10 Beste Mindgrasp AI Alternatieven in 2024 (Beoordelingen & Prijzen)

Als je iets nieuws aan het leren bent, kan dat aanvoelen als hard werken. Je moet goed luisteren of lezen, gedetailleerde aantekeningen maken, betekenis geven aan wat je hebt opgeschreven, samenvatten en het dan allemaal proberen te onthouden. Het is veel. 👀

Gelukkig heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie ons AI-tools om de leerervaring veel gemakkelijker te maken voor zowel leerlingen als leerkrachten. Hulpmiddelen zoals Mindgrasp.AI, bijvoorbeeld, of een van de vele Mindgrasp AI alternatieven.

Mindgrasp is een AI-tool voor aantekeningen maken dat documenten voor je leest of naar video's luistert (inclusief YouTube video's) en je vervolgens samengevatte aantekeningen presenteert. Je kunt vragen stellen om je te helpen de informatie te begrijpen en te verwerken, plus flashcards en quizzen maken om je te helpen de informatie te onthouden.

Mindgrasp is ongelooflijk nuttig, maar het is niet het enige app voor aantekeningen maken of AI studiehulp die er is. Sommige Mindgrasp AI alternatieven bieden ook andere functies die zowel studenten als leerkrachten kunnen gebruiken. 🧑‍🎓

Laten we eens kijken naar een paar van de functies die dit soort AI-gestuurde studieassistenten bieden, zodat je weet waartoe ze in staat zijn. Daarna kijken we naar een aantal uitstekende Mindgrasp AI alternatieven om je studie (of onderwijs) te verbeteren.

Wat moet je zoeken in een Mindgrasp AI Alternatief?

Het is altijd goed om te weten wat je opties zijn - en misschien ontdek je wel tools waarvan je niet wist dat ze bestonden. Dit zijn enkele van de belangrijkste functies en functionaliteiten waar je naar moet zoeken als je alternatieven voor Mindgrasp AI onderzoekt:

AI-gestuurde transcriptietools die tekst of spraak omzetten in geschreven format

Mogelijkheid tot documentbeheer om uw aantekeningen te organiseren zodat u gemakkelijk kunt vinden wat u nodig hebt

Automatisering van processen zoals het samenvatten van lange content in een paar sleutelpunten, waardoor je tijd bespaart

Koppelen in twee richtingen zodat je altijd je weg terug kunt vinden naar gerelateerde informatie

Eenvoudigtools voor het delen van kennis zodat u een kennisbank kunt opbouwen waar anderen ook iets aan hebben 📚

Aanpassingen zodat je het format en de stijl van je aantekeningen kunt veranderen zodat ze beter voor je werken

Een gebruiksvriendelijke interface van de AI-tool zodat u snel aan de slag kunt

Je kunt Mindgrasp gebruiken voor sommige van deze toepassingen, maar niet allemaal, dus laten we eens wat andere opties bekijken.

De 10 beste Mindgrasp AI Alternatieven om te gebruiken in 2024

Deze alternatieven voor Mindgrasp AI bieden elk verschillende functies. Bekijk de sterke en zwakke punten van elk van deze alternatieven om je te helpen beslissen welke tool - of combinatie van tools - het beste voor jou zal werken.

Gebruik ClickUp AI om content binnen Docs te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

ClickUp is een uitstekend Mindgrasp AI-alternatief - en nog veel meer. Het is een alles-in-één online productiviteitstool die is ontworpen om workflows te stroomlijnen en de samenwerking tussen teams te verbeteren. ✨ ClickUp Brein is een AI-assistent die elk aspect van studeren ondersteunt, van het plannen, aantekeningen maken en samenvatten tot het aanmaken van content en opslagruimte voor documenten.

Gebruik een van de vele ClickUp sjablonen voor projectmanagement om een studieabonnement te maken en en vervolgens je voortgang bijhouden ten opzichte van je doelen. Maak tijdens het studeren gebruik van de AI-gestuurde schrijfassistent software om aantekeningen te maken op een ClickUp Blocnote of in een ClickUp document . Haal de sleutelpunten uit uw aantekeningen of andere bronnen en maak samenvattingen met ClickUp Brain. 📝

Als u klaar bent om aan een opdracht te werken, kunt u snel ideeën genereren met een van de vele sjablonen voor brainstormen of maak een overzicht van een mindmap op een ClickUp Whiteboard . ClickUp's AI Writer for Work komt weer van pas om content te genereren vanuit uw schets en deze te bewerken en op te maken zodat u een professioneel, foutloos document aflevert.

