeling

: Inzicht in Agile, Scrum, DevOps of andere methodologieën voor softwareontwikkeling Testen en debuggen : In staat om eenheidstests te schrijven, pentests uit te voeren, code te beoordelen en debugging uit te voeren

: In staat om eenheidstests te schrijven, pentests uit te voeren, code te beoordelen en debugging uit te voeren Cloud computing : Hands-on kennis van cloud platforms zoals Google Cloud, AWS, en Azure

: Hands-on kennis van cloud platforms zoals Google Cloud, AWS, en Azure Mobiele ontwikkeling: Het vermogen om mobiele apps te ontwikkelen voor verschillende besturingssystemen zoals iOS of Android met behulp van Swift en respectievelijk Kotlin of Java

Voel je vrij om zelf de technische vaardigheden en softwareontwikkelingstools te kiezen die voldoen aan de eisen van het project.

Voor het ontwikkelen van apps voor mobiele apparaten heb je bijvoorbeeld kennis nodig van programmeertalen als Swift, Kotlin of Java, in combinatie met kennis van frameworks voor mobiele ontwikkeling zoals React Native, Flutter of Xamarin.

De technische vaardigheden die nodig zijn om een cloudgebaseerd CRM-platform aan te passen, hebben daarentegen te maken met vertrouwdheid met de cloudomgeving, het aanpassen van API's, scripttalen, integraties en webhooks, enzovoort.

Zachte vaardigheden

Software-ingenieurs werken zelden in een vacuüm. Aangezien ze met een team kunnen werken of met interne of externe belanghebbenden in contact kunnen komen, verwacht je dat ze over de volgende zachte en interpersoonlijke vaardigheden beschikken:

Probleemoplossend : Een analytische instelling naast creatief denken om complexe problemen op te lossen

: Een analytische instelling naast creatief denken om complexe problemen op te lossen Aandacht voor detail : Grondigheid in documenteren, coderen en testen om productkwaliteit te garanderen

: Grondigheid in documenteren, coderen en testen om productkwaliteit te garanderen Communicatie : Communicatie- en samenwerkingsvaardigheden om de specificaties van het softwareproject te begrijpen en te verwoorden, samen te werken met teamleden en belanghebbenden te betrekken

: Communicatie- en samenwerkingsvaardigheden om de specificaties van het softwareproject te begrijpen en te verwoorden, samen te werken met teamleden en belanghebbenden te betrekken Teamgeest : Het vermogen om samen te passen in een installatie van een team en samen te werken met anderen om bij te dragen aan gezamenlijke doelen

: Het vermogen om samen te passen in een installatie van een team en samen te werken met anderen om bij te dragen aan gezamenlijke doelen Tijdmanagement : Effectief omgaan met tijd om vergaderingen te houden over mijlpalen en deadlines van projecten volgens een vast schema

: Effectief omgaan met tijd om vergaderingen te houden over mijlpalen en deadlines van projecten volgens een vast schema Bereidheid om te leren: Het vermogen om strategieën aan te passen en te wijzigen of opkomende technologieën te integreren, zoals het gebruik vanAI-tools voor ontwikkelaars om de softwarekwaliteit te verbeteren

Kwalificaties

Hier zoekt u naar specifieke kwalificaties zoals:

Onderwijs : Een hogere graad of bachelor in computerwetenschappen, software engineering of een verwant veld, hoewel niet verplicht, verdient de voorkeur

: Een hogere graad of bachelor in computerwetenschappen, software engineering of een verwant veld, hoewel niet verplicht, verdient de voorkeur Certificering : Relevante softwareontwikkeling enprogrammeercertificaten zoals AWS-gecertificeerd DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD), etc. om gespecialiseerde expertise aan te tonen

: Relevante softwareontwikkeling enprogrammeercertificaten zoals AWS-gecertificeerd DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD), etc. om gespecialiseerde expertise aan te tonen Werkervaring : Portfolio om eerdere ervaring met het werken aan meerdere projecten weer te geven, met name projecten die vergelijkbaar zijn met de huidige eis

: Portfolio om eerdere ervaring met het werken aan meerdere projecten weer te geven, met name projecten die vergelijkbaar zijn met de huidige eis Betrokkenheid bij de gemeenschap: Deelname aan online forums voor software-ingenieurs of workshops, gebeurtenissen en conferenties voor professionele ontwikkeling

Door de technische vaardigheden, zachte vaardigheden en kwalificaties zoals hierboven beschreven zorgvuldig in kaart te brengen, kun je een uitgebreid profiel of functiebeschrijving ontwikkelen voor een ideale software engineer die voldoet aan de eisen van de business.

