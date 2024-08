10 beste projectmanagementboeken voor projectmanagers

Wist je dat je maar liefst een 92% succespercentage in het bereiken van uw doelen van het project simpelweg door consequent gebruik te maken van projectmanagement technieken?

Maar projectmanagement is geen sinecure. In 2015 slaagden bedrijven erin om slechts 29% van de projecten op tijd af te ronden en binnen het budget. Dat komt omdat je vaardigheden, talent, passie en technische knowhow nodig hebt om een project vlekkeloos te beheren.

Er gaat niets boven echte projectmanagementervaring, maar het opbouwen van een solide kennisbasis zou uw startpunt moeten zijn om een succesvolle projectmanager te worden.

Je vraagt je waarschijnlijk af: "Hoe doe ik dat?" Vergeet het surfen door verspreide online bronnen. Richt je in plaats daarvan op speciale boeken over projectmanagement: ze bieden een uitgebreide en georganiseerde aanpak om je effectief te begeleiden.

Laten we er meteen in duiken en de top 10 van projectmanagement boeken bekijken die je vaardigheden als solide projectmanager een boost zullen geven. Blijf tot het einde, dan delen we de beste methode om de nieuwe projectmanagementtechnieken die je hebt geleerd toe te passen!

10 Beste projectmanagement boeken om projectmanagers te helpen groeien

1. Gids voor absolute beginners in projectmanagement van Greg Horine

via Amazon Het boek van Horine, dat in 2005 werd uitgebracht, is een juweeltje voor iedereen die projectmanagement doet. Waarom? Het vereenvoudigt het onder de knie krijgen van projectmanagement in gemakkelijke, uitvoerbare stappen - ideaal om meteen vanaf de eerste dag goed van start te gaan.

Horine gaat niet alleen in op de oppervlakte, maar duikt ook diep in projectmanagement. Van het schetsen van een project abonnement tot het beheersen van de work breakdown structure (WBS), hij behandelt het allemaal.

Bovendien ontdek je tips voor het budget, tijdlijnen in kaart brengen en duiken in het Agile raamwerk.

Hoewel het boek al enige tijd bestaat, zit de nieuwste editie boordevol up-to-date strategieën, waaronder de nieuwste tools voor webbeheer en insidertips om uit te blinken in het PMP-certificeringsexamen.

"Een project is het werk dat een organisatie eenmalig verricht om een uniek resultaat te bereiken. Met eenmalig bedoelen we dat het werk een duidelijk begin en een duidelijk einde heeft, en met uniek bedoelen we dat het resultaat van het werk op een of meer manieren verschilt van alles wat de organisatie eerder heeft geproduceerd." - Gregory M. Horine

Auteur(s):

Gregory M. Horine

Aantal pagina's:

464 pagina's

Jaar uitgave:

2005

Geschatte leestijd:

Ongeveer 13 uur

Belangrijkste punten:

Diep inzicht in projectmanagement

Gedetailleerde informatie over Agile framework

Beoordelingen:

4.5/5 (Amazon) - " Ik raad het aan. En ik geef het de volle vijf sterren. Het is een verplicht lesboek in een klas die ik geef. Sommige studenten zijn er overweldigd door en anderen zeggen dat ze het geweldig vinden dat het alle details bevat waar ze later toegang toe hebben als ze meer ervaren zijn."

3.6/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Beginner

2. Projectmanagement JumpStart door Kim Heldman

via Amazon Stel je het volgende voor. Je krijgt een project waarvan je niet weet hoe je het moet managen. Onvermijdelijk kom je een paar moeilijke uitdagingen tegen.

De klok tikt en je beseft dat je een spoedcursus nodig hebt om te leren hoe je uitdagingen in dit nieuwe project moet aanpakken. Als je hier al eerder mee te maken hebt gehad, dan zal Heldman's Projectmanagement JumpStart je beste bondgenoot zijn.

Dit boek is geschreven in een vriendelijke, gemakkelijk te begrijpen stijl. Het helpt je snel de fundamentele principes van projectmanagement te begrijpen: planning, implementatie en management, volgens de PMBOK-gids (Project Management Body of Knowledge).

