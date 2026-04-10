워크플로우와 채팅을 자동화하는 최고의 Slack AI 에이전트

매일 약 4,200만 명의 사용자가 Slack에 로그인하여 프로젝트를 조정하고, 최신 정보를 공유하며, 팀 간 협업을 진행합니다.

하지만 팀원들을 연결해 주는 바로 그 Slack 채널들이 정보 과부하를 유발할 수도 있습니다.

Slack AI 에이전트는 작업 공간 내에서 지능형 비서 역할을 수행하여 이러한 과제를 해결합니다. 일상적인 작업을 처리하고, 사내 지식 기반에서 답변을 찾아내며, 팀이 반복적인 조율 업무 대신 의미 있는 일에 집중할 수 있도록 돕습니다.

이 블로그에서는 워크플로우와 채팅을 자동화하는 최고의 Slack 에이전트 11가지를 자세히 살펴보고, ClickUp이 Slack 및 다른 에이전트들과 비교했을 때 왜 돋보이는지 알아보겠습니다. 🎯

Slack AI 에이전트를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

모든 Slack AI 에이전트가 똑같은 것은 아닙니다. 최고의 에이전트는 단순히 질문에 답하는 데 그치지 않고, 팀이 업무를 자동화하고 대화를 관리하며 Slack 작업 공간 내에서 직접 정보를 바탕으로 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다.

적합한 AI 에이전트를 선택하면, 이는 여러분의 워크플로우를 이해하고 회사 데이터에서 인사이트를 도출하며, 여러 도구를 번갈아 사용하지 않고도 팀이 더 빠르게 업무를 진행할 수 있도록 돕는 믿음직한 AI 조력자가 됩니다.

팀 리더와 운영 관리자의 목표는 간단합니다. 수작업 노력을 줄이면서 Slack 사용자가 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있도록 하는 것입니다.

다음은 우선적으로 고려해야 할 몇 가지 기능입니다:

✅ 고객 문의 응답, 지원 티켓 전달, 영업 팀에 대한 신속한 업데이트 지원 등 일상적인 작업을 자동화할 수 있는 기능

✅ 회사 정보, 지식베이스 콘텐츠, 과거 대화 내역에 접근하여 Slack 에이전트가 정확하고 적절한 답변을 제공할 수 있도록 지원합니다

✅ Slack 마켓플레이스, Slack 앱 및 기타 기존 도구와의 호환성을 통해 워크플로우를 연결하고 원활한 워크플로 자동화를 지원합니다

✅ 사용자 쿼리를 분석하고, 패턴을 식별하며, Slack 채널 전반에 걸쳐 인사이트를 도출할 수 있는 생성형 AI 및 대규모 언어 모델 지원

이러한 기능들이 결합되면, Slack의 AI 에이전트는 단순한 봇을 넘어 Teams가 더 나은 맥락과 속도로 업무를 수행할 수 있도록 돕는 생산성 엔진으로 거듭납니다.

📖 함께 읽어보세요: 복잡한 워크플로우를 자동화하는 최고의 Agentic AI 도구

Slack AI 에이전트 개요

다음은 Slack AI 에이전트를 한눈에 파악할 수 있도록 도와주는 비교 테이블입니다. 아래에서 각 에이전트에 대해 자세히 알아보겠습니다.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp Slack 작업 공간 내의 기본 제공 AI 지원 AI 슈퍼 에이전트 , 통합 AI 작업 공간, ClickUp Brain, 지식 관리, AI 노트 테이커 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Slack AI Slack 작업 공간 내의 기본 제공 AI 지원 대화 요약, AI 검색, 채널 요약, 다국어 번역, Slack 데이터를 기반으로 한 상황별 답변 무료; Pro $4.38/사용자/월; Business+ $9/사용자/월; Enterprise 맞춤형 Polly AI Slack에서 팀 피드백과 참여도 인사이트 수집하기 Slack 설문조사 및 투표, 펄스 체크, 참여도 분석, 익명 피드백, Slack 마켓플레이스 연동 무료; 베이직 $12/월; 프로 $24/월; Enterprise 맞춤형 Zapier AI AI 기반 자동화로 여러 도구를 연결하세요 AI 워크플로우 자동화, 8,000개 이상의 연동 기능, 분기 논리, 자동화된 트리거 및 액션, 워크플로우를 위한 AI “팀원” 무료; Professional 월 $29.99; 팀 월 $103.50; Enterprise 맞춤형 Agentforce 기업 데이터와 연결되는 자율 AI 에이전트 구축 맞춤형 AI 에이전트, Salesforce 데이터 통합, 대화형 인터페이스, Slack 액션, 다단계 자동화 Salesforce Foundations Free; Flex 크레딧 $500/100,000 크레딧; 대화당 $2 n8n 정교한 제어 기능을 갖춘 AI 워크플로우 자동화 시각적 워크플로우 빌더, AI 노드 및 연동 기능, 자체 호스팅 옵션, 스크립팅 지원, 500개 이상의 연동 기능 스타터 $24/월; 프로 $60/월; 비즈니스 $960/월; Enterprise 맞춤형 ClearFeed Slack 대화를 체계적인 지원 티켓으로 전환하기 AI 티켓 생성, 지식베이스 연동, 지원 워크플로우 자동화, 요청 라우팅, Slack 헬프데스크 관리 프로페셔널: 월 $50; Enterprise 맞춤형 Zendesk AI 고객 지원 워크플로우 자동화 AI 티켓 라우팅, 자동 응답, 대화 요약, 지식베이스 추천, 지원 분석 지원팀 월 $25; Suite Team 월 $69; Suite Professional 월 $149; Suite Enterprise 월 $219 Wonderchat 지식 기반을 활용한 AI 챗봇 구축 AI 챗봇 생성, 지식베이스 연동, 상황 기반 답변, 생성형 AI 응답, 고객 지원 자동화 스타터 $29/월; 베이직 $99/월; 터보 $299/월; Enterprise 맞춤형 Guru AI 내부 지식 관리 및 AI 기반 팀 지원 지식베이스 연동, Slack 답변, 상황 인식 응답, 워크플로우 자동화, 실시간 정보 접근 맞춤형 가격 Cohere 맞춤형 AI 에이전트를 위한 기업 언어 모델 지원 대규모 언어 모델, 시맨틱 검색, 기업 AI 인프라, 맞춤형 AI 에이전트, 외부 데이터 검색 맞춤형 가격

📖 함께 읽어보세요: 더 스마트한 자동화를 위한 AI 오케스트레이션 활용법

최고의 Slack AI 에이전트

다음은 주요 활용 사례, 예시, 맞춤형 수준, 협업 흐름, AI 기능, 연동 기능, 가격 및 주요 장단점을 아우르는, 고려해 볼 만한 최고의 AI 에이전트 목록입니다.