Vergeet niet dat dit sjabloon slechts een uitgangspunt is - pas het aan aan uw unieke projectvereisten, technische stapel, industriestandaarden, doelen van het bedrijf en de steeds veranderende wereld van de technologie.

Hoe huur je een software-ingenieur in? Een uitgebreide gids in 14 stappen

Nu je de basis hebt gelegd voor het inhuren van software engineers, is het tijd om in het proces te duiken. Wat volgt is een gedetailleerde stap-voor-stap handleiding voor het inhuren van software engineers.

Stap 1: Stel vast wat de behoeften zijn voor een project voor softwareontwikkeling

gebruik formulieren om aanvragen voor talent vast te leggen met ClickUp_

Het beoordelen van de vereisten voor een softwareontwikkelingsproject is de eerste en cruciale stap in het aanwervingsproces. Hierbij worden de projectvereisten geïnventariseerd aan de hand van parameters zoals:

Reikwijdte

Objectieven

Technische eisen

Deliverables

Zorg ervoor dat deze elementen de complexiteit van het project en de risico's of uitdagingen illustreren, terwijl ze ook de gewenste resultaten en de bijbehorende normen kwantificeren.

Betrek vervolgens de projectmanager en bestaande leden van het team bij het identificeren:

Vereiste vaardigheden

Bestaande tools of methodologieën voor softwareontwikkeling

Bedrijfskritische technologie

Vergelijk de samenstelling en capaciteiten van uw bestaande team om eventuele lacunes in de vaardigheden van de nieuwe medewerker op te sporen.

In sommige gevallen ontdekt u een toekomstige behoefte of een meer gekwalificeerde vervanger om de mogelijkheden uit te breiden. Instance, het inhuren van een full-stack software engineer kan voordeliger zijn, zelfs als het huidige project draait om backend ontwikkeling. Door de flexibiliteit te behouden om dergelijke doelen op lange termijn op te nemen, haal je meer waarde uit de huidige aanwerving in plaats van de hele cyclus opnieuw te doen.

Zo'n goed afgeronde beoordeling van de behoeften van het softwareontwikkelingsproject stelt aanwervingsmanagers in staat om kandidaten te identificeren die zowel aan de onmiddellijke als aan de langetermijnvereisten voldoen.

Stap 2: Stel een uitgebreide functiebeschrijving op

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Job-description-with-ClickUp-AI-1142x1400.png

/$$img/

creëer overtuigende en gedetailleerde JD's met ClickUp Brain_

Vertaal vervolgens de ontbrekende vaardigheden en projectvereisten in een gedetailleerde functiebeschrijving.

Een goed opgestelde functiebeschrijving bevat meestal:

Bedrijfsoverzicht: Achtergrondinformatie over de missie, visie en waarden van het bedrijf Software engineer profiel: Een lijst met rollen, verantwoordelijkheden, verwachtingen en verplichtingen die het volgende schetsenwat er van de softwareontwikkelaar wordt verwacht om nog te doen op een dagelijkse basis3. Technische kwalificaties: De technische vaardigheden, programmeertalen, ontwikkelomgeving, tools en technologieën, methodologieën voor softwareontwikkeling, opleidingskwalificaties, certificeringen, enz. die aansluiten bij de behoeften van het project voor softwareontwikkeling Niet-technische kwalificaties: Zachte vaardigheden zoals communicatie, samenwerking, probleemoplossend vermogen, tijdmanagement, aanpassingsvermogen, enz. om ervoor te zorgen dat de ontwikkelaar bij de cultuur past Sleutel differentiators: Redenen waarom de kandidaat zou moeten solliciteren naar deze positie als softwareontwikkelaar. Instances: unieke aspecten van de baan (werken op afstand, flexibele uren, bedrijfsuitjes, enz.), certificeringen op de werkplek en andere details die toptalent kunnen aantrekken Salaris: Vermeld het salaris aan het begin zodat sollicitanten hun salarisverwachtingen kunnen beheren. Deel een uitgebreid overzicht van het salaris en andere vergoedingen zoals prestatiegebonden bonussen, ziektekostenverzekering, ESOP's, pensioenvoordelen, enz. Zelfs als je geen vast bedrag kunt noemen, geef dan een schatting

Deze functieomschrijving zal je blauwdruk zijn tijdens de zoektocht naar talent!

