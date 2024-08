Een effectief marketingplan opstellen: Stappen, voorbeelden en sjablonen

Je hebt mensen wel eens horen zeggen: "Ons product spreekt voor zichzelf, we hebben geen marketing nodig." Tjonge, wat hebben ze het mis!

De reden is eenvoudig: Marketing zorgt direct en indirect voor verkoop. Het is een krachtige groeimotor.

Juist daarom besteden bedrijfsleiders veel tijd en energie aan het creëren en implementeren van marketingstrategieën en -abonnementen. In deze blogpost gaan we daar dieper op in.

Wat is een marketingplan?

Een marketing abonnement is een verzameling activiteiten die een organisatie gedurende een bepaalde periode wil ondernemen om haar doelstellingen te bereiken. Enkele bepalende kenmerken van een marketingplan zijn:

Verleend aan de marketingstrategie van je bedrijf : Het abonnement is het uitvoerbare deel van de strategie

: Het abonnement is het uitvoerbare deel van de strategie Doelgericht : Marketing abonnementen zijn ontworpen om doelen te bereiken zoals het genereren van leads, klantenwerving, merkbekendheid, enz.

: Marketing abonnementen zijn ontworpen om doelen te bereiken zoals het genereren van leads, klantenwerving, merkbekendheid, enz. Middellange tot lange termijn : Een marketing abonnement wordt meestal gemaakt voor een periode van 12-18 maanden

: Een marketing abonnement wordt meestal gemaakt voor een periode van 12-18 maanden Uitgebreid: Een marketingplan omvat doelen, budgetten, kanalen, activiteiten, campagnes, middelen en meer

Nog belangrijker is dat een marketingplan fungeert als een stappenplan voor het creëren, uitvoeren, bewaken en evalueren van tactieken en activiteiten.

Soorten marketingplannen

Marketingabonnementen kunnen er in verschillende soorten zijn. Je kunt marketingplannen maken voor een merk, een product, een kanaal, een specifieke campagne of een aanbod. Enkele van de meest voorkomende soorten marketingplannen zijn de volgende.

1. Content marketing abonnement

Een contentmarketingplan is de blauwdruk voor het aanmaken, publiceren en beheren van content om het juiste publiek aan te trekken en te binden. Een goed contentmarketingplan is:

Creatief: Samenwerken met ontwerpers, videomakers, animators, materiedeskundigen, enz. om onderscheidende content te creëren.

Multimedia: Tekst combineren met afbeeldingen, infographics, video's, podcasts en meer!

Gepland: Op een content kalender om ervoor te zorgen dat je regelmatig content publiceert en verspreidt.

Distributiegestuurd: Met details over het platform, de frequentie, de stijl en het schema waarop de content wordt verspreid.

Content marketing metrics

Enkele veelgebruikte statistieken zijn:

Lezers: Aantal bezoekers van het content stuk

Betrokkenheid: Tijd besteed aan het lezen van een artikel of het bekijken van een video

Belangenbehartiging: Aantal delen of opmerkingen

Conversie: Aantal aanmeldingen of abonnementen na het lezen van content

2. Socialemediamarketingabonnement

In tegenstelling tot content, dat een bedrijfsmiddel is, zijn sociale media een verzameling kanalen, zoals Twitter, LinkedIn, Instagram en TikTok. Een goed social media marketing abonnement is:

kanaalspecifiek: Content ontwerpen op een manier die past bij het platform. Bijvoorbeeld, pittige tekst voor Twitter en korte verticale video's voor TikTok.

Klantgerichtheid: De juiste kanalen kiezen op basis van de target klant.

Engagementtactieken: Het definiëren van de verwachte actie van de klant zoals likes/comments/link clicks.

Sociale-mediamarketingstatistieken

Veelgebruikte statistieken zijn:

Reacties op berichten

Vragen in formulieren of directe privéberichten

Delen en houden van

Volgers en netwerkbereik

3. Marketing abonnement nieuwe productlancering

Een productlancering kan een revolutie betekenen voor de business. Om dit mogelijk te maken, moet een marketingplan voor de productlancering buitengewoon zijn. Dit is wat dat kan inhouden.