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 가치를 지닌다는 점을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

1. ClickUp (질문에 답할 뿐만 아니라 채팅 내용을 체계적인 일로 전환해 주는 최고의 AI 에이전트)

Super Agents를 사용해 보세요 프로젝트, 작업, 문서화, 커뮤니케이션을 ClickUp 슈퍼 에이전트에게 위임해보세요

ClickUp은 AI를 별도의 계층으로 취급하는 대신, 상황 인식 AI를 기반으로 작업, 토론, 진행 상황 추적을 한곳에서 연결해 주는 통합 AI 작업 공간 으로 작동합니다.

ClickUp은 '워크 스프로울 (너무 많은 앱에 걸쳐 분산된 업무)'과 'AI 스프로울 (부분적인 맥락만 제공하는 고립된 AI 도구가 너무 많은 현상)'을 줄여주므로, 팀은 최신 의사결정을 파악하는 데 드는 시간을 줄이고 실제 결과물을 내놓는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Slack을 ClickUp 채팅 + Super Agents로 대체하세요

단순히 채팅만 할 필요가 있을까요? 대화를 업무와 동일한 생태계로 통합하면 앱 간 전환으로 인한 맥락의 단절을 없앨 수 있습니다. ClickUp Chat과 Super Agents를 결합하면, 메시지가 프로젝트 전체를 움직이는 원동력이 됩니다.

맥락을 반영한 대화: 대화와 작업이 분리된 Slack과 달리, ClickUp 채팅은 여러분의 프로젝트와 함께 작동합니다. 슈퍼 에이전트는 이 공유된 기록을 활용하여, 단순히 최근 몇 개의 메시지가 아닌 업무의 전체적인 맥락을 바탕으로 답변을 제공하고 조치를 취합니다.

논의에서 완료까지: 슈퍼 에이전트는 단순히 "알림"만 보내는 것이 아니라, 실제로 일을 수행합니다. 브레인스토밍 스레드를 상세한 프로젝트 플랜으로 전환하고, 마감일이 포함된 하위 작업을 할당하며, 팀 채팅의 분위기를 파악하여 자율적으로 상태 보고를 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp 채팅에서 자연어 메시지를 사용하여 슈퍼 에이전트와 소통하며 일을 처리하세요

절대 잊지 않는 AI 팀원: Slack 스레드는 시간이 지나면 묻혀버리기 마련이지만, Super Agents는 지속적인 기억력을 갖추고 있습니다. 팀의 선호도를 학습하고, 몇 주 전에 내린 결정을 기억하며, 어떤 통찰이나 실행 항목도 놓치지 않도록 보장합니다.

슈퍼 에이전트의 실제 작동 모습을 확인해 보세요:

커뮤니케이션과 업무 수행을 통합함으로써 복잡한 통합 작업이 필요 없어집니다. AI 에이전트가 별도로 작업 관리 도구와 연동할 필요가 없습니다. 이미 그 안에 통합되어 있어, 여러분의 속도만큼 빠르게 움직이는 통합된 고효율 작업 공간을 제공합니다.

💡 전문가 팁: 이러한 고급 구현 방식이 있다고 해서, ClickUp에서 Slack AI 에이전트를 사용하는 것과 같은 방식으로 에이전트를 활용할 수 없다는 뜻은 아닙니다! ClickUp 채팅 채널 내의 AI 기반 오토파일럿 에이전트는 자주 묻는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다! ClickUp Autopilot 에이전트를 통해 ClickUp 채팅 채널에서 반복되는 질문에 답변하고, 일별 및 주별 보고서를 자동화하며, 메시지를 분류 및 할당하고, 알림을 추가하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

🤝 사례 연구: Bell Direct가 ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 운영 효율성을 20% 향상시킨 방법 🤯 Bell Direct의 운영 팀은 “업무 관련 업무”에 너무 많은 시간을 소비하고 있었습니다. 매일 800건 이상의 클라이언트 이메일이 도착함에 따라, 모든 메시지를 수동으로 읽고, 분류하고, 우선순위를 정하고, 전달해야 했기 때문에 팀의 업무 속도가 느려지고 서비스 품질에 부담이 가중되었습니다. ✅ Bell Direct는 별도의 포인트 솔루션을 추가하는 대신 ClickUp에 운영을 통합하고 Delegator라고 부르는 AI 슈퍼 에이전트를 도입했습니다. 이 에이전트는 자율적인 팀원처럼 행동하며, 사람의 개입 없이 실시간으로 수신되는 모든 이메일을 읽고, 긴급도와 맥락을 분류한 뒤 적절한 담당자에게 일을 배정합니다. ClickUp의 노코드 AI 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화하세요 🌟 결과: 운영 효율성 20% 향상, 정규직 직원 2명 분량의 용량 확보, 대규모 환경에서도 더 빠르고 일관된 클라이언트 서비스 제공. 👉🏼 귀사의 비즈니스에도 이러한 결과를 원하시나요?

ClickUp Brain으로 산발적인 맥락을 명확한 다음 단계로 전환하세요

ClickUp Brain을 통해 분산된 맥락을 어떻게 통합하여 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 간단한 단계로 알아보세요

ClickUp Brain은 대화를 프로젝트와 연결해 주는 컨텍스트 기반 AI 레이어입니다. 일반적인 Slack AI 봇과 달리, ClickUp Brain은 작업 공간 데이터를 활용하여 채팅 내용을 실질적인 작업으로 전환합니다.

긴 작업 및 채팅 스레드를 "무엇이 변경되었는지, 왜 변경되었는지, 무엇이 블록인지"를 요약한 짧은 보고서로 정리하여 StandUp 미팅 및 비동기 업데이트에 활용하세요

ClickUp 채팅에서 AI CatchUp을 사용하여 놓친 대화 내용을 글머리 기호 형식의 요약으로 생성해 보세요. 수백 개의 메시지를 일일이 읽을 필요가 없어집니다.

ClickUp Brain은 채팅 메시지를 통해 즉시 프로젝트 플랜을 작성하고, 작업 공간 전체에서 관련 파일을 찾거나, 작업을 할당할 최적의 인물을 제안해 드립니다.

자연어 프롬프트를 사용하여 채팅창에서 직접 메시지, 답장, 심지어 코드 스니펫까지 작성해 보세요

ClickUp Brain을 사용하여 채팅 창에서 바로 일을 수행하세요

어떤 채팅 스레드나 댓글에서든 @Brain을 멘션하여 질문하거나 지시를 내릴 수 있습니다(예: “@Brain, 이 메시지로 작업을 생성하고 Sarah에게 할당해 주세요”).