💡Pro tip: Gebruik ClickUp Brain's AI kracht om snel functiebeschrijvingen op te stellen die je vervolgens naar wens kunt aanpassen

Stap 3: Controleer uw talentreserves

U kunt ook uw bestaande talentreserves grondig controleren voordat u de functiebeschrijving opneemt en met het wervingsproces begint.

Deze fase omvat:

De profielen van de kandidaten op de shortlist van de vorige cyclus opnieuw bekijken,

Onderzoeken van interne kandidaten die in aanmerking komen voor promotie en

Interne databases gebruiken om mogelijkheden voor interne mobiliteit of ontwikkeling van talent te onderzoeken

Door gebruik te maken van deze reserves kunnen organisaties snijden in de wervingskosten en tijdlijnen

Door eerdere sollicitaties te beoordelen, vindt u bijvoorbeeld kandidaten die al interesse hebben getoond om met u samen te werken en van wie u het profiel al hebt doorgelicht.

Aan de andere kant hebben interne kandidaten ervaring, passen ze bij de cultuur en hebben ze alleen training en bijscholing nodig om uit hun huidige rol te stappen en de leiding te nemen als softwareontwikkelaar. Mensen van binnenuit laten groeien creëert ook een cultuur van potentiële erkenning en carrièregroei, wat talent zal koesteren, behouden en aantrekken.

Stap 4: Plaats vacatures op online vacatureportalen

Nu komt het gedeelte waarin u de functiebeschrijving op verschillende portaalsites plaatst, met name online portaalsites, omdat deze de mogelijkheid bieden om software-engineers op afstand aan te werven.

Begin met het maken van een shortlist van relevante online platforms zoals LinkedIn, Indeed, Glassdoor, enz. Je kunt ook gespecialiseerde tech job boards verkennen waar top software ontwikkelaars kansen zoeken.

Bekijk andere vacatures op deze platforms en verfijn jouw vacature om op te vallen. Benadruk de extraatjes, vergoedingen en andere opvallende functies die bij de vacature horen, zoals de mogelijkheid om op afstand te werken, de balans tussen werk en privéleven, bedrijfsuitjes, enz. Neem ook sectorspecifieke trefwoorden op en optimaliseer de functieomschrijving voor een betere zichtbaarheid.

Deel de lijst op sociale mediaplatforms en andere groepen om het bereik te vergroten.

Stap 5: Ga de dialoog aan met de technische gemeenschap

De beste softwareontwikkelaars vindt u misschien wel op online forums, industrieconferenties en lokale meetups. Hier aanwezig zijn zal u helpen bij uw zoektocht. U kunt dit ook gebruiken om uw organisatie onder de aandacht te brengen als een geweldige plek om te werken.

Door je te engageren met de gemeenschap blijf je op de hoogte van de laatste trends in de technologische wereld, zoals de vaardigheden waarnaar veel vraag is en die waarnaar steeds minder vraag is, terwijl je een idee krijgt van de banenmarkt.

Betrokkenheid bij de gemeenschap, het delen van inzichten en het opbouwen van relaties kunnen u in contact brengen met uitzonderlijke softwareontwikkelaars die misschien niet actief op zoek zijn naar een baan, maar wel de vaardigheden en expertise bezitten die u zoekt.

Deze fase is optioneel, maar beschouw het als een investering om van uw startup een magneet voor toptalent te maken.

Zodra alle sollicitaties binnen zijn, moet u of uw team ze doornemen. Afhankelijk van het aantal sollicitaties, kunt u dit handmatig doen of investeren in een Systeem voor het bijhouden van sollicitaties (ATS).