Wat is nieuw: Beschrijving van het nieuwe product, de positie en differentiatie ervan

Waarom kopen: Inclusief een sterke reden waarom ze uw product nu zouden moeten kopen

Hoe: Tactieken, zoals persberichten, advertenties in kranten, e-mail campagnes, sociale media blitz, enz.

Marketinginspanningen: Middelen, kanalen, marketingbudget en -middelen die je voor de activiteit gebruikt

Metrics

Veelgebruikte marketingmetingen voor productlanceringen zijn:

Bereik: Aantal livestreams of totaal aantal vertoningen

Buzz: aantal delen, opmerkingen, re-tweets en andere sociale berichten over de lancering

Sentimentanalyse: Verhouding tussen positieve berichten en negatieve/neutrale berichten

4. Digitaal marketing abonnement

Een uitgebreid digitaal marketing abonnement bestaat uit activiteiten voor:

Zoekmachine optimalisatie

Adverteren op zoekmachines

Marketing van content

Sociale-mediamarketing

E-mail

Virtuele gebeurtenissen en sponsoring

Een digitaal marketing abonnement dient als richtlijn voor het team om hun activiteiten uit te breiden over verschillende kanalen. Daarnaast schetst het ook:

Targeting: Specifieke groepen mensen op basis van demografische gegevens, rente en gedrag

Personalisatie: Berichten die zo zijn ontworpen dat ze het meest relevant zijn voor de doelgroep

Remarketing: Klanten effectief aanpassen en retargeten

Interactiviteit: Interactieve quizzen, spelletjes, puzzels, enz. om de klant te betrekken

Aanpasbaarheid: Aanpassen aan markttrends, feedback van consumenten of het veranderende digitale landschap, uw nieuwe campagnes op een soepele en incrementele manier publiceren

Digitale marketingcijfers

Enkele van de meest gebruikte statistieken zijn:

Inkomsten gegenereerd uit digitale kanalen

Leads gegenereerd via digitale kanalen

Offline leads versneld door digitale kanalen

Marktbereik in de vorm van bereik in sociale media, zoekimpressies of websitebezoeken

5. Marketingabonnement voor groei

In de SaaS-wereld is groeimarketing een full-funnel aanpak waarbij teams verantwoordelijkheid nemen voor het klanttraject van acquisitie tot retentie, met behulp van datagestuurde en experimentele benaderingen om prestaties en schaalbaarheid te optimaliseren.

Een goed groeimarketing abonnement wordt gekenmerkt door het volgende.

Datagestuurde aanpak

Voortdurend experimenteren

Focus op de hele levenscyclus

Community opbouwen

Slim gebruik van middelen

Hoe nuttig het ook is, een marketing abonnement is niet gemakkelijk te maken of te implementeren. Als je in een marketingteam zit, zijn hier de barrières die je kunt tegenkomen.

Belemmeringen voor een succesvolle implementatie van een marketingplan

Bij het maken of implementeren van een marketingplan kunnen er een miljoen dingen misgaan. In het belang van de tijd zetten we er hier een handvol op een rijtje.

Laten we eerst eens kijken naar externe factoren die een succesvolle implementatie van een marketingplan in de weg staan.

De markt is veranderd: Markten gaan om de paar jaar door ups en downs. Onlangs zijn de markten vertraagd en kiezen klanten ervoor om alleen nog te besteden aan benodigdheden. Zelfs wat iemand als noodzaak definieert, kan veranderen als de economie niet verbetert.

Een marketing abonnement dat geen rekening houdt met deze veranderingen is gedoemd te mislukken. Als je bijvoorbeeld een luxe handtas positioneert als een modestatement, zul je misschien niet veel succes hebben. Maar als je het positioneert als een investering, zul je waarschijnlijk meer aandacht trekken.

Klanten zijn veranderd: Dit kan in een aantal situaties voorkomen. Je klanten zijn ouder geworden en dragen geen Crocs meer. Ze zijn bewuster geworden en geven niet langer de voorkeur aan suikerrijke koolzuurhoudende dranken. Ze hebben hun studieschuld afbetaald en kunnen zich duurdere producten veroorloven. Geen enkel marketing abonnement kan ze dingen laten kopen waar ze uit gegroeid zijn.

