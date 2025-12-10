[연도] 최고의 에이전트형 프로세스 자동화 tools 10선: 워크플로우 자동화를 위한

우리 모두는 일이 마치 두더지 잡기 게임처럼 느껴지는 날을 경험해봤습니다. 하나를 끝내면 갑자기 다섯 개가 더 나타나는 식이죠. 종종 당신을 지치게 하는 것은 일의 복잡성이 아니라, 시간과 에너지를 잡아먹는 끝없는 수동적이고 반복적인 프로세스입니다.

맥킨지에 따르면, 현재 미국 경제 전반에서 수행되는 작업 시간의 최대 30%가 자동화될 수 있습니다.

이러한 변화를 주도하는 기술 중 하나가 에이전트 기반 프로세스 자동화입니다.

에이전트형 프로세스 자동화 tools는 에이전트형 AI, 생성형 AI 및 자동화 에이전트를 결합하여 반복적인 작업을 처리하므로, 귀하와 팀은 진정한 문제 해결에 집중할 수 있습니다.

주요 tools를 살펴보겠습니다.

적합한 도구를 찾도록 돕기 위해 주요 도구들을 나란히 비교하여 최적의 사용 사례, 핵심 기능, 가격 모델 및 사용자 평가를 강조했습니다.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 모든 규모의 팀이 빠르게 진행되는 프로젝트를 관리할 수 있도록 지원하는 엔드투엔드 AI 기반 워크플로우 자동화 AI 기반 프로젝트 및 작업 관리, AI 에이전트, 노코드 자동화 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 UiPath 중견 기업부터 대기업까지를 위한 Enterprise급 프로세스 자동화 지능형 봇을 위한 에이전트 빌더, 프로세스 및 작업 마이닝, 기업급 보안 유료 플랜은 월 25달러부터 시작됩니다 빔 AI 스타트업 또는 기업 내 데이터 및 운영 팀을 위한 데이터 기반 의사 결정 자동화 사전 구축 및 맞춤형 AI 에이전트, API 및 Slack 트리거, Snowflake 및 BigQuery와의 통합 맞춤형 가격 책정 n8n 중소기업 또는 기업의 기술 팀 및 IT 부서를 위한 복잡한 맞춤형 자동화 솔루션 500개 이상의 통합 기능과 600개 이상의 템플릿, 모듈식 노드 기반 에이전트 빌더, 오픈소스 유연성 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $28부터 시작합니다 Zapier 중소규모 팀을 위한 앱 간 노코드 워크플로우 자동화 8,000개 이상의 앱 통합, AI 워크플로우 생성기 및 챗봇 tools, SOC 2 준수, 역할 기반 접근 제어 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. Adept AI 중견 및 대기업을 위한 자연어 기반 기업 자동화 다중 모달 AI, 워크플로우 추론 및 계획 맞춤형 가격 책정 유니포어 대기업을 위한 엔터프라이즈급 워크플로우 및 다단계 자동화 BPMN 기반 시각적 디자인 인터페이스, 다중 모드 추론 및 검증 맞춤형 가격 책정 CrewAI 기술 스타트업 및 기업 R&D 팀을 위한 다중 에이전트 워크플로우 오케스트레이션 다중 AI 에이전트 크루, 드래그 앤 드롭 및 코드 기반 워크플로우 설계, 1,200개 이상의 앱 통합 맞춤형 가격 책정 Automation Anywhere 중견 및 대기업을 위한 Enterprise급 에이전트 기반 프로세스 자동화 프로세스 추론 엔진(PRE), 문서 자동화, ERP 및 데이터베이스 통합 맞춤형 가격 책정 Vonage AI Studio 중소기업 및 기업 고객 서비스 팀을 위한 AI 기반 고객 참여 및 지원 솔루션 옴니채널 가상 에이전트, 지식 AI 및 NLU 엔진, Salesforce 통합 맞춤형 가격 책정

에이전트 기반 프로세스 자동화란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

에이전트 기반 프로세스 자동화(APA)는 자율적인 AI 에이전트를 활용하여 추론하고, 의사결정을 내리며, 시스템 전반에 걸친 다단계 워크플로우를 실행하여 비즈니스 프로세스를 완료합니다. 이는 상황을 이해하고 변화에 적응할 수 있는 에이전트를 사용함으로써 기존 자동화를 뛰어넘습니다.

관련 단계는 다음과 같습니다:

감지 및 입력 → AI 에이전트가 앱, 문서, 자동화 시스템 또는 고객 상호작용에서 신호를 수집하여 데이터 처리를 시작합니다.

추론 및 의사 결정 → 자연어 처리, 머신 러닝, 의사 결정 모델을 활용하여 최적의 다음 단계를 결정합니다.

작업 및 태스크 실행 → 에이전트가 서로 다른 도구, API 또는 연결된 시스템 간에 다단계 자동화 워크플로우를 시작합니다.

학습 및 적응 → 이러한 에이전트는 피드백, 오류 및 결과를 바탕으로 학습하여 시간이 지남에 따라 성능을 향상시킵니다.