Heldman hanteert een brede definitie van een project, waardoor het relevant is voor zakelijke professionals en mensen buiten de zakelijke wereld. De overzichtsvragen aan het einde van elk hoofdstuk helpen je te versterken wat je hebt geleerd.

Het boek volgt een logisch en gemakkelijk te volgen pad en de no-nonsense stijl van Heldman draagt bij aan de duidelijkheid. Jargon is zeldzaam, en ze kruidt de dingen met zinvolle voorbeelden uit de echte wereld en anekdotes, waardoor de ideeën meer relateerbaar worden en het lezen veel vlotter gaat.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat dit werk niet uitsluitend gericht is op digitale aspecten. De principes die worden uiteengezet zijn echter gemakkelijk aan te passen aan digitale projecten. Een klein nadeel is het gebrek aan uitgebreide richtlijnen voor degenen die zich voorbereiden op de PMP-certificering.

"Het einde van het project is het moment om na te denken over de processen die zijn gebruikt om de activiteiten te voltooien, om te bepalen of de klant tevreden is met het product dat het project moest opleveren en om (onder andere) de lessen te documenteren die in de loop van het project zijn geleerd." - Kim Heldman

Auteur(s):

Kim Heldman

Pagina's:

368 pagina's

Jaar uitgave:

2003

Geschatte leestijd:

Ongeveer 10 uur

Belangrijkste punten:

Snelle en gemakkelijke spoedcursus projectmanagement

Eenvoudig te begrijpen no-nonsense en jargonvrije stijl

Beoordelingen:

4.3/5 (Amazon) - "Aanrader voor een beginnende Projectmanager"

3.6/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Beginner

3. De luie projectmanager: Hoe je twee keer zo productief kunt zijn en toch vroeg het kantoor kunt verlaten door Peter Taylor

via Amazon Op zoek naar iets kleins en beknopt om je vaardigheden projectmanagement naar het volgende niveau? Kijk dan niet verder dan De Luie Projectmanager.

In dit boek vertelt Taylor over zijn concept van "productieve luiheid" Het draait allemaal om efficiënt projectmanagement zonder overweldigd of opgebrand te raken.

Dit artikel duikt in de 80-20 regel (het Pareto-principe) en laat zien hoe je werk en ontspanning met elkaar in evenwicht kunt brengen productiviteit maximaliseert . Kort maar krachtig, het behandelt sleutel punten die cruciaal zijn voor projectmanagers, met praktische tips voor degenen die nieuw zijn in het PM-spel.

Het is echter de moeite waard om aan te tonen dat dit boek zich richt op lezers met een basiskennis van projectmanagement. Het bevat fragmenten over het belang van het gebruik van TOC, Lean, en Zes Sigma methodologieën, waarbij zowel geavanceerde als essentiële concepten worden behandeld.

"Een luie projectmanager zijn draait allemaal om gefocust zijn in je projectmanagement inspanningen en leren om je inspanningen daar te doen waar het er echt toe doet, waar ze de meeste impact hebben." - Peter Taylor

Auteur(s):

Peter Taylor

Aantal pagina's:

152

Jaar gepubliceerd:

2010

Geschatte leestijd:

Ongeveer 4 uur

Belangrijkste punten:

Begrijp hoe je productief lui kunt zijn

Een betere balans tussen werk en privé krijgen met behulp van het Pareto-principe

Beoordelingen:

4.2/5 (Amazon) - "Als je op wat voor manier dan ook bezig bent met projectmanagement en je hoofd bonkt over onproductief zijn, dan geeft Peter geweldige tips voor "minimale input voor maximale impact." Als je extra lui bent, koop dit boek dan voor de lijst met tips in het laatste hoofdstuk. Zoveel is het waard."

3.5/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Gevorderd

4. Agile projectmanagement met Scrum door Ken Schwaber

via Amazon Als de medebedenker van Scrum het uitlegt, kun je maar beter luisteren.

In dit werk neemt Schwaber je mee op een beginnersreis in de wereld van Scrum.