Technologie is geavanceerd: Technologie evolueert snel en er worden elke dag nieuwe producten gelanceerd. Als je marketing abonnement afhankelijk is van een oudere technologie, zal het zeker niet effectief zijn.

Regelgeving evolueert: In het belang van het publiek blijven regelgevende instanties de naleving aanscherpen. Instances in de tabaksindustrie bijvoorbeeld worden steeds strenger. Als je een e-sigarettenbedrijf bent met een gedetailleerd abonnement op tieners, zal een verandering in de regelgeving daar een einde aan maken!

Niet alle barrières zijn extern. In feite kan het vermogen van een organisatie om een succesvolle campagne te implementeren ook worden belemmerd door haar eigen tekortkomingen. Hier volgen enkele voorbeelden.

Uw organisatie verzet zich tegen verandering: Traditionele denkpatronen en weerstand tegen verandering beperken de flexibiliteit en het reactievermogen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Dit geldt vooral voor experimentele marketingtactieken zoals TikTok.

Teamdynamiek: Voor een succesvol marketing abonnement moeten verschillende teams samenwerken. Voor een campagne die zoekacties, e-mailmarketing en sociale media omvat, is het bijvoorbeeld nodig dat deze teams in realtime op elkaar reageren en op elkaar voortbouwen. Zonder dat zou je wel eens een mislukt marketing abonnement kunnen krijgen.

Beperkingen in middelen: Niet de middelen hebben die je nodig hebt, kan de marketingresultaten beïnvloeden. Dit kan een tekort zijn aan een campagnemanager, budget voor sociale media of de juiste analysetool.

Hoe kun je deze uitdagingen overwinnen en een effectief marketing abonnement opstellen? Laten we dat eens uitzoeken.

Hoe maak je een effectief marketingplan?

Een effectief marketing abonnement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals onderzoek, budgetten, kanalen en meer. Om dit allemaal effectief te regelen, heb je een robuust marketing abonnement en een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement zoals ClickUp voor marketingteams .

Als je de basis eenmaal hebt, lees je hier hoe je een effectief marketing abonnement kunt maken.

Stap 1: Gebruik uw marktonderzoek

Tegen de tijd dat u de fase van het marketingplan bereikt, hebben uw organisatie en uw teams waarschijnlijk al veel onderzoek gedaan naar het product, de targetmarkt, de prijzen, enz. Begrijp de inzichten en gebruik ze in uw abonnement.

Gebruik de demografische gegevens, interesses en gedragsgegevens van prospects voor gerichte berichtgeving.

Voorbeeld

Stel, u verkoopt ijs met een laag vetgehalte. Uw targetmarkt zal waarschijnlijk zijn:

Demografie: 25-40 jaar, stedelijk, midden-/bovenklasse. Gebruik dit als de primaire segmentatie in je Facebook/Instagram advertentiecampagnes.

Rente: Gezondheids- en fitnessgerelateerde influencers, athleisure-merken, andere merken van vetarme voedingsmiddelen en dranken, enz. Beperk je targeting tot degenen met deze interesses.

Gedragsgegevens: Ze posten waarschijnlijk foto's van eten en lichaamsbeweging, doen mee aan marathons of zijn lid van cyclus/trekkingsgroepen. Richt je op dit gedrag om verder te targetten. Als je concurreert op prijs als je onderscheidend vermogen, A/B-test dan aanbiedingen en kortingen. ClickUp Documenten is een geweldige samenwerkingstool om sleutelinzichten uit marktonderzoek te documenteren die zinvol zijn voor uw marketing abonnement. U kunt ook ClickUp AI om inzichten samen te vatten en ze gemakkelijker toegankelijk/bruikbaar te maken.

marketing abonnement met ClickUp Docs_

ClickUp sjablonen

Stel uzelf in op succes met ClickUp's sjabloon voor een marketingactieplan . Gebruik dit sjabloon voor marketingplannen om uw campagnes te ontwerpen, uw voortgang bij te houden, uw deadlines te halen, samen te werken met uw team en uw doelen te bereiken, allemaal op één plek.

