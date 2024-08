Copy.ai vs. ChatGPT: Welke AI-tool is beter?

Hoewel de technologie erachter niet echt nieuw is, hebben AI-tools de wereld de afgelopen jaren stormenderhand veroverd en het lijkt erop dat ze niet meer weg te denken zijn. Volgens een Forbes consumentenonderzoek zei meer dan de helft van de respondenten dat AI-gestuurde oplossingen de kwaliteit en creativiteit van content in verschillende contexten zullen verbeteren.

De twee AI-tools waar je vaak over hoort zijn Copy.ai en ChatGPT. Beide kunnen op mensen lijkende content genereren, zijn gemakkelijk te gebruiken en kunnen je enorm veel tijd besparen!

Toch verschillen de twee in veel aspecten en bieden ze verschillende functies, waardoor ze een unieke plek innemen in de AI ruimte.

In dit artikel duiken we in het debat tussen Copy.ai en ChatGPT, bespreken we beide deelnemers uitvoerig en helpen we je een favoriet te kiezen. We presenteren ook een derde optie waarmee je een ongeëvenaarde AI-gestuurde productiviteit en efficiëntie kunt bereiken. 🏃

Wat is Copy.ai?

Copy.ai is een AI-gebaseerde copywriter, chatbot en verwijderaar van blanco pagina's op basis van het GPT-3 grote taalmodel (LLM). Het is vooral gericht op marketing- en verkoopteams, schrijvers, social media managers en iedereen die een creatieve boost kan gebruiken. 💪

Een van de redenen waarom Copy.ai zo populair is geworden, zijn de aangepaste functies. Met de tool kun je gepersonaliseerde content maken die tot op de letter aansluit bij je doelen!

Via: Kopiëren.ai

Functies van Copy.ai

Wat maakt Copy.ai zo speciaal? Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies! 🎖️

2. Merk stem

Veel professionals schrikken terug voor het gebruik van AI-tools omdat ze bang zijn dat de gegenereerde content de unieke stem en identiteit van hun bedrijf "om zeep helpt". Om deze angst weg te nemen, biedt Copy.ai een optie genaamd Brand Voice, waarmee u de authenticiteit kunt behouden en de consistentie op alle platforms kunt verbeteren.

Met deze handige functie kunt u de algoritmes van Copy.ai de unieke stem van uw merk "leren" door een paar fragmenten van uw originele content te delen. De tool analyseert deze om precies te begrijpen waar u naar op zoek bent en gebruikt deze kennis als basis voor het genereren van toekomstige content. 😎

Via: Kopiëren.ai

1. Verbeteren

U kunt alleen de vruchten plukken van Copy.ai als u de juiste dingen in het oor van de AI fluistert. Met andere woorden, je moet de juiste aanwijzingen invoeren om de tool te helpen de juiste antwoorden te geven.

Met de functie Verbeter van Copy.ai hoeft u zich geen zorgen te maken over de nauwkeurigheid van uw prompts, want de tool regelt dat voor u.

Deze fantastische optie leeft in de Copy.ai chatten, waarmee u elk type content kunt genereren dat uw hartje begeert. Het belangrijkste doel van de functie Verbeter is om uw prompts nauwkeuriger te maken en ervoor te zorgen dat u resultaten op maat krijgt.

Het gebruik van deze optie is een fluitje van een cent. Het enige wat u hoeft te doen is de Copy.ai chatten te openen en uw prompt in te voeren zonder u zorgen te maken over hoe u deze mooi maakt. Druk vervolgens op de knop "Verbeteren" linksonder in het tekstvak en zie hoe de tool zijn werk doet. Voeg indien nodig context toe, verzend je prompt en geniet van nauwkeurige en aangepaste content.

3. Infobase

Een andere optie die Copy.ai tot een teamspeler maakt is Infobase-een centrale opslagplaats waar u informatie over uw bedrijf, producten, marketingcampagnes, waardeproposities, merkrichtlijnen kunt opslaan, project documentatie en meer.

Waarom zou je dit doen? Als u met Copy.ai relevante content van hoge kwaliteit wilt genereren, kunt u informatie uit uw Infobase halen. Op die manier voegt u context toe aan uw prompts zonder dat u steeds hetzelfde hoeft te schrijven.

