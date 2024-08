Boost het groeiproces voor teams: Constructieve kritiek geven en accepteren

Als de fouten van de beste man op zijn voorhoofd geschreven zouden staan, zou hij zijn hoed over zijn ogen trekken. Dit Gaelische spreekwoord vat de aanleg van mensen voor kritiek perfect samen.

Niemand houdt ervan om te horen dat hij iets verkeerd heeft gedaan. En aan de andere kant heeft degene die feedback geeft ook een zware sociale last te dragen. Hoe zorgen we ervoor dat we kritische negatieve feedback geven zonder de ander te kwetsen of respectloos te behandelen?

Het blijkt dat opbouwende kritiek, hoewel het hard lijkt, je zilveren kogel is.

Het volgen van de best practices van opbouwende kritiek is nuttig voor alle betrokkenen bij dergelijke communicatie. De persoon die de feedback geeft, kan ervoor zorgen dat zijn woorden gepast zijn en leiden tot concrete oplossingen, terwijl degenen aan de ontvangende kant er gebruik van kunnen maken voor persoonlijke ontwikkeling .

Laten we in deze gids leren over de kunst van het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Als bonus delen we ook een waardevol hulpmiddel om je te helpen feedback op een constructieve manier aan te pakken. 😉

Wat is opbouwende kritiek?

Constructieve kritiek is in wezen positieve of negatieve feedback die de ontvanger helpt om de juiste stappen te zetten in zijn werk en uiteindelijk hun professionele doelen te bereiken .

Het geven van constructieve feedback vereist dat je je concentreert op meer actiegerichte elementen voor verbetering. Vage kritiek of algemene uitspraken zoals Dit was goed of Haatte je werk worden dus niet als constructief beschouwd.

Een ander element van effectieve opbouwende kritiek is de manier waarop je het brengt. Volgens een rapport van Harvard Business Review helpt opbouwende kritiek, zowel positief als negatief, managers uit te blinken in leidinggeven door de beste kwaliteiten van hun werknemers te versterken en hun slechtste kwaliteiten op een productieve manier aan te pakken. De manager moet emotionele intelligentie en genuanceerde technieken gebruiken om de kritiek met respect en zorg over te brengen.

Een manager kan bijvoorbeeld een dip in de output van zijn productontwerper opmerken en feedback geven over hoe de ontwerper zijn target niet haalt. In plaats van door te drammen over hoe storend dit is, biedt de manager hen inzichten in client verwachtingen evenals tips om productiviteit te verhogen en een soepelere werkstroom . De ondersteunende aanpak helpt de ontwerper om ontvankelijker te zijn voor de corrigerende kritiek.

Pro tip: Een van de beste manieren voor een manager om accurate en constructieve feedback te geven is door gebruik te maken van sjablonen voor feedbackformulieren . Deze sjablonen hebben vooraf gedefinieerde secties die helpen om de feedback objectief en nuttig te houden. Als u bijvoorbeeld een werknemer evalueert, kunt u snel naar de ClickUp Evaluatie Formulier Sjabloon om uw werknemers onpartijdig te beoordelen, zonder subjectieve oordelen. 🌸

Maak gebruik van evaluatieformulieren in ClickUp om de prestaties van werknemers op een partijdige manier te meten en verbeterpunten te identificeren

Constructieve kritiek versus destructieve kritiek: Wat is het verschil?

Er is een dunne lijn tussen opbouwende en destructieve kritiek, en het verschil kennen is essentieel in een moderne werkomgeving. Hier is wat je in gedachten moet houden: 👇

Constructieve kritiek richt zich op bruikbaar advies

Als managers of collega's praktische suggesties geven om uw professionele vaardigheden te verbeteren, dan is dat constructieve feedback. Echte opbouwende kritiek wordt geleverd op een geschikt moment en is gericht op:

Het aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling

Het erkennen van prestaties alvorens verbeteringen voor te stellen

Het geven van specifieke kritiek op een bepaalde actie, niet op de persoon

Het verbeteren van de kwaliteit van het werk door bruikbare suggesties

Bonus lezen : Leer hoe u een constructieve 360° feedback cyclus implementeert om de kwaliteit van de output van je team te verbeteren!

