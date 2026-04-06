ClickUp AI로 ChatGPT를 더욱 효과적으로 활용하세요

ClickUp과 ChatGPT, 둘 중 하나를 고를 필요는 없습니다.

귀사의 팀은 매일 ChatGPT를 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 ClickUp의 가치는 오히려 더 높아집니다.

ChatGPT는 사고 도구입니다: 조사, 분석, 초안 작성, 추론, 아이디어 구상. ClickUp AI는 실행 도구입니다: 사고의 결과물인 일을 관리합니다.

ChatGPT는 팀이 무엇을 해야 할지 파악하도록 돕습니다. ClickUp AI는 조직이 이를 실제로 실행하고, 진행 상황을 추적하며, 자동화하고, 성과를 측정할 수 있도록 지원합니다. 이 두 가지가 결합되면 AI 기반의 사고를 AI 기반의 실행으로 전환합니다.

ClickUp AI를 활용해 ChatGPT를 더욱 효과적으로 활용하는 방법을 알아보세요.

💡 ClickUp AI와 ChatGPT를 여러분의 워크플로우에 어떻게 적용할 수 있을지 고민 중이신가요?

ClickUp AI의 작동 원리

ClickUp AI는 팀이 이미 일을 관리하고 있는 플랫폼에 통합된 포괄적인 AI 기능 세트입니다.

ClickUp은 AI를 업무 맥락과 동떨어진 별도의 애드온으로 취급하는 대신, 세계 최초의 ‘통합 AI 작업 공간 ’을 제공합니다. 이곳에서 AI는 사용자의 업무, 문서, 대화를 깊이 있게 이해하여 워크플로우 전반에 걸쳐 관련성 높고 맥락을 고려한, 시간을 절약해 주는 지원을 제공합니다.

일의 미래는 융합과 AI입니다

그것이 가능한 이유는 다음과 같습니다:

ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp에 내장된 인공지능 기능입니다. 이 기능은 모든 사용자와 연결된 모든 도구를 위해 전체 작업 공간을 더욱 스마트하게 만들어 줍니다.

ClickUp Brain의 상황 인식 응답 기능을 활용해 작업 공간에서 실행할 작업의 우선순위를 정하세요

@멘션 Brain : 작업, 문서 또는 채팅에서 팀원처럼 Brain을 태그하세요. Brain은 24시간 365일 이용 가능한 지능형 비서입니다. : 작업, 문서 또는 채팅에서 팀원처럼 Brain을 태그하세요. Brain은 24시간 365일 이용 가능한 지능형 비서입니다.

앰비언트 앤서스 : AI가 채팅 및 댓글 스레드에서 질문에 자동으로 답변하므로 사람이 직접 답변할 필요가 없습니다. : AI가 채팅 및 댓글 스레드에서 질문에 자동으로 답변하므로 사람이 직접 답변할 필요가 없습니다.

컨텍스트 인텔리전스 : 모든 일 맥락을 모니터링하여 지식 기반을 지속적으로 수집하고 업데이트합니다

기업 검색 : 자연어 방식으로 질문을 입력하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 확인할 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다. : 자연어 방식으로 질문을 입력하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 확인할 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다.

AI 사용자 정의 필드: 작업 콘텐츠를 기반으로 자동으로 채워지는 필드: 감정 분석, 우선순위 점수, 카테고리 분류 및 요약. 별도의 프롬프트 요청이 필요하지 않습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 활용하고 있습니다 . 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 큰 인기를 끌고 있는 것으로 보입니다. 하지만 매번 AI에게 질문을 하려고 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이에 따른 전환 부담과 맥락 전환 비용은 시간이 지날수록 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간 내에 상주하며, 현재 진행 중인 작업을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하여 여러분의 작업과 밀접하게 연관된 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

📚 함께 읽어보세요: AI 프로젝트를 성공적으로 수행하는 방법: AI 전환 매트릭스

슈퍼 에이전트

슈퍼 에이전트는 ‘슈퍼 에이전트 빌더’를 통해 지시사항, 트리거, tool, 지식 및 기억을 설정하여 구성하는 AI 팀원입니다.

