Airtable vs. Asana: De clash tussen de projectmanagementtitanen

Projecten van begin tot eind plannen, jongleren met taken, het team bij elkaar houden, tijd en budget beheren, problemen direct oplossen, vergaderingen houden, de voortgang bewaken, zorgen dat belanghebbenden tevreden zijn - klinkt als veel, toch? Geloof het of niet, maar dit zijn slechts enkele van de vele petten die projectmanagers dragen!

Gelukkig zijn er oplossingen die deze verantwoordelijkheden kunnen stroomlijnen of volledig overnemen: projectmanagementtools. De twee opties die opvallen tussen hun soortgenoten zijn Airtable en Asana.

Hoewel Asana en Airtable beide zijn ontworpen om taak- en projectbeheer hebben hun unieke sterke en zwakke punten.

In dit artikel zoomen we in op het dilemma Airtable vs. Asana, bespreken we de functies van de tools en helpen we je de perfecte oplossing te vinden om je productiviteit te verhogen! 💪

Wat is Airtable?

Via: Luchttafel Airtable is een platform voor het maken, beheren en delen van relationele databases. Het is een spreadsheet-database hybride waarmee u gegevens kunt centraliseren en verbinden, aangepaste workflows kunt creëren en naadloos kunt samenwerken met uw team.

Als je "spreadsheet" hoort, denk je waarschijnlijk aan Excel. Waarom zou je een ander platform helemaal opnieuw leren als je de goede oude Excel kunt gebruiken voor je projectmanagementbehoeften? Omdat Airtable veel meer is dan spreadsheets!

Het biedt geavanceerde opties voor projectbeheer, zoals meerdere projectweergaven, automatiseringen, rapportagefuncties en het bouwen van apps zonder code. Het is een unieke oplossing die uw workflows kan optimaliseren en verwijder wegversperringen op uw pad naar het leveren van projecten van hoge kwaliteit met effectieve oplossingen voor taakbeheer.

Kenmerken van Airtable

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies die van Airtable uitzonderlijke taak- en projectbeheersoftware maken.

1. App bouwen

Via Airtable

Met Airtable kun je op maat gemaakte apps maken op basis van je gegevens, zonder enige kennis van codering! 🧑‍💻

Dankzij apps op maat kun je je workflows opnieuw vormgeven en ervoor zorgen dat elk teamlid werkt in een omgeving die past bij zijn of haar voorkeuren.

Airtable biedt een optie genaamd Interface Designer, waarmee je de interface van je apps kunt aanpassen. De functie heeft een drag-and-drop ontwerp en is eenvoudig te gebruiken. Pas machtigingsniveaus aan om ervoor te zorgen dat de juiste teamleden toegang hebben tot specifieke apps en interfaces.

2. Verbonden gegevens

via Airtable

Met Airtable kun je een enkele bron van waarheid voor je organisatie creëren, waardoor het een eersteklas relationeel databaseplatform is. Breng kritieke gegevens naar Airtable en gebruik het als basis voor je werk.

Wanneer je de gegevens bijwerkt, worden ze automatisch en in realtime gesynchroniseerd, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over verwarring of miscommunicatie tussen teamleden.

Maar wacht, dat is nog niet alles! Airtable kan gegevens van andere apps "overnemen zoals Jira box en Salesforce, zodat u alle workflows bij elkaar kunt houden en eenvoudig kunt bijwerken.

3. Automatiseringen

Via Airtable

Vergeet repetitieve taken die je kostbare tijd stelen. Met Airtable kun je automatiseringen maken met trigger- en actielogica, waardoor je productiviteit toeneemt en je je kunt richten op taken die meer waarde toevoegen.

Airtable Automations kunnen zo eenvoudig of complex zijn als je zelf wilt. Je kunt enkelvoudige meldingen of workflows met meerdere reeksen maken, afhankelijk van je behoeften op het gebied van projectbeheer, of taken toewijzen aan individuele teamleden, zelfs voor de meest complexe projecten.