Destructieve kritiek richt zich op het vinden van fouten

Destructieve feedback kan soms lijken op opbouwende kritiek, maar is in werkelijkheid een verhulde, onthullende negatieve commentaar. Je kunt herkennen wanneer iemand deze bedrieglijke vorm van kritiek gebruikt door de typische kenmerken ervan te observeren, zoals:

Hyperkritisch of overdreven pietluttig - deze uitspraken klinken als persoonlijke aanvallen: Kijk, je hebt deze vreselijke fout gemaakt Je hebt het zo mis heb je niet de basisintelligentie om je werk te doen?

Vaak gedaan

Ontbreekt specificiteit of bruikbaar advies

Geworteld in individuele verschillen

Verwijst naar gebrekkige bronnen om de ontvanger te vernederen

Destructieve kritiek komt vaak voort uit impliciete vooroordelen - wanneer mensen onbewust bepaalde groepen of beroepen beoordelen op basis van stereotypen of een gevoel van superioriteit. Dit kan een giftige werkomgeving creëren en slechte productiviteit van teams of een groot personeelsverloop triggeren.

3 voordelen van constructieve kritiek

Goede opbouwende kritiek creëert een win-winscenario voor iedereen - de gever, de ontvanger en het bedrijf. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen:

1. Minder stress, meer prestatie

Voortdurend bang zijn voor een oordeel van meerderen verlamt de gemoedsrust van werknemers. En helaas, geconfronteerd worden met stress gedurende lange uren is tegenwoordig niet ongewoon op het werk. Zoals gerapporteerd in de Onderzoek van Colonial Life 50% van de werknemers is 1-5 uur per dag niet productief door werkstress.

Door opbouwende kritiek te omarmen en teams te leren om op een gracieuze manier feedback te geven en te ontvangen, bevrijdt u uw team van overmatige stress, wat leidt tot een rustigere werkplek en betere resultaten kansen op verbetering en succes .

2. Professionele groei

Echte feedback komt van managers en collega's die de groei van hun werknemers belangrijk vinden. Ze geven opbouwende kritiek om de ontvanger te helpen zich professioneel te verbeteren. Volgens studies hecht 83% van de werknemers waarde aan feedback. Bovendien noemt 72% het ontvangen van corrigerende feedback van hun leidinggevenden de meest nuttige factor in hun carrière.

3. Voortdurende verbetering in snelle teams

Constructieve kritiek is van vitaal belang voor agile teams in software- en productontwikkeling, waar de basis van elk werk gebaseerd is op voortdurende verbetering door middel van feedback.

Dergelijke teams hebben meestal een gezonde cultuur van tweerichtingscommunicatie die een omgeving van vertrouwen en openheid bevordert. Dit maakt het gemakkelijker om moeilijke gesprekken te voeren tussen werknemers en managers en om te bouwen aan sterke, samenwerkende teams .

Tips voor het geven van opbouwende kritiek, vakkundig en met concrete voorbeelden

Er is geen vuistregel of standaard aanpak voor het geven van opbouwende kritiek. Je kunt echter wel deze tips en best practices volgen om je punt duidelijk over te brengen.

Gebruik persoonlijke voornaamwoorden om een agressieve of beschuldigende toon te vermijden

Gebruik de juiste taal voor het geven van feedback. Formuleer je evaluaties niet op een manier die robotachtig of onbeleefd klinkt. Hier wordt het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden zoals "ik" een spelbreker.

Als je "Ik voel" of "Ik denk" zinnen gebruikt, laat je de ontvanger van de feedback begrijpen dat het geen punt van stressvol conflict is, maar een eenvoudige tekortkoming in het werk zelf.

Hier zijn twee voorbeelden van opbouwende kritiek van een senior ontwerper die feedback geeft aan een junior:

Zonder de I: Uw ontwerp moet meer kleuren bevatten, zoals rood en wit, die deel uitmaken van het thema van het merk. Op dit moment ziet het er sober uit

Uw ontwerp moet meer kleuren bevatten, zoals rood en wit, die deel uitmaken van het thema van het merk. Op dit moment ziet het er sober uit Met de I: Ik vind je idee om ons gebruikelijke patroon aan te passen geweldig. Ik denk echter dat het volgen van ons merkthema en het toevoegen van meer kleuren zoals rood en wit het nog opvallender zou maken voor onze target doelgroep

het eerste voorbeeld heeft weinig tot geen respect voor het werk van de persoon en biedt alleen een hard perspectief. Het tweede voorbeeld waardeert het huidige werk en biedt met redenen omklede, uitvoerbare oplossingen om het ontwerp aan te passen.