ClickUp 내에서 작업하는 바로 그 자리에서 상황에 맞는 답변을 얻으려면 @멘션 Brain을 사용하세요

SOC 2 준수, 고객 데이터에 대한 제3자 훈련 금지, 제3자 데이터 보존 금지 등 ClickUp의 보안 및 프라이버시 기능을 통해 팀에 AI를 안전하게 도입하세요.

단일 권한 및 제어 체계 하에서 다중 모델 지원을 활용하여, 팀이 민감한 정보를 여러 AI 도구로 분산시키는 일이 없도록 하세요

📖 함께 읽어보세요: 워크플로우 자동화를 위한 최고의 Agentic 프로세스 자동화 tools

ClickUp의 내장 Slack 연동 기능을 통해 생산성을 높여보세요

ClickUp의 Slack 연동 기능을 사용하면 Slack에서 바로 작업을 생성하고, 커뮤니케이션을 간소화하며, 팀 협업을 강화할 수 있습니다.

Slack에서 바로 작업 생성 : /ClickUp new를 입력하여 어떤 대화든 빠르게 작업으로 전환하세요. Slack을 벗어나지 않고도 세부 정보를 즉시 기록할 수 있습니다.

실시간으로 최신 정보를 확인하세요 : Slack 채널에서 바로 작업 업데이트 알림을 받아 모두가 동일한 정보를 공유할 수 있도록 하세요

팀 협업 간소화: Slack에서 작업을 논의하고 ClickUp에 연결하여 모든 팀 커뮤니케이션을 한곳에 모아보세요

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하면 업데이트 속도가 빨라지고 과거의 의사결정 내역을 더 빠르게 검색할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX로 작업 업데이트를 검토 가능한 요약본으로 변환하세요 ClickUp Brain MAX는 워크플로우를 원래의 맥락과 연결해 두어, 여러 tool 간에 업데이트 내용이 누락되지 않도록 도와줍니다. Talk to Text 로 진행 상황을 더 빠르게 기록하세요: “상태, 장애 요인, 다음 단계, 소유자, 마감일”과 같은 간결한 업데이트 내용을 말로 전달하세요. Talk to Text가 이를 체계적인 작업 업데이트로 변환해 주므로, 긴 노트를 직접 입력할 필요 없이 업무 추진력을 유지할 수 있습니다.

업무 흐름을 한눈에 파악하세요: ClickUp Brain MAX에 “위험에 처한 작업은 무엇이며 그 이유는 무엇인가요?”와 같은 질문을 해보세요. 모든 목록을 일일이 확인하지 않아도 명확한 보기를 파악할 수 있습니다.

ClickUp Enterprise 검색 으로 의사 결정의 근거를 찾아보세요: 누군가 “왜 이걸 변경하는 거죠?”라고 물으면, Enterprise 검색을 사용하여 해당 일의 근거가 된 초기 사양, 댓글 스레드 또는 문서를 찾아보세요. 이를 통해 추측을 배제하고 검토 과정을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

업무에 적합한 AI 모델 선택하기: 출력 요구 사항에 따라 ChatGPT, Gemini, Claude 중에서 모델을 전환하여 선택하세요. 간결한 상태 요약에는 한 모델을, 심층 분석에는 다른 모델을, 검토자 노트 재작성에는 또 다른 모델을 활용하세요.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션이 많아 처음에는 사용하기가 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 요금:

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (11,030개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,530개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp의 슈퍼 에이전트들이 정말 마음에 듭니다. 수많은 작업을 이들에게 맡길 수 있어서 더 이상 혼자 일하는 느낌이 들지 않거든요. 마치 실제 팀과 함께 일하며 프로젝트를 완료하고 훌륭한 솔루션을 구축하는 것 같은 기분이 듭니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트들이 정말 마음에 듭니다. 수많은 작업을 이들에게 맡길 수 있어서 더 이상 혼자 일하는 느낌이 들지 않거든요. 마치 실제 팀과 함께 일하며 프로젝트를 완료하고 훌륭한 솔루션을 구축하는 것 같은 기분이 듭니다.

📖 함께 읽어보세요: 더 나은 자동화를 위한 AI 에이전트 구축 방법

2. Slack AI (작업 공간 전반의 대화를 요약하고 답변을 찾는 데 가장 적합한 Slack 기본 AI 에이전트)

Slack 작업 공간이 토론, 프로젝트, 업데이트의 중심 hub가 되면 정보 과부하가 금세 발생할 수 있습니다. Slack 채널에는 메시지가 쌓이고, 파일은 스레드 속에 묻혀버리며, 팀원들은 업무를 수행하는 대신 정보를 찾는 데 시간을 낭비하게 됩니다. 바로 이때 Slack AI가 플랫폼의 기본 지능 레이어로서 그 역할을 수행합니다.

타사 AI 도구와 달리, Slack AI는 Slack 사용자들이 이미 매일 사용하고 있는 메시징 환경 내에서 직접 작동합니다. 생성형 AI 기능을 활용하여 대화를 분석하고, 관련 맥락을 파악하며, 회사 데이터와 공유 파일에서 추출한 답변을 제공합니다.

이미 Slack 내에서 활발히 업무를 수행하는 팀이라면, 이 내장형 AI 어시스턴트를 통해 불필요한 정보를 걸러내고 팀 협업을 강화할 수 있습니다.

Slack AI의 주요 기능

Slack 채널, 스레드, DM에 걸친 대화를 요약하여 팀원들이 놓친 논의 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 하세요

Slack 워크스페이스에 이미 저장된 메시지와 파일을 활용해 사용자의 쿼리에 답변해 주는 AI 기반 검색 기능을 사용해 보세요.

채널 요약문을 생성하고 중요한 업데이트를 강조하여, 팀이 프로젝트 전반에 걸쳐 전체적인 맥락을 파악하며 업무를 수행할 수 있도록 하세요

문서나 프레젠테이션과 같은 공유 파일을 요약하여 팀이 더 빠르게 핵심 내용을 파악할 수 있도록 지원합니다

대화를 번역하고 글로벌 팀이 일관된 방향으로 협업할 수 있도록 지원하여 다국어 협업을 돕습니다

Slack AI의 한계

주로 Slack 대화 내에서 작동하며, 고급 워크플로우 자동화를 위해서는 추가적인 Slack 앱이나 다른 tools가 필요할 수 있습니다.

기능은 Slack 작업 공간 내에서 이용 가능한 컨텍스트에 따라 달라지며, 이는 인사이트가 접근 가능한 메시지와 파일로 한도됨을 의미합니다

종종 프리미엄 애드온으로 위치하므로, 여러 팀에 걸쳐 AI Slack 에이전트를 확대 도입하는 조직의 비용이 증가할 수 있습니다.