🫸🏻 주의사항: 도구를 선택하기 전에 실제로 필요한 AI 에이전트 유형을 결정하세요. 일부 플랫폼은 단순 작업을 처리하는 태스크 수준 에이전트에 특화되어 있는 반면, 다른 플랫폼은 다단계 워크플로우를 계획하는 추론 에이전트나 애플리케이션 전체에서 작동하는 자율 에이전트를 지원합니다. 사용 사례에 맞는 에이전트 유형을 선택하면 성공률을 획기적으로 높이고 유지보수 부담을 줄일 수 있습니다.

목록에 있는 각 tool을 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (엔드투엔드 AI 기반 워크플로우 자동화에 최적)

ClickUp은 기존 프로젝트 관리 도구를 훨씬 뛰어넘는 진화를 이루었습니다. 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간이자 에이전트 기반 프로세스 자동화 도구입니다.

ClickUp으로 지식, 프로젝트 관리, 작업, AI, 실시간 협업을 하나의 작업 공간에 통합하세요

ClickUp Brain으로 작업 공간 전체의 메모리와 컨텍스트를 확보하세요

ClickUp Brain은 ClickUp의 모든 AI 기능을 구동합니다. 작업 공간 깊숙이 내장된 이 도구는 사용자의 작업, 프로젝트, 의존성, 우선순위, 문서를 이해합니다. 워크플로우를 완벽히 파악하여 단편적인 결과물이 아닌 풍부한 맥락을 담은 통찰력을 제공합니다.

원래 작업 공간에 내장되어 있으므로 프로젝트 컨텍스트를 기반으로 상세한 표준 운용 절차 (SOP) 및 브리핑을 자동 생성할 수 있습니다.

또한 작업 제안 제공, 채팅 스레드 요약, 회의 녹취록 작성, 마케팅 카피 생성, 워크플로우 기반 자동화 제안 등 다양한 기능을 제공합니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간 전반의 인사이트를 확보하세요

기존 프로세스의 경우 ClickUp Brain은 반복적인 경로와 승인 루프를 인식합니다. 이를 통해 자동화가 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 자동화로 프로세스를 자동화하고 효율적으로 확장하세요

워크플로우가 정의되면 ClickUp 자동화 기능을 통해 적절한 규칙을 설정하여 백그라운드에서 원활하게 실행되도록 할 수 있습니다. 미리 구축된 템플릿으로 시작하거나, 코딩 없이 맞춤형 자동화를 동일하게 신속하게 생성할 수 있습니다.

100개 이상의 사전 구축된 ClickUp 워크플로우 자동화 템플릿으로 작업과 업데이트를 자동화하세요.

트리거와 액션을 통해 간단한 자동화를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 마감일이 도래하면 알림을 보내거나 작업이 할당되면 상태를 변경하는 식입니다. 조건은 특정 기준이 충족될 때만 실행되어야 하는 자동화를 위한 선택적 필터입니다.

다단계 워크플로우를 위해 여러 작업을 설정하고 필요에 따라 순서를 재조정할 수도 있습니다. 예를 들어, 작업 상태가 '검토 준비 완료'로 변경되면 QA 담당자에게 재할당, 팔로워 추가, 마감일 설정, 알림 발송 등이 단일 자동화 프로세스의 일부로 포함될 수 있습니다.

프로세스를 자율적으로 완료하는 노코드 AI 에이전트를 구축하세요

ClickUp AI 에이전트, 자동화 기능, ClickUp Brain이 함께 작동하여 수동 워크플로를 지능적이고 의사 결정 기반의 시퀀스로 전환합니다.

이 에이전트들은 맥락을 이해하고 일을 지속적으로 진행시키는 자동화 파트너처럼 작동합니다. 에이전트를 활성화하고 원하는 결과를 설명하기만 하면, ClickUp Brain이 백그라운드에서 올바른 논리 흐름을 생성합니다.

ClickUp Brain에 필요한 작업을 평이한 언어로 설명하면, 해당 워크플로우를 기반으로 자동화 또는 지능형 에이전트 워크플로우를 생성하는 데 도움을 드립니다.

ClickUp의 에이전트는 작업, 필드, 양식, 상태 등에서 맥락을 이해하여 자율적으로 행동합니다. 데이터베이스에 접근할 수 있어 고객 쿼리를 직접 답변할 수 있으며, 심층적인 전문성이 필요한 결정이 필요할 때는 담당자에게 연결해줍니다.

20분 이내에 ClickUp에서 맞춤형 에이전트를 구축하는 방법은 다음과 같습니다 ⬇️

ClickUp 주요 기능:

ClickUp의 한도

사용자는 제공되는 다양한 기능에 익숙해지는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Harness의 CPO(최고 제품 책임자)인 Jordan Patrick은 TrustRadius 리뷰에서 이렇게 말합니다:

모든 팀이 ClickUp으로 전환한 덕분에 전사적 프로젝트 관리를 위한 중앙 hub가 구축되었습니다. 이제 모든 팀과 사용자가 자신의 일을 체계적으로 관리하면서 동시에 다른 팀의 프로젝트 진행 상황도 추적할 수 있습니다. ClickUp이 제공하는 기능과 tools는 고객 지원팀, 영업 팀, 개발팀이 전사적 프로젝트를 효율적이고 효과적으로 관리하는 데 탁월합니다!