Een opvallende functie, zoals velen hebben aangetekend, is dat alleen het eerste hoofdstuk ingaat op de gedetailleerde theoretische aspecten van Scrum en de rol ervan in Agile Projectmanagement. Na het eerste hoofdstuk schakelt het boek snel over op praktijkcases.

Schwaber erkent dat praktische voorbeelden veel beter zijn om het nut van de methodologie in projectmanagement te illustreren. Terwijl je door de pagina's bladert, krijg je een nuchtere weergave van het landschap van softwareprojecten en leer je een aantal veelvoorkomende valkuilen kennen.

In duidelijke taal leidt het boek je door het schalen en managen van projecten, het managen van complexiteit met Scrum, het bouwen van een top Scrum team, de instelling van ceremonies en artefacten, en andere essentiële Scrum tools. Het heeft een digitale raamwerk-vibe, raakt aan het Capability Maturity Model (CMM) en vat de best practices in softwareontwikkeling samen.

Je moet echter aantekening maken van het feit dat veel lezers aanraden om jezelf bekend te maken met de primaire principes van Agile en Scrum en dit boek te gebruiken als een handboek voor casestudies.

gezond verstand is een combinatie van ervaring, training, nederigheid, gevatheid en intelligentie. Mensen die Scrum toepassen, gebruiken hun gezond verstand elke keer als ze merken dat het werk afwijkt van het pad dat naar de gewenste resultaten leidt. Toch zijn de meesten van ons zo gewend om voorschrijvende processen te gebruiken - processen die zeggen "doe dit, doe dan dat, en doe dan dit" - dat we geleerd hebben ons gezond verstand te negeren en in plaats daarvan instructies af te wachten." - _Ken Schawber

Auteur(s):

Ken Schawber

Pagina's:

192 pagina's

Jaar gepubliceerd:

2004

Geschatte leestijd:

Ongeveer 5 uur

Belangrijkste punten:

Gedetailleerde uitleg van de theoretische aspecten van Scrum

Boordevol praktische voorbeelden uit de praktijk

Beoordelingen:

4.4/5 (Amazon) - "De auteur presenteert ongeveer 25 verschillende scenario's/uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd en hoe hij die heeft opgelost. Het boek is nog steeds relevant, zelfs na twintig jaar publicatie. Scrum Masters kunnen hun voordeel doen met de verschillende scenario's die worden gepresenteerd. Ze krijgen richtlijnen over hoe ze te werk moeten gaan als ze in soortgelijke situaties terechtkomen. Het leergedeelte aan het einde van elk scenario brengt de concepten bij."

3.7/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Gemiddeld

5. De Agile mindset: Agile processen laten werken door Gil Broza

via Amazon Stel je voor dat je alle theorie over Agile processen hebt voor je projectmanagement maar stuiten op een wegversperring wanneer het tijd is om het in actie te brengen. Dat is waar The Agile Mindset om de hoek komt kijken: het is precies op maat gemaakt voor dat scenario. Het richt zich op de uitdagingen waar mensen mee te maken krijgen die agile willen doen in plaats van alleen de kneepjes ervan te weten.

Het boek verdiept zich in de strijd om te verstrikt te raken in procesmechanica als je goed op de hoogte bent van agile waarden. Broza maakt een einde aan het behandelen van de agile mindset als de ultieme oplossing voor elk projectmanagementprobleem. In plaats daarvan definieert hij het als een mindset die consistentie en afstemming van waarden, overtuigingen en principes bevordert.

De auteur benadrukt sterk de noodzaak om het agile framework vorm te geven op basis van je behoeften, het standpunt van je organisatie en de algemene context van je projectmanagement. Hoewel het een theoretische basis voor agile biedt, gaat het ervan uit dat lezers het model al onder de knie hebben.

Dus, als je nieuw bent in het spel, stelt het voor om het te vervangen door meer inleidende boeken over projectmanagement.