Slack 요금

Free

프로: 사용자당 월 $4.38

Business+: 사용자당 월 $9

Enterprise+: 맞춤형 가격

참고: AI 및 자동화 기능은 플랜에 따라 다릅니다.

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (38,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (24,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 발췌:

Slack에는 대화를 분류해 주는 스레드 기능, 동료들과 빠르게 화상 통화를 시작할 수 있는 빠른 회의 기능, 후속 조치를 취하고 최신 정보를 확인할 수 있는 활동 탭 등 제가 특히 좋아하는 기능이 많습니다.

Slack에는 대화를 분류해 주는 스레드 기능, 동료들과 빠르게 화상 통화를 시작할 수 있는 빠른 회의 기능, 후속 조치를 취하고 최신 정보를 확인할 수 있는 활동 탭 등 제가 특히 좋아하는 기능이 많습니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 높은 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 platform만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 업무, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 화상 통화를 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 가시성을 제공하여 여러분이 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다. AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: AI를 활용해 작업을 자동화하는 방법

3. Polly AI (팀 피드백 및 참여도 인사이트 수집에 가장 적합한 Slack AI 에이전트)

Slack 작업 공간에서 얻을 수 있는 가장 가치 있는 통찰력 중 일부는 팀원들로부터 직접 나옵니다. 신속한 의사 결정, 직원들의 의견, 새로운 마케팅 캠페인에 대한 피드백 등, 대화가 여러 Slack 채널에 흩어져 있을 때는 피드백을 수집하기가 어려울 수 있습니다.

Polly AI는 Slack을 실시간 피드백 엔진으로 바꿔줍니다. 외부 설문조사나 양식을 진행하는 대신, 투표, 설문조사, 펄스 체크를 통해 메시징 환경 내에서 직접 인사이트를 수집할 수 있습니다.

팀 리더와 운영 관리자를 위해, Polly는 피드백을 수집하고 응답 패턴을 파악하며 팀 협업을 강화하는 데 도움을 주는 가벼운 AI 어시스턴트 역할을 합니다.

Polly AI의 주요 기능

Slack 채널에서 바로 빠른 투표와 설문조사를 진행하여, 팀이 Slack 작업 공간을 벗어나지 않고도 피드백을 수집할 수 있게 하세요

숫자 척도, 객관식, 서술형 응답 등 다양한 설문조사 형식을 생성하여 더 풍부한 사용자 쿼리와 인사이트를 확보하세요

간헐적인 점검과 정기적인 참여도 설문조사를 자동화하여 팀의 분위기를 추적하고 시간 경과에 따른 패턴을 파악하세요

전용 프라이버시 설정을 사용하여 응답을 익명으로 처리함으로써 Slack 사용자로부터 솔직한 피드백을 유도하세요

Slack 마켓플레이스 생태계 및 기타 AI 도구와 연동하여 더 광범위한 워크플로우 자동화를 지원하세요

Polly AI의 제한 사항

고급 자율 AI 에이전트나 작업 자동화보다는 주로 피드백 수집을 위해 설계되었습니다.

인사이트는 Slack 채널 전반에 걸친 팀의 참여와 소통에 의존합니다

지원 티켓이나 복잡한 영업 업무와 같은 운영 워크플로우를 처리하는 데 있어 기능이 한도입니다.

Polly AI 요금

Free

기본 요금제: 월 $12

프로: 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Polly AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Polly AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자가 이 앱에 대해 남긴 후기는 다음과 같습니다:

Slack과 정말 매끄럽게 연동되는 점이 마음에 듭니다. 질문 은행을 만들어 특정 채널과 공유할 수 있습니다. 질문 옵션이 다양해서 최대한 완벽한 설문조사를 구성해 가장 많은 피드백을 얻을 수 있습니다. 사용하기 정말 쉽고 구현도 훌륭합니다.

Slack과 정말 매끄럽게 연동되는 점이 마음에 듭니다. 질문 은행을 만들어 특정 채널과 공유할 수 있습니다. 질문 옵션이 다양해서 최대한 완벽한 설문조사를 구성해 가장 많은 피드백을 얻을 수 있습니다. 사용하기 정말 쉽고 구현도 훌륭합니다.

📖 함께 읽어보세요: 활용하기 좋은 최고의 AI 팀 협업 tools

Zapier AI를 사용하면 자동화된 워크플로우에 AI를 통합하여 앱을 연결하고 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다.

이를 통해 사용자는 수천 개의 애플리케이션에 걸쳐 데이터를 기반으로 맥락을 이해하고, 의사 결정을 내리며, 자율적으로 행동할 수 있는 AI 기반 “에이전트”를 생성할 수 있습니다.

Zapier AI 에이전트는 자율적인 의사 결정 기능을 Slack에 직접 제공합니다. 연중무휴 고객 지원 봇을 구축하든 맞춤형 헬프데스크를 구축하든, 이제 코딩 없이도 Slack 메시지를 분석하고 전체 기술 스택 전반에 걸쳐 복잡한 작업을 트리거하는 정교한 AI 시스템을 배포할 수 있습니다.

Zapier의 주요 기능

간편한 트리거/액션 설정으로 8,000개 이상의 앱 연결 기능을 활용하고, MCP를 통해 30,000개 이상의 액션을 사용하세요.

직관적인 AI 워크플로우 및 에이전트 구축 설정을 통해 스택 전반에서 협업할 수 있는 “팀원”을 만들어보세요

경로, 필터, 다단계 Zap을 활용하여 브랜치 논리를 구현하고 더욱 풍부한 자동화를 구현하세요

Zapier 테이블을 사용하여 운영 데이터를 저장하고 데이터 레이어에서 직접 자동화를 트리거하세요

Zapier 인터페이스를 통해 자동화 시스템 위에 간편한 양식, 포털 또는 대시보드를 구축해 보세요

Zapier의 한도

고급 협업 및 거버넌스 기능은 상위 플랜에서만 제공되므로, 사용량, 작업량 및 제어 기능이 늘어날수록 비용도 증가합니다.

일부 핵심 기능(다단계 Zap, 필터, 브랜치 기능 등)은 유료 플랜에서만 잠금 해제가 가능합니다.

개별 Zap에는 단계 수 한도가 있으므로, 복잡한 흐름은 안정성과 유지 관리를 위해 여러 개의 Zap으로 재구성해야 할 수 있습니다.

Zapier 요금

Free

프로페셔널: 월 $29.99

팀: 월 $103.50

Enterprise: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 에 따르면:

Slack, Fieldd, Google, Keep 등 가장 인기 있는 앱들과 거의 모두 연결됩니다. 정말 유용해서 일상이 훨씬 수월해집니다. 업무를 자동화하고 싶고, 모든 앱을 일일이 확인할 필요 없이 알림만 받아볼 수 있다면 100% 추천합니다.

