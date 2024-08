De 10 beste Clearbit-alternatieven om B2B-gegevens te traceren in 2024

Clearbit is toonaangevend op het gebied van verkoopinformatie, vooral dankzij de gestroomlijnde interface en krachtige verrijkingstools.

Maar zoals alle goede software heeft het een paar beperkingen. Het gratis plan biedt beperkte functies, en personalisatie vervaagt voorbij het basisniveau. Bovendien is de prijs afhankelijk van je doelgroep, waardoor het onbetaalbaar is voor startende bedrijven.

Gelukkig zijn er verschillende alternatieven die vergelijkbare functies bieden. Elk biedt unieke functies die passen bij verschillende zakelijke behoeften. Van e-mailverificatie tot lead scoring, deze alternatieven voorzien in specifieke behoeften tegen betaalbare prijzen.

Laat de one-size-fits-all benadering achterwege en duik in onze lijst met de top 10 Clearbit alternatieven. Ontdek de functies die aansluiten bij de prioriteiten van jouw bedrijf en begrijp welke tool het beste past bij jouw B2B gegevens!

Wat moet je zoeken in Clearbit alternatieven?

Gegevens vormen de kern van verkoopprocessen in vrijwel elk bedrijf en elke branche. Met een overvloed aan gegevens die gegenereerd worden door prospects en klanten, moet uw software voor gegevensanalyse duidelijke en bruikbare inzichten verschaffen.

Neem de volgende factoren in overweging om het perfecte Clearbit-alternatief te vinden om uw bedrijfsprocessen te stimuleren B2B verkoop en marketing inspanningen naar nieuwe hoogten.

Nauwkeurigheid en dekking van gegevens: Ga verder dan e-mailverrijking. Zoek naar tools die nauwkeurige en volledige gegevens leveren over bedrijfsgegevens, technografie en intentie

Ga verder dan e-mailverrijking. Zoek naar tools die nauwkeurige en volledige gegevens leveren over bedrijfsgegevens, technografie en intentie Functies om uw verkoopfunnel van brandstof te voorzien: Geef prioriteit aan tools die mogelijkheden bieden voor lead scoring, kwalificatie, segmentering en campagnepersonalisering om leads te voeden

Geef prioriteit aan tools die mogelijkheden bieden voor lead scoring, kwalificatie, segmentering en campagnepersonalisering om leads te voeden **Naadloze integraties: kies een oplossing die naadloos integreert met uw bestaande CRM, marketingautomatiseringsplatform en andere verkooptools

Schaalbaarheid en betaalbaarheid: Kies een platform dat meegroeit met de groei van uw bedrijf zonder dat het u geld kost. Zoek naar flexibele prijsopties en vermijd buitensporige kosten per contact

Kies een platform dat meegroeit met de groei van uw bedrijf zonder dat het u geld kost. Zoek naar flexibele prijsopties en vermijd buitensporige kosten per contact Gebruiksvriendelijke interface en ondersteuning: Geef de voorkeur aan een intuïtieve interface en een robuuste klantenondersteuning voor een soepele onboarding en probleemoplossende ervaring

Geef de voorkeur aan een intuïtieve interface en een robuuste klantenondersteuning voor een soepele onboarding en probleemoplossende ervaring I-gestuurde automatisering*: Zoek naar AI-gestuurde functies zoals workflowautomatisering, lead scoring en e-mail copywriting om een concurrentievoordeel te behalen

Als API-toegang essentieel is voor je integratiebehoeften, controleer dan de beschikbaarheid en robuustheid van de API die door de tool wordt geleverd. Beoordeel daarnaast de kwaliteit van de documentatie voor ontwikkelaars.

Voordat u zich committeert aan een alternatief, moet u nagaan of het alternatief actief wordt onderhouden en bijgewerkt met nieuwe functies. Een leverancier die investeert in innovatie heeft meer kans om relevant te blijven en blijvende waarde te bieden.

De 10 beste Clearbit alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet welke features en functionaliteiten je moet zoeken, laten we eens kijken naar de top 10 Clearbit alternatieven in 2024.

1. ZoomInfo

via ZoomInfo Het geïntegreerde platform van ZoomInfo maakt gebruik van gegevens en technologie om u in contact te brengen met uw ideale klanten, uw verkoop- en marketingteams te versterken en de omzetgroei te stimuleren.

