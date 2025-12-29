슈퍼 에이전트™ 소개: 세계 최초의 인간과 유사한 AI 에이전트

슈퍼 에이전트는 ClickUp 내에 상주하는 인간과 유사한 AI 팀원입니다.

독립형 AI 도구와 달리, 이들은 여러분의 일이 작업, 문서, 채팅, 회의, 일정 및 연결된 도구 전반에 걸쳐 어떻게 연결되는지 정확히 파악하고 이해합니다. 여러분과 팀이 하는 방식 그대로입니다.

완벽한 맥락을 바탕으로 슈퍼 에이전트는 연중무휴로 워크플로우를 운영하고, 팀원과 협업하며, 회사의 지식 체계, 권한 설정 및 가이드라인 내에서 작동합니다.

이 글에서는 그들의 작동 방식, 기반 아키텍처가 중요한 이유, 그리고 기존 에이전트와 근본적으로 차별화되는 요소를 분석합니다.

기존 AI 에이전트가 아직 성과를 내지 못한 이유

대부분의 AI 프로젝트가 중단되는 이유는 몇 가지 간단합니다:

실제 맥락 부재 : 챗봇과 일반 에이전트는 여러분의 일을 실제로 알지 못합니다. 그들은 프롬프트만 볼 뿐, 여러분의 프로젝트, 고객, 의사결정은 보지 못합니다.

분리된 도구들 : 작업, 문서, 티켓, 이메일, 분석 자료가 서로 다른 앱에 흩어져 있습니다. AI가 이 모든 영역에서 작동하도록 하는 것은 고통스러운 일입니다.

취약한 자동화 : 일회성 워크플로우를 스크립팅할 수는 있지만, 프로세스나 tools가 변경되는 순간 바로 중단됩니다.

인간 수준의 협업 불가: 일 할당, 대화 내 @멘션, 지난주 일어난 일을 "기억"할 것이라는 신뢰가 불가능합니다.

결과: 수많은 AI 실험이 이루어졌지만, 지속 가능한 영향은 거의 없었습니다.

슈퍼 에이전트란 무엇인가요?

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 ClickUp 작업 공간에 직접 통합된 AI 동료입니다. 이들은 팀원처럼 자연스럽게 등장하는데, 내부적으로는 실제 사용자로 모델링되어 있기 때문입니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업 할당 : 반복 작업, 프로젝트 또는 전체 워크플로우의 소유권을 부여하세요

어디서나 @멘션 : 문서, 작업, 채팅에 불러와 맥락을 추가하거나 질문에 답하거나 일을 진행하세요

직접 DM 보내기 : 동료에게 하듯 도움을 요청하거나, 위임된 반복 작업을 수행하거나, 업데이트를 받아보세요

일정과 트리거에 배치하세요: 매일 아침 보고서를 실행하거나, 새로 들어오는 요청을 분류하거나, 백그라운드에서 워크플로우를 모니터링하도록 설정하세요.

프로젝트 관리 에이전트는 프로젝트 관리 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리하도록 특별히 설계되었습니다

슈퍼 에이전트는 단순히 프롬프트에 응답하는 대신, 인간과 함께 워크플로우에 참여합니다. 그리고 그들은 지속적으로, 능동적으로, 수행 중인 작업에 대한 완전한 가시성을 확보한 상태로 이를 수행합니다.

슈퍼 에이전트의 세 가지 핵심 역량

슈퍼 에이전트의 핵심은 세 가지 기둥으로 이루어져 있습니다: 컨텍스트, 앰비언트 AI, 그리고 보안입니다.

1. 컨텍스트: 항상 지능적

슈퍼 에이전트는 작업 공간과 연결된 앱에서 실시간으로 컨텍스트를 추출하여 맞춤형 지원을 제공합니다

슈퍼 에이전트는 진정한 인간 수준의 기억력과 맥락 이해력을 갖춘 최초의 에이전트입니다. 이들은:

모든 파일, 앱, 데이터에 연결 : 슈퍼 에이전트는 작업 공간과 연결된 도구에 통합되어 흩어진 지식의 조각들 대신 단일 계층의 기업 인텔리전스 를 구축합니다.

인간처럼 일을 파악하세요 : 작업, 문서, 채팅, 회의, 업데이트는 무작위 텍스트가 아닙니다. 슈퍼 에이전트가 탐색하고 실행할 수 있는 구조화된 생생한 맥락입니다.

다양한 유형의 메모리를 저장하고 활용 합니다: 최근 메모리: 작업, 대화 또는 워크플로우에서 방금 발생한 내용 선호 설정: 팀이 원하는 업무 수행 방식 – 어조, 형식, 라우팅 규칙 등 * 장기 및 에피소드 메모리: 모든 협업자가 확인하고 개선할 수 있는 문서에 저장된 주요 결정, 패턴 및 프로젝트 이력

슈퍼 에이전트는 작업 공간 전반의 업데이트를 지속적으로 흡수합니다. 이를 통해 시간이 지나도 정확하고 신뢰할 수 있으며 진정으로 유용한 상태를 유지합니다.

