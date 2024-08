Bouw een geoptimaliseerde Agile teamstructuur

Vraag een willekeurig softwareontwikkelingsteam hoe ze meerdere projecten beheren deliverables en ontwikkelingsprocessen, en hun antwoord zal wijzen op Agile ontwikkelingsmethodologieën.

De Agile methodologie, of het Agile projectmanagement raamwerk, volgt een iteratieve benadering van projectmanagement. Projecten worden opgedeeld in kleinere fasen en elke fase wordt voltooid door middel van voortdurende verbetering en samenwerking en verschillende stadia van planning, uitvoering en evaluatie.

Volgens Radix agile is vandaag de dag een van de meest gebruikte projectmanagementmethoden ter wereld en ongeveer 61% van de bedrijven gebruikt Agile voor softwareontwikkeling.

Maar wat is een Agile team en hoe kun je deze aanpak toepassen op je projectmanagement en softwareontwikkelingsproces?

Deze gids vertelt je alles wat je moet weten. Laten we beginnen!

**Wat maakt een Agile team?

agile' staat nu synoniem voor snelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid.

Agile teams gaan niet alleen over processen en sprints; ze gaan over empowerde individuen die een gemeenschappelijke visie delen en gedijen bij continu leren en aanpassen. De Agile team bestaat uit een groep mensen met verschillende (en meervoudige) vaardigheden die samenwerken in een opeenvolging van fasen om een project te voltooien.

Agile teamstructuren zijn vaak klein, dus elk teamlid is zorgvuldig geselecteerd om een of meer bedrijfsdoelen te vervullen. Dit betekent ook dat elk teamlid meerdere vaardigheden heeft en moet samenwerken om fasen succesvol af te ronden.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Agile teamstructuur:

Multi-vaardig: Elk lid van de Agile teamstructuur moet bijdragen aan meer dan één discipline Cross-functioneel: Terwijl elk teamlid een expert is in één domein, hebben ze ook aanvullende vaardigheden die waarde toevoegen aan de algehele teamstructuur Samenwerken: Omdat Agile teams samenwerken om één doel te bereiken, moeten ze samenwerken, communiceren, ideeën delen, elkaar trainen, hulp bieden en goed samenwerken met andere teams en leden Niet-hiërarchisch: Om een soepele samenwerking te bevorderen, zijn Agile teams niet-hiërarchisch. De Agile teamstructuur is plat, en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zijn gelijk verdeeld

Traditionele vs. Agile Teamstructuren

Nu we een agile teamstructuur begrijpen, laten we het fundamentele verschil tussen agile en traditionele teams begrijpen.

Traditionele teams

De traditionele teams volgen vaak de watervalmethode, die een lineaire opeenvolging gebruikt. Hier plannen en creëren managers een voorwaartse strategie en voert het team dit plan uit. De teamdynamiek worden gedefinieerd op basis van de specifieke verantwoordelijkheden, doelen en expertise van de teamleden.

Traditionele teams zijn dus vaak:

De traditionele projectmanagementmethodologie volgen en een gedefinieerde hiërarchie hebben. Er zijn medewerkers, teamleiders, managers, C-level executives, enzovoort

Taken worden gedefinieerd door managers en toegewezen aan teams, die via teamleiders worden gedelegeerd aan de leden. Ieders rol en dagelijkse activiteiten zijn gedefinieerd

Het traditionele model laat weinig ruimte voor het delen van vaardigheden enfunctieoverschrijdende samenwerking aangezien elk teamlid wordt ingehuurd op basis van specifieke vaardigheden en vervolgens dienovereenkomstig taken krijgt toegewezen

Het traditionele model werkt voor grotere organisaties die hiërarchie en lineair projectmanagement nodig hebben om resultaten te bereiken. Het is ook geschikt voor projecten die over het algemeen niet veel afwijken van plannen of projecten die strikte tijdlijnen vereisen voor voltooiing

Agile teams

De Agile-methodologie daarentegen houdt in dat een project in iteratieve fasen wordt voltooid. Aangezien elke fase mensen met een breed scala aan vaardigheden vereist, verschilt de teamstructuur van de traditionele watervalaanpak.

ClickUp Gantt Chart View voor een productteam, dat een realistisch beeld geeft van taken en deliverables voor agile teambeheer

Een Agile team is een groep van multi-geschoolde mensen die in staat zijn om elke fase en het project zelf op te leveren.

