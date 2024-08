10 beste Hotjar alternatieven om consumenten te begrijpen in 2024

Misschien kun je de totalen van je unieke maandelijkse bezoekers uit je hoofd opzeggen. Misschien denk je voortdurend aan je conversiepercentage. Misschien is A/B-testen voor jou een kunst.

Maar die website- en mobiele app-statistieken zijn nog maar het begin. Om het meeste uit je gegevens te halen, moet je diep in de gebruikerservaring duiken. Als je begrijpt hoe websitebezoekers omgaan met elke pagina van je site of hoe mobiele gebruikers je app gebruiken, kun je pijnpunten en kansen voor verbetering identificeren. Het kan je ook laten zien wat werkt voor je gebruikers en die functies naar de voorgrond brengen, zodat je platform een conversiekrachtcentrale wordt.

Het onderzoeken van gebruikersgedrag is eenvoudig met de juiste tools. Tools voor gebruikersanalyse zoals Hotjar maken het gemakkelijk om verder te gaan dan statistieken en informatie te verzamelen over gebruikersgedrag. Hotjar is een van de meest herkenbare namen op het gebied van gebruikersgedraganalyse, maar het is niet de enige tool die beschikbaar is. Hier zijn tien Hotjar-alternatieven die je in 2024 wilt ontdekken.

Wat zijn alternatieven voor Hotjar?

Hotjar is een van de bekendste tools voor gebruikersgedrag, met verschillende functies waarmee je gegevens en feedback kunt verzamelen om je UX en websiteprestaties te verbeteren.

Je kunt de heatmaps en sessie-opnames van het platform gebruiken om de betrokkenheid van gebruikers te bekijken en te analyseren hoe gebruikers met elke pagina omgaan. Met de ingebouwde feedbacktool kun je on-site enquêtes maken. Elke functie binnen het platform kan je helpen om betere, gegevensgestuurde beslissingen te nemen over hoe je je website kunt verbeteren en een betere ervaring voor je bezoekers kunt maken.

Hotjar is misschien wel een van de bekendere tools voor webanalyse en gebruikersfeedback, maar het is niet de enige of zelfs de beste.

Sommige gebruikers van Hotjar merken op dat de analysetool het laden van websites kan vertragen. Anderen waarschuwen dat de tool geen cruciale informatie biedt zoals trechteranalyses, waardoor je niet weet waar potentiële klanten uit je verkooptrechter vallen. Dat heeft ertoe geleid dat veel website-eigenaren op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor Hotjar om hun website te verbeteren.

Wat moet je zoeken in Hotjar alternatieven?

Op zoek naar Hotjar alternatieven? Hier zijn vijf dingen waar je op moet letten als je op zoek bent naar tools die je helpen bij het analyseren van gebruikersgedrag:

Robuuste set functies: Hotjar biedt sessie-opnames en heatmaps, enquêtes, feedbackformulieren en meer. Zorg ervoor dat elk alternatief dat je onderzoekt de functies biedt die je wilt, terwijl het ook bruikbare inzichten biedt die je kunt gebruiken om je website te verbeteren

Hotjar biedt sessie-opnames en heatmaps, enquêtes, feedbackformulieren en meer. Zorg ervoor dat elk alternatief dat je onderzoekt de functies biedt die je wilt, terwijl het ook bruikbare inzichten biedt die je kunt gebruiken om je website te verbeteren Intuïtieve gebruikersinterface:

Controleer of de Hotjar alternatieven die je overweegt kunnen integreren met andere apps en programma's in je tech stack, zoals je content management systeem, e-commerce platform en communicatie tools Goede integratie opties:

Kijk hoe de tool voor websiteanalyse gegevens verzamelt en of deze in realtime zijn. Nauwkeurige gegevens zijn essentieel voorhet maken van geïnformeerde beslissingen over de prestaties en het gebruikersgedrag van je website Nauwkeurige real-time gegevens:

Vergelijk de prijzen van alternatieven voor Hotjar en zorg ervoor dat de optie die je kiest past bij je huidige budget. Sommige keuzes bieden meer kosteneffectieve oplossingen, vooral voor starters en kleine bedrijven Prijzen:

Als je Hotjar alternatieven bekijkt, zoek dan naar alternatieven met een gratis proefversie. Een gratis proefversie is een goede manier om een platform uit te proberen en te zien of de UX en de functies je bevallen voordat je overstapt op bedrijfs- of ondernemingsplannen.

