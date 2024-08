10 Beste CRM voor distributeurs om de groothandel te beheren in 2024

Handel is een dynamische sector en groothandeldistributeurs vormen de ruggengraat van toeleveringsketens. U weet dat effectieve CRM-software (Customer Relationship Management) onmisbaar is, maar welke is de beste?

CRM voor groothandelsdistributie kan uw bedrijfsvoering verbeteren, uw verkooppijplijn stroomlijnen en uw groothandel naar nieuwe hoogten stuwen. 🙌

Ontdek samen met ons de beste CRM voor distributeurs en iedereen die softwaretools nodig heeft om klanten en producten te beheren op een handige, gecentraliseerde locatie.

Wat moet u zoeken in CRM voor Distributeurs ?

Het kan ontmoedigend zijn om door tientallen opties te navigeren bij het kiezen van de beste CRM voor uw distributiebedrijf. Neem deze belangrijke factoren in overweging om een naadloze werking van uw groothandel te garanderen:

Real-time functionaliteit Zoek naar een CRM-softwareoplossing die onmiddellijk inzicht biedt in uw verkoopproces, klantinteracties en voorraadbeheer

Zoek naar een CRM-softwareoplossing die onmiddellijk inzicht biedt in uw verkoopproces, klantinteracties en voorraadbeheer Gebruiksvriendelijke dashboards : Richt u op een verkoop-CRM waarmee uw teamleden gemakkelijk toegang hebben tot statistieken, modules en andere belangrijke functies

Richt u op een verkoop-CRM waarmee uw teamleden gemakkelijk toegang hebben tot statistieken, modules en andere belangrijke functies Functies voor projectbeheer: Kies een tool die synergie biedt metCRM en projectbeheer om uw bedrijf te helpen zich te ontwikkelen in de huidige markt 📈

Kies een tool die synergie biedt metCRM en projectbeheer om uw bedrijf te helpen zich te ontwikkelen in de huidige markt Aanpasbare tools: Zoek een CRM-systeem met aanpasbare tools voor de unieke behoeften van uw bedrijf. Van leadbeheer tot verkoopautomatisering, u wilt een CRM-oplossing die u kunt configureren om aan uw dynamiek te voldoen

Zoek een CRM-systeem met aanpasbare tools voor de unieke behoeften van uw bedrijf. Van leadbeheer tot verkoopautomatisering, u wilt een CRM-oplossing die u kunt configureren om aan uw dynamiek te voldoen Marketingintegratie: Zoek naar tools die integreren metmarketingautomatiseringssoftwarewaardoor een holistische benadering van klantbetrokkenheid ontstaat

Als we functies hebben gemist die aansluiten bij uw bedrijfsdoelen, noteer ze dan nu. Geef bovenal prioriteit aan wat uw bedrijf nodig heeft voor zijn unieke CRM-strategie .

## De 10 Beste CRM voor Distributeurs om te gebruiken

Deze CRM-softwareoplossingen kunnen e-mailmarketing, klantenondersteuning, contactbeheer en nog veel meer verbeteren voor uw distributiebedrijf.

Van prognoses tot follow-up, deze geavanceerde CRM-tools hebben alles wat nodig is om bij te blijven in de distributiesector, zodat u niet het gevoel hebt dat u met teveel dingen tegelijk bezig bent. 🤹

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat ClickUp CRM is de beste SaaS-keuze voor groothandel en alles-in-één projectbeheer. Maar ClickUp is niet alleen de beste CRM-software. Het is de toonaangevende gratis projectmanagementsoftware biedt een gestroomlijnd, cloudgebaseerd platform voor taakbeheer.

ClickUp's AI-tools voor CRM bieden alles wat u nodig hebt om uw distributiebedrijf te voorzien van datagestuurde inzichten. 💡

Gebruik meer dan 100 intuïtieve AI-tools om uw bedrijfsprocessen te verbeteren. ClickUp AI kan in enkele seconden berichten voor sociale media, e-mailcampagnes, notities voor vergaderingen en meer opstellen.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen

Wilt u meer? Geen probleem. ClickUp Automations kunnen de tijd die u besteedt aan vervelende processen en gegevensinvoer verminderen, zodat u meer tijd hebt om deals te sluiten.