Een Agile team is vaak klein (5-10 leden) en bestaat uit leden die samen alle vaardigheden hebben die nodig zijn om het project te voltooien

Agile teams werken in hoge mate samen. Aangezien elke fase in korte tijd alle ontwikkelingsfasen doorloopt, moet er goed gecommuniceerd worden en moet het team in staat zijn om alle fasen te doorlopenteamsamenwerking* Een Agile teamstructuur bestaat uit mensen met meerdere vaardigheden die in een cross-functionele omgeving kunnen werken. Dit resulteert in leden die van elkaar leren. Dit betekent ook dat taken niet strikt worden toegewezen, en dat ervaren agile teamleden taken kunnen kiezen perprojectvereisten en vaardigheden

Tot slot zijn Agile teams niet hiërarchisch. De structuur van een team is plat en elk lid is even verantwoordelijk en aansprakelijk voor de snelheid van agile projectoplevering

Dit schijnbare contrast benadrukt het grote verschil in filosofie en aanpak. Terwijl traditionele structuren prioriteit geven aan voorspelbaarheid en controle, gedijt Agile op flexibiliteit en aanpassing.

Door de kernprincipes van cross-functionaliteit te omarmen, procesanalyse autonomie en iteratieve ontwikkeling, ontsluiten Agile teams een nieuw niveau van reactievermogen, aanpassingsvermogen en klantgerichtheid.

Soorten Agile Teamstructuren

Hoewel een agile teamstructuur geen vaste rollen heeft, zijn sommige vereisten gemeenschappelijk voor de meeste projecten. Zo zal een typisch agile team uit het volgende bestaan:

Generalist

Het generalistische agile team is er een waar elk lid een breed scala aan vaardigheden heeft waar ze goed in zijn, maar waar ze over het algemeen geen expert in zijn. Omdat elk teamlid multi-vaardig is (en de vaardigheden elkaar overlappen), kunnen ze hun doelen bereiken door samenwerking en teamwerk. Twee leden die verstand hebben van front-end ontwikkeling kunnen samenwerken en eventuele hiaten in hun kennis aanvullen.

Deze structuur werkt goed voor kleinere teams en is misschien niet geschikt voor kritieke rollen (of taken) die experts vereisen.

Specialist

Een specialist is iemand die een expert is in een bepaalde niche. Het gespecialiseerde Agile team bestaat uit een groep van deze specialisten. Elke specialist heeft een kernvaardigheid en is verantwoordelijk voor zijn gebied. In deze aanpak worden rollen en verantwoordelijkheden vaak automatisch gedefinieerd op basis van de specialiteit van elk lid.

Deze methodologie is het tegenovergestelde van de generalistische structuur en wordt gebruikt wanneer projecten (of taken) missiekritisch zijn.

Hybride

Zoals je misschien al hebt geraden, is het hybride Agile team een heterogene mix van generalisten en specialisten. In dit model nemen de specialisten complexe taken op zich binnen de fase waarin ze expert zijn, terwijl de generalisten de gaten opvullen en het team bij elkaar houden.

Agile teams zijn vaak hybride. Generalisten binnen het team maken het mogelijk om flexibel en aanpasbaar te zijn (wat de Agile methodologie onderscheidt), en de specialisten zorgen voor kwaliteitsresultaten.

Parallel

In de eerste drie modellen blijven de teamstructuur en de deliverables min of meer hetzelfde tussen elke iteratie.

In de parallelle structuur veranderen teams bij elke iteratie van taak. Een team dat in de ene iteratie aan back-end systemen werkte, kan in de volgende iteratie aan front-end ontwikkeling werken.

Dit zorgt ervoor dat verschillende iteraties parallel kunnen plaatsvinden, terwijl leden kunnen bijdragen aan andere projectgebieden. Leden kunnen zich tijdens het proces bijscholen en frisse perspectieven inbrengen op elk gebied binnen de iteratie.

Subteam

Hoewel er geen hiërarchieën zijn in Agile, zie je misschien een structuur die er sterk op lijkt, de subteamstructuur.

In deze benadering kan het Agile team een onderdeel zijn van een groter team of van meerdere Agile teams die samenwerken. Elk Agile team is verantwoordelijk voor een bepaald deel van de iteratie, maar de fase wordt alleen voltooid als alle teams slagen.

Subteams worden vaak gevormd als de fasen te groot zijn om te worden afgehandeld door een enkele Agile teamstructuur.

Belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden in een Agile team

Hoewel het Agile team niet hiërarchisch is, vraagt het Agile raamwerk om een organisatiestructuur.

Hieronder volgen de Agile teamstructuur en rollen die in het Agile manifest worden erkend:

Producteigenaar

De producteigenaar is verantwoordelijk voor het begrijpen van de behoeften van belanghebbenden en klanten, communiceert deze naar het team en zorgt ervoor dat hieraan wordt voldaan gedurende de levenscyclus van het Agile project.

aangepaste statussen maken in ClickUp om projectdoelen en te leveren prestaties te definiëren_

Om dit te bereiken zal de producteigenaar regelmatig vergaderen met de belanghebbenden en het team om ervoor te zorgen dat het project op het juiste spoor zit. Ze bieden ook begeleiding wanneer dat nodig is, omdat ze de behoeften van de klant het beste begrijpen.