Het geïntegreerde go-to-market platform overbrugt de kloof tussen verkoop- en marketinginspanningen, waardoor uw inkomstenmotor wordt gevoed met gegevensgestuurde inzichten en naadloze klantverbindingen .

ZoomInfo's stack biedt een hoge mate van automatisering van de verkoopworkflow, wat het beheren van een groot verkoopteam gemakkelijker maakt. De aanpassingsopties kunnen echter wat werk vereisen.

ZoomInfo beste eigenschappen

Vind uw ideale klanten met realtime inzichten ondersteund door betrouwbare bedrijfsgegevens

Schaal uw GTM, automatiseer uw klantenbereik en vereenvoudig uw technische stack

Verbind uw verkoop- en marketing teams met klanten via alle kanalen in één uniform platform

ZoomInfo beperkingen

Navigatie kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Gebruikers hebben onnauwkeurigheden opgemerkt in contactgegevens die zijn opgeslagen op het platform

Problemen duiken op wanneer je meerdere tabbladen openhoudt

ZoomInfo prijzen

Prijzen op maat voor uw onderneming

ZoomInfo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (7500+ beoordelingen)

4.4/5 (7500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (270+ beoordelingen)

bekijk deze_ *alternatieven voor ZoomInfo* _!**_

2. LeadIQ

via LeadIQ LeadIQ is een platform voor gegevensintegratie en -beheer dat zich specifiek richt op de behoeften van verkoopteams.

Het fungeert als een centrale hub die de kloof overbrugt tussen tools die verkoopteams gebruiken, zoals CRM's, platforms voor leadgeneratie en tools voor marketingautomatisering.

Het intelligente platform van LeadIQ verbetert de gegevenshygiëne en biedt relevante inzichten. Daarnaast helpt de tool uw prospectieworkflow te stroomlijnen door alle verschillende verkoopfuncties onder te brengen in één platform.

Een andere handige functie is de AI-gestuurde e-mailcomposer Scribe, die je helpt gepersonaliseerde e-mails en berichten op te stellen voor gekwalificeerde leads.

LeadIQ beste functies

Vermijd multi-klik, multi-tool workflows die de productiviteit en output van uw verkopers verlagen

Gebruik AI om e-mails te maken die zijn afgestemd op uw waardeproposities

Verbeter inkomende workflows en routing met directe verrijking van CRM-gegevens

Versterk uw pijplijngeneratie met verbeterde integraties

LeadIQ-beperkingen

De extensie vereist een snelle verversingsinstallatie om weer op het goede spoor te komen

Het leadscoresysteem kan onnauwkeurige voorspellingen doen over leads die waarschijnlijk zullen converteren

Sommige technische storingen komen na verloop van tijd aan het licht bij het gebruik van de plug-in voor het verzamelen en uploaden of synchroniseren van gegevens

LeadIQ prijzen

Freemium : Gratis plan

: Gratis plan Essentieel : $39/gebruiker per maand

: $39/gebruiker per maand Pro : $79/gebruiker per maand

: $79/gebruiker per maand Onderneming: Prijzen op maat

LeadIQ beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

4.2/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

3. Apollo.io

via Apollo.io Apollo is een alles-in-één sales intelligence en engagement platform om bedrijven te helpen hun ideale kopers te vinden, te contacteren en te binden.

Het helpt u uw verkoopproces te stroomlijnen met geautomatiseerde workflows voor taken als het vinden van leads, het scoren van leads en het beheren van je outreach-inspanningen.

Het platform biedt ook een handige Chrome-extensie waarmee je direct in je webbrowser toegang hebt tot belangrijke contactgegevens en contact kunt leggen met leads.