Als je aan de lange termijn denkt, probeer dan ClickUp's Marketing Stappenplan sjablonen , een set kant-en-klare toolkits voor het definiëren en integreren van uw doelen met taken.

Als dat te uitgebreid voor u is, zijn hier verschillende andere sjablonen voor marketingplannen om uit te kiezen.

Stap 2: Kijk wat uw concurrenten doen

Hoewel u hun campagnes natuurlijk niet zult kopiëren, moet u wel een oogje in het zeil houden als u zich wilt onderscheiden. Analyseer campagnes van concurrenten als een team en bespreek wat goed is en wat niet.

In deze fase brainstorm je over verschillende marketingstrategieën en kies je de strategie die het beste bij je past.

Voorbeeld

Als maker van vetarm ijs zijn andere makers van vetarm ijs misschien wel je voornaamste concurrenten. Het is echter verstandig om na te denken over het probleem dat je oplost en andere oplossingen die klanten gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld van alles zijn, van fruitsalade tot groene thee.

Begin met het maken van een lijst van iedereen die een concurrent zou kunnen zijn. Gebruik ClickUp Whiteboards om te debatteren en brainstormen met teams op afstand. Voer SWOT-analyses uit, traceer klanttrajecten, organiseer ideeën en meer.

Beperk je vervolgens tot je directe en indirecte concurrenten. Bestudeer hun marketinginspanningen om de hiaten in de markt te identificeren.

marketingabonnementen brainstormen met ClickUp Whiteboards_

ClickUp sjablonen

Probeer voor grondig onderzoek ClickUp's sjabloon voor marktanalyse om vijf soorten concurrenten zorgvuldig te evalueren.

Direct: Ze hebben dezelfde producten als u

Indirect: Hun producten verschillen van wat u aanbiedt, maar target dezelfde markt

Potentieel: Ze zijn nu nog niet op de markt, maar misschien wel in de toekomst

Toekomstig: Ze zijn als potentiële concurrenten maar zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst de markt betreden

Vervanging: Ze bieden een alternatief voor uw product

Als je iets eenvoudigers nodig hebt, probeer dan de ClickUp sjabloon voor SWOT-analyse van de campagnemanager . Gebruik dit voor de campagnes van uw belangrijkste concurrenten om een duidelijk beeld te krijgen van waar de hiaten zitten.

In deze fase, ClickUp's go-to-market sjablonen zullen uitzonderlijk nuttig zijn. ClickUp GTM-strategiesjabloon : Voor lijsten met taken in verschillende GTM-fasen, zoals ontdekking, analyse, onderzoek, abonnement, implementatie en rapportage. ClickUp GTM-strategie whiteboard sjabloon : Voor een visuele en interactieve manier om te brainstormen en marketingactiviteiten te abonneren

Stap 3: Stel uw marketingdoelen en targets vast

Voordat u een abonnement neemt, moet u uw marketingdoelen kristalliseren.

Maak zeSMART doelen* Zorg ervoor dat je doelen op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden gepubliceerd

Houd de voortgang naar je doelen bij ClickUp Doelen is ontworpen om u te helpen met dit alles en meer. Met ClickUp kunt u al uw doelen consolideren, ze opsplitsen in targets, tijdlijnen instellen, automatisch de voortgang bijhouden en uw teams gemotiveerd houden.

ClickUp Doelen en voortgang bijhouden

Voorbeeld

We hebben een aantal mogelijke doelen besproken in het gedeelte over soorten marketing abonnementen hierboven. Pas dat toe op uw inspanningen. Als goedkope ijsverkoper kunnen uw marketingdoelen zijn:

Het aantal voetstappen in de winkel met 20 verhogen maand-op-maand

Het aantal online bestellingen met 40% per maand verhogen

10.000 dollar omzet genereren met de Labor Day Social Media-campagne (gemeten als het aantal verzilverde coupons)

De waarde van bestellingen van terugkerende klanten met 25% verhogen

Sjablonen voor ClickUp

Of je nu een solomarketeer bent of deel uitmaakt van een groter team, ClickUp's sjabloon voor Marketeers Doel Instellingen zal u helpen op koers te blijven en uw marketingdoelen te verpletteren.