Teamleider of Scrummaster

De teamleider (of scrum master in Scrum) is in wezen verantwoordelijk voor alle leden van het team en hun output. Hij kiest mensen, bouwt het team, bevordert samenwerking, beheert taken en workflows, leidt vergaderingen, enz.

De teamleider is er verantwoordelijk voor dat het team werkt volgens de principes van het Agile manifest.

Afhankelijk van het type Agile praktijk kan deze rol verschillende namen hebben. De verantwoordelijkheden blijven echter hetzelfde. In Agile Scrum-teams de teamleider wordt bijvoorbeeld de Scrum Master genoemd.

Teamleden

Dit zijn alle leden van het Agile productontwikkelingsteam . Afhankelijk van het type bedrijf en team kunnen de leden ontwikkelaars, ontwerpers, testers, marketeers, verkopers, enz. zijn. Binnen IT en softwareontwikkeling (waar Agile het populairst is), zijn de typische rollen als volgt gedefinieerd:

Ontwikkelaar : Schrijft code en bouwt het product en is verantwoordelijk voor de engineering van het product en het tot leven brengen ervan

: Schrijft code en bouwt het product en is verantwoordelijk voor de engineering van het product en het tot leven brengen ervan Ontwerper : Creëert de gebruikersflow en definieert de visuele esthetiek van het product

: Creëert de gebruikersflow en definieert de visuele esthetiek van het product Tester: Test het product op bugs en andere problemen door scenario's te simuleren. De ontwikkelaar en tester werken samen om een bugvrij product te maken

Afhankelijk van de gedefinieerde structuur kan elk teamlid een generalist, specialist of beide zijn. Teamleden werken samen met de teamleider om de doelen te leveren die de producteigenaar definieert om de belanghebbenden tevreden te stellen.

Adviseurs/deskundigen op het vakgebied

Een belangrijk kenmerk van het Agile raamwerk is dat het flexibiliteit en aanpassingsvermogen toestaat. Dit betekent dat het project kan veranderen om te voldoen aan veranderende eisen van de markt en landschappen terwijl het door iteraties beweegt.

Deze veranderingen vereisen bepaalde vaardigheden of expertise die niet binnen de Agile teamstructuur aanwezig zijn. In dergelijke gevallen kan de teamleider de hulp inroepen van een MKB'er of een consultant. Deze mensen zijn specialisten binnen een niche en werken vaak voor korte periodes met een team, waarin ze ondersteuning en begeleiding bieden.

voorbeeld van hoe ontwikkelteams eenvoudig voorwaardelijke logica kunnen toevoegen aan formulieren in ClickUp_

Een gespecialiseerd agile team beheren, kunnen ontwikkelteams gespecialiseerde formulieren gebruiken om de details van het verzoek vast te leggen en verzoeken in te dienen bij de gespecialiseerde teams.

Stakeholder

Stakeholders zijn de belangrijkste belanghebbenden van een project. Ze worden beïnvloed door het resultaat en ze hebben ook invloed op het resultaat. Een stakeholder kan een klant zijn, een investeerder, een raad van bestuur, enz.

Hun behoeften bepalen de vorm van het project en alle daaropvolgende strategieën. Stakeholders worden niet vaak betrokken bij de dagelijkse activiteiten en communiceren meestal via de producteigenaar.

Een effectieve Agile teamstructuur opbouwen

Nu je de Agile methodologie, de voordelen en hoe Agile teams werken hebt begrepen, zou je kunnen overwegen om Agile zelf te implementeren. Er zijn een aantal stappen voor het bouwen van een effectieve Agile teamstructuur die we graag met je willen delen:

Kies Agile methoden

Er zijn verschillende Agile methodes zoals Scrum, Kanban, enz. Kies een of meer van deze methoden, afhankelijk van de branche en het soort werk. De methode zal zwaar wegen op de teamstructuur en -activiteiten.

ClickUp Kanban-bordweergave die projectmanagers helpt bij het efficiënt beheren van sprints in Agile-projecten

Bepaal vaardigheidsniveau

Ga je een generalistisch team of een team van specialisten samenstellen, of kies je voor een hybride aanpak? Deze beslissing beïnvloedt wie u aanneemt en hoe het team is gestructureerd.

Bevorder aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen is wat het Agile framework onderscheidt. Bevorder dit gevoel van aanpassingsvermogen ook binnen het team. Vanaf het begin moet elk teamlid weten dat het leren van nieuwe vaardigheden, het werken in verschillende rollen, enzovoort, van hem verwacht wordt.