Gebruik de sandwichmethode bij het geven van feedback

Wanneer u opbouwende kritiek geeft, begin dan met een positieve aantekening. Gebruik positieve feedback om de ontvangende partij op haar gemak te stellen.

In plaats van uw gedachten er willekeurig uit te flappen, maakt u een feedbacksandwich door deze drie stappen te volgen:

Begin met positieve feedback Voeg negatieve feedback toe met suggesties voor verbetering Eindig met waardering

Deze methode werkt geweldig als je te maken hebt met nieuwkomers en motiveert hen om beter te presteren. Bijvoorbeeld:

_Ik vind het geweldig dat je snel leert en goed presteert. Je hebt deze week wat procedurele taken gemist, wat niet erg is omdat je nog aan het leren bent. Misschien kun je meer van onze bedrijfsdocumentatie aan je lijst toevoegen? Bedankt voor je harde werk!

Geef voorbeelden en realistische verbetersuggesties voor meer duidelijkheid

Constructieve kritiek moet oplossingsgericht zijn. Ondersteun uw werknemer door:

Duidelijke voorbeelden te bieden van wat er fout ging en waarom

De volgende stappen voor verbetering voor te stellen

Het aanbieden van lees- en trainingsmiddelen, indien van toepassing

Goedbedoelde vragen stellen om communicatie aan te moedigen

Het is moeilijk om met een oplossing te komen als u niet kunt achterhalen wat de oorzaak is dat een werknemer niet naar behoren presteert. Wees in dit geval oprecht en vraag waarom ze denken dat een specifiek probleem zich heeft voorgedaan. Laat werknemers weten dat je er bent om hen te ondersteunen en niet om je overtuigingen af te dwingen.

Bijvoorbeeld, wanneer een ingenieur een kritieke functie toevoegt ver na de deadline, kunt u verder graven door deze vragen te stellen tijdens uw follow-up vergadering:

_Is er een specifieke reden voor de vertraging?

heeft u problemen met een bepaald product?

hoe kan het team je helpen?

_Kunnen we brainstormen over manieren om op schema te blijven met onze deadlines?

Maak elke feedbackoefening productief met ClickUp

De tools die u gebruikt om opbouwende kritiek te geven kunnen een belangrijke rol spelen in elke feedbackoefening.

Neem ClickUp , bijvoorbeeld. Het is zowel een uitgebreide projectmanagement platform en een praktische feedback software oplossing. Het voegt structuur toe aan elk beoordelingsproces dankzij de vele functies voor samenwerking, zoals sjablonen voor vergaderingen en tools voor het maken van proefafdrukken.

Laten we eens kijken hoe ClickUp de kwaliteit van de output van je team verbetert en potentieel lastige feedbackmomenten helpt om te zetten in echte groeikansen. 🌞

1. ClickUp Kalender weergave voor het plannen van feedback sessies

Het is het beste om constructieve feedback te geven in een intiemere instelling, zoals een persoonlijke vergadering. Dit kan een uitdaging zijn voor teams op afstand in verschillende tijdzones. Maar met de ClickUp Kalender weergave kunt u feedbackvergaderingen plannen op comfortabele tijdstippen en zelfs een agenda maken om vooraf de discussiepunten te schetsen.

Agile teams kunnen het volgende instellen terugkerende vergaderingen voor een soepele werkstroom van feedback. Het platform heeft een drag-and-drop editor om moeiteloos herplannen te ondersteunen.

Voor het geven van opbouwende kritiek raden we de ClickUp Werknemer & Manager 1-op-1 sjabloon naar:

De voltooide gespreksgeschiedenis vast te leggen

Feedback aantekeningen op te schrijven (zoals voorgestelde voorbeelden en verbeteringsvooruitzichten)

Toevoegen van toekomstige actie items

U kunt het sjabloon gebruiken tijdens uw volgende vergadering om de voortgang en updates van medewerkers te controleren.

