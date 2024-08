Top 10 Gmail-integraties om e-mailproductiviteit te verhogen

Leuk weetje: Gmail is het favoriete e-mailplatform voor bijna een op de drie gebruikers van e-mail wereldwijd ! De inbox van Gmail is een krachtpatser op het gebied van productiviteit met aanzienlijke opslagruimte en adaptieve functies voor veiligheid zoals spamfiltering.

Het intuïtieve ontwerp en de ingebouwde e-mail organisatietools maken het geschikt voor persoonlijk en professioneel gebruik. Niet te vergeten, aanverwante diensten van Google Werkruimte zoals Google Drive, Google Agenda, Google Vergaderen, Google Taken, enz. versterken de waarde ervan.

Maar buiten de grenzen van uw inbox ligt een zee van onbenut potentieel. En wij zijn er om u te helpen nieuwe mogelijkheden van uw Gmail account te ontsluiten. De Gmail-integraties die we nu gaan delen, veranderen je inbox in een hub voor productiviteit, zodat je meer kunt bereiken.

Met die aantekening, laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in Gmail-integraties?

Voordat we dieper ingaan op de verschillende Gmail-integraties die je inbox naar een hoger niveau kunnen tillen, leggen we eerst uit waarom we deze hebben gekozen. Als je de logica achter onze aanbevelingen begrijpt, kun je ook een weloverwogen beslissing nemen als je andere Gmail-integraties wilt onderzoeken. Zie dit als een gids.

Hieronder volgen enkele parameters waarmee we rekening hebben gehouden bij het evalueren van hun relevantie voor populaire Gmail-werkstromen:

Compatibiliteit : Of u Gmail nu gebruikt op uw desktop of mobiele apparaat, de add-on moet compatibel zijn met de betreffende versie

: Of u Gmail nu gebruikt op uw desktop of mobiele apparaat, de add-on moet compatibel zijn met de betreffende versie Kosten : Overweeg het prijsmodel van de integratie en voer een uitgebreide kosten-batenanalyse uit om te berekenen hoeveel waarde deze toevoegt aan uw werkstroom

: Overweeg het prijsmodel van de integratie en voer een uitgebreide kosten-batenanalyse uit om te berekenen hoeveel waarde deze toevoegt aan uw werkstroom Gebruiksgemak : De integratie moet eenvoudig in te stellen zijn, idealiter in slechts een paar klikken, en voorzien zijn van een gebruiksvriendelijke interface

: De integratie moet eenvoudig in te stellen zijn, idealiter in slechts een paar klikken, en voorzien zijn van een gebruiksvriendelijke interface Betrouwbaarheid : Selecteer integraties van gerenommeerde ontwikkelaars of bedrijven

: Selecteer integraties van gerenommeerde ontwikkelaars of bedrijven Veiligheid : Controleer de verschillende veiligheidsmaatregelen om je Gmail inbox te beschermen tegen inbraken en bedreigingen via de geïntegreerde app

: Controleer de verschillende veiligheidsmaatregelen om je Gmail inbox te beschermen tegen inbraken en bedreigingen via de geïntegreerde app Privacy : Aangezien app integratie toegang geeft tot je inbox, controleer of deze voldoet aan de normen voor gegevensprivacy. Controleer ook nauwgezet de gevraagde toestemmingen

: Aangezien app integratie toegang geeft tot je inbox, controleer of deze voldoet aan de normen voor gegevensprivacy. Controleer ook nauwgezet de gevraagde toestemmingen Aanpassingen : De integratie moet een zekere mate van flexibiliteit bieden, zodat je deze kunt aanpassen of configureren om precies aan je eisen te voldoen

: De integratie moet een zekere mate van flexibiliteit bieden, zodat je deze kunt aanpassen of configureren om precies aan je eisen te voldoen Ondersteuning : Onderzoek de kwaliteit van de ondersteuning die de Gmail integratie biedt. Controleer daarbij of er kanalen voor klantenservice beschikbaar zijn

: Onderzoek de kwaliteit van de ondersteuning die de Gmail integratie biedt. Controleer daarbij of er kanalen voor klantenservice beschikbaar zijn Updates : Integraties die regelmatig updates ontvangen, pakken problemen op het gebied van veiligheid en compatibiliteit aan. Ga voor iets dat voortdurend wordt verfijnd

: Integraties die regelmatig updates ontvangen, pakken problemen op het gebied van veiligheid en compatibiliteit aan. Ga voor iets dat voortdurend wordt verfijnd Beoordelingen en recensies: Dit zijn accounts uit eerste hand van andere gebruikers. Gebruik ze om een realistisch beeld te krijgen van de gebruikerservaring

De 10 Gmail-integraties om te gebruiken in 2024

Nu je wat achtergrondinformatie hebt over hoe we deze lijst hebben samengesteld, gaan we de verschillende integraties verkennen die je Gmail-ervaring zullen verbeteren.