자연어 지침을 공유할 수 있는 노코드 빌더를 활용해 맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요

작업 중인 화면에서 바로 팀원에게 태그를 달거나, 작업을 할당하거나, 채팅으로 메시지를 보내거나, @멘션을 할 수 있습니다. 이들은 마치 실제 팀원처럼 행동하며, 할당된 작업을 완료하기 위해 필요한 단계를 스스로 취합니다.

매 단계마다 프롬프트할 필요는 없습니다. 그들은 스스로 일을 수행합니다.

🎥 슈퍼 에이전트를 구축하고 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

모든 부서에는 ClickUp Accelerator와 함께 바로 사용할 수 있는 미리 구성된 에이전트 팩이 준비되어 있습니다 :

학과 에이전트 프로젝트 관리 접수 담당자, 배정 담당자, PM 담당자, 실시간 답변 담당자 마케팅 브리프 에이전트, 콘텐츠 에이전트, 브랜드 에이전트, 라이브 인텔 에이전트 제품 및 엔지니어링 PRD 에이전트, 트라이아지 에이전트, 코드젠 에이전트, 라이브 앤서즈 에이전트 인사 신규 입사자 온보딩 담당자, 펄스 점검 담당자, 교육 담당자, 실시간 답변 담당자 리더십 목표 알림 담당자, 방향성 조정 담당자, 핵심 성과 담당자, 상태 보고 담당자 영업 팀 영업 워크플로우용 맞춤형 에이전트

Bell Direct의 사례는 ClickUp을 활용하면 기술 팀 없이도 AI를 효과적으로 도입할 수 있음을 보여줍니다.

팀은 ClickUp Super Agents를 활용해 코드를 작성하거나 새로운 tools를 추가하지 않고도 접수 및 분류 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화했습니다.

💡 귀사의 팀에서도 이와 같은 업무 효율성 향상을 원하시나요?

자동 조종 장치 및 주변 에이전트

이것들은 별도의 프롬프트 없이도 백그라운드에서 항상 실행되는 에이전트입니다. 예를 들어:

매일 아침 생성되는 대시보드 요약

체크인 없이 전송되는 상태 업데이트

작업은 우선순위에 따라 자동으로 분류 및 배정됩니다

연체된 항목에 대한 알림 및 상급 부서 보고

작업 공간 전반에 걸쳐 지속적으로 데이터가 보강됩니다

공인 대리인

중요도가 높아 맞춤형 구축이 필요한 워크플로우의 경우, ClickUp의 현장 배치 엔지니어들이 귀사의 특정 프로세스에 맞춰 에이전트를 설계하고 배포해 드립니다. 인증된 에이전트를 이용하면 세심한 설정 지원은 물론, 사용량 제한 없이 서비스를 이용할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 공인 에이전트는 실행 가능한 프로젝트 플랜에 대한 직접적인 벤치마크 평가에서 100점 만점에 96점을 기록했습니다. 가장 근접한 경쟁사는 61점을 기록했으며, 나머지 대부분은 40~50점대에 머물렀습니다. 실무적으로 보면, 팀들은 사람의 개입을 최소화하면서 아이디어 → 플랜 → 실행 단계로 한 번에 진행할 수 있습니다. 바로 이 점이 이번 벤치마크에서 Certified Agent를 돋보이게 하는 요소입니다.

AI 회의

ClickUp 달력과 AI 노트 필기 기능을 활용하면 팀원들은 업무 맥락에 맞춰 회의를 예약하고 자동으로 노트를 기록할 수 있습니다.

ClickUp AI로 회의 일정 잡기부터 회의록 작성 및 요약까지 모든 과정을 자동화하세요

자연어 명령어를 사용하여 팀 달력에서 가능한 시간을 확인하고 회의를 예약하세요

탭을 전환하지 않고도 ClickUp 내에서 바로 회의에 참여하세요

ClickUp 수신함에서 발표자 라벨, 요약, 주요 주제 및 결정 사항이 강조 표시된 자동 회의 노트를 받아보세요

AI는 회의 노트에서 실행 항목을 추출하여 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환합니다

후속 추적은 해당 프로젝트와 연결되어 있습니다

요약 내용은 해당 ClickUp 스페이스에 게시됩니다

모든 회의 참가자는 어떤 내용이 논의되었는지, 다음 단계로 무엇을 해야 하는지, 그리고 누가 책임을 지는지 가시성을 통해 명확히 파악할 수 있습니다.