Apollo.io beste eigenschappen

Geef bedrijven en leads met hoge waarde prioriteit met AI

Toegang tot conversatie- en dealinformatie, bruikbare analyses en coaching op maat om deals sneller te sluiten

Gebruik volgorde om te e-mailen, bellen en verbinden op LinkedIn

Breng diepere inzichten in je doelmarkt met dataverrijking

Apollo.io beperkingen

Sommige gebruikers hebben een leercurve opgemerkt voor geavanceerde functionaliteiten

Navigatie kan enigszins verwarrend zijn bij het doorlopen van verschillende functies

Er zijn meldingen van incidentele onnauwkeurigheden

Apollo.io prijzen

Gratis : Onbeperkt aantal e-mail credits, 60 mobiele credits en 120 export credits per jaar

: Onbeperkt aantal e-mail credits, 60 mobiele credits en 120 export credits per jaar Basic : $49/gebruiker per maand

: $49/gebruiker per maand Professioneel : $79/gebruiker per maand

: $79/gebruiker per maand Organisatie: $99/gebruiker per maand

Apollo.io beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6300+ beoordelingen)

4.8/5 (6300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

via Volledig contact FullContact is een cloudservice voor het verbinden, combineren en verrijken van gefragmenteerde gebruikersinformatie. Dankzij de unieke 'Identity Graph' kunnen merken en marketingtools stukjes en beetjes offline, online, professionele en persoonlijke identifiers koppelen en consolideren.

Met honderden marketinggerelateerde kenmerken die in deze grafiek doorzoekbaar zijn, kunnen ze individuen uit miljarden identificeren. De tool is voordelig voor grote MarTech-bedrijven, waar het verzamelen en bewaren van gebruikersinformatie essentieel is.

Verenig uw gegevens en herken websitebezoekers met behoud van privacy

Voeg deterministische, real-time signalen toe aan uw hub

Lever gepersonaliseerde, privacy-gerichte ervaringen zonder cookies

Identiteitsresolutie verbeteren en mediabereik uitbreiden voor gezamenlijke klanten

Trage gegevenssynchronisatie kan verkoopactiviteiten verstoren

Sommige gegevens uit de API leiden tot te veel fout-positieve resultaten

Prijzen op maat

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (75+ beoordelingen)

5. UpLead

via UpLead Nauwkeurigheid en relevantie zijn cruciaal bij het maken van een verkooplead funnel. UpLead is een B2B prospectieplatform biedt nauwkeurige, actuele gegevens over contactinformatie voor bedrijven over de hele wereld.

De software integreert met populaire B2B CRM's en zorgen voor een soepele workflow van het ontdekken tot het sluiten van de deal. Dit helpt uw werkstroom voor het genereren van leads te stroomlijnen en contact te leggen met de juiste mensen beslissers wat uiteindelijk het verkoopsucces verhoogt.

U kunt gebruikmaken van de gratis proefversie van zeven dagen om de bruikbaarheid van de tool te evalueren.

UpLead beste eigenschappen

Gebruik meer dan 50 zoekfilters om contacten en bedrijven te vinden die overeenkomen met je kopersprofiel

Maak contact met echte, gekwalificeerde leads met realtime e-mailverificatie

Verkrijg mobiele en doorkiesnummers voor prospects

Kopers identificeren en benaderen die van plan zijn te kopen voordat je concurrenten dat doen

UpLead beperkingen

Onnauwkeurigheden in de functie of het dienstverband van sommige contactpersonen

UI en UX zouden iets gebruiksvriendelijker kunnen zijn

UpLead prijzen

Essentials : $99/gebruiker per maand

: $99/gebruiker per maand Plus: $199/gebruiker per maand

UpLead beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

6. Naadloos.AI

via Naadloos.AI U kunt prospectlijsten samenstellen met Seamless.AI's realtime AI-gestuurde zoekmachine voor B2B-verkoopleads. B2B-salesprofessionals kunnen hun leadgeneratieproces stroomlijnen en op het juiste moment in contact komen met de juiste prospects.

Seamless.AI gebruikt kunstmatige intelligentie om meerdere gegevenspunten te analyseren en de nauwkeurigheid van de contactpersonenlijst te valideren. Extra functies zoals koperintentie en functiewijzigingen voor een beter geïnformeerd bereik zijn een bonus.

De Chrome-extensie is ook een handige functie voor snelle verificatie en het samenstellen van lijsten.