Gebruik tags binnen een ClickUp-taak in ClickUp om uw kandidaten gemakkelijk te sorteren en filteren

Beoordeel de cv's op basis van uw functieomschrijving. Aangezien dit de eerste beoordelingsfase van het wervingsproces is, moet u zich alleen richten op het afstemmen van de professionele vaardigheden, opleiding en ervaring van de kandidaten op de functiespecificaties. Als u bijvoorbeeld iemand zoekt met 10 jaar ervaring, is een nieuwe ontwikkelaar met weinig tot geen ervaring een no-go.

In deze fase wil je een longlist maken van sollicitanten die voldoen aan de fundamentele criteria en die moeten worden bekeken. Je kunt ook kort hun sollicitatiebrieven doorlezen om een idee te krijgen van hun communicatievaardigheden, helderheid van denken en samenhang in schriftelijke communicatie.

💡Pro tip: Gebruik aangepaste velden_ om velden te maken zoals 'Locatie', 'Huidig beroep', 'Relevante ervaring' en andere informatie die u wilt vastleggen; voeg toe Tags zoals 'Verwijzing werknemer', 'In aanmerking komend' en eventuele andere tags die je wilt gebruiken om de sollicitaties te filteren.

Stap 7: Implementeer een rigoureus screeningsproces

Naarmate de groep kandidaten kleiner wordt, kunt u dieper ingaan op de profielen van de kandidaten op de shortlist.

Tot nu toe hebt u de profielen misschien kwantitatief beoordeeld, waarbij u de ervaring vergeleek in het aantal jaren of de opleidingskwalificaties, enz. Nu moet je een kwalitatieve controle uitvoeren op elke kandidaat en verder gaan dan wat er in hun cv staat. De nadruk ligt nu op het afstemmen van de professionele vaardigheden van de kandidaat op de specifieke behoeften van de rol van software engineer.

Bijvoorbeeld, als u een agile team iemand die bekend is met de Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pijplijn en geautomatiseerde inzet zou een betere keuze zijn dan iemand zonder deze kennis.

Plan dus een voorbereidend telefoongesprek of online vergadering om de aspiraties, ervaring en motivaties van de kandidaat te begrijpen. Bespreek het project om te zien hoe de kandidaat past bij de projectvereisten en bij uw organisatie. Het doel is om een idee te krijgen van hun praktische ervaringen, probleemoplossend vermogen en expertise op het gebied van softwareontwikkeling om te concluderen hoe zij waarde toevoegen aan het project.

Dergelijke gerichte vragen helpen bij het verfijnen van de kandidatenpool voor de volgende fasen en zorgen ervoor dat degenen die voortgang boeken zowel op papier als in de geest gekwalificeerd zijn.

💡Pro tip: Verlies je het overzicht over je planning terwijl je screeninggesprekken voert? Synchroniseer ClickUp met uw favoriete kalender app (Google, Apple, Outlook, Calendly...) zodat _je geen enkele geplande Taak of oproep mist!

Stap 8: Wijs een technische vaardigheidstest toe

Aanwervingsmanagers vragen hun kandidaten op de shortlist vaak om een technisch assessment te ondergaan om hun vaardigheden te testen. Het assessment geeft een overzicht van de technische vaardigheden van de kandidaat, redeneren en problemen oplossen, codeervaardigheden en andere praktische aspecten van softwareontwikkelaar zijn.

Een holistische en goed afgeronde technische vaardigheidstest omvat meestal het volgende:

Opdrachten die reële problemen weerspiegelen die de softwareontwikkelaar kan tegenkomen tijdens het werken aan projecten in teamverband

Theoretische vragen die het conceptuele begrip van softwareontwikkeling evalueren

Hands-on codeeropdrachten die de praktische toepassing van theoretische kennis beoordelen

Debugging-oefeningen om het vermogen om problemen met code te identificeren en op te lossen te evalueren

Taken om algoritmische problemen op te lossen om analytisch denken en probleemoplossing tijdens het ontwerpen van algoritmen te beoordelen

Taken voor codeoptimalisatie om de efficiëntie en documentatie te verbeteren

Bewustwording van veelvoorkomende bedreigingen en kwetsbaarheden voor de veiligheid door middel van evaluatie van scenario's of best practices op het gebied van veiligheid

Volg vastgestelde beoordelingscriteria en benchmarks om de prestaties van de kandidaten in deze fase te meten. Overweeg echter om innovatie, aanpassingsvermogen en een algemene houding ten opzichte van het oplossen van problemen te erkennen of te belonen.

tip: creëer deelbare beoordelingen (en ondersteunend materiaal) in klikUp Documenten_ _voor één-klik delen met kandidaten en aanwervingsmanagers en ze koppelen aan uw aanwervingsworkflows.

