Ontwikkelaarsparadijs: 10 uitstekende code-editors

Naast voedsel en water heeft elke softwareontwikkelaar een code-editor nodig om te overleven. 🖥️

Code editors zijn teksteditors waarmee ontwikkelaars en programmeurs code kunnen schrijven en bewerken. Ze zitten vol met functies zoals syntax highlighting, auto-aanvullen en bug tracking die het ontwikkelingsproces stroomlijnen en het risico op fouten minimaliseren.

Maar met zo veel opties kan het vinden van de perfecte editor aanvoelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom hebben we de markt voor u uitgekamd en de 10 beste code editors. uitgekozen. We zullen hun belangrijkste functies en prijsmodellen uitsplitsen om u te helpen de editor te vinden die het beste bij uw codeerbehoeften past.

Als bonus op onze lijst introduceren we een uitzonderlijke hulpmiddel voor projectbeheer dat je trouwe hulpje kan zijn tijdens je avonturen op het gebied van softwareontwikkeling.

Wat zijn code-editors?

Code editors zijn programma's die ontwikkelaars gebruiken om code te schrijven en te bewerken (dat is geen verrassing). Ze zijn meestal uitgerust met opties zoals auto-aanvullen en codenavigatie die je helpen bij het schrijven en testen van code, de kans op fouten verkleinen en de productiviteit en efficiëntie verbeteren.

Code editors zijn er in allerlei vormen en komen tegemoet aan verschillende programmeerbehoeften en ervaringsniveaus. Als je bijvoorbeeld een beginner bent of je wilt richten op eenvoud, kun je kiezen voor basiseditors.

Ze zijn als gewone teksteditors, maar met een paar extra functies zoals syntax highlighting en regelnummering. Dergelijke code-editors zijn meestal geschikt voor elke programmeertaal.

Je kunt ook tools vinden voor het bewerken van code voor specifieke talen en frameworks of tools die kunnen worden gebruikt op mobiele apparaten of een console.

De opties zijn eindeloos - houd rekening met je eisen, je ervaringsniveau en de programmeertaal of -talen waarmee je werkt om je match te vinden. 🧩

Wat moet je zoeken in de beste code-editors?

Code editors moeten bepaalde kwaliteiten hebben om uw workflow te verbeteren. Focus op de volgende kenmerken bij het kiezen van de beste tool:

Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Uw code editor moet een flexibele interface hebben die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren. Het moet aanpasbaar zijn en snelle veranderingen mogelijk maken Functies voor codebeheer: Code navigatie, code vouwen, auto-complete, en syntax highlighting zijn enkele van de vele opties die coderen beter beheersbaar maken Samenwerking in realtime: Dit is een must als je in een team werkt: de tool moet opties bieden, zoals versiebeheer, waarmee je in realtime kunt samenwerken met je collega's Snelheid en prestaties: De juiste code editor moet alle soorten codes aankunnen zonder te vertragen. Geen enkele ontwikkelaar werkt graag in een trage code-editor Extensie ondersteuning: De geselecteerde editor moet verschillende plugins en extensies ondersteunen voor maximale functionaliteit Vind en vervang optie: Met deze functie kunt u uw code efficiënter bewerken

10 fantastische code-editors voor een eenvoudig ontwikkelproces

Na tientallen code-editors te hebben onderzocht, hebben we de top 10 samengesteld die de meeste functionaliteit bieden en ongelooflijk gebruiksvriendelijk zijn. Bekijk ze en kies degene die aan alle eisen voldoet. ✔️

1. Visual Studio Code

Via: code.visualstudio Op zoek naar een open-source code-editor met rijke cross-platform functionaliteit? Dan is Visual Studio Code de juiste keuze!

De tool werkt naadloos op Windows, Linux en Mac, dus het is uitstekend voor ontwikkelaars die code schrijven voor verschillende besturingssystemen.

De opvallendste functie is IntelliSense, waarmee je verder kunt gaan dan autoaanvullen en syntax highlighting. Deze geweldige optie analyseert variabelentypen, geïmporteerde modules en functiedefinities om slimme aanvullingen te bieden en je werk makkelijker te maken. 😍

Met Visual Studio Code kun je ook direct vanuit de editor code debuggen en ingebouwde Git-commando's gebruiken.

