10 beste WordAI alternatieven voor AI schrijven in 2024

In 2022 bracht OpenAI's ChatGPT de trend van generatieve AI-technologie aanzienlijk vooruit. Ondanks de evolutie zetten veel content marketeers echter vraagtekens bij de effectiviteit van deze tools vanwege hun geïsoleerde, kwalitatief lage en gecompartimenteerde output.

De meeste AI-software mist meestal branchespecifieke expertise en heeft moeite om de tone of voice (tov) van een merk over te nemen. Toch zul je er versteld van staan hoe sommige van deze online tools vandaag de dag je verwachtingen overtreffen.

WordAi is een parafrasteringshulpmiddel dat bekend staat om zijn geavanceerde mogelijkheden voor het hergebruiken van content, waardoor het een veelgebruikt hulpmiddel is voor het wijzigen en diversifiëren van content in de verdeling van content.

Maar wat als ik je zou vertellen dat er kosteneffectievere en zelfs geavanceerdere alternatieven voor WordAI zijn?

Laten we, terwijl we kijken naar andere opties zoals WordAI, de nieuwere tools verkennen die beschikbaar zijn voor het maken van content met behulp van kunstmatige intelligentie. Er is een heel bereik aan innovatieve oplossingen voor verschillende voorkeuren!

Wat te zoeken in WordAI alternatieven?

Elke effectieve generatieve AI schrijfassistent vertrouwt op grote taalmodellen en is getraind om zichzelf te superviseren met minimale inspanning. Als je op zoek bent naar een van de beste WordAI alternatieven, overweeg dan de volgende functies:

Ontwikkeld op LLM's : Succesvolle generatieve kunstmatige intelligentie tools zijn afhankelijk van miljarden gesystematiseerde woorden binnen een zelfvoorzienend raamwerk. Kies een tool met een groot taalmodel (LLM) om boeiende en diverse content te genereren

: Succesvolle generatieve kunstmatige intelligentie tools zijn afhankelijk van miljarden gesystematiseerde woorden binnen een zelfvoorzienend raamwerk. Kies een tool met een groot taalmodel (LLM) om boeiende en diverse content te genereren Flexibiliteit ten opzichte van prompts : Controleer ofuw aanwijzingen de stijlen, tonen en kwaliteiten van de resulterende uitvoer beïnvloeden

: Controleer ofuw aanwijzingen de stijlen, tonen en kwaliteiten van de resulterende uitvoer beïnvloeden Gebruikersvriendelijkheid : AI-tools moeten gebruikersvriendelijk zijn. Als er vertragingen zijn bij het aanmaken van content of trage reacties op prompts, is het misschien geen betrouwbaar WordAI-alternatief

: AI-tools moeten gebruikersvriendelijk zijn. Als er vertragingen zijn bij het aanmaken van content of trage reacties op prompts, is het misschien geen betrouwbaar WordAI-alternatief Betaalbaarheid: We staan nog aan het begin van de generatieve AI-trend. De prijzen van tools voor het aanmaken van content moeten dus niet te hoog zijn

De 10 beste WordAI alternatieven om te gebruiken in 2024

1. ClickUp

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

Het ClickUp productiviteitsplatform omvat ClickUp AI , een geïntegreerde AI-schrijfassistent. ClickUp AI biedt meer dan 100 kant-en-klare sjablonen voor verschillende marketing- en contenttaken, zoals herschrijven, content aanmaken en productbeschrijvingen schrijven.

Samenvatten van lange threads met een klik op een knop met ClickUp AI

ClickUp AI blinkt uit in het genereren van kopij, lange aantekeningen samenvatten en het organiseren van al je documenten op één plek. Gebruik de AI met ClickUp Blocnote om ideeën te brainstormen en vast te leggen en ze binnen het ClickUp platform te houden.

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen ClickUp Documenten heeft verschillende sjablonen en formats waaruit u kunt kiezen. Pas uw Docs aan uw voorkeur aan en ontdek de functies voor samenwerking met uw teamleden.