De 10 beste Hotjar alternatieven om te gebruiken in 2024

1. Smartlook

Via Smartlook Smartlook is een webanalyse- en klantvolgsysteem tool die gebruikerssessies op websites en mobiele apps registreert en analyseert. Het gebruikt deze geregistreerde sessies om heatmaps en event tracking te maken om inzicht te geven in hoe bezoekers het platform gebruiken. Smartlook helpt bij het identificeren van bruikbaarheidsproblemen en geeft brandstof voor datagestuurde websiteoptimalisatie.

Smartlook beste functies

Altijd aan sessie-opnames betekent dat u elke bezoeker elke keer vastlegt en die informatie kunt gebruiken om problemen op te sporen, crashes te onderzoeken en gebruikersgedrag te analyseren

Maak uw eigen trechteranalyse binnen het platform om te zien hoe gebruikers zich door uw verkooptrechter bewegen en waar ze de neiging hebben af te haken

Genereert heatmaps in enkele seconden met behulp van nieuwe of bestaande gegevens, zodat u in één oogopslag inzicht krijgt in de betrokkenheid van gebruikers en direct inzicht krijgt in wat werkt en wat u moet repareren op uw website of mobiele apps

Smartlook beperkingen

Geen ondersteuning voor het volgen van de reis van een gebruiker over meerdere sessies

Smartlook-prijzen

Gratis plan

Pro-abonnement: $55/maand

Ondernemingsplan: Neem contact op voor prijsinformatie

Smartlook beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (860+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

2. Lucky Orange

Via Lucky Orange Lucky Orange is een tool voor webanalyse en conversieoptimalisatie die website-eigenaren helpt inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers. Het platform biedt veel functies om je te helpen feedback te verzamelen en meer te weten te komen over de gebruikerservaring, evenals een aantal uitstekende integratieopties om het te verbinden met Google Analytics, HubSpot en meer.

Dit alternatief voor Hotjar staat vooral bekend om zijn vermogen om goed te werken voor e-commercesites die draaien op Squarespace of Shopify.

Lucky Orange beste eigenschappen

Real-time ondersteuning voor live chat zodat je gebruikers kunt aanspreken op basis van hun website-interacties of verkeerssegment

Een uitstekende visuele interface maakt het gemakkelijk om in te zoomen op gegevens en snel de informatie te krijgen die je nodig hebt

De analysetool voor formulieren biedt veel belangrijke statistieken over hoe gebruikers omgaan met uw formulieren, inclusief volgorde van de velden, tijd om te beginnen en abandonment rates

Lucky Orange beperkingen

Er is beperkte gegevensopslag, dus je kunt beperkt zijn in hoe ver terug je kunt gaan als je archiefgegevens wilt raadplegen

Lucky Orange prijzen

Gratis

Opbouwen: $39/maand

Groeien: $79/maand

Uitbreiden: $179/maand

Uitbreiden: $749/maand

Onderneming: Neem contact op voor prijsinformatie

Lucky Orange beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

3. Volledig verhaal

Via Volledig verhaal FullStory biedt gegevens over gebruikerservaringen voor websites en mobiele apps. Het biedt veel van dezelfde functies als Hotjar, waaronder heatmaps en sessieregistraties, waardoor organisaties gebruikersgedrag op een granulair niveau kunnen volgen en analyseren.

Vergeleken met andere Hotjar alternatieven biedt FullStory een geavanceerdere sessie replay tool en robuustere analytische mogelijkheden. Het richt zich op het bieden van bruikbare inzichten zodat organisaties hun digitale platforms kunnen verbeteren.

