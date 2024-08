Engineeringefficiëntie maximaliseren: Strategieën voor managers en ontwikkelaars

Of je nu deel uitmaakt van een klein of een groot team, inefficiënte engineering frustreert het hele team, schaadt relaties met klanten en leidt tot financieel verlies. Ze verspillen waardevolle bronnen, waardoor je projecten niet aan de verwachtingen en tijdlijnen voldoen.

Laten we daarom een concept onderzoeken dat engineeringteams behoedt voor lastige situaties: engineeringefficiëntie. We bespreken alles, van wat het is tot hoe je het effectief kunt implementeren.

Wat is engineeringefficiëntie?

Engineering-efficiëntie verwijst naar het bereiken van gewenste resultaten met minimale verspilling van middelen zoals tijd, materialen, energie of personeel. Hoe dichter uw output bij het geplande resultaat ligt, hoe hoger uw engineeringefficiëntie. Dit is nuttig wanneer ingenieurs beheren en omvat het optimaliseren van processen, ontwerpen en methodologieën om de output te maximaliseren en de input te minimaliseren.

Het doel is om de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen.

Belang van Engineeringefficiëntie in projectontwikkeling

Engineeringefficiëntie garandeert:

Projecten zonder vertragingen binnen de geplande tijd worden Voltooid

Projectkosten worden geminimaliseerd door het gebruik van middelen te optimaliseren, verspilling te verminderen en onnodige uitgaven te vermijden. Dit is vooral belangrijk bij projecten met krappe budgetten of vaste financiering

Risico's worden vroeg in de levenscyclus van het project geïdentificeerd en beperkt om de kans op kostbare fouten, herstelwerkzaamheden of mislukkingen van het project te verkleinen

De kwaliteit wordt gehandhaafd op een niveau dat voldoet aan de verwachtingen van de klant of deze zelfs overtreft

Engineeringefficiëntie is vooral cruciaal voor projecten op de volgende gebieden:

Softwareontwikkeling

Machinebouw

Civiele techniek

Industriële techniek

Energiesystemen

Beheer toeleveringsketen

Milieutechniek

Overzicht van de levenscyclus van systeemontwikkeling

Misschien komt u een andere nauw verwante term tegen met betrekking tot engineeringefficiëntie - de levenscyclus van systeemontwikkeling (SDLC).

SDLC is een gestructureerde aanpak die expliciet wordt gebruikt bij software engineering en de ontwikkeling van informatiesystemen. Je hebt een reeks fasen die zorgen voor de efficiënte en effectieve ontwikkeling van software of informatiesystemen en tegelijkertijd voldoen aan de behoeften van belanghebbenden.

De typische fasen van de SDLC omvatten:

Planning

Analyse

Ontwerp

Implementatie

Testen

Uitrol

Onderhoud

Het concept bevordert een cyclische aanpak van projectontwikkeling, met ruime mogelijkheden voor evaluatie en iteratie. Als de SDLC correct wordt uitgevoerd, zal het de engineeringefficiëntie verbeteren door het optimaliseren van gebruik van middelen processen stroomlijnen en risico's beheren.

Je kunt voortdurend verbeteren zonder je werkstroom te onderbreken door agile softwareontwikkeling toe te passen, wat ons bij het volgende onderwerp brengt.

Rol van agile softwareontwikkeling in het verhogen van efficiëntie

Agile softwareontwikkeling is een iteratieve aanpak die prioriteit geeft aan flexibiliteit, samenwerking en het leveren van consistente waarde aan de klant door middel van incrementele verbeteringen en snelle iteraties.

Technische leiders die het gebruiken richten zich op drie dingen:

Adaptieve abonnementen

Voortdurende feedback

Gesloten samenwerking tussen cross-functionele teams

Engineering teams die agile methodologieën gebruiken, kunnen snel reageren op veranderende eisen en vragen uit de markt.

Volgens Harvard Business Review bedrijven die agile methodologieën toepassen een omzetgroei van 60% ervaren, wat aangeeft dat deze aanpak effectief is in het verhogen van de efficiëntie.

Metrics en sleutel prestatie indicatoren voor efficiënte engineering

Efficiëntiemaatstaven zijn gestandaardiseerde kwantificeerbare maatstaven die helpen het succes van uw inspanningen voor efficiëntie in engineering te meten.

Ze geven inzicht in projectkosten, tijd, toewijzing van middelen en gebruik, prestaties en kwaliteit, en helpt u strategische, weloverwogen stappen te nemen om deze te verbeteren.

