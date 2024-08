Confluence vs Asana: Welke Project Management Tool is het beste?

Of je nu een team op afstand of in persoon managet, je hebt een solide projectmanagementsoftware om iedereen op één lijn te houden. Er zijn tientallen projectmanagementplatforms, maar Confluence en Asana zijn twee van de populairste opties voor mobiele teams.

Het is moeilijk kiezen tussen deze twee platforms, vooral als je ze nog niet eerder hebt gebruikt. Beide platforms hebben voor- en nadelen, dus het komt aan op je voorkeuren en behoeften.

Deze gids geeft je een volledige uitsplitsing van Confluence vs Asana, vergelijkt hun functies en stelt de beste opties voor een winnende oplossing voor. 🏆

**Wat is Confluence? Confluence is een projectbeheertool van softwaregigant Atlassian. Het is niet alleen een projectmanagement-app voor het beheren van mensen en taken, maar Confluence legt ook alle kennis van je organisatie vast. Als je moeite hebt om taken, wiki's, technische documentatie en SOP's bij te houden, combineert Confluence ze allemaal op één plek. 📚

Confluence features

Confluence geeft externe teams één enkele bron van waarheid. De functies van het platform centraliseren informatie, versnellen de besluitvorming en ondersteunen samenwerking tussen teams in realtime.

1. Projectbeheer

Confluence heeft een indrukwekkend aantal PM functies. Gebruik een Confluence Whiteboard om te brainstormen over grote ideeën met embeddable smart links en interactieve elementen zoals stemmen en timers. Confluence documenten ondersteunen ook real-time bewerken, taggen en notificaties. Het beste van alles is dat Confluence wordt geleverd met een gepersonaliseerde feed, zodat je team alleen de projecten en taken die voor hen het belangrijkst zijn. 🤩

2. Kennisbeheer

Ben je het zat om door Slack-berichten, e-mails of Google Documenten om de juiste bestanden te vinden? Confluence lost de hoofdpijn van het springen van platform naar platform op door de informatie van je organisatie op één plek samen te brengen. Dit maakt het eenvoudig om informatie op te slaan zoals:

Technische specificaties

Handleidingen

Multimedia-inhoud zoals video's, foto's en geluidsopnamen

Budget rapporten

Klantgegevens

Het beste van alles is dat Confluence deze kennis mengt met je projecten en taken. De duidelijke organisatie en gemakkelijke toegang zorgen ervoor dat je team op dezelfde golflengte zit activiteiten stroomlijnen .

3. Sjablonen

Zeker, Confluence stelt je in staat om aangepaste projecten te maken, maar het wordt ook geleverd met veel gebruiksklare sjablonen. Gebruik community-sourced sjablonen voor projectplanning, brainstormen of zelfs hoofddocumentatie van een project. Het is niet nodig om projecten of documenten vanaf nul aan te maken - zoek gewoon wat je zoekt, kopieer het, voeg je gegevens toe en ga aan de slag. 🧑‍💻

4. Integraties

Confluence integreert met een indrukwekkend aantal apps van derden. Het heeft meer dan 3.000 integraties met populaire tools zoals Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox en Google Drive. ⚒️

Hoewel Confluence geschikt is voor de meeste teams, is het populairder bij softwareontwikkelaars omdat het deel uitmaakt van de Atlassian productsuite. Het voordeel is dat het native integraties heeft met andere Atlassian producten; het nadeel is dat niet-technische teams misschien geen waarde vinden in andere Atlassian oplossingen.

Confluence prijs

Gratis versie

Standaard: $6,05/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$6,05/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Premium: $11.55/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$11.55/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wat is Asana? Asana is een projectbeheertool die to-dos, kalenders, formulieren, automatiseringen en rapporten combineert in één platform. Het combineert taakbeheer, projectvisualisatie, samenwerking en automatisering in één keurig platform. Asana heeft ook een robuuste mobiele app en webapp, dus het is ideaal voor

teams op afstand, onderweg of hybride teams . 📱

Asana kenmerken

Het begon als een eenvoudige to-do lijst app, maar vandaag de dag omvat Asana taakweergaven zoals Tijdlijn, Board en Kalenderweergave. Hoewel het geen kennisbeheer biedt zoals Confluence, heeft Asana wel robuuste werklastplanning en automatiseringsfuncties die ontworpen zijn om de werklast van je team te verlichten.