Je kunt de functionaliteit van de editor uitbreiden door extensies te installeren - ze zullen je niet vertragen omdat ze in aparte processen draaien.

Visual Studio Code beste eigenschappen

Werkt op Windows, Linux en Mac

Slimme aanvullingen met IntelliSense

Naadloos code debuggen met een functierijke code editor

Ondersteunt extensies, meerdere programmeertalen en bestandsformaten

Een van de weinige gratis versies in deze lijst van code editors

Visual Studio Code beperkingen

Geheugenoptimalisatie voor verbetering vatbaar

Potentiële prestatieproblemen bij het werken met grote codebestanden

Visual Studio Code prijzen

**Gratis

Visual Studio Code beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

2. Vim

Via: Vim Als je een ervaren ontwikkelaar of programmeur bent die op zoek is naar een uitgebreide versie van de UNIX vi editor, dan heb je die gevonden! Vim is een zeer configureerbare teksteditor met meer geavanceerde mogelijkheden dan de vi editor, dus het is uitstekend voor degenen die hun ontwikkelingsspel een stap verder willen brengen.

Vim wordt door velen beschouwd als een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) vanwege de uitgebreide plugins en extensies, geïntegreerde terminal en hoge mate van maatwerk. Je zult genieten van een robuuste zoek- en vervangfunctie, talloze integraties en een ongelooflijke veelzijdigheid.

De tool is gratis, maar als je het nuttig vindt, vragen de mensen achter Vim je om een donatie om weeskinderen in Oeganda te helpen.

Vim beste functies

Diverse aanpassingsopties

Ondersteunt talloze plugins en extensies

In-terminal bewerken

Geschikt voor honderden programmeertalen

Vim beperkingen

Steilere leercurve

Interface kan verouderd lijken

Vim prijzen

**Gratis

Vim beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (250+ beoordelingen)

: 4.4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (minder dan 5 beoordelingen)

3. Sublieme tekst

Via: Sublieme tekst Sublime Text biedt het hele pakket - het is eenvoudig, krachtig en zeer aanpasbaar, met veel intuïtieve sneltoetsen.

De nieuwste versie van de tool (Sublime Text 4) heeft een aantal handige functies zoals de Tab Multi-Select functionaliteit waarmee je de interface kunt verdelen om meerdere tabbladen weer te geven en je productiviteit omhoog te stuwen. Je kunt ook gebruikmaken van de bijgewerkte optie voor automatisch aanvullen, die intelligente regelaanvulling biedt op basis van de bestaande code.

Andere opvallende functies zijn verbeterde syntax highlighting, Python API en een verfijnde interface met tal van nieuwe thema's. De code editor is beschikbaar op Windows, Mac en Linux, dus je kunt hem gebruiken ongeacht je besturingssysteem.

Sublime Text beste eigenschappen

Tab multi-selecteer functionaliteit

Robuuste auto-complete optie en syntax highlighting mogelijkheden

Beschikbaar op Windows, Mac en Linux

Tal van sneltoetsen

Gratis versie beschikbaar

Beperkingen van Sublime Text

Geen ingebouwde extensies

Het aantal opties kan overweldigend zijn in vergelijking met andere code editors

Sublime Text prijzen

Gratis proberen

Licentie: $99/jaar

Sublime Text beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

4. Nova

Via: Nova Ben je op zoek naar een uitstekende macOS code editor? Je hebt hem gevonden! Nova (een vervanger voor Coda) is een native Mac-platform dat de hele bewerkingservaring tot een fluitje van een cent maakt met opties zoals slimme autocomplete, editor overscroll en meerdere cursors.

Nova biedt native ondersteuning voor 20+ programmeer- en opmaaktalen en formaten, die je kunt uitbreiden dankzij een API en een ingebouwde extensiebrowser. 😎

Naast het schrijven en bewerken van code, kun je Nova gebruiken om je code uit te voeren via aangepaste scripts en debuggen. En met de vele aanpassingsopties, werkruimte-indelingen en prachtige thema's en syntaxiskleuren kun je een omgeving creëren waarin je graag werkt.