Hier vindt u meer details over deze waardevolle meetgegevens om u te helpen uw engineeringefficiëntie te verbeteren.

1. Cyclustijd

Cyclustijd is de duur die nodig is om een specifieke taak of proces te voltooien (van begin tot eind) en wordt meestal bijgehouden met tijdstempels of software voor tijdsregistratie.

Formule om cyclustijd te meten: Cyclustijd = totale tijd/aantal cycli

Voorbeeld: stel dat een softwareteam 10 functies voltooit in 20 werkdagen. In dat geval is de totale tijd 20 werkdagen en het aantal cyclustijden 10.

Cyclustijd = 20 werkdagen / 10 functies = 2 werkdagen per functie.

Kortere cyclustijden betekenen een hogere productiviteit, doorvoer en minimale vertragingen, terwijl lange cyclustijden wijzen op inefficiëntie.

2. Coderingstijd

Coderingstijd meet de duur die software-engineers besteden aan het schrijven of wijzigen van code. Houd dit bij met hulpmiddelen voor tijdsregistratie, projectmanagement tools voor software engineers of versiebeheersystemen. De metriek is essentieel voor de vergadering van deadlines, het snel identificeren van knelpunten en het plannen van middelen effectief in te plannen .

Een lange codeertijd betekent dat uw ontwikkelaars er te lang over doen om code te schrijven, wat aangeeft dat er ruimte is om processen te optimaliseren.

3. Uitvaltijd

Downtime meet de tijdseenheid waarin apparatuur of productieprocessen niet operationeel zijn vanwege onderhoud, storingen of andere factoren. Houd dit bij met logboeken van stilstandtijden of apparatuurbewakingssystemen en gebruik de stilstandtijd om terugkerende problemen te identificeren en permanente oplossingen te vinden.

Een hoge downtime wijst op frequente onderbrekingen of processtoringen, terwijl een lage downtime wijst op betrouwbare processen.

4. Pickup tijd

De ophaaltijd of responstijd meet de tijd die nodig is om te reageren op binnenkomende verzoeken of taken, zoals vragen van klanten of tickets voor klantenservice.

Houd deze metriek bij via standaard ticketing systemen zoals SupportBee of Help Scout.

Een korte ophaaltijd betekent dat uw probleem efficiënt wordt opgelost, terwijl een lange ophaaltijd aangeeft dat u de klantenservice moet versnellen.

5. Herbeoordelingstijd

Beoordeltijd is de tijd die nodig is om taken of deliverables te evalueren. Deze kan worden bijgehouden met behulp van tools voor het in kaart brengen van processen of feedbackcycli handmatig bijhouden.

6. Uitroltijd

In tegenstelling tot uitvaltijd is uitroltijd een efficiëntiemeetmethode die specifiek is voor software-updates-kritisch in procesanalyse voor software-engineering.

Ook wel implementatietijd of doorlooptijd genoemd, meet de implementatietijd de tijd die verstrijkt tussen het initiëren van een verzoek voor een functie of een taak totdat deze wordt vrijgegeven voor testen of een productieomgeving.

Een lage implementatietijd betekent snellere releasecycli, snellere levering van nieuwe functies of fixes aan eindgebruikers en algehele flexibiliteit in softwareontwikkeling. Een hoge uitroltijd duidt op complicaties in het uitrolproces en de noodzaak om de efficiëntie van de engineer te verbeteren. Het optimaliseren van deze metriek kan de time-to-market versnellen.

7. Uitrolfrequentie

Deploy frequency verwijst naar hoe vaak je software-updates of wijzigingen implementeert binnen een bepaald tijdsbestek. Je kunt dit bijhouden met behulp van uitrollogboeken of release kalenders.

Deze metriek is het belangrijkst voor teams die werken in hyperconcurrerende omgevingen zoals SaaS, e-commerce en financiën. Een hoge uitrolfrequentie geeft aan dat je sneller waarde kunt bieden aan gebruikers, terwijl een lagere frequentie betekent dat het langer duurt om je product te verbeteren.

8. Herstelpercentage eerste keer (FTFR)

First-time fix rate evalueert het percentage problemen met apparatuur of systemen dat bij de eerste poging met succes wordt opgelost.