De beste functies van ClickUp

Gebruik de ingebouwdeWhiteboard software om te visualiseren hoe alles in elkaar past en je te helpen informatie te onthouden

Haal automatisch actiepunten uit je aantekeningen om traceerbare Taken te maken

Uw aantekeningen structureren en organiseren met geneste pagina's en tags

Al uw documenten centraal opslaan op het ClickUp platform

Vertaal uw content in een groot aantal talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Arabisch 🌎

ClickUp gebruiken op mobiele iOS- of Android-apparaten of op desktop

ClickUp limieten

ClickUp Brain is niet beschikbaar op de gratis versie, dus u hebt een betaald abonnement nodig om het te gebruiken

Met zo veel functies kan er een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijs

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. OpenAI

via Kami Kami is een andere tool die leerkrachten ondersteunt en helpt om het leren te personaliseren zodat het voor iedereen boeiender is. Het integreert met je leermanagementsysteem (LMS) zodat je het kunt gebruiken voor zowel instructie als opdrachten. ✅

Gebruik de annotatietools om lesmateriaal veel interessanter te maken en moedig je leerlingen aan om hetzelfde te doen. Zowel leerlingen als docenten kunnen het systeem ook gebruiken om snel vragen te stellen en te beantwoorden of om spraak- of video-opnames te delen.

Kami beste functies

Maak eenvoudig lesmateriaal of pas het aan en deel het met uw klas

Zie uw leerlingen online in realtime samenwerken en controleer met hen of alles volgens plan verloopt

Genereer quizzen en beoordelingen en geef ze allemaal een cijfer in één weergave

Integreer met andere populaire onderwijstools, zoals Google Classroom, Teams, OneDrive en Schoology

Kami limieten

Het basisabonnement geeft je toegang tot een aantal functies, maar je hebt een betaald abonnement nodig voor geavanceerde functies zoals spraaktypen of het nakijken en bijhouden van beoordelingen

Sommige leerkrachten vinden de prijs een beetje hoog als ze zelf voor Kami betalen

Kami prijzen

Basic: Gratis

Gratis Leraar: $99/jaar

$99/jaar School of district: Neem contact op voor prijzen

Kami beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

5. EnhanceDocs

via EnhanceDocs EnhanceDocs gebruikt de functie voor het zoeken in natuurlijke taal om mensen te helpen informatie te vinden. Gebruik het om je team te trainen, nieuwe medewerkers in te werken of klantenservice te bieden door gebruikers snel antwoord te geven op hun query's.

Om een vraag te beantwoorden doorzoekt deze krachtige tool bestaande bedrijfsdocumentatie en kennisbanken op platformen zoals Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint en Confluence. Vervolgens wordt de query direct gekoppeld aan het relevante document. Het identificeert ook veelgestelde vragen en formuleert antwoorden, wat uren zoeken bespaart.

De beste functies van EnhanceDocs

Stroomlijn de werkstroom van je team door ze snel toegang te geven tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken te voltooien

Gebruik EnhanceDocs direct vanuit chattools zoals Teams, Discord of Slack

Extraheer gegevens uit alle soorten documenten, inclusief PDF's

Wees gerust in de wetenschap dat veiligheid op enterprise niveau al uw gevoelige bedrijfsinformatie beschermt 🔐

EnhanceDocs beperkingen

Er zijn nog niet genoeg reviews om te weten hoe goed deze tool werkt

De prijs is aan de hoge kant voor een klein bedrijf

EnhanceDocs prijsstelling

Gratis

Pro: $1.000/maand

$1.000/maand Business: $2.500/maand

$2.500/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

EnhanceDocs beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Chatbase

via Chatbase Chatbase gebruikt GPT om aangepaste, interactieve chatbots te maken voor je bedrijf. Als alternatief voor Mindgrasp AI neemt het "aantekeningen" uit een bereik van databronnen, waaronder PDF-documenten en websites, en gaat dan verder en zet die gegevens om in chatbotgesprekken.

Krachtige analyses maken het gemakkelijk om potentiële problemen te identificeren en te signaleren voordat ze escaleren, wat helpt om de paden van gebruikers te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verbeteren. 😊

De beste functies van Chatbase

Gebruik het om klanten te binden en te ondersteunen of om leads te genereren

Profiteer van het freemiummodel om het systeem uit te proberen voordat je het koopt

Betaal alleen voor add-ons zoals extra krediet voor berichten of chatbots als je ze nodig hebt

Integreer met chatten of sociale mediatools zoals WhatsApp, Slack, Facebook Messenger en Zapier

Chatbase limieten

Niet-technische gebruikers vinden de leercurve vaak wat steil

Je moet extra betalen om de Chatbase branding te verwijderen of je eigen aangepaste domein te gebruiken

Chatbase prijzen

Gratis

Hobby: $19/maand voor 2 chatbots

$19/maand voor 2 chatbots Standaard: $99/maand voor 5 chatbots

$99/maand voor 5 chatbots Unlimited: $399/maand voor 10 chatbots

Chatbase beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (70 beoordelingen)

7. Browser LockDown

via Browser LockDown Lockdown Browser beveiligt de online testomgeving op leermanagementsystemen. Het wordt voornamelijk gebruikt door instellingen voor hoger onderwijs om de integriteit tijdens examens te waarborgen.