Het instellen van triggers en acties vereist slechts een paar klikken en het proces is zonder code. Als je bedreven bent in Javascript, kun je je kennis goed gebruiken en de functionaliteit van de geavanceerde functies van je automatiseringen uitbreiden door logica uit te breiden om je projectgegevens te ontsluiten. 🥰

Omdat Airtable integreert met apps zoals Slack, Facebook en Google Workspace, kun je deze toevoegen aan je automatiseringen en je workflows nog verder stroomlijnen.

Airtable prijzen

Gratis (voor individuen of zeer kleine teams)

(voor individuen of zeer kleine teams) Team : $20/maand per seat

: $20/maand per seat Zakelijk : $45/maand per seat

: $45/maand per seat Ondernemingsschaal: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wat is Asana?

Via: Asana Asana is een bekende software voor projectbeheer waarmee u taken en projecten kunt beheren terwijl u ervoor zorgt dat uw multifunctionele teams werken als een goed geoliede machine. ⚙️

Met het platform kunt u doelen en doelstellingen instellen en bijhouden voor elk project, verwijder silo's om naadloze samenwerking te stimuleren, zoek gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en stop elk aspect van je projecten in een intuïtieve en functionele omgeving.

Gebruik de belangrijkste functies om workflows te automatiseren, resources te beheren, dashboards in te schakelen voor uitgebreide rapportagefuncties en tijd bij te houden, allemaal onder één dak.

Het beste van alles is dat Asana, hoewel het vol zit met geavanceerde opties, verrassend eenvoudig te gebruiken is, zelfs voor degenen die nog niet eerder een project- of taakbeheerplatform hebben gebruikt.

Asana-functies

In de strijd tussen Airtable vs Asana onderscheidt deze tool zich van andere platforms door enkele van deze belangrijke projectmanagementfuncties:

1. Aangepaste velden

Aangepaste velden in Asana (via Asana)

Projectmanagers verwerken vaak een heleboel taken en alleen een lijst ervan is niet genoeg voor een efficiënte controle. Met Asana kunt u dit probleem verminderen met behulp van aangepaste velden waarmee u meer informatie over uw taken kunt geven.

Eenvoudig gezegd, aangepaste velden beschrijven uw taak gedetailleerder, maken het organiseren en filteren gemakkelijker en helpen u om de werklast en deadlines in de gaten te houden. En Asana biedt twee soorten aangepaste velden-lokaal (projectspecifiek) of wereldwijd (toegevoegd aan uw bibliotheek, kan hergebruikt worden binnen uw organisatie).

Gebruik aangepaste velden in Asana om het stadium, de prioriteit, het team, het budget of het publiek van een taak te bepalen en houd uw werk georganiseerd en gemakkelijk bij te houden.

2. Sjablonen

Asana biedt 80+ projectmanagementsjablonen om uw taken te standaardiseren operationele strategieën houd het team op de hoogte van de laatste wijzigingen en zorg voor consistentie. De sjablonen worden geleverd met kant-en-klare secties, maar u kunt ze altijd aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.

Je kunt niet alleen sjablonen uit de bibliotheek pakken, maar ook je eigen sjablonen maken in een paar klikken! Dit is uitstekend nieuws voor wie aangepaste workflows wil bouwen en ze wil hergebruiken voor toekomstige projecten. Je kunt ook hele projecten en taken omzetten in unieke sjablonen. ✨

3. Doelen

Via Asana

Elke organisatie heeft een doel voor de grote lijnen en elk team en project binnen de organisatie draait om dat doel. Asana biedt u de middelen om de doelen van uw organisatie te verbinden met de dagelijkse taken en hun wisselwerking in de loop van de tijd te volgen.

Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw team op elk moment in onbeperkte projecten de juiste richting uitgaat. 🧭

Gebruik Asana Goals om doelen te stellen voor uzelf, uw team en de hele organisatie, koppel ze aan uw projecten, houd meerdere niveaus bij en zorg ervoor dat uw werk perfect op elkaar is afgestemd.