Formule om de first-time fix rate te meten: First-time fix rate = (Aantal incidenten opgelost bij de eerste poging /totaal aantal incidenten) x 100

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat uw technische ondersteuningsteam 100 supporttickets in een maand ontvangt en dat ze daarvan 80 tickets met succes oplossen zonder verdere hulp of terugbelpogingen nodig te hebben.

De first-time fix rate is dan FTFR = (80 / 100) x 100 = 80%.

Een lage FTFR wijst op inefficiënties in het probleemoplossingsproces, wat kan leiden tot ontevredenheid bij de klant. Een hoge FTFR betekent dat uw klantenservice of onderhoudsteam zeer efficiënt is in het diagnosticeren en oplossen van problemen bij het eerste contact.

9. Herwerk ratio

Idealiter zou u willen dat alle machines/code foutloos zijn en nooit defect raken. Er gebeuren echter fouten tijdens het assemblageproces of de cyclus van softwareontwikkeling.

Bij softwareontwikkeling is de rework ratio het percentage codewijzigingen waarbij een engineer recent bijgewerkte code herschrijft (minder dan 30 dagen oud).

Hoewel enig herwerk een natuurlijk onderdeel is van het softwareontwikkelingsproces (dit nummer varieert afhankelijk van de ervaring en het werk van de bijdrager), wijst een hoge herwerkratio op onduidelijke specificaties, veranderende productvereisten en een gebrek aan vertrouwdheid met de codebase.

10. Gebruik van middelen

Het abonnement op resources is een integrale KPI voor engineeringefficiëntie omdat het projectmanagers helpt prestaties en inspanningen over een bepaalde tijd te meten.

Met dit inzicht kunnen projectmanagers de beschikbare middelen over meerdere categorieën voorzien, zodat ze hun personeelsschema's kunnen plannen om projecten optimaal te laten verlopen.

De formule om het gebruik van resources te berekenen is: Totaal factureerbare uren / Totaal beschikbare werkuren x 100

11. WIP (Lopende werkzaamheden) balans/ limieten

WIP is elke Taak die gestart maar nog niet voltooid is. Organisaties moeten de fase van WIP verlagen, want hoe langer een taak of item in de fase van Lopende werkzaamheden blijft, hoe minder efficiënt het team en het bedrijf zijn.

Bij agile productontwikkeling kun je door WIP limieten in te stellen inefficiënties en knelpunten identificeren, de pijplijn leegmaken om multitasking te voorkomen, voldoen aan de eisen van de klant met regelmatige updates en het ideale tempo aanhouden tussen luiheid en overwerk.

Hoe bepaalt u uw WIP-balans?

Onthoud eerst dat de WIP-balans uitwisselbaar is en als u het voor de eerste keer doet, is de kans groot dat u fouten maakt.

Neem om te beginnen twee dingen in overweging:

Het aantal mensen in je team

Het aantal taken waar iedereen op een bepaald moment aan moet werken

De WIP-balans zal vallen in het bereik van:

De grootte van je team + 1

De grootte van je team x 2

Voor een team van 15 personen zou je WIP limiet tussen 16 (15+1) en 30 taken (15×2) moeten liggen.

Vergeet echter niet om de WIP-limieten te herhalen tot ze het beste werken voor je team.

12. Nauwkeurigheid van het abonnement

Als je een projectmanager bent of deel uitmaakt van een snelwerkend softwareontwikkelingsteam, klinkt deze vraag je vast bekend in de oren: Hoe lang ga je erover doen?

Uit een recent onderzoek bleek dat de gemiddelde nauwkeurigheid van de abonnementen voor meer dan 2000 teams onder de 50% lag.

De nauwkeurigheid van de planning wordt gedefinieerd als het aantal producten, de productbacklog of iteraties die je team binnen een bepaalde tijd kan leveren.

Deze schatting is gebaseerd op de omvang en complexiteit van het project, de beschikbaarheid van resources, de ervaring van het team en de toegang tot relevante resources.

Gebruik projectmanagement tools ClickUp om de nauwkeurigheid van de abonnementen te meten voor productiviteit van ontwikkelaars . Hierdoor krijg je inzicht in de capaciteiten van je team en hoeveel werk je in de toekomst aankunt.

Hoe Engineering Efficiëntie meten?

De eerste stap om engineering efficiëntie te meten is het in kaart brengen van uw processen. Uw algemene engineeringefficiëntie is de som van de efficiëntie van individuele processen, dus het is essentieel om daar een duidelijk beeld van te hebben.

Om in kaart brengen van een proces lijst de stappen in en rangschik ze chronologisch (of logisch).