Nova beste eigenschappen

Geavanceerde uitbreidingen

Ingebouwde foutopsporingsondersteuning voor meerdere talen

Diverse aanpassingen

Ingebouwde Git broncontrole

Nova beperkingen

Alleen beschikbaar op Mac-besturingssystemen, wat beperkend kan zijn voor andere code-editors

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Nova prijzen

$99 + BTW: een jaar lang updates en nieuwe functies

een jaar lang updates en nieuwe functies $79 + belasting: als je upgrade van Coda

Nova beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (minder dan 5 beoordelingen)

: 3.8/5 (minder dan 5 beoordelingen) Product Hunt: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

5. PyCharm

Via: JetBrains PyCharm is meer dan een code-editor, het is een robuuste geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor Python. Als zodanig is het niet gericht op beginners en richt het zich meer op ervaren professionals.

Verschillende functies maken PyCharm tot een van de beste Python IDE's op de markt. Het biedt intelligente Python-hulp-de tool kan coderegels voor je aanvullen, fouten markeren en je helpen bij het navigeren door je code.

Het platform biedt mogelijkheden op afstand, zodat je apps kunt ontwikkelen op virtuele machines of hosts op afstand. 😍

Met een ingebouwde terminal, geïntegreerde debugger, testrunner en talloze integraties is PyCharm alles wat een doorgewinterde Python-ontwikkelaar nodig heeft om effectief te coderen.

PyCharm beste functies

Beschikbaar op Mac, Windows en Linux, waardoor het zich onderscheidt van andere code editors

Python IDE

Slimme hulp

Ondersteunt verschillende frameworks voor webontwikkeling (zoals Flask, Django of Pyramid)

PyCharm beperkingen

Omgaan met complexe code kan een uitdaging zijn

Projecten starten of omschakelen kan wat traag zijn voor het codeerproces

PyCharm prijzen

PyCharm : $249/jaar per gebruiker voor het eerste jaar (tweede jaar is $199, derde jaar en verder is $149)

: $249/jaar per gebruiker voor het eerste jaar (tweede jaar is $199, derde jaar en verder is $149) Alle producten pakket (bevat 16 tools): $779/jaar per gebruiker voor het eerste jaar (tweede jaar is $623, vanaf derde jaar is $467)

PyCharm beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (700+ beoordelingen)

: 4.6/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

6. BBEdit

Via: Kaal BBEdit is een bekroonde Mac HTML- en teksteditor. Ontwikkelaars en programmeurs zijn niet de enigen die van deze tool houden. Dankzij de veelzijdigheid en robuuste functies wordt hij ook gebruikt door webauteurs, schrijvers en andere professionals.

Wat heeft BBEdit voor jou in petto?

Om te beginnen biedt het een geavanceerde zoek- en vervangoptie voor meerdere bestanden tegelijk, wat je productiviteit stroomlijnt en tijd bespaart. Het is ook uitgerust met grep pattern matching, verschillende projectdefinitiegereedschappen, syntaxkleuring voor verschillende broncodetalen en tekst- en codeaanvulling.

Aangezien BBEdit ook een HTML-editor is, beschikt het over een hele set HTML-opmaakgereedschappen. 🔧

BBEdit beste eigenschappen

Pattern Playgrounds om te experimenteren met greppatronen

Git en Subversion integratie

Shell-werkbladen

Handige code editor voor webdesigners

BBEdit beperkingen

Werkt alleen op Mac-apparaten

Tabbladwisselingen kunnen langzamer zijn

Prijzen BBEdit

BBEdit 14 Afzonderlijk : $49.99

: $49.99 BBEdit 14 upgrade van 13.x : $29.99

: $29.99 BBEdit 14 upgrade vanaf 12.x of hoger : $39.99

: $39.99 BBEdit 14 upgrade vanaf Mac App Store : $39.99

: $39.99 Prijzen voor meerdere gebruikers: Neem contact op voor prijzen

BBEdit beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) TrustRadius: 7.7/10 (10+ beoordelingen)

7. Atom

Via: GitHub Atom is een code-editor gericht op real-time samenwerking en maximale productiviteit. Het biedt cross-platform compatibiliteit, zodat jij en je collega's samen kunnen coderen ongeacht het besturingssysteem.

Atom heeft ook een screen-splitting optie-perfect voor multitaskers die meerdere projecten tegelijk willen overzien. De tool wordt aangedreven door een uitstekende bestandssysteembrowser waarmee je het gewenste bestand in een oogwenk opzoekt.