Deze tool verwijdert alle menu- en werkbalkopties, behalve degene die absoluut noodzakelijk zijn, en voorkomt dat leerlingen toegang krijgen tot andere tools die gebruikt kunnen worden om te spieken. ❎

LockDown Browser beste functies

Integreer met een bereik van LMS-systemen, waaronder Moodle, Brightspace, Blackboard Learn en Canvas

Blokkeer studenten zodat ze niet naar andere toepassingen kunnen overschakelen

Maak het onmogelijk om examenvragen te kopiëren en te delen

Gebruik Lockdown Browser op Mac-, Windows-, iPad- en Chromebook-apparaten

LockDown Browser beperkingen

Het is niet gemakkelijk toegankelijk voor gehandicapte studenten

Sommige gebruikers hebben bugs en haperingen gerapporteerd die het examenproces extra stress bezorgen

LockDown Browser prijsstelling

De prijs is gebaseerd op het aantal studenten op uw campus

LockDown Browser beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (40+ beoordelingen)

3.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11 beoordelingen)

8. Leg uit alsof ik vijf ben

via Leg uit alsof ik vijf ben Explain Like I'm Five is een AI-tool die complexe onderwerpen in eenvoudige taal uitlegt, zodat zelfs een kind ze kan begrijpen. Het wordt gebruikt door studenten om nieuwe concepten te leren en door leerkrachten om ze te helpen uitleggen.

De AI-kennisbank wordt gecreëerd door mensen van over de hele wereld die hun persoonlijke inzichten bijdragen, waardoor een divers bereik van gezichtspunten wordt gegarandeerd. 💡

De beste functies van Uitleggen alsof ik vijf ben

Ontvang drie gratis vragen per dag

Krijg snel antwoord op elke vraag die je stelt

Geef je begripsniveau aan - basis, gemiddeld, gevorderd of expert

Kies ervoor om sarcasme aan of uit te zetten, afhankelijk van waar je naar op zoek bent

Uitleg alsof ik vijf limieten heb

Omdat er niet één enkele bron van waarheid is, varieert de betrouwbaarheid van de content

Er zijn nog niet genoeg recensies om te beoordelen hoe goed Explain Like I'm Five werkt

Uitleg Zoals Ik Vijf prijs

Alleen Nieuwsgierig: $3.99/maand

$3.99/maand Vertel me alles: $6.99/maand

Uitleg Like I'm Five beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Academia

via Academia Academia is een kennisbank die bestaat uit onderzoekspapers. Academici kunnen hun papers uploaden en de impact ervan meten, en iedereen kan het onderzoek van anderen volgen zodat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun studieveld. 📰

De beste functies voor academici

Stel zoekalerts in voor onderwerpen waarin u rente hebt

Download gratis miljoenen papers als u zich aanmeldt

Profiteer van de ingebouwde analytics om de impact bij te houden van onderzoekspapers die je uploadt

Gebruik dit Mindgrasp AI-alternatief om gedetailleerde samenvattingen te maken van onderzoekscontent

Academische beperkingen

U moet zich aanmelden om papers te zoeken en openen

Sommige gebruikers vinden de zoekfunctie niet erg gebruiksvriendelijk

Academia prijsstelling

Gratis

Premium voor instellingen: Neem contact op voor prijzen

Academische beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

10. Flip

via Flip Flip, vroeger bekend als Flipgrid, is een app van Microsoft waarmee studenten video-opdrachten kunnen opnemen en ze vervolgens kunnen bewerken en delen. Het is een alternatief studiehulpmiddel voor studenten die liever spreken dan schrijven - of om studenten aan te moedigen hun stem te vinden. 🙋

Beste functies om op te slaan

Nodig leerlingen uit om lid te worden van een groep en bepaal waar ze toegang toe hebben

Verhoog de betrokkenheid door prompts te plaatsen met tekst of video en leerlingen uit te nodigen hun ideeën te delen

Stimuleer samenwerking met klasgenoten om hen te helpen hun ideeën uit te werken

Flip gebruiken als app voor het web of de mobiele telefoon

Flip limieten

Het systeem kan een beetje verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Leerlingen kunnen alleen via video reageren - er zijn geen andere opties

Flip prijs

Gratis

Flip beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

AI-studiehulpmiddelen kunnen het leerproces effectiever en vaak ook veel leuker maken voor zowel studenten als docenten. Van apps voor aantekeningen maken en transcriptie tot chatbots en allerlei soorten kennisbanken, er is een Mindgrasp AI-alternatief voor elk type leertaak. 🙌

ClickUp is een van de beste AI-studiehulpmiddelen die op dit moment verkrijgbaar zijn. Het biedt je sjablonen voor studieplanning, apps voor het maken van aantekeningen en brainstormtools, plus een AI-schrijfassistent die aantekeningen kan samenvatten, kopij kan genereren en je opdracht kan formateren zodat het er geweldig uitziet. Gratis aanmelden voor ClickUp en werk vandaag nog aan topprestaties. 💯