U kunt ook een visueel hulpmiddel gebruiken zoals de ClickUp Process Map Whiteboard Sjabloon om dingen gemakkelijker te maken:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Process-Map-Whiteboard-Template.png Visualiseer hoe Taken in elke fase van het project in elkaar overvloeien en categoriseer ze in doelen, activiteiten en actie-items met het sjabloon ClickUp-taakbeschrijving https://app.clickup.com/signup?template=t-176168769 Dit sjabloon downloaden /cta/

Met het sjabloon kunt u het doel, de activiteiten en de actiepunten van elke fase van het proces bepalen en de afhankelijkheid begrijpen. Waarom zou u geen stuk papier gebruiken om processen in kaart te brengen? Dit sjabloon biedt verschillende voordelen:

Geeft een uitgebreide weergave van lange processen. Het Whiteboard is oneindig, wat betekent dat je kunt uitzoomen en zoveel fases kunt toevoegen als je wilt

Gemakkelijk bij te werken en aan te passen tijdens procesupdates

Stroomlijnt de samenwerking tussen engineeringmedewerkers

Functie voor slepen en neerzetten voor eenvoudig gebruik

De volgende stap is het verzamelen van gegevens. Zodra u uw processen in kaart hebt gebracht, wilt u relevante gegevens verzamelen voor elke fase om de statistieken te berekenen. Er zijn drie hoofdcategorieën gegevens om te verzamelen:

Tijd : Dit omvat gegevens over de tijd die nodig is om een proces te voltooien, zoals ontwerpen, ontwikkelen, testen, debuggen en implementeren

: Dit omvat gegevens over de tijd die nodig is om een proces te voltooien, zoals ontwerpen, ontwikkelen, testen, debuggen en implementeren Gebruik van middelen: Gegevens over het gebruik van middelen helpen u te bepalen hoe effectief u middelen gebruikt (zoals personeel, apparatuur en software)

Gegevens over het gebruik van middelen helpen u te bepalen hoe effectief u middelen gebruikt (zoals personeel, apparatuur en software) Klanttevredenheid: Klanttevredenheid komt voort uit feedback van klanten, enquêtes, Net Promoter Score (NPS) of tickets voor klantenservice

De belangrijkste categorie hier is tijd, waarmee de meeste van onze efficiëntiecijfers worden berekend. ClickUp biedt een gratis extensie voor Chrome die tijd bijhoudt vanaf desktops, mobiele telefoons en browsers.

Koppel deze tijd aan de taken waaraan uw team werkt in ClickUp en gebruik vervolgens ClickUp-taak ClickUp Dashboard om te bepalen hoe lang elk proces duurt.

Zo ziet het tijdsregistratie dashboard eruit:

Werklasten van teams visueel vergelijken en voortgang bijhouden met de ClickUp Tijdlijn weergave

De laatste stap is het berekenen van engineering-efficiëntiecijfers voor datagestuurde inzichten. De ClickUp KPI sjabloon is hier een echte redder in nood. Met het sjabloon kunt u aangepaste statistieken maken om bij te houden en doelen instellen en voortgang bijhouden om te zien hoe u het er vanaf brengt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-236.png Houd uw succescijfers bij met het sjabloon Key Performance Indicator (KPI) van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Veelvoorkomende fouten vermijden bij het meten van technische efficiëntie

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten in het meten van engineeringefficiëntie die moeten worden vermeden:

Focussen op kwantitatieve basisgegevens zoals kosten en tijd zonder rekening te houden met complexe en meer gedetailleerde factoren zoals gebruik van middelen en klanttevredenheid

zoals kosten en tijd zonder rekening te houden met complexe en meer gedetailleerde factoren zoals gebruik van middelen en klanttevredenheid Er wordt te veel gefocust op specifieke processen, afdelingen of individuele meetgegevens. Dit leidt tot verwaarlozing van de bredere organisatorische context, onvolledige inzichten en gemiste optimalisatiekansen

op specifieke processen, afdelingen of individuele meetgegevens. Dit leidt tot verwaarlozing van de bredere organisatorische context, onvolledige inzichten en gemiste optimalisatiekansen Het gebruik van verouderde of inflexibele meetbenaderingen die zich niet aanpassen aan de veranderende dynamiek van de business

die zich niet aanpassen aan de veranderende dynamiek van de business Meten van irrelevante efficiëntiemeetgegevens die niet direct gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen van de organisatie, wat leidt tot inefficiënte toewijzing van middelen

die niet direct gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen van de organisatie, wat leidt tot inefficiënte toewijzing van middelen Het niet valideren van databronnen, methodologieën en aannames, wat resulteert in onnauwkeurige gevolgtrekkingen