Slack, Fieldd, Google, Keep 등 가장 인기 있는 앱들과 거의 모두 연결됩니다. 정말 유용해서 일상이 훨씬 수월해집니다. 업무를 자동화하고 싶고, 모든 앱을 일일이 확인할 필요 없이 알림만 받아볼 수 있다면 100% 추천합니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 올인원 메신저 앱

5. Agentforce (기업 데이터와 연결되는 자율형 AI 에이전트를 구축하기에 가장 적합한 Slack AI 에이전트)

Slack 작업 공간이 대화의 중심이라면, Agentforce는 그 대화에 기반해 행동할 수 있는 지능을 제공합니다. 대시보드나 CRM 도구 사이를 번갈아 전환해야 하는 번거로움 없이, Slack 내의 Agentforce를 통해 팀은 대화창 안에서 바로 질문에 답변하고, 정보를 검색하며, 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트와 소통할 수 있습니다.

Agentforce가 특히 강력한 이유는 Salesforce 시스템 전반에 걸쳐 회사 데이터, 고객 기록 및 기타 데이터 소스와 연결할 수 있는 능력 때문입니다. 즉, 영업 팀, 지원 팀 및 마케팅 팀은 간단한 대화형 인터페이스를 통해 질문을 하고, 인사이트를 도출하거나, 작업을 트리거할 수 있습니다.

Agentforce의 주요 기능

Slack 작업 공간 내에서 직접 워크플로우를 자동화하고 고객의 질문에 답변하는 맞춤형 에이전트를 구축하세요

여러 단계의 작업을 수행하고 실시간으로 추론할 수 있는 고급 자율 AI 에이전트를 구축하세요

Slack 채널이나 DM에서 에이전트를 멘션하여 회사 정보를 확인하고 작업을 즉시 완료하세요

Salesforce 데이터 소스와 연결하여 영업 팀과 지원 담당자가 고객 인사이트에 신속하게 접근할 수 있도록 지원합니다

채널 생성, 메시지 전송, 자동화 프로세스 트리거 등 Slack의 기본 기능을 지원하는 기능을 활용하세요.

Agentforce의 한도

이미 Salesforce 생태계와 관련 AI 도구를 사용하고 있는 조직에 가장 적합합니다.

구현 시 기존 도구 및 기업 시스템과의 구성 및 통합이 필요할 수 있습니다.

고급 기능은 구조화된 회사 데이터 및 전사적 데이터 소스에 대한 접근 여부에 의존합니다.

Agentforce 요금

Salesforce 기초 과정: 무료

Flex 크레딧: 10만 크레딧에 $500

대화: 대화당 $2

Agentforce 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Agentforce에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 긍정적인 리뷰는 다음과 같습니다:

Salesforce Agentforce는 단순한 챗봇이 아니라, 레코드 생성, 이메일 작성 등의 작업을 실제로 수행하는 데 도움을 줍니다. 게다가 Slack 및 기타 시스템과 연동할 수 있어 활용도가 더욱 높습니다. 또한 Einstein Trust Layer를 사용하고 데이터 보존 정책을 적용하지 않아 보안성이 매우 뛰어나므로, 안심하고 사용할 수 있습니다.

Salesforce Agentforce는 단순한 챗봇이 아니라, 레코드 생성, 이메일 작성 등의 작업을 실제로 수행하는 데 도움을 줍니다. 게다가 Slack 및 기타 시스템과 연동할 수 있어 활용도가 더욱 높습니다. 또한 Einstein Trust Layer를 사용하고 데이터 보존 정책을 적용하지 않아 보안성이 매우 뛰어나므로, 안심하고 사용할 수 있습니다.

6. n8n (세밀한 제어가 가능한 AI 워크플로우 자동화에 최적)

n8n은 Slack을 단순한 앱 트리거를 넘어 복잡하고 다중 분기 논리를 처리할 수 있는 자율적인 AI 에이전트를 위한 정교한 엔진으로 변모시킵니다. 노드 기반의 공정 코드(fair-code) 오픈소스 프레임워크를 제공하기 때문에, 기존 자동화 도구로는 따라올 수 없는 수준의 정밀도와 프라이버시 기능을 갖춘 심층 리소스 IT 오케스트레이터, 데이터 보안 지원 봇, 맞춤형 CRM 동기화 등의 고급 Slack 시스템을 구축할 수 있습니다.

이 솔루션은 시각적 도구의 편의성과 코드의 강력한 기능을 결합하여 JavaScript를 통한 맞춤형 스크립팅을 지원합니다. 데이터에 대한 통제력을 높이기 위해 자체 호스팅할 수도 있고, 클라우드 서비스를 통해 사용할 수도 있습니다. 동일한 흐름 내에서 API, 데이터베이스, AI 에이전트를 통합하고, 안전 장치를 추가하며, 프로덕션급 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다.

n8n의 주요 기능

복잡한 로직과 AI 에이전트 패턴을 위한 네이티브 노드 및 맞춤형 코드를 갖춘 시각적 워크플로우 빌더를 활용하세요

사전 정의된 로직, 안전 장치 및 모니터링 기능을 모델과 결합하여 신뢰할 수 있는 결과를 얻으세요

HTTP 요청, 코드, 다른 워크플로우를 tool로 호출하는 기능 등 500개 이상의 통합 기능과 “AI 도구” 하위 노드를 활용하세요.

문서, 스타터 키트, 암호화된 전송, 보안 자격 증명, RBAC(호스팅 버전의 경우 SOC 2 인증)와 같은 보안 기능을 갖춘 자체 호스팅 옵션을 이용하세요.

n8n의 한도

자체 호스팅은 설정, 확장 및 보안 강화를 위해 실질적인 DevOps 기술이 필요하므로 엔지니어링 플랜을 미리 수립하십시오.

클라우드 환경에서는 대규모 자동화 작업으로 인해 실행 기반 요금이 급증할 수 있으므로, 사용량 제한 및 모니터링이 필요합니다.

앱에 따라 통합 수준이 다르며, 복잡한 사용 사례의 경우 여전히 맞춤형 노드나 HTTP 호출이 필요할 수 있습니다.

n8n 요금

스타터: 월 $24

Pro: 월 $60

비즈니스: 월 $960

기업: 맞춤형 가격

n8n 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

n8n의 유연성이 정말 마음에 듭니다. 거의 모든 것을 연결하고 번거로움 없이 워크플로우를 자동화할 수 있을 뿐만 아니라, 원할 경우 자유롭게 맞춤형 설정을 할 수도 있으니까요… Zoho CRM에 리드를 수동으로 입력하거나 여러 서비스를 일일이 확인하는 대신, n8n이 다양한 앱(달력, Slack 등)을 자동으로 연결해 주므로 정보가 원활하게 흐르고 놓치는 일이 없습니다.

n8n의 유연성이 정말 마음에 듭니다. 거의 모든 것을 연결하고 번거로움 없이 워크플로우를 자동화할 수 있을 뿐만 아니라, 원할 경우 자유롭게 맞춤형 설정을 할 수도 있으니까요… Zoho CRM에 리드를 수동으로 입력하거나 여러 서비스를 일일이 확인하는 대신, n8n이 다양한 앱(달력, Slack 등)을 자동으로 연결해 주므로 정보가 원활하게 흐르고 놓치는 일이 없습니다.