Het resultaat is dat Copy.ai gepersonaliseerde content kan genereren. Zonder beperkingen op het aantal items in de Infobase, kun je met deze fantastische functie tijd besparen en zorgen voor consistente content.

Via: Kopiëren.ai

Copy.ai prijzen

Gratis

**Pro: $36/maand voor vijf zetels

Teams : $186/maand voor 20 zetels

: $186/maand voor 20 zetels Groei : $1.000/maand voor 75 zetels

: $1.000/maand voor 75 zetels Schaal: $3.000/maand voor 200 zetels

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wat is ChatGPT?

ChatGPT (kort voor Chat Generative Pretrained Transformer) is een AI-gebaseerde chatbot die in november 2022 werd uitgebracht door OpenAI. Sindsdien heeft dit fantastische hulpmiddel zich als een lopend vuurtje verspreid en heeft het de status van AI-icoon gekregen.

Laat je niet misleiden door de eenvoudige interface: ChatGPT is een ongelooflijk krachtige AI-tool voor het genereren van content. Het is gebaseerd op de baanbrekende GPT-3.5 en GPT-4 modellen, waarbij de laatste alleen beschikbaar is voor Pro gebruikers.

Via: OpenAI De robuuste technologie achter de chatbot zorgt ervoor dat hij precieze en nauwkeurige antwoorden kan geven op prompts en vragen op een conversationele manier. Of je nu op zoek bent naar een tool die content kan genereren, kan helpen met klantenservice of vragen kan beantwoorden, ChatGPT kan je waardevolle bondgenoot zijn.

Functies van ChatGPT

Waarom is de wereld wild geworden van ChatGPT? Laten we eens kijken wat deze populaire tool te bieden heeft.

1. Gespreksgeheugen

Een van de belangrijkste functies van ChatGPT en de reden waarom miljoenen gebruikers er dol op zijn, is het gespreksgeheugen. Stel dat je wilt dat ChatGPT je een voorbeeld geeft van een beroemde zangeres, en het antwoordt, Taylor Swift. Als je nog een voorbeeld wilt, hoef je alleen maar iets basics in te typen, zoals "another one," en de tool vult de lege ruimte op en geeft de naam van een andere zangeres weer. 💃

Simpel gezegd, ChatGPT heeft een geheugen dat het in staat stelt om de context van vorige berichten te begrijpen en te herinneren zonder dat je het constant herhaalt. Hierdoor kun je snel precieze antwoorden krijgen.

Je kunt de functie ook gebruiken om je prompts te verfijnen. Als je bijvoorbeeld de prompt "Geef me een voorbeeld van een populaire zanger" gebruikt, kun je later iets schrijven als "Nee, ik bedoelde een populaire rockzanger" om ervoor te zorgen dat ChatGPT de archieven van het rockgenre raadpleegt.

Via: OpenAI

2. Gesproken gesprekken

In september 2023 begon OpenAI met de uitrol van een nieuwe ChatGPT-functie genaamd gesproken gesprekken. Dankzij deze baanbrekende toevoeging ben je niet langer beperkt tot het typen van gesprekken met ChatGPT-je kunt nu ook echt spraakchatten!

Je praat tegen ChatGPT en het praat terug met de stem die je hebt geselecteerd. Luister naar een verhaaltje voor het slapengaan, leer meer over een mijlpaal of laat het een recept samenstellen en dicteren.

Deze functie wordt aangestuurd door een nieuw tekst-naar-spraak model dat in slechts enkele seconden op een mens lijkende audio uit teksten kan genereren. OpenAI heeft voor deze functie samengewerkt met professionele stemacteurs, dus de stemmen zijn van hoge kwaliteit.

3. Beeldmogelijkheden

Met deze handige nieuwe functie kun je het typgedeelte overslaan door ChatGPT een foto te sturen en te vragen om meer context en details te geven. 📸

Je kunt bijvoorbeeld een foto nemen van een bezienswaardigheid en ChatGPT vragen om er een paar leuke weetjes over te geven. Of je kunt een foto maken van je koelkast en de tool vragen om te brainstormen over recepten met de beschikbare ingrediënten.

OpenAI introduceert deze functie geleidelijk sinds eind september 2023, zodat ze deze constant kunnen verfijnen voor een nog betere gebruikerservaring.