Een van de eenvoudigste manieren om deze fouten te vermijden is het gebruik van ClickUp voor Software Teams . Dit is waarom:

Dashboards in ClickUp 3.0 geven agile projectmanagers een snelle weergave van de resterende taken en prioriteiten van het team voor de week, evenals gedetailleerde burnup- en burndown grafieken

ClickUp biedt realtime, nauwkeurige gegevens, zodat uw efficiëntiecijfers altijd up-to-date en geldig zijn

ClickUp stelt meerdere teamleden en cross-functionele belanghebbenden in staat om samen te werken aan berekeningen van technische efficiëntie, zodat onjuiste aannames van één persoon de interpretatie van gegevens niet kunnen beïnvloeden

ClickUp engineering sjablonen -zoals de ClickUp sjabloon voor softwareontwikkelingsproces-zorg ervoor dat je geen essentiële fases van een proces overslaat bij het berekenen van de efficiëntie

Andere overwegingen om technische efficiëntiefouten te vermijden zijn

Neem minstens één niet-financiële metriek (klanttevredenheid of betrokkenheid van werknemers) op in uw efficiëntiemeting. Deze vaak verwaarloosde aspecten van efficiëntie kunnen een directe invloed hebben op succes en duurzaamheid op lange termijn

(klanttevredenheid of betrokkenheid van werknemers) op in uw efficiëntiemeting. Deze vaak verwaarloosde aspecten van efficiëntie kunnen een directe invloed hebben op succes en duurzaamheid op lange termijn Voordat u afdelingsmetriek analyseert, moet u ervoor zorgen dat deze overeenstemt met de algemene doelen en prioriteiten van het bedrijf

en prioriteiten van het bedrijf Implementeer een maandelijks evaluatieproces om efficiëntiemogelijkheden te identificeren en verbeteringen door te voeren

om efficiëntiemogelijkheden te identificeren en verbeteringen door te voeren Controleer databronnen en methodologie dubbel voordat u de efficiëntiegegevens concludeert om de geldigheid ervan te garanderen

en methodologie dubbel voordat u de efficiëntiegegevens concludeert om de geldigheid ervan te garanderen Investeer in training en ontwikkeling zodat uw engineering teams op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën en praktijken op het gebied van engineering

Hoe uw engineeringefficiëntie verbeteren?

Hier zijn vier best practices die u kunt implementeren om de algehele efficiëntie en output te verbeteren als leider op het gebied van engineering.

1. Engineeringleiders en engineeringteams moeten een investeerdersmentaliteit ontwikkelen

Zowel managers als ontwikkelaars moeten taken en projecten prioriteren op basis van hun potentiële rendement op investering (ROI) voor de organisatie.

Beoordeel de waarde en impact van elke engineeringinspanning en wijs middelen strategisch toe om de algehele efficiëntie en resultaten te maximaliseren. Investeer geen tijd in al te ingewikkelde nieuwe functies of de nieuwste trends als deze geen hoge ROI opleveren.

Een dergelijke mentaliteit helpt teams ook om de juiste balans te vinden tussen het bouwen van nieuwe functies en het verminderen van de tech debt.

Maak aangepaste automatisering met ClickUp om al uw routinetaken te automatiseren

Identificeer terugkerende en vervelende taken en workflows en selecteer vervolgens de juiste tools of ontwikkel aangepaste automatiseringsscripts om processen te stroomlijnen .

Diverse hulpmiddelen verhogen engineering procesefficiëntie door gebieden voor automatisering te identificeren. Voorbeeld: Ansible automatiseert cloud provisioning en applicatie-implementatie, terwijl Travis CI helpt bij het uitvoeren van geautomatiseerde tests. Als u ClickUp gebruikt voor uw projectmanagementprocessen, kunt u hiermee ook terugkerende taken en op triggers gebaseerde workflows automatiseren.

3. Vermijd het schrijven van extra code

Help uw technici om modulaire ontwerpprincipes toe te passen en te streven naar eenvoud en herbruikbaarheid van code. Focus op het opsplitsen van projecten in kleinere, op zichzelf staande modules, functies of klassen en minimaliseer dubbele code door gemeenschappelijke functies te consolideren in herbruikbare componenten.