2. 주변 AI: 항상 작동 중

슈퍼 에이전트는 최소한의 설정만으로 사용자 정의가 가능하며, 매우 구체적인 워크플로우를 대신 수행할 수 있습니다

대부분의 AI는 사용자가 질문할 때까지 기다립니다. 슈퍼 에이전트는 정반대입니다: 사용자가 직접 할 필요 없이 백그라운드에서 일합니다.

이 지능은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

연중무휴 24시간 운영 : 슈퍼 에이전트는 사용자가 설정한 일정에 따라 일을 수행하며, 질문 발생, 새 작업 생성, 양식 제출과 같은 트리거를 감지합니다.

실제 업무 역량 활용 : 단순 API 호출이 아닙니다. 팀이 현재 사용하는 동일한 도구를 활용해 문서 초안 작성, 작업 업데이트, 이메일 발송, 티켓 관리, 회의 요약 등 다양한 작업을 수행합니다.

팀원처럼 행동합니다 : 단발성 도움 요청을 위해 DM할 수 있으며, 문서에서 @멘션하여 브레인스토밍을 명확한 플랜으로 전환할 수도 있습니다

사전 대응 단계: 슈퍼 에이전트는 사용자가 인지하기 전에 문제를 에스컬레이션하고, 인사이트를 도출하며, 위험을 강조합니다.

평소 사람에게 맡기고 며칠을 기다리던 일이 있나요? 이제 슈퍼 에이전트에게 넘기고 백그라운드에서 처리되는 모습을 지켜보세요.

3. 보안: 항상 안전합니다

세부적인 권한 설정을 통해 슈퍼 에이전트를 배치할 위치와 방식을 정확히 결정하세요

슈퍼 에이전트는 작업 공간 내 최상위 사용자입니다. 바로 이 점이 그들의 보안 모델을 차별화하는 요소입니다.

팀과 동일한 사용자 수준 권한을 상속받으므로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

각 슈퍼 에이전트가 정확히 무엇을 볼 수 있고 볼 수 없는지 결정하세요

슈퍼 에이전트의 조회, 트리거 또는 관리 권한을 부여할 대상을 제어하세요.

고객 데이터, 내부 문서 및 민감한 프로젝트를 안전하게 보호하세요

슈퍼 에이전트가 수행하는 모든 작업은 실시간 감사 로그에 기록되므로, 언제, 왜, 어떤 일이 발생했는지 항상 파악할 수 있습니다.

중요한 결정의 경우, 슈퍼 에이전트는 인간을 의사결정 과정에 포함시킵니다. 예를 들어 이메일을 발송하기 전에 초안을 검토해 달라고 요청하는 등, 영향력이 큰 작업을 수행하기 전에 반드시 승인을 구합니다. 여러분은 통제권을 유지한 채, 에이전트가 복잡한 작업을 처리하도록 할 수 있습니다.

슈퍼 에이전트의 실제 작동 방식: 단계별 워크플로우

팀에 슈퍼 에이전트를 도입하는 과정을 살펴보겠습니다.

1. 업무 설명

에이전트 기반 워크플로우 요구사항을 자연어로 작성하여 시작하세요

슈퍼 에이전트 스튜디오를 사용하면 워크플로우를 설계하거나 프롬프트 전문가가 될 필요도, 코드를 작성할 필요도 없습니다.

단순히 설명하기만 하면 됩니다:

에이전트가 수행하기를 원하는 작업

자동화하고 싶은 워크플로우

위임하고 싶은 반복 작업들

스튜디오는 이를 바탕으로 적합한 기술, 도구 및 가이드레일을 구성합니다. 시작점이 불분명하다면 ClickUp이 이미 미세 조정해 놓은 검증된 템플릿과 추천 슈퍼 에이전트 중에서 선택할 수 있습니다.

2. 적절한 맥락 연결

슈퍼 에이전트를 적절한 문서 및 작업 공간 위치에 매핑하여 항상 올바른 컨텍스트를 유지하도록 하세요

다음으로, 에이전트가 접근할 수 있는 지식 소스를 세분화할 수 있습니다:

ClickUp의 목록, 폴더 또는 스페이스

일에 중요한 문서와 wiki

연결된 앱(이메일, 달력, 지원 도구 등)

슈퍼 에이전트는 인간과 동일한 사용자 모델을 공유하므로, 작업 공간 내 공개 지식에 암묵적 접근 권한을 획득하며, 추가 공유를 선택한 영역에서는 명시적 접근 권한을 얻습니다. 수백 개의 개별 지식 기반을 일일이 관리할 필요가 없습니다.