Verbeter de samenwerking tussen uw verkoopteam, organiseer klantgegevens en verhoog de winstgevendheid op elk punt van de verkoopcyclus. 💰

ClickUp beste eigenschappen

Met aanpasbare dashboards kunt u zich concentreren op wat belangrijk is en wordt het voor uw teams eenvoudiger om door hun gegevens te navigerenCRM-workflow* Naadloze integratie met meer dan 1000 andere apps en tools, zodat je alles op één plek kunt samenbrengen

Meer dan 1.000 gratis sjablonen voor essentiële zaken zoals taakbeheer, verkoopspreadsheets ensjablonen voor communicatieplannen om de dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen

Browseruitbreiding compatibel met Chrome, Firefox en Edge; desktop-app is compatibel met Microsoft, Linux en Mac; mobiele app is compatibel met Android en iOS

Beperkingen van ClickUp

Er is een leercurve met zoveel functies, maar dat wordt opgelost met gratis video tutorials en uitgebreide FAQ's

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen (maar u krijgt nog steeds toegang tot honderden gratis CRM-tools met het Free Forever-plan)

ClickUp prijzen

**Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Zoho CRM

via Zoho CRM Zoho CRM is een uitgebreide CRM-software die het voor groothandels gemakkelijker maakt om klantinteracties te beheren en te optimaliseren. Het gebruiksvriendelijke platform biedt functies zoals leadbeheer, verkoopautomatisering en analyses.

De beste functies van Zoho CRM

Omni-channel aanwezigheid maakt het makkelijker voor supportteams om klanten te benaderen via het juiste kanaal met de juiste boodschap

Automatiseringstools laten je marketingcampagnes, klantencontacten en workflows op de automatische piloot draaien

Gedetailleerde analyses bieden inzichten om klantbehoud te verbeteren, verkoopactiviteiten in realtime te meten en verkoopvoorspellingen te stroomlijnen 📌

Integratie met meer dan 800 apps via de Zoho marketplace om het leven voor iedereen makkelijker te maken

Zoho CRM beperkingen

Sommige reviews noemen de behoefte aan een verbeterde gebruikersinterface

Aangepaste functies vereisen het gebruik van een programmeertaal die voor sommige verkoopteams onbetaalbaar kan zijn

Zoho CRM prijsstelling

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professional: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.500+ beoordelingen)

4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.500+ beoordelingen)

3. Freshsales

via Freshworks Freshworks biedt een pakket oplossingen voor klantbetrokkenheid en bedrijfsproductiviteit met de naam Freshsales. Gebruik het voor de vertegenwoordigers van uw distributiebedrijf om het verkoopbeheer, de klantenondersteuning en nog veel meer te verbeteren. ⚒️

De beste functies van Freshsales

Toegang tot meerdere verkooptools die zijn ontworpen om kleine bedrijven te helpen hun omzet te verhogen en hun productiviteit te verhogen

AI CRM-functies verbeteren het klanttraject met inzichten in klantgedrag op uw app en website

Automatiseringsfuncties stellen u in staat om het genereren van taken, meldingen en meer op de automatische piloot te zetten

Integraties met toptools zoals Mailchimp en Trello helpen om alles samen te brengen

Verkoopbeperkingen

Reviews van gebruikers vermelden problemen met het vinden van klantinformatie zoals tijdzones en locatie

Sommige beoordelaars melden problemen met bugs en een gebrek aan functies op het gratis plan

Freshsales prijsstelling

Gratis: Gratis voor 1-3 gebruikers

Gratis voor 1-3 gebruikers Groei: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $83/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (7.100+ beoordelingen)

4.5/5 (7.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een populaire CRM voor dienstverlenende bedrijven marketing-, service-, verkoop- en websitebouwsoftware. Gebruik het om leads te beheren, dagelijkse taken te automatiseren en inzicht te krijgen in klantinteracties om het beheer van klantrelaties te stroomlijnen. 🤝💲

HubSpot beste eigenschappen

Integratie met populaire tools zoals QuickBooks, E-mail, Zerys en meer

Automatiseringen zetten leadgeneratie, e-mailmarketing en leadtracking op de automatische piloot

Traceer en beheer verkoopleads, kansen en deals in elke fase van de klantlevenscyclus

Analytische tools maken het eenvoudig om statistieken bij te houden en verkoopprestaties te analyseren met gedetailleerde inzichten

HubSpot beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat add-ons te duur kunnen zijn voor bedrijven met een beperkt budget

Volgens beoordelingen ontbreekt bepaalde functionaliteit in vergelijking met vergelijkbare CRM-software (bijv. de mogelijkheid om meerdere contracten tegelijk te selecteren)

HubSpot prijzen

Starter: $20/maand

$20/maand Professioneel: $890/maand

$890/maand Onderneming: $3.600/maand

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.900+ beoordelingen)