Het is ook een goed idee om je team te leren waar mogelijk gebruik te maken van bestaande bibliotheken, frameworks en ontwerppatronen om het wiel niet opnieuw uit te vinden, de productiviteit van ontwikkelaars te verbeteren en snel betere code op te leveren.

4. Gebruik een tool voor projectontwikkeling om uw engineeringteam te beheren

Kies een allesomvattende oplossing die alle hulpmiddelen biedt die u nodig hebt om uw product op één plaats te abonneren en te ontwikkelen.

ClickUp's oplossing voor productmanagement biedt bijvoorbeeld alles wat u nodig hebt om uw project te plannen en uit te voeren op één intuïtief platform:

ClickUp Brein helpt u bij het genereren van product abonnementen en documentatie om het ontwikkelingsproces te versnellen, afgezien van het bieden vanAI-tools om repetitief werk te automatiseren

ClickUp-taaken maakt agile werkstromen mogelijk zodat je best practices voor productontwikkeling kunt volgen. Hiermee kun je een gedeelde productroutekaart maken die feedback, epics en Sprints bevat, zodat je hele team weet wat de volgende stap is

ClickUp Documenten is een centrale documentatiebasis die uitgebreide bewerking, commentaar, team tagging en integratie met productworkflows ondersteunt voor effectieve samenwerking

ClickUp Whiteboards helpt u en uw team met het plannen en in kaart brengen van ideeën en deze om te zetten in ROI-genererende producten

ClickUp Dashboards helpen u de voortgang van een bepaald project bijhouden, knelpunten te identificeren en productiviteit te meten

Breng teams dichter bij elkaar met verbonden workflows, documenten en realtime dashboards met ClickUp's tool voor projectmanagement

Stroomlijn de engineeringefficiëntie van uw team met ClickUp

Engineering-efficiëntie meet uw vermogen om uw doelen te bereiken zonder middelen te verspillen. Verschillende efficiëntiecijfers helpen u de efficiëntie van uw engineeringprocessen te bepalen, zoals cyclustijd, implementatietijd en codeertijd.

Bij het berekenen van deze meetgegevens moet u uw processen in kaart brengen, gegevens over elk proces verzamelen en rapportages maken met ClickUp.

Gebruik Vooraf gebouwde sjablonen van ClickUp om belangrijke efficiëntiecijfers te organiseren en bij te houden om te zien hoe goed u het doet. Vergeet niet te lezen over de veelgemaakte fouten die teams maken bij het bepalen van de efficiëntie, zodat uw analyse geldig, nuttig en bruikbaar is.

Geïnteresseerd in hoe een platform als ClickUp u kan helpen de efficiëntie van engineering te verbeteren? Meld u vandaag aan voor een gratis proefversie.

Veelgestelde vragen

1. Wat bedoelen jullie met technische efficiëntie?

Engineering-efficiëntie verwijst naar het vermogen om maximale output te bereiken met minimale middelen, terwijl de kwaliteitsnormen gehandhaafd blijven. U optimaliseert werkstromen en gebruikt middelen efficiënt om de productiviteit te verhogen, verspilling te verminderen en engineeringvaardigheden te verbeteren.

2. Hoe meet u engineeringefficiëntie?

U meet engineeringefficiëntie met behulp van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve meetgegevens. Deze omvatten meetgegevens zoals:

Cyclustijd: Cyclustijd verwijst naar de duur van het voltooien van een taak of project

Cyclustijd verwijst naar de duur van het voltooien van een taak of project Doorvoer: Dit is de snelheid waarmee producten of eenheden worden geproduceerd

Dit is de snelheid waarmee producten of eenheden worden geproduceerd Resource utilization: Dit is het percentage van de beschikbare middelen dat effectief wordt gebruikt

Dit is het percentage van de beschikbare middelen dat effectief wordt gebruikt Foutenpercentage : Het is de frequentie van fouten of defecten in outputs

: Het is de frequentie van fouten of defecten in outputs Klanttevredenheid: Feedback van klanten over productkwaliteit en service

Feedback van klanten over productkwaliteit en service Werknemersproductiviteit: Dit is de output die werknemers genereren binnen een bepaald tijdsbestek

3. Wat is engineeringeffectiviteit?

Engineeringeffectiviteit betekent het bereiken van gewenste resultaten of doelstellingen bij engineeringtaken en -projecten. Het doel is om de targets te halen of te overtreffen.