📖 함께 읽어보세요: 팀 채팅을 위한 최고의 Slack 대안

7. ClearFeed (Slack 대화를 체계적인 지원 티켓으로 변환하는 데 가장 적합한 에이전트)

많은 지원팀이 이미 Slack 채널을 통해 내부 및 고객 문의에 답변하고 있습니다. 하지만 채팅 스레드에 요청이 쌓이면 문제를 추적하거나, 담당자에게 전달하거나, 팀 전체의 가시성을 유지하기가 어려워집니다.

ClearFeed는 Slack을 체계적인 지원 및 서비스 관리 hub로 전환하여 이러한 과제를 해결합니다. ClearFeed는 정보를 수동으로 헬프데스크 시스템에 복사하는 대신, AI 에이전트를 활용해 Slack 메시지를 체계적인 지원 티켓으로 변환합니다.

운영 팀의 경우, 이를 통해 메시징과 서비스 관리 간의 워크플로우가 더욱 원활해집니다. ClearFeed는 Slack 앱, 지식베이스, 헬프데스크 tools를 연결하여 팀이 고객 문의에 답변하고, 과거 대화에서 관련 정보를 추출하며, 요청 사항을 보다 확장성 있게 관리할 수 있도록 지원합니다.

ClearFeed의 주요 기능

Slack 채널의 대화를 체계적인 지원 티켓으로 변환하여 요청 사항이 채팅 속에서 누락되지 않도록 하세요

생성형 AI를 활용하여 사용자 쿼리를 분석하고, 연결된 지식베이스의 정보를 바탕으로 관련성 높은 답변을 제공하세요

상황에 따라 요청을 적절한 담당자나 팀으로 전달하여 지원 담당자가 문제를 더 빠르게 해결할 수 있도록 돕습니다

일반적인 지원 플랫폼 및 기존 tools와 연동하여 시스템 전반에 걸쳐 워크플로우를 원활하게 연결하세요

Slack 작업 공간 내에서 대화, 응답, 해결 내역을 하나의 통합된 보기에서 한눈에 확인하세요

ClearFeed의 한도

광범위한 마케팅 캠페인이나 영업 운영보다는 주로 지원 워크플로우를 위해 설계되었습니다.

고급 자동화는 외부 데이터 소스 및 헬프데스크 플랫폼과의 연동에 의존합니다

팀은 내부 회사 정책 및 지원 프로세스에 맞춰 워크플로우를 구성해야 할 수 있습니다

ClearFeed 요금제

프로페셔널: 월 $50

기업: 맞춤형 가격

ClearFeed 평가 및 리뷰

G2 리뷰 : 4.6/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra 리뷰: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 ClearFeed에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 G2 사용자의 공유:

저희는 여러 지원 채널에서 들어오는 미해결 티켓을 추적하기 위해 ClearFeed를 폭넓게 활용해 왔습니다. UI는 직관적이고 사용하기 쉬우며, 다양한 Slack 채널과의 원활한 연동 덕분에 전체 프로세스가 더욱 매끄럽고 효율적이며 관리하기 쉬워졌습니다.

저희는 여러 지원 채널에서 들어오는 미해결 티켓을 추적하기 위해 ClearFeed를 폭넓게 활용해 왔습니다. UI는 직관적이고 사용하기 쉬우며, 다양한 Slack 채널과의 원활한 연동 덕분에 전체 프로세스가 더욱 매끄럽고 효율적이며 관리하기 쉬워졌습니다.

📖 함께 읽어보세요: 더 나은 팀 협업을 위한 Slack AI 활용법

8. Zendesk AI (지원 워크플로우를 자동화하고 대규모로 고객 문제를 해결하는 데 가장 적합한 Slack AI 에이전트)

지원 관련 대화는 한곳에만 국한되지 않습니다. 고객의 문의는 채팅, 이메일, 헬프데스크 플랫폼을 통해 들어오는 반면, 내부 논의는 주로 Slack 채널에서 이루어집니다. 적절한 자동화 시스템이 없다면, 지원팀은 단순한 문의에 답변하기 위해 여러 도구를 오가며 수 시간을 소비하게 됩니다.

Zendesk AI는 고객 지원 워크플로우를 자동화하고 팀이 더 빠르게 응답할 수 있도록 지원하는 지능형 AI 에이전트를 선보입니다. Zendesk 서비스 플랫폼에 내장된 이 에이전트들은 생성형 AI와 머신러닝을 활용하여 사용자 쿼리를 분석하고, 지원 티켓을 라우팅하며, 지식베이스와 회사 문서를 기반으로 정확한 답변을 제공합니다.

Zendesk와 함께 Slack을 사용하는 기업이라면, 이 두 도구를 결합하여 고객 지원 대화와 내부 협업을 원활하게 연결할 수 있습니다. 팀은 인사이트를 도출하고, 회사 데이터를 조회하며, 더 풍부한 맥락을 바탕으로 고객의 질문에 답변할 수 있습니다.

Zendesk AI의 주요 기능

고객 문의와 일상적인 지원 티켓에 대한 응답을 자동화하여 팀이 문제를 더 빠르게 해결하고 수작업 업무량을 줄일 수 있도록 지원합니다

대규모 언어 모델과 생성형 AI를 활용하여 지식베이스 콘텐츠를 기반으로 답변 초안을 작성하고 제안해 보세요

지능형 티켓 라우팅 및 우선순위 지정 기능을 활용하여 요청이 적절한 담당자나 부서에 신속하게 전달되도록 하세요

긴 대화 내용과 티켓 내역을 요약하여 지원 담당자가 이전 상호작용의 전체 맥락을 파악할 수 있도록 지원합니다

Zendesk AI의 한계

광범위한 마케팅 팀, 영업 팀 또는 내부 생산성 작업보다는 주로 고객 지원 워크플로우에 중점을 둡니다.