"Geweldig worden in Agile, net als geweldig worden in langeafstandslopen of een nieuwe carrière of bovenliggend ouderschap, houdt een diepe verschuiving in die niet adequaat kan worden bereikt met een opeenvolging van kleine stappen. Je moet je er echt toe verbinden: "Doe het alsof je het meent." - Gil Broza

Auteur(s):

Gil Broza

Aantal pagina's:

208 pagina's

Jaar gepubliceerd:

2015

Geschatte leestijd:

Ongeveer 5 uur

Belangrijkste punten:

Deep-dive op Agile framework

Legt uit hoe u Agile kunt implementeren voor uw specifieke behoeften

Beoordelingen:

4.4/5 (Amazon) - "Zoals Jim Highsmith aan het begin zegt: "Veel organisaties slagen er niet in om de vruchten van Agile te plukken omdat ze de praktijken hebben aangenomen, maar niet de mindset". Eindelijk is hier een gids en een verkenning van de andere kant van de Agile medaille (Agile zijn - niet alleen Agile DOEN!) - de Agile mindset."

5/5 (Google Play Books)

Aanbevolen niveau:

Gevorderd

6. Projectmanagement voor niet-projectmanagers door Jack Ferraro

via Amazon Ferraro's praktische gids doet zijn naam eer aan, vol met boeiende verhalen en lessen. Het werpt licht op de methodologie en processen van projectmanagement, waardoor het zelfs toegankelijk is voor onofficiële projectmanagers.

Door projectmanagement-jargon te ontrafelen, transformeert Ferraro de kunst van projectmanagement in iets dat ogenschijnlijk laagdrempelig is.

De auteur benadrukt dat veel managers al gebruik maken van projectmanagementprocessen in hun dagelijkse Taken en gewoon een opfrisser nodig hebben over die principes.

Hier ontdek je een stap-voor-stap gids die je leidt naar projectmanagement. Het voorziet je van vitale vaardigheden zoals technieken voor businessanalyse, work breakdown structures, methoden voor programmavolgorde en strategieën voor risicomanagement.

Het boek zit boordevol praktische uitleg en herkenbare voorbeelden en is een schot in de roos. Als je echter in een gevorderde fase zit en niet op zoek bent naar een herhaling van de basis, zoek dan iets dat dieper ingaat op de sleutel tot projectmanagement.

teams en hun leden bewegen zich snel van het ene project naar het andere en staan vaak onder enorme druk om te produceren op te leveren_ en resultaten. Teams die snel arriveren en dan weer verdwijnen naar de volgende dringende behoefte van de organisatie, worden business en technologie agnosten. Toch is specifieke bedrijfskennis essentieel voor het succes van een project ... Deze bedrijfskennis wordt de basis voor de projectvereisten, een sleutelcomponent voor de scope van je project."_ - Jack Ferraro

Auteur(s):

Jack Ferraro

Pagina's:

242 pagina's

Jaar gepubliceerd:

2012

Geschatte leestijd:

Ongeveer 7 uur

Belangrijkste punten:

Een zeer welkom gebrek aan projectmanagement jargon

Vol praktische voorbeelden en toepassingen uit de praktijk

Beoordelingen:

4.2/5 (Amazon) - "Omdat ik nooit formeel projectmanagement heb gestudeerd en toch gevraagd werd om projecten te leiden als onderdeel van eerdere rollen, kan ik terugkijken en wensen dat ik dit eerder had gelezen. Goede praktische informatie en herkenbare voorbeelden zonder te blijven steken in jargon. De benaderingen zijn goed overdraagbaar naar andere delen van je werk/leven. De moeite waard."

3.54/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Beginner

7. Projectmanagement voor mensen: Helping People Get Things Klaar van Brett Harned

via Amazon Deze keuze op onze lijst benadert projectmanagement vanuit een meer holistisch en mensgericht gezichtspunt. De auteur gelooft dat projectmanagement meer is dan regels en hulpmiddelen; het gaat om het aanscherpen van interpersoonlijke vaardigheden en intuïtie. Deze eigenschappen helpen je oplossingen te vinden die alle betrokkenen tevreden stellen en win-winsituaties creëren.

Als je een boek over projectmanagement wilt dat zich richt op methodologieën, dan zijn er genoeg andere op deze lijst die dat behandelen. Wat dit boek onderscheidt, is de nadruk op menselijke relaties, verwachtingen en het oplossen van conflicten.