Door uw doelen op een rijtje te zetten, kunt u prioriteiten stellen en uw team op één lijn houden. Zodra u vooruitgang boekt, werkt Asana Goals automatisch bij, waardoor u gedetailleerd inzicht krijgt in wat werkt en wat niet.

Gebruik deze belangrijke projectmanagementfuncties om doelen te stellen, uw team te definiëren, tijdlijnen op te stellen en het grote geheel en de details met dezelfde duidelijkheid te zien.

Asana prijzen

Basis : $0

: $0 Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Airtable vs. Asana: Vergelijking van functies

Zowel Airtable als Asana hebben indrukwekkende wapens voor project- en taakbeheer in hun arsenaal. Maar de vraag is, hoe steken de twee tools in elkaar? We nodigen u uit voor een driewerf Asana vs. Airtable krachtmeting, waarbij we zullen zien hoe de twee presteren op kritieke aspecten - projectweergaven, integraties en rapportage.

1. Projectweergaven

Met meerdere projectweergaven kunt u uw gegevens en taken vanuit verschillende perspectieven bekijken en verbeterpunten ontdekken. Bovendien bieden ze flexibiliteit en kunnen teamleden hun werkomgeving aanpassen.

Zowel Airtable als Asana blinken uit op dit gebied. Airtable biedt acht weergaven (Lijst, Tijdlijn, Gantt, Kanban, Kalender, Formulier, Raster en Galerij). Je kunt ertussen wisselen, ze dupliceren, ze downloaden als CSV-bestanden en gebruikersrechten aanpassen.

Asana heeft vijf weergaven-Lijst, Tijdlijn, Kanban, Kalender en Gantt. Het is eenvoudig om in deze weergaven te werken en van de ene naar de andere te springen met slechts één klik.

Op basis van het grote aantal beschikbare weergaven wint Airtable in deze ronde.

2. Integraties

Integraties met andere apps geven je meer kracht en minimaliseren de noodzaak om tussen platforms te springen om taken uit te voeren.

Airtable en Asana bieden tal van integraties met andere tools voor taakbeheer, tijdregistratie, organisatie en samenwerking workflows te stroomlijnen .

Asana biedt meer dan 200 native integraties met apps zoals Slack, Google Agenda, Microsoft Teams, Canva en HubSpot. Naast integraties kunt u ook profiteren van AsanaAPI's om aangepaste apps te bouwen en uw productiviteit en efficiëntie de hoogte in te jagen. 😎

De native integratielijst van Airtable is veel korter: er zijn minder dan 40 opties. Gelukkig heeft de tool ook een API voor het maken van aangepaste integraties.

Afgaande op het aantal native integraties is Asana de duidelijke winnaar in deze categorie. Maar als je een paar extra stappen via een API niet erg vindt, bieden beide tools genoeg mogelijkheden om hun functionaliteit uit te breiden.

3. Rapportagemogelijkheden

Rapportage is een cruciaal aspect van projectmanagement - u moet de voortgang kunnen bijhouden, weloverwogen beslissingen kunnen nemen, belanghebbenden op de hoogte kunnen houden en risico's gemakkelijk kunnen beheren.

Asana en Airtable bieden indrukwekkende rapportagefuncties. Je hoeft je niet meer af te vragen of een taak of project de goede kant op gaat.

Asana heeft eersteklas rapportagedashboards. Maak ze in een paar klikken en visualiseer uw gegevens om potentiële problemen bloot te leggen en het succes van uw team te meten. U kunt rapportagesjablonen van Asana gebruiken of uw eigen grafieken en diagrammen maken om informatie weer te geven. 📊

Airtable blijft niet achter met rapportageopties. Je kunt ook je gegevens organiseren en aanpasbare dashboards maken om de voortgang bij te houden. Airtable doet er nog een schepje bovenop - als je verstand hebt van code, kun je je eigen rapportagesysteem maken met behulp van SDK om gespecialiseerde API's te ontwikkelen.