ClickUp beste functies

Multifunctionele functies: Genereer of herschrijf automatisch artikelen en ideeën en zet uw ideeën om in hoofdlijnen. Creëer content en casestudy's van hoge kwaliteit, maak landingspagina's, productbeschrijvingen en meer zonder aan kwaliteit in te boeten

Genereer of herschrijf automatisch artikelen en ideeën en zet uw ideeën om in hoofdlijnen. Creëer content en casestudy's van hoge kwaliteit, maak landingspagina's, productbeschrijvingen en meer zonder aan kwaliteit in te boeten AI's Performance Review Generator : ClickUp AI is op unieke wijze ontwikkeld in samenwerking met ClickUp-experts uit verschillende sectoren en is eenvoudig te gebruiken voor vrijwel elk hoogwaardig gebruik

: ClickUp AI is op unieke wijze ontwikkeld in samenwerking met ClickUp-experts uit verschillende sectoren en is eenvoudig te gebruiken voor vrijwel elk hoogwaardig gebruik Sjablonen : Bespaar talloze uren met de robuuste bibliotheek van ClickUp sjablonen om workflows en proceskaarten in recordtijd te ontwerpen

: Bespaar talloze uren met de robuuste bibliotheek van ClickUp sjablonen om workflows en proceskaarten in recordtijd te ontwerpen Bijhouden: Houd de voortgang van uw persoonlijke of team projecten bij met ClickUp-taak *Samenwerken: Zet ideeën om in uitvoerbare abonnementen met uw team met geavanceerde functies zoals collaboratieve Whiteboards en Mindmaps

Embed live ClickUp Docs direct in Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke project documenten, onderzoek en context zonder ooit uw bord te verlaten

Meer dan 1000 integraties:Snel bijhoudenuw werkstromen aan te passen en te vereenvoudigen door vele andere te integrerenproductiviteitstools in uw ClickUp dashboard, waaronder Slack, Google Drive en nog veel meer

ClickUp limieten

Het wordt geleverd met veel functies, dus er kan een leercurve zijn (gelukkig is er een gedetailleerd Helpcentrum, webinars, sjablonen, gidsen en ondersteuning om u te helpen het meeste uit het platform te halen)

Slack integraties zijn nog niet perfect

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Jasper

via Jasper Jasper is een multifunctionele AI-kopie schrijfprogramma bootst menselijke spraak na met behulp van LLM's (Learning Language Models). Gebruik Jasper om content te maken of automatisch artikelen te herschrijven in meer dan 25 talen en een omvangrijke bibliotheek met sjablonen.

Jasper is een handig hulpmiddel met functies voor kunstmatige intelligentie die je schrijfproces verbeteren, zoals batch content aanmaken, toon aanpassen en plagiaatdetectie. Het is ook een efficiënt hulpmiddel voor parafraseren.

Jasper beste functies

Maak marketingteksten met gesproken aanwijzingen via spraakherkenning

Artikelen genereren marketingideeën of herschrijf content in meer dan 30 talen en verschillende formats

Schrijf blogberichten, Facebook-advertenties, marketingteksten en meer met multi-content AI

Jasper beperkingen

Jasper is relatief duurder in vergelijking met andere WordAI alternatieven

Jasper produceert overbodige uitvoer voortechnische onderwerpen waarvoor subtiele redeneringen nodig zijn

Jasper prijzen

7 dagen gratis proefversie

Makers abonnement: $39/mo

$39/mo Teams abonnement: $99/mo

$99/mo Business-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1500+ beoordelingen)

3. Elkwoord

via Elk woord Anyword is een AI essay rewriter software die klantonderzoek integreert met behulp van geavanceerde algoritmen om voorkeuren, feedback en marktgegevens te analyseren. De geavanceerde AI-integratie helpt u content te creëren die voldoet aan de behoeften en voorkeuren van uw publiek.

Anyword maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en datagestuurde algoritmen om teksten te genereren die relevant zijn voor je target doelgroep, het creëren van mediamateriaal en het identificeren van dubbele content.