2. UiPath (기업급 프로세스 자동화에 최적)

via UiPath

UiPath는 전통적인 로봇 프로세스 자동화(RPA) tool로 시작했지만, 이제는 대규모 조직을 위한 완전한 프로젝트 관리 자동화 플랫폼으로 성장했습니다.

도구 내에서 에이전트 빌더를 활용해 고정된 규칙을 따르기만 하는 것이 아니라 복잡한 의사결정을 처리할 수 있는 지능형 봇을 설계할 수 있습니다. 또한 인간의 입력을 통합하여 더 유연하고 적응력이 뛰어난 하이브리드 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

이 도구의 프로세스 마이닝 기능을 통해 특정 프로세스 자동화의 투자 수익률(ROI) 잠재력을 파악하여 영향력이 큰 영역에 집중할 수 있습니다. 또한 태스크 마이닝은 AI 기반 자동화의 혜택을 받을 수 있는 정확한 작업을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다.

UiPath의 주요 기능

UiPath Orchestrator로 조직 전반의 자동화 프로세스 스케줄링 및 모니터링을 중앙 집중화하세요.

SAP, Oracle, Salesforce, ServiceNow를 포함한 기업 애플리케이션을 위한 사전 구축된 커넥터 및 API를 확보하세요.

기업급 보안 기능, 역할 기반 접근 제어(RBAC), 감사 추적 등을 통해 규정 준수를 보장하세요.

UiPath의 한도

UI 기반 워크플로우를 개발할 경우, UI 요소 변경이나 화면 해상도 변경 시 자동화가 중단될 수 있습니다.

UiPath 가격 정책

기본 : 월 25달러

표준 : 맞춤형 가격 책정

Enterprise: 맞춤형 가격

UiPath 평가 및 리뷰

G2: 4.6 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 UiPath에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

AI 센터, 문서 이해, 오토파일럿 같은 tools를 통해 봇이 맥락을 해석하고 동적인 조치를 취할 수 있습니다. 제가 정확히 무엇을 해야 하는지 지시하기를 기다리지 않고, 어떤 프로세스를 실행할지 스스로 결정하는 봇을 지켜보는 것은 정말 흥미롭습니다.

3. Beam AI (데이터 기반 의사 결정 자동화에 최적)

via Beam AI

Beam AI를 사용하면 데이터를 자동화된 의사 결정으로 전환할 수 있습니다. 이메일 분류나 KYC 확인과 같은 사전 구축된 에이전트 중에서 선택하거나, 맞춤형 규칙으로 AI 에이전트를 구축할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

AI 에이전트는 API 호출, 예약된 이벤트, 심지어 Slack이나 Gmail과 같은 도구에서 오는 메시지로도 활성화될 수 있습니다. 이 도구는 또한 Snowflake나 BigQuery와 같은 데이터 웨어하우스에 직접 연결되어 데이터 불일치를 표시하거나 데이터 검증 후 워크플로우 단계를 자동으로 승인합니다.

Beam AI의 주요 기능

신뢰할 수 있고 정확한 에이전트 OS 기반을 활용하여 다중 에이전트 워크플로우를 조정하세요.

작업, 컨텍스트 및 외부 트리거에 기반하여 에이전트가 따라야 할 명확한 경로를 정의하세요.

작업 완료 시 또는 수동 처리가 필요할 때 프로세스를 중지하도록 종료 조건을 설정

맞춤형 평가 프레임워크로 AI 에이전트의 신뢰성을 측정하고 개선하세요

Beam AI의 한계점

일부 사용자는 해당 tool이 특정 비즈니스 요구사항에 맞춰 AI 에이전트를 조정할 수 있는 옵션이 제한적이라고 보고합니다.

Beam AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Beam AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

4. n8n (복잡한 맞춤형 자동화 구축에 최적)

via n8n

n8n은 모듈식 노드 기반 시각적 에디터를 사용합니다. 각 노드는 특정 작업(트리거, 로직, API 호출, AI 액션 등)을 수행하며, 이러한 노드들을 연결하여 단계별로 워크플로우를 구축합니다.

맞춤형 로직을 설계하고, 자체 코드를 추가하며, 심지어 자체 호스팅까지 가능하여 인프라와 데이터 프라이버시를 완벽하게 통제할 수 있습니다.

또한 단순한 트리거-액션 체인 대신 조건문(if/else, switch), 루프, 분기, 병합, 오류 처리 기능을 활용해 고급 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

AI 기반 워크플로우 자동화는 기계적 작업에 지능을 더할 수 있게 하여, 데이터 이동 중 해석이 가능하고 AI 출력에 기반해 다음 단계를 결정할 수 있는 워크플로우를 구현합니다.

n8n 최고의 기능

실시간 실행 로그, 즉시 재생, 수동 실행, 오류 경로 및 내장 문제 해결 tools를 통해 실시간 디버깅을 수행하세요.

채팅봇, 데이터 크롤러 및 기타 사용 사례를 위한 600개 이상의 즉시 사용 가능한 커뮤니티 템플릿으로 빠르게 시작하세요.