하나의 플랫폼에서 다양한 AI 모델 선택 가능

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않습니다. 사용자는 플랫폼을 벗어나지 않고도 ClickUp 도구 모음에서 바로 OpenAI, Anthropic, Google의 GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 등 14가지 AI 모델을 자유롭게 토글할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 단 하나의 가격으로 다양한 AI 모델을 이용하세요

Brain은 이러한 모델을 작업 공간 인텔리전스에 활용하며, 슈퍼 에이전트는 사용 가능한 모든 모델을 활용할 수 있습니다. 관리자는 작업 공간별로 사용 가능한 모델을 제한할 수 있습니다.

귀사의 팀은 이미 신뢰하는 동일한 GPT 모델을 작업 그래프 전체(작업, 문서, 채팅, 대시보드, Clip, 목표, 양식 등)에 적용하여 사용할 수 있습니다. 별도의 구독이나 API 키가 필요하지 않습니다.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp에서 외부 AI 모델 사용하기

ChatGPT가 제공하는 것

🧠 재미있는 사실: ChatGPT는 출시 후 불과 5일 만에 사용자 수 100만 명을 돌파했습니다. 현재 전 세계에서 가장 많이 방문하는 웹사이트 중 4위를 차지하고 있습니다.

ChatGPT는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 AI 애플리케이션이며, ClickUp과 함께 사용하면 개인의 생산성과 팀 협업에 실질적인 가치를 더해줍니다:

ChatGPT (대화형) : 연구, 분석, 초안 작성, 아이디어 구상 및 문제 해결을 위한 : 연구, 분석, 초안 작성, 아이디어 구상 및 문제 해결을 위한 범용 AI 어시스턴트입니다 . 심층적인 추론과 긴 맥락을 종합하는 데 탁월합니다.

심층 리서치 : 웹을 탐색하고, 조사 결과를 종합하여, 포괄적인 보고서를 작성하는 자동화된 리서치 에이전트

맞춤형 GPT : 사용자 지정 지침, 지식 및 도구를 갖춘 재사용 가능한 AI 구성입니다. Business 및 Enterprise 작업 공간 내에서 공유할 수 있습니다.

ChatGPT 에이전트 : 대화 중에 웹 검색, 코딩, 파일 분석, tool 사용 등 여러 단계의 작업을 수행할 수 있는 에이전트 모드

Codex : 자율적인 코드 생성 및 편집을 위한 OpenAI의 코딩 에이전트

프로젝트: 특정 주제를 중심으로 대화, 파일 및 맞춤형 GPT를 묶어 관리할 수 있도록 ChatGPT 내에 구성된 작업 공간

ChatGPT는 이제 개발자 모드와 앱 디렉토리(Monday.com, Notion, Linear, Stripe, Hex 등 300개 이상의 연동 서비스 포함)를 통해 MCP(Model Context Protocol)를 지원합니다. 맞춤형 MCP 서버를 연결하여 자체 시스템에 대한 읽기/쓰기 권한을 얻을 수 있습니다. Codex 플러그인은 스킬 및 앱 연동 기능과 함께 MCP 서버 구성을 패키지로 묶어 제공할 수 있습니다.

ChatGPT와 ClickUp을 함께 사용할 때 더 좋은 4가지 이유

1. ChatGPT로 기획하고, ClickUp으로 실행하세요

🙇🏻‍♂️ ChatGPT는 일의 초기 단계에서 탁월한 능력을 발휘합니다: 주제 조사, 데이터 분석, 전략 초안 작성, 그리고 워크플로우가 어떻게 구성될지 탐색하는 데요. 이 도구의 가장 큰 강점은 다양한 출처의 정보를 종합하는 데 있습니다. 바로 이것이 범용 추론 엔진이 잘하는 일입니다.

