10 Beste Brex Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Brex is een SaaS-platform dat software voor het beheer van zakelijke kaarten en uitgaven biedt aan bedrijven in het middensegment van de markt en aan (grote) bedrijven met durfkapitaal. Brex gebruikt AI-algoritmes binnen zijn platform om fraude op te sporen, datagestuurde beslissingen te nemen, geldstromen te beheren en oplossingen op maat te bieden.

Brex voldoet echter niet aan de eisen van alle bedrijven, vooral niet aan die van kleinere bedrijven. En dat creëert de behoefte aan een waardig alternatief.

Daarom bespreken we de beste alternatieven voor Brex om kleine bedrijven te helpen met het beheer van zakelijke uitgaven.

**Wat moet je zoeken in Brex Alternatieven?

Platformen voor uitgavenbeheer bieden veel functies. Hier zijn de belangrijkste functies die je moet overwegen voordat je een selectie maakt:

Dashboards: Voor eenvoudige navigatie en snelle toegang tot je onkostendeclaraties *Mobiele app: U kunt uw kaarten, uitgaven en verschuldigde betalingen overal beheren en bekijken

Geautomatiseerd goedkeuringsproces: Voor een snellere werkstroom door de instelling van dagelijkse limieten voor onkosten of vooraf goedgekeurde goedkeuringsbedragen, zodat u over een controlespoor beschikt

Digitaal vastleggen van bonnetjes: Bespaar tijd bij het vastleggen van uitgaven en verminder het risico op zoekraken van bonnetjes met functies zoals OCR-technologie (optische tekenherkenning)

Kilometertracker: Voor de automatische berekening van kilometers op basis van landwetten voor bedrijven en teams die vaak reizen

Realtime rapportage en analyses:Ondersteun goed geïnformeerde beslissingen voor uw business en uitgaven

De 10 beste Brex alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet waar je op moet letten bij het selecteren van een ideale oplossing voor uitgavenbeheer, laten we eens kijken naar de beste Brex Alternatieven in 2024.

1. Harvest

via Harvest Harvest is een app voor tijdsregistratie, ideaal voor kleine teams en bedrijven.

Het helpt je om de tijd van je projecten op alle platforms bij te houden. Je kunt het verbinden met andere zakelijke apps en integraties zoals Asana en Slack.

Met Harvest kun je facturen maken, betalingen innen en integreren met boekhoudsoftware zoals Xero en QuickBooks.

Harvest beste functies

Tijdregistratie op alle platforms: browser, desktop en mobiel

Budgetten aan projecten toewijzen en het gebruik ervan controleren

Analyseer kosten en tijdgebruik met rapportage tools

Uw facturatie stroomlijnen door online betalingen van PayPal en Stripe te integreren

Harvest limieten

Non-admin accounts moeten alle informatie handmatig toevoegen

Wijzigingen uit het verleden bijhouden is moeilijk omdat er geen rekening wordt gehouden met gewijzigde tarieven in de geschiedenis

Harvest prijzen

Harvest: Free

Free Harvest Pro: $12/maand per zetel

Harvest beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (500+ beoordelingen)

2. Factuur uitgaven

via Factuur uitgaven en kosten BILL Spend & Expense helpt bij het automatiseren van onkostendeclaraties, budgetten en de verwerking van vergoedingen.

Het heeft een geautomatiseerde optie voor onkostendeclaraties en bespaart tijd door het handmatig toevoegen van kredietkaartoverzichten. Het helpt ook bij het maken van aparte kaarten voor elk abonnement met aangepaste limieten.

Met de software voor onkostenbeheer en virtuele kaarten kun je realtime inzicht krijgen in de uitgaven van werknemers en jezelf beschermen tegen fraude. Gebruikers waarderen de mogelijkheid van meerdere betalingsopties.