1. ClickUp

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement en Gmail is een hub voor werkplekcommunicatie. Als zodanig is de combinatie van ClickUp en Gmail is een match made in heaven.

Dus gebruik het om uw team te laten samenwerken, taken te organiseren en beheren, voortgang bij te houden, bestanden te delen en doelen te bereiken.

Hier volgt een overzicht van de beste functies van ClickUp die het een van de beste Gmail-integraties maken:

ClickUp Universal Search

universele zoekfunctie op ClickUp helpt u alles in één keer te vinden_

Hoewel Gmail indrukwekkende zoekfuncties heeft, ClickUp's universele zoekfunctie is zelfs nog beter. In het beste geval doorzoekt Gmail je inbox en logs van Google chatten.

De universele zoekfunctie scant echter het hele digitale ecosysteem, van ClickUp tot alle geïntegreerde apps. Vind nu wat u zoekt in slechts een paar klikken!

ClickUp AI

schrijf e-mails in een handomdraai met ClickUp AI_

Of u nu e-mails opstelt voor follow-ups, transcripties genereert van audiobijlagen in Gmail of een samenvatting maakt van een lang e-mailbericht, ClickUp AI kan het. ClickUp AI is een krachtige assistent die het schrijven ondersteunt en e-mail bruikbaar maakt.

Met zijn ingebouwde samenvattingsfunctie en intelligente mogelijkheden om content te genereren, kunt u e-mails verzenden in een paar klikken. Aan de andere kant is het een even bekwaam hulpmiddel voor kennisbeheer dat waarde haalt uit alle Gmail bijlagen en e-mail sequenties of threads om u tijd te besparen.

Taakbeheer

e-mails en berichten omzetten in Taken met ClickUp_

ClickUp is een full-stack platform voor projectmanagement en is uitgerust met verschillende functies taakbeheer activiteiten. Maar wist u dat u ClickUp kunt gebruiken om e-mails om te zetten in uitvoerbare taken vanuit uw Gmail inbox?

Op dezelfde manier kunt u e-mails aan uw Taak op ClickUp toevoegen. Zodra deze taken hun weg vinden naar het ClickUp-platform, zal de controle die u erover heeft, u de volgende voordelen opleveren Google Taak te schande! Zo'n naadloze Gmail-integratie bespaart je uren werk, minimaliseert afleiding en limiet contextschakelen - een productiviteitsboost!

Notificaties en herinneringen

blijf op schema met snelle en eenvoudige herinneringen met ClickUp_

Gmail kan automatisch gebeurtenissen, afspraken, boekingen, enz. detecteren en ze toevoegen aan je Google Agenda . Wanneer u echter Gmail met ClickUp verbindt, krijgt u tijdig notificaties en herinneringen over lopende zaken. Dit zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

Cross-Platform app

_Integreer de ClickUp app met andere apps zoals Gmail

De ClickUp app is beschikbaar op mobiel, desktop en smart wearables. Het is ook geïntegreerd met spraakassistenten en add-ons voor populaire browsers. Bovendien is de app beschikbaar als add-on voor e-mail.

Door deze draagbaarheid is de ClickUp app vergelijkbaar met de Gmail app, wat betekent dat u zelfs onderweg nog werk kunt doen!

De beste functies van ClickUp

Krijg toegang tot ClickUp via meerdere apparaten, zoals mobiel, desktop, enz.