Het is een herinnering dat je soms vast kunt komen te zitten in repetitieve routines, waardoor je radertjes in de cyclus van een project wordt. De auteur benadrukt dat zowel jij als je teamleden menselijk zijn. Het managen van relaties is net zo cruciaal als het begrijpen van de technische aspecten van projectmanagement.

De theorieën in dit boek zijn nogal basaal. Het werkt meer als een metgezel voor zachte vaardigheden in projectmanagement dan als een op zichzelf staande bron die alleen gewijd is aan projectmanagement - het is essentieel, maar ook enigszins optioneel.

of je het nu accepteert of niet, je bent een projectmanager. Natuurlijk kun je je identificeren als ontwerper, contentstrateeg, ontwikkelaar (of een van de vele rollen en titels die er in onze branche zijn), maar als mens ben je een projectmanager." - _Brett Harned

Auteur(s):

Brett Harned

Aantal pagina's:

224 pagina's

Jaar uitgave:

2017

Geschatte leestijd:

Ongeveer 6 uur

Belangrijkste punten:

Goede uitleg van basistheorieën over projectmanagement

Veel aandacht voor interpersoonlijke relaties

Beoordelingen:

4.6/5 (Amazon) - "Dit is het eerste boek dat we aan alle nieuwe projectmanagers bij PromptWorks geven om ze snel op weg te helpen. Ik was blij te ontdekken dat het een goede samenvatting was van de praktijken en ervaring die we de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld, maar dan in een zeer beknopt, verteerbaar formulier. Als manager van PM's ben ik dol op de TL;DR aan het einde van elk hoofdstuk! Het helpt me om de sleutelpunten te bevestigen en mijn PM's snel naar specifieke delen te leiden."

3.9/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Beginner

8. Projectmanagement voor jou door Cesar Abeid

via Amazon Worstel je met de stress van projectmanagement? Het kan zeker moeilijk zijn. Maar duik in Abeids perspectief op PM en je zult nooit meer twijfelen aan je managementbeslissingen.

Abeid verandert projectmanagement in een walk-in-the-park, waarbij hij bedrijfsjargon verruilt voor meeslepende en opbeurende verhalen. Aan de hand van deze verhalen leidt de auteur je stap voor stap omhoog op de ladder van projectmanagement, zodat je sterker in je schoenen komt te staan.

Zoals talloze lezers bevestigen, zul je aan het einde van de pagina een nieuwe passie voelen om elk project aan te pakken waar je tegenop zag. De obstakels die een moment geleden nog onoverkomelijk leken? Plotseling lijken ze kleiner en gemakkelijk te overwinnen.

De auteur geeft toe dat dit boek niet diep ingaat op complexe theorieën, maar een vereenvoudigde versie biedt. Maar eenvoud kan een pluspunt zijn, vooral voor beginners. De ongecompliceerde waarden en lessen die hier worden gepresenteerd, helpen twijfels weg te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Als je je tegenzin wilt overwinnen of het gevoel hebt dat je vastzit met je projectmanagementtaken, dan is dit boek op maat gemaakt. Voor een meer gevorderd kennisniveau moet je echter andere werken raadplegen.

"Als drager van vele petten in een familiebedrijf, ... kon ik me niet vinden in veel van het beschikbare materiaal over projectmanagement. Veel van de boeken over projectmanagement zijn gericht op bedrijven, dus de taal was niet relevant voor mij. Maar toen ik het onderwerp projectmanagement bestudeerde, sprongen bepaalde aspecten van de discipline eruit als bijzonder nuttig en eenvoudig. ... ook jij kunt de onderliggende principes van projectmanagement leren die de zakenwereld van vandaag in staat stellen nieuwe projecten te creëren, hun beloften waar te maken en dingen Klaar te krijgen." - Cesar Abeid

Auteur(s):

Cesar Abeid

Aantal pagina's:

190 pagina's

Jaar gepubliceerd:

2015

Geschatte leestijd:

Ongeveer 5 uur

Belangrijkste punten:

Geïnspireerde lezers om onmiddellijk productief aan de slag te gaan

Vol met opbeurende en inspirerende verhalen en casestudies

Beoordelingen:

4.5/5 (Amazon) - "Ik vind het mooi hoe Cesar de projectmanagementprocessen vereenvoudigt waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Als projectmanagement nieuw voor je is, helpt dit boek je op weg en zet het je op het juiste spoor."