Het is ook efficiënt als automatische artikel spinner en dient als parafraseringstool. Anyword blijft een van de beste essay rewriter software online.

Anyword beste functies

Creëer marketingteksten waar je target publiek zich in kan vinden met behulp van de integratie van klantonderzoek

Genereer onbeperkt aantal woorden wanneer u content schrijft of herschrijft voor elk abonnement

Bespaar tijd met de functie 'Maak uw eigen use case' en produceer een blogbericht van hoge kwaliteit dat overeenkomt met uw stem en stijl

Anyword beperkingen

Anyword integreert niet met andere SaaS- of cloud-gebaseerde programma's

De software heeft geen desktop of mobiele applicatie, dus uw enige optie om toegang te krijgen is via online browsers

Deze tool voor kunstmatige intelligentie is te duur en de gratis proefversie heeft verschillende beperkingen

Anyword prijzen

7 dagen gratis proefversie

Starters: $39/mo

$39/mo Datagestuurde Teams: $79/mo

$79/mo Business: $349/mo

$349/mo Enterprise: Aangepaste prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1000+ beoordelingen)

4.8/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4. Rytr

via Rytr Rytr is een gratis alternatief voor WordAI dat unieke artikelen en herschrijvingen genereert. Rytr is uitstekend voor allerlei soorten materiaal, zelfs technische onderwerpen, en het heeft een functie voor grammaticacontrole om foutloos schrijven te garanderen.

Rytr voldoet aan alle behoeften voor een AI-schrijfassistent zowel voor content schrijvers als voor C-level executives die een persoonlijke schrijver nodig hebben. Als artikelherschrijver helpt het bij het genereren van verschillende kwaliteiten gesponnen herschrijvingen.

Rytr beste functies

Krijg toegang tot meer dan 20 tonen en stijlen en creëer content van hoge kwaliteit in meer dan 30 talen

Maak aangepaste e-mail marketing tekstkorte inhoud en gepersonaliseerde content briefs

Drie versies van teksten produceren en SERP-analyse (Search Engine Results Page) beheren

Boeiende posts voor sociale media en webteksten maken

Rytr limieten

Het saver abonnement heeft een beperking van 100k tekens en het gratis programma heeft een limiet van 10k tekens

De functie voor trefwoordonderzoek is niet erg geavanceerd en er is geen duidelijk onderscheid tussen elk abonnement, behalve de woordlimiet

Gesponnen artikelen hebben geen goede organisatie en zijn soms herhalend

Rytr prijzen

Free Forever-abonnement

Spaar abonnement: $9/mo

$9/mo Onbeperkt abonnement: $29/mo

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. SudoWrite

via Sudowrite Sudowrite is een AI-geschikt schrijfprogramma dat helpt bij het genereren van hoofdlijnen en eerste concepten op een manier die een einde maakt aan writer's blok. De AI-schrijfassistent helpt je content te creëren met behulp van OpenAI's natuurlijke taalmodel.

Als je fictie of andere vormen van creatief schrijven wilt schrijven, dan kan Sudowrite uitstekende verhaalideeën ophalen op basis van jouw input.

Sudowrite beste functies

Sudowrite gebruikt verschillende varianten van transformatormodellen, waaronder GPT 3, GPT 3.5, GPT 4 en andere natuurlijke taalvarianten verwerkingsmodellen zoals Claude 2 van Anthropic

Geweldig voor het genereren van ideeën, schetsen, content uitbreiden en het overwinnen van blokkeringen bij schrijvers

Maak fictie-artikelen met behulp van verhaallijnen en ideeën gegenereerd door Sudowrite

Sudowrite beperkingen

Elk abonnement heeft een limiet voor tekens. Ook het gratis proefabonnement biedt toegang tot 500 woorden per aanvraag en alleen basisfuncties

Inconsistenties in de gegenereerde content zijn sterk afhankelijk van menselijke bewerkingen. Bovendien kan de content saai, clichématig of ongepast klinken