Met ClickUp Docs kunt u in realtime schrijven, bewerken, becommentariëren en samenwerken

Stap 9: Formele interviews afnemen

Nadat de kandidaten hun codeervaardigheden, probleemoplossend vermogen en algemene technische bekwaamheid in software engineering hebben getoond, is het tijd om hun zachte vaardigheden te testen.

Sollicitatiegesprekken zijn een goede manier om de zachte vaardigheden van een kandidaat te meten.

Richt deze gesprekken doelgericht en uitgebreid in. Dit is wat je kunt doen om bij elke interactie meer inzicht te krijgen:

Begin met een basis introductie. Laat de kandidaat zijn of haar sleutelvaardigheden, competenties, eerdere ervaringen, enz. benadrukken. Gebruik de hierboven gedeelde details als aanleiding om in te gaan op specifieke aspecten van de kandidaat die u interesseren. U kunt bijvoorbeeld specifieke persoonlijkheidskenmerken of vaardigheden noemen waarover de kandidaat heeft gesproken en hem of haar vragen deze te illustreren Moedig hen aan om delen van voorbeelden uit de echte wereld te delen die hun specifieke vaardigheden of persoonlijkheidskenmerken aantonen Bespreek eerdere projecten om inzicht te krijgen in de individuele rol en bijdragen van de kandidaat aan het succes ervan Stel gedragsvragen om inzicht te krijgen in hun samenwerkingsstijlen, hun vermogen om in teams te werken, hun aanpassingsvermogen en algemene houding Deel hypothetische scenario's* om hun vaardigheden in besluitvorming of conflictoplossing te peilen Beoordelen of ze inzicht hebben in opkomende technologieën en trends op het gebied van softwareontwikkeling Vragen naar hun professionele ambities en hoe ze die zien aansluiten bij de huidige vacature (of omgekeerd)

Naast de gewone antwoorden zullen de antwoorden van de kandidaten je een idee geven van hun zachte vaardigheden die specifiek te maken hebben met hun communicatiestijlen - hun vermogen om te verwoorden en uit te drukken.

U kunt meerdere interviewrondes plannen met verschillende teams om de vaardigheden van de kandidaat holistisch te evalueren. Bespaar tijd door gebruik te maken van sjablonen voor sollicitatiegesprekken om het wervingsproces te begeleiden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-interview-process-template.png Maximaliseer uw wervingsefficiëntie door de juiste vragen in de juiste bestelling te stellen met ClickUp's sjabloon voor sollicitatieprocessen om kandidaten gemakkelijk door te lichten en de perfecte kandidaat te vinden https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78576 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor interviewproces helpt u bij het creëren van een gestructureerd interviewproces. Gebruik dit sjabloon om kandidaten snel en eerlijk te beoordelen, alle kandidaten een uniforme interviewervaring te bieden en tijdens het proces samen te werken met belanghebbenden.

Dit sjabloon downloaden

Stap 10: Beoordeel culturele geschiktheid

Of u nu software-ingenieurs inhuurt voor de lange termijn of freelance softwareontwikkelaars op projectbasis, u zult talent willen behouden totdat u deze doelen hebt bereikt. Daarom moet u beoordelen of ze cultureel bij u passen, anders leidt de aanwerving tot verloop.

In deze fase beoordeelt u of de waarden van de organisatie, de teamdynamiek en de werkomgeving overeenkomen met de overtuigingen, verwachtingen en persoonlijke of professionele ethos van de persoon in kwestie. Idealiter stelt u tijdens het sollicitatiegesprek vragen over de werkvoorkeuren of samenwerkingsstijlen van de kandidaat om een breed idee te krijgen of de kandidaat bij de cultuur past.