Seamless.AI beste eigenschappen

Identificeer je ideale prospect, bepaal je totale adresseerbare markt en verzamel nauwkeurige contactgegevens voor specifieke prospects

Uw lijst met verkoopleads verrijken en ontbrekende contactgegevens voor uw prospects invullen

Actuele contactgegevens vinden en een lijst met kwalitatieve verkoopleads samenstellen met behulp van speciale verkoopsoftware

Seamless.AI beperkingen

Gebruikers hebben installatiefouten gemeld voor de werkbalkextensie

Beperkte zoekfilters kunnen beperkend zijn

Seamless.AI prijzen

Gratis: Gratis plan met 50 credits per maand

Gratis plan met 50 credits per maand Basis : Gratis plan met 250 credits per maand

: Gratis plan met 250 credits per maand Pro : Aangepaste prijzen voor extra credits en premium producten

: Aangepaste prijzen voor extra credits en premium producten Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote teams met speciale ondersteuning

Seamless.AI beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1200+ beoordelingen)

4.2/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (140+ beoordelingen)

7. Lead411

via Lead411 Lead411 biedt een uitgebreide en nauwkeurige gegevensbron voor B2B prospectie. De tool geeft u toegang tot meer dan 450 miljoen contacten in 20 miljoen bedrijven wereldwijd, allemaal gemakkelijk doorzoekbaar via krachtige filters en verrijkt met waardevolle inzichten.

Hoewel Lead411 geen echt alternatief is voor Clearbit, helpt de uitgebreide database u nog steeds bij het kwalificeren en verrijken van leads.

Het enige addertje onder het gras is dat de tool duur kan uitvallen omdat je CRM's en software voor bedrijfsinformatie om het volledige potentieel te benutten. Lead411 integreert echter gemakkelijk met de meeste CRM's.

Lead411 beste eigenschappen

Ideale leads zoeken en identificeren uit een enorme database

Lokaliseer uw ideale prospects op basis van specifieke criteria zoals branche, bedrijfsgrootte, functietitel en zelfs aankoopintentie met behulp van gerichte filters

Verkrijg een beslissend voordeel bij het richten van uw benaderingsinspanningen door bedrijven te identificeren die actief op zoek zijn naar oplossingen en services zoals de uwe

Pas uw berichtgeving aan voor maximale impact met gegevens over koopintentie en triggers van verkoopinformatie

Lead411 beperkingen

Het kost tijd om de zoekfunctionaliteit onder de knie te krijgen

De gebruikersinterface moet worden verbeterd

Lead411 prijzen

Basis Plus Onbeperkt : $899/gebruiker per jaar

: $899/gebruiker per jaar Pro en Unlimited: Aangepaste prijzen

Lead411 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

8. Cognisme

via Cognisme Cognism is een ander sales intelligence platform dat je helpt in contact te komen met prospects met gegevens en inzichten van hoge kwaliteit. Cognism helpt je een voorspelbare pijplijn op te bouwen, verborgen kansen te vinden en wereldwijde compliance barrières te overwinnen.

Cognism combineert bedrijfs- en technologiegegevens met een rijke database om ervoor te zorgen dat uw verkoopteam nauwkeurige lijsten met prospects samenstelt. ✨

De tool is ook populair vanwege de gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve functies, zoals filters en exportfuncties. De geweldige klantenondersteuning is een pluspunt.

Cognism beste eigenschappen

Breek in op lokale en wereldwijde markten met internationale dekking

Krijg onbeperkte toegang tot gegevens op persoons- en bedrijfsniveau voor het genereren van leads

Ontvang gevalideerde e-mails en mobiele telefoons voor belangrijke prospects in uw doelaccounts

Combineer triggers voor aanwerving, financiering en toetreding tot vacatures met intentiegegevens (mogelijk gemaakt door Bombora)

Eenvoudig integreren met uw CRM entools voor verkoopbetrokkenheid Cognitieve beperkingen

Het ontoereikende gerichte filterproces moet worden verbeterd

Er is ruimte voor verbetering met vernieuwde gegevenssets

Gebruikers hebben vaak terugkerende technische problemen gemeld

Cognism prijzen

Prijzen op maat

Cognisme beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (548+ beoordelingen)

4.6/5 (548+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (63+ beoordelingen)

9. Aanpassen.io

via Adapt.io (LinkedIn) Adapt.io is misschien wel de eenvoudigste in gebruik van alle andere hier genoemde programma's. Het is een one-stop-shop voor het opbouwen van gerichte leads, het stroomlijnen van workflows en het behalen van verkoop- en marketingsuccessen.

Adapt.io biedt een uitgebreide database met contacten van 30 miljoen bedrijven wereldwijd. De tool legt ook meer dan 25 kenmerken vast voor elk contact, wat helpt bij het samenstellen van een zeer nauwkeurige lijst.