1. Projectbeheer

Wilt u de werklast van uw team op een hoog niveau zien? Asana heeft verschillende weergaven om de deadlines, projecten en meer van je team te visualiseren. Maak een Kanban-bord voor procesgericht werk of gebruik een Tijdlijn Gantt grafiek om mijlpalen van een project uit te zetten.

Dankzij de functie Formulieren is het niet nodig om Slack- of e-mailberichten te sturen met werkaanvragen. Maak gewoon een formulier en je team kan intern werk aanvragen of externe input van klanten verzamelen in slechts een paar klikken. 🖱️

2. AI en automatisering

Uw team probeert meer te doen met minder middelen. Waarom niet wat taken van hun bord halen? Asana is vooraf geladen met deskundige workflows en automatisering om uw werkdag gemakkelijker te maken. Stel Asana-regels in om taakstatussen bij te werken, contactpersonen te wijzigen of zelfs een ping op Slack naar je team te sturen wanneer een taak is toegewezen. 📌

Als je meer hulp wilt, is Asana Intelligence een AI-tool voor het stellen van projectdoelen, het genereren van statusupdates en het verzamelen van informatie. Je kunt het geen algemene vragen stellen zoals een tool als ChatGPT, maar de AI kan diepgaande informatie delen over taken, projecten en hindernissen binnen Asana.

Sjablonen

Net als Confluence bevat Asana sjablonen om je workflows te versnellen. Asana heeft echter geen Docs of Whiteboards die je wel vindt op platforms zoals ClickUp . In plaats daarvan zijn de sjablonen alleen bedoeld voor projectinstellingen.

Dat wil niet zeggen dat deze sjablonen niet waardevol zijn. Asana combineert de kracht van sjablonen en automatiseringen in vooraf gemaakte bundels, waardoor het eenvoudig is om complexe processen en frameworks te creëren met slechts een paar klikken. Als je ooit een verandering moet aanbrengen, kun je je bundel snel aanpassen en probleemloos toepassen op alle workflows. 🧘

4. Integraties

Asana integreert met meer dan 300 toepassingen van derden, waaronder Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive en Canva. Aangezien Asana geen kennisbank of documenten bevat, hebt u deze integraties nodig om uw werk op één platform te houden.

Asana prijzen

Persoonlijk: Gratis plan

Gratis plan Starter: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $24.99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24.99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ondernemingen: Neem contact op voor prijzen

Confluence vs Asana : Vergelijking van functies

Er is geen duidelijke winnaar in de krachtmeting tussen Asana en Confluence. Beide brengen je projecten van A tot Z en ondersteunen mobiel werken met mobiele apps voor iOS en Android. Het komt erop aan hoe je het liefst werkt en wat je grootste pijnpunten zijn.

Er zijn echter enkele grote verschillen in hun functies en de kracht van die functies. Laten we eens kijken naar de grootste verschillen tussen Confluence en Asana.

1. Kennisbeheer

Confluence beheert zowel projecten als kennis; Asana doet alleen projectbeheer. Als je interne kennis en projecten moet beheren, is Confluence hier de duidelijke winnaar. Een apart platform kopen is niet nodig omdat je alle projecten en inhoud op dezelfde plaats kunt bijhouden.

Als je echter geen kennisbeheer nodig hebt en projecten wilt beheren, is Confluence misschien te ingewikkeld voor jouw behoeften. In dat geval is Asana een betere keuze.

Winnaar: Confluence pagina

2. Templates

Confluence en Asana worden allebei geleverd met voorgeïnstalleerde sjablonen. Deze sjablonen zijn echter niet helemaal hetzelfde.