Voor kritieke rollen kunt u hier echter meer tijd aan besteden. Sommige aanwervingsmanagers nemen de kandidaat mee naar de werkplek voor een kennismaking of laten hem of haar in een informelere instelling met het team communiceren. Zo kunnen de kandidaat en het team zien hoe ze bij elkaar passen. U kunt online bijpraten of hen zelfs uitnodigen voor gebeurtenissen binnen het bedrijf, zodat u en de potentiële kandidaat inzicht krijgen in het culturele aspect van samenwerken.

Stap 11: Referenties controleren

In deze fase van het aanwervingsproces is uw lijst met potentiële softwareontwikkelaars teruggebracht tot slechts een paar kandidaten. Maar voordat u een keuze maakt, onderhandelt over de voorwaarden en een aanbod doet, is het verstandig om eerst hun referenties te controleren. Deze stap biedt inzicht in hun prestaties in het verleden, technische achtergrond, werkethiek, teamgeest en meer.

Aangezien je het profiel en de werkervaringsgeschiedenis van de kandidaat al hebt, kun je contact opnemen met hun vorige organisatie voor een kwalitatief inzicht in hun prestaties:

Technische competentie

Betrouwbaarheid

Vermogen om in een team te werken

Tijdmanagement

Aanpassingsvermogen

Reactievermogen op feedback

Deze stap is afhankelijk van de wetgeving rond referentiecontroles in jouw land en staat. Sommige organisaties in de VS zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om achtergrondcontroles te doen voordat ze personeel aannemen, waarvoor ze ook toestemming van de kandidaat nodig hebben.

Stap 12: Doe een concurrerend aanbod

Welkom bij het einde van het wervingsproces - u bent bijna bij de finish.

U heeft al het talent gevonden, gescout en doorgelicht. Nu is het tijd om software engineers aan te werven door overeenkomstig aanvaardbare voorwaarden aan te bieden. Benader de onderhandelingen met transparantie en focus op wederzijdse voordelen.

Begin met het begrijpen van de prioriteiten van de software engineer. Hechten ze waarde aan flexibele werktijden of werken op afstand? Geven ze de voorkeur aan professionele groei boven financiële beoordelingen? Krijg een idee van hun primaire motivatoren en kijk hoe je daar het beste aan tegemoet kunt komen

Communiceer de verwachtingen van het bedrijf en de beschikbare middelen en mogelijkheden. Ga in op de behoeften van beide partijen zodat je deze relatie met een positieve aantekening kunt beginnen.

De beste softwareontwikkelaars krijgen vaak meerdere jobaanbiedingen en hebben keuze te over. Om ervoor te zorgen dat u het beste talent kunt aantrekken, moet u uw arbeidsvoorwaarden redelijk concurrerend houden.

Als alles op zijn plaats valt, doe dan een schriftelijk aanbod en laat het contract tekenen!

Stap 13: Zorg voor een gestructureerde onboarding

Natuurlijk eindigt het rekruteringsproces niet met hun toetreding tot je team. Een positieve inwerkervaring kan de fase vormen voor een prettige relatie.

Begin met een oriëntatie sessie zodat de software engineer het bedrijfsbeleid en de procedures kent. Deel tegelijkertijd veel handige onboarding resources om een naadloze overgang te vergemakkelijken.

Idealiter bevat een onboarding kit voor software engineers het volgende:

Het werknemershandboek

Een organigram

Details van de technologiestack

Een overzicht van projectenDoelen van een software engineer besparen je tijd tijdens het hele wervingsproces. Stuur e-mails, voeg tags toe, pas sjablonen toe en wijs taken toe met behulp van 'wanneer' en 'dan' logica om je werk automatisch te laten doorgaan.

Stap 14: Verzamel feedback over het wervingsproces

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren Voorbeeld van productfeedback /%img/

feedbackformulieren gebruiken om het wervingsproces te verbeteren_

Het vastleggen van feedback over het wervingsproces helpt om de cyclus voortdurend te verbeteren en te optimaliseren voor toekomstige wervingsinspanningen.