Via: OpenAI

ChatGPT-prijzen

Gratis

Plus : $20/maand

: $20/maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen + tal van flexibele opties die u kunt opnemen in uw abonnement; kijk op OpenAI's website voor meer informatie

Copy.ai vs. ChatGPT: Functies vergeleken

Copy.ai en ChatGPT zijn toonaangevend AI-tools vol met functies ontworpen om productiviteit te verbeteren , werkstromen stroomlijnen en uw content te verbeteren. Daarom kan het een hele uitdaging zijn om een winnaar te kiezen in de Copy.ai vs. ChatGPT confrontatie. Laten we eens kijken hoe de twee tools het doen op drie cruciale aspecten - interface, aanpasbaarheid en sjablonen.

1. Interface

Een tool kan alle toeters en bellen van de wereld hebben, maar dat maakt allemaal niets uit als de interface niet intuïtief is.

Hoewel ze een aantal indrukwekkende functies hebben en een heel scala aan praktische toepassingen op basis van geavanceerde technologieën, hebben zowel Copy.ai als ChatGPT een eenvoudige interface. Er zijn geen problemen zoals onoverzichtelijke lay-outs, slechte navigatie of overweldigende pop-upadvertenties.

Welke tool je ook kiest, je zult er geen problemen mee hebben dankzij de duidelijk zichtbare opties. Dit is eigenlijk een van de redenen waarom beide tools zo populair zijn - ze mogen dan wel gebaseerd zijn op geavanceerde technologie, maar ze zijn eenvoudig te gebruiken voor iedereen, zelfs voor degenen die niet technisch onderlegd zijn.

Via: Kopiëren.ai

2. Aanpassingsopties voor prompt

In de tweede ronde van de ChatGPT vs. Copy.ai wedstrijd hebben we gekeken naar hun aangepaste prompt functies. Kun je met deze tools je prompts verfijnen om betere resultaten te krijgen? Ja, absoluut!

ChatGPT heeft een gespreksgeheugen en staat correcties door gebruikers toe. Dit betekent dat het je vorige prompts onthoudt en deze kennis gebruikt om weloverwogen antwoorden te geven. Bovendien kun je je prompts verfijnen met meer details.

ChatGPT is indrukwekkend, maar Copy.ai heeft de overhand in deze ronde. Dankzij de functie Improve maakt de tool je prompts automatisch beter, zonder dat jij er iets aan hoeft te doen. Bovendien kun je de stem van je merk personaliseren voor authentieke berichten.

Copy.ai heeft nog een coole functie genaamd Meer als dit. Je kunt je favoriete ideeën die door de tool zijn gegenereerd opslaan en vervolgens gebruiken als basis voor het maken van nieuwe ideeën.

3. Sjablonen

Sjablonen met kant-en-klare aanwijzingen helpen u te communiceren met AI-tools en zorgen ervoor dat u de juiste aantekening maakt en de gewenste uitvoer krijgt.

Copy.ai heeft een bibliotheek met 100+ aanpasbare prompts en sjablonen voor werkstromen voor allerlei doeleinden, van het maken van blogberichten tot het op maat maken van Facebook Ads en Instagram bijschriften voor je doelgroep. Deze sjablonen zijn beschikbaar op alle abonnementen (inclusief de gratis versie, maar er kunnen bepaalde limieten gelden).

Copy.ai is vooral gericht op AI content aanmaken sjablonen voor marketing, verkoop en sociale media zijn afgestemd op de behoeften van deze specifieke teams.

ChatGPT biedt alleen sjablonen voor het Enterprise-abonnement en je vindt ze in de Template Directory. Je kunt ook je eigen blauwdrukken voor het schrijven van prompts maken in de Directory en deze delen met de leden van je team.

Copy.ai neemt de taart in deze ronde vanwege zijn uitgebreide sjabloonbibliotheek, die niet is opgesloten achter het hoogste abonnement, zoals het geval is bij ChatGPT.

Via: OpenAI

Copy.ai vs. ChatGPT op Reddit

Laten we eens kijken wat gebruikers van Reddit te zeggen hebben over Copy.ai en ChatGPT.