Enkele "standaard" opties waarvan je zult genieten zijn zoeken en vervangen, automatisch aanvullen en syntax highlighting.

Het probleem met Atom? Het bestaat niet meer. Op 15 december 2022 is de editor officieel met pensioen gegaan. Je kunt het blijven gebruiken, maar alleen als je al oudere versies hebt-versies 1.63.0 en 1.63.1 werken niet.

Atom beste eigenschappen

Gericht op samenwerking

Functie voor het splitsen van schermen

Beste code editor vanwege de bestandssysteembrowser

Gebruiksvriendelijk

Atom beperkingen

Kan niet meer worden gedownload omdat het met pensioen is gegaan

Atom prijzen

Gratis

Atom beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (750+ beoordelingen)

: 4.4/5 (750+ beoordelingen) TrustRadius: 8.7/10 (80+ beoordelingen)

8. IntelliJ IDEA

Via: JetBrains Deze Java en Kotlin geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) maakt het ontwikkelproces leuk en plezierig! 🥳

Het is een AI-gestuurde codeertool dat je productiviteit verhoogt door je te helpen brandschone code te schrijven met functies die zoeken naar mogelijke fouten en suggesties doen om ze te herstellen.

Bij IntelliJ IDEA draait alles om samenwerking - maak gedeelde sessies om te reviewen en debuggen of verplaats je projecten naar een externe machine om het potentieel van de tool ten volle te benutten.

De belangrijkste functie van de tool is AI Assistant met een geïntegreerde chat. Gebruik het om documentatiecommentaar te schrijven, commit-berichten te genereren en je werk gemakkelijker te maken.

IntelliJ IDEA beste functies

Stimuleert samenwerking

Op context gebaseerde suggesties

AI-assistent voor chatten

GitLab-integratie

IntelliJ IDEA beperkingen

Grotere projecten verbruiken veel systeembronnen in vergelijking met andere code editors

De complexe interface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

IntelliJ IDEA prijzen

Het platform heeft verschillende prijsplannen en speciale aanbiedingen - bezoek de website voor meer informatie

IntelliJ IDEA beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.100+ beoordelingen)

9. Kladblok++

Via: Kladblokplusplus Veel ontwikkelaars zullen het ermee eens zijn dat Notepad++ alles heeft. Deze code-editor ondersteunt meerdere programmeertalen en biedt functies die het maken van kwaliteitscode een fluitje van een cent maken.

De grootste aantrekkingskracht is de bliksemsnelle prestatie en optimaal gebruik van systeembronnen. Notepad++ gebruikt pure Win32 API en STL, waardoor het ongelooflijk snel is en toch klein blijft. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over het overweldigen van je systeem. Omdat het zo licht is, is Notepad++ zelfs geschikt voor low-end systemen. 🥰

Als je aan grote codes werkt, zul je de document map functie waarderen. Hiermee krijg je een overzicht van de hele code en kun je naar de gewenste sectie springen zonder eindeloos te scrollen en je plaats te verliezen.

Kladblok++ beste functies

Lichtgewicht

Document map

Ondersteuning voor meerdere talen

Beste code editor voor langere codes

Notepad++ beperkingen

Gebruikersinterface en belangrijkste functies zouden kunnen profiteren van een upgrade

Werkt alleen op Windows

Prijzen van Notepad++

Gratis

Kladblok++ beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

10. Eclips

Via: Eclipse Het schrijven, debuggen en testen van code is een stuk eenvoudiger met Eclipse, een krachtige IDE met veel functies om je efficiëntie te verhogen en fouten te verminderen.

Eclipse is een favoriet van veel ontwikkelaars dankzij de veelzijdigheid en aanpasbaarheid. Naast de betrouwbare Git-integratie biedt het platform veel plugins, zodat je de IDE kunt aanpassen aan je behoeften en workflows kunt aanpassen.

Het platform biedt alles wat je nodig hebt om code grondig te testen. Als er een potentiële fout wordt gevonden, wordt er een gedetailleerde melding met uitleg gegeven, zodat je het probleem in een mum van tijd kunt oplossen.