4/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Beginner

9. Alpha Projectmanagers door Andy Crowe

via Amazon Zie dit boek meer als een gedetailleerd artikel dan als een enorme boekwerk, omdat het vooral een studie comprimeert.

Aan de hand van een steekproef van 860 projectmanagers, waaronder 18 gelabelde alfa's (de beste 2% scorers), onderzoekt de auteur wat deze alfa's onderscheidt van de bèta's op het gebied van gewoonten, praktijken, projectmanagementvaardigheden en -technieken.

Het is een snel maar inzichtelijk boek dat waardevolle tips geeft en tegelijkertijd een aantal veelvoorkomende misvattingen in de wereld van projectmanagement uit de wereld helpt. Het boek bevat diepgaande interviews en discussies die cruciale inzichten bieden en verschillende perspectieven op de eigenschappen van 's werelds meest succesvolle projectmanagers laten zien.

"Maak er een gewoonte van om de persoon van het probleem te scheiden." - Andy Crowe

Auteur(s):

Andy Crowe

Pagina's:

208 pagina's

Jaar gepubliceerd:

2016

Geschatte leestijd:

Ongeveer 5 tot 6 uur

Belangrijkste punten:

Een zeer snelle lezing over de best presterende PM gewoonten

Biedt een vergelijkende kijk op wat de top 2% onderscheidt van de rest

Beoordelingen:

4.3/5 (Amazon) - "Dit is, naar mijn mening, een geweldig boek, het heeft het over 'wat de top 2% weet dat alle anderen niet weten' en het identificeert communicatie zeker als een sleutelgebied waar top projectmanagers in uitblinken. Ik ondersteun met name het deel over communicatie."

3.9/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Intermediair

10. Eenvoudig strategisch projectmanagement: Praktische hulpmiddelen voor leiders en teams door Terry Schmidt

via Amazon Verandering is constant en het is niet meer dan normaal dat strategieën voor projectmanagement aanpassen. Schmidt richt zich op deze moderne strategieën om projectmanagers te helpen door dit veranderende landschap te navigeren.

De mantra van het boek is gericht op de uitvoering van projecten, waarbij praktisch advies wordt gegeven om de kloof tussen theorie en echte projectscenario's te overbruggen.

Dit boek over projectmanagement gaat uitdagingen aan die zelfs doorgewinterde projectmanagers lastig kunnen vinden. Het boek schetst het grote geheel, begeleidt je bij het verbeteren van projectmanagement en moedigt aan om niet te micromanagen. In plaats daarvan richt het zich op het begrijpen van de essentiële "waarom"-vragen van het project.

veel leidinggevenden hebben beknibbeld op investeringen in onderzoek of training omdat ze dachten dat deze geen zinvolle voordelen zouden opleveren in de komende kwartalen. Die bijziende executives redeneerden dat tegen de tijd dat zulke investeringen vruchten af zouden werpen, ze er niet meer zouden zijn!" - _Terry Schmidt

Auteur(s):

Terry Schmidt

Pagina's:

272 pagina's

Jaar gepubliceerd:

2009

Geschatte leestijd:

Ongeveer 7 tot 8 uur

Belangrijkste opmerkingen:

Overbrugt op efficiënte wijze de kloof tussen pure theorie en praktische toepassing

Zeer geschikt voor zowel beginners die een inleiding willen als voor veteranen omdat het complexe problemen aanpakt

Beoordelingen:

4.4/5 (Amazon) - "Het eerste materiaal dat ik ooit heb gevonden over Logical Frame Work, dat het niet zozeer heeft over tag, maar over toepassing. Investeer je tijd in het lezen van dit boek en leer hoe je je droom kunt omzetten in een SMART doel. Bedankt, Terry Schmidt"

3.8/5 (Goodreads)

Aanbevolen niveau:

Gemiddeld tot gevorderd