Volg Tuckmans stadia van groepsontwikkeling

stadia van groepsontwikkeling van Tuckman_ via Alun Goed verzamelen Over het algemeen zijn dit de vier fasen die elk teamlid van een Agile team doorloopt:

Vertrouw sterk op de lead en de producteigenaar voor begeleiding Zich op hun gemak voelen in hun rol en verantwoordelijkheden zonder begeleiding op zich nemen Versterken de band met anderen in het team en beginnen teamverantwoordelijkheden te accepteren Begint optimaal te presteren en optimale resultaten te leveren

Gebruik technologie

Technologie kan uw reis in Agile enorm versnellen. Softwareoplossingen zoals ClickUp biedt producteigenaren en teamleiders alle hulpmiddelen die nodig zijn om een Agile-team effectief te managen.

Met functies zoals taken en subtaken, whiteboards en Gantt-grafieken kunnen teams het Agile-raamwerk implementeren en kunnen leiders de voortgang bijhouden.

ClickUp Gantt-weergave met taken en afhankelijkheden om afhankelijke taken efficiënt te beheren

Beheer Agile Teams met ClickUp

Producteigenaren en leiders kunnen teams efficiënter beheren met de juiste tools. ClickUp Software voor projectbeheer is zo'n hulpmiddel.

dashboardbundel op ClickUp met teamdoelen om elke afdeling te helpen inzicht te krijgen in hun rol en inspanningen in een project_ ClickUp Behendig biedt projectmanagers, Scrum-teams en ontwikkelteams met alle functionaliteit die nodig is om een Agile team en fasen op te zetten en te beheren. Van taken en werklastbeheer tot analyse en rapportage, beheer alles vanaf één platform.

Met de ClickUp organigram kunt u efficiënt werken aan Agile teammanagement en een voorsprong nemen. In plaats van vanaf nul te beginnen, kunt u onze kant-en-klare Agile sjablonen om individuele resources te beheren, relaties te definiëren en je te helpen een agile omgeving voor je teams te omarmen.

Als je agile methodologieën wilt invoeren voor je organisaties en het mogelijk wilt maken om Agile productontwikkeling en teamsamenwerking, meld u vandaag nog aan voor ClickUp!

FAQs

**1. Hoe werkt een Agile team?

Agile teams bestaan uit multifunctionele en zelfsturende individuen die zijn geselecteerd om een bepaalde taak in een project te leveren. Deze individuen worden gekozen op basis van hun specifieke zakelijke expertise en kunnen werken aan hun respectievelijke zakelijke gebieden om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Dit gespecialiseerde agile team werkt samen over afdelingen heen, waardoor meerdere cross-functionele projecten tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd met minimale downtime en vertragingen.

**2. Wat zijn de verschillende rollen in Agile?

De verschillende rollen in Agile zijn Stakeholders, Product Owners, Team Lead, Agile Project Managers en Teamleden.

3. Wat is de ideale structuur van een Agile team?

Het ideale Agile team zou een platte structuur moeten hebben, wat betekent dat alle teamleden gelijke verantwoordelijkheid hebben en de vrijheid om onafhankelijk te werken. De grootte van dit team is klein of slank, met 3-10 mensen.

Dit houdt het team verantwoordelijk voor hun activiteiten en verbetert de interne communicatie zodat het team soepel functioneert. Het helpt projectmanagers ook om activiteiten efficiënt toe te wijzen en een dergelijk team te managen.

**4. Waarom is een Agile structuur nodig?

Een Agile structuur is een raamwerk voor het managen van kleine teams, afhankelijk van de projectactiviteiten, workflows en teamrollen. Dit is cruciaal omdat het ervoor zorgt dat elk teamlid weet wat zijn resultaten en doelen zijn, terwijl het actieve communicatie en transparantie aanmoedigt. Het helpt teams om elkaar te vertrouwen, verandering te omarmen en te gedijen in een dynamische omgeving.

**5. Hoe kunnen softwaretools zoals ClickUp helpen bij het organiseren van een Agile team?

Tools zoals ClickUp zijn gebouwd op basis van agile frameworks en helpen projectmanagers zonder risico's aan meerdere projecten te werken. Omdat een Agile team zelfsturend is, kan het een uitdaging zijn voor teamleiders en producteigenaren om het dagelijkse werk en de doelen bij te houden.

De intuïtieve interface en krachtige functies van ClickUp stroomlijnen de workflow, vergroten de transparantie en houden iedereen op één lijn. Het maakt gebruik van visuele elementen om een duidelijk beeld te geven van taken, het opsplitsen van deliverables en resources en het bijhouden van de voortgang van project backlogs. Dit helpt de projectmanager om tijdig beslissingen te nemen en een succesvolle productlevering te garanderen.