Eclipse beste eigenschappen

Git-integratie

Uitgebreide selectie van plugins

Uitstekende foutdetectie

Eclipse beperkingen

Zwaar in termen van RAM-gebruik

Kan traag zijn

Eclipse prijzen

Neem contact op voor prijzen

Eclips beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (2.800+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

Hoewel een code-editor van vitaal belang is voor elke ontwikkelaar en programmeur, kan het geen taken en projecten beheren en je team op de hoogte houden van de laatste wijzigingen.

Dit is waar tools zoals ClickUp uitblinken: ze helpen je om bovenop de taken en projecten te blijven, de voortgang en werklast bij te houden en ervoor te zorgen dat het ontwikkelingsproces verloopt zoals gepland. 🔍

Laten we eens kijken hoe ClickUp een waardevolle bondgenoot van elk softwareontwikkelingsteam kan worden!

Chrome-extensie zodat u deze naast uw favoriete code editor kunt gebruiken.

Hoe kunt u hiervan profiteren?

Om te beginnen kunt u de ClickUp software suite met functies die speciaal zijn ontworpen om het hele ontwikkelingsproces te stroomlijnen. Een van de opvallende opties is ClickUp AI , de hoogwaardige AI-schrijfassistent van het platform en content creator ideaal voor het maken van projectplannen en de nodige documentatie in een handomdraai.

Gebruik prompts met ClickUp AI om snel PDR's (Product Requirements Documents) op te stellen

ClickUp AI is een ingebouwde optie binnen ClickUp Documenten , een uitstekende tool voor documentbeheer waarmee u alle projectdocumenten op één plaats kunt bewaren, een platform voor het delen van kennis en organiseer informatie over uw softwareontwikkelingsprojecten.

Op het gebied van samenwerking is ClickUp's nummer één optie ClickUp Whiteboards . Deze digitaal canvas is ideaal om ideeën te brainstormen, van ontwerp naar ontwikkeling te gaan en optimale strategieën en plannen te bedenken. Elke update wordt in realtime uitgevoerd, zodat je zonder onderbrekingen en vertragingen met je team kunt samenwerken.

Wil je feedback van je team over een bepaald aspect van het softwareontwikkelingsproject? Gebruik ClickUp Formulieren om hun input te verzamelen en om te zetten in een eenvoudig te beheren informatiehub. Ze kunnen vooral handig zijn voor functieverzoeken en codebeoordelingen .

Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren Product Feedback Voorbeeld

ClickUp ondersteunt agile workflows met een speciale functieset genaamd Klik omhoog Behendig . Pas uw workflows aan, integreren met andere apps , gebruik automatiseringen en visualiseer uw werk voor maximale functionaliteit en efficiëntie. ✨

ClickUp sjablonen voor soepele softwareontwikkeling

ClickUp weet dat uw tijd kostbaar is en dat er altijd wel een brandje te blussen is. 🔥

Dus in plaats van alles vanaf nul te doen, kunt u snelkoppelingen maken met ClickUp sjablonen.

U kunt bijvoorbeeld agile sjablonen zoals de ClickUp Agile Projectmanagement Sjabloon om verzoeken te verzamelen en te stroomlijnen, backlogs te creëren, prioriteiten te stellen en agile methodologieën te implementeren zonder haperingen.

De ClickUp Agile Project Management Template ondersteunt uw agile workflows en houdt uw team op dezelfde pagina

Natuurlijk is dit slechts het topje van de ijsberg - ClickUp's bibliotheek heeft meer dan 1.000 opties voor verschillende doeleinden, van het beheren van technische documentatie naar stappenplannen maken en omgaan met softwareprojecten .

ClickUp: De wizard voor softwareontwikkeling

De code-editors op onze lijst helpen je moeiteloos code te schrijven en te bewerken, met minimale fouten en maximale precisie.

Maar als u er zeker van wilt zijn dat elk aspect van de softwareontwikkeling proces duidelijk is geschetst en goed wordt beheerd, wendt u zich tot ClickUp.

Dankzij de veelzijdige functies kan ClickUp vele rollen vervullen. Het kan uw softwareontwikkelingsprocessen revolutioneren en u helpen productiviteits- en efficiëntieniveaus te bereiken die u nooit voor mogelijk had gehouden. Aanmelden voor ClickUp en gebruik de kracht om de prestaties en het succes van uw ontwikkelingsteam te maximaliseren. 💪