BILL Spend & Expense beste functies

Genereer geautomatiseerde onkostendeclaraties zonder de afschriften van kredietkaarten te reconciliëren

Maak aparte kaarten voor elk abonnement met een limiet

Out-of-pocket uitgaven en vergoedingsverzoeken bijhouden met mobiele bonnetjesupload en push notificaties voor goedkeuringen

BILL Spend & Expense limieten

U kunt uw abonnement op de virtuele kaart pas op de eerste werkdag van de maand resetten

Er is geen optie om terugkerende kosten automatisch op te splitsen naar meerdere budgetten

BILL Spend & Expense prijzen

Gratis

BILL Spend & Expense beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (1.100+ beoordelingen)

4,5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (400+ beoordelingen)

3. Kabbelend

via Kabbelend Rippling biedt de optie om werknemers in hun lokale valuta te vergoeden en rapportages in elke taal te leveren.

Je kunt een goedkeuringsketen op basis van rollen maken die automatisch wordt aangepast aan veranderingen in je business.

De software voor onkostenbeheer stelt snel aangepaste beleidsregels op en bespaart tijd op handmatige herzieningen.

Rippling beste functies

Onmiddellijk incassomeldingen opsporen, zelfs als ze in verschillende talen zijn

Bouw een goedkeuringsketen op basis van rollen die automatisch wordt bijgewerkt wanneer uw business verandert

Toegang tot diepgaande rapportages over uitgaven voor elk lid van het team

Rippling limieten

Trage responstijd bij het implementeren van rapportages

Rippling prijzen

Begint bij $7/maand per gebruiker

Aangepaste prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.100+ beoordelingen)

4.8/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.900+ beoordelingen)

4. Spendesk

via Spendesk Spendesk is een zeven-in-één cloudgebaseerde oplossing voor uitgavenbeheer die bedrijven helpt bij het beheren van hun factuurbetalingen, salarisadministratie kaarten voor bedrijven en nog veel meer.

Het helpt bij het maken van gedigitaliseerde onkostendeclaraties zonder papierwerk, waardoor het vergoedingsproces voor werknemers snel en eenvoudig verloopt.

Het platform maakt gebruik van OCR-technologie (Optical Character Recognition) om je geüploade facturen of ontvangstbewijzen te scannen en op te slaan. Je kunt het integreren met apps van derden zoals Xero, Slack en Netsuite.

Spendesk beste functies

Onkostenbeheer bijhouden met virtuele en fysieke kaarten

Digitaliseer onkostendeclaraties voor eenvoudige vergoeding van personeelsuitgaven zonder papierwerk

Instellen van limieten voor bedrijfsuitgaven en goedkeuring vooraf

Taken automatiseren zoals btw-extractie, ontvangstbevestiging en het toewijzen van onkostenrekeningen

Spendesk limieten

Duur voor kleine bedrijven

Hoewel het dashboard gebruiksvriendelijk is, is de instelling van je zakelijke bankrekening een uitdaging

Spendesk prijzen

Aangepaste prijzen

Spendesk beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

5. Clearco

via Clearco Clearco helpt e-commercebedrijven bij het beheren van hun facturen en betalingen. Het ondersteunt al uw voorraad-, marketing-, juridische en financiële kosten en verzend- en logistieke kosten.

Het wordt gewaardeerd om zijn alles-in-één, gebruiksvriendelijk dashboard. Het platform ondersteunt vier valuta: EUR, CAD, USD en GBP.

Clearco beste functies

Je kunt als tech-startup equityfeeskapitaal krijgen

Het biedt de mogelijkheid om tot $20 miljoen te lenen

Geen kredietcheck voor bedrijven die zes maanden of langer actief zijn

Clearco limieten

Alleen beschikbaar voor e-commerce en SaaS-bedrijven

Werkt alleen voor bedrijven of LLC's

Clearco prijzen

Aangepaste prijzen

Clearco beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

6. Zoho Expense

via Zoho Kosten Zoho Expense is een webgebaseerde mobiele applicatie voor het beheer van zakelijke reizen en uitgaven. Het heeft geautomatiseerde reiskosten en rapportage.

Het stelt het bijhouden van bonnetjes in met een auto-scan bonnetjesoptie door cloud applicaties te integreren. Het bewaart je kopieën voor het leven en zorgt voor een veilige tijdsregistratie.