Krijg toegang tot ongelooflijke zoekfuncties viaClickUp's universele zoekfunctie* Zet e-mails met ongelooflijk gemak om in uitvoerbare Taken

Genereer transcripties van audiobijlagen of maak samenvattingen van lange en lastige e-mails

ClickUp limieten

Met het aantal beschikbare opties en aanpassingen kan de leercurve steil aanvoelen

De hiërarchie van ruimte, lijsten, mappen en taken kan verwarrend zijn als je het eenmaal begint te gebruiken om de gegevens van je Gmail account op te slaan

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7 per lid, per maand

: $7 per lid, per maand Business : $12 per lid, per maand

: $12 per lid, per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain (AI-oplossing): $5 per lid, per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.240 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (4.007 beoordelingen)

2. Google Spreadsheets

Samenwerkingsfunctionaliteiten via Google SpreadsheetsGoogle Spreadsheets is een spreadsheetapplicatie in de cloud die deel uitmaakt van de Google Werkruimte. Gebruik deze Gmail-integratie om gegevensanalyse en visualisatie met finesse uit te voeren terwijl u in realtime spreadsheets maakt, bewerkt en eraan samenwerkt.

De beste functies van Google Spreadsheets

Native integraties met alle producten en services op Google Werkruimte

Maak, bewerk en formatteer spreadsheets met behulp van een assortiment bewerkingen en functies

Beschikbare gegevens omzetten in grafieken, grafieken, diagrammen en andere visualisatiesystemen

Deel spreadsheets met anderen met behoud van granulaire toegangscontrole

Google Spreadsheets beperkingen

Biedt maximaal 10 miljoen cellen, wat verbleekt in vergelijking met de 17 miljoen cellen van Microsoft Excel

Sterk afhankelijk van de cloud en internetverbinding

De opslagruimte op Google Drive is ook beperkt tot Google Spreadsheets

Google Spreadsheets prijzen

Persoonlijk : $0

: $0 Business Standaard: $12 per gebruiker, per maand

Google Spreadsheets beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.316 beoordelingen) voor Google Werkruimte

Capterra: 4.7/5 (12.960 beoordelingen)

3. Slack

Slack is een populair platform voor teamsamenwerking en messaging. Wanneer je Gmail met Slack verbindt, breid je de asynchrone aard van e-mailcommunicatie uit met instant messaging in realtime. Het is een uitstekend alternatief voor Google chatten. Het kan zelfs fungeren als een e-mail alternatief !

De beste functies van Slack

Maak in realtime verbinding via directe berichten

Gesprekken sorteren en beheren via Kanalen en antwoorden in threads

Taggen om de aandacht van gebruikers te vestigen op specifieke berichten

Ondersteunt automatisering van workflow met een aangepaste workflow-bouwer

Slack beperkingen

Gebruikersbeperkingen in huddle beïnvloeden de schaalbaarheid

Je berichtengeschiedenis raakt bedolven onder al het lawaai en is niet gemakkelijk navigeerbaar

De gratis versie verwijdert berichten automatisch na 90 dagen

Slack prijzen

Gratis abonnement : $0

: $0 Pro : $7,25 per maand

: $7,25 per maand Business+ : $12,50 per maand

: $12,50 per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (32.269 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (23.161 beoordelingen)

4. Webhooks

Connect twee apps of gebeurtenissen met acties op Webhooks via Middel Webhooks stellen applicaties in staat om in realtime met elkaar te communiceren. Nog te doen, gebruiken ze basis API call mechanismen. Tegelijkertijd kun je ze gebruiken om gebeurtenissen te triggeren om workflows te automatiseren.

Configureer deze Gmail-integratie om acties uit te voeren, zoals het automatisch verzenden van e-mails, als reactie op gebeurtenissen die een trigger vormen, zoals wanneer je een e-mailbericht ontvangt met een specifiek trefwoord.

Webhooks beste functies

Instellingen voor real-time communicatie tussen applicaties

Het kan worden gebruikt om gebeurtenisgestuurde acties of triggers in te stellen voor slimmee-mailbeheer* Bevat aanpasbare payloads waarmee ontwikkelaars de informatie kunnen aanpassen aan de vereisten van de toepassing

Veilige gegevensoverdracht met HTTPS

Efficiënt in het afhandelen van tijdgevoelige verzoeken

Webhooks limieten

Werken met en debuggen van webhooks vereist geavanceerde technische vaardigheden

Gevoelig voor cyberbeveiligingsbedreigingen en inbraken wanneer niet goed geïmplementeerd

Prijzen van webhooks

N.V.T

Webhooks beoordelingen en recensies

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Hive

dashboardweergave_ via Hive Hive is een platform voor projectmanagement en samenwerking dat taken, delen van bestanden en berichtenverkeer gebruikt om een digitale werkruimte voor teams te creëren. Verbind Gmail met Hive om samenwerking via e-mail te stroomlijnen door gedeelde inboxen, deelopdrachten en realtime communicatie in te stellen.