4.4/5 (10.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.900+ beoordelingen)

5. Creatio

via Creatio Creatio is een andere uitstekende Voorbeeld van CRM-software voor automatisering van bedrijfsprocessen en alles wat u nodig hebt om de klanttevredenheid te verhogen. Rust uw verkopers uit met tools om de productiviteit te verhogen, marketinginspanningen te stimuleren en uw groothandel naar een hoger niveau te tillen. 🤸

De beste functies van Creatio

Het platform maakt het gemakkelijk omworkflows te automatiseren en CRM voor distributeurs en groothandelaars zonder enige kennis van codering

Kant-en-klare automatiseringen stroomlijnenmarketingcampagnes en leadbeheer

End-to-end verkoop procesbeheer geeft u een 360-graden overzicht van uw groei, het vastleggen van leads, distributie en meer

Chatbot van derden en native live chatfuncties werken samen voor een efficiënte communicatieoplossing

De beperkingen van Creatio

Gebruikers melden dat sommige integraties moeilijk kunnen zijn en ontwikkeling vereisen

Volgens sommige gebruikersbeoordelingen mist de analysetool functies die beschikbaar zijn met andere CRM-tools (bijv. exportfunctionaliteit en berekende variabelen)

Creatio prijsstelling

Growth: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Unlimited: $85/maand per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

6. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive is een CRM-platform met tools die zijn ontworpen om het verkooppijplijnbeheer te verbeteren. Gebruik het om taken te automatiseren, deals te volgen, de klantervaring te verbeteren en waardevolle inzichten te krijgen om succesvolle verkoopresultaten te stimuleren. 🎯

De beste functies van Pipedrive

Real-time verkooprapporten geven u inzicht in uw verkooptrechter voor betere beslissingen op het gebied van doelstellingen, prognoses en teambewaking

Verkoopautomatisering helpt u in contact te komen met potentiële klanten en elke stap van uw verkoopproces te vereenvoudigen

Leadbeheerfuncties zoals kwalificatie en prioritering helpen je verkoopteam om elke kans te benutten

Pijplijnbeheer helpt conversiepercentages te verhogen met intuïtieve tools zoals gekleurde hints om deals te markeren die aandacht nodig hebben

Pipedrive beperkingen

Sommige gebruikers melden dat integratie met tools van derden verwarrend kan zijn voor niet-technische teamleden

Volgens beoordelingen elimineren bestaande automatiseringen niet de noodzaak voor repetitieve gegevensinvoer

Pipedrive prijsstelling

Essential: $21,90/maand per gebruiker

$21,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $37,90/maand per gebruiker

$37,90/maand per gebruiker Professioneel: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Power: $74,90/maand per gebruiker

$74,90/maand per gebruiker Enterprise: $119/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

4.2/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

7. EngageBay

via EngageBay EngageBay is een alles-in-één distributie-CRM-suite voor marketing-, verkoop- en serviceautomatisering. Gebruik het om marketing- en verkoopactiviteiten te stroomlijnen, de onboarding van klanten te verbeteren en het klantondersteuningsproces te vereenvoudigen.

De beste functies van EngageBay

Toegang tot tientallen marketingtools die zijn ontworpen om e-mailcampagnes, verkoopautomatisering, leadgeneratie en meer te vereenvoudigen 📩

Verbeter klantinteracties met contactinformatiebeheer, automatisering van follow-ups en een efficiënte helpdeskfunctie

Projectbeheerfuncties zoals kalenders enmijlpalen bijhouden houd uw team op koers

Maak ticketrouting, escalatie en het aanmaken van taken eenvoudiger met vooraf gebouwde automatiseringen om uw klantenserviceprocessen te verbeteren

EngageBay beperkingen

Gebruikers melden een gebrek aan tutorials voor het oplossen van problemen en FAQ's voor veelvoorkomende problemen

Sjabloonopties zijn beperkt en het ontbreekt vaak aan sleepfunctionaliteit

EngageBay prijzen

**Gratis

Basis: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Groei: $64,99/maand per gebruiker

$64,99/maand per gebruiker Pro: $119,99/maand per gebruiker

$119,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

EngageBay beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

8. Salesforce

via Salesforce Salesforce is een toonaangevende CRM voor groothandelsdistributie met tools om marketingcampagnes te verbeteren en meer. Gebruik het om uw serviceteams te helpen in contact te komen met klanten en bruikbare inzichten te krijgen in de gebruikerservaring om doorlopende groei te stimuleren. 🌱