Bonus tip: ClickUp integreert met Zoom om u te helpen feedbackvergaderingen te lanceren vanaf één enkel platform.

2. ClickUp Chatten weergave en delen van feedback in realtime

Constructieve feedback wordt het best gegeven met voorbeelden en binnen een redelijke tijd. Gelukkig is de Weergave ClickUp chatten biedt een uitstekende installatie voor real-time feedbackuitwisselingen.

Maak afzonderlijke groepen om zo snel mogelijk deel te nemen aan een selectieve uitwisseling van constructieve feedback in plaats van te wachten op jaarlijkse of maandelijkse functioneringsgesprekken . Team leden vermelden om product- of procesgerelateerde feedback te geven rechtstreeks op de Taak pagina . U hebt ook de optie om opmerkingen toe te wijzen om specifieke leden van het team te helpen om zich uw suggesties te herinneren bij het opnieuw uitvoeren van vergelijkbare Taken.

Redactie bespaart enorm veel tijd door precies vast te stellen waar je het met je team over hebt en zorgt ervoor dat je de feedback later gemakkelijk toegankelijk hebt, zodat je een overzicht van je werk hebt

3. ClickUp Formulieren voor het geven en ontvangen van feedback

Maak aangepaste evaluatieformulieren voor uw werknemers door gebruik te maken van ClickUp's formulier weergave en pas het aan uw feedbackstijl aan. Deze formulieren zijn eenvoudig in te stellen. U kunt zelfs voorwaardelijke logica implementeren om de vragen te blijven veranderen afhankelijk van de antwoorden van gebruikers.

Schrijf, bewerk en voltooi gezamenlijke taken in realtime met ClickUp Docs

Het schrijven van een feedbackgids kan echter tijdrovend zijn, zelfs met iemands hulp. Overweeg om de leiding te nemen met ClickUp Brein , de AI-assistent van het platform, en gebruik meer dan 100 branchespecifieke aanwijzingen om goed geformatteerde en professioneel ogende gidsen en procesdocumenten te genereren.

U kunt de AI-tool altijd gebruiken voor andere managementtaken, zoals het schrijven van e-mails en contracten of nieuwe werkprocedures bedenken . Het kan zelfs aantekeningen van vergaderingen of oudere feedbackdocumenten samenvatten om tijd te besparen tijdens functioneringsgesprekken.

Bonus: Maak gebruik van sjablonen voor communicatieplannen om de beste communicatiecultuur in je team te behouden.

5. ClickUp Dashboards en aangepaste Taak Statussen voor het bijhouden van feedback

Houd feedbackstatussen bij met ClickUp aangepaste statussen -Voeg eenvoudig statussen zoals In behandeling of Beoordeeld toe aan feedback-gerelateerde Taken. U kunt ook checklists genereren om al uw op beoordeling gebaseerde activiteiten op één plaats te bewaren.

Als je verbeterinitiatieven wilt opvolgen na een feedbacksessie, profiteer dan van ClickUp Dashboards . De functie helpt u om doelen instellen en houd de voortgang van elke Taak, Sprint of het hele project visueel bij!

Van prioritering van taken naar projecten bijhouden en evaluatie van teamprestaties, Dashboards dienen als een gecentraliseerd dashboard voor efficiënt teambeheer.

Constructieve feedback ontvangen: Nog te doen

Laten we eens kijken naar de andere kant van het spectrum: feedback ontvangen!

Omgaan met kritiek kan ervoor zorgen dat je jezelf verdedigt, maar zo verandert een kans op groei in een slagveld. Bevestig voortdurend dat dit een springplank is met talloze voordelen voor jou om te groeien als professional. Hier zijn enkele tips om het ontvangen van opbouwende kritiek gemakkelijk te maken:

Blijf kalm en wees een actieve luisteraar

Actief luisteren is essentieel als je kritiek krijgt. Raak niet in paniek en neem geen defensieve houding aan als je manager aan het woord is. Luister aandachtig en reageer pas als ze Klaar zijn of je een vraag stellen.