프로세스의 서로 다른 부분을 처리하고 함께 작동하는 여러 연결된 자동화를 실행하세요.

n8n의 한계점

일부 통합 기능은 수동 설정이나 API 지식이 필요할 수 있으며, 비기술 사용자에게는 어려울 수 있습니다.

n8n 가격 정책

무료 체험판

커뮤니티 에디션 (GitHub): 무료

스타터 : ~ 월 28달러 (월 24유로)

Pro : ~ $69/월 (€60/월)

비즈니스 : ~ $921/월 (€800/월)

기업: 맞춤형 가격

n8n 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

n8n은 복잡한 코드 없이도 워크플로우를 자동화할 수 있는 강력하고 유연한 방법을 제공합니다. 오픈소스이며 자체 호스팅이 가능하고 다양한 통합 범위를 갖추고 있다는 점이 마음에 듭니다.

5. Zapier (앱 간 코드 없이 워크플로우 자동화에 최적)

Zapier를 통해

Zapier는 자동화를 빠르게 확장하려는 팀을 위한 노코드 자동화 플랫폼입니다. IT 티켓 자동 분류, 리드 자격 평가, 이메일 요약, 자동화된 지원을 위한 챗봇 플랫폼 연결 등에 활용할 수 있습니다.

Zapier를 사용하면 미리 구축된 템플릿으로 시작하거나, 단순히 평이한 영어로 아이디어를 설명하여 워크플로우를 생성할 수 있습니다. Canva, Tables, Interfaces와 같은 직관적인 tools와 광범위한 통합 지원이 이 도구를 신뢰할 수 있게 만드는 요소입니다.

대규모 팀을 위해 Zapier는 기업용 제어 기능을 제공합니다. 역할 기반 권한, 감사 추적, SOC2 준수, SSO, 완전한 가시성을 확보하여 거버넌스와 보안이 자동화 속도를 따라갈 수 있도록 합니다.

Zapier의 주요 기능

AI 에이전트 도구를 사용하여 전체 스택에서 작동하는 맞춤형 AI 에이전트를 구축하세요.

AI 기반 Zap Builder로 워크플로우 생성을 신속하게 자동화하세요

에이전트에게 지속적 메모리와 제약 조건을 부여하여 다단계 추론을 지원하세요

에이전트가 문서, URL, 과거 출력물 등에서 컨텍스트를 추출하고, 하드코딩된 규칙 없이 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

webhook, 수신 메시지, 양식 제출, CRM 업데이트, 파일 업로드 및 예약된 간격으로 트리거될 수 있는 상시 가동 에이전트를 확보하세요.

Zapier의 한도

고급 조건부 논리나 복잡한 다단계 워크플로우를 원할 경우 일부 통합 기능은 다소 한도가 있을 수 있습니다.

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널 : 월 29.99달러

팀 : 월 $103.50

Enterprise: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

이 플랫폼은 수동 업무량을 줄이고 운영 효율성을 높여 시간을 절약합니다. 무엇보다도 구현이 쉽고 높은 수준의 맞춤화가 가능하여 복잡한 논리와 다중 앱 워크플로우를 관리하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

📚 자세히 알아보기: 효율적인 프로세스를 위한 최고의 AI 워크플로우 생성 tools

6. Adept AI (기업 워크플로우 전반에 걸친 자연어 기반 자동화에 최적)

Adept AI의 핵심 사명은 인간처럼 소프트웨어를 활용할 수 있는 에이전트를 구축하는 것입니다. 이 플랫폼은 풀스택 접근 방식을 채택하며, 방대한 훈련 데이터셋과 시각적 요소와 텍스트를 모두 이해하는 다중 모달 AI 모델을 결합합니다.

에이전트는 텍스트 및 음성 명령어에 반응하여 웹사이트 탐색, 양식 데이터 입력, 웹페이지 검색, 스프레드시트 필터링, 차트 및 테이블 이해 등의 작업을 수행합니다. 컴퓨터 비전 레이어를 통해 UI 요소를 식별하고 공간적 레이아웃을 이해하므로 버튼, 드롭다운 메뉴, 입력란, 복잡한 위젯과도 손쉽게 상호작용할 수 있습니다.

이 tool은 인간을 대체하기보다는 함께 작동하도록 설계되었습니다. 불분명한 사항이 있을 때 명확히 하기 위해 일시 중지하거나, 누락된 정보를 요청하거나, 수행 중인 단계를 표시하거나, 진행 전에 중요한 작업을 확인할 수 있습니다.

Adept AI의 주요 기능

간단한 자연어 지시를 여러 도구에 걸쳐 실행되는 완전한 다단계 워크플로우로 전환하세요.

유연하고 동적인 에이전트를 확보하세요. 문제가 발생하면 다른 경로를 선택하고 오류로부터 복구합니다.

탭 간 이동, 최신 데이터로 스프레드시트 업데이트, 두 tool 간 필드 동기화, CRM 데이터를 ERP로 복사하는 등 다양한 작업을 수행하는 에이전트로 다단계 워크플로우를 자동화하세요.

Adept AI의 한계점

풀스택 접근 방식은 경량 자동화 도구와 비교해 배포 속도가 느리고 리소스 소모가 더 큽니다.