Salesforce beste eigenschappen

Sales AI biedt tientallen tools die zijn ontworpen om klantgegevens te benutten en uw impact te vergroten

Analysetools verhogen de nauwkeurigheid van prognoses, laten uw verkooppijplijn groeien en verbeteren uw bedrijfsresultaat

Naadloze integratie met toonaangevende projectbeheer- en marketingtools om alles samen te brengen op één platform

Real-time inzichten helpen je verkoopteam om sneller af te sluiten en het pijplijnbeheer te verbeteren

Salesforce beperkingen

Sommige functies zijn niet intuïtief en kunnen verwarrend zijn om door te navigeren

Sommige gebruikers melden regelmatig bugs en crashes, waardoor werk verloren gaat

Verkoopkracht prijsstelling

Starter: $25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professional: $80/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

$80/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker Enterprise: $165/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

$165/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker Unlimited: $330/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

$330/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker Unlimited+: $500/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

Salesforce beoordelingen

G2: 4.3/5 (18.000+ beoordelingen)

4.3/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

9. Methode

via Methode Method is een aanpasbaar CRM-platform dat is ontworpen voor naadloze integratie met QuickBooks. Het maakt het eenvoudig om betalingen, facturen en klantinformatie tussen de platforms te synchroniseren. 🌻

De beste functies van Method

Tweewegsynchronisatie met QuickBooks en Xero kan dure misstappen voorkomen en je verkoopteam op de hoogte houden

Online betalingsportalen stellen u in staat creditcardbetalingen te verwerken en cashflowpositief te blijven

Automatisering helpt knelpunten voorkomen en zorgt ervoor dat je verkoopteam zich kan concentreren op belangrijke taken

Klantportalen verbeteren de klantervaring en stellen hen in staat om hun informatie te bekijken en bij te werken

Methodebeperkingen

Sommige gebruikersreviews melden een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden om weergaven te personaliseren en het platform efficiënter te maken voor verschillende verkoopteams

Bugs kunnen de functionaliteit verstoren en het kan enige tijd duren voordat ze zijn verholpen

Methode Prijzen

Contactbeheer : $25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd CRM Pro: $44/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

$44/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker CRM Enterprise: $74/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

Waarderingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

10. NetSuite

via Oracle NetSuite Oracle NetSuite's cloudgebaseerde bedrijfssoftware wordt geleverd met ERP-, CRM- en e-commercetools. Het is een populaire CRM voor groothandelaars en detailhandelaars. Gebruik het om klantrelaties te verbeteren en het genereren van leads te stimuleren vanaf een uniform platform waar uw marketingteams gemakkelijk doorheen kunnen navigeren. 🕹️

NetSuite beste eigenschappen

Automatiseringentijd besparen door het afhandelen van handmatige processen zoals boekhouding, bedrijfsvoering en voorraadbeheer

ERP-tools maken het eenvoudig om meerdere dochterondernemingen, organisaties en juridische entiteiten vanaf één platform te beheren

Analytics maken het eenvoudiger om voorraadniveaus te controleren, orders op tijd te leveren, klanttevredenheid te verbeteren en draagkosten te minimaliseren

Boekhoudtools bieden een volledig overzicht van uw financiële prestaties en cashflow

NetSuite beperkingen

Sommige gebruikers melden onbehulpzame foutmeldingen en een trage reactietijd van de klantenservice

Gebruikers kunnen te maken krijgen met een steile leercurve wanneer ze vertrouwd raken met het platform

NetSuite prijzen

NetSuite verstrekt geen openbare prijsinformatie. Bedrijven betalen jaarlijkse licentiekosten op basis van de kosten van het kernplatform, optionele modules en het aantal gebruikers, plus eenmalige installatiekosten. Neem contact op met het verkoopteam van NetSuite voor informatie over aangepaste offertes.

NetSuite beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.400+ beoordelingen)

Strategische groei nu ontketenen

Het vinden van de beste CRM voor distributeurs en detailhandelaren is eenvoudiger als u kiest uit het beste van het beste. 🏆

Kies voor eersteklas oplossingen die inspelen op branchespecifieke behoeften en functies bieden zoals voorraadbeheer en het volgen van bestellingen. Als u eenmaal een platform hebt gekozen, kunt u zich richten op het optimaliseren van uw verkooppijplijn voor efficiëntie.

Met een gebruiksvriendelijke interface en robuuste CRM-functies kan ClickUp verkooppijplijnen optimaliseren en uw distributie- en retailactiviteiten superchargen. Aanmelden bij ClickUp nu voor een naadloze, gratis ervaring.