Ongeschikt voor marketingblogs en -teksten

Sudowrite prijzen

Hobby en student: $19/mo

$19/mo Professioneel: $29/mo

$29/mo Max: $100/mo

Sudowrite beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

6. Kopieer AI

via Kopiëren.ai Copy.ai is een AI-tekstschrijftool dat GPT-4 gebruikt om artikelen van hoge kwaliteit te genereren voor verschillende doeleinden. Copy.ai helpt je met zijn gebruiksvriendelijke interface, uitgebreide bibliotheek met sjablonen en aantrekkelijke functies. Dit artikel herschrijfprogramma genereert zeer aantrekkelijke content, e-mailteksten en bijschriften voor sociale media.

Een andere interessante functie van Copy AI is de Infobase, die u helpt om sleutelinformatie op te slaan terwijl u uw ideeën en kopij genereert. Infobase haalt deze informatie uit je content terwijl je ze genereert of draait op basis van jouw commando's.

Voeg nieuwe elementen toe aan je Infobase, haal een nieuwe tag op en vermeld de tag wanneer je ernaar wilt verwijzen in je gesponnen of gegenereerde kopij.

Copy.ai beste functies

Ontdek de enorme bibliotheek met sjablonen

Bewaar en hergebruik belangrijke informatie met de Infobase

Copy.ai biedt een hoge mate van veiligheid

Automatische correctie van grammatica- en spelfouten tijdens het proeflezen

Gebruik de functie Vertaler om te vertalen, met keuze uit meer dan 25 talen

Copy.ai imitaties

Gebruikers klagen over problemen met de kwaliteit van de content omdat de AI-schrijfassistent tijdens sessies vaak overschakelt van GPT4 naar GPT3

De meeste beoordelingen melden dat het moeilijk is om een lidmaatschap te annuleren en dat de klantenservice niet reageert

Copy.ai prijzen

Free abonnement: tot 2000 woorden per maand.

tot 2000 woorden per maand. Pro: $49/mo (alleen voor één gebruiker)

$49/mo (alleen voor één gebruiker) Enterprise: Aangepaste prijzen

CopyAI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

7. SurferSEO

via Surfer SurferSEO is een cloudgebaseerde tool die je voornamelijk helpt je content te optimaliseren voor zoekmachines, en het heeft ook een generatieve AI-tool genaamd 'Surfer AI'

Deze tool met kunstmatige intelligentie maakt blogberichten van hoge kwaliteit op menselijke wijze en optimaliseert tegelijkertijd je target trefwoorden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Je hebt een actief SurferSEO-abonnement nodig om de tool te verkennen.

Surfer AI is een geavanceerde AI die datagestuurde suggesties doet om je content te verbeteren. Surfer AI stroomlijnt je schrijfproces met slechts een paar klikken als je advertentieteksten wilt genereren, artikelen wilt spinnen of content van hoge kwaliteit wilt produceren.

SurferSEO beste functies

Verken een versterkte GPT-4 engine met een contextgrootte van 32k die de tool meer feiten geeft tijdens het genereren van tekst

Creëer een menselijke tone of voice (ToV) met minimale herhalingen en ervaar aanzienlijke verbeteringen in overgangen tussen verschillende secties van uw artikelen

Integreert met andere tools voor het schrijven van content, waaronder Jasper, om het proces van bewerking van content te verbeteren

Gebruik de SERP Analyzer van SurferSEO om uitgebreid inzicht te krijgen in de prestaties van uw target zoekwoorden op zoekmachines. Krijg toegang tot informatie over hun prestaties en zichtbaarheid

Optimaliseer uw gegenereerde content voor zoekmachines met SurferSEO

SurferSEO limieten

U moet geabonneerd zijn op de premium versie van Surfer SEO om Surfer AI te kunnen gebruiken, wat voor sommigen duur kan zijn

SurferSEO prijzen

Essential: $89/mo (Inclusief 15 content editor artikelen)

$89/mo (Inclusief 15 content editor artikelen) Geavanceerd: $179/mo (Inclusief 45 content editor artikelen)

$179/mo (Inclusief 45 content editor artikelen) Max: $299/mo (Inclusief 90 content editor artikelen)

$299/mo (Inclusief 90 content editor artikelen) Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

SurferSEO beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (450+ beoordelingen)

4.8/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

8. Hypotenusa

Via Hypotenusa.ai Hypotenuse AI is een AI-schrijfassistent die gebruikmaakt van GPT 4 om gedetailleerde berichten en concepten voor kopij in meerdere talen te produceren.