고급 자동화 기능을 사용하려면 상위 등급의 Zendesk 플랜이나 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

Slack AI 에이전트를 사용하는 팀은 시스템 간 워크플로우를 연결하기 위해 여전히 타사 에이전트나 다른 AI 도구와의 연동에 의존할 수 있습니다

Zendesk 요금

지원팀: 월 $25

Suite Team: 월 $69

Suite Professional : 월 $149

Suite Enterprise: 월 $219

젠데스크 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Zendesk AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 리뷰에서는 다음과 같이 전합니다:

단순한 받은 편지함 대신 AI 지원과 체계적인 티켓 워크플로우를 원하신다면, 이 또한 훌륭한 선택입니다. 중앙 집중식 티켓 관리, 옴니채널 지원, 자동화, 그리고 보고 기능은 Zendesk 고객 지원의 가장 큰 장점입니다.

단순한 받은 편지함 대신 AI 지원과 체계적인 티켓 워크플로우를 원하신다면, 이 또한 훌륭한 선택입니다. 중앙 집중식 티켓 관리, 옴니채널 지원, 자동화, 그리고 보고 기능은 Zendesk 고객 지원의 가장 큰 장점입니다.

🔎 알고 계셨나요? 고객 서비스 수준을 “매우 나쁨”으로 평가한 기업에 대해, 소비자의 5명 중 1명만이 불만족스러운 경험을 용서한다고 합니다. 하지만 걱정하지 마세요. 저희가 그런 상황을 막아드릴 방법이 있습니다. 이 ClickUp 비디오에서는 인간 상담원과 AI를 결합하여 더 빠르게 응답하고, 고객 대응의 일관성을 유지하며, 업무 누락을 방지하는 방법을 확인하실 수 있습니다. 다음 내용을 단계별로 안내합니다: ClickUp Brain으로 FAQ 답변 및 가이드 초안 작성하기

ClickUp Brain MAX를 사용하여 흩어진 데이터를 한눈에 볼 수 있는 보기로 정리하세요

ClickUp 에이전트를 활용해 문제가 눈덩이처럼 불어나기 전에 미리 대처하세요 이 글은 단순한 챗봇을 넘어, ClickUp에서 현대적인 AI 기반 지원이 어떻게 구현될 수 있는지 빠르고 실용적인 가이드를 제공합니다.

9. Wonderchat (지식 기반을 활용해 AI 기반 챗봇을 구축할 수 있는 최고의 Slack AI 에이전트)

고객은 제품 세부 정보, 문서, 온보딩 리소스 등에 대해 문의할 때 신속한 답변을 기대합니다. 하지만 모든 질문에 수동으로 응답하다 보면 팀의 업무 속도가 느려질 수 있으며, 특히 대화에서 비슷한 고객 문의가 반복될 때는 더욱 그렇습니다.

Wonderchat은 지식베이스, 웹사이트 콘텐츠, 내부 문서를 지능형 AI 어시스턴트로 변환하여 이러한 문제를 해결해 드립니다. Wonderchat은 각 요청에 수동으로 답변하는 대신, 귀사의 정보와 기존 리소스를 바탕으로 관련성 높은 답변을 제공합니다.

고객 지원 및 내부 커뮤니케이션 도구와 함께 Slack을 사용하는 팀을 위해, Wonderchat은 질문에 답변하고, 문서 콘텐츠를 검색하며, 직원이나 고객이 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 도와주는 스마트한 Slack 에이전트 역할을 합니다.

Wonderchat의 주요 기능

지식 기반, 헬프 센터 문서 및 기타 콘텐츠 정보를 고객의 질문에 답변할 수 있는 지능형 AI 어시스턴트로 전환하세요.

생성형 AI와 대규모 언어 모델을 활용하여 사용자 쿼리를 분석하고, 회사 데이터를 기반으로 상황에 맞는 답변을 제공하세요

웹사이트 및 메시징 환경과 연동하여 팀이 AI 에이전트를 고객 대응 워크플로우에 연결할 수 있도록 하세요

Tool learns from past conversations and company documents to provide more accurate answers over time

Wonderchat의 한도

Slack 작업 공간 내의 광범위한 워크플로우 자동화보다는 주로 챗봇 및 지원 경험을 위해 설계되었습니다.

효과는 지식베이스의 품질과 완성도, 그리고 이용 가능한 회사 정보에 의존합니다.

조직에서는 여러 도구를 아우르는 복잡한 운영 작업을 수행하기 위해 여전히 추가적인 AI 도구나 타사 에이전트가 필요할 수 있습니다

Wonderchat 요금

스타터: 월 $29

기본: 월 $99

Turbo : 월 $299

기업: 맞춤형 가격

Wonderchat 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Guru AI (Slack AI 에이전트 내에서 신뢰할 수 있는 지식을 제공하는 데 가장 적합)

Guru AI는 귀사의 지식을 Slack 작업 공간 내에서 즉시 확인할 수 있는 답변으로 변환해 드립니다.

답변을 찾기 위해 문서, 도구, 스레드를 수동으로 오가며 시간을 낭비할 필요 없이, Guru는 팀이 일하는 바로 그 자리에서 검증된 정보를 제공합니다. Guru는 회사의 데이터, 도구, 대화를 하나의 신뢰할 수 있는 통합 정보원으로 연결해 주는 AI 어시스턴트 역할을 합니다.

Slack AI 에이전트를 구축하거나 사용하는 팀에게는 이는 더 빠른 답변, 방해 요소 감소, 그리고 워크플로우 전반에 걸친 보다 일관된 의사결정을 의미합니다.

Guru AI의 주요 기능

Slack 채널 내에서 직접 지식베이스의 관련 답변을 제공하세요

다양한 데이터 소스와 연결하여 사용자 쿼리에 상황에 맞는 답변을 제공하세요

AI 에이전트가 신뢰할 수 있는 회사 정보를 바탕으로 행동하도록 하여 워크플로우 자동화를 지원하세요

지원 담당자와 영업 팀이 실시간 상호작용 중에 정확한 정보에 접근할 수 있도록 지원합니다

회사 지식을 최신 상태로 유지하고 검증하여 팀 협업 전반에 걸쳐 일관성을 보장하세요

Guru AI의 한계

맞춤형 에이전트의 가치를 최대한 잠금 해제하려면 초기 설정과 콘텐츠 구조화가 필요합니다.

대외적인 자동화 사용 사례보다는 내부 지식 워크플로우에 가장 적합합니다.

지식 접근을 넘어 더 광범위한 기능을 이용하려면 기존 도구와의 의존성에 따라 달라질 수 있습니다

Guru AI 가격

맞춤형 가격

Guru AI 평가 및 리뷰

G2 리뷰 : 4.7/5 (2,300개 이상의 리뷰)

Capterra 리뷰: 4.8/5 (630개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Guru AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰에서는 다음과 같이 말합니다:

저희는 Guru를 내부 지식베이스로 활용하고 있습니다. 제품 가이드와 프로세스 개요부터 회사 정책 및 팀 공지사항에 이르기까지 모든 정보를 담고 있죠. 정리하고 업데이트하기가 매우 간편하며, '확인 기능'을 통해 최신 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다… 특히 Guru가 Slack과 연동된다는 점이 마음에 듭니다. 누군가 Slack에서 질문을 하면, Guru가 추천 답변을 제시해 주거든요.