Aangezien Asana geen Docs of Whiteboards ondersteunt, zijn de sjablonen alleen voor projectopmaak. Dit is nog steeds een geweldige manier om tijd te besparen, maar het zal niet helpen als je opmaak nodig hebt voor vergaderagenda's of SOP's. 📝

Confluence wordt geleverd met sjablonen voor zowel projectopmaak als documenten. Als je geen doe-het-zelf-sjablonen wilt maken in een oplossing zoals Google Drive, dan is Confluence de betere optie voor het uitvoeren van je eigenlijke werk.

Winnaar: Confluence

3. Integraties

Op het eerste gezicht zou je denken dat Confluence hier de winnaar is. Het heeft meer dan 3000 integraties, terwijl Asana er 300 heeft. De meeste integraties zitten echter in apps met een matige beoordeling op de Atlassian app marketplace. Sommige van deze connectors werken niet zo goed, dus wees voorzichtig. 👀

Asana heeft misschien niet zoveel integraties, maar de kans is groot dat het integraties heeft voor de tools die je al gebruikt. Het is verbonden met alles van Tableau tot YouTube tot Loom, waardoor de functionaliteiten van Asana verder gaan dan projectbeheer.

Als je echter alleen Atlassian producten gebruikt, is Confluence de duidelijke winnaar. Het integreert gemakkelijk met Trello en Jira software.

Winnaar: Confluence voor Atlassian producten; Asana voor apps van derden

4. Hulpmiddelen voor projectbeheer

Zowel Confluence als Asana zijn goede keuzes voor projectbeheer. De juiste optie hangt af van hoe je het liefst werkt.

Als je je werk op hetzelfde platform wilt houden als je to-dos en statistieken, ga dan voor Confluence. Je hebt aparte oplossingen en integraties nodig om dezelfde functionaliteit in Asana te krijgen, maar gebruikers zeggen dat het platform gemakkelijker te gebruiken is dan Confluence.

Asana zou de betere keuze zijn als je een niet zo technisch onderlegd team managet. ⭐

Winnaar: Confluence voor alles-in-één werk; Asana voor gebruiksgemak

5. AI en automatisering

Handmatig werken is zo 2012. Als u op zoek bent naar praktische hulp van automatisering of AI, dan is Asana de betere keuze.

Beide platformen bieden automatisering, maar we houden ervan hoe Asana automatiseringsbundels aanbiedt om snel interne processen te optimaliseren . Voor wat het waard is, Confluence biedt ook drag-and-drop automatiseringen die je vanaf nul kunt ontwerpen of uit de automatiseringsbibliotheek van Atlassian kunt halen.

Maar AI is wat de weegschaal doet doorslaan in het voordeel van Asana. Asana Intelligence biedt slimme velden, samenvattingen, een editor, statussen, antwoorden en meer. Het zal projecten niet volledig voor je beheren, maar het zal de zaken zeker versnellen. 🤖

Confluence biedt alleen AI via Atlassian Intelligence, dat op dit moment alleen beschikbaar is voor geselecteerde gebruikers in bèta. Geen van beide AI-oplossingen zal je echter helpen bij het uitvoeren van je werk, dus je hebt misschien nog steeds een alternatieve AI-tool nodig zoals ClickUp AI .

Winnaar: Asana

De prijsstelling is een beetje lastig voor deze SaaS-producten. Confluence is technisch gezien goedkoper dan Asana met $6,05 per maand tegenover $10,99 per maand voor Asana. 💸

De basisprijs van Confluence is echter voor 10 gebruikers, terwijl die van Asana voor één gebruiker is. Als je Confluence jaarlijks betaalt, kost het 600 dollar voor het eerste niveau, ongeacht of je twee of 10 gebruikers hebt. Voor kleine teams of startups is dat misschien financieel niet logisch. Asana rekent meer per gebruiker, maar kan goedkoper zijn afhankelijk van de opzet van je team.