Deze ronde van de Asana vs. Airtable strijd is gelijkspel. Als u op zoek bent naar meer geavanceerde rapportagemogelijkheden, kunt u beter kiezen voor Airtable.

Airtable vs. Asana op Reddit

Wat hebben Reddit-gebruikers te zeggen over de wedstrijd Airtable vs. Asana? Laten we eens kijken!

Eén gebruiker vermeldde dat ze Asana leuk vinden maar dat hun teamgenoten er vaak moeite mee hebben op het gebied van communicatie en organisatie:

"Ik vind Asana leuk, maar de mensen met wie ik werk hebben er soms moeite mee. Ze willen dat het meer een to do-lijst is in plaats van een overzicht van de hele projectcyclus en een kaart van wat iedereen aan het doen is. Ze hebben moeite met de manier waarop het subtaken begraaft/ze willen alles op één niveau van diepte, wat niet is hoe de tool is ontworpen. Ze hebben moeite met het gebruik van Asana om te communiceren en bestanden over te dragen. Ik heb er moeite mee als teamleden van me verwachten dat ik inhoud invoer (subtaken en toewijzingen) die ze zelf kunnen en zouden moeten doen, zodat ik op de hoogte kan blijven van waar iedereen zich in het project bevindt."

Een andere Reddit gebruiker denkt Airtable is briljant, maar heeft beveiligingsbeperkingen vanwege de ondersteuning voor toegang voor meerdere gebruikers:

"Om de genialiteit van Airtable ten volle te waarderen, moet je ofwel (a) leven met zijn vele beperkingen ofwel (b) hulp krijgen om die beperkingen te overwinnen. Veel van die beperkingen hebben te maken met Airtable's ondersteuning voor toegang voor meerdere gebruikers.

de eerste grote beperking is er een die ik beschouw als een echte spelbreker: Als je de maker bent van een Airtable-app en je deelt hem met andere gebruikers, kun je niet voorkomen dat die andere gebruikers hem delen met mensen die je niet kent en die de app misschien niet willen zien. Ik begrijp nog steeds niet hoe mensen met deze beperking kunnen leven als ze zakelijke apps bouwen. Ik kan alleen maar concluderen dat de meeste gebruikers van Airtable zich dit niet realiseren."_ Deze Reddit-gebruiker stapte over van Asana naar ClickUp omdat het gereedschap betaalbaarder is en meer functies heeft :

"De afgelopen maanden heb ik mijn werk van Asana overgezet naar Clickup. Ik vind het gewoon leuk dat Clickup zoveel meer doet (vooral op het gebied van automatisering) voor een redelijkere prijs."

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Asana vs. Airtable

Kunt u niet kiezen tussen Asana en Airtable omdat u geen compromissen wilt sluiten? Wat als wij u vertellen dat dat niet hoeft? Maak kennis met ClickUp, een fantastische tool voor taak- en projectbeheer die een revolutie teweeg kan brengen in uw werk en de deuren kan openen naar een ongekende productiviteit!

Deze Asana en Airtable alternatief heeft een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij een zorgvuldig ontworpen set functies voor het eenvoudig aanmaken, beheren, delen en volgen van projecten. Het ondersteunt teamsamenwerking en maximale transparantie zodat iedereen op de hoogte is van de laatste wijzigingen, hoe groot of klein ze ook zijn.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Van digitale whiteboards voor brainstormsessies om Aangepaste velden en opties voor documentbeheer clickUp heeft alles wat projectmanagers nodig hebben om uit te blinken in hun werk. 💯

Nog steeds niet overtuigd? Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies van ClickUp en u zult snel zien waarom u het NU moet gaan gebruiken!

1. ClickUp Projectbeheer

ClickUp Software voor projectbeheer: Een blik op de gebruikersinterface

ClickUp biedt een hele reeks opties die het varen door de wateren van projectmanagement tot een koud kunstje maken ClickUp Projectbeheer . ⛵

Met deze functies kun je projecten van alle soorten en maten plannen, organiseren en beheren, je team op één lijn houden en de voortgang bewaken.