Adept AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Adept AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 전문가 팁: APA tools를 평가할 때는 기본적인 작업 자동화를 넘어, LLM 에이전트가 화면을 해석하고 비정형 입력을 이해하며 실시간 결정을 내리는 능력을 얼마나 잘 활용하는지 확인하세요. 가장 강력한 플랫폼은 대규모 언어 모델(LLM) 추론 능력과 UI 수준 실행 기능을 결합하여, 복잡한 인터페이스나 다중 앱 환경을 아우르는 워크플로우에서도 단순히 생각만 하는 것이 아니라 실행까지 가능한 에이전트를 제공합니다.

7. 유니포어(Uniphore) (기업 규모 워크플로우 및 다단계 자동화에 최적)

via Uniphore

유니포어(Uniphore)는 전용 에이전틱 레이어를 갖춘 클라우드 플랫폼으로, 고객 서비스, 영업, 마케팅 및 HR 혁신을 위해 맞춤화된 AI 에이전트와 애플리케이션을 배포합니다. 기업이 고객 대화를 자동화하고 개선하는 데 도움을 줍니다.

단순히 통화를 녹취록으로 전환하는 것을 넘어, 의도를 이해하고 감정을 감지하며 AI 에이전트를 활용해 서비스 팀을 실시간으로 안내합니다. 통화 중에도 데이터를 추출하고, 일상적인 단계를 자동화하며, 요약을 생성하고, 차선책을 제안할 수 있습니다.

수동 후속 작업이나 일관성 없는 고객 경험으로 어려움을 겪는 팀을 위해 유니포어는 대화를 처리하는 더 명확하고 빠른 방법을 제공합니다. 그 결과 고객과 상담원 모두에게 더 자연스러운 상호작용과 함께 신속한 문제 해결, 원활한 워크플로우를 경험할 수 있습니다.

유니포어의 주요 기능

에이전틱 레이어 내에서 추론, 연구 및 작업 실행을 위한 에이전트 라이브러리를 구축하세요.

퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스에 AI 애플리케이션을 구성 가능하게 배포하세요.

BPMN 기반 시각적 디자인 인터페이스를 사용하여 다중 에이전트 워크플로우를 조정하세요.

신속한 결과를 위한 사전 구축된 즉시 배포 가능한 AI 애플리케이션을 제공합니다.

모든 대화에 맞춰 조정되는 AI 기반 지원으로 실시간으로 라이브 에이전트를 안내하세요.

유니포어의 한계점

속성 수정은 SQL 지식이 필요하며, 이는 불필요한 복잡성을 가중시킵니다.

유니포어 가격 정책

맞춤형 가격 책정

유니포어 평가 및 리뷰

G2 : 4/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

⚡ 템플릿 아카이브: 엑셀 & ClickUp에서 사용할 수 있는 최고의 무료 프로세스 워크플로우 템플릿

8. CrewAI (다중 에이전트 워크플로우 오케스트레이션에 최적)

via CrewAI

CrewAI를 사용하면 AI 에이전트 팀을 구성하여 작업과 복잡한 다단계 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 각 에이전트에는 연구원, 작가, 분석가 등과 같은 특정 역할이 할당됩니다. 이후 여러 에이전트가 실제 팀이 작동하는 방식과 유사하게 협업하고, 작업을 위임하며, 더 큰 목표를 완료하기 위해 함께 작업합니다.

이 플랫폼은 에이전트가 활용할 수 있는 웹 자동화, 웹 스크래핑, 데이터 처리 및 API 통합을 위한 내장 tools를 제공합니다. 또한 에이전트는 작업과 상호작용 전반에 걸쳐 기억과 맥락을 유지할 수 있어, 과거 맥락이 중요한 복잡한 워크플로우에 유용합니다.

플랫폼은 유연하게 운영 가능합니다: 클라우드에서 실행하거나 자체 호스팅, 또는 로컬 배포가 가능하여 보안 및 규정 준수 요구사항에 맞춰 선택할 수 있습니다. 또한 직관적인 UI Studio와 코드 없는 템플릿을 통해 기술 팀과 비기술 팀 모두 쉽게 에이전트 기반 자동화를 구축할 수 있습니다.

CrewAI의 주요 기능

필요 시 간단한 단계, 조건부 논리, 도구 호출 또는 전체 크루를 포함할 수 있는 이벤트 기반 자동화를 생성하세요.

정의된 역할, 전문성 및 특정 목표를 가진 역할 기반의 전문화된 에이전트를 생성하세요.

에이전트가 수행한 작업, 사용한 tool, 입력/출력, 실행 시간 및 리소스 사용량을 추적하세요.

과거 컨텍스트를 요약하여 긴 작업 이력을 압축함으로써, 에이전트가 모델의 컨텍스트 창을 초과하지 않고도 다단계 워크플로우를 안정적으로 실행할 수 있도록 지원합니다.

CrewAI Flows를 통해 구조화된 제어로 순차적 또는 병렬적 워크플로우를 정의하세요.

CrewAI의 한계점

The tool still has a significant dependence on large language models, which means the output quality can vary.

CrewAI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CrewAI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. Automation Anywhere (기업급 에이전트 기반 AI 프로세스 자동화에 최적)

via 자동화

Automation Anywhere는 프로세스 추론 엔진을 활용하여 에이전트가 단순히 경직된 스크립트를 따르기보다 추론하고 플랜을 세우며 상황에 맞는 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다. 이러한 에이전트는 목표를 가지고 작동하며, 이를 달성하기 위해 여러 시스템과 데이터 소스 전반에서 일을 수행합니다.