De beste functies van Hive

Flexibele hiërarchieën om projectteams en andere middelen binnen elk project te beheren

Gecentraliseerd bestandsbeheer voor naadloze samenwerking

Taken maken van e-mails en deze beheren in Hive

Story points toewijzen om een realistische schatting te krijgen van de tijd of moeite die het voltooien van een taak kost

Hive limieten

Beperkte functie op mobiele apps

Kan automatisch e-mail notificaties inschakelen, wat spammy aanvoelt

Gebruikers hebben Zapier nodig, zelfs voor basisintegraties, wat betekent dat de Gmail-integratie kosten met zich meebrengt

Hive prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $1 per maand, per gebruiker

: $1 per maand, per gebruiker Teams : $3 per maand, per gebruiker

: $3 per maand, per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (501 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (190 beoordelingen)

**6. Zoom

videovergaderen_ via Zoom Zoom is een veelgebruikt platform voor videoconferenties voor virtuele vergaderingen, online gebeurtenissen, webinars en samenwerken. Door Zoom te integreren met je Gmail kun je videoconferenties plannen, organiseren of bijwonen zonder van app te hoeven wisselen. Zo'n samenhang geeft een boost aan coördinatie en samenwerking.

De beste functies van Zoom

Highlights, samenvattingen en slimme hoofdstukken om Zoom opnames intelligent te verwerken

Live transcriptie voor betere toegankelijkheid

Zoom AI om chat- of e-mailreacties op te stellen en snel een samenvatting van discussies te krijgen

Whiteboard voor brainstormsessies en samenwerking

Zoom Phone voor toegang tot cloud VoIP-diensten over de hele wereld

Beperkingen van Zoom

Geen realtime commentaarcontrole, wat een probleem kan zijn bij het hosten van virtuele gebeurtenissen in het openbaar

Slechte klantenservice

Verborgen kosten en prijsbeleid drijven de kosten op

Zoom prijzen

De Zoom One-tarieven voor gesprekken vanuit de Verenigde Staten zijn als volgt:

Basic : $0

: $0 Pro : $149,90 per jaar, per gebruiker

: $149,90 per jaar, per gebruiker Business : $219,90 per jaar, per gebruiker

: $219,90 per jaar, per gebruiker Business Plus : $269,90 per jaar, per gebruiker

: $269,90 per jaar, per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Zoom

G2: 4.6/5 (54.179 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (13.742 beoordelingen)

7. EmailAnalytics

Email analyse via EmailAnalytics EmailAnalytics biedt op gegevens gebaseerde inzichten in uw e-mailgebruikspatronen. Dit helpt u inzicht te krijgen in uw e-mailgewoonten en -gedrag om uw productiviteit te optimaliseren. Wanneer u EmailAnalytics koppelt aan uw Gmail-account, kunt u uw activiteit, responstijden en belangrijkste contactpersonen visualiseren. Gebruik deze informatie om uw Gmail-ervaring te optimaliseren.

EmailAnalytics beste functies

Alle verzonden en ontvangen e-mails bijhouden en ongewenste e-mails blokkeren

Gebruik labels, mappen en categorie-indelingen om uw e-mail te organiseren en te bereikeninbox nul* Weergave van topcontacten in uw lijsten met afzenders en ontvangers

Toestemming en rollen toewijzen om te bepalen welke leden van het team toegang hebben tot de inbox

Wekelijkse rapportage over e-mail activiteiten

EmailAnalytics limieten

Het ontbreekt aan een intuïtief ontwerp, omdat de UI er onhandig en verouderd uitziet

Rapporten maken gebruik van Gmail labels, wat de prestaties kan beïnvloeden

EmailAnalytics prijzen

Pro : $15 per maand, per inbox

: $15 per maand, per inbox B2B e-mailbereik: $1000 per maand

EmailAnalytics beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (4 beoordelingen)

Capterra: N/A

8. Dropbox

bestandsopslag_ via Dropbox Als je niet tevreden bent met Google Drive, dan kan Dropbox een uitstekend alternatief zijn. Dropbox is een platform voor cloud opslagruimte waar gebruikers bestanden en documenten kunnen uploaden, delen en samenwerken. Met de integratie van Gmail kunnen gebruikers delen en samenwerken zonder zich al te veel zorgen te maken over documentbeheer.