FullStory beste eigenschappen

Met de geweldige tools voor het delen van sessies kunt u specifieke user journeys delen met andere teams, zoals uw ontwikkelaars en engineeringteams

Privacy-instellingen beschermen gebruikersgegevens, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over wat u deelt en met wie

Uitstekende ondersteuning met onboardingspecialisten en productcertificeringscursussen voor nieuwe gebruikers, zodat ze de diepgaande analysetools sneller kunnen gebruiken

FullStory beperkingen

FullStory is gericht op enterprise accounts, dus voor kleine bedrijven kan het te prijzig zijn in vergelijking met andere Hotjar alternatieven

FullStory prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

FullStory beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4. Glazen doos

Via Glasbak Glassbox is een analysetool voor digitale ervaringen waarmee je gebruikersinteracties op websites en mobiele apps kunt vastleggen, analyseren en visualiseren.

Het registreert elke gebruikerssessie en gebruikt die gegevens vervolgens om gedetailleerde inzichten te creëren via sessieherhalingen, heatmaps en gedragsanalyses. Glassbox wordt vooral hoog gewaardeerd als hulpmiddel voor het analyseren van mobiele apps, omdat het inzicht biedt in in-app ervaringen zodat ontwikkelteams het gebruikerstraject kunnen optimaliseren.

Glassbox beste functies

Gebruiksvriendelijke interface maakt zoeken en vinden eenvoudig, inclusief opnames van individuele sessies en heatmaps

AI-gestuurde analyse geeft bruikbare inzichten in het gebruikersgedrag en vertelt je waar eventuele wrijvingspunten zitten

Veel spraak vantools voor feedback van klanten om u te helpen specifieke, bruikbare inzichten vast te leggen van echte gebruikers

Glassbox-beperkingen

De reactietijd van tickets is traag, dus wees bereid om zelf een oplossing te zoeken of online gemeenschappen om hulp te vragen

Glassbox prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Glassbox beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (570+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (40+ beoordelingen)

5. Inhoudsopgave

Via Inhoudsopgave Contentsquare is een hulpmiddel voor websiteanalyse dat organisaties helpt inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag op hun websites en mobiele apps.

Met behulp van geavanceerde analyses van gegevensverzameling en visualisaties geeft ContentSquare inzicht in gebruikersgedrag, conversietrechters en betrokkenheidspercentages. Het richt zich op het helpen van organisaties datagestuurde beslissingen te nemen over hoe ze hun digitale aanwezigheid kunnen optimaliseren.

Contentsquare beste eigenschappen

Gedetailleerde analyse van gebruikersgedrag geeft je feedback over details zoals scrollbereik, muisbewegingen en klikken, zodat je diep kunt graven in de manier waarop gebruikers omgaan met je platforms

Geautomatiseerde inzichten nemen het giswerk weg van het doorspitten van je gegevens om antwoorden te vinden op de vraag waarom gebruikers afhaken of tegen welke problemen ze aanlopen

Een intuïtieve gebruikersinterface biedt geweldige visuele rapportage, zodat gegevens gemakkelijk te begrijpen en te implementeren zijn

beperkingen van de inhoud ####

Hoewel het platform integratiemogelijkheden biedt, kan het lastig zijn om deze in te stellen en beperkt het je mogelijkheden om zaken als trechteranalyses uit te voeren

Contentsquare prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Contentsquare beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (440+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (110+ beoordelingen)

6. LogRocket

Via LogRocket LogRocket is een applicatie monitoring en session replay platform gebruikt door ontwikkelaars en productbeheerteams om te zien hoe gebruikers omgaan met hun websites en mobiele apps. Het biedt zowel opnames van gebruikerssessies als foutopsporing en console log captures, dus het is een uitstekend hulpmiddel voor probleemoplossing dat kan leiden tot een stabielere en gebruiksvriendelijkere ervaring.