이 플랫폼은 레거시 메인프레임, 클라우드 앱, ERP, 데이터베이스, SaaS, API 등을 아우르는 오케스트레이션을 위해 구축되었습니다. 이는 프로세스가 구형 및 신형 시스템을 가로지르는 혼합 인프라를 보유한 기업에 적합한 옵션입니다.

이 플랫폼에는 문서 자동화 엔진도 탑재되어 있습니다. 머신 러닝과 OCR을 활용해 데이터를 추출하고 검증한 후, 자동으로 하류 시스템으로 전송합니다.

Automation Anywhere의 주요 기능

팀과 애플리케이션 간 실제 업무 흐름을 지도하고, 프로세스 디스커버리 기능을 통해 가장 높은 투자 수익률(ROI)을 기대할 수 있는 자동화 기회를 도출하세요.

플랫폼의 통합 클라우드 환경에서 여러 시스템을 아우르는 완전한 엔드투엔드 워크플로우를 설계, 조정 및 실행하여 중앙 집중식 제어를 유지하세요.

Automation Co-Pilot 을 사용하여 애플리케이션 내에서 직접 자동화를 트리거하고 상호작용하며, 실시간으로 작업을 봇에 넘깁니다.

Mozart Orchestrator를 활용하여 AI 에이전트, 시스템, 데이터 및 팀을 통합하여 원활한 운영을 실현하세요.

Automation Anywhere의 한계점

구현이 복잡하므로 환경 설정 및 팀 교육에 몇 주가 소요될 수 있습니다.

Automation Anywhere 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Automation Anywhere 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (5,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Automation Anywhere에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

이 도구 덕분에 절약된 시간과 노력으로 우리는 더 중요한 일에 집중할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 학생들과 소통하고 의미 있는 수업 플랜을 세우는 일 말이죠. 동료 교사들과 직원들이 예전에는 몇 시간을 잡아먹던 작업들이 자동으로 완료되는 모습을 보며 안도의 한숨을 내쉬는 모습을 직접 목격했습니다.

10. Vonage AI Studio (AI 기반 고객 참여 및 가상 에이전트에 최적)

via Vonage AI

Vonage AI를 통해 전화 통화, SMS/텍스트, 채팅, WhatsApp 등 다양한 채널에서 사용자와 상호작용할 수 있는 AI 기반 가상 에이전트를 활용하세요.

자동 음성 인식, 자연어 이해 및 텍스트 음성 변환 기능은 완전히 음성 기반 대화형 워크플로우를 구현하는 데 도움이 됩니다.

이 플랫폼은 통합 커뮤니케이션 및 컨택 센터 플랫폼을 통해 Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM과 같은 주요 CRM과 연동됩니다. 전화나 채팅이 접수되면 CRM 연동을 통해 고객 기록, 이력, 이전 티켓 또는 거래 내역을 표시할 수 있으므로 상담원은 응답 전에 즉시 전체 상황을 파악할 수 있습니다.

Vonage AI Studio의 주요 기능

기술적 배경이 있는 사용자와 없는 사용자 모두 코딩 없이 대화 흐름과 자동화 프로세스를 구축할 수 있는 플로우 빌더 환경을 확보하세요.

사용자 의도를 감지하고, 대화 중간 의도 전환을 처리하며, 입력 오류나 모호한 사용자 응답을 관리할 수 있는 에이전트를 구축하세요.

통신 API(음성, 메시지, 비디오)를 활용하여 Vonage 기반 에이전트 및 자동화를 광범위한 워크플로우에 통합하세요.

기업 지식 기반을 통합하여 대화 구축을 간소화하고 정확도를 향상시키세요.

Vonage AI Studio의 한계점

일부 통합에는 맞춤형 커넥터나 세심한 구성이 필요할 수 있어 소규모 팀의 구현이 어려울 수 있습니다.

Vonage AI Studio 가격

맞춤형 가격 책정

Vonage AI Studio 평가

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

에이전트 기반 프로세스 자동화 플랫폼을 검토 중이라면, 고려해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다:

자연어 처리(NLP) : 강력한 언어 모델과 NLP를 활용하여 간단한 단어로 지시를 내릴 수 있는 tools를 선택하세요.

다단계 워크플로우 지원 : 도구가 엔드투엔드, 크로스플랫폼 자동화 워크플로우를 손쉽게 관리할 수 있는지 확인하세요

통합 : 기술 스택, API, 기존 비즈니스 시스템 및 데이터 플랫폼과의 원활한 통합을 확인하세요.

인간 개입 제어 : 필요 시 신속한 인간의 감독과 개입이 가능한 tools를 선택하세요.

거버넌스 및 보안 : 자동화가 민감한 데이터에 접근할 때는 강력한 보호 장치가 있는 tools를 선택하세요. 감사 추적, 규정 준수 점검, 역할 기반 접근 제어 등을 고려하십시오.

로우코드/노코드 빌더: 드래그 앤 드롭 또는 노코드 옵션을 제공하는 tool을 선택하여 팀 내 누구나 신속하게 워크플로우를 구축하고 조정할 수 있도록 하세요.