Stap 4: Ontwerp uw marketingcampagnes/projecten

Dit is de belangrijkste stap in uw marketing abonnement, waar u alle ideeën op papier zet (of ClickUp, natuurlijk).

Voorbeeld

Een typisch marketing abonnement bevat het volgende.

Brand message: Uw equivalent van 'Just Do It' of 'The Happiest Place On Earth'

Campagne-indeling: De berichten en aanbiedingen die je het hele jaar door gaat adverteren. Voor vetarm ijs kunnen dit aanbiedingen op zondag, kortingen op 4 juli, kerstaanbiedingen, enz. zijn.

Uitsplitsing naar kanaal: Identificeer eerst alle kanalen waarop je wilt targeten en verduidelijk dan welke campagne bij welk kanaal hoort.

Je kunt bijvoorbeeld een campagne lanceren op Instagram waarbij je klanten vraagt om 10% korting te geven door hun aangepaste verwijzingscode te posten op Stories, die iedereen 24 uur lang kan gebruiken. Dit werkt niet voor Twitter, dus je hebt een ander abonnement nodig.

Budgetten: Wijs budgetten toe aan elke campagne en elk kanaal. Richt je op je best converterende kanalen. Optimaliseer regelmatig.

Sjablonen voor ClickUp

Van alle sjablonen voor marketingplannen, ClickUp sjabloon voor contentbeheer blijft populair. Abonneer en creëer content voor meerdere kanalen: website, blog, sociale media en e-mail.

Stroomlijn de end-to-end workflow van het in ontvangst nemen van verzoeken, het plannen met documenten, het bijhouden van een redactionele kalender tot het leveren van content.

Zoek je iets specifieks voor elk kanaal, geen probleem. ClickUp's gratis sjablonen voor inhoudskalenders hebben alles wat u nodig hebt.

Stap 5: Uw marketingproject instellen

A succesvol marketing abonnement heeft een robuuste manier nodig om het uit te voeren. ClickUp's projectmanagement voor marketingteams heeft alles wat u nodig hebt.

ClickUp-taak voor granulair taakbeheer

Gebruik ClickUp-taak taken, subtaken en mappen om uw activiteiten te organiseren. Wijs gebruikers voor elke taak contextueel toe. Wijs uw sociale mediataken bijvoorbeeld toe aan de tekstschrijver, ontwerper en kanaalbeheerder.

Gebruik de weergave Werklast en totale planning strategieën voor beter beheer van bronnen. Kijk of uw ontwerper overbelast is met werk en wijs een deel van hun werklast toe.

Gebruik ClickUp formulieren om informatie van interne of externe belanghebbenden vast te leggen. Als uw Times Square-winkel bijvoorbeeld een uniek idee heeft, moedig hen dan aan om een formulier in te vullen en hun werk Nog te doen.

Verbind taken met doelen en targets om de voortgang automatisch bij te houden. Gebruik de ClickUp Kalender weergave om marketingactiviteiten effectief te plannen. Schakel de tijdlijn weergave in om te zien of u overlappingen of afhankelijkheid heeft.

ClickUp tijdlijn weergave voor beter projectbeheer

Stap 6: In realtime samenwerken

Een marketing abonnement heeft honderden activiteiten tegelijkertijd. Dit beheren kan te snel chaotisch worden. Voorkom dat met de realtime samenwerkingsmogelijkheden van ClickUp.

Chat met collega's, wissel feedback uit over creatives en ping teamgenoten in real-time om marketing als een klok Klaar te krijgen.

Voorbeelden

Je kunt samenwerken met een aantal gebruikers voor een bereik aan activiteiten, zoals:

Bestellingen plaatsen bij leveranciers voor marketingmaterialen, advertenties, enz.