Zoho Expense beste functies

Bijhouden van voorschotbetalingen en rapporten met een hoge mate van aanpassing voor snelle en effectieve processen

Formulieren voor het aanmaken van onkosten aanpassen en velden kiezen om in te vullen tijdens het verzenden van onkosten

Je kunt meerdere valuta's uploaden

Zoho Expense limieten

Leercurve voor beginners

Af en toe onderbrekingen van het platform

Zoho Expense prijzen

Free: Tot 3 gebruikers

Tot 3 gebruikers Standaard: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Premium: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Enterprise: $8/maand per gebruiker

Zoho Expense beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1000+ beoordelingen)

4,5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

7. Mos

via Mos Moss levert bedrijfskaarten voor start-ups en digitale bedrijven.

Je kunt de limieten van individuele kaarten in realtime aanpassen vanaf je dashboard. Je kunt ook uitgavenlimieten instellen voor elke kaart. Gebruikers waarderen het platform omdat uitgaven, facturen en kaarten op één plek staan.

Je kunt geautomatiseerde administratieve taken met verschillende categorieën instellen voor de workflow van je bedrijf, inclusief btw-tarief en kostenplaats.

Moss beste functies

Je kunt onbeperkt debet- en kredietkaarten krijgen

Claim tot 0,4% cashback voor zowel fysieke als virtuele kaarten

Integreer met ERP- en boekhoudsoftware zoals XERO, DATEV en Exact Online

Moss limieten

Lagere cashback dan andere software voor uitgavenbeheer

Assistentie van team vereist voor demo eninstallatie financiële account Moss prijzen

Slimme kaarten: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Aangepast abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Compleet uitgavenbeheer: Aangepaste prijzen

Moss beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

8. Mee eens

via Overeenkomen Concur biedt geïntegreerde en geautomatiseerde onkostenbeheersoftware die uitgaven bijhoudt met behulp van AI en realtime gegevens.

Je kunt gegevens interpreteren en inzichtelijke rapportages krijgen. Met de tool kun je via je dashboard fouten opsporen zoals duplicaten en activiteiten die niet voldoen aan het bedrijfsbeleid.

Het platform biedt een zelfgestuurde demo zonder kredietkaartgegevens vast te leggen.

Concur beste functies

Onkostenanalyse en rapportage bijhouden metAI-accountingstools en machine learning

Onkosten invoeren en categoriseren met AI

Ontvangsten direct uploaden naar onkostendeclaraties

BTW en wisselkoersen voor internationale reizen automatisch berekenen

Concur limieten

Te veel opties beschikbaar om de uiteindelijke prijs in te schatten

Herstart het proces om sommige problemen tijdens het proces op te lossen

Concur prijzen

Aangepaste prijzen

Concur beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (5000+ beoordelingen)

4/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1900+ beoordelingen)

9. Tribal Krediet

via Krediet voor stammen Tribal Credit is een zakelijke kaart voor starters en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Het controleert en analyseert uw bedrijfsvoering in realtime via je dashboard. Het dashboard wordt geactiveerd wanneer je de bankafschriften van de laatste drie maanden, de oprichtingsakte van je bedrijf en je fiscaal ID nummer opgeeft.

Het platform voor uitgavenbeheer is aangetekend voor het aanbieden van kredietlijnen tot $1.000.000.

Tribal Credit beste functies

Je hebt de optie om veilige kaarten te krijgen in lokale valuta

Onkosten in realtime bijhouden met geavanceerde tools

Toegang tot relevante kortingen en netwerkmogelijkheden als onderdeel van wereldwijde startersgemeenschappen

Tribal Krediet limieten

Trage evaluatie van de uitgaven van het team

Niet-bekende opties voor bijhouden en rapportage

Tribal Credit prijzen

Gratis

Tribal Credit beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet vermeld

10. Ramp

via Ramp Ramp biedt oplossingen voor het beheer van zakelijke kaarten en uitgaven, speciaal ontworpen voor financiële teams in het middensegment van de markt.