에이전트 기반 프로세스 자동화의 이점

학습하고 적응하며 협업할 수 있는 AI 에이전트 tools를 통해 워크플로우가 단순히 더 빠르게 실행되는 것을 넘어 실제로 개선됩니다.

APA의 주요 이점은 다음과 같습니다:

중복 일 최소화: 직원들이 수동적이고 반복적인 일에서 벗어나 더 가치 있는 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

정확성과 일관성 향상: AI 에이전트가 규칙 기반 프로세스를 처리하여 오류 감소 및 내장된 감사 가능성을 제공합니다.

복잡한 워크플로우 확장: 추가 부담 없이 자동화된 시스템, 애플리케이션 및 데이터 소스 전반에 걸쳐 작업을 조정하세요.

의사 결정 능력 향상: AI 기반 추론 엔진과 자동화 기능을 활용하여 데이터를 평가하고, 결과를 예측하며, 시장 동향을 추적하고, 다음 단계를 추천하세요.

인간의 감독으로 안전성 향상: 에이전트가 명확한 설명을 위해 일시 중지하고, 예외 사항을 상급자에게 보고하며, 중요한 작업을 확인하여 프로세스 위험을 줄일 수 있도록 합니다.

엔드투엔드 워크플로우 실행: 프로젝트 관리를 위한 AI 에이전트를 통해 탐색 및 추출부터 검증 및 업데이트까지 여러 도구에 걸친 다단계 시퀀스를 조정하세요.

에이전트형 자동화의 일반적인 적용 사례는 무엇인가요?

에이전틱 자동화는 팀이 반복적인 작업에 매달려 막히는 지점에서 빛을 발합니다. 일상에서 업무를 더 수월하게 만드는 몇 가지 영역은 다음과 같습니다:

📞 고객 지원: AI 에이전트는 일상적인 문의 사항을 즉시 해결하고, 고객을 셀프 서비스 옵션으로 안내하며, 필요한 정보를 수집하고, 진정으로 복잡한 사례만 인간 에이전트에게 에스컬레이션할 수 있습니다. 응답 시간을 단축하면서도 인간의 전문성을 중요한 부분에 집중시킬 수 있습니다.

💲 재무 팀: 에이전트가 구조화된 워크플로우를 정밀하게 처리함에 따라 승인, 조정, 데이터 검증, 보고서 생성 및 규정 준수 점검이 더 빠르고 안정적으로 이루어집니다. 이는 운영 위험을 줄이고 감사 대비 상태를 개선합니다.

👥 인사 부서: 신입사원 온보딩, 정책 쿼리, 복리후생 가입, 문서 관리 업무가 더 이상 쌓이지 않습니다. AI 에이전트 기반 워크플로우가 여러 시스템을 조정하고, 알림을 발송하며, 정보를 수집하여 모든 신입사원 또는 직원 요청이 원활하게 처리되도록 합니다.

❤️ 의료 운영: 청구 처리, 환자 접수, 예약 관리, 자격 확인 등의 작업이 간소화됩니다. 에이전트는 행정적 부담을 줄이고, 인적 오류를 최소화하며, 제공자가 서류 작업 대신 임상 진료에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다.

📈 영업 및 마케팅: 에이전트가 리드 사전 심사, CRM 업데이트, 캠페인 후속 조치, 파이프라인 신호 모니터링, 시기적절한 아웃리치 실행을 수행합니다. 이를 통해 수익 운영이 백그라운드에서 지속적으로 유지되면서 영업 팀은 실제 영업 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

에이전트형 자동화, AI 기반 자동화, RPA의 차이점은 무엇인가요?

이 용어들은 비슷하게 들릴 수 있지만, 서로 다른 개념입니다. 각 접근 방식은 자동화 퍼즐의 서로 다른 계층을 해결합니다.

확인해 보세요 ⬇️

디멘션 RPA AI 기반 자동화 에이전틱 자동화 핵심 기능 규칙을 따르고, 클릭/키 입력을 모방합니다 패턴 인식 및 자연어 처리(NLP)를 위한 AI 기능을 추가합니다. 에이전트는 자율적으로 사고하고, 플랜을 세우고, 적응하며, 행동합니다. 데이터 처리 구조화된 데이터만 구조화된 데이터와 일부 비구조화된 데이터를 처리합니다. 추론 기능을 통해 모든 데이터 유형 처리 의사 결정 없음, 규칙 기반만 지원 제한적, AI 모델에 의해 안내됨 고급, 다단계, 목표 지향적 추론 워크플로우 범위 작업 수준 프로세스 수준 종단 간, 크로스 시스템 워크플로우 인간의 역할 High 중간 수준 낮음

요약하면:

RPA = 규칙을 따르는 도구

AI 기반 자동화 = 스마트 어시스턴트

에이전틱 자동화 = 적응형 팀 동료

APA의 과제와 고려 사항

에이전틱 자동화는 막대한 잠재력을 지니지만, 고유한 장벽도 존재합니다. 도입 전에 다음과 같은 과제들을 고려해 볼 가치가 있습니다:

설정에 노력이 필요합니다: APA는 RPA처럼 플러그 앤 플레이 방식이 아닙니다. 명확한 목표, 견고한 데이터 파이프라인, 그리고 거버넌스 체계가 마련되어야 합니다.