🤝 ClickUp은 이러한 통찰력을 실제 업무로 전환하는 곳입니다. 전략은 마일스톤이 포함된 프로젝트로, 분석 결과는 소유자가 지정된 작업으로, 워크플로우 설계는 상태가 변경될 때마다 자동으로 트리거되는 ‘슈퍼 에이전트’로, 초안은 브리프와 연결되어 스프린트 내에서 추적되는 문서로 변모합니다.

ChatGPT는 사고를 돕습니다. ClickUp AI는 조직 전체가 모든 팀을 대상으로 대규모로 업무를 수행할 수 있도록 지원하며, 더 이상 누구도 프롬프트를 입력할 필요가 없습니다.

2. 공동 작업 시스템 대 개인 AI 대화

🙇🏻‍♂️ ChatGPT에서 만든 내용은 대화 기록이나 프로젝트에 저장됩니다. 맞춤형 GPT는 작업 공간 내에서 공유할 수 있지만, 그 결과물은 여전히 대화 형식으로 저장됩니다. ChatGPT에서 훌륭한 도구를 만들었다면, 팀원들이 그 존재를 알고, 사용법을 익히며, 필요할 때 열어볼 수 있도록 해야 합니다.

🤝 ClickUp AI는 기본적으로 공유되는 서비스입니다:

슈퍼 에이전트는 작업 공간 전체에서 확인할 수 있습니다. 한 명이 에이전트를 구축하면 조직 전체가 그 혜택을 누리게 됩니다

ClickUp 자동화의 트리거는 설정한 사람뿐만 아니라 모든 사용자에게 적용됩니다

AI 사용자 정의 필드가 팀 전체에 적용됩니다

지식베이스는 모든 사용자와 상담원이 이용할 수 있습니다

직원이 퇴사하더라도 해당 직원의 ChatGPT 대화 기록과 맞춤형 GPT는 작업 공간에 남아 있을 수 있지만, 조직의 워크플로우 관련 지식은 ClickUp 에이전트의 트리거, 지침, 컨텍스트가 전달되는 방식과는 다르게 전달되지 않습니다.

💡 전문가 팁: ChatGPT와 같은 AI 플랫폼을 검토 중이라면 다음과 같은 질문을 해볼 필요가 있습니다. “팀원 중 한 명이 ChatGPT에서 AI 워크플로우를 구축하면, 조직 내 다른 구성원들도 이를 확인하고 사용하며 혜택을 누릴 수 있을까요? 아니면 해당 워크플로는 그 한 사람에게만 국한될까요?”

📮ClickUp 인사이트: AI 에이전트가 진정으로 유용해지기 위해서는 무엇이 필요한지 묻는 질문에, 가장 많은 응답을 차지한 것은 속도나 성능이 아니었습니다. 응답자의 약 40%는 자신의 업무 상황을 완벽하게 이해하는 에이전트가 필요하다고 답했습니다. 이는 당연한 일입니다. 대부분의 AI 에이전트는 의사결정이 내려진 이유나 일이 어떻게 흐르는지를 이해하지 못하면 실패하기 때문입니다. 슈퍼 에이전트는 맥락을 유지하고, 과거의 결정을 기억하며, 지속적으로 작동하기 때문에 프롬프트 기반 에이전트보다 훨씬 더 신뢰할 수 있는 방식으로 행동할 수 있습니다. 이들은 실시간으로 업데이트되는 작업 공간 기록을 기반으로 작동하며, 작업이 진행됨에 따라 지속적으로 활성 상태를 유지하고, 명확한 권한 범위와 감사 추적 체계 내에서 운영됩니다. Intelligence가 일을 이해하고 이를 안전하게 수행해 준다면, 마침내 정말로 의지할 수 있는 가상 동료와 함께 일하는 듯한 느낌을 받으실 것입니다.

3. 상시 제공되는 정보 대 필요 시 제공되는 답변

🙇🏻‍♂️ ChatGPT는 사용자가 프로그램을 실행하고 입력할 때 작동합니다. 아무도 질문을 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. ChatGPT 에이전트는 여러 단계의 작업을 수행할 수 있지만, 여전히 누군가가 대화를 시작해야 합니다.