Feedback en verbeteringen bespreken over advertentieontwerpen

Interactie met beïnvloeders op sociale media, reageren op hun opmerkingen/vragen

klik op chatten bekijken_

ClickUp sjablonen

Om marketingoutput, zoals ontwerp, tekst of campagnes effectief te laten zijn, heb je een duidelijke briefing nodig. Maar niet iedereen kan een goede briefing schrijven. Daarom hebben we hulp meegenomen. ClickUp's sjablonen voor creatieve briefings stellen u in staat om in enkele minuten briefings te schrijven voor een aantal toepassingen, waaronder product briefings, SEO content briefings, design briefings, campagne briefings en meer. Elk van de bovenstaande is een gratis sjabloon voor een marketingplan dat je kunt downloaden, aanpassen en implementeren volgens jouw behoeften.

Stap 7: implementeren en controleren met analyses

U kunt een campagne niet succesvol noemen als u de prestaties niet bijhoudt. Gebruik ClickUp om de prestaties bij te houden.

Stel KPI's in: Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) zoals conversiepercentages, websiteverkeer, klantenbetrokkenheid en verkoopcijfers zijn essentieel bij het meten van het succes van een marketing abonnement. Kies de indicatoren die voor u relevant zijn.

Luister naar feedback: Verzamel en analyseer feedback van klanten over uw marketingcampagnes. Dit kan op actieve manieren zoals enquêtes of focusgroepen of via passieve methoden zoals social media listening.

Experimenteer: Datagedreven marketing is afhankelijk van het experimenteren met verschillende permutaties en combinaties van berichtgeving, ontwerp, kanaal, enz. Blijf dus meerdere versies van hetzelfde proberen.

clickUp marketing dashboard_

ClickUp sjablonen

Als u experimenteert met uw campagnes, heeft ClickUp de juiste basis voor u.

Of uw experimenten nu zo eenvoudig zijn als rode CTA vs. blauwe CTA of iets gerichters als het aanbieden van kortingen in prijs vs. freebies, monitor en bijhoud ze met ClickUp's sjabloon voor A/B-testen .

Plan als een pro met ClickUp

Het belang van een goed marketing abonnement kan niet genoeg worden benadrukt. Het heeft invloed op inkomsten, winstgevendheid, uitgaven, klantervaring, marktkapitalisatie, waarde voor de aandeelhouder en nog veel meer.

Om ervoor te zorgen dat uw marketingplan effectief is, hebt u een veelzijdige tool voor projectmanagement nodig zoals ClickUp.

Met ClickUp kunt u uw projecten opdelen in beheersbare taken/subtaken, checklists maken om kwaliteitsnormen te handhaven, doelen stellen en voortgang bijhouden, weergaven aanpassen en plannen met drag-and-drop mogelijkheden.

Integreer ClickUp moeiteloos met uw marketingtools of gebruik ClickUp als CRM met krachtige functies.

Versterk uw marketingstrategie. Probeer ClickUp gratis uit vandaag.

Veelgestelde vragen over marketing abonnementen

1. Wat zijn de 7 onderdelen van een marketingplan?

De vier P's marketingmix is uitgebreid om de complexere activiteiten van de digitale wereld aan te kunnen. De 7 P's van marketing zijn product, prijs, plaats, promotie, mensen, verpakking en proces.

Product is wat je aanbiedt (inclusief diensten)

Prijs is de gepercipieerde waarde van een product, de dollars die je klanten bereid zijn te betalen

Plaats is het punt van verdeling

Promotie is de berichtgeving over uw product

Mensen zijn alle entiteiten die uw klanten tijdens hun reis ontmoeten, inclusief verkopers, verkopers, partners, wederverkopers, enz.

Verpakking verwijst naar het merkontwerp op het product

Proces verwijst naar de werkstromen die bijdragen aan de klantervaring

2. Wat zijn de 7 stappen van een marketing abonnement?

De zeven stappen van het marketingplan zijn:

Gebruik maken van je marktonderzoek

Concurrentieonderzoek uitvoeren

Doelen instellen

Marketingactiviteiten ontwerpen

Marketing projecten instellen

Samenwerking mogelijk maken

Prestaties bewaken

3. Wat zijn de 10 essentiële elementen in een marketing abonnement?

Om allesomvattend en effectief te zijn, heeft een marketingplan een paar essentiële elementen nodig. Hier zijn de top tien.