LogRocket beste eigenschappen

Een van de meest betaalbare Hotjar-alternatieven, met tot 10.000 sessie-opnames per maand voor slechts $69 per maand (jaarlijks gefactureerd), waardoor het een uitstekende optie is voor kleinere bedrijven

Netwerklogs en Javascript-fouten helpen ontwikkelteams problemen te lokaliseren en precies te zien wat een gebruiker heeft ervaren bij het oplossen van bugs

Tools voor machinaal leren helpen organisaties om door de berg verzamelde gegevens heen te breken om inzicht te krijgen in problemen en wat de grootste problemen veroorzaakt in hun digitale ruimtes

LogRocket beperkingen

De analysetools gebruiken veel geheugen, wat uw apps kan vertragen

LogRocket prijzen

Gratis tot 1000 maandelijkse sessies

14 dagen gratis op proef bij alle plannen

Team: $99/maand

Professional: $350/maand

Onderneming: Neem contact op voor prijsinformatie

LogRocket beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (25+ beoordelingen)

7. Mouseflow

Via Mouseflow Naast de gebruikelijke selectie van sessie-opnames, heatmaps en trechteranalyses, biedt Mouseflow een aantal geweldige diepgaande analyses om je te helpen het beste uit je gegevens te halen. Je kunt snel bruikbaarheidsproblemen en knelpunten opsporen en zo de weg vrijmaken voor het stimuleren van conversaties. Het platform is handig voor het verhogen van de klanttevredenheid en websiteprestaties .

Mouseflow beste eigenschappen

24/7 klantenservice helpt je bij het oplossen van problemen met het platform en zorgt ervoor dat je het maximale uit elke functie haalt

Frictiescores zijn uitstekend om inzicht te krijgen in het gedrag achter gebruikersfrustratie en hoe je dit kunt verhelpen

Slimme analyse van de conversietrechter geeft je inzicht in waar gebruikers converteren of afhaken en hoe je eventuele problemen kunt aanpakken

Mouseflow-beperkingen

Gebruikers melden beperkingen op de gegevens die Mouseflow bijhoudt, zoals problemen met formulieranalyses en mobiele sessie-opnamen

Mouseflow prijzen

Gratis

Starter: $29/maand

Groei: $99/maand

Pro: $399/maand

Mouseflow beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

8. Hoop

Via Hoop Heap is een digitaal analyseplatform dat eenvoudige tools voor gegevensverzameling en -analyse biedt. In tegenstelling tot andere Hotjar alternatieven, legt Heap alle gebruikersinteracties automatisch vast, zodat je gedrag met terugwerkende kracht kunt analyseren zonder event tracking van tevoren in te stellen. Dat maakt het een set-it-and-forget-it oplossing voor het optimaliseren van de gebruikerservaring op je digitale platformen.

Heap beste eigenschappen

Automatische registratie van gebruikerservaringen betekent dat u met terugwerkende kracht gebruikerservaringen kunt analyseren met sessieherhalingen van de momenten waarin u het meest geïnteresseerd bent

Geautomatiseerde data science tools nemen het giswerk weg van wat u nu moet doen en geven u inzicht in hoe u uw digitale platforms kunt optimaliseren

Eenvoudig te implementeren en te gebruiken, zodat u meteen kunt beginnen met het verkrijgen van gegevens en analyses

Heap beperkingen

Integraties met populaire tools kunnen beperkt zijn

Heap prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Heap beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

9. Gek ei

Via Gek ei Meer dan 300.000 websites gebruiken Crazy Egg als hun favoriete Hotjar-alternatief. De digitale analysetool biedt heatmaps, scrollmaps en sessie-opnames, die inzicht geven in gebruikersgedrag en interactiepatronen. Handig voor het identificeren van interessante gebieden en potentiële problemen op je digitale platforms.

Crazy Egg beste eigenschappen

Eenvoudig te gebruiken en in te stellen, dus je kunt snel beginnen met het verkrijgen van gegevens en diepgaande website analytics

Leuke A/B-testopties helpen je te bepalen wat de beste optie is voor je gebruikers

Heeft geen significante invloed op de laadtijd van pagina's, wat uitstekend nieuws is voor degenen die dat willen optimaliseren

Crazy Egg beperkingen

Dit is een zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool voor gedragsanalyse en kan te eenvoudig zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse

Crazy Egg prijzen

30 dagen gratis proefabonnement

Basis: $29/maand jaarlijks gefactureerd

Standaard: $49/maand jaarlijks gefactureerd

Plus: $99/maand jaarlijks gefactureerd

Pro: $ 249/maand jaarlijks gefactureerd

Onderneming: Neem contact op voor prijsinformatie

Crazy Egg beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

10. VWO

Via VWO VWO, of Visual Website Optimizer, is een platform voor conversieoptimalisatie en A/B-testen. Het is vooral handig voor A/B-tests en split URL-tests, maar biedt ook standaard tools voor gedragsanalyse zoals heatmaps en session replays. VWO is een uitstekend hulpmiddel als je wilt experimenteren met de beste manieren om je conversie te verhogen.