Genereer bij het onderwerp passende gesprekscontent en onderzoeksprocedures met minimale fouten. De geïntegreerde plagiaatdetector biedt ook meer flexibiliteit bij het maken of wijzigen van tekst.

Hypotenuse beste functies

Stroomlijn het schrijfproces van het genereren van ideeën tot het aanmaken van content met behulp van kunstmatige intelligentie

Controleer eenvoudig je content op feiten, ontdek bronnen voor je artikel en garandeer de authenticiteit en geloofwaardigheid van je content

Gebruik de contentscores om de kwaliteit van je content aan te maken

Verken meerdere talen met meer dan 25 beschikbare talen

Hypotenuse limieten

Ondanks dat het een breed scala aan aanpasbare sjablonen voor verschillende typen content biedt, zijn de mogelijkheden om content aan te passen beperkt

Het is voornamelijk op maat gemaakt voor het aanmaken van content voor e-commerce en sociale media, maar is mogelijk niet zo effectief als het wordt gebruikt voor technische content of content in lange formaten

Hypotenuse prijzen

Individueel abonnement: $29/mo (voor 50000 woorden per maand)

$29/mo (voor 50000 woorden per maand) Teams abonnement: $59/mo (limiet van 120000 woorden per maand)

$59/mo (limiet van 120000 woorden per maand) Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypotenuse beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. HyperWrite AI

via Frase.io Frase is een uitgebreide AI generator van content en optimalisatietool voor het integreren van SEO-onderzoek met het schrijven van AI-content. Het stemt uw content af op de intentie van de gebruiker en het zoekalgoritme door topresultaten te analyseren terwijl u content op schaal produceert.

Frase integreert schrijfvaardigheden op basis van kunstmatige intelligentie met functies voor SEO-onderzoek, waardoor het een multifunctionele AI-contentgenerator en optimalisatie-assistent is.

Frase beste functies

Functie voor SERP-analyse en concurrentie-evaluatie

Stemt uw content af op de intentie van de gebruiker en het zoekalgoritme door de topresultaten voor uw zoekwoorden te analyseren

Frase limieten

Geen gratis versie

Constante tekstherhalingen, waardoor het ongeschikt is voor gebruikers

Frase prijzen

Solo: $14,99 per maand (per gebruiker)

$14,99 per maand (per gebruiker) Basis: $44,99 per maand (per gebruiker)

$44,99 per maand (per gebruiker) Team: $114,99 per maand (3 gebruikers en $25/ma. optie voor elk extra teamlid)

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (290+ beoordelingen)

4.9/5 (290+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

De beste WordAI alternatieve AI-genereer- en herschrijfhulpmiddel

We verwachtten allemaal een crash op AI-gegenereerde artikelen toen Google de Helpful Content Update aankondigde. Maar tot onze verbazing ondersteunde Google het zelfs door zijn generatieve AI-technologie te introduceren.

Elk van de beste WordAI alternatieven hierboven biedt unieke, verbazingwekkende functies voor content, dus kies een UVP die aansluit bij jouw voorwaarden. ClickUp AI is je beste go-to alternatief en is een van de beste gratis alternatieven. WordAI kan goede herschrijvingen produceren, maar ClickUp AI genereert de beste kwaliteit content in combinatie met anderen.

We raden u echter ten zeerste aan om te controleren hoe u elk stuk herschrijft of genereert voor een kwaliteitsvolle contentoutput die uw target publiek zal aanspreken. Aanmelden vandaag nog gratis!