데이터가 중요합니다: 입력되는 데이터가 불완전하거나 부정확하면 결과도 신뢰할 수 없습니다.

사람들은 적응할 시간이 필요합니다: 수동 프로세스에서 AI 기반 프로세스로 전환하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 원활한 의사소통과 교육은 전환 과정을 완화하는 데 도움이 됩니다.

보안은 매우 중요합니다: APA는 여러 앱과 시스템에 영향을 미치므로, 접근 제어와 데이터 보호는 사후 고려사항이 될 수 없습니다.

비용과 ROI 명확성: Enterprise급 APA는 저렴하지 않습니다. 핵심은 확장 전에 어디에서 가장 큰 수익을 창출하는지 파악하는 것입니다.

에이전트형 자동화 솔루션의 미래

에이전틱 자동화가 확산되고 있지만, 모든 비즈니스에게 동일한 여정이 펼쳐지지는 않을 것입니다. 연구 결과가 제시하는 미래 방향은 다음과 같습니다:

도입은 가속화되겠지만, 고르지 않게 진행될 것입니다.

맥킨지 'AI 현황 보고서'에 따르면, 약 4분의 3에 달하는 기업들이 이미 최소 한 가지 기능에 AI를 적용하고 있으며, 도입률은 점차 증가하고 있습니다.

에이전트 기반 자동화 도입에서도 동일한 현상이 발생할 것입니다. 초기 도입 기업들은 신속하게 진행할 것이며, 다른 기업들은 이를 주요 프로세스에 통합하는 데 더 오랜 시간이 필요할 것입니다.

에이전트는 단순 작업 수행자에서 결과 소유자로 전환됩니다

세일즈포스 AI 부사장 낸시 쉬는 이렇게 예측합니다. ‘

우리는 단순한 작업 수행형 대화형 에이전트에서 벗어나 업무 구조에 깊이 통합된 결과 책임형 에이전트로 진화할 것입니다. 에이전트에게 지시를 내리는 대신 목표를 부여하게 됩니다. 고객 만족도 향상, 영업 기회 확대, 해결 시간 단축 등 어떤 목표든 에이전트는 조직에 대한 깊은 이해를 바탕으로 비즈니스 내에서 능동적으로 운영되며, 사람·프로세스·데이터를 동적으로 학습하여 조율함으로써 귀사의 결과를 주도할 것입니다.

우리는 단순한 작업 수행형 대화형 에이전트에서 벗어나 업무 구조에 깊이 통합된 결과 책임형 에이전트로 진화할 것입니다. 에이전트에게 지시를 내리는 대신 목표를 부여하게 됩니다. 고객 만족도 향상, 영업 기회 확대, 해결 시간 단축 등 어떤 목표든 에이전트는 조직에 대한 깊은 이해를 바탕으로 비즈니스 내에서 능동적으로 운영되며, 사람·프로세스·데이터를 동적으로 학습하여 조율함으로써 귀사의 결과를 주도할 것입니다.

ClickUp으로 워크플로우에 에이전틱 자동화를 도입하세요

일의 미래는 하루에 몇 가지 작업을 완료했는지로 정의되지 않을 것입니다. 그 작업들이 얼마나 지능적으로 수행되는지로 정의될 것입니다. 에이전트 기반 프로세스 자동화는 인간이 수동으로 작업을 처리하는 방식에서 AI 기반 에이전트가 우리와 함께 작업하며 팀의 역량을 증폭시키는 방식으로의 전환입니다.

바로 이런 점에서 ClickUp 같은 도구가 주목받는 이유입니다. 모든 것을 한곳에 모아두고, 여기에 스마트 자동화를 더해 복잡한 일 부분을 훨씬 더 관리하기 쉽게 만들어줍니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 여러분의 워크플로우가 얼마나 원활하게 운영될 수 있는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

기존 RPA 같은 자동화 방식은 고정된 규칙과 스크립트를 따르는 반면, 에이전트형 자동화는 추론하고 적응하며 실시간으로 의사결정을 내릴 수 있는 에이전트형 자동화 에이전트를 활용합니다.

네. APA는 재무, 인사, IT, 운영, 고객 서비스 워크플로우를 연결하여 부서 간 자동화를 가능하게 합니다.

대부분의 APA 플랫폼은 오류 처리, 에스컬레이션 경로, 감사 추적을 포함하여 예외 사항이 최소한의 인적 개입으로 기록, 표시 및 재지정되도록 보장하며, 필요 시 인적 감독을 제공합니다.

금융, 의료, IT, 고객 서비스와 같은 분야는 복잡하고 반복적이며 규정 준수가 많은 프로세스 특성상 지능형 자동화를 통해 가장 큰 이점을 얻습니다.

물론입니다. 많은 APA tools는 노코드 또는 로우코드 빌더로 설계되어 추가 인력 없이 확장하려는 스타트업과 중소기업이 쉽게 접근할 수 있습니다.

선도적인 플랫폼들은 SOC 2, GDPR, HIPAA 준수 등 기업급 보안 표준을 따르며, 역할 기반 접근 제어, 암호화, 상세한 감사 로그를 통해 데이터 보안을 보장합니다.