🤝 ClickUp AI는 사용자가 주의를 기울이든 그렇지 않든 상관없이 끊임없이 작동합니다:

Brain 은 백그라운드에서 데이터를 보강합니다: 프로젝트 요약, 사용자 지정 필드 입력, 지식베이스 업데이트

오토파일럿 에이전트 는 작업 공간을 연중무휴 24시간 모니터링하여, 기한이 지난 항목을 표시하고, 새로운 작업을 자동으로 분류하며, 대시보드 집계 보고서를 생성합니다.

슈퍼 에이전트는 워크플로우 이벤트(상태 변경, 새 작업 생성, 멘션, 사전 설정된 일정) 발생 시 트리거됩니다.

누군가 직접 조작하지 않아도 작업 공간은 매시간 더 스마트해집니다. ClickUp AI는 ChatGPT를 사용하는 방식과는 다릅니다. 그냥 자동으로 작동할 뿐입니다.

4. ChatGPT를 더 똑똑하게 만드는 업무 환경

🤝 ClickUp AI는 작업 공간에 저장된 데이터를 지속적으로 보강합니다. AI가 생성한 요약, AI가 분류한 사용자 정의 필드, 심지어 체계적인 프로젝트 인사이트까지 모두 별도의 프롬프트 없이 자동으로 생성됩니다.

팀에서 분석 목적으로 ChatGPT를 사용하고 그 결과를 ClickUp에 다시 반영하면, ClickUp AI가 이를 자동으로 인식하여 자동 분류, 트리거 실행, 대시보드 업데이트 등의 작업을 수행합니다. 또한 누군가 ClickUp 데이터(API 또는 수동 컨텍스트를 통해)와 함께 ChatGPT를 사용할 경우, ClickUp에서 제공된 풍부한 데이터 덕분에 ChatGPT의 출력 결과의 품질이 향상됩니다.

악순환:

결과적으로, ClickUp AI가 이미 데이터를 정리하고 분류하며 보강하는 힘든 작업을 수행했기 때문에 ChatGPT는 더 나은 결과를 내놓을 수 있습니다. 그리고 ChatGPT가 유용한 결과를 생성하면, ClickUp AI는 이를 조직 전체가 혜택을 누릴 수 있는 실질적인 일로 전환합니다.

고객들은 이 조합이 판도를 바꿀 혁신이라고 입을 모읍니다:

ClickUp 대 ChatGPT: 용도에 맞는 최적의 tool

중요한 점은 ChatGPT를 ClickUp AI로 대체하는 것이 아닙니다. 중요한 것은 상황에 맞는 AI를 적절히 활용하는 것입니다.

사용 사례 최고의 tool 왜 심층적인 연구 및 분석 챗GPT 웹 검색, 장문 요약, 심층 조사 브레인스토밍 및 아이디어 도출 챗GPT 대화형이며 창의적이고, 아이디어를 탐구하는 데 능숙합니다 콘텐츠 작성 챗GPT 문장이 탄탄하고 어조를 잘 살린다 코딩 및 디버깅 코덱스 자율 코딩 에이전트 프로젝트 상태 업데이트 ClickUp AI 항상 활성화되어 있으며, 실제 활동을 기반으로 자동 생성됩니다 스프린트 계획 수립 및 추적 ClickUp AI 업무량 분산, 차단 요인 탐지, 대시보드 프로젝트 문서 내의 콘텐츠 ClickUp AI 문맥에 맞춰, 기획안 및 작업과 연결되어 일 관련 질문 뇌 작업, 문서, 채팅, 댓글에서 즉시 답변 확인 작업 배정 및 우선순위 분류 슈퍼 에이전트 이벤트 기반, 작업 공간 인식, 권한 범위 지정 회의록 및 후속 조치 AI 회의 자동 캡처, 작업 항목 생성 배경 모니터링 자동 조종 에이전트 연중무휴, 프롬프트 없이, 항상 가동 중 맞춤형 중요 업무 워크플로우 공인 대리인 전용 설계, FDE 지원, 데이터 용량 제한 없음 개인 생산성 챗GPT 개별적인 사고, 초안 작성, 탐구 팀 간 공유 워크플로우 슈퍼 에이전트 조직 전체에 표시되며, 작업 공간 수준에서 관리됨

🔑 핵심 포인트: ChatGPT는 개인적이고 심도 있는, 범용적인 사고를 처리합니다. ClickUp AI는 팀 전체를 아우르며 항상 가동되는 운영 워크플로우를 담당합니다. 이 두 가지를 활용하면 조직 전체를 아우를 수 있습니다.