Implementeer een gestructureerd feedbackmechanisme dat inzichten verzamelt van alle interne en externe belanghebbenden - de kandidaten, de geselecteerde softwareontwikkelaar, de wervingsmanagers, de interviewers en alle anderen.

Moedig hen aan om de sterke en zwakke punten van de wervingstrechter te bespreken en vraag ook om input over hoe bepaalde gebieden kunnen worden gestroomlijnd of verbeterd.

Zodra je al het feedbackmateriaal hebt, kun je de terugkerende problemen identificeren en je daar als eerste op richten. Op die manier zult u het rekruteringsproces langzaam verbeteren en meer talent aantrekken voor uw organisatie

Sjablonen voor het aannemen van software engineers

Onze 14-stappen strategie moet duidelijk hebben gemaakt hoe je zo'n complexe Taak als het aannemen van de juiste software engineers aanpakt. We staan nu op het punt om een geheim te delen om uw wervingsproces superieur en efficiënter te maken. We hebben het over sjablonen voor aanwerving .

Met sjablonen hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ze bieden een raamwerk voor het wervingsproces, met net genoeg ruimte om het aan te passen aan uw vereisten. Hier zijn een paar van die kant-en-klare, configureerbare sjablonen die kunnen helpen:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/eb8f8a10-1000.png Sjabloon voor het aannemen van kandidaten door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&_gl=1*2cwah6*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's Kandidaten Inhuren sjabloon stroomlijnt de werving dankzij de uitgebreide vooraf geconfigureerde tools. Of het nu gaat om het bijhouden van sollicitaties of het organiseren ervan op rol en vaardigheid, de sjabloon bevat alles wat u nodig hebt om het proces te vergemakkelijken. Als u op zoek bent naar een eerlijke, consistente evaluatie en efficiënte werving van de beste software engineers, dan is deze sjabloon iets voor u!

Selectie matrix aanwerving

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/e78d5f05-1000-1.png Sjabloon matrix aanwerving door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&_gl=1\*1oerxln\*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's matrix voor selectie van aanwervingen maakt het sorteren en evalueren van cv's overbodig. Hier hoeft u alleen maar de gegevens van de kandidaat in te voeren, samen met de essentiële en wenselijke criteria voor de selectie van de kandidaat, en de selectiematrix doet al het werk voor u! Deze matrix maakt de beslissing niet alleen datagestuurd en nauwkeuriger, maar vermindert ook de benodigde tijd.

Werven en in dienst nemen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Recruiting-and-Hiring-Template.png Sjabloon voor werving en selectie door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&_gl=1\*1j94dla*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De Sjabloon voor werving en selectie op ClickUp is een toolkit om gegevens hiërarchisch en logisch op te slaan en te organiseren. U kunt bronnen uploaden voor de interne belanghebbenden, kandidaten bijhouden, scorecards weergeven, interviews plannen en nog veel meer. Het is een perfecte oplossing voor kleine bedrijven om snel en effectief een software engineer te vinden voor hun specifieke behoefte.

Checklist indienstname

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/12d7ba2c-600-1.png Checklist aanwerving door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&_gl=1\*1j94dla*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\_gcl_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De Checklist voor het inhuren van ClickUp zorgt ervoor dat alles tijdens het wervingsproces soepel verloopt. Het is een interactieve lijst met alle wervingsactiviteiten. Het heeft ook een deel dat u kunt aanpassen en delen met de nieuw aangeworven software engineer om het inwerkproces te vergemakkelijken.

Hoe nieuwe softwareontwikkelaars instellen voor succes

Zodra de training en inwerkperiode voorbij zijn, wilt u dat uw software-engineer tijd en moeite steekt in het leveren van innovatieve oplossingen. Maar, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een vakman slechts zo goed als het gereedschap dat hij gebruikt. Je moet de software engineer ook uitrusten met de juiste tools en technologieën om zijn doelen te bereiken.

ClickUp is het gereedschap dat u nodig hebt.