Adapt.io combineert uitgebreide gegevens en krachtige tools om nieuwe prospectleads te genereren en uw interacties met hen te personaliseren.

Adapt.io beste eigenschappen

Gebruik geavanceerde filters om uw zoekopdracht in enkele minuten te ontdekken en de contacten te vinden die bij uw doelgroep passen

Maak naadloos lijsten, exporteer ze en sluit ze aan op uw CRM voor schaalbaarheid

Maak contact met uw doelgroep via verschillende media met nauwkeurige attributen voor contactgegevens

Betrouwbare firmografische en demografische gegevens toevoegen voor elk contact in uw CRM

Adapt.io beperkingen

Er zijn beperkte dashboardstijlen en weergaven

De interface en filterfunctie kunnen verwarring veroorzaken bij nieuwe gebruikers

Adapt.io prijzen

Aangepaste prijzen

Adapt.io beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2700+ beoordelingen)

4.6/5 (2700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50-+ beoordelingen)

10. Datanyze

via Datanyze Datanyze, perfect voor starters en nieuwe bedrijven, is een Google Chrome-extensie die verkoop- en marketingprofessionals helpt om in contact te komen met potentiële klanten.

Het biedt toegang tot een enorme database met contactgegevens, waaronder e-mailadressen, telefoonnummers en sociale-mediaprofielen, rechtstreeks vanuit uw browser. Hierdoor is tijdrovend handmatig onderzoek overbodig en kunt u zich richten op het opbouwen van relaties met potentiële klanten.

Het platform heeft een gebruiksvriendelijke Chrome-extensie en een soepele, intuïtieve interface.

De bonus is dat dit de enige tool in dit artikel is die je 90 dagen gratis kunt uitproberen.

Datanyze beste eigenschappen

Breek in opkomende ijsbrekers gerelateerd aan wat er gebeurt in de wereld van een prospect - samengesteld uit persoonlijke sociale media feeds, lokale nieuwspublicaties en meer

Vind en maak contact met nieuwe klanten vanuit uw browser

Exporteer profielen rechtstreeks vanuit Google Chrome met behulp van de extensie

Contactpersonen en bedrijven taggen om automatisch gesegmenteerde lijsten te maken - die u allemaal met één klik op de knop kunt exporteren

Datanyze beperkingen

De UX is traag en mist geavanceerde functies

Verschillende gebruikers hebben geklaagd over onnauwkeurige of onvolledige gegevens

Datanyze prijzen

Nyze Lite : Gratis proefabonnement

: Gratis proefabonnement Nyze Pro 1: $21/maand

$21/maand Nyze Pro 2: $39/maand

Datanyze beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (440+ beoordelingen)

4.2/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (50+ beoordelingen)

Terwijl we tools voor gegevensbeheer hebben onderzocht, is het cruciaal om de kracht van CRM-platforms niet te vergeten. Hoewel ze niet alleen gericht zijn op gegevens, bieden CRM's inzichten en stroomlijnen ze gegevensworkflows.

De ClickUp CRM platform is hier een goed voorbeeld van. Vermijd datasilo's en orkestreer het hele gegevenstraject van acquisitie tot analyse binnen één intuïtieve interface.

ClickUp

ClickUp is een one-stop oplossing voor uitgebreid marketing- en verkoopbeheer. Met ClickUp als CRM stroomlijnt u uw verkoop- en prospectieworkflow en biedt u ongeëvenaarde duidelijkheid tijdens het hele klanttraject.

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de Simple CRM Template van ClickUp in lijstweergave

Naadloos beheer van klantgegevens

Werk samen aan deals, stuur projectupdates naar klanten en werf klanten met één e-mailhub.

Gecentraliseerde hub: Zeg vaarwel tegen gegevenssilo's! ClickUp bewaart alle klantinformatie - contacten, interacties, deals, notities - in één georganiseerde ruimte

Zeg vaarwel tegen gegevenssilo's! ClickUp bewaart alle klantinformatie - contacten, interacties, deals, notities - in één georganiseerde ruimte Aanpasbare velden: Stem informatie af op uw specifieke behoeften. Voeg aangepaste velden toe voor industrie, voorkeuren en andere unieke details

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van sprintpunten, taken per status en bugs per weergave te bekijken

Intuïtief ClickUp dashboards voor visuele inzichten

De meer dan 50 dashboardwidgets van ClickUp maken het visualiseren van uw klantgegevens op één plek eenvoudig.