3. 언제, 어떻게 행동할지 결정하세요

워크플로우 기준을 정의하여 슈퍼 에이전트가 정확히 언제 행동해야 하는지 파악하도록 하세요

각 에이전트를 다음에 배치할 수 있습니다:

일정 (“매주 평일 오전 8시에 전날 일을 요약하여 보고서를 발송하라”. )

트리거 (“우선순위가 높은 버그가 생성되면 분류하고 관련 팀에 알림을 보냅니다”. )

주문형 워크플로우 (“작업에서 @멘션하면 설명을 정리하고 명확한 실행 플랜을 추가해 주세요”. )

이후 에이전트는 시계처럼 정확하게 작동하며, 팀과 함께 작업, 문서, 채팅에서 협업하고, 인간의 판단이 필요할 때마다 즉시 에스컬레이션합니다.

팀 전반에서 슈퍼 에이전트가 수행할 수 있는 작업

실제 워크플로우를 기반으로 구축되었기에 슈퍼 에이전트는 거의 모든 팀에 적응합니다.

다음은 몇 가지 예시입니다:

운영 및 프로젝트 리더를 위한 솔루션

상태 보고 자동화 : 매일 아침 슈퍼 에이전트가 주요 프로젝트의 업데이트를 수집하고, 위험 요소를 강조하며, 이해관계자에게 간결한 요약 보고서를 발송합니다.

플레이북 적용 : 새로운 요청이 들어오면 프로세스에 따라 일을 태그 지정, 라우팅 및 구조화합니다.

프로젝트 진행 상황 추적: 마감일, 의존성, 장애 요소를 모니터링하여 항목이 지연되기 전에 소유자에게 알림을 보냅니다.

시장 진출 및 지원팀을 위해

접수 요청 분류 : 티켓, 고객 이메일 또는 양식 제출을 자동으로 분류, 우선순위 지정 및 라우팅합니다.

맞춤형 답장 초안 작성 : 지식 기반과 과거 대화를 활용하여 팀이 빠르게 검토하고 보낼 수 있는 응답을 제안합니다.

CRM과 작업 공간 동기화 유지: 팀이 실제 작업하는 모든 곳에서 주요 업데이트, 노트, 후속 조치를 기록하세요

제품 및 엔지니어링을 위해

피드백을 실행으로 요약 : 작업, 문서, 채팅에서 나온 피드백을 명확한 주제와 우선순위가 지정된 백로그로 통합합니다.

릴리스 모니터링 : 오류 신호, 고객 의견, 채택 데이터를 주시하고, 주의가 필요한 사항을 표면화합니다.

반복적인 유지보수 처리: 백로그 정리부터 릴리스 노트 업데이트까지, 에이전트가 반복 일을 담당합니다.

리더를 위한

비즈니스 현황을 실시간으로 파악하세요 : 주요 계획에 대한 최신 정보를 슈퍼 에이전트에게 문의하면 실제 작업, 문서, 논의 내용을 기반으로 한 답변을 얻을 수 있습니다.

놓치기 쉬운 패턴을 포착하세요: 팀의 일 속도를 늦추는 작업 유형, 계속 지연되는 프로젝트, 그리고 AI가 사람들의 업무 부담을 덜어줄 수 있는 부분을 확인하세요.

모든 경우에 목표는 동일합니다: 인간은 판단, 창의성, 관계에 집중합니다. 슈퍼 에이전트가 나머지 모든 것을 처리합니다.

초공정한 요금 정책

우리가 최적화하면, 귀사는 비용을 절감합니다.

당사 팀의 AI 비용 절감분은 고객사에 그대로 전달됩니다. 신규 모델 도입 등 변경 사항으로 AI 비용이 급증할 경우, 당사가 해당 비용을 보조하여 고객사의 크레딧 사용량에 갑작스러운 증가가 발생하지 않도록 합니다.

슈퍼 에이전트와 함께하는 인간의 새로운 시대

ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 다음과 같은 이점을 누리세요:

상태 업데이트, 업무 배분, 반복 작업에 소요되는 시간을 줄이세요

모든 팀 회원에게 자신의 일을 실제로 이해하는 AI 동료들을 제공하세요

누구도 보드 화면을 지켜보지 않을 때에도 일이 자연스럽게 진행되는 시스템을 구축하세요

집중할 부분은 여러분이 선택하세요. 나머지는 슈퍼 에이전트가 처리합니다.

첫 번째 슈퍼 에이전트로 시작하기

시작하기 위해 데이터 사이언스 팀, 6개월의 구현 기간, 또는 수많은 스크립트가 필요하지 않습니다.

누구나 무료로 제공되는 빌더를 통해 슈퍼 에이전트를 생성할 수 있습니다. 이 빌더는 모든 단계를 안내하여 생산성을 극대화할 수 있도록 도와줍니다.

AI 동료와 함께 일하는 삶이 어떤지 경험해 보시겠습니까?

ClickUp 슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보고 오늘 첫 번째 에이전트를 생성해 보세요.