ClickUp bewijst zijn nut in software engineering projecten met de volgende functies en mogelijkheden:

Aanpasbaar: Ontwerp uw ruimte op uw manier. Vanverschillende weergaven van projecten naaraangepaste veldende software-ingenieur kan het platform aanpassen aan zijn ontwikkelingsworkflows en -processen

Software-engineers kunnen gedetailleerde ClickUp Dashboards maken en eenvoudig kaarten toevoegen om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

AI-aangedreven:ClickUp Brein is een volgende generatie ClickUp AI assistent voor gebruikers van ClickUp. U kunt het gebruiken om aantrekkelijke vacatures, gedetailleerde functiebeschrijvingen en samengevatte cv's van kandidaten te maken. Uw softwareontwikkelaar kan het ook gebruiken om code te schrijven of te debuggen of kennisbanken te beheren - de mogelijkheden zijn onbeperkt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Generate-code-snippet-using-ClickUp-Brain-1400x977.png Code genereren met ClickUp Brain /%img/

Vereenvoudig coderen met ClickUp's AI code snippet generator

Autatisering: ClickUp Automatisering stelt de software-ingenieur in staat om te kiezen uit een bibliotheek van meer dan 100 vooraf ingestelde automatiseringen of om ze vanaf nul op te bouwen, afhankelijk van de behoeften van het project

Processen en werkstromen automatiseren met ClickUp

Documentatie: ClickUp Documenten is een gecentraliseerde opslagplaats voor alle documenten, wiki's en meer. Ondersteun uw code met robuuste documentatie met ClickUp Docs

ClickUp Documenten is een gecentraliseerde opslagplaats voor alle documenten, wiki's en meer. Ondersteun uw code met robuuste documentatie met ClickUp Docs Samenwerken: Brainstorm ideeën via whiteboards, chatten of deel bronnen in de comments. ClickUp ondersteunt samenwerken op meer dan één manier

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboards met functies voor samenwerking gif /%img/

gebruik Whiteboards op ClickUp om met uw team samen te werken_

Agile methodologieën: Met functies zoals aangepaste agile dashboards, mijlpalen bijhouden, Sprints, enz. maakt ClickUp agile ontwikkeling echt agile

Krijg snel inzicht in de Sprints van uw teams met de weergave ClickUp Sprint Lijst

Integraties: ClickUp ondersteunt verschillende integraties, zoals GitHub of Bitbucket voor versiebeheer, Jira of Redmine voor het bijhouden van bugs, Figma voor web app prototyping, en nog veel meer. De mogelijkheid om verschillende platformen, toepassingen en systemen te integreren met ClickUp maakt het van onschatbare waarde voor software engineers.

ClickUp integreert met GitHub om softwareontwikkeling te vergemakkelijken

Ook lezen: de handigste sjablonen voor software engineers

Recap: Softwareontwikkelaars inhuren

Vereisten en lacunes in vaardigheden identificeren

Een gedetailleerde functiebeschrijving maken

Controleer bestaande talentreserves

Plaats uw abonnement online en in technische gemeenschappen

Maak een shortlist en screen geschikte kandidaten

Gebruik een technische beoordeling om kandidaten te kwalificeren voor sollicitatiegesprekken

Voer sollicitatiegesprekken en beoordeel de culturele fit

Referenties controleren en een concurrerend aanbod doen

Geef ze een aangename en gestructureerde inwerkperiode

Gebruik waar mogelijk tools en sjablonen om tijd te besparen

Tech rekrutering gemakkelijker gemaakt met ClickUp

We hopen dat deze tips voor het inhuren van een software engineer nuttig waren. Hoewel ClickUp een krachtige productiviteitstool voor ontwikkelaars is het is ook van onschatbare waarde voor recruiters en aanwervingsmanagers. U kunt het zeer effectief gebruiken als een rekruteringstool ook.

Gebruik ClickUp Brain om overtuigende functiebeschrijvingen te maken, formulieren om informatie over kandidaten vast te leggen, documenten om alle interne en externe gegevens op te slaan, een kalender om een interviewschema op te stellen, sjablonen om het proces te starten - de lijst gaat maar door.

Bovendien kunt u alle activiteiten in een gecentraliseerde ruimte weergeven en krijgt u realtime updates over het wervingsproces.

Dus of u het nu gebruikt om een ingenieur in te huren of om hem te ondersteunen in zijn baan, ClickUp is alles wat u nodig hebt! Aanmelden om het te proberen!