저희는 Guru를 내부 지식베이스로 활용하고 있습니다. 제품 가이드와 프로세스 개요부터 회사 정책 및 팀 공지사항에 이르기까지 모든 정보를 담고 있죠. 정리하고 업데이트하기가 매우 간편하며, '확인 기능'을 통해 최신 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다… 특히 Guru가 Slack과 연동된다는 점이 마음에 듭니다. 누군가 Slack에서 질문을 하면, Guru가 추천 답변을 제시해 주거든요.

11. Cohere (기업급 언어 인텔리전스 및 맞춤형 AI 에이전트를 지원하는 최고의 에이전트)

많은 최신 AI 에이전트는 대화를 이해하고, 정보를 분석하며, 응답을 생성하기 위해 강력한 언어 모델에 의존합니다. 조직에서 Slack과 같은 커뮤니케이션 플랫폼 내에서 사용자와 상호작용하는 고급 맞춤형 에이전트를 구축하고자 한다면, 모델의 기반이 되는 기술은 인터페이스만큼이나 중요합니다.

Cohere는 바로 그 영역에 집중합니다. Enterprise급 대규모 언어 모델로 잘 알려진 Cohere는 비즈니스가 사용자 쿼리를 이해하고, 외부 데이터에서 지식을 검색하며, 뛰어난 문맥 이해력을 바탕으로 관련성 높은 답변을 생성하는 지능형 AI 도구를 구축할 수 있도록 지원합니다.

Slack AI 에이전트를 도입하려는 팀에게 Cohere는 이를 구동하는 핵심 인텔리전스 역할을 할 수 있습니다. 모델을 회사 데이터, 문서 및 내부 시스템과 연결함으로써, 조직은 Slack 채널 전반의 대화를 이해하고 전체적인 맥락을 반영한 인사이트를 제공하는 자체 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다.

Cohere의 주요 기능

지능형 AI 에이전트와 고급 생성형 AI 애플리케이션을 구동하는 기업급 대규모 언어 모델에 접근하세요.

회사 데이터, 지식 기반 리소스 및 내부 문서를 학습시킨 맞춤형 에이전트를 구축하세요

복잡한 데이터 소스에서 관련성 높은 답변을 제공하는 시맨틱 검색 및 검색 시스템을 활용하세요

사용자 쿼리를 분석하고, 패턴을 파악하며, 과거 대화에서 인사이트를 도출하세요

확장 가능한 기업용 배포를 위해 설계되어, Teams가 다양한 제품과 워크플로우 전반에 걸쳐 안정적인 AI 인프라를 기반으로 운영할 수 있습니다.

Cohere의 한도

이 플랫폼은 기성 Slack 앱이라기보다는 주로 모델 플랫폼이므로, 조직에서는 Slack 작업 공간 내에 에이전트를 배포하기 위해 추가 tools가 필요할 수 있습니다.

모델을 기존 도구 및 운영 시스템과 연결하려면 종종 개발 리소스가 필요합니다.

빠른 노코드 자동화를 원하는 팀이라면 더 간단한 Slack 마켓플레이스 솔루션이나 미리 구축된 타사 에이전트를 선호할 수 있습니다

Cohere 가격

맞춤형 가격

Cohere 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 함께 읽어보세요: 최고의 팀 커뮤니케이션 앱

ClickUp이 Slack AI 에이전트를 운영에 활용하는 더 스마트한 방법인 이유

대화 요약 및 일상 업무 자동화부터 지원 티켓 관리와 고객 문의 응대에 이르기까지, Slack AI 에이전트는 팀이 Slack 작업 공간 내에서 더 나은 맥락을 바탕으로 더 빠르게 업무를 처리할 수 있도록 돕습니다.

하지만 진정한 생산성 향상은 AI가 단순히 채팅에 응답하는 데 그치지 않고, 프로젝트, 대화, 워크플로우 전반에 걸친 정보를 바탕으로 팀이 실질적인 조치를 취할 수 있도록 지원할 때 비로소 실현됩니다.

이것이 바로 ClickUp이 차별화되는 점입니다. ClickUp은 인사이트가 Slack 채널과 여러 도구에 흩어져 있는 대신, AI 에이전트, 업무 관리, 협업을 하나의 통합된 환경으로 모아 작업, 논의, 의사결정이 서로 연결되도록 합니다. 운영상의 마찰을 줄이고 명확하게 업무를 진행하고자 하는 팀을 위해, ClickUp은 AI 기반 협업을 실질적인 성과로 전환합니다.

ClickUp을 무료로 체험해 보고, 팀 내 대화를 체계적인 협업으로 전환해 보세요.

Slack AI 에이전트에 관한 자주 묻는 질문

AI 에이전트가 Slack의 수동 작업을 대체할 수 있을까요?

네, 많은 Slack AI 에이전트가 대화 요약, 고객 문의 응답, 지원 티켓 전달, 업데이트 생성 등 반복적인 일상 작업을 처리할 수 있습니다. 하지만 결과물을 검토하고 전략적 결정을 내리는 데 있어서는 여전히 팀이 핵심적인 역할을 합니다.

Slack AI 에이전트를 사용하려면 코딩이 필요한가요?

꼭 그렇지는 않습니다. Slack 마켓플레이스를 통해 이용할 수 있는 많은 AI Slack 에이전트는 코딩이 필요 없는(no-code) 또는 최소한의 코딩만 필요한(low-code) 설정을 제공합니다. 팀은 기술적인 개발 과정 없이도 Slack 앱을 설치하고, 자동화 기능을 구성하며, Slack 작업 공간 내에서 AI 어시스턴트를 바로 사용할 수 있습니다.

Slack에 AI 에이전트를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

대부분의 Slack AI 에이전트는 Slack 마켓플레이스를 통해 Slack 앱으로 추가됩니다. 설치가 완료되면 Slack 채널에 초대하여 사용자 쿼리에 응답하고, 기존 도구와 연결하며, 작업 공간 내 워크플로우를 지원하기 시작할 수 있습니다.

Slack AI 에이전트는 비즈니스 데이터에 보안이 유지되는가요?

보안은 플랫폼과 구성에 따라 달라집니다. 많은 AI 에이전트는 기업용 보안 조치, 접근 제어, 암호화된 연결을 사용하여 회사 데이터를 보호합니다. Teams는 권한 및 통합 설정을 검토하여 AI 도구가 내부 보안 및 규정 준수 표준을 준수하는지 확인해야 합니다.