De beste functies van Dropbox

Notificaties ontvangen van voortgangsupdates, wijzigingen in projectvereisten en andere activiteiten

Synchroniseer gegevens van verschillende formaten en limieten van grootte op alle apparaten

Bestandsbescherming om bestanden te beschermen tegen per ongeluk verwijderen, ongewenste bewerkingen of virussen

Gemakkelijk en in realtime bestanden maken, bewerken, delen en samenwerken

De beperkingen van Dropbox

Het gratis abonnement biedt slechts 2GB opslagruimte (Google Drive biedt gratis 15GB)

Opslagruimte, organisatie en zoeken zijn niet intuïtief, waardoor het een uitdaging is om bestanden terug te vinden

Prijzen voor Dropbox

Plus : $9,99 per maand (één gebruiker)

: $9,99 per maand (één gebruiker) Essentials : $18 per maand (één gebruiker)

: $18 per maand (één gebruiker) Business : $20 per maand, per gebruiker

: $20 per maand, per gebruiker Business Plus : $26 per maand, per gebruiker

: $26 per maand, per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Dropbox

G2: 4,4/5 (23.002 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (21.503 beoordelingen)

9. Todoist

taakbeheer_ via Todoist Todoist is een app voor het beheren van taken die bedrijven en particulieren helpt om effectief te organiseren en prioriteiten te stellen actie items op hun lijsten met taken. Wanneer Todoist is geïntegreerd met Gmail, kunnen klanten van Todoist e-mails omzetten in actie-items voor het moeiteloos organiseren, prioriteren en bijhouden van taken

De beste functies van Todoist

Snel toevoegen om bruikbare gedachten of content om te zetten in taken

Herinneringen toevoegen met behulp van natuurlijke taal in plaats van de onhandige datum- of tijdkiezers

Houdt terugkerende datums bij om gewoontes te identificeren en deadlines bij te houden

Labels voor het categoriseren en groeperen van vergelijkbare Taken

Commentaar en taken toewijzen om samenwerking te vergemakkelijken

De beperkingen van Todoist

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden en schaalbaarheid als volwaardige platforms voor projectmanagement

Subtaken zijn een beetje onbetrouwbaar

De samenwerking tussen teams verloopt niet soepel

Tarieven voor Todoist

Beginner : $0

: $0 Pro : $4 per maand

: $4 per maand Business: $6 per maand, per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Todoist

G2: 4.4/5 (771 beoordelingen)

4.4/5 (771 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.356 beoordelingen)

10. Hiver

_Gmail inbox beheer via Hiver Hiver is een samenwerkingsplatform voor e-mail dat werkt op Gmail. Het maakt gebruik van gedeelde inboxen en samenwerkingsfuncties voor teams om e-mails te verzenden, te reageren op inkomende e-mails, taken toe te wijzen en de communicatie te stroomlijnen.

Door Gmail met Hiver te verbinden kun je aangepaste teams opzetten voor het afhandelen van klantenservice, verkoopvragen en algemene e-mails.

De beste functies van Hiver

Ondersteunt efficiënt e-mailbeheer met gedeelde inbox, labels, concepten, contactpersonen, enz.

Harvey, de AI-bot, om gesprekken zonder actie af te sluiten

Configureerbare automatisering op basis van regels om routinematige en terugkerende Taken aan te pakken

Krachtige rapportage en analyses om de prestaties van de klantenservice te meten

Hiver limieten

Gebruikers kunnen handmatig geen tickets voor ondersteuning aanmaken, tenzij deze gekoppeld zijn aan een ontvangen e-mail

Het kan traag en traag zijn

Hiver prijzen

Lite : $10 per maand, per gebruiker

: $10 per maand, per gebruiker Pro : $26 per maand, per gebruiker

: $26 per maand, per gebruiker Elite: $40 per maand, per gebruiker

Hiver beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (934 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (117 beoordelingen)

Haal meer uit uw Gmail account

Tot zover onze lijst met beste Gmail-integraties. We hebben geprobeerd een uitgebreide lijst te maken met verschillende vereisten en toepassingen om je Gmail-ervaring te verbeteren.

Hoewel elke Gmail-integratie iets unieks heeft, biedt ClickUp dat allemaal en meer. Met zulke krachtige functies kun je je Gmail inbox opnieuw uitvinden zonder je Google Drive te belasten en nog veel meer bereiken.

Neem contact op met ClickUp om te weten hoe!