Je kunt herinneringen instellen voor terugbetalingen en ontbrekende items en een automatische vergrendelingsoptie voor mogelijk verdachte transacties.

De software creëert aangepaste workflows met vooraf ingestelde budgetsjablonen . Je kunt ook automatische limieten en verzendvereisten instellen voor al je zakelijke kaarten.

Ramp beste functies

Herinneringen instellen voor terugbetalingen, ontbrekende items en kaarten automatisch vergrendelen voor twijfelachtige transacties

Rechtstreeks integreren met apps van derden zoals Asana

Toegang tot realtime gegevens om budgetoverschrijdingen te voorkomen

AI-rapporten genereren voor nauwkeurige analyse

Ramp beperkingen

Lange verwerkingstijd

Prijzen van integratoren

Ramp: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Ramp Plus : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Ramp Enterprise: Aangepaste prijzen

Ramp beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

4.8/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

Terwijl Brex en vergelijkbare software voor uitgavenbeheer financiële taken en rapportages afhandelen, richten projectmanagementplatforms zoals ClickUp-taaks zich op taakbeheer en samenwerking tussen de leden van het team om het project vlot en met maximale productiviteit te voltooien.

ClickUp

Gebruik ClickUp's sjablonen voor financieel beheer om uw financiële Taken efficiënt te beheren. Met deze sjablonen kunnen uw financiële teams gemakkelijk financiële KPI's bijhouden, hun accounts beheren en hun winsten en uitgaven berekenen.

Met het ClickUp financieel beheersjabloon kunt u al uw financiële gegevens centraliseren en eenvoudig beheren

Financiën en uitgaven beheren met ClickUp

U hoeft zich alleen maar aan te melden voor ClickUp Finance Management Sjablonen. Pas dit sjabloon toe op de ruimte of map waar u wilt werken. Voeg relevante leden van uw team toe en uw werkruimte is klaar.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/accounting-and-finance-template-by-clickup-1400x850.png

/$$$img/

Schakel tussen de handige weergaven van ClickUp om uw facturen in enkele seconden te ordenen

ClickUp helpt u ook bij het bijhouden en beheren van uw clients met deelbare rapporten die zijn gemaakt met ClickUp's Accounting Projectmanagement Software .

Voorbeeld van een ClickUp-werkruimte voor projectmanagement voor een accountantskantoor

U zult ook in staat zijn om bij te houden en projectbudgetten beheren voor clients met spreadsheets georganiseerd in een visuele database met de tool. Met deze spreadsheets kun je taken koppelen, documenten koppelen of insluiten en gegevens exporteren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-1.gif

/$$$img/

Personaliseer en pas uw ClickUp Dashboard aan met 50+ widget variaties

ClickUp beste functies

Werk met aangepaste sjablonen voor financieel beheer

Accounts en rapportages van clients bijhouden en beheren met ClickUp's tool voor boekhoudkundig en financieel beheerautomatisering en hulpmiddelen voor herinneringen

Creëer en deel gedetailleerde rapporten met de tijdsregistratie met visueel georganiseerde spreadsheets

Facturen, betalingsherinneringen en meer beheren met zeer visuele dashboards

Automatiserenaccount taken voor rapportage, teamsamenwerking en werkopdrachten

Geniet van 1000+ integratieopties met tijdsregistratie, cloud opslagruimte, ontwikkelaars en kalender

ClickUp beperkingen

Geen extra kredieten of beloningen voor het gebruik van ClickUp

Leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Het kiezen van het juiste alternatief voor Brex hangt af van de behoeften van je team en je business. Gespecialiseerde tools voldoen aan jouw unieke behoeften. Maar tools zoals ClickUp helpen je om je werknemers en clients op de hoogte te houden van alle informatie en om meerdere projecten te beheren.

U behaalt maximale resultaten als u uw processen op één plek stroomlijnt. Met functies zoals samenwerking bij taken, integraties en aanpassing van de workflow richt ClickUp zich op het oplossen van verschillende aspecten van uw financieel projectmanagement. Probeer ClickUp vandaag nog! 🎉