Eén gebruiker gaven hun stem aan ChatGPT vanwege de uitgebreidheid:

"Ondanks incidentele storingen tijdens piekuren in de VS, vooral wanneer ik aan persoonlijke projecten werk na werktijd waar ik ben, beschouw ik ChatGPT nog steeds als de meest uitgebreide AI" schrijftool beschikbaar. Hoewel het ideaal zou zijn om alles in één platform te stroomlijnen, begrijp ik de noodzaak om flexibel te zijn. Als gebruiker wil ik mijn geld niet verspillen als ik het platform niet gebruik en niet waar voor mijn geld krijg."

Een andere gebruiker vermeldde dat ze liever kopiëren.ai maar gaf geen gedetailleerde uitleg:

"100% copy.ai is beter dan chatgpt. Ik lach elke keer als iemand ChatGPT gebruikt."

Andere gebruikers zijn het ermee eens dat een combinatie van beide tools is de ideale oplossing:

"Blend van zowel ChatGPT als Copy.ai is goed. Ik geef de voorkeur aan Copy.ai voor copywriting en social media dingen."

Vergadering ClickUp: Het beste alternatief voor Copy.ai vs. ChatGPT

Copy.ai en ChatGPT zijn fantastische tools, maar ze dienen verschillende doelen. Copy.ai helpt bij het genereren van content en richt zich op marketing en verkoop, terwijl ChatGPT draait om dynamische gesprekken en het geven van antwoorden op vragen.

Dit betekent dat je keuze neerkomt op compromissen sluiten op bepaalde functies. Wat als we je vertellen dat er een kopie.ai en ChatGPT alternatief waarmee je de kracht van AI kunt gebruiken, projecten, taken en documenten kunt beheren en naadloos met je team kunt werken? De tool heet ClickUp !

Laten we onze detectivehoeden opzetten en de opvallende functies van dit uitzonderlijke productiviteitsplatform verkennen om te begrijpen waarom u het zo snel mogelijk zou moeten gaan gebruiken. 🕵️

1. ClickUp AI

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw blogbericht, e-mailreactie en meer te verbeteren ClickUp AI is een krachtige AI-gebaseerde schrijfassistent die u kan helpen Taken te voltooien, productiviteit te verbeteren en tijd te besparen! ⏰

Deze AI-schrijfprogramma kunt u:

E-mails maken

Teksten samenvatten en oppoetsen

Ideeën brainstormen voor blogberichten en bijschriften voor sociale media

Project briefings maken

Tekst voor vergaderingen maken

Dit is slechts het topje van de ijsberg-ClickUp AI is er altijd wanneer u creativiteit of inspiratie mist om content te schrijven of te bewerken.

Het helpt verschillende afdelingen, van marketing en verkoop tot human resources en projectmanagement. Met ClickUp AI kunt u de efficiëntie van uw hele team opvoeren en meer bereiken in minder tijd, zonder aan kwaliteit in te boeten.

2. ClickUp Documenten

Organiseer YouTube-video's, berichten op sociale media en andere soorten content met de 15+ weergaven van ClickUp

Gestroomlijnd taakbeheer is van vitaal belang voor teams. Zonder dit hebben je collega's geen idee wat ze moeten doen binnen de deadlines, wat alleen maar tot problemen kan leiden.

Daarom is met ClickUp-taak krijgt u een reeks sleutel functies die Taakbeheer gemakkelijk maken. Taken maken, beheren en bewaken voor elk project, of het nu gaat om bouw of softwareontwikkeling.

Profiteer van 35+ ClickApps om uw werkstromen aan te passen, creëert u Taken automatiseren , laat extra instructies achter voor meerdere leden van het team via opmerkingen en gebruik Aangepaste velden en afhankelijkheid van taken om onderling verbonden processen in de juiste bestelling op maat te maken.

Veel plezier op ClickUp's 15+ weergaven om uw taken en projecten vanuit verschillende perspectieven te bekijken en, indien nodig, wijzigingen aan te brengen om de productiviteit te verhogen en succes te garanderen.

ClickUp: AI en projectmanagement gecombineerd

ClickUp is een alles-in-één tool die een fantastische AI-gestuurde schrijfassistent en robuuste project- en projectmanagement functies. Dankzij de aanpasbaarheid kan ClickUp een waardevolle bondgenoot zijn voor elk team dat meer wil doen en beter wil presteren met minimale inspanningen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en bereik de sterren van productiviteit in een handomdraai! ⭐