Op het gebied van planning kunt u het volgende gebruiken ClickUp AI , de robuuste schrijfassistent van het platform, om projectplannen tijdlijnen en briefings. Deze functie kan ook handig zijn voor het opstellen en samenvatten van documenten, brainstormen en het maken van vergaderagenda's.

Gebruik ClickUp AI om sjablonen te maken voor verschillende weergaven en specifiek voor uw team of afdeling

ClickUp biedt 15+ weergaven waarmee je je project vanuit elke hoek kunt bekijken. Naast de klassiekers zoals de Lijst- en Kanban-weergaven, heeft het platform een Chatweergave (uitstekend voor communicatie en samenwerking), een Doc-weergave (voor het maken van wiki's en documenten) en een Whiteboard-weergave (perfect voor brainstormen).

Volg de voortgang van je projecten via interactieve Dashboards met 50+ widgets profiteren van sjablonen voor projectbeheer om tijd te besparen en processen te standaardiseren, en clickUp verbinden met meer dan 1.000 tools voor maximale functionaliteit.

2. ClickUp Tabelweergave

Organiseer, sorteer en filter taken in de tabelweergave van ClickUp 3.0 om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

De ClickUp tabelweergave is het perfecte thuis voor alle projectgerelateerde gegevens. Hiermee kunt u uw databases opslaan en organiseren zoals spreadsheets, relaties leggen tussen taken en geavanceerde opmaakopties gebruiken.

Gebruik ClickUp aangepaste velden om meer details over uw taken te geven en ze gemakkelijker te filteren en organiseren. Kies uit vervolgkeuzelijsten, selectievakjes, datums, bestanden, formules en geldvelden om uw gegevens op te maken en te zorgen voor consistentie over de hele linie.

De ClickUp-tabelweergave biedt uitzonderlijke functionaliteit omdat je unieke verbanden tussen je gegevens kunt maken. Als u bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden verkoopt, kunt u klanten aan hun bestellingen koppelen en een gedetailleerd en gecentraliseerd overzicht maken.

Deel uw tabel met belanghebbenden, pas machtigingsniveaus aan en exporteer info om uw werk te stroomlijnen en samenwerking aan te moedigen .

3. ClickUp Kanban-borden

Gebruik de Kanban-borden van ClickUp om uw taken als kaarten weer te geven en verplaats ze met slepen-en-neerzetten Kanban-borden geven je een beter zicht op je taken en hun voortgang, zodat je prioriteiten kunt stellen en je taken eerlijk kunt verdelen. ClickUp Kanban-borden brengen deze flexibiliteit naar een nieuw niveau - je kunt het criterium voor het groeperen van taken met slechts een paar klikken kiezen.

Wanneer er een update is, sleept u gewoon een taak naar de juiste categorie op het bord en houdt u uw workflows gestroomlijnd.

Met ClickUp Kanban Boards kunt u wijzigingen aanbrengen aan meerdere taken tegelijk. U hoeft alleen maar de gewenste taken te selecteren en de Bulk Action Toolbar verschijnt bovenaan het scherm. Wijzig statussen, verwijder taken of voeg contactpersonen toe in uw Kanban-bord.

ClickUp geeft je een overzicht van een onbeperkt aantal projecten binnen één Kanban-bord, dankzij de Alles-weergave. Hiermee kun je meerdere workflows tegelijk bekijken, begrijpen waar je projecten staan en, indien nodig, je plan aanpassen.

ClickUp: De wizard voor projectbeheer

ClickUp is een all-in-one platform dat u helpt te focussen op wat belangrijk is en stress uit het werk te halen. De aanpasbaarheid, flexibiliteit, het gebruiksgemak en de vele opties voor het plannen, organiseren en beheren van projecten plaatsen het bovenaan de lijst voor iedereen die op zoek is naar een eersteklas hulpmiddel voor projectbeheer . Meld u aan voor het gratis plan van ClickUp vandaag nog in, probeer de functies uit en zie waarom het een perfect antwoord kan zijn op de impasse tussen Asana en Airtable. 😜