귀사에 미치는 의미

모든 팀 회원

사용자가 ClickUp을 열자마자 바로 작동하는 AI로, ChatGPT 구독이나 API 설정, 프롬프트 설계 기술이 전혀 필요하지 않습니다. Brain이 질문에 답해 주고, 에이전트가 반복적인 업무를 처리하며, 사용자 정의 필드가 작업을 자동으로 분류하고, 회의 노트는 자동으로 작성됩니다.

ChatGPT 사용자들을 위한

심층적인 조사, 분석 및 창의적인 작업을 위해 ChatGPT를 계속 활용하세요. 생성된 결과를 ClickUp에 입력하면, 소유자, 마감일 및 에이전트 기반 자동화 기능이 적용된 추적 가능한 작업으로 전환됩니다. 이러한 인사이트는 단순히 채팅 창에 머무르지 않고, 실제 업무로 이어집니다.

IT 및 리더십을 위해

ClickUp의 다른 서비스와 동일한 SSO, 권한 설정 및 규정 준수 체계를 갖춘 통합 AI 플랫폼입니다. AI 관리 부문에서 ISO 42001 인증을 획득했으며, AI 파트너로부터 데이터를 전혀 보관하지 않고, 활성화할 모델, 에이전트 및 기능을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이를 계획 수준이 제각각이고, 회사 데이터를 활용해 AI가 어떤 결과를 산출하는지 중앙에서 가시성이 없는 수백 개의 개별 ChatGPT 인스턴스와 비교해 보십시오.

AI 전략을 위해

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않으며, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3를 비롯해 OpenAI, Anthropic, Google의 14가지 AI 모델을 지원합니다. 팀은 이미 신뢰하는 동일한 GPT 모델을 전체 작업 그래프에 적용하여 사용할 수 있습니다. 만약 내일 더 나은 모델이 등장하더라도, ClickUp은 별도의 워크플로우 재구축 과정 없이 자동으로 해당 모델로 전환됩니다.

게다가 AI 확산 (전략이나 관리 없이 여러 AI 도구를 무분별하게 사용하고 비용을 지불하는 현상)으로 인한 비용도 절감할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 ‘AI Sprawl’ 설문조사에 따르면, 전체 근로자의 거의 절반(46.5%)이 단 하나의 작업을 완료하기 위해 두 개 이상의 AI 도구를 오가며 사용해야 하는 것으로 나타났습니다.

ChatGPT와 ClickUp의 연동 방식: 아키텍처

ClickUp으로 ChatGPT의 효율성을 높여보세요

ChatGPT는 여러분의 팀이 가장 먼저 찾는 AI일 수 있습니다. ClickUp AI는 바로 그 지능을 여러분의 실제 워크플로우에 접목해 주는 솔루션입니다.

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간과 연동된 앱에 상황 인식 AI 기능을 제공합니다. 슈퍼 에이전트는 24시간 365일 가동되는 AI 팀원으로서, 사람이 할 수 있는 것 이상의 성과를 내도록 도와줍니다.

이 글은 ClickUp AI와 ChatGPT를 비교하는 내용이 아닙니다. 적절한 목적에 맞는 AI를 선택하는 방법에 관한 이야기입니다. ChatGPT가 사고의 원동력이 된다면, ClickUp AI는 실행의 원동력입니다. 이 두 가지를 하나의 작업 공간에 통합하면, ChatGPT만 사용할 때보다 10배 더 빠르게 글을 쓰고, 코딩하고, 출시하고, 실행할 수 있습니다.