Confluence vs Asana op Reddit

We hebben de goede mensen van Reddit geraadpleegd om de grootste verschillen tussen Asana en Confluence te ontdekken en te beslissen welke optie het beste is voor bepaalde situaties. Een gebruiker zei , "Asana is prima, maar ik vind het niks. Traag, hoewel sneller dan het was, en gewoon een beetje ondermaats. Voor minder technische teams, geweldig." Dus, als je basis PM-functies nodig hebt voor minder technische mensen, heeft Asana misschien alles wat je nodig hebt. 🎯

Een niet-technische gebruiker was het ermee eens, en zei "Asana is mijn favoriet, mijn rare apenbrein wordt zo tevreden als ik een taak af heb en de narwal knippert op het scherm ." Een andere gebruiker vatte het mooi samen: "Het hangt er echt vanaf wat je nodig hebt en hoe mensen willen werken. Ik ben er een groot voorstander van om je softwareoplossing als laatste te kiezen, nadat je je workflow en werkstijl hebt uitgezocht. Anders zou je, afgezien van de financiële investering, de manier waarop je werkt kunnen dwingen zich aan te passen aan de tool in plaats van andersom."

Maak kennis met ClickUp het beste alternatief voor Confluence vs Asana

Er is geen gemakkelijke keuze in de strijd tussen Asana en Confluence. Beide platformen hebben hun sterke punten, maar ze kunnen niet alles doen om de Agile methodologie te ondersteunen.

Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar ClickUp kan alles wat Asana en Confluence kunnen en nog meer. 🥳

De alles-in-één platform voor projectbeheer ondersteunt kennisbeheer, automatisering, AI-tools, analyse en meer geavanceerde functies. Je zou kunnen zeggen dat het het hele pakket is.

Samenwerken in real-time met ClickUp Docs

Waarom heen en weer schakelen tussen uw PM-oplossing en uw eigenlijke werk? Werk in real-time samen in ClickUp Documenten . Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd bewerken en rijke opmaak, opmerkingen en tags toevoegen om de samenwerking te verbeteren. ✍️

Bekijk de meer dan 15 weergaven in ClickUp om uw HR-workflow aan uw behoeften aan te passen

Het beste van alles is dat u ClickUp niet hoeft te verlaten om uw to-dos te beheren. Zet elke opmerking om in een uitvoerbare taak in uw ClickUp Workspace en u kunt aan de slag.

Ondersteun technische softwareontwikkeling in ClickUp

Psst, raad eens? U kunt ClickUp aanpassen zoals u wilt dankzij de intuïtieve gebruikersinterface.

Stroomlijn uw ontwikkelingsproces met ClickUp's alles-in-één werkhub voor plannen, bouwen en verzenden Softwareteams gebruiken ClickUp om samen te werken aan roadmaps, te integreren met Git-tools, backlogs te beheren, Agile sprints bij te houden en nog veel meer. Dit is jouw PM-tool, dus je kunt het aanpassen aan hoe jij het liefst werkt. 💃

Maak meer tijd vrij voor kennisintensief werk door terugkerende taken te stroomlijnen met ClickUp Automations

Stel taakafhankelijkheden en subtaken in, maak terugkerende taken, kies uit meerdere taakweergaven, stel aangepaste taaktypen in of voeg aangepaste velden toe - de wereld ligt aan uw voeten!

ClickUp prijs

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

Krijg alle projectmanagementfuncties die je nodig hebt met ClickUp

Teamwork maakt de droom werkelijkheid, maar vereist nog steeds de juiste software, vooral als je een team op afstand beheert. Kiezen tussen Asana en Confluence is een goed begin, maar als je alles moet doen, ga dan voor een platform dat alles al doet en nog wat.

ClickUp heeft samenwerkingstools, een gebruiksvriendelijke UI en aangepaste dashboards om de productiviteit te verhogen. Zeg vaarwel tegen het heen en weer schakelen tussen verschillende tools en breng je werk onder in een echt alles-in-één werkplatform. 🙌

Maar geloof ons niet op ons woord. Ervaar zelf de kracht van ClickUp: Maak nu gratis uw ClickUp Workspace aan.