Drag-and-drop eenvoud: Maak dynamische dashboards die belangrijke statistieken visueel weergeven. Volg verkooppijplijnen, klanttevredenheidsscores, of projectvoortgang -alles visueel verbluffend en gemakkelijk te begrijpen

Maak dynamische dashboards die belangrijke statistieken visueel weergeven. Volg verkooppijplijnen, klanttevredenheidsscores, of projectvoortgang -alles visueel verbluffend en gemakkelijk te begrijpen Activeerbare inzichten: Verdiep u in gegevens om trends, patronen en verbeterpunten te identificeren. De intuïtieve dashboards van ClickUp stellen u in staat om proactieve stappen te nemen op weg naar verkoopsucces

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Market-Competitive-Analysis-Template.png ClickUp sjabloon voor marktconcurrentieanalyse /img/

Verkrijg waardevolle marktinzichten en geniet van het visualiseren van de prestaties van uw product met deze sjabloon en vergelijk het moeiteloos met anderen

Creëer uw ideale systeem om contacten, klanten en deals op te slaan en te analyseren. Voeg links toe tussen taken, documenten en meer om gerelateerd werk bij te houden.

Sluit de puntjes op de i: ClickUp integreert naadloos met populaire tools zoals e-mail, agenda's en marketingplatforms. Elimineer hiaten in gegevens en werk met een holistisch beeld van klantinteracties

ClickUp integreert naadloos met populaire tools zoals e-mail, agenda's en marketingplatforms. Elimineer hiaten in gegevens en werk met een holistisch beeld van klantinteracties Geautomatiseerde workflows: Stel automatische triggers en acties in op basis van specifieke gegevensveranderingen. Stuur bijvoorbeeld automatisch een welkomstmail als een nieuwe lead binnenkomt in je CRM of activeer het aanmaken van een project op basis van een gesloten deal

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Content-Scaling-Template-1.gif Sjabloon voor het schalen van inhoudproductie in ClickUp /img/

Effectief uw inhoud productieproces met behulp van deze aangepaste sjabloon in ClickUp

ClickUp beste functies

Leid uw klantrelaties naar succes met behulp van direct beschikbare en visueel gepresenteerde inzichten

Houd iedereen op één lijn en werk aan dezelfde doelen met gedeelde gegevens, naadloze integraties en realtime updates

Automatiseer routinetaken en elimineer gegevenssilo's om tijd vrij te maken voor het opbouwen van sterke klantrelaties

Maak gebruik van ClickUp's integraties om gegevens van externe bronnen te analyseren en verborgen trends en patronen te onthullen die uw klantstrategieën kunnen beïnvloeden

Beheer alles van verkooppijplijnen, klantbetrokkenheid en orders met de zeer flexibele weergaven van ClickUp

Visualiseer uw pijplijn, stroomlijn klantworkflows en werk samen met uw team aan kansen

Creëer weergaven op hoog niveau voor het monitoren van customer lifetime value, gemiddelde dealgroottes en meer

Kies uit een verscheidenheid van kant-en-klare sjablonen om gegevens te beheren en analyseren, rapporten te genereren en de volgende stappen te plannen

ClickUp beperkingen

Sommige nieuwe gebruikers merken een steile leercurve op

Mogelijk moet u ClickUp integreren in uw sales intelligence tool

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

De kracht van gegevens benutten met het juiste Clearbit-alternatief

Bij het vinden van het meest geschikte alternatief voor Clearbit gaat het niet alleen om functies, maar ook om het aanpakken van specifieke organisatiebrede behoeften. Neem geen genoegen met gefragmenteerde oplossingen: Zoek een platform dat je data centraliseert, inzichten visualiseert en samenwerking bevordert.

De dashboards, functies en integraties van ClickUp CRM stellen u in staat om van gegevensbeheer over te stappen op gegevensbeheersing. Zo ontsluit u de ware kracht van informatie om succes voor uw klanten en uw bedrijf te stimuleren.

Kies verstandig en zie hoe uw gegevens de brandstof worden voor uw groei. 💯