Reflecteren

Zodra je feedback hebt, is het tijd voor introspectie. Zoek een veilige ruimte om na te denken over wat er is gebeurd of vraag advies aan je manager of een vertrouwde vriend. Introspecteer met vragen als:

_Waarom trad deze fout op? Was het mijn schuld?

welke waardevolle les kan ik hieruit leren?

hoe kan dit nieuwe perspectief mijn ontwikkeling helpen?

Verfijnen

Na zorgvuldige reflectie is het tijd om begrip om te zetten in actie. Vraag jezelf af:

_Welke praktische stappen kan ik nemen om de feedback aan te pakken?

wie kan me in dit proces ondersteunen?

hoe kan ik mijn voortgang bijhouden en mijn prestaties vieren?

Vergeet niet dat groei een reis is, geen bestemming. Omarm de continu leerproces en gebruik elke feedback, positief of opbouwend, als brandstof voor je reis naar uitmuntendheid. ✌️

Zet de angel om in Dankjewel

Kritiek onder ogen zien kan moeilijk zijn, maar dankbaarheid uiten, zelfs als je het er niet mee eens bent, is heilzaam. Een simpel bedankje erkent de tijd en moeite die iemand heeft geïnvesteerd in het geven van feedback en, bij extensie, jouw groei.

Wat te vermijden bij het ontvangen van opbouwende kritiek: De Don'ts

Hier volgt een overzicht van wat bijdraagt aan een slechte mentaliteit bij het ontvangen van feedback:

Emotie koppelen aan evaluatie

Je eigenwaarde moet niet worden gekoppeld aan je werkprestaties. Het is normaal dat je je defensief voelt, maar vergeet niet dat feedback een evaluatie is van je prestaties, niet van je persoonlijkheid. Verwijder dus persoonlijke gevoelens uit de professionele beoordeling.

Onmiddellijke of overdreven reacties

Weersta de onmiddellijke impuls om te reageren. Pauzeer. Probeer helemaal niet te reageren. Deze kortstondige pauze stelt u in staat om afwijzende gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal of reactieve opmerkingen te voorkomen, zodat u bewust kunt kiezen voor een beheerste reactie die u in een goed daglicht stelt.

Feedback als vanzelfsprekend beschouwen

Er is een limiet aan de hoeveelheid feedback die je manager kan geven - als hij of zij geen inspanningen ziet om je te verbeteren, zal hij of zij je opgeven.

Voorkom dus dat je feedback als vanzelfsprekend beschouwt en noteer alle punten die je manager maakt. Een goede manier om dit te doen is door gebruik te maken van de ClickUp Kladblok om snel de kritieke delen van een feedbacksessie op te schrijven op elk apparaat.

Gebruik checklists om gemakkelijk geïdentificeerde fouten/verbeteringen toe te voegen en ze om te zetten in traceerbare taken om uw voortgang na verloop van tijd te controleren.

Veelgestelde vragen opnieuw bekijken

1. Wat is een voorbeeld van opbouwende kritiek geven?

Een voorbeeld van het geven van opbouwende kritiek over het niet halen van deadlines: Ik heb gemerkt dat de deadline voor deze Taak niet is gehaald. Ik waardeer de moeite die je in het project hebt gestoken en ik moedig je aan om proactief te communiceren als je verwacht in de toekomst meer tijd nodig te hebben.

2. Wat is opbouwende versus kritische kritiek in een zakelijke context?

De sleutel tot het onderscheid tussen opbouwende en kritische feedback ligt in de manier waarop ze wordt gegeven. Constructieve kritiek heeft als doel iemand op te beuren om zijn prestaties te verbeteren. Kritische kritiek daarentegen is gericht op het neerhalen van iemand, wat vaak leidt tot een negatieve, verhitte discussie.

ClickUp kan uw cheerleader zijn in de feedbackgekte

Feedbackgesprekken zijn niet bepaald een picknick, maar laten we de opmerkelijke groei die ze kunnen helpen cultiveren niet vergeten! ClickUp is niet alleen uw tool om mee aan het werk te gaan; het is de tool die goede feedbackoefeningen mogelijk maakt.

Dankzij de sjablonen, formulieren en AI-ondersteuning helpt het platform je om een plek te bouwen waar eerlijke feedback vrijelijk kan stromen en groei een gezamenlijke reis wordt!

Weg met de angst voor feedback en meld u vandaag nog aan voor ClickUp . 🤩