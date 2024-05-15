ChatGPT vs. ClickUp: 생성형 AI tool 중 최고는?

관리자로서, 프로젝트 개요를 작성하고 질문에 답변하며, 시간이 부족할 때 마케팅 및 광고 카피를 작성해 줄 팀 내 추가 두뇌가 필요하다고 느껴본 적 있나요?

브레인스토밍 파트너가 되어줄 AI 어시스턴트가 있다면 좋겠다고 생각해 본 적 있나요?

자, 이제 여러분도 알게 되었습니다. 생성형 AI tools, 즉 거의 모든 직업과 산업 분야에서 응용 분야와 사용 사례를 찾아내는 인공지능의 새로운 물결을 말이죠.

ChatGPT, Google Gemini, 그리고 저희 자체 생성형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 떠올려 보세요. 하지만 선택지가 너무 많아서 적합한 것을 고르는 것이 부담스러울 수 있습니다.

팀에 가장 적합한 도구를 찾기 위해 ChatGPT와 ClickUp을 비교해 보세요.

*clickUp이란 무엇인가요?

프로젝트 업데이트 모니터링, 워크플로우 관리, 팀 협업까지 모두 ClickUp 작업 공간에서 한 번에 처리하세요

ClickUp은 올인원 팀 솔루션으로 설계된 클라우드 기반 프로젝트 관리 플랫폼입니다. ClickUp은 프로젝트 범위에 걸쳐 다양한 기능을 제공합니다:

ClickUp Brain (프로젝트 관리를 위한 생성형 AI)

작업 관리(작업 생성, 할당 및 추적)

협업 tools (실시간 문서 편집, 화이트보드, 마인드 맵)

커뮤니케이션 tools (채팅, 이메일, 댓글 스레드)

보고 및 분석 (목표 및 대시보드)

ClickUp은 프로젝트 관리자가 체계적으로 업무를 관리하고, 팀 효율성을 높이며, 업무량을 관리하고, 팀, 이해관계자, 경영진과 효과적으로 협업할 수 있도록 지원합니다.

clickUp의 핵심 기능 *

clickUp Brain: 당신의 AI 프로젝트 관리 파트너*

ClickUp Brain, 당신의 AI 글쓰기 어시스턴트로 번개 같은 속도로 창의성을 불어넣고, 템플릿을 생성하거나 콘텐츠를 작성하세요

ClickUp Brain 또는 ClickUp AI는 팀의 작업, 관련 문서, 연관된 사람, 조직의 지식 기반을 AI로 연결하는 세계 최초의 신경망입니다.

ClickUp Brain은 AI Knowledge Manager, AI 프로젝트 관리자, AI Writer for Work로 구성됩니다.

기능을 자세히 살펴보자:

*aI Knowledge Manager: 문서, 프로젝트, 작업에 관한 어떤 질문이든 물어보세요. 상태 등 상황에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다

*aI 프로젝트 관리자: 프로젝트 보고서, 개별 작업 및 진행 상황, 팀 업데이트를 포함한 일을 관리하고 자동화

*aI Writer for Work: 적절한 프롬프트로 글쓰기 완성도 높이기, 명확하고 간결한 이메일, 요약, 문서 작성

ClickUp Brain을 활용해 회사 wiki, 프로젝트 업데이트, 회의 노트, 보고서를 요약하여 업무 워크플로우의 개요를 빠르게 파악하세요

프로젝트 관리자는 ClickUp Brain을 사용하여:

이메일, 메시지 또는 문서를 기반으로 작업을 자동 생성합니다

ClickUp AI 기능을 활용해 프로젝트 정보의 간결한 요약본을 얻고 팀의 요구에 맞춰 보고를 생성하세요

ClickUp Brain 콘텐츠 생성 프롬프트를 활용하여 이메일, 회의록 및 기타 문서를 포함한 콘텐츠 생성

워크플로우 내에서 프로젝트 관련 정보를 더 빠르게 검색하세요

회의 노트를 작성하고, 스탠드업 보고서를 작성하며, 이해관계자에게 업데이트를 자동으로 전송하세요

프로젝트 상태에 기반한 추천 '다음 단계'를 받아보세요

경쟁사 분석을 위한 ClickUp AI를 활용하여 상세한 보고를 생성하고 심층 연구를 지원하세요

프로젝트 관리에 AI를 활용하는 사례를 살펴보겠습니다. PMO 브리프를 작성한다고 가정해 보세요. ClickUp Brain은 목표와 이해관계자를 포함한 설명을 작성하고, 타임라인과 결과물을 추가하며, 팀 회원에게 작업을 할당하여 시간과 노력을 절약해 줍니다.

ClickUp AI는 프로젝트 개요, 수업 계획서 등 다양한 문서 유형을 무한히 생성하여 워크플로우를 가속화합니다

clickUp Brain MAX로 프로젝트 관리의 한계를 뛰어넘으세요*

더 진보된 AI 기능을 원하는 사용자를 위해 ClickUp은 브라우저를 넘어 ClickUp Brain의 기능을 확장하는 독립형 데스크톱 앱인 Brain MAX를 제공합니다. Brain MAX를 사용하면 ClickUp, 연결된 일 앱(Google Drive, Figma, GitHub 등), 웹을 한 곳에서 모두 검색할 수 있습니다.

Talk to Text 기능을 사용하면 컴퓨터 어디서나 핸즈프리로 노트, 작업, 업데이트를 음성 입력할 수 있으며, 데스크탑에서 직접 작업과 문서를 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.

Brain MAX를 사용하면 프로젝트 요약 생성, 정체된 작업 식별, 일 중앙화 및 생산성 향상을 위한 고급 AI 기능 활용도 가능합니다. 이로써 Brain MAX는 전용 AI 기반 생산성 hub로 프로젝트 관리를 효율화하려는 팀에게 이상적인 솔루션입니다.

ClickUp Brain MAX가 ChatGPT보다 10배 더 강력한 이유를 알아보려면 이 비디오를 확인하세요.

2. ClickUp Docs: 실시간 AI 기반 문서 에디터

프로젝트 관리자로서 매일 수많은 문서를 처리해야 합니다—다양한 프로젝트, 이해관계자 등을 위한 문서들입니다.

ClickUp Docs는 작업 관리와 손쉬운 협업을 위한 편리한 tool입니다. 팀 전체가 어디서든 실시간으로 Docs 내에서 작업 관련 정보를 편집할 수 있습니다.

문서에서 댓글을 추가하고, 팀 회원에게 작업을 할당하며, 텍스트를 추적 가능한 작업으로 변환할 수 있습니다. 또한 중첩된 페이지, 스프레드시트, PDF, 회사 wiki 등의 요소를 추가할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 팀과 협업하여 문서를 작성하세요

Docs가 ClickUp Brain과 통합되어 있으므로, 클릭 몇 번으로 Docs 내에서 콘텐츠를 생성하고 관리할 수 있습니다.

팀이 ClickUp Docs의 잠재력을 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

문서에서 프로젝트 관련 콘텐츠 초안을 작성하고 ClickUp Brain이 이를 다듬어 주도록 하세요

기존 콘텐츠를 다듬어 핵심 사항을 상세히 설명하고, 문서나 스레드를 요약해 실행 항목을 생성하며, 회의 노트를 추가해 모든 구성원이 논의 내용을 보기 쉽게 하세요

ClickUp Brain을 사용하여 댓글에 답장하기

문서 내 실시간 편집으로 함께 만들고 협업하세요

프로 팁 💡: 문서가 준비되면 관련 작업에 연결하여 모든 것을 중앙 집중식 위치에 정리하고 저장하세요. 관계 기능을 사용하여 연결된 문서를 상호 연결하세요

ClickUp Brain을 활용하여 문서가 작업, 프로젝트, 메시지 톤, 팀 워크플로우와 일치하도록 보장하세요

3. 프로젝트 관리에는 ClickUp

ClickUp은 기본적인 작업 관리를 넘어, 프로젝트를 효율화하고 팀 협업을 강화하는 강력한 기능 세트를 제공합니다.

ClickUp for 프로젝트 관리은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

AI 기반 효율성 : ClickUp Brain으로 반복 작업을 자동화하고, 토론 내용을 요약하며, 업데이트를 생성하세요. AI가 반복 작업을 처리하는 동안 전략적 일에 집중하세요

통합 프로젝트 가시성*: 조직 또는 작업 공간 전반의 모든 프로젝트를 명확한 보기로 파악하세요. 긴급도에 따라 작업 우선순위를 정하고 실시간 프로젝트 인사이트로 정보에 기반한 의사 결정을 내리세요

*원활한 협업: ClickUp의 채팅 뷰 , 멘션, 협업 문서를 통해 프로젝트 관리 소프트웨어 내에서 사일로를 허물고 원활한 팀워크를 조성하세요. 모든 구성원이 연결되고 동일한 페이지를 공유할 수 있습니다

번개처럼 빠른 실행*: ClickUp의 직관적인 인터페이스로 워크플로우를 자동화하고 병목 현상을 제거하세요. 드래그 앤 드롭 기능, 강력한 필터링, 고급 정렬 기능으로 아이디어가 떠오르는 속도로 프로젝트를 관리할 수 있습니다

완전한 투명성: *프로젝트 복잡성과 상관없이 ClickUp 대시보드를 활용해 진행을 추적하고, 장애 요소를 파악하며, 전략을 손쉽게 조정하세요

손쉬운 검색: ClickUp의 유니버설 검색에서 단일 명령어로 ClickUp, 연결된 앱, 로컬 드라이브의 모든 파일을 찾아보세요. 맞춤형 검색 명령어를 만들거나 텍스트를 저장해 나중에 사용할 수도 있으며, 사용할수록 더 정교해집니다

ClickUp 3.0의 대시보드는 애자일 프로젝트 관리자에게 팀의 남은 작업과 주간 우선순위를 빠르게 볼 수 있게 해주며, 상세한 번업 차트와 번다운 차트를 제공합니다

ClickUp 가격 정책

Free Forever

무제한: 사용자당 월 $7

비즈니스: 사용자당 월 12달러

기업: 맞춤형 가격 정책

*clickUp Brain: 모든 유료 플랜에서 월별 워크스페이스 회원당 추가 $5로 이용 가능

인기 생성형 AI 어시스턴트 중 하나인 ChatGPT에 대해 논의해 보겠습니다.

ChatGPT란 무엇인가요?

ChatGPT는 소개가 필요 없을 정도로 유명합니다.

OpenAI에서 개발한 ChatGPT는 자연어 처리(NLP)와 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 사용자 입력에 기반한 프롬프트나 질문에 답변하는 AI 챗봇입니다.

ChatGPT는 생성형 사전 훈련된 트랜스포머 아키텍처와 머신러닝 모델을 기반으로 훈련되어 사용자 프롬프트에 기반한 인간과 유사한 대화를 생성합니다. 코드 작성, 연구 및 데이터 수집 지원, 다양한 언어 관련 작업 수행이 가능합니다.

ChatGPT의 키 기능을 살펴보겠습니다.

ChatGPT의 핵심 기능

1. 자연어 처리

ChatGPT는 자연어 처리 능력 덕분에 인간처럼 질문에 답합니다. 대부분의 경우 질문을 완벽히 이해하고 개인화된, 인간 같은 답변을 제공합니다

주장을 뒷받침할 연구 자료를 찾는다고 가정해 보세요. ChatGPT는 검증 가능한 데이터를 가져와서 제품 문서에 추가할 수 있습니다.

예를 들어, 팀이 제품에 라이브 채팅과 지식 기반 중 무엇을 추가할지 브레인스토밍 중이라고 가정해 보세요. 제품 마케터로서 이 데이터를 활용해 라이브 채팅이 더 합리적이라는 주장을 지원할 수 있습니다.

ChatGPT를 통한 연구를 위한 ChatGPT 프롬프트

주의 사항: ChatGPT의 답변을 최종 결론으로 받아들이지 마십시오. 허구적 답변을 생성하거나 잘못된 결과를 제공할 수 있습니다. 항상 사람의 사실 확인과 편집 과정을 추가하십시오.

또한 ChatGPT는 대화 맥락을 파악합니다. 과거 상호작용에서 패턴을 학습하여 응답의 관련성을 높입니다. 과거 메시지, 문장, 심지어 전체 대화까지 기억하며 그에 맞춰 답변을 조정합니다.

더 읽어보기: 2024년 주요 AI 통계

2. 맞춤형 GPT

ChatGPT는 GPT 엔진을 수정하여 특정 기능을 갖춘 맞춤형 AI 챗봇을 생성할 수 있게 합니다. 이는 ChatGPT의 널리 사용되는 기능입니다.

예시: SaaS 제품의 신규 사용자를 위한 온보딩 파트너를 만들고자 할 때, 이 파트너는 지원 봇 역할을 하며 사용자와 채팅하고 제품 지식베이스에서 쿼리에 대한 답변을 제공합니다. GPT가 이를 수행할 수 있습니다.

openAI의 GPT 스토어를 통해

비즈니스용 맞춤형 GPT의 활용 사례는 무궁무진합니다.

3. 언어 전문성

ChatGPT는 인터넷에서 수집한 방대한 570GB 데이터셋으로 구동됩니다.

이 모든 데이터를 바탕으로 ChatGPT의 AI 챗봇은 방대한 어휘력을 갖추고 있으며 200개 언어를 유창하게 구사합니다.

게다가 흔하지 않은 전문 용어도 순식간에 분석해내므로 최고의 AI 카피라이팅 tool 중 하나입니다.

ChatGPT 가격 정책

ChatGPT는 두 가지 버전으로 제공됩니다: ChatGPT 3.5와 ChatGPT Plus.

ChatGPT 3.5: 영구 무료

ChatGPT Plus: 월 $20

chatGPT 팀: *사용자당 월 25달러, 최소 2좌석 이상의 사용자 필요

chatGPT 기업: *맞춤형 가격 책정

ClickUp과 ChatGPT는 생성형 AI tools로 활용 가능합니다. ClickUp은 내장형 AI 어시스턴트를 갖춘 프로젝트 관리 tool인 반면, ChatGPT는 대화형 챗봇입니다.

아래 ChatGPT 대 ClickUp 비교에서 더 자세한 내용을 살펴보고 최종 승자를 가려보겠습니다.

ChatGPT vs. ClickUp: 기능 비교

기능 ClickUp Brain ChatGPT 이상적인 용도 프로젝트 관리 대화 AI 기능성 ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼과 통합된 AI 어시스턴트 독립형 AI 어시스턴트 협업 기능 예 (ClickUp 문서, 마인드 맵 , 화이트보드와 함께) 아니요 워크플로우 통합 네 기본 통합 기능 없음 사용 편의성 사용자 친화적, 프로젝트에 대해 직접 질문하세요 원하는 결과를 얻으려면 구체적인 프롬프트 작성이 필요합니다 프로젝트 관리* 전용 프로젝트 관리 기능(보고, 자동화) 제공 한도 프로젝트 관리 기능 지식 기반 팀의 프로젝트, 문서, 지식 기반과 통합됩니다 훈련 데이터의 일반 지식 기반에 의존합니다 정보 정확성 최신 프로젝트별 정보 정보가 오래되었을 수 있음 (2022년 1월 이전) 가격 유료 Free 및 유료 이미지 및 음성 검색 아니요 네

1. AI 프로젝트 관리 vs. 대화형 AI

ClickUp은 AI 기반의 종단간 프로젝트 관리로 가장 잘 알려져 있습니다. 고급 프로젝트 관리 기능을 통해 연결된 워크플로우, 작업 관리, 대화형 대시보드, 자동화된 프로세스를 활용하여 어떤 복잡성의 프로젝트도 처리할 수 있습니다.

AI 어시스턴트와 통합된* ClickUp은 프로젝트 관리 tool 내에서 토론 요약하다, 테이블 데이터 입력, 블로그 작성, 대화 응답, 텍스트 번역, 팀 회원에게 작업 할당 등을 수행할 수 있게 합니다.

ClickUp Brain과 ChatGPT 모두 자연어 처리(NLP)에 강점을 보이지만, ClickUp Brain은 일상적인 프로젝트 관리 업무와 관련된 다양한 맥락적 콘텐츠(프로젝트 개요 및 보고서, 이메일, 데이터 분석, 작업 설명 등)를 생성할 수 있습니다

반면 ChatGPT는 적응형 학습 및 콘텐츠 생성 기능을 갖춘 대화형 챗봇입니다. 대규모 데이터로 훈련된 대규모 언어 모델(LLM)과 자연어 처리(NLP) 능력을 바탕으로 맞춤형 답변과 추천을 제공합니다. 창의적인 아이디어를 생성할 수 있지만, API를 통해 제품에 통합하지 않는 한 프로젝트 관련 콘텐츠 제공자는 아닙니다.

승자 🏆: 프로젝트 관리자라면 ClickUp이 최적의 솔루션입니다. 프로젝트 관리 기능과 AI 글쓰기 및 프로젝트 관리 어시스턴트를 결합해 업무를 더 빠르게 완료할 수 있어 최고의 AI 프로젝트 관리 tool입니다. 반면 콘텐츠 생성에도 도움이 되는 질문에 대한 답변을 찾는다면 ChatGPT가 선택할 솔루션입니다. 우승자🏆: 프로젝트 관리자라면 ClickUp이 최적의 선택입니다. 프로젝트 관리의 힘과 AI 기반 글쓰기 및 프로젝트 관리 도우미를 결합하여 업무를 더 빠르게 처리할 수 있게 해주는 최고의 AI 프로젝트 관리 도구입니다. 반면, 콘텐츠 제작에 도움이 되는 질문에 대한 답변을 찾고 있다면 ChatGPT가 가장 적합한 솔루션입니다 따라서 이번 ChatGPT 대 ClickUp 비교는 무승부로 끝납니다

2. 협업 기능

ClickUp은 프로젝트 관리자와 사용자가 문서를 생성하고 실시간으로 편집하며 워크플로에 지도할 수 있는 ClickUp Docs를 제공합니다.

협업 문서는 모든 프로젝트에 가치 있는 추가 기능입니다. 댓글에 사람을 태그하고, 작업을 할당하며, 문서 내에 모든 관련 정보를 중앙 집중화할 수 있으며, 팀원들은 실시간으로 공유, 보기 및 편집이 가능합니다. 추가 맞춤형 기능으로는 테이블, 제목, 강조 표시가 포함된 리치 텍스트 형식이 있습니다.

통합 AI 어시스턴트는 글쓰기 능력을 향상시키고 속도를 높여주며, 아이디어가 막힐 때 논의할 주제를 브레인스토밍하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Docs로 실시간 문서 공유, 편집 및 협업

ChatGPT는 독립형 AI 어시스턴트입니다. 사용자가 입력한 프롬프트에 따라 글을 작성해 주지만, 협업 기능은 없습니다. 인터페이스 특성상 Teams가 동일한 문서에서 동시에 일할 수 없습니다. ChatGPT에서 추출한 정보를 Word나 Google Docs로 옮긴 후 팀 회원들을 초대해 작업해야 합니다.

승자 🏆: 클릭업이 확실한 승자입니다. 내부 팀과 크로스-기능 부서 간 협업을 위해 설계된 클릭업 문서(ClickUp Docs)를 통해, 클릭업 브레인(ClickUp Brain)과 연동하여 AI가 설명을 작성하고, 작업을 할당하며, 타임라인을 추가하는 등 프로젝트 관련 상세 문서를 단 몇 초 만에 생성할 수 있습니다.

3. 지식 기반

ClickUp의 AI 지식 관리 시스템은 신경망을 활용하여 조직의 문서, wiki, 프로젝트, 작업을 연결하므로 정보를 수동으로 검색할 필요가 없습니다.

ClickUp은 정보의 중심 hub가 되어 프로젝트 세부사항을 가져오기 위한 끝없는 검색을 끝냅니다. ClickUp 내에서 직접 질문하면 ClickUp Brain이 작업, 문서, 심지어 팀 전문성에서 도출된 답변을 제공합니다.

ChatGPT를 사용해 맞춤형 GPT를 설계할 수는 있지만, 이 AI 어시스턴트는 여전히 ChatGPT의 데이터베이스와 사용자가 입력한 제품 세부정보에서 정보를 가져옵니다. 이는 ChatGPT가 사용자의 프로젝트와 직접 관련된 질문에는 답변할 수 없음을 의미합니다.

승자 🏆: ClickUp의 생성형 AI인 ClickUp Brain은 팀의 프로젝트, 문서, 지식 기반과 연동되어 프로젝트 관련 질문에 답변합니다.

ClickUp의 AI 프롬프트 템플릿을 활용하면 업무 효율을 높일 수 있습니다. 특히 '프로젝트 관리용 ChatGPT 프롬프트 템플릿'은 프로젝트 관리에 매우 유용합니다.

이 템플릿 다운로드 프로젝트 관리 템플릿용 ChatGPT 프롬프트를 활용하여 일상적인 PM 문제에 대한 잠재적 해결책을 찾아보세요

귀사 요구사항에 부합하는 프로젝트 아이디어를 생성하고, 작업을 생성하며, 타임라인을 추가하고, 효율적인 프로젝트 관리를 위한 전략을 수립합니다.

예를 들어, 신규 기능 출시 계획에서 발생할 수 있는 예산 편성 문제를 파악하려는 경우를 가정해 보겠습니다. 예산 편성 및 비용 관리 프롬프트로 이동하여 다음과 같이 입력하세요: ‘신규 소프트웨어 개발 프로젝트 비용에서 흔히 발생하는 문제점과 잠재적 해결 방안을 설명해 주세요.’

4. 워크플로우 통합

clickUp은 1,000개 이상의 tools와 연동*하여 타사 애플리케이션 간 정보 교환을 용이하게 하고, 데이터 전송 오류를 줄이며, 모든 데이터 세트를 단일 시스템으로 통합하고, tools 간 토글 없이 단일 인터페이스 내에서 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

ClickUp의 주요 연동 서비스로는 Zoom, Slack, HubSpot, Google 캘린더, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom, GitHub 등이 있습니다. 커뮤니케이션, 협업, 자동화 앱을 ClickUp에 추가하세요. 맞춤형 연동을 원한다면 ClickUp의 공개 API를 활용할 수 있습니다.

chatGPT는 기본 통합 기능이 없습니다. * 그러나 Microsoft Office 365나 Google Workspace처럼 해당 tool이 필요한 일부 서비스는 워크플로우 기반 자체 통합 앱을 제공합니다. 기술적 자원이 있다면 API를 활용해 구축할 수 있습니다.

승자 🏆: ClickUp은 1,000개 이상의 통합 기능을 제공하여 ClickUp과 선택한 tool 간 양방향 동기화를 가능하게 합니다.

레딧에서 ClickUp 대 ChatGPT 비교

프로젝트 관리와 관련해 ChatGPT 대 ClickUp 논쟁에 대한 사용자 의견을 알아보기 위해 레딧을 살펴봤습니다.

많은 레딧 사용자가 ClickUp의 AI 어시스턴트와 그 잠재력에 대해 기대감을 나타냈습니다. 한 사용자는 낙관적으로 멘션했습니다

*이것이 우리 팀이 작업을 더 빠르게 생성하고 완료하는 데 확실히 도움이 될 것 같습니다

그러나 ChatGPT에 대한 의견들은 다른 관점을 부각시켰습니다.

한 사용자가 노트했습니다,

프로젝트 프로세스 정의도 중요하지만, ChatGPT를 최대한 활용하려면 프롬프트 연습과 정확한 프로젝트 정보 제공이 필요합니다. 반면 ClickUp AI는 복잡한 프로젝트 관리에 프롬프트 숙달 없이도 사용하기 더 쉬운 것으로 보입니다. ’

이는 ChatGPT가 대화에는 적합하지만 프로젝트 관리 측면에서는 한계가 있음을 시사합니다. 복잡한 프로젝트 처리를 위해서는 ClickUp Brain이 더 사용자 친화적인 선택지입니다.

clickUp vs. 챗GPT: 어떤 생성형 AI tool이 최고일까?*

ClickUp과 ChatGPT는 모두 강력한 tools이지만 서로 다른 목적을 수행합니다. ClickUp은 단일 통합 작업 공간 내에서 프로젝트, 작업, 문서를 생성, 할당, 추적 및 관리하도록 설계된 AI 기능을 갖춘 올인원 프로젝트 관리 플랫폼입니다.

ClickUp의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 프로젝트 관리 환경 내에서 생성형 AI를 활용합니다. 지속적으로 목표 지향적인 프롬프트가 필요하고 전용 프로젝트 관리 기능이 부족한 ChatGPT와 달리, ClickUp Brain은 프로젝트에 대한 질문을 직접 할 수 있으며 즉시 관련성 높은 지원을 받을 수 있습니다.

ClickUp은 ClickUp Brain을 통한 AI 지원의 힘을 더해 원활한 프로젝트 관리 경험을 제공하므로, 프로젝트를 효과적으로 관리하는 데 있어 확실한 승자입니다.