VWO beste functies

VWO maakt het heel gemakkelijk om split URL testing en A/B tests op te zetten en stelt je in staat om criteria voor succesvolle tests in te stellen of testtijden te plannen

24/7 klantenservice met een oplossingspercentage van 70% bij de eerste oproep en een reactietijd die minder dan de helft is van het gemiddelde in de branche

Dankzij de geweldige functies voor gegevensbescherming voldoet dit platform aan GDPR, HIPAA en andere beleidsregels voor gegevensbescherming

VWO beperkingen

De leercurve van deze software is steil

VWO prijzen

Starter: Gratis tot 50.000 gebruikers per maand

Groei: $386/maand jaarlijks gefactureerd voor maximaal 50.000 maandelijks gevolgde gebruikers

Pro: $887/maand jaarlijks gefactureerd voor maximaal 50.000 maandelijks gevolgde gebruikers

Enterprise: $1.553/maand jaarlijks gefactureerd voor maximaal 50.000 maandelijks gevolgde gebruikers

VWO beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (550+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

Overzichtelijke websitebeheerprojecten organiseren met de veelzijdige projectbeheertools van ClickUp

Het beheren van een website of het ontwikkelen van een mobiele app vereist tools die u helpen bij het analyseren van gebruikersgedrag. Deze tools kunnen problemen oplossen, conversiepercentages optimaliseren en de gebruikerservaring verbeteren voor een grotere klanttevredenheid.

Als je Hotjar of een van de Hotjar alternatieven op deze lijst gebruikt, kun je de analyse van het gebruikersgedrag gebruiken om je digitale platforms te verbeteren. Peper je proces met nuttige visualisatietechnieken en productiviteitstools onderweg.

Om het meeste te halen uit het bijhouden en analyseren van digitaal gedrag, integreert u uw favoriete alternatief voor Hotjar met ClickUp. Vaak aangeduid als een tool voor projectbeheer clickUp is veel meer dan dat: het is ook een top-rated website project management platform .

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van sprintpunten, taken per status en bugs per weergave te bekijken

Gebruik de ingebouwde tools om ervoor te zorgen dat uw webpagina's soepel lopen, op schema blijven en voldoen aan de KPI's. ClickUp heeft een intuïtieve gebruikersinterface en krachtige functies die samenwerking in teams een fluitje van een cent maken, zodat u op elk project uitzonderlijke resultaten kunt leveren.

U kunt ClickUp ook koppelen aan uw favoriete analyseplatform, zodat u een centrale ruimte creëert voor het verwerken, opslaan en analyseren van uw websitegegevens. Op die manier krijgt u een meer holistisch beeld van de prestaties van uw website of mobiele app en kunt u betere gegevensgestuurde beslissingen nemen over optimalisatie.

Nog beter, gebruik een bibliotheek vol sjablonen voor strategische planning . U kunt de gratis Sjabloon voor analyserapport als startpunt om uw gegevens te begrijpen met eenvoudig te begrijpen visualisaties en KPI-tracking. Of gebruik de Sjabloon voor gegevensanalyse om snel trends te vergelijken en verbeterpunten te identificeren binnen uw digitale platforms.

Krijg duidelijker inzicht in uw klanten met ClickUp

Door uw website projectbeheer en analysetools te combineren, kunt u met ClickUp uw projecten efficiënt beheren. Met ClickUp krijgt u ook inzicht in uw publiek, gebruikerservaring en prestaties van uw digitale platformen.

De alles-in-één oplossing van ClickUp is de koning in een wereld waar gegevens koning zijn. Start vandaag nog uw gratis ClickUp account en begin met het slimmer maken van uw website strategische